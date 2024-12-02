Гражданская война в Сирии возобновляется

Гражданская война в Сирии остается в основном замороженной с 2020 года благодаря шаткому балансу сил между различными группировками, в той или иной степени поддерживаемыми Россией, Турцией, Ираном и США. Однако за последние несколько дней, воспользовавшись тем, что Иран и Хезболла были заняты конфликтом с Израилем, а Россия отвлекалась на Украину, антиправительственные силы Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) захватили Алеппо и разожгли свою кампанию против диктатуры Башара Асада. Хотя Асад несет ответственность за гибель сотен тысяч людей и падение его режима можно было бы только приветствовать, это событие создает новые опасности.

Как мы уже рассказывали ранее, ситуация в Сирии сложна, и одни и те же события могут выглядеть совершенно по-иному с разных точек зрения. Для создания более общей картины реальности, основанной на многих мнениях, мы представляем здесь точки зрения участни:ц революции на западе Сирии и репортаж анархисто:к из Рожавы, северо-восточного региона Сирии.

Алеппо, 2024.

Что происходит на северо-западе Сирии?

Это перевод заявления Cantine Syrienne de Montreuil, проекта, основанного участниками сирийской революции в изгнании. Интервью с ними можно прочитать здесь.

Альянс различных “повстанческих” группировок (джихадисты, исламисты, наемники под патронажем Турции и т. п.) в последние дни начал масштабное наступление, чтобы прорвать окружение города Идлиб режимом и его союзниками и ответить на их кровавые нападения. В ходе операции был восстановлен территориальный контроль над Алеппо (вторым по величине городом Сирии) и прилегающими районами.

Это наступление последовало за дестабилизацией иранского режима и Хезболлы в результате израильских атак. Давние союзники Асада, контролируемые Ираном военизированные формирования продолжают наносить удары по повстанческим районам Сирии после 7 октября 2023 года. Даже после организованной Израилем атаки в Ливане Хезболла атаковала Идлиб (20 и 23 сентября 2024 года), после чего вывела часть своих войск в Ливан.

Протест в Идлибе..

В катастрофическом гуманитарном и экономическом контексте военная операция “повстанческих” группировок заставила сотни людей покинуть районы, которые недавно перешли под контроль этих групп (из-за страха перед репрессиями), но она также позволила сотням внутренних мигрантов вернуться на свои земли, в свои дома и увидеть свои семьи после долгих лет разлуки и тяжелого выживания в лагерях беженцев.

Много лет назад Алеппо уже был освобожден от режима Асада и самостоятельно управлялся его жителями с 2012 по 2016 годы, а затем снова перешел в руки режима при поддержке России, Ирана и ливанской Хезболлы. После жестокой осады, непрекращающихся бомбардировок, в ходе которых погибло 21 000 мирных жителей, и почти полного разрушения восточной части города падение Алеппо ознаменовало собой решительное военное поражение сирийской революции.

«Мы вернёмся». Граффити в первый день сделки по гражданской эвакуации, когда Алеппо перешел в руки режима.

Сегодня мы можем только радоваться, видя, как силы режима вынуждены бежать из Алеппо: кадры освобожденных из тюрем заключенных, поверженных статуй семьи Асада, разорванных в клочья портретов [верховного лидера Ирана Али] Хамейни, [убитого генерального секретаря “Хезболлы” Хасана] Насраллы или [убитого иранского военного чиновника Касема] Солеймани. Но давайте проясним, что нет никаких оснований надеяться на светлое будущее Сирии в районах, “освобожденных” этими военными группами, будь то джихадисты или “умеренные”.

Эта операция, хотя и была инициирована и скоординирована в Сирии, не могла бы состояться без зеленого света со стороны Турции, которая, похоже, сама была ошеломлена масштабами наступления. Давайте посмотрим правде в глаза: мало кто верит, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — друг сирийского народа. Турция массово уничтожает курдское население в Сирии и других странах, организует насильственную депортацию сирийских беженцев, годами пытается нормализовать отношения с Асадом и использует сирийских бойцов в качестве наемников в своих геополитических интересах, не говоря уже о подавлении любого внутреннего несогласия.

