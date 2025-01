Argomenti per la resistenza

Nell’analisi che segue, approfondiamo cosa possiamo aspettarci dal secondo mandato di Donald Trump e come possiamo prepararci ad affrontarlo. Se avete tempo di leggere solo una parte, leggete le proposte per sapere cosa possiamo fare per resistere.

È comprensibile che molte persone si sentano esauste di fronte alla prospettiva di una seconda era Trump. È facile desiderare di disconnettersi e dissociarsi. Cosa possiamo fare, in ogni caso?

Ma non ci rendiamo conto di come sarebbe andata la prima era Trump se non fosse stato per i modi in cui milioni di persone si sono impegnate in diverse forme di resistenza. Per quanto sia stato difficile, sarebbe potuto andare molto peggio. Non abbiamo rovesciato il capitalismo o abolito la polizia, ma abbiamo impedito ai fascisti di conquistare le strade e abbiamo ostacolato Trump e i suoi sostenitori nella realizzazione di gran parte del loro programma. Chiunque vi dica il contrario sta cercando di nascondere il nostro potere collettivo.

Finché abbiamo fatto affidamento sulle nostre forze, siamo diventati sempre più forti. Le nostre proteste hanno galvanizzato altri all’azione, mostrando la posta in gioco e la vulnerabilità del regime. Le nostre azioni hanno plasmato la narrativa pubblica, contrastando gli sforzi di Trump di determinare il discorso popolare. I disordini che ne sono scaturiti hanno dato alla classe capitalista l’impressione che il regno di Trump fosse un male per gli affari, riducendo il loro sostegno. Solo dopo aver apparentemente cacciato Trump dal palcoscenico della storia abbiamo abbassato la guardia, permettendo ai nostri movimenti sociali di diminuire e creando una situazione in cui il Partito Democratico poteva cedere nuovamente il potere.

La lezione è chiara. Quello che otterremo lo conquisteremo solo con i nostri sforzi. L’era Trump non è stata un’anomalia storica. Non è alle nostre spalle. Ci siamo ancora dentro e possiamo superarla solo lottando.

Ora sta succedendo di nuovo: il Partito Democratico sta consegnando a Donald Trump le chiavi del regno, compresi i mezzi di repressione più avanzati della storia del sistema solare. Il potere popolare espresso nella rivolta del 2020 - l’unica cosa che è stata abbastanza potente da fermare questo aspirante dittatore - si è dissipato, minato dagli stessi Democratici che sostenevano di sapere come sconfiggere Trump.

Questo è un momento cruciale e tutti coloro che non sono cinicamente indifferenti stanno lanciando l’allarme. Quelli di noi che riconoscono la necessità di lottare faranno meglio a ritrovarsi, a identificare i punti di forza e di debolezza di tutte le parti in causa, a ricordare le lezioni degli ultimi otto anni e a definire una strategia.

L’equilibrio delle forze

Per certi versi, ci troviamo in una posizione peggiore di quella in cui ci trovavamo nel 2017. L’elezione di Trump nel 2016 è stata uno shock per tutti, provocando un’immediata risposta di massa; all’epoca, l’occupazione di Standing Rock e le rivolte contro la violenza della polizia a Ferguson e Baltimora erano ancora fresche nella mente di milioni di persone. Questa volta, la rivolta del 2020 sembra un ricordo lontano, nonostante sia stata esponenzialmente più grande di quelle precedenti. Il movimento studentesco della scorsa primavera in solidarietà con la Palestina è stato stimolante, ma non si è diffuso abbastanza oltre le università per sopravvivere alla repressione e alle vacanze estive.

Tuttavia, decine di milioni di noi condividono l’esperienza di aver partecipato alla più grande rivolta di massa negli Stati Uniti da almeno mezzo secolo. Questi ricordi sono stati sepolti sotto i successivi strati sedimentari della storia, ma non sono del tutto inaccessibili.

Per la prima volta, Trump ha vinto il voto popolare, guadagnando su alcuni elettori di colore. Una parte più ampia della popolazione è pronta a votare per il fascismo palese rispetto al passato, sapendo bene cosa sta facendo questa volta. Sebbene l’attività fascista di base sia calata dopo il colpo di Stato abortito del 6 gennaio 2021, i neonazisti hanno ripreso ad apparire per le strade. Se Trump grazierà coloro che stanno scontando la pena a seguito del 6 gennaio, organizzazioni di estrema destra come i Proud Boys probabilmente torneranno in strada in piena forza.

Dopo otto anni di scandali ed emergenze, tutti sono desensibilizzati e demoralizzati. Sia i democratici istituzionali che quelli di base sembrano essere pronti a lasciar fare a Trump ciò che vuole. Come nel 2017, i repubblicani controlleranno la Casa Bianca, la Camera dei Rappresentanti e il Senato; ancora una volta, esercitano un profondo potere istituzionale mentre fingono di essere “ribelli” contro lo Stato che controllano. Questa volta, però, Trump è pronto a spingere la sua agenda molto più in là. Nel 2017, in qualità di nuovo arrivato nel Partito Repubblicano, è stato costretto a riempire la sua amministrazione con neoconservatori e altri repubblicani tradizionali. Ora i repubblicani sono uniti dietro di lui e si sta preparando a sventrare l’intero governo federale e i ranghi superiori delle forze armate e a installare una banda di lealisti.

Il fascismo che vogliono.

Ma questo potrebbe creare nuove debolezze per lui. La promozione di sicofanti a posizioni di potere sulla base della lealtà piuttosto che della competenza non creerà necessariamente un governo efficace. Quanto più Trump e i suoi scagnozzi sono disinvolti, tanto più è probabile che provochino resistenza. Tentando di nominare un gabinetto pieno di stupratori, teorici della cospirazione e conduttori di Fox News, costringerà anche i liberali più moderati a non considerare più, almeno temporaneamente, il governo degli Stati Uniti come legittimo. L’epurazione di migliaia di persone dal governo e dalle forze armate e la guerra aperta ad alcuni dei settori più disperati della società potrebbero incitare alla resistenza su più fronti.

