CrimethInc.com ora completamente multilingue

Grazie all’enorme quantità di lavoro svolto dai compagni e dalle compagne di tutto il mondo, stiamo finalmente realizzando il nostro sogno di una vita di rendere questo sito Web completamente accessibile in una vasta gamma di lingue oltre all’inglese. Questo si sta verificando su due fronti. Innanzitutto, significa tradurre l’infrastruttura del sito stesso, come la barra di navigazione e la mappa del sito; allo stesso tempo, significa tradurre il contenuto del sito, come articoli, libri e zine. Al momento, l’infrastruttura è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo - e abbiamo decine di articoli, zine, poster e libri disponibili in tutte queste lingue e in un’altra decina. Qui, esamineremo i progressi fatti e ti diremo come fare ad aiutarci.

Mentre i Governi autoritari bloccano i loro confini e i nazionalisti tentano di fomentare nuove divisioni tra le persone, siamo sempre più determinati a costruire connessioni a livello internazionale. I movimenti rivoluzionari sono più efficaci quando possono imparare gli uni dagli altri e quando possono esprimere una solidarietà transcontinentale. Ci siamo impegnati a fondo per mantenere la comunicazione tra anarchici e altri ribelli in tutto il mondo, al fine di coltivare relazioni decennali.

Sebbene il nostro collettivo sia nato all’inizio degli anni Novanta come progetto anglofono - e l’inglese sia usato come lingua franca in molti ambienti in cui le persone non lo parlano come prima lingua - miriamo a decentrare l’inglese per rendere i nostri progetti più inclusivi e per impegnarci a sviluppare delle analisi ispirate da una gamma globale di esperienze. A tal proposito, cerchiamo di pubblicare punti di vista provenienti da tutto il mondo e di renderli disponibili nel maggior numero di lingue possibile.

Tradurre i contenuti

Il materiale di CrimethInc. è già stato pubblicato in oltre una trentina di lingue; il nostro manuale introduttivo, Per cambiare tutto, è disponibile in 30. Puoi vedere tutto ciò che offriamo nelle diverse lingue su crimethinc.com/languages.

Puoi scegliere la tua lingua preferita su crimethinc.com/languages in fondo a ogni pagina del nostro sito.

Con il tempo, ci auguriamo di archiviare ogni versione di ogni nostro testo apparso in qualsiasi lingua. Pur avendo ampliato questo sito per includere un vasto numero di articoli , zine, poster e libri in lingue diverse dall’inglese, non siamo riusciti a trovare tutto. Se puoi aiutarci a rintracciare delle traduzioni CrimethInc. non ancora disponibili su questo sito - in file, PDF o versione cartacea - te ne saremmo molto grati. Contattaci qui.

Se hai voglia di tradurre qualcosa del nostro sito, scrivici a foreignlegion@crimethinc.com. Sotto il titolo, puoi vedere in quali lingue è già disponibile un articolo Se traduci un libro, una zine o un poster, i nostri grafici potrebbero aiutarti a inserire la tua traduzione anche nel layout esistente.

Allo stesso modo, se sei coinvolto in un progetto editoriale in una lingua diversa dall’inglese, sentiti libero di pubblicare le traduzioni del nostro materiale. Tutto ciò che produciamo è privo di copyright. Con il tuo aiuto, possiamo rendere il nostro lavoro accessibile a chiunque ovunque si trovi.

Sotto il titolo di ogni articolo, puoi scegliere la lingua in cui desideri leggerlo.

Tradurre l’infrastruttura

L’infrastruttura del sito include elementi di navigazione, e altro materiale che dà forma al contenuto. A tutt’oggi, disponiamo dell’infrastruttura perfettamente funzionante in inglese , francese , tedesco , italiano , portoghese e spagnolo.

Se hai impostato la tua lingua preferita nel tuo browser, la rileviamo automaticamente e t’indirizziamo a quella versione del sito. Se, per esempio, il tuo browser è impostato in italiano, ti indirizzeremo automaticamente su it.crimethinc.com.

La barra di navigazione dell’intestazione in inglese, tedesco e spagnolo.

Quando apri una pagina del nostro sito, se abbiamo una versione di quella pagina disponibile nella lingua che stai utilizzando, ti reindirizzeremo lì. In caso contrario, ti mostreremo la sua versione inglese. Se stai visualizzando il sito stesso in una lingua e vuoi passare a un’altra, puoi farlo andando nella sezione lingue della Mappa del sito in fondo alla pagina e selezionandola.

Con un po’ d’aiuto, potremmo rendere il sito funzionale in un’altra decina di lingue. Se desideri aiutarci a tradurre l’infrastruttura, invia una email a tech@crimethinc.com.

Se hai già familiarità con GitHub, il sito Web che utilizziamo per organizzare il nostro lavoro, puoi iniziare immediatamente. Scarica questo file dal nostro archivio GitHub e modifica tutti i valori nel file, traducendoli nella tua lingua. Quindi, puoi creare una pull request su GitHub o inviarci via email il nuovo file che puoi trovare qui:

https://github.com/crimethinc/website/blob/master/config/locales/en.yml

Se conosci già GitHub, puoi inviare una pull request per qualsiasi file in questa directory:

https://github.com/crimethinc/website/blob/master/config/locales

Se non ti sai muovere su GitHub, non è un problema. Basta inviarci via mail il file YAML tradotto e al resto penseremo noi.

Grazie mille!

🌍🌎🌏