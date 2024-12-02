Гражданская война в Сирии возобновляется

Гражданская война в Сирии остается в основном замороженной с 2020 года благодаря шаткому балансу сил между различными группировками, в той или иной степени поддерживаемыми Россией, Турцией, Ираном и США. Однако за последние несколько дней, воспользовавшись тем, что Иран и Хезболла были заняты конфликтом с Израилем, а Россия отвлекалась на Украину, антиправительственные силы Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) захватили Алеппо и разожгли свою кампанию против диктатуры Башара Асада. Хотя Асад несет ответственность за гибель сотен тысяч людей и падение его режима можно было бы только приветствовать, это событие создает новые опасности.
Как мы уже рассказывали ранее, ситуация в Сирии сложна, и одни и те же события могут выглядеть совершенно по-иному с разных точек зрения. Для создания более общей картины реальности, основанной на многих мнениях, мы представляем здесь точки зрения участни:ц революции на западе Сирии и репортаж анархисто:к из Рожавы, северо-восточного региона Сирии.
Что происходит на северо-западе Сирии?
Это перевод заявления Cantine Syrienne de Montreuil, проекта, основанного участниками сирийской революции в изгнании. Интервью с ними можно прочитать здесь.
Альянс различных “повстанческих” группировок (джихадисты, исламисты, наемники под патронажем Турции и т. п.) в последние дни начал масштабное наступление, чтобы прорвать окружение города Идлиб режимом и его союзниками и ответить на их кровавые нападения. В ходе операции был восстановлен территориальный контроль над Алеппо (вторым по величине городом Сирии) и прилегающими районами.
Это наступление последовало за дестабилизацией иранского режима и Хезболлы в результате израильских атак. Давние союзники Асада, контролируемые Ираном военизированные формирования продолжают наносить удары по повстанческим районам Сирии после 7 октября 2023 года. Даже после организованной Израилем атаки в Ливане Хезболла атаковала Идлиб (20 и 23 сентября 2024 года), после чего вывела часть своих войск в Ливан.
В катастрофическом гуманитарном и экономическом контексте военная операция “повстанческих” группировок заставила сотни людей покинуть районы, которые недавно перешли под контроль этих групп (из-за страха перед репрессиями), но она также позволила сотням внутренних мигрантов вернуться на свои земли, в свои дома и увидеть свои семьи после долгих лет разлуки и тяжелого выживания в лагерях беженцев.
Много лет назад Алеппо уже был освобожден от режима Асада и самостоятельно управлялся его жителями с 2012 по 2016 годы, а затем снова перешел в руки режима при поддержке России, Ирана и ливанской Хезболлы. После жестокой осады, непрекращающихся бомбардировок, в ходе которых погибло 21 000 мирных жителей, и почти полного разрушения восточной части города падение Алеппо ознаменовало собой решительное военное поражение сирийской революции.
Сегодня мы можем только радоваться, видя, как силы режима вынуждены бежать из Алеппо: кадры освобожденных из тюрем заключенных, поверженных статуй семьи Асада, разорванных в клочья портретов [верховного лидера Ирана Али] Хамейни, [убитого генерального секретаря “Хезболлы” Хасана] Насраллы или [убитого иранского военного чиновника Касема] Солеймани. Но давайте проясним, что нет никаких оснований надеяться на светлое будущее Сирии в районах, “освобожденных” этими военными группами, будь то джихадисты или “умеренные”.
Эта операция, хотя и была инициирована и скоординирована в Сирии, не могла бы состояться без зеленого света со стороны Турции, которая, похоже, сама была ошеломлена масштабами наступления. Давайте посмотрим правде в глаза: мало кто верит, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — друг сирийского народа. Турция массово уничтожает курдское население в Сирии и других странах, организует насильственную депортацию сирийских беженцев, годами пытается нормализовать отношения с Асадом и использует сирийских бойцов в качестве наемников в своих геополитических интересах, не говоря уже о подавлении любого внутреннего несогласия.
Что касается исламистских группировок, то их власть уже много лет ставится под вопрос гражданским населением подконтрольных им районов. В 2024 году в Идлибе прошли масштабные демонстрации с требованием ухода [Абу Мухаммеда] аль-Джулани, лидера группировки Хайят Тахрир аль-Шам (ХТШ), управляющей анклавом. Не имея народной легитимности, ХТШ правит силой. Она не оправдала надежд революции 2011 года. Сирийцы, восставшие против тирании Асада и пожертвовавшие многим ради возможности жить свободно, не смогут жить под властью таких группировок, как ХТШ, в долгосрочной перспективе.
Горькая и неоднозначная радость. Многое остается неясным. Гуманитарные последствия, вероятно, будут катастрофическими. Режим и его союзники усилили атаки на районы, уже контролируемые “повстанцами”, а также на те, которые они только что отвоевали. Больницы в Алеппо уже перегружены из-за нехватки ресурсов и персонала. Мы до сих пор не знаем, какой будет позиция возглавляемых курдами Сирийских Демократических Сил. Единственное, в чем мы можем быть уверены, — это вечное возвращение сторонников “оси сопротивления”, которые под видом противостояния Израилю и западному империализму вновь обелят мясников, убивавших и перемещавших наших родных и близких.
В разгар всего этого мы в значительной степени лишены права на революцию и возможности самоопределения в нашей стране. Между иностранными державами, которые играют в свои игры влияния на нашей крови, и исламистскими ополчениями, говорящими только на языке оружия, пока что наше будущее определяют грубая сила и геополитические расчеты. Ситуация не блестящая, но падение режима остается необходимым условием для любых перемен в стране. Снова и снова народ хочет падения режима.
