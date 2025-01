Chamado para a ação: Solidariedade a Rojava – contra a invasão turca!

Em 6 de outubro, o governo Trump anunciou que estava retirando tropas dos EUA do norte da Síria, dando ao presidente turco Recep Tayyip Erdoğan a luz verde para invadir Rojava, realizar uma limpeza étnica e se reinstalar à força a na região. Chamamos pessoas de todo o mundo para se envolver em protestos e/ou bloqueios em consulados turcos, escritórios do governo dos EUA, fabricantes de armas e negócios relacionados ao governo turco, como a Turkish Airlines.

Desde 2012, a região autônoma de Rojava abriga um experimento multiétnico inspirador de autodeterminação e autonomia das mulheres, envolvendo uma rede de conselhos, comunas e cooperativas, enquanto luta contra o Estado Islâmico (ISIS). Após anos de luta, apesar de perderem mais de 10 mil combatentes, os povos de Rojava participaram da libertação de todo o território que o ISIS havia ocupado e da libertação dos que haviam sido mantidos em cativeiro nas fortalezas do ISIS.

Em uma tentativa de justificar a permissão para a Turquia invadir a Síria, Trump twittou que os contribuintes dos EUA não deveriam pagar para manter os combatentes do ISIS detidos. De fato, os EUA não pagaram um centavo para deter combatentes do ISIS capturados: tudo foi completamente organizado pelas Forças Democráticas da Síria (SDF). A realidade é que a invasão turca do território curdo criará as condições para o ISIS ressurgir e retomar as operações na Síria e em todo o mundo. Durante anos, a Turquia permitiu que armas, recrutas e recursos chegassem ao ISIS através de suas fronteiras.

Tanto o ISIS quanto a invasão turca representam uma ameaça existencial a todos os grupos étnicos e religiosos indígenas da região, incluindo árabes, cristãos (armênios, assírios, caldeus e sírios), turcomenos, chechenos, alevitas e yazidis. Muitos desses grupos ganharam voz em suas próprias vidas pela primeira vez, mas agora enfrentam massacres nas mãos dos militares turcos e dos jihadistas.

A invasão turca de Rojava cria um novo precedente para agressão militar, limpeza étnica e destruição de experimentos igualitários e feministas como o de Rojava. Ela prepara o terreno para mais derramamento de sangue e opressão em todo o mundo, abrindo caminho para autocratas etno-nacionalistas como Trump, Erdoğan, Bashar al-Assad, Jair Bolsonaro e Vladimir Putin dominarem a política mundial nas próximas gerações.

Durante meses, as pessoas em Rojava pediram solidariedade internacional em caso de invasão. Devemos chamar a atenção para a situação das pessoas em Rojava e divulgar que haverá consequências para isso.

Se calar é ser cúmplice.

Convocamos a todas as pessoas de boa consciência para que se envolvam em protestos e bloqueios nos consulados turcos, escritórios do governo dos EUA, fabricantes de armas e empresas ligadas ao governo turco, como a Turkish Airlines. O Comitê de Solidariedade de Rojava, Europa, juntou-se aos organizadores em Rojava, pedindo um dia de ação em 12 de outubro contra a invasão turca; apoiamos esta chamada e solicitamos novas ações antes e depois de 12 de Outubro.

Precisamos construir um contexto para uma ação direta de base ampla como um passo em direção à construção de um movimento global que possa impossibilitar tais atrocidades. Juntos, podemos parar a invasão.

Nos vemos nas ruas.

Ferramentas úteis

Apoios

Se sua organização apoia esse chamado, compartilhe este texto e entre em contato conosco coordination.for.rojava@protonmail.com para assinart. Essa lista será sempre atualizada no link crimethinc.com e itsgoingdown.org.

Coordination for the Defense of Rojava

1312 Press

A Gralha Self-Managed Social Center - Porto, Portugal

Acid Communist League of Atlanta

Agency (www.anarchistagency.com/)

AK Press (www.akpress.org/)

Albany General Defense Committee

Horacio Almanza Alcalde

Anarchist Federation (UK)

Anarresti Hacker Union

Andrej Grubačić, Professor and Department Chair, Anthropology and Social Change, CIIS

Angry Socialist Community - ASC (@AngrySocialists)

Anon Anarchist Action

The Anti-Capitalist League (facebook.com/anticapitalistleague)

Antifa Sacramento

Antifascists of the Seven Hills

Antifascistas Belo Horizonte - Brazil

Asociación de Amistad con Kurdistán (Spain)