Что касается исламистских группировок, то их власть уже много лет ставится под вопрос гражданским населением подконтрольных им районов. В 2024 году в Идлибе прошли масштабные демонстрации с требованием ухода [Абу Мухаммеда] аль-Джулани, лидера группировки Хайят Тахрир аль-Шам (ХТШ), управляющей анклавом. Не имея народной легитимности, ХТШ правит силой. Она не оправдала надежд революции 2011 года. Сирийцы, восставшие против тирании Асада и пожертвовавшие многим ради возможности жить свободно, не смогут жить под властью таких группировок, как ХТШ, в долгосрочной перспективе.

Аль-Джулани=Аль-Асад.

Горькая и неоднозначная радость. Многое остается неясным. Гуманитарные последствия, вероятно, будут катастрофическими. Режим и его союзники усилили атаки на районы, уже контролируемые “повстанцами”, а также на те, которые они только что отвоевали. Больницы в Алеппо уже перегружены из-за нехватки ресурсов и персонала. Мы до сих пор не знаем, какой будет позиция возглавляемых курдами Сирийских Демократических Сил. Единственное, в чем мы можем быть уверены, — это вечное возвращение сторонников “оси сопротивления”, которые под видом противостояния Израилю и западному империализму вновь обелят мясников, убивавших и перемещавших наших родных и близких.

В разгар всего этого мы в значительной степени лишены права на революцию и возможности самоопределения в нашей стране. Между иностранными державами, которые играют в свои игры влияния на нашей крови, и исламистскими ополчениями, говорящими только на языке оружия, пока что наше будущее определяют грубая сила и геополитические расчеты. Ситуация не блестящая, но падение режима остается необходимым условием для любых перемен в стране. Снова и снова народ хочет падения режима.

Да здравствует свободная Сирия!

Газа будет жить, Палестина будет свободна!

“Они все должны уйти” ради свободного Ливана!

Надпись гласит: «Гарантия нашей победы — уход Турции с наших земель».

Взгляд из Рожавы

Общий обзор основных событий последних двух дней, подготовленный анархистами-интернационалистами в Сирии.

Наступление Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) в первые дни совершило прорыв на восток (Алеппо) и юг (Хама) и замедлилось 1-2 декабря. Силы режима Асада, похоже, отвоевали город Хама и остановили продвижение ХТШ к городу Хомс. Российские ВВС проводят обширную кампанию бомбардировок, нанося удары по отрядам ХТШ, а также по гражданской и военной инфраструктуре в Идлибе, Алеппо и по маршруту продвижения ХТШ. Поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения и бойцов. Истребители, принадлежащие режиму Асада, также наносят авиаудары, но в меньших масштабах. В Алеппо, в курдском районе Шех-Максуд, жители приготовились к самообороне.

К северу от Алеппо кантон Шехба занят [поддерживаемой Турцией] Сирийской Национальной Армией (СНС). Тысячи людей, которые жили в лагерях беженцев после турецкого вторжения в Африн в 2018 году, сейчас эвакуируются. Сирийские Демократические Силы (СДС) организуют гуманитарный коридор, чтобы люди могли выйти из Алеппо и Шехбы. О крупных столкновениях между СДС и СНА пока не сообщается.

В некоторых других районах Демократической Автономной Администрации Северной и Восточной Сирии (ДААСВС) произошли артиллерийские обстрелы и пролёты беспилотников, но не чаще, чем обычно.

Поступают сообщения о том, что поддерживаемое Ираном ополчение Хашд Аш-Шааби в большом количестве переходит на сирийскую территорию в районе Дейр-Эз-Зора. В этом же регионе СДС и Военный Совет Дейр-эз-Зора предпринимают попытки взять под контроль некоторые города и деревни.

