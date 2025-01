2024: Dalla padella alla brace

È tempo di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di orientarsi per l’anno che verrà. Ripercorriamo gli eventi del 2024 e i nostri contributi alla lotta per un mondo migliore.

Un anno iniziato tra il genocidio in Palestina, la guerra in Ucraina e in Sudan si sta concludendo con il ritorno al potere di Donald Trump. Questo ha implicazioni cupe negli Stati Uniti, dove Trump ha promesso esplicitamente di effettuare “le più grandi deportazioni di massa nella storia degli Stati Uniti”, ma anche altrove, poiché Trump potrebbe tentare di impadronirsi di nuovi territori, permettere al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan di riprendere l’invasione della Siria per effettuare una pulizia etnica e fare accordi con altri autocrati a spese di tutti gli altri.

Da questo punto di vista, possiamo vedere che stiamo vivendo l’ascesa di un nuovo nazionalismo reazionario che è ora in grado di soppiantare il neoliberismo come paradigma politico dominante. Sta guadagnando potere quasi ovunque: dalla Russia all’Italia e alla Germania, dal Brasile all’Indonesia. È ormai chiaro che l’era Biden non ha interrotto l’ascesa dell’autocrazia, ma ha semplicemente rappresentato una fase della sua ascesa, durante la quale i liberali hanno dimostrato di essere anch’essi desiderosi di militarizzare la polizia, di finanziare il genocidio e di normalizzare la violenza extragiudiziale, anche se ciò significava preparare la strada a un regime autoritario che avrebbe messo fine alla democrazia così come la conoscevano.

Da decenni combattiamo su due fronti contro il neoliberismo e il fascismo. Sono condizioni difficili: vincere una battaglia non garantisce che non dovremo combatterla ancora e ancora, e ogni volta che perdiamo una battaglia, siamo costretti a combatterla di nuovo, ma in condizioni peggiori. Per questo è ancora più importante che i modi in cui combattiamo dimostrino i nostri valori e riflettano il tipo di vita che consideriamo degna di essere vissuta.

Mentre il 2025 inizia con un’esplosione a Las Vegas e un attacco a New Orleans, sembra che ci attenda un periodo sanguinoso. Come abbiamo già visto nell’esaltazione da parte di Trump di vari assassini e, dall’altra parte della linea di battaglia, nel sostegno a Luigi Mangione, quest’epoca si preannuncia come uno scontro tra diversi tipi di violenza. Non è il futuro che avremmo scelto, ma la storia non è finita e potrebbero esserci ancora giorni migliori.

Quest’anno, la sfida sarà quella di lottare con tutta la forza necessaria per difendere noi stessi e le nostre comunità, nutrendo al tempo stesso le nostre parti più fantasiose e delicate, in grado non solo di desiderare un mondo migliore, ma anche di crearlo. Dovremo fare queste cose nel bel mezzo del tumulto, piuttosto che aspettare tempi più pacifici. Possiamo farcela.

Buon anno, cari compagni.

Filmato di una manifestazione anarchica fuori da un carcere la notte di Capodanno del 2024.

Resistere allo Stato di polizia

La militarizzazione della polizia è continuata durante l’era Biden, creando le condizioni perché Trump e i suoi sostenitori aumentassero ulteriormente la violenza di Stato. Cercando di documentare la proliferazione dei progetti di militarizzazione della polizia nelle “cop city”, abbiamo pubblicato un elenco incompleto di tali progetti in tutto il Paese, insieme a un resoconto di una protesta contro uno di essi a Lacey, Washington.

Non sorprende che anche il tasso di omicidi da parte della polizia abbia continuato ad aumentare. Quando la polizia di New York ha attaccato una persona accusata di aver eluso il biglietto della metropolitana - aprendo il fuoco e sparando al sospetto, a un agente di polizia e a molte altre persone che si trovavano per caso nella stazione - abbiamo riferito di un’azione collettiva sciopero del biglietto organizzata in risposta.

Infine, in una imponente storia e analisi, abbiamo esplorato la storia della campagna Stop the Sweeps ad Austin, in Texas, con l’obiettivo di distillare lezioni sull’organizzazione autonoma per aiutare i rivoluzionari altrove nelle future lotte contro la violenza della polizia e l’espropriazione.