Quanto è popolare Trump?

Donald Trump non è significativamente più popolare nel 2024 rispetto al 2020, né rappresenta la maggioranza della popolazione. Ha aggiunto un paio di milioni di voti al numero ricevuto nel 2020, ma nel 2024 ha comunque ricevuto molti meno voti di quelli ricevuti da Joe Biden nel 2020, nonostante la popolazione statunitense sia aumentata di diversi milioni da allora. E ricordate: Biden non era in realtà popolare nel 2020, come è diventato ovvio in seguito.

Quindi Trump non ha guadagnato popolarità. Il Partito Democratico ha perso popolarità, tutto qui.

Questo non è sorprendente. I Democratici hanno cercato di essere il partito del compromesso tra opposti irrisolvibili. Hanno tentato di creare un compromesso tra il capitalismo e la classe operaia, tra la polizia e le comunità che essa brutalizza, tra il genocidio e la pace. Non c’è da stupirsi che abbiano fallito. In realtà, è sorprendente quanto bene abbiano fatto, considerando che si sono presentati sulla piattaforma della “democrazia” senza offrire agli elettori nemmeno un’elezione primaria in cui scegliere un candidato. La maggior parte degli altri partiti al potere nel mondo sono andati anche peggio nelle elezioni del 2024.

Ma questo non significa che alla gente piacciano i Democratici. Significa solo che la gente odia Donald Trump.

Se alcuni Democratici sono ansiosi di reagire a questa elezione inseguendo i Repubblicani ancora più a destra, ciò dimostra solo quanto stiano ancora valutando male la situazione. Il loro tentativo di corteggiare il centro, alleandosi con i neoconservatori, non è riuscito a costruire una maggioranza valida. Questo perché lo status quo è impopolare. Le persone che hanno spinto Trump alla vittoria stavano in gran parte esprimendo voti di protesta contro l’ordine dominante. Come abbiamo previsto lo scorso luglio, il centro non può reggere.

Le elezioni del 2024 rappresentano la fine del consenso tecnocratico neoliberale che ha dominato il mondo dagli anni Settanta al 2010. La popolarità di Trump non è un fenomeno unico. In tutto il mondo, i movimenti populisti di estrema destra stanno crescendo e i leader autoritari stanno guadagnando legittimità politica. Per decenni, liberali e conservatori hanno lavorato insieme per sopprimere i movimenti di base che cercavano di affrontare i problemi creati dal capitalismo neoliberale; questo ha creato un vuoto che l’estrema destra ha infine riempito. In questo senso, i Democratici hanno spianato la strada al nazionalismo e al fascismo per succedere al neoliberismo. Presumibilmente, ritengono che questi siano meno minacciosi per i loro privilegi di quanto lo sarebbe la fine del capitalismo.

Forse questo spiega come il Partito Democratico abbia potuto passare anni a declamare Trump come fascista, per poi organizzare immediatamente un pacifico trasferimento di potere. I Democratici istituzionali nascondono la testa sotto la sabbia, sperando che, rimanendo fedeli alle istituzioni della democrazia, anche in modo unilaterale, quelle istituzioni possano sopravvivere ai prossimi quattro anni. Ma considerando quanto drammaticamente il campo di gioco si sia spostato negli ultimi otto anni, non c’è motivo di credere che queste istituzioni rimarranno intatte, a meno che la classe dirigente non ne abbia bisogno come merce di scambio.

I Democratici non hanno alcuna intenzione di difendere coloro che Donald Trump intende attaccare. Sono i complici consapevoli del fascismo.

Nessuna di queste è una buona notizia. Coloro che sono delusi dai Democratici non troveranno necessariamente la strada dei movimenti di liberazione. Potrebbero spostarsi ulteriormente a destra, o gravitare verso schemi piramidali autoritari di sinistra, o ritirarsi completamente nell’apatia. Ma ci sono delle opportunità.

Supercattivi miliardari

È sorprendente che Trump non sia riuscito ad accrescere la sua base di elettori, considerando che l’uomo più ricco del mondo lo ha sostenuto spendendo 44 miliardi di dollari per acquistare la principale piattaforma di discussione politica del mondo e circa 200 milioni di dollari in più per il canvassing elettorale privato, compresi gli sforzi per corrompere gli elettori della classe operaia scegliendo ogni giorno un vincitore della lotteria da un milione di dollari.

Roba da veri supercattivi.

Elon Musk e Donald Trump fingono entrambi di essere stati attratti dalla politica per un senso di dovere civico; in realtà, entrambi stanno semplicemente aumentando le loro iniziative imprenditoriali espandendo il commercio del potere statale. Il giorno dopo le elezioni, un aumento delle azioni ha aggiunto 26,5 miliardi di dollari al patrimonio netto di Musk, nel più grande picco di questo tipo mai registrato. Mentre i Democratici cercano ancora di preservare il capitalismo neoliberista così com’era, i Repubblicani rappresentano una nuova fusione di nazionalismo populista e oligarchia che cerca di estrarre profitti direttamente attraverso lo Stato, incanalando la rabbia dei poveri nel capro espiatorio di quelli ancora più poveri.

Trump e Musk sono in grado di mascherarsi da benefattori altruisti solo perché le risorse sono diventate così diseguali da permettere a pochi miliardari di determinare l’esito di un’elezione. Sono le stesse persone che controllano la catena di approvvigionamento, le piattaforme di comunicazione e di notizie e i campi emergenti dell’intelligenza artificiale, delle neurotecnologie e dei viaggi spaziali. Questo è il fascismo del XXI secolo, in cui autocrazia e tecnocrazia si fondono, creando matrici di controllo sovrapposte che funzionano su ogni scala, da quella intracellulare a quella interplanetaria”.