Силы Исламского Государства, остающиеся в пустыне в центральной части Сирии, пока не предпринимают никаких серьезных шагов, но ожидается, что они будут использовать ситуацию по максимуму.

Карта, опубликованая Аль-Джазирой, показывающая текущее распределение территориального контроля в Сирии.

СДС призвали к массовой мобилизации, обратившись к молодежи с просьбой присоединиться к СДС и быть готовыми отразить предстоящие атаки на освобожденную территорию. По общему мнению, эскалация напряженности усилится и поддерживаемые Турцией группировки воспользуются этой возможностью для нападения на западные регионы Автономной Администрации, такие как Минбидж.

Сначала ходили слухи о попытке переворота в Дамаске. Если попытка и была предпринята, то, судя по всему, быстро провалилась.

Египет, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Иран выразили поддержку режиму Асада.

Демократическая автономная администрация Северной и Восточной Сирии, также известная как Рожава, находится в центре новых потрясений. Число беженцев, прибывающих в западные кантоны, вместе с числом людей, прибывающих из Ливана в течение последних нескольких месяцев, может легко превысить 200 000 в ближайшие недели.

В первые дни наступления ХТШ и наступления СНА на Шехбу, а также осады Шех-Максуда стало ясно, что режим Асада находится в очень сложном положении, и кажется, что он может рухнуть. Однако любое потенциальное правление ХТШ не будет стабильным и не сможет решить насущные проблемы, которые создала и усугубила для Сирии диктатура Башара Асада. Тем не менее, падение Асада может открыть окно возможностей для перемен в регионе, если сирийцы — как те, кто остаются в стране, так и те, кто решат вернуться после изгнания — сумеют возродить первоначальные идеи сирийской революции.

От наступления ХТШ выиграют такие крупные мировые державы, как Турция, США и Израиль. ХТШ отвечает всем их требованиям как сила, противостоящая Ирану, Асаду и России. Учитывая, что в случае победы у них есть шанс заняться государственным строительством по образцу талибов, вполне возможно, что основные участники ХТШ будут использовать свое влияние в возможном будущем новом правительстве. Возможно даже, что вышеупомянутые государства поддержат ХТШ в приходе к власти, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы сирийский народ самостоятельно принимал решения.

Падение режима Асада будет полезно для Автономной Администрации в различных отношениях, но оно также ставит серьезные вопросы:

A) Существует серьёзная опасность того, что, избавившись от необходимости бороться с Россией и Асадом, Исламское Государство воспользуется возможностью вновь разрастись, даже находясь в конфликте с ХТШ.

Б) Мы можем ожидать, что Соединенные Штаты будут проявлять всё большую включённость во внутренние дела и манипулирование, если Рожава станет более зависимой от США в плане защиты от потенциального турецкого вторжения.

C) Поиск нового баланса сил в регионе наверняка будет хаотичным и кровавым, и неясно, чем он завершится.

Г) Это особенно актуально, поскольку Турция будет расширять зону своего прямого контроля, продвигаясь гораздо глубже в Сирию.

E) Наконец, религиозные фундаменталисты из ХТШ, захватившие западную Сирию, спровоцируют острый конфликт с революционным проектом в Северо-Восточной Сирии, особенно в том, как это изменило положение женщин в обществе.

Ситуация для Ливана будет очень сложной, поскольку страна окажется зажатой между Израилем и частью Сирии, находящейся под контролем ХТШ. Это может привести к эскалации внутренних конфликтов. Хезболла останется без коридора, через который она могла бы получать поддержку от Ирана.

В региональном контексте Автономная Администрация в определенной степени представляет собой негосударственное решение, основанное на самоуправлении и культурной, религиозной, гендерной и этнической автономии. Тем не менее, она получает наименьшую международную поддержку.

Революционные приветствия!