Clima e capitalismo

Le inondazioni del maggio 2024 hanno inflitto i maggiori danni di qualsiasi evento climatico nella storia del Brasile. Catastrofi simili si sono verificate in Spagna e in altre parti del mondo. Abbiamo diffuso i resoconti degli anarchici che hanno risposto a questi disastri, compresi gli anarchici dell’Appalachia che hanno vissuto l’uragano Helene.

Per mostrare questi eventi nel loro contesto, abbiamo pubblicato un articolo di Peter Gelderloos che esplora il motivo per cui le strategie che i movimenti ambientalisti tradizionali stanno impiegando per fermare il cambiamento climatico prodotto dall’industria sono destinate a fallire.

Infine, abbiamo progettato due manifesti - “Il capitalismo è la danza della morte” e “Il capitalismo prospera sulla morte”. Del primo abbiamo prodotto in serie una versione adesiva.

Solidarietà con la Palestina

Per tutto il 2024, il governo israeliano ha continuato a portare avanti il suo progetto di genocidio a Gaza per far posto alle sue ambizioni coloniali. Abbiamo pubblicato diverse prospettive di persone della regione che sostengono la necessità di una comprensione anticoloniale della situazione ed esplorano cosa significhi agire in solidarietà con i palestinesi.

Quando gli studenti della Columbia University e del Barnard College hanno allestito un accampamento in solidarietà con i palestinesi che si trovano ad affrontare il genocidio per mano dell’esercito israeliano, abbiamo immediatamente diffuso notizie dall’interno del movimento, oltre a un’approfondita storia del movimento di occupazione dei campus del 2008-2010.

Abbiamo fatto la stessa cosa quando gli studenti del campus Cal Poly Humboldt hanno occupato un edificio in solidarietà, dando vita a una prova di forza con la polizia di tutta la regione che ha alzato il livello delle occupazioni dei campus con un bonk sentito in tutto il mondo, un bonk per i secoli.

Mentre il movimento di solidarietà per Gaza creava occupazioni di campus in tutto il Paese, noi le abbiamo documentate: dalla University of Texas at Austin alla University of Illinois Urbana-Champaign e fino a Città del Messico.

A proposito di Austin, abbiamo anche pubblicato una guida alla gestione di un thread di segnalazione di soli annunci, basata sull’esperienza degli organizzatori di Austin.

In “Perché lo Stato non può scendere a compromessi con il Movimento di solidarietà per Gaza”, abbiamo esplorato le questioni strategiche emerse nel corso delle occupazioni - questioni che ancora oggi dobbiamo affrontare.

Uno striscione visto in un accampamento di solidarietà per Gaza a Città del Messico, con il personaggio principale della novella di Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe. Il testo recita “Finché ciò che è essenziale non diventa visibile”.

Barra laterale: il Wall Street Journal

Il 2 maggio, il collettivo editoriale del Wall Street Journal ha pubblicato un hit piece in cui si insinuava che il nostro progetto editoriale fosse dietro gli accampamenti di solidarietà a Gaza negli Stati Uniti. Il New York Post ha seguito l’esempio il giorno successivo, copiando i compiti dei loro compagni di classe più brillanti e laboriosi.

Non molto più brillanti, intendiamoci.

A sentire il Wall Street Journal, si direbbe che siamo noi a tirare le fila dell’intero movimento di solidarietà. Ma ricordate, la Columbia University è una fortezza murata. Le guardie di sicurezza controllano i documenti di ogni singola persona che entra ed esce. Le uniche persone che potevano avviare un qualsiasi tipo di movimento di solidarietà alla Columbia erano gli studenti e i docenti della Columbia, ed è esattamente quello che è successo.

Pubblichiamo i resoconti dei partecipanti a movimenti come quello scoppiato alla Columbia, ma non siamo noi a radicalizzarli. La violenza a Gaza ha avviato questo processo e la polizia ha fatto il resto. Gli entusiasti del genocidio capitalista devono incolpare solo se stessi per la reazione che stanno subendo.