Qualunque siano le promesse fatte alla classe operaia bianca, la loro vera priorità è arricchirsi. Non si può effettuare un gigantesco trasferimento di ricchezza nelle casse dei miliardari e allo stesso tempo risolvere i problemi economici degli americani comuni. Trump è sempre riuscito a sfruttare le rimostranze popolari facendo sì che i poveri si identificassero con lui come simbolo di successo, dando loro l’emozione vicaria di fare il tifo per la squadra vincente anche quando svuota le loro tasche a favore delle proprie. Ma questo potrebbe non placare la gente a tempo indeterminato.

L’uomo più ricco del mondo ha fatto propaganda per Trump scegliendo un vincitore giornaliero della lotteria da un milione di dollari, comprando essenzialmente una pubblicità in cui una famiglia operaia in difficoltà doveva dichiarare quanto fosse grata ai suoi benefattori miliardari. Donald Trump ed Elon Musk non hanno alcun incentivo a migliorare la vita dei lavoratori comuni: il divario tra miliardari e lavoratori è proprio ciò che permette loro di fare acrobazie come questa.

In apparenza, Donald Trump intende fare al governo degli Stati Uniti quello che Elon Musk ha fatto a Twitter: impadronirsene, licenziare tutti coloro che non gli sono fedeli e trasformarlo in un veicolo di profitto e di diffusione del fascismo. Quando Musk ha preso il controllo di Twitter, sono apparsi una serie di articoli in cui si affermava che l’avrebbe portato al collasso e che presto la piattaforma avrebbe cessato di funzionare completamente. Sfortunatamente, questo sarebbe stato preferibile a ciò che è realmente accaduto. Nonostante alcuni inconvenienti tecnici, Twitter ha continuato a funzionare. Musk ha bannato, allontanato o soppresso algoritmicamente un numero sufficiente di critici per trasformare il discorso sulla piattaforma, lasciando intatta una diversità sufficiente a preservare l’investimento popolare. È così che gli autoritari raggiungono l’egemonia: con un mix di repressione e tolleranza.

A prescindere dal doomsaying di alcuni giornalisti, dovremmo aspettarci qualcosa di simile dalla seconda amministrazione Trump. Ci sarà un periodo di transizione disordinato e un’ondata di repressione, ma la vera minaccia è che la nostra società continuerà a funzionare in un quadro ancora più autoritario, e che la maggior parte delle persone vi si adeguerà.

Tuttavia, nessuna di queste storie è ancora giunta alla sua conclusione. Da quando Musk l’ha acquistata, la piattaforma precedentemente nota come Twitter ha perso costantemente credibilità e ha perso sostenitori, non diversamente dal governo degli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. Storicamente, gli imperatori circondati da tirapiedi che dicono loro solo ciò che vogliono sentire raramente riescono a stabilire una stabilità. Possiamo quindi prevedere caos e disorganizzazione, una crisi dopo l’altra, ed è possibile che la popolazione, sempre volubile, si rivolti contro Trump quando non riuscirà a risolvere i loro problemi, proprio come ha fatto l’amministrazione Biden.

È quindi il momento di pensare con coraggio, di lottare per qualcosa di più stimolante di un ritorno al governo democratico. Non siamo circondati da leccapiedi fascisti che desiderano essere dominati - o almeno, non sono ancora una maggioranza. Siamo circondati da persone disperate che sono in gran parte deluse dalla politica elettorale perché ha ben poco da offrire loro. Rimarranno ai margini finché non si aprirà una strada migliore.

Il desiderio di vedere gli altri danneggiati nel loro nome è arrivato a sostituire il desiderio di migliorare la propria vita.

Conoscere il nemico

Abbiamo almeno un vantaggio. Donald Trump è un personaggio noto. Se non è sempre possibile prevedere le sue mosse, le sue reazioni sono solitamente prevedibili. Dovrebbe essere possibile sfruttare le sue debolezze.

Trump vive dell’attenzione dei media. Cercando di controllare il ciclo delle notizie, fabbrica una crisi dopo l’altra, ognuna destinata a distrarre dalla precedente. Durante il suo primo mandato, questo ha costretto molte persone a un circolo vizioso di reazioni, consentendo a Trump di stabilire il ritmo dell’ azione. Quando il nemico controlla il ritmo del conflitto, può tenervi continuamente sulla difensiva.

A tal fine, Trump dice e fa sempre cose orribili. Con le sue scelte di gabinetto, ad esempio, sembra che stia cercando di provocare uno scandalo in modo che le sue nomine più scandalose funzionino come parafulmini che incanalano la rabbia e l’attenzione, permettendogli di far passare inosservato il resto del suo programma.

Sta a noi stabilire le nostre priorità, prendere l’iniziativa e costringere i nostri avversari a combattere sul terreno da noi scelto. Conoscendo alcuni dei piani di Trump per i suoi primi giorni di mandato, possiamo iniziare a scegliere le battaglie che potremmo vincere. Quanto prima le persone riusciranno a ottenere alcune vittorie decisive, anche su scala locale, tanto prima le persone di tutto il mondo riscopriranno che la resistenza è possibile.

Trump si spingerà oltre, soprattutto se lo costringeremo a farlo. Ricordiamo i giorni di euforia dell’estate 2020, quando cercava di dimostrare ai suoi sostenitori nella classe dirigente che poteva riprendere il controllo delle strade. Quando ha inviato agenti federali a Portland nel luglio 2020, ha gettato benzina sul fuoco, catalizzando una massiccia risposta pubblica che le agenzie federali a lui fedeli - principalmente l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e il Department of Homeland Security - non sono riuscite a reprimere. Coloro che inizialmente avevano assistito in disparte, alla fine si sono riversati nelle strade, imbracciando ombrelli, soffiatori di foglie, fuochi d’artificio e scudi. Hanno continuato a scendere in piazza per oltre cento giorni consecutivi.

Probabilmente, Trump non è stato sconfitto alle urne nel novembre di quell’anno, ma nelle strade nel luglio 2020, quando la gente di Portland ha dimostrato che i suoi lacchè non erano alla loro altezza. Questo è costato a Trump il sostegno dei capitalisti che cercano di ristabilire la legge e l’ordine, almeno in quelle elezioni.