Atlanta Antifascists

The Autonomous University of Political Education

The Base

Bay Area Mesopotamia Solidarity Committee

Black Cat House

Black Rose Anarchist Federation - Los Angeles Local

Black Socialists of America

Bloomington Anarchist Black Cross

The Boiling Point Collective (http://facebook.com/pg/boilingpointkzoo/about/)

Bonfire Collective, Santa Barbara, CA

The Rev. Dr. Colin Bossen, Unitarian Universalist Minister, First Unitarian Universalist Church of Greater Houston

Boulder County Democratic Socialists of America

Breakaway Social Center

Brigada 71 - NY Cosmos Supporters (@CosmosAFA)

Campus Marxist-Humanists

Carne Ross

Chicago Anti-Fascist Action

Chicago General Defense Committee

Noam Chomsky

Colorado Springs Anti-Fascists

Cooperation Jackson

CrimethInc. Workers’ Collective

The Dandelion Network

Debbie Bookchin

Decolonize This Place (decolonizethisplace.org)

Demand Utopia Seattle

Democratic Socialists of America - Cincinnati (dsacincy.org, @dsacincy)

Democratic Socialists of America - Communist Caucus

Democratic Socialists of America - Libertarian Socialist Caucus

Democratic Socialists of America - Metro Atlanta

Democratic Socialists of America - Central Jersey

Democratic Socialists of America - Sacramento

Young Democratic Socialists of America (YDSA) - Bloomington

Denver Anarchist Black Cross

Direct Action Front for Palestine

DC Antifascist Coalition

Ricardo Dominguez, Associate Professor, UCSD

DSA Cincinnati (dsacincy.org, @dsacincy)

DSA Libertarian Socialist Caucus

Earth Strike International (www.earth-strike.com)

Economics for Everyone - Olympia (facebook.com/EconomicsforEveryoneOly/)

Emergency Committee for Rojava (ECR) (www.defendrojava.org)

Extinction Rebellion Seattle

The Fayer Collective

Fédération Anarchiste - France (federation-anarchiste.org)

The Final Straw

Frontline Organization Working to End Racism (FLOWER)

Flyover Social Center

George Fish, Indianapolis

Gilets Jaunes de Saillans, France

Le groupe libertaire Jules Durand (le-libertaire.net)

Grupo Erva Rebelde Anarquista (GERA), Porto, Portugal

David Graeber

Gulf Revolutionary Artist Formation

Hispagatos

The Holler Network

Industrial Workers of the World - Atlanta

Industrial Workers of the World - West Virginia

Inhabit

International Red Front (https://www.instagram.com/irf.official)

It’s Going Down

Kali Akuno

Kasa Invisível Belo Horizonte - Brazil

Knoxville Anti-Fascist Action

Knoxville Radical Alliance

Leveller Communications (leveller.info)

Little Village Solidarity Network

Long Beach Anarchist Collective (anarchistlb.neocities.org)

Long Beach Antifascist Action (@lbcafa)

Love and Rage Media (@loveandrageNY)

The Lucy Parsons Center

Midwest Unrest (@MW_Unrest)

Minnesota United Against Fascism (@MNUnitedAF)

Mulheres pela Revolução (https://www.facebook.com/mulherespelarevolucao/)

Murfreesboro Anti-Fascist Action (Mboro AFA)

Neighborhood Anarchist Collective (neighborhoodanarchists.org)

New York City Antifa

No Space for Hate Bloomington (https://nospace4hate.btown-in.org/)

North Valley Mutual Aid

Northeastern Mutual Aid and Defense (NOMAD)

Noumenon Distro

Olympia Assembly (olyassembly.org)

Olympia Solidarity Network (olyassembly.org/olysol/)

One People’s Project (idavox.com)

International Outlive Them Network

Pacific NorthWest Antifascist Workers Collective (http://pnwawc.com/)

Palestine Solidarity Committee - Blooomington, IN

Panic! in the Discord Collective

Dr. Ian Alan Paul, Assistant Professor of Emerging Media at Stony Brook University

People’s Defense League - South Louisiana

PM Press (www.pmpress.org/)

Progressive Global Commons (@ProGloCommons)

A Radical Guide (www.radical-guide.com)

rek2 (as individual)

Revolutionary Abolitionist Movement- Elm City

Revolutionary Abolitionist Movement - NYC

Revolutionary Organizing Against Racism (ROAR Collective)

The Right to the City - Timisoara, Romania

Rojava Azadi Madrid

Rojava Montréal

Rojava Solidarity Colorado (@RojavaSoliCO)

