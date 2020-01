Anunciando o site CrimethInc. em Português

Após muito trabalho, finalmente anunciamos a versão em português brasileiro do nosso site: pt.crimethinc.com. Essa nova ferramenta nos ajudará a seguir construindo análises e abordagens internacionais sobre as formas de organização e as lutas anarquistas no Brasil e ao redor do mundo. Além disso, trazemos uma lista de livros, zines, posters a artigos já disponíveis disponíveis em português – e o que você pode fazer para ajudar a ampliar esse acervo!

Desde os levantes de junho de 2013 temos publicado periodicamente diversos artigos e promovido atividades para debater as agitações sociais no Brasil sob uma perspectiva local, diretamente de dentro das mobilizações. Nosso objetivo é compreender e comparar as lições desenvolvidas localmente em relação ao contexto global do capitalismo e da resistência anarquista de nossa época.

Além do conteúdo analisando nossas lutas aqui no hemisfério sul, muitos artigos foram traduzidos do inglês – e de outras línguas – para o português. Todo esse material estará reunido numa plataforma unificada em língua portuguesa voltada para o público brasileiro e toda comunidade lusófona.

Esperamos, assim, dar continuidade ao nosso trabalho de mais duas décadas promovendo ferramentas para a comunicação, o intercâmbio e a criação redes de solidariedade entre movimentos sociais e pessoas de diferentes lugares e em diferentes línguas. Não apenas traduzindo análises sobre a conjuntura de cada região, mas buscando vozes dispostas a compartilhar sua narrativa tecida em cada país ou cidade onde pessoas e comunidades estão criando formas de resistir e vencer a opressão do estado, do capital, do patriarcado e do racismo. Assim seguiremos na construção de um mundo livre e uma vida que vale a pena ser vivida!

Sobre CrimethInc.

Ao longo de 25 anos, CrimethInc. se consolidou como uma rede anarquista internacional publicando notícias, análises, jornais, revistas, vídeos, panfletos e vários livros, incluindo alguns dos títulos anarquistas contemporâneos mais vendidos no mundo, como Dias de Guerra e Noites de Amor. Outros títulos importantes lançados em português são: Trabalho, uma breve análise do trabalho no Capitalismo do século XXI; e Da Democracia à Liberdade, uma coleção que examina as características que conectam as várias formas de democracia, buscando sua origem clássicas até suas variantes contemporâneas – representativa, direta e baseada em consenso – avaliando como o discurso e os procedimentos democráticos servem aos movimentos sociais que os adotam. No caminho, explora como seria se buscássemos a liberdade diretamente e não através de um governo democrático.

Respondendo às várias ondas de levantes populares que invadiram os quatro continentes desde a Primavera Árabe, passando pelo movimento Occupy e os levantes de 2013 no Brasil, CrimethInc. convidou coletivos de uma dúzia de países para produzir um guia impresso introdutório ao anarquismo. O projeto Para Mudar Tudo (paramudartudo.com ou tochangeeverything.com) foi lançado simultaneamente em mais de 30 línguas e distribuído gratuitamente. No Brasil, circulam quase 20 mil cópias da publicação impressa, utilizadas para atingir novos públicos interessados no anarquismo e movimentos anticapitalistas e até mesmo em escolas e centros sociais como forma de debater políticas anarquistas numa abordagem atual e de fácil acesso. No ano de 2015, participantes de seis diferentes países, incluindo Brasil, fizeram uma turnê apresentando o projeto Para Mudar Tudo/To Change Everything por cerca de 60 cidades do Estados Unidos e México. O relato dessa nossa grande empreitada pode ser lido aqui.

Entre os meses de junho e julho de 2019, membros da rede CrimethInc. das Américas do Sul e do Norte percorreram 15 cidades em 7 estados do Brasil para lançar a versão impressa do livro Da Democracia à Liberdade. A turnê também serviu como uma oportunidade para comparar experiências sobre a resistência ao regime de Trump e o governo populista de extrema-direita de Jair Bolsonaro no Brasil. Fizemos também um relato de viagem oferecendo uma visão geral de alguns dos centros sociais e movimentos em curso no Brasil atualmente.

Continuaremos publicado informes e análises das lutas sociais no Brasil e de outros lugares em português. Quem quiser ajudar com traduções (seja para/do português e para outras línguas), ou souber de algum material já traduzido e que não esteja no site, entre e contato pelo email: false.flag@riseup.net

Boa leitura! Nos vemos nas ruas!

Livros

Da Democracia à Liberdade: A Diferença entre Governo e Autodeterminação – Clique na imagem para baixar o PDF.

Para comprar cópias impressas de Da Democracia à Liberdade clique aqui.

Trabalho: capitalismo . economia . resistência – Clique na imagem para baixar o PDF.

Espere Resistência: um guia de campo – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre: um livro de receitas anarquista – Clique na imagem para baixar o PDF.

Dias de Guerra Noites de Amor: Crimideia para iniciantes – Clique na imagem para baixar o PDF.

Zines

Para Mudar Tudo – Clique na imagem para baixar o PDF.

Voto vs. Ação Direta – Clique na imagem para baixar o PDF.

Você Está Sob Vigilância – Clique na imagem para baixar o PDF.

A Internet Como uma Nova Cerca – Clique na imagem para baixar o PDF.

7 Mitos Sobre a Polícia – Clique na imagem para baixar o PDF.

Anarquia e Álcool – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 01 Black blocs, bloqueios & bombas de fumaça – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 02 Coletivos, coalizões & cultura de segurança – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 03 Saúde, comportamento & violência doméstica – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 04 Sabotagem, infiltração & evasão – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 05 Grafite, estêncil, serigrafia, adesivos & lambes – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 06 (Portugues Brasileiro) Manifestações, bicicletadas, festas & festivais – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 07 Desemprego, okupas, caronas & lixeiras – Clique na imagem para baixar o PDF.

Receitas para o Desastre Vol. 08: Solidariedade, apoio jurídico & minando a opressão

Receitas para o Desastre Vol. 09: Feitiços, performances, música & reservatórios de ideias

Receitas para o Desastre Vol. 10: Mídia, propaganda & formas de chamar a atenção

Posters

A Polícia – Clique na imagem para baixar o PDF.

Vamos Mostar Quem Manda: Ninguém – Clique na imagem para baixar o PDF.

Democracia é Burocracia – Clique na imagem para baixar o PDF.

Democracia é Fronteira – Clique na imagem para baixar o PDF.

Democracia é Guerra – Clique na imagem para baixar o PDF.

Democracia é Polícia – Clique na imagem para baixar o PDF.

Democracia é Prisão – Clique na imagem para baixar o PDF.

Democracia é Vigilância – Clique na imagem para baixar o PDF.

Textos