Un tempo consideravamo il Wall Street Journal un giornale affidabile. Dal punto di vista morale, ovviamente, è del tutto fallimentare: il loro progetto consiste nel giustificare le tremende disparità nella ricchezza e nel potere che il capitalismo produce. Ma se la ragione d’essere è consigliare i capitalisti in merito alle loro decisioni sul mercato, in genere bisogna attenersi ai fatti, per evitare di dare cattivi consigli di investimento.

Non è più così, a quanto pare. Questa volta hanno intenzionalmente travisato la situazione, falsando la verità per suscitare indignazione e paura secondo il format stabilito da Fox News e da altri canali persino peggiori. E non si tratta di qualche editorialista disonesto, ma del comitato editoriale del Wall Street Journal stesso. Questo rappresenta il meglio di cui sono capaci, le più alte priorità del giornale e dei suoi proprietari.

La loro pubblicazione ha funzionato come un’operazione offensiva sul terreno del discorso, al diavolo la verità, volta a screditare gli studenti manifestanti e a fare degli anarchici in generale un bersaglio. Le esplicite minacce di morte inviateci dai trogloditi che hanno letto il loro servizio sono state una conseguenza inevitabile e presumibilmente intenzionale.

In ogni caso, non faranno nulla per scoraggiarci dal fare la nostra parte nella resistenza al genocidio. Al contrario.

Altrove nel Medio Oriente

In risposta alle letture semplicistiche della situazione nel Medio Oriente, abbiamo pubblicato una dichiarazione di esuli iraniani che sostengono la necessità di un’opposizione coerente al governo iraniano, al governo israeliano e a tutte le altre forze complici del genocidio dei palestinesi.

Abbiamo anche pubblicato un testo su come i manifestanti curdi in Turchia siano riusciti a impedire al governo autocratico turco di annullare le elezioni municipali del 31 marzo per installare i propri rappresentanti in posizioni di autorità.

Quando la rivoluzione siriana è finalmente ripartita, abbiamo presentato le prospettive dei partecipanti alla rivoluzione nella Siria occidentale insieme a un resoconto degli anarchici del Rojava, la regione nordorientale della Siria.

Infine, abbiamo pubblicato le riflessioni di un volontario anarchico russo nel nord-est della Siria. Ha descritto di aver visto i mercenari russi uscire dal Paese dopo aver inflitto anni di atrocità - sperando di poter vedere un giorno gli stessi soldati deporre le armi anche nella sua patria. In mezzo a sofferenze e pericoli diffusi, il suo aneddoto rappresenta un barlume di speranza. La storia non può rimanere congelata per sempre - e tutti i tiranni alla fine cadono.

Il ritorno dell’estrema destra

Sullo sfondo di tutti questi eventi, la campagna elettorale per le elezioni del 2024 è stata come una bomba a orologeria. Per chi ha prestato attenzione, era chiaro che i repubblicani avrebbero vinto. In un periodo in cui le crescenti disparità di potere politico ed economico spingono molti elettori a cercare un uomo forte che li rappresenti, i Democratici hanno raddoppiato la presentazione di sé stessi come il partito dello status quo, permettendo alla loro burocrazia fossilizzata di regalare le elezioni ai loro rivali. Abbiamo identificato questo problema a luglio.

Eppure alcuni sono rimasti sorpresi la notte del 5 novembre. La verità è che i Democratici sono responsabili in molti modi dei problemi che abbiamo di fronte oggi, e nessuna mezza misura può esserci utile in questa situazione.

Allo stesso tempo, il ritorno di Trump non farà che intensificare le crisi che dobbiamo affrontare. Ci siamo immediatamente mobilitati in risposta, invitando le persone in tutto il Paese a ospitare assemblee e festival della resistenza per creare il tipo di connessioni di cui le persone avranno bisogno per proteggersi a vicenda. A nostro avviso, sulla base delle esperienze della precedente era Trump, la resistenza è la nostra unica speranza di porre un limite a quanto possa spingersi questo scivolamento verso l’autoritarismo.

Più lontano

Lotte simili sono in corso in tutto il mondo.