Portland, estate 2020.

Esercitare la leva finanziaria

Un elemento cruciale della vittoria dell’estate 2020 è stata la polarizzazione dei governi locali e statali contro Trump. La complicità dei funzionari democratici negli Stati e nelle città “blu” è ben consolidata, ma devono ancora fingere di rappresentare i loro collegi elettorali, il che spesso significa inseguire potenti movimenti sociali nella speranza di cooptarli. Se giochiamo bene le nostre carte, dovremmo essere in grado di costringere i governi e le agenzie locali e statali controllati dai Democratici a rifiutare di collaborare con almeno alcuni dei programmi di Trump. Nel 2020, il sentimento popolare ha costretto molti procuratori locali a far cadere le accuse contro gli arrestati durante la rivolta. Molti comuni sono stati dichiarati città santuario. Per quanto queste parole siano spesso vuote, possiamo puntare a costringere i politici a dar loro un significato. Qualsiasi divisione che emerga all’interno della classe dirigente, per quanto piccola, sarà a nostro vantaggio.

La prima battaglia sarà combattuta per i cuori - e gli impegni - degli anarchici e degli altri ribelli che sono stati attivi nel 2020. Siamo in grado di mobilitarci nuovamente, in modo più intenso e diverso? La seconda battaglia sarà combattuta per una fascia più ampia della popolazione, compresi i Democratici di base. Sono disposti ad accettare la seconda era Trump come un business as usual o si orienteranno verso la resistenza?

Se i politici democratici non saranno costretti a rompere con l’agenda repubblicana, potremmo ritrovarci in una situazione nazionale analoga a quella del movimento Stop Cop City di Atlanta, dove la maggioranza della popolazione si è opposta alla proposta di un centro di addestramento per la polizia, ma i politici di ogni schieramento hanno chiuso i ranghi in un consenso bipartisan a favore dell’imposizione con la forza bruta. Ma se una massa critica di democratici di base conclude che ha la responsabilità di diventare indisciplinata, questo costringerà almeno alcuni politici democratici a separarsi dal consenso “legge e ordine”.

Dovremmo anche prevedere defezioni da parte delle classi burocratiche e manageriali. Trump ha intenzione di licenziare migliaia di dipendenti federali e sicuramente molti altri si dimetteranno. Gli effetti si propagheranno a tutti i livelli della società. Dobbiamo creare opportunità per i nuovi scontenti affinché si colleghino tra loro e mettano le loro competenze al servizio del movimento. Se alcuni di loro portano conoscenze interne alla burocrazia, tanto meglio. Quando si tratta di fughe di notizie da parte di coloro che mantengono le loro posizioni, si dovrebbe porre l’accento sull’attrezzare i movimenti ad agire, piuttosto che cercare semplicemente di screditare l’amministrazione in un immaginario tribunale dell’opinione pubblica.

Per affrontare un intero governo, dobbiamo creare attrito tra le diverse fazioni che lo compongono e sfruttare le vulnerabilità che questo apre.

Affinare le nostre strategie

Alcuni degli strumenti e delle strategie su cui abbiamo fatto affidamento durante la prima amministrazione Trump potrebbero non servirci più.

Il doxxing, il deplatforming e i divieti sui social media hanno potuto interrompere le formazioni di destra fino a quando la destra ha preso il controllo delle piattaforme di social media come Twitter. È improbabile che siano efficaci in un regime apertamente fascista in cui i combattenti di strada di estrema destra ottengono clemenza e vengono ricompensati per i loro misfatti attraverso il crowdfunding e il clamore mediatico.

Anche prima dell’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, le piattaforme di social media erano diventate dei ring in cui i contendenti si sfidavano per la legittimità in una competizione a somma zero, e questo era filtrato fino a influenzare l’atmosfera di alcuni altri luoghi di organizzazione. Queste dinamiche non ci fanno bene. Questa volta, dovremo accantonare una serie di modelli distruttivi se vogliamo creare ecosistemi di resistenza che possano prosperare in condizioni così difficili.

I progetti di mutuo soccorso saranno importanti. Le persone avranno bisogno di ormoni, di anticoncezionali, di pillole abortive, di denaro per viaggiare per cure mediche o per fuggire da un ambiente ostile, di assistenza per evitare varie forme di violenza di Stato. Ma si tratta di strategie fondamentalmente difensive che, per avere successo, devono essere collegate a forme offensive di lotta. Non possiamo separare assistenza e lotta, né dobbiamo lasciare che il desiderio di sicurezza individuale interferisca con le forme di azione collettiva che rappresentano la nostra unica speranza di dare seguito allo slogan “Ci teniamo al sicuro”.

Fondamentalmente, si tratta di una lotta tra empatia ed egoismo, tra solidarietà e odio.

Lotta intelligente

Dobbiamo rifiutarci di permettere che qualsiasi aspetto dell’agenda di Trump venga normalizzato. Allo stesso tempo, non dobbiamo permettere che le sue azioni ci provochino una condizione di indignazione perpetua che produce rendimenti decrescenti. Dobbiamo prestare molta attenzione a ciò che accade senza lasciare che sia lui a dettare il ritmo delle nostre azioni o a prosciugare la nostra energia emotiva. Ciò richiede un pensiero strategico, alla ricerca di opportunità per agire in modo efficace piuttosto che per esprimere semplicemente un giudizio. Ogni giorno sarà un’emergenza a sé stante, e ognuna di esse sarà veramente urgente - eppure non potremo cambiare le nostre priorità ogni giorno. Dovremo costruire forme di resistenza sostenibili attraverso un’azione continua, cercando strategie che costruiscano capacità nel tempo anziché esaurirsi.

