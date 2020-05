CrimethInc.com Agora Totalmente Multilíngue

Graças a uma enorme quantidade de trabalho de camaradas de todo o mundo, finalmente estamos realizando nosso antigo sonho de tornar este site totalmente acessível em uma variedade de idiomas, além do inglês. Isso está ocorrendo em duas frentes. A primeira requer tradução e a infraestrutura do próprio site, como a barra de navegação e o mapa do site; ao mesmo tempo, significa traduzir o conteúdo do site, como artigos, livros e zines. A partir de agora, temos a infraestrutura do site funcionando em inglês, francês, alemão, italiano, português e espanhol — e temos dezenas de artigos, zines, pôsteres e livros disponíveis em todos esses idiomas e mais uma dúzia. Aqui, analisaremos o progresso que fizemos e descreveremos como você pode nos ajudar com as próximas etapas.

Enquanto governos autoritários fecham suas fronteiras e nacionalistas tentam alimentar novas divisões entre as pessoas, temos cada vez mais determinação em construir conexões internacionalmente. Os movimentos revolucionários são mais eficazes quando podem aprender uns com os outros e estender a solidariedade transcontinentalmente. Nos esforçamos bastante para manter a comunicação entre anarquistas e outros rebeldes em todo o mundo, com o objetivo de cultivar relacionamentos que duram décadas.

Embora nosso coletivo tenha começado no início dos anos 90 como um projeto anglófono e o inglês seja usado como língua franca em muitos contextos em que as pessoas não o falam como primeira língua, pretendemos descentralizar o inglês para tornar nossos projetos mais inclusivos e trabalhar para desenvolver análises que sejam informadas por uma gama global de experiências. Para esse fim, procuramos publicar perspectivas de todo o mundo e disponibilizá-las no maior número possível de idiomas.

Traduzindo Conteúdo

CrimethInc. os materiais já apareceram em mais de trinta de idiomas; nossa cartilha introdutória, Para Mudar Tudo, está disponível em exatamente 30 línguas. Você pode ver todos os materiais diferentes que oferecemos em diferentes idiomas em crimethinc.com/languages.

Você pode escolher seu idioma preferido em crimethinc.com/languages no rodapé de todas as páginas do nosso site.

Eventualmente, esperamos arquivar todas as versões de todos os nossos textos que apareceram em qualquer idioma. Embora tenhamos expandido este site para incluir um número enorme de artigos, zines, pôsteres, e livros em outros idiomas, além do inglês, não conseguimos encontrar tudo. Se você pode nos ajudar a rastrear traduções do coletivo CrimethInc. que ainda não estão disponíveis neste site — seja em um arquivo de documento, PDF ou impresso — ficaríamos muito agradecidos. Entre em contato aqui..

Se você deseja traduzir qualquer coisa em nosso site, escreva-nos para foreignlegion@crimethinc.com. Você pode ver em quais idiomas um artigo já está disponível logo abaixo do seu título. Se você traduzir um livro, zine ou pôster, nossos designers também poderão ajudá-lo a inserir sua tradução no layout existente.

Da mesma forma, se você estiver em um projeto de publicação em outro idioma que não o inglês, fique à vontade para publicar traduções de nosso material. Tudo o que produzimos é livre de direitos autorais. Com a sua ajuda, podemos tornar nosso trabalho acessível a pessoas em qualquer lugar.

Abaixo do título de cada artigo, você pode escolher o idioma em que deseja lê-lo.

Traduzindo a Infraestrutura

A infraestrutura do site inclui os elementos de navegação, etiquetas e outros materiais que estruturam o conteúdo. Até o momento, temos a infraestrutura deste site totalmente funcional em inglês, francês, alemão, italiano, português, e espanhol.

Se você tiver o idioma preferido definido no navegador, nosso site automaticamente o direciona para essa versão do site. Por exemplo, se seu navegador estiver definido como português, você será direcionado automaticamente para pt.crimethinc.com.

A barra de navegação do cabeçalho em inglês, alemão e espanhol.

Quando você abre uma página em nosso site, se tivermos uma versão dessa página disponível no idioma que você está usando, nós o redirecionaremos para ela. Caso contrário, mostraremos a versão em inglês da página. Se você estiver visualizando o site em um idioma e quiser mudar para outro, poderá fazê-lo acessando a seção languages do Mapa do Site, no rodapé do site e selecionando seu idioma preferido.

Com uma pequena ajuda, poderíamos tornar o site funcional em mais uma dúzia de idiomas. Se você estiver disposto a nos ajudar na tradução da infraestrutura, envie um email para tech@crimethinc.com.

Se você já conhece o GitHub, o site que usamos para organizar o trabalho neste site, você pode começar imediatamente. Faça o download deste arquivo no repositório GitHub e altere todos os valores no arquivo, traduzindo para o seu idioma. Em seguida, você pode criar uma solicitação de recebimento no GitHub ou enviar por e-mail o novo arquivo para nós. Aqui está o arquivo:

https://github.com/crimethinc/website/blob/master/config/locales/en.yml

Se você já conhece o GitHub, pode enviar uma solicitação de recebimento para qualquer arquivo neste diretório:

https://github.com/crimethinc/website/blob/master/config/locales

Se você não conhece o GitHub, tudo bem. Apenas [envie um email] (mailto: tech@crimethinc.com) com seu arquivo YAML traduzido e nós cuidaremos do resto.

Agradecemos muito!

🌍🌎🌏