Да здравствует свободная Сирия!
Газа будет жить, Палестина будет свободна!
“Они все должны уйти” ради свободного Ливана!
Взгляд из Рожавы
Общий обзор основных событий последних двух дней, подготовленный анархистами-интернационалистами в Сирии.
Наступление Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) в первые дни совершило прорыв на восток (Алеппо) и юг (Хама) и замедлилось 1-2 декабря. Силы режима Асада, похоже, отвоевали город Хама и остановили продвижение ХТШ к городу Хомс. Российские ВВС проводят обширную кампанию бомбардировок, нанося удары по отрядам ХТШ, а также по гражданской и военной инфраструктуре в Идлибе, Алеппо и по маршруту продвижения ХТШ. Поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения и бойцов. Истребители, принадлежащие режиму Асада, также наносят авиаудары, но в меньших масштабах. В Алеппо, в курдском районе Шех-Максуд, жители приготовились к самообороне.
К северу от Алеппо кантон Шехба занят [поддерживаемой Турцией] Сирийской Национальной Армией (СНС). Тысячи людей, которые жили в лагерях беженцев после турецкого вторжения в Африн в 2018 году, сейчас эвакуируются. Сирийские Демократические Силы (СДС) организуют гуманитарный коридор, чтобы люди могли выйти из Алеппо и Шехбы. О крупных столкновениях между СДС и СНА пока не сообщается.
В некоторых других районах Демократической Автономной Администрации Северной и Восточной Сирии (ДААСВС) произошли артиллерийские обстрелы и пролёты беспилотников, но не чаще, чем обычно.
Поступают сообщения о том, что поддерживаемое Ираном ополчение Хашд Аш-Шааби в большом количестве переходит на сирийскую территорию в районе Дейр-Эз-Зора. В этом же регионе СДС и Военный Совет Дейр-эз-Зора предпринимают попытки взять под контроль некоторые города и деревни.
Силы Исламского Государства, остающиеся в пустыне в центральной части Сирии, пока не предпринимают никаких серьезных шагов, но ожидается, что они будут использовать ситуацию по максимуму.
СДС призвали к массовой мобилизации, обратившись к молодежи с просьбой присоединиться к СДС и быть готовыми отразить предстоящие атаки на освобожденную территорию. По общему мнению, эскалация напряженности усилится и поддерживаемые Турцией группировки воспользуются этой возможностью для нападения на западные регионы Автономной Администрации, такие как Минбидж.
Сначала ходили слухи о попытке переворота в Дамаске. Если попытка и была предпринята, то, судя по всему, быстро провалилась.
Египет, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Иран выразили поддержку режиму Асада.
Демократическая автономная администрация Северной и Восточной Сирии, также известная как Рожава, находится в центре новых потрясений. Число беженцев, прибывающих в западные кантоны, вместе с числом людей, прибывающих из Ливана в течение последних нескольких месяцев, может легко превысить 200 000 в ближайшие недели.
В первые дни наступления ХТШ и наступления СНА на Шехбу, а также осады Шех-Максуда стало ясно, что режим Асада находится в очень сложном положении, и кажется, что он может рухнуть. Однако любое потенциальное правление ХТШ не будет стабильным и не сможет решить насущные проблемы, которые создала и усугубила для Сирии диктатура Башара Асада. Тем не менее, падение Асада может открыть окно возможностей для перемен в регионе, если сирийцы — как те, кто остаются в стране, так и те, кто решат вернуться после изгнания — сумеют возродить первоначальные идеи сирийской революции.
От наступления ХТШ выиграют такие крупные мировые державы, как Турция, США и Израиль. ХТШ отвечает всем их требованиям как сила, противостоящая Ирану, Асаду и России. Учитывая, что в случае победы у них есть шанс заняться государственным строительством по образцу талибов, вполне возможно, что основные участники ХТШ будут использовать свое влияние в возможном будущем новом правительстве. Возможно даже, что вышеупомянутые государства поддержат ХТШ в приходе к власти, поскольку они не заинтересованы в том, чтобы сирийский народ самостоятельно принимал решения.
Падение режима Асада будет полезно для Автономной Администрации в различных отношениях, но оно также ставит серьезные вопросы:
A) Существует серьёзная опасность того, что, избавившись от необходимости бороться с Россией и Асадом, Исламское Государство воспользуется возможностью вновь разрастись, даже находясь в конфликте с ХТШ.
Б) Мы можем ожидать, что Соединенные Штаты будут проявлять всё большую включённость во внутренние дела и манипулирование, если Рожава станет более зависимой от США в плане защиты от потенциального турецкого вторжения.
C) Поиск нового баланса сил в регионе наверняка будет хаотичным и кровавым, и неясно, чем он завершится.
Г) Это особенно актуально, поскольку Турция будет расширять зону своего прямого контроля, продвигаясь гораздо глубже в Сирию.
E) Наконец, религиозные фундаменталисты из ХТШ, захватившие западную Сирию, спровоцируют острый конфликт с революционным проектом в Северо-Восточной Сирии, особенно в том, как это изменило положение женщин в обществе.
Ситуация для Ливана будет очень сложной, поскольку страна окажется зажатой между Израилем и частью Сирии, находящейся под контролем ХТШ. Это может привести к эскалации внутренних конфликтов. Хезболла останется без коридора, через который она могла бы получать поддержку от Ирана.
В региональном контексте Автономная Администрация в определенной степени представляет собой негосударственное решение, основанное на самоуправлении и культурной, религиозной, гендерной и этнической автономии. Тем не менее, она получает наименьшую международную поддержку.
Революционные приветствия!