Se riusciremo a sviluppare tali strategie, esse ci prepareranno anche ad affrontare quella che Adam Greenfield chiama la lunga emergenza dell’intreccio tra cambiamento climatico, instabilità politica e collasso della società. Mentre uragani e inondazioni si abbattono sulle nostre comunità insieme a nuove aggressioni da parte dello Stato, dobbiamo accettare che nulla tornerà mai alla normalità e procedere di conseguenza.

Come possiamo resistere?

Non potremo semplicemente riprendere da dove abbiamo lasciato nel 2020. Ancora una volta, ci sarà una curva di apprendimento: dovremo entrare in contatto con nuove persone, dimostrare tattiche, fare proposte e sfatare le ipotesi liberali su ciò che è accettabile o efficace. Se riusciremo a resistere abbastanza a lungo, alcuni settori della popolazione attualmente ammaliati o demoralizzati probabilmente torneranno a essere irrequieti, soprattutto se l’economia non migliorerà. Ma non possiamo nemmeno permettere che Trump ci rubi la scena. I primi mesi determineranno quanto lontano e quanto velocemente.

Molti degli oppositori di Trump hanno sostenuto che due delle conseguenze negative della prossima amministrazione Trump saranno la “radicalizzazione” di un maggior numero di persone (sia a sinistra che a destra) e il “caos” (cioè le proteste dirompenti). L’implicazione è che Trump vuole e beneficia di entrambi questi fenomeni. È nostro compito articolare quali tipi di polarizzazione e caos avvantaggino effettivamente Trump e quali no. Donald Trump non ha vinto le elezioni del 2024 perché la gente è scesa in piazza - ha perso le elezioni del 2020 come conseguenza di proteste dirompenti, e ha vinto le elezioni del 2024 in parte perché queste si sono spente. Ognuno di noi deve capire questo.

Manifestanti a Portland, Oregon, alla fine del primo mandato di Donald Trump.

Ecco alcuni passi concreti che possiamo compiere come individui e come movimenti.

Per certi versi, la vittoria di Trump può essere ricondotta direttamente all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Con Musk che ha un ruolo nell’amministrazione Trump in arrivo, la piattaforma potrebbe fornire informazioni senza mandato direttamente alle agenzie federali, mentre gli algoritmi continueranno a promuovere narrazioni autoritarie. Ora che i miliardari della tecnologia si stanno adattando al dominio di Trump, lo stesso vale per Facebook, che ha già perso lo status di spazio organizzativo, ma anche per Instagram, da cui dipendono ancora innumerevoli progetti anarchici e di sinistra. Questa non è una preoccupazione solo per i radicali che si autoidentificano, ma per tutti coloro che si affidano ai social media per ottenere informazioni.

Fortunatamente, dopo le elezioni, milioni di persone hanno abbandonato la piattaforma di Musk. Alcuni vanno su Instagram Threads, che non è certo meglio, ma milioni si sono uniti a Bluesky, creando una nuova sfera pubblica che potrebbe svolgere un ruolo nella circolazione di notizie e idee. Sebbene i proprietari di Bluesky siano riusciti a farne uno spazio accogliente per molti dei gruppi demografici a cui l’amministrazione Trump intende rivolgersi, resta da vedere quanto questo sarà duraturo e, finché prevarrà il capitalismo, ogni piattaforma di proprietà delle aziende resterà alla mercé del mercato. Per queste ragioni, Mastodon è ancora la migliore scommessa, ma per ora le persone non vi aderiscono in numero sufficientemente massiccio da essere sufficiente per informare il tipo di movimenti di massa di cui avremo bisogno.

La notizia inequivocabilmente positiva è che l’esodo dalla piattaforma di Musk dimostra che le persone non sono legate alle piattaforme di social media, per quanto consolidate. D’ora in poi, i miliardari della tecnologia che cercano di controllare la “piazza pubblica” punteranno a un bersaglio mobile.

Stabilire sedi organizzative locali

Abituate le persone della vostra comunità a riunirsi di persona. Stabilite relazioni faccia a faccia tra persone che svolgono diversi tipi di attività organizzative e che sono interessate da diversi aspetti dell’agenda Trump. Un modo semplice per avviare questo processo è quello di ospitare assemblee permanenti, sia per collegare nuove persone all’organizzazione in corso, sia per consentire a gruppi e tendenze diverse di stabilire strategie complementari. Un’altra possibilità è quella di creare un luogo pubblico, come un centro sociale o un luogo di incontro regolare, che possa fungere da fulcro per il coordinamento in corso e da punto di ingresso per le persone che vogliono essere coinvolte. Una terza possibilità è quella di creare associazioni di quartiere che mettano in contatto coloro che vivono e lavorano nelle vicinanze.

La maggior parte delle persone impara meglio attraverso l’azione e la sperimentazione. È meglio provare qualcosa, imparando nel frattempo, che cercare di raggiungere un consenso sull’idea perfetta.

Costruire reti di risposta rapida

Una volta iniziata l’era Trump, sarà importante disporre di mezzi per far circolare immediatamente le ultime notizie sulle opportunità di resistenza o di sostegno a gruppi mirati. Un modo per farlo è creare un thread di soli annunci su Signal e promuoverlo a tutti coloro che potrebbero averne bisogno. Potrebbe essere opportuno creare alcune reti di risposta diverse: una per annunciare le operazioni federali e i posti di blocco dell’immigrazione nella vostra zona, un’altra per promuovere gli eventi di organizzazione locale e così via.

Create subito queste strutture, prima che il ritmo degli eventi aumenti.

Stabilire progetti di mutuo soccorso

Creare progetti di mutuo soccorso che rispondano ai bisogni che saranno più difficili da soddisfare con l’amministrazione Trump, come l’accesso agli ormoni e l’autodeterminazione riproduttiva.

Creare progetti di mutuo soccorso che rispondano ai bisogni economici delle persone, come reti di solidarietà e mercati veramente liberi. Questi progetti non devono servire solo coloro che si trovano nelle peggiori condizioni di bisogno; idealmente, dovrebbero mostrare a tutti ciò che hanno da guadagnare partecipando al mutuo soccorso, mettendo in contatto persone di diversi ceti sociali.

