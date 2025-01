A Guerra Civil Síria Resurge

A guerra civil na Síria permaneceu em grande parte congelada desde 2020, devido a um precário equilíbrio de poderes entre várias facções com vários graus de apoio da Rússia, Turquia, Irã e Estados Unidos. Nos últimos dias, no entanto, aproveitando as maneiras como o Irã e o Hezbollah foram amarrados pelo conflito com Israel enquanto a Rússia estava distraída na Ucrânia, as forças antigovernamentais Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomaram Aleppo e intensificaram sua campanha contra a ditadura de Bashar al-Assad. Embora Assad tenha sido responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas e sua quedaseria bem-vinda, esse desenvolvimento representa novos perigos.

Como exploramos antes, a situação na Síria é complexa, e os mesmos eventos podem parecer muito diferentes de diferentes pontos de vista. Para triangular uma realidade informada por muitas visões, apresentamos aqui uma perspectiva de participantes da revolução no oeste da Síria, juntamente com um relato de anarquistas em Rojava, a região nordeste da Síria.

Aleppo, 2024.

O que está acontecendo no noroeste da Síria?

Esta é uma tradução de uma declaração da Cantine Syrienne de Montreuil, um projeto estabelecido por participantes da revolução síria no exílio. Você pode ler uma entrevista com eles aqui.

Uma aliança de vários grupos “rebeldes” (jihadistas, islamistas, mercenários sob a tutela da Turquia e similares) lançou uma grande ofensiva nos últimos dias para romper o cerco da cidade de Idlib pelo regime e seus aliados, e responder aos seus ataques assassinos. A operação recuperou o controle territorial de Aleppo (a segunda maior cidade da Síria) e da área ao seu redor.

Esta ofensiva acontece após a desestabilização do regime iraniano e do Hezbollah e como consequência dos ataques de Israel. Aliados de longa data de Assad, as milícias controladas pelo Irã continuaram a bombardear áreas rebeldes da Síria após 7 de outubro de 2023. Mesmo após o ataque de bipes e pagers explosivos orquestrado por Israel no Líbano, o Hezbollah atacou Idlib (em 20 e 23 de setembro de 2024) antes de retirar algumas de suas tropas para o Líbano.

Protesto em Idlib.

Num contexto humanitário e econômico catastrófico, a operação militar dos grupos “rebeldes” obrigou centenas de pessoas a abandonar as áreas que recentemente caíram sob o seu controlo (por medo de represálias), mas também permitiu que centenas de deslocados regressassem às suas terras e casas e reencontrassem as suas famílias após longos anos de separação e de dura sobrevivência nos campos de refugiados.

Anos atrás, Aleppo já havia sido libertada do regime de Assad e autoadministrada por seus moradores de 2012 a 2016 antes de cair novamente nas mãos do regime graças ao apoio da Rússia, Irã e Hezbollah no Líbano. Após um cerco brutal, um bombardeio implacável no qual 21.000 civis foram mortos e a destruição quase total da parte oriental da cidade, a queda de Aleppo marcou uma derrota militar decisiva para a revolução síria.

“Nós retornaremos.” Graffiti no primeiro dia do acordo de evacuação civil quando Aleppo caiu nas mãos do regime.

Hoje, só podemos nos alegrar em ver as forças do regime obrigadas a fugir de Aleppo: imagens de detentos libertados das prisões, estátuas da família Assad derrubadas, retratos de [Líder Supremo do Irã Ali] Khameini, [assassinado secretário-geral do Hezbollah Hassan] Nasrallah, ou [assassinado oficial militar iraniano Qasem] Soleimani despedaçados. Mas sejamos claros, não há motivo para esperança para o futuro da Síria nas áreas “libertadas” por esses grupos militares, sejam eles jihadistas ou “moderados”.

Esta operação, embora decidida e coordenada na Síria, não poderia ter visto a luz do dia sem o sinal verde da Turquia, que parece ter sido esmagada pela escala da ofensiva. Vamos encarar, poucos ainda acreditam que [o presidente turco Recep Tayyip] Erdoğan seja um amigo do povo sírio. A Turquia massacra populações curdas na Síria e em outros lugares, organiza deportações forçadas de refugiados sírios, tenta há anos normalizar as relações com Assad e usa combatentes sírios como mercenários para seus interesses geopolíticos, sem mencionar a repressão de toda dissidência interna.