Per esempio, per diversi anni, abitanti e ambientalisti hanno combattuto contro la “gigafactory” di Tesla fuori Berlino, la più grande fabbrica di auto elettriche per Tesla in tutta Europa. A marzo abbiamo pubblicato un’intervista con un partecipante all’occupazione di una foresta che bloccava l’espansione della fabbrica, insieme alla traduzione di un comunicato di un gruppo anarchico clandestino che ha compiuto un atto di sabotaggio che ha bloccato la fabbrica Tesla per almeno una settimana, costando all’azienda centinaia di milioni di euro.

Mentre Elon Musk esprime sempre più esplicitamente il suo impegno per una politica apertamente fascista, le forme di resistenza sono particolarmente stimolanti.

Il nostro corrispondente in Argentina ci ha inviato un reportage sull’apertura del regno di Javier Milei, intitolato “Sei mesi in una distopia neoliberista”, un quadro vivido delle forze e delle visioni rivali che si contendono il futuro ovunque.

Nell’agosto 2024, un’ondata di proteste ha scosso l’Indonesia in risposta alle macchinazioni politiche volte a designare il successore del presidente Joko Widodo. Abbiamo intervistato partecipanti anarchici in diverse parti dell’Indonesia.

Altrove, in Georgia, è scoppiato un movimento di protesta contro il passaggio del governo al regime autoritario di Putin e contro la presa delle potenze economiche straniere sul Caucaso in generale. Abbiamo pubblicato un reportage dalle strade e un’analisi delle cause e della posta in gioco delle proteste.

E altro ancora

Non abbiamo passato il 2024 solo a raccontare le lotte sociali e ad analizzare i conflitti geopolitici. Abbiamo anche pubblicato testi più riflessivi e personali, come questa meditazione sull’amore per San Valentino e questo racconto personale dalla prima linea dell’epidemia di oppioidi.

Per il Steal Something from Work Day, abbiamo agito a sostegno dei lavoratori con le dita appiccicose, sostenendo che il furto sul posto di lavoro dovrebbe essere inteso come la forma più diffusa di redistribuzione della ricchezza nel nostro tempo:

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti stima che ogni anno “le aziende perdono 50 miliardi di dollari a causa dei furti dei dipendenti”. Concentriamoci su quella parola, “perdono”. Non stanno dicendo che 50 miliardi di dollari scompaiono e basta; non sono semplicemente smarriti, né volontariamente distrutti. Intendono dire che 50 miliardi di dollari finiscono nelle tasche dei lavoratori, piuttosto che nei conti bancari dei dirigenti aziendali. In altre parole, il problema è che il denaro finisce nelle mani delle persone che svolgono il lavoro che lo produce.

Per il pesce d’aprile, abbiamo pubblicato un rendering esteso del vecchio scherzo della lampadina di CrimethInc. In un ulteriore sviluppo ironico, questo testo è stato seriamente tradotto in spagnolo e basco da un compagno dei Paesi Baschi che non conosceva il concetto di pesce d’aprile.

“Quanti anarchici ci vogliono per cambiare una lampadina?”. Ho chiesto. “Non siamo qui per cambiare le cose per le persone”, rispose l’insurrezionalista. “La lampadina deve cambiare da sola”. “‘Il comunismo non è uno stato di cose da instaurare, un ideale a cui la realtà deve adeguarsi’”, citò il comunista. “È il movimento reale che abolisce lo stato attuale delle cose, cioè l’oscurità”. “Quindi se cambiamo la lampadina, è stato il comunismo a farlo?”, obiettò l’insurrezionalista. “Si parla di gaslighting”. “Lenin dice: ‘Il comunismo è il potere sovietico più la folgorazione di tutto il Paese’”, rispose il comunista.

Film

Quest’anno abbiamo completato il nostro documentario sulla rivolta del 2019 in Cile, “Fell in Love with Fire”.

Facendo seguito alla nostra precedente copertura della rivolta cilena, questo film offre un ritratto stimolante delle tattiche che hanno dato ai manifestanti il controllo delle strade, delle strategie organizzative che hanno permesso al movimento di agire efficacemente pur rimanendo senza leader e dell’importanza del tempo e dello spazio nella rivolta.