Dovremmo prendere sul serio le preoccupazioni economiche che hanno spinto alcune persone verso Trump. Sappiamo che l’economia non funzionerà per i poveri nemmeno sotto Trump; anzi, potrebbe peggiorare. I progetti di mutuo soccorso sono uno degli unici modi per dimostrare ad alcuni di coloro che hanno votato per Trump che è meglio fare causa comune con noi piuttosto che fidarsi delle bugie dei politici.

Sebbene la tentazione sia quella di ritirarsi in enclavi o di interrompere le conversazioni con chi non è già d’accordo con noi, dovremmo cercare di alimentare le connessioni sociali che non sono ancora politicamente mappate e polarizzate.

Creare progetti di difesa comunitaria

Organizzate corsi di autodifesa comunitaria. Oltre a diffondere competenze utili, questi corsi possono mettere in contatto le persone su una base che può anche fornire loro gli strumenti per agire insieme. Se c’è spazio disponibile, si potrebbe allestire una palestra comunitaria con uno scopo simile.

Formate gruppi di affinità con le persone di cui vi fidate e iniziate a discutere su quali tipi di azioni sareste disposti a intraprendere insieme in risposta a raid o attacchi fascisti.

Stabilite in anticipo i fondi per le cauzioni, le strutture di sostegno per gli imputati e le risorse per la difesa collettiva, in modo da essere pronti in anticipo. Sebbene alcuni legislatori abbiano tentato di approvare leggi contro questo tipo di lavoro solidale, ci sono ancora modi per aggirarle.

Questo è anche un buon momento per rivitalizzare il sostegno ai detenuti i progetti.

Una delle sfide che le autorità dovranno affrontare è che i sistemi giudiziari e carcerari sono già sovraccarichi. Se tenteranno un’escalation di repressione più diffusa, potrebbero sopraffare l’apparato giudiziario. Dovremmo essere pronti a trarre il massimo vantaggio da questa situazione, bloccando le autorità in tribunale e prolungando i procedimenti, laddove possibile.

Prepararsi a resistere a raid e deportazioni

Preparatevi a rispondere alle incursioni dell’ICE in modi intelligenti ed efficaci che utilizzino la repressione per far leva sull’indignazione. Le deportazioni di massa richiederanno una logistica e un’infrastruttura imponenti, offrendo una serie di opportunità di intervento.

Questa opzione viene esplorata in dettaglio di seguito.

Organizzare campagne di pressione

Fate pressione sulle autorità locali e statali affinché non collaborino con l’amministrazione Trump in modi concreti. Individuare politici e funzionari specifici, trovare diversi modi per avvicinarli e chiarire quali saranno le conseguenze della complicità.

Individuare le agenzie e le aziende locali che svolgeranno un ruolo logistico nell’attuazione dell’agenda Trump e fare pressione contro di loro.

Incoraggiare i liberali che hanno esperienza con il canvassing telefonico a partecipare a campagne di call-in per fare pressione sui funzionari o sostenere gli arrestati e i prigionieri.

Organizzarsi contro la polizia

La polizia è sempre la punta di diamante della violenza di Stato; ancora una volta, sarà in prima linea nell’imporre tutte le politiche di Trump. In quattro anni di reazione centrista, il Partito Democratico e le piattaforme giornalistiche aziendali hanno promulgato una narrazione di “legge e ordine” volta a rilegittimare la polizia; la seconda era Trump chiarirà ancora una volta che la polizia è semplicemente la squadra d’assalto della classe dominante. Inoltre, mentre Trump chiede nuove repressioni, la polizia potrebbe essere sovraccaricata in nuovi modi.

Le più potenti rivolte degli ultimi quindici anni in questo Paese sono state rivolte contro la polizia, culminate nel 2020. La resistenza alla polizia collega coloro che si oppongono alla violenza dello Stato per motivi ideologici a coloro che la sperimentano continuamente in prima persona. Questo ha dato vita a forme esplosive di solidarietà in passato e può farlo di nuovo.

Se vogliamo rendere la nostra opposizione alla polizia il più persuasiva possibile, tuttavia, dovremmo anche sperimentare programmi di base per affrontare i problemi che si suppone esistano per risolvere. Il capitalismo ha fatto danni reali al tessuto sociale, contribuendo alle overdosi di fentanyl, alla povertà sempre più visibile, alle crisi di salute mentale e ad altre forme di violenza di massa. Più polizia non risolverà questi problemi. Prelevando risorse da ogni forma di sostegno sociale e incanalandole verso la repressione statale, i politici hanno scommesso di poter stabilizzare una società estremamente diseguale attraverso una continua escalation di forza violenta. Dobbiamo dimostrare che esiste un’alternativa.

Sfatare le narrazioni liberali

I liberali che durante la prima amministrazione Trump cantavano “Nessuno è al di sopra della legge” devono riconoscere che, con la Corte Suprema e gran parte del sistema giudiziario sotto il suo controllo, non ha più senso contare sui tribunali per frenarlo. Lo stesso vale per le indagini federali in cui i democratici avevano riposto tante speranze. Questo dovrebbe essere un momento di insegnamento per loro: se sono sinceri, dovranno impegnarsi in forme di azione diretta dal basso.

I liberali devono smettere di pensare che il governo rappresenti il meglio dell’umanità. È ormai chiaro che il capitalismo e lo Stato stanno elevando gli elementi peggiori dell’umanità a posizioni di autorità. Questo non è un caso, ma la conseguenza strutturale dei sistemi che distribuiscono il potere. Per navigare nell’attuale era Trump, dovremo condividere un’analisi approfondita di questi sistemi.

Seminare i semi della sfida

Diffondete narrazioni che mettono in discussione l’obbedienza stessa. Come disse Hannah Arendt, di fronte al fascismo, “Nessuno ha il diritto di obbedire”. Assicuratevi che queste narrazioni raggiungano i funzionari della burocrazia e i membri delle forze armate. I dipartimenti di polizia e le agenzie federali come il Dipartimento di Sicurezza Nazionale sono già composti da mercenari incalliti che non si fanno scrupoli a fare del male in cambio di uno stipendio, ma non tutti nelle forze armate o nella burocrazia saranno entusiasti di servire i capricci di Trump.

