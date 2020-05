CrimethInc.com est désormais entièrement multilingue

Grâce à l’énorme travail fourni par des camarades du monde entier, nous réalisons enfin un vieux rêve, celui de rendre ce site entièrement accessible dans un large éventail de langues en plus de l’anglais. Cela se fait sur deux fronts. Premièrement, il s’agit de traduire l’ infrastructure même du site, comme la barre de navigation et le plan du site ; en même temps, il s’agit de traduire le contenu du site, comme les articles, les livres et les zines. À l’heure actuelle, l’infrastructure du site fonctionne en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol – et nous disposons de dizaines d’articles, de zines, d’affiches et de livres dans toutes ces langues ainsi que dans une douzaine d’autres. Ici, nous passerons en revue les progrès que nous avons réalisés et nous t’expliquerons comment tu peux nous aider à franchir les prochaines étapes.

Alors que les gouvernements autoritaires ferment leurs frontières et que les nationalistes tentent de fomenter de nouvelles divisions entre les peuples, nous sommes de plus en plus déterminé·e·s à établir des liens au niveau international. Les mouvements révolutionnaires sont plus efficaces lorsqu’ils peuvent apprendre les uns des autres et étendre leur solidarité à l’échelle transcontinentale. Nous déployons beaucoup d’efforts pour maintenir la communication entre anarchistes et autres rebelles partout dans le monde, dans le but de cultiver des relations qui durent depuis des décennies.

Bien que notre collectif ait débuté au début des années 1990 comme un projet anglophone et que l’anglais soit utilisé comme lingua franca dans de nombreux contextes où les gens ne le parlent pas comme première langue, nous avons pour objectif de décentrer l’anglais afin de rendre nos projets plus inclusifs et de travailler à l’élaboration d’analyses qui s’appuient sur un éventail mondial d’expériences. À cette fin, nous cherchons à publier des perspectives du monde entier et à les rendre disponibles dans le plus grand nombre de langues possible.

Traduire le contenu du site

Les différents écrits de CrimethInc. ont déjà été publiés dans plus de trente langues ; notre introduction, To Change Everything, est quant à elle disponible dans 30 langues différentes. Tu peux consulter tous les documents que nous proposons dans différentes langues sur crimethinc.com/languages.

Tu peux choisir ta langue préférée en cliquant sur crimethinc.com/languages en bas de chaque page de notre site.

À terme, nous espérons archiver toutes les versions de tous nos textes qui ont été publiés dans n’importe quelle langue. Bien que nous ayons élargi ce site pour y inclure un nombre considérable d’articles, de zines, d’affiches, et de livres dans des langues autres que l’anglais, nous n’avons pas pu tout trouver. Si tu peux nous aider à retrouver les traductions de CrimethInc. qui ne sont pas encore disponibles sur ce site – que ce soit sous forme de fichier document, de PDF ou en version imprimée – nous t’en serions très reconnaissant·e·s. Contacte-nous ici.

Si tu souhaites traduire quoi que ce soit sur notre site, écris-nous à foreignlegion@crimethinc.com. Tu peux voir dans quelles langues un article est déjà disponible juste en dessous du titre. Si tu traduis un livre, un zine ou une affiche, nos concepteur·rice·s pourront peut-être t’aider à intégrer ta traduction dans la mise en page déjà existante.

De même, si tu participes à un projet de publication dans une langue autre que l’anglais, n’hésite pas à publier des traductions de nos écrits ou de nos outils. Tout ce que nous produisons est libre de droit – sans copyright. Avec ton aide, nous pouvons rendre notre travail accessible aux gens du monde entier.

Sous le titre de chaque article, tu peux choisir la langue dans laquelle tu veux le lire.

Traduire l’infrastructure du site

L’infrastructure du site comprend les éléments de navigation, les libellés et tous les autres éléments qui structurent le contenu. À ce jour, l’infrastructure de ce site est pleinement fonctionnelle en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol.

Si tu as indiqué ta langue préférée dans ton navigateur internet, nous la détectons automatiquement et te dirigeons vers la version du site correspondante. Par exemple, si ton navigateur est réglé sur « italien », nous te dirigerons automatiquement vers it.crimethinc.com.

Le header et la barre de navigation du site en anglais, allemand et espagnol.

Lorsque tu ouvres une page de notre site, si nous avons une version de cette page disponible dans ta langue, nous te redirigerons vers celle-ci. Sinon, nous te montrerons la version anglaise de la page. Si tu consultes le site dans une langue et que tu souhaites en changer, tu peux le faire en allant directement dans la section langues du plan du site, située en bas de la page, et en sélectionnant la langue de ton choix.

Avec un peu d’aide, nous pourrions rendre le site fonctionnel dans une douzaine de langues supplémentaires. Si tu souhaites nous aider à traduire l’infrastructure du site, envoie un courriel à tech@crimethinc.com.

Si tu connais déjà GitHub, le site web que nous utilisons pour organiser le travail sur ce site, tu peux commencer immédiatement. Télécharge ce fichier à partir de notre repo GitHub – notre répertoire et espace de stockage numérique – et modifie toutes les valeurs du fichier, en les traduisant dans ta langue. Ensuite, tu peux créer une pull-request sur GitHub ou nous envoyer le nouveau fichier par email. Voici le fichier :

https://github.com/crimethinc/website/blob/master/config/locales/en.yml

Si tu connais déjà GitHub, tu peux soumettre une pull-request pour tous les fichiers de ce répertoire :

https://github.com/crimethinc/website/blob/master/config/locales

Si tu ne sais pas comment t’y prendre avec GitHub, ce n’est pas grave. Envoies-nous tout simplement par email ton fichier YAML traduit et nous nous occuperons du reste.

Merci beaucoup !

🌍🌎🌏