Rojava Solidarity Portland (facebook.com/rojavasolidarityportland/)

Rojava Solidarity Seattle

Rose City Antifa, Portland, Oregon

Santa Barbara Student Activist Network

Scuffletown Anti-Repression Committee

Seattle Rising Tide

Micol Seigel, author of Violence Work

Le Social Club (Le-Social.Club)

Soflaexit (Soflaexit.com)

Solidarity Against Fascism East Bay (SAFEBay)

Solidarity and Direct Action - Seattle

Sprout Distro

Subversión #1312 (Subversion1312.org)

Tar Sands Blockade - Texas

The Teardown Community

The Torch Antifascist Network

Voices in Movement

A World Without Police

Youth Liberation Front (Portland, Seattle, Wisconsin, Carolina, Bay Area, Illinois)

Eventos em solidariedade

Thursday, October 24

Documentary Screening and Fundraiser at the Reformed Church of Highland Park, 19 S. 2nd Ave, Highland Park, New Jersey, 6 pm—details

Saturday, November 2

Oscar Grant Plaza (“Frank Ogawa” plaza, according to the state), 2 pm—details

Bellevue, Nebraska, 1040 Bruin Blvd., 4 pm—details

Linha do tempo das ações de solidariedade desde o anúncio de retirada de Trump

Segunda-feira, 7 de outubro

Toronto, ON, Canada: Solidarity protest outside the US consulate.

Anarchist solidarity banners in Appalachia. https://twitter.com/zerofuckingcool/status/1181393012632555521?s=20

Terça-feira, 8 de outubro

Faixas e solidariedade expostas em Lincoln, Nebraska. Relato e fotos aqui.

Ottawa, ON: Protest outside US embassy.

Washington, DC: Rally outside the White House by Kurdish groups and antifascists. https://twitter.com/lacymacauley/status/1181647582361206784?s=20

Quarta-feira, 9 de outubro

New York City, NY, 2 pm—details

Boston, MA, 1 pm—details

Vancouver, BC, Canada, 12:30 pm—details

Washington, DC, 5:30 pm—details

Quinta-feira, 10 de outubro

Montréal, Canada, 6 pm—details

Sexta-feira, 11 de outubro

Boston, Massachusetts, Massachusetts State House, 2:30 pm—details

Nashville, TN, Federal Courthouse, 801 Broadway, 2:30 pm—[details]- Boston, Massachusetts, Massachusetts State House, 2:30 pm—details

Toronto, ON, 12 pm—details

Quebec, GC, 6 pm—details

Sábado, 12 de outubro

Thunder Bay, Ontario, Canada, E Dove Building, 425 Northern Avenue, 8 am to 1 pm—details

Albany, NY, Townsend Park, 11 am

Chicago, IL, 401 N. Michigan Avenue, 11 am-1 pm—details

Knoxville, TN, 11:30 am—details

Montréal, Canada, 12 pm—details

New London, CT, New London Parade Plaza—details

Norfolk, VA, 12 pm—details

Washington, DC, 1 pm—details

Portland, OR, Brooklyn City Park, 3400 SE Milwaukie Ave, 2 pm—details

New York, NY, Union Square, 2 pm—details

San Fransisco, CA—International Arrivals Terminal at SFO Airport, 3 pm—details

Bloomington, IN, Indiana’s People’s Park, North Dunn Street and Kirkwood Avenue, 5 pm—details

Rochester, NY, 6 pm—details

Richmond, Virginia, meet at Carytown Kroger parking lot, 8 pm—details

Domingo, 13 de outubro

Los Angeles, CA, 12 pm—details

San Francisco, CA, Union Square, 12 pm—details

Boston, MA, Massachusetts State House, 1 pm—details

Philadelphia, PA, 1 pm—details

Atlanta, GA, 2 pm—details

Seattle, WA, 3 pm—details

South Bend, IN, Morris Fountain (near Michigan and Colfax) , 2-3 pm—details

Toronto, Canada, 3 pm—details

White River Junction, VT, Upper Valley Food Coop, 193 N. Main St., 3:30 pm-5 pm—details

Quinta-feira, 17 de outubro

Dallas, TX, 5 pm—details

Friday, October 18

Detrioit, MI, Detroit Metro Airport, 4 pm—details

Saturday, October 19

San Francisco, CA, Union Square, 333 Post Street, 12 o’clock high noon—details

Seattle, WA, Seatac Airport, 3 PM—details

Domingo, 20 de outubro