Studiare la prima era Trump

Per coloro che non sono stati in strada ininterrottamente dal 2017, sarà utile studiare le varie lotte della prima era Trump per affinare il senso della strategia e del contesto storico.

Raggiungere

Mentre la resistenza prende il via, sarà fondamentale renderla visibile a tutti coloro che hanno interesse a parteciparvi. Ciò potrebbe significare far parlare i muri con manifesti e adesivi. Potrebbe significare distribuire letteratura a scuola o nella comunità. Potrebbe significare creare arte e musica che rafforzino la determinazione a resistere.

Reach In

Tutti noi probabilmente preferiremmo fare qualcosa di diverso dall’affannarci per evitare che il fascismo prenda piede. Dobbiamo trovare il modo di mantenere questo compito interessante sia per noi che per tutti coloro che dovranno svolgerlo, in modo da tenere alto il morale e sviluppare il tipo di carattere che ci sosterrà nei periodi di difficoltà.

Cercate di organizzare subito una vittoria concreta, per quanto piccola. Fate un brainstorming con i vostri amici: quale politica di Trump sarà meno popolare nella nostra comunità locale? Preparate un piano per contestare l’attuazione di quella politica. Iniziate prima che Trump venga inaugurato.

Pensate a come offrire ruoli a nuove persone, accogliendole nella lotta. Per avere successo, le nostre strategie dovranno essere riproducibili e contagiose. Tutto ciò che facciamo - a prescindere dalla popolarità - dovrà creare condizioni che attirino altre persone all’azione. È un errore appiattire le differenze in un fronte popolare, ma avremo bisogno del maggior numero possibile di persone coinvolte nella resistenza. Quando incontrate delle differenze, non rimanete bloccati nella postura ideologica; fate una proposta su ciò che potete fare insieme sulla base di ciò che avete in comune.

Soprattutto, non lasciate che la rassegnazione prenda piede. La rassegnazione è il fondamento del fascismo, più di quanto lo siano gli scagnozzi e i campi di prigionia. I nostri nemici contano sul fatto che pensiamo che la resistenza sia impossibile, che teniamo la testa bassa mentre i nostri vicini scompaiono, le nostre comunità vengono saccheggiate, i nostri sistemi di supporto vitale vengono smantellati. Ma la resistenza è sempre possibile. Il fatto che stiate leggendo queste righe in questo momento lo dimostra.

I manifestanti si mobilitano a Berkeley, in California, all’inizio del primo mandato di Donald Trump.

Appendice: Strategie per fermare le deportazioni di massa

L’amministrazione entrante è stata molto chiara sulla sua intenzione di mantenere il sostegno pubblico attaccando i capri espiatori. Questa è stata una delle promesse centrali della campagna elettorale ed è popolare tra i sostenitori principali di Trump. Possiamo comprendere questo come il desiderio di una popolazione sempre più impotente di mettere in atto la violenza in modo indiretto attraverso un autocrate brutale, un segno inquietante del fatto che gli esseri umani si rivoltano l’uno contro l’altro quando i margini di profitto diminuiscono e le prospettive per il futuro si riducono.

Se lasciamo che Donald Trump e Stephen Miller espandano l’infrastruttura della violenza di Stato, utilizzando fondi militari per costruire “vaste strutture di detenzione” per i milioni di persone che hanno promesso di arrestare e deportare, non si fermeranno alla deportazione degli immigrati senza documenti. Una volta che questa infrastruttura aggiuntiva esisterà, la rivolgeranno contro un obiettivo dopo l’altro. Alla fine, verranno a prendere tutti noi.

Tutti coloro che non vogliono veder scomparire i propri vicini, amici, compagni di classe o colleghi hanno la responsabilità di agire. Durante il primo mandato di Trump, l’opposizione al suo regime di frontiera è stata una potente causa di agitazione popolare, dalle occupazioni degli aeroporti in risposta al suo “Muslim Ban” agli accampamenti Occupy ICE e all’ondata di solidarietà in seguito alla sua “crisi di frontiera” dell’autunno 2018. Nel 2019, quando Donald Trump annunciò che l’ICE stava per effettuare un nuovo ciclo di incursioni massicce, Willem van Spronsen diede la vita nel tentativo di disattivare la flotta di autobus che serviva una struttura privata di detenzione per immigrati a Tacoma. In seguito, alla domanda sul perché le incursioni non avvenissero, un funzionario dell’ICE ha risposto che erano preoccupati per la sicurezza dei loro agenti.

L’opposizione alle politiche di confine di Trump è emersa inizialmente nelle strade e negli aeroporti; solo successivamente sono emerse le sfide legali nei tribunali. Ora, ovviamente, non possiamo aspettarci molto da un sistema giudiziario che sarà dominato da persone nominate da Trump. Sarà necessario prendere provvedimenti per impedire il funzionamento dell’apparato di deportazione: bloccarlo attraverso azioni di massa, quando possibile, ma anche gettare sabbia negli ingranaggi, interrompere la sua logistica e la sua organizzazione.

Vediamo brevemente come Trump potrebbe attuare queste deportazioni di massa e quali forme potrebbe assumere la resistenza.

Secondo Jason Hauser, capo dello staff dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) sotto Biden, l’infrastruttura esiste già per espandere la macchina delle deportazioni su scala massiccia. Le comunità guatemalteche, haitiane e honduregne potrebbero essere prese di mira per prime, perché la deportazione in questi Paesi è più semplice rispetto a quella in molti altri Paesi. Queste comunità saranno probabilmente prese di mira con incursioni nei luoghi di lavoro, nelle chiese, negli ospedali e nelle scuole e con l’arresto di coloro che sono già schedati per reati non violenti o per il loro stato di limbo nel processo di asilo. Aspettatevi raid, autobus e campi.