Inoltre, abbiamo pubblicato il filmato di uno spettacolo teatrale che il Collettivo di Solidarietà Weelaunee ha messo in scena all’encuentro zapatista di gennaio, integrando i resoconti del viaggio verso l’encuentro e dell’incontro stesso.

Abbiamo anche prodotto un video che accompagna la nostra guida “Come organizzare una casa infestata”.

Storia

Per celebrare i due compleanni di Louise Michel e Mikhail Bakunin, abbiamo pubblicato un resoconto narrativo dell’esilio di Michel in Nuova Caledonia, seguito da un tour virtuale del luogo di nascita e della casa di famiglia di Bakunin, Priamukhino, compreso il museo che documenta la sua vita e quella dei suoi parenti e amici.

Rivisitando la resistenza queer al nazismo alla ricerca di tattiche e ispirazioni per i nostri tempi, abbiamo pubblicato “Queer Wanderings through the Other Germany and the Anti-Nazi Underworld”.

Per tramandare la memoria di eventi storici più recenti, abbiamo pubblicato retrospettive su Reclaim the Streets, Occupy Wall Street e la resistenza anarchica al raduno fascista di Charlottesville nel 2017.

Per consentire ai nostri compagni uccisi di continuare a rivolgersi ai vivi, abbiamo pubblicato il diario di Dmitry Petrov, in cui ha offerto un resoconto da testimone oculare della rivoluzione del 2014 in Ucraina. Abbiamo anche contribuito a un’introduzione per un libro che documenta la vita e i tempi di Aleksei Sutuga, un antifascista siberiano scomparso nel 2020.

Necrologi

Il 6 febbraio 2024, il miliardario Sebastián Piñera è morto in un incidente in elicottero. Considerando quanti radicali cileni hanno trovato la morte in elicottero durante la dittatura, la morte di Piñera resta nella storia come un esempio insuperabile di giustizia poetica.

Alla fine di febbraio abbiamo ricevuto un’e-mail da una persona che si firmava Aaron Bushnell. Ci aveva scritto per spiegare le sue ragioni per essersi dato fuoco all’ambasciata israeliana a Washington. In comunicazione con i suoi amici, abbiamo pubblicato i loro ricordi su di lui. Sembra che sotto tutti i punti di vista sia stato un individuo esemplare.

Aaron Bushnell.

Tragicamente, l’anarchico Luciano Pitronello, noto anche come Tortuga, che aveva evitato la morte nel 2011, è deceduto in agosto a causa di un incidente sul lavoro. Abbiamo pubblicato un elogio in sua memoria.

Glossolalia: parlare in più lingue

Quest’anno abbiamo pubblicato materiale in arabo, basco, ceco, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, turco e vietnamita. Attualmente, sul nostro sito sono disponibili oltre 200 articoli in spagnolo e italiano e oltre 100 in tedesco, francese e portoghese. Per un elenco completo di tutto il materiale che abbiamo pubblicato in lingue diverse dall’inglese, potete iniziare da qui.

Inoltre, collaboriamo con persone di tutto il mondo per mantenere le nostre opere disponibili in stampa anche in altre lingue e regioni. Per esempio, quest’anno i nostri compagni in Brasile hanno realizzato nuove tirature di tre dei nostri libri in portoghese: Ricette per il disastro, Aspettatevi la resistenza, e Giorni di guerra, notti d’amore.

Prendiamo molto sul serio l’internazionalismo e il progetto di costruire ponti tra comunità e lotte diverse. È un onore lavorare e imparare dai nostri compagni di tutto il mondo. Se riusciamo a costruire connessioni vivaci e a far circolare nuove idee e tattiche man mano che emergono, potremmo dimostrarci più resistenti dell’ordine capitalistico globale che ha creato così tante sfide per se stesso e per noi.

Mare tempestoso davanti a noi.

Appendice: Nuovo materiale di stampa

Tutte le seguenti pubblicazioni sono disponibili nella nostra sezione strumenti. Stampatele e fatele circolare!

Poster e adesivi