Una volta arrestate, queste persone devono essere trasportate in strutture di detenzione. Potrebbero essere tende erette rapidamente, carceri esistenti che sono piene fino a due o tre volte la loro capacità ufficiale, magazzini convertiti in strutture di detenzione temporanea, basi militari, o nuove strutture costruite con fondi militari. Un funzionario sostiene che 25 strutture di detenzione temporanea potrebbero essere create in magazzini esistenti in una sola settimana.

Una volta in custodia, gli arrestati saranno infine deportati con voli aerei. Attualmente l’ICE dispone di 14 aerei dedicati all’espulsione che possono trasportare 135 persone ciascuno, per una capacità totale di 1890 persone per viaggio di andata e ritorno. Inoltre appaltano molti voli attraverso Classic Air Charter, in subappalto con Swift Air e World Atlantic Airlines. Se Trump riuscirà a invocare l’Insurrection Act o l’Alien Enemies Act per mobilitare l’esercito e bypassare le udienze sull’immigrazione, questo numero potrebbe aumentare drasticamente. L’attuale direttore dell’ICE stima che tra le 150.000 e le 200.000 persone potrebbero essere deportate entro i primi uno o due mesi, e fino a un milione nei primi 100 giorni.

Tutto ciò è spaventoso. Eppure i piani raramente sopravvivono al contatto con la realtà. La deportazione di massa significherebbe azioni visibili dell’ICE con la cooperazione delle forze dell’ordine in ogni settore della società. Significherebbe autobus pieni di prigionieri ovunque. Significherebbe che le forze dell’ordine locali verrebbero distolte da altri compiti e reindirizzate verso l’applicazione della legge sull’immigrazione. Significherebbe un aereo dopo l’altro pieno di vicini, familiari e amici, ammanettati e in attesa sulla pista. Tutte queste sono opportunità per far esplodere la resistenza. Le deportazioni non avverranno tutte nell’oscurità; molte si svolgeranno in pubblico, in pieno giorno. Sta a noi fare in modo che nessuno possa ignorarle e aiutare gli altri a capire cosa possono fare.

Gli eserciti hanno successo o falliscono in base alla loro logistica. Una complessa catena logistica che coinvolge più agenzie e forme di trasporto, diretta da leader che cercano di agire su una scala molto più ampia di prima, sarà soggetta a fallire. Come potrebbero fallire questi collegamenti logistici?

Come dice il proverbio, i nostri nemici hanno nomi e indirizzi. Durante la prima presidenza Trump, la gente doxxato ogni agente dell’ICE che riusciva a trovare. Ogni raid richiederà la collaborazione delle forze dell’ordine locali; ognuno di essi comporterà aree di sosta e autobus per il trasporto. Da dove vengono gli autobus? Chi li mantiene? Queste persone sono anche ideologicamente investite nel fascismo, o alcune di loro hanno dei dubbi? Dove saranno allestite le nuove strutture di detenzione? Chi le costruirà? Da quali aeroporti partiranno i voli di deportazione? Quali linee di rifornimento li sosterranno? Quanti lavoratori aeroportuali a basso salario sono interessati alla lotta contro il fascismo?

In una possibile versione della lotta contro le deportazioni, ci saranno manifestazioni di massa, indignazione morale, cause legali infruttuose e disobbedienza civile simbolica. La maggior parte dei partecipanti saranno attivisti autoproclamati. Gli sforzi per centrare l’autorità delle organizzazioni formali esistenti, che non sono in grado di richiedere certi tipi di azione, imporranno limiti alle tattiche che il movimento può sperimentare. Le divisioni interne e la competizione interpersonale per il controllo del movimento lo ostacoleranno ulteriormente.

In un’altra possibile versione della lotta, ogni settore della società sarà coinvolto nella resistenza alla macchina delle deportazioni. I governi locali di orientamento liberale saranno costretti a rifiutare la collaborazione con le agenzie federali. Le reti di risposta rapida porteranno le persone a confrontarsi in massa con i raid, e non tutte si limiteranno a seguire la leadership delle organizzazioni ufficiali. Gli autisti di autobus entreranno in sciopero; gli autobus cesseranno misteriosamente di funzionare; blocchi autostradali coordinati potrebbero bloccare il traffico verso gli aeroporti che sono snodi critici per le deportazioni. Ogni forma di lotta emergerà, e ogni partecipante sarà incoraggiato a intraprendere qualsiasi azione possibile, e la combinazione di rabbia e piccole vittorie concrete motiverà sempre più persone ad agire.

Le deportazioni - e qualsiasi lotta contro di esse - avverranno nella realtà fisica, non sui social media. Se una dozzina di comunità iniziasse immediatamente a organizzare una resistenza strategica di massa alle deportazioni, ricercando catene logistiche, delineando obiettivi e finalità strategiche e accogliendo una diversità di partecipanti e di tattiche, potrebbe dimostrare una resistenza efficace e accendere un fuoco di segnalazione per altri in tutto il Paese. Se le persone si organizzassero ora e cominciassero a tracciare e a prendere di mira le infrastrutture per le deportazioni di massa prima che Trump entri in carica, potrebbero prendere l’iniziativa, stabilire il ritmo e costringerlo a reagire.

Nel 2017, quando Trump ha firmato il cosiddetto “bando dei musulmani”, una singola occupazione di massa all’aeroporto JFK di New York ha scatenato occupazioni che hanno coinvolto decine di migliaia di persone in tutto il Paese. Le tattiche si diffondono rapidamente quando sono fonte di ispirazione. Cosa potete fare voi e la vostra comunità, in questo momento, per prepararvi a ispirare una resistenza a livello nazionale alla macchina delle deportazioni?

George Orwell scrisse: “Se volete un’immagine del futuro, immaginate uno stivale che calpesta un volto umano, per sempre”. Ma il futuro non è scritto. Quello che verrà dipenderà, in parte, da noi.