Quanto aos grupos islâmicos, seu poder tem sido contestado há anos pela população civil das áreas sob seu controle. Em 2024, grandes manifestações ocorreram em Idlib para exigir a saída de [Abu Mohammad] al-Joulani, o líder do Hayat Tahrir al-Cham (HTC), o grupo que governa o enclave. Sem legitimidade popular, o HTC governa pela força; ele falhou em cumprir as esperanças da revolução de 2011. Os sírios que se levantaram contra a tirania de Assad e sacrificaram tanto para poder viver em liberdade não podem viver sob grupos como o HTC a longo prazo.

Al-Joulani = al-Assad.

Uma alegria amarga e ambígua, afinal. Muito permanece incerto. As consequências humanitárias provavelmente serão catastróficas. O regime e seus aliados intensificaram os ataques às áreas já controladas pelos “rebeldes”, bem como às áreas que eles acabaram de recapturar. Os hospitais em Aleppo já estão sobrecarregados pela falta de recursos e pessoal. Ainda não sabemos qual será a posição das Forças Democráticas Sírias lideradas pelos curdos. A única coisa da qual podemos ter certeza é o retorno eterno dos apoiadores do “eixo da resistência”, que, sob o disfarce de oposição a Israel e ao imperialismo ocidental, mais uma vez encobrirão os açougueiros que assassinaram e deslocaram nossas famílias e amigos.

No meio de tudo isso, estamos amplamente despossuídos de nossa revolução e da possibilidade de autodeterminação em nosso país. Entre as potências estrangeiras que jogam seus jogos de influência com nosso sangue e as milícias islâmicas que falam apenas a linguagem das armas, por enquanto, a força bruta e os cálculos geopolíticos decidirão nosso futuro. A situação não é excelente, mas a queda do regime continua sendo o pré-requisito para qualquer mudança no país. De novo e de novo, o povo quer a queda do regime.

Viva a Síria livre!

Gaza viverá, a Palestina será livre!

“Fora todos”, por um Líbano livre!

A placa diz: “A garantia da nossa vitória é a saída da Turquia de nossas terras”.

A vista de Rojava

Uma visão geral dos principais acontecimentos dos últimos dois dias, fornecida por anarquistas internacionalistas na Síria.

A ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) fez um avanço nos primeiros dias em direção ao leste (Aleppo) e ao sul (Hama) e desacelerou em 1 e 2 de dezembro. As forças do regime de Assad parecem ter recapturado a cidade de Hama e interrompido o avanço do HTS em direção à cidade de Homs. As forças aéreas russas estão realizando uma extensa campanha de bombardeio, visando unidades do HTS, mas também infraestrutura civil e militar em Idlib, Aleppo e ao longo da rota do avanço do HTS. Há relatos de vítimas civis e combatentes. Jatos pertencentes ao regime de Assad também realizaram ataques aéreos, mas em menor escala. Em Aleppo, no distrito curdo de Sheikh Maqsood, os moradores se prepararam para autodefesa.

Ao norte de Aleppo, o cantão de Şehba está sendo ocupado pelo Exército Nacional Sírio (SNA) [apoiado pela Turquia]. Milhares de pessoas que viviam em campos de refugiados desde a invasão turca de Afrin em 2018 estão sendo evacuadas. As Forças Democráticas Sírias (SDF) estão organizando um corredor humanitário para permitir que as pessoas saiam de Aleppo e Şehba. Nenhum grande confronto foi relatado entre o SDF e o SNA por enquanto.

Em algumas outras regiões da Administração Autônoma Democrática do Norte e Leste da Síria (DAANES), também conhecida como Rojava, ocorreram bombardeios de artilharia e atividades de drones, mas não mais do que o normal.

Há relatos da milícia Hashd Ash-Shaabi apoiada pelo Irã se movendo para o território sírio na região de Deir-Ez-Zor em grandes números. Na mesma região, a SDF e o conselho militar de Deir-Ez-Zor estão fazendo movimentos para tomar algumas cidades e vilas sob controle.

As forças do Estado Islâmico que permanecem no deserto da Síria central não foram vistas fazendo grandes movimentos, mas espera-se que elas aproveitem a situação da forma mais vantajosa possível.

Um mapa publicado pela Al Jazeera mostrando a distribuição atual do controle territorial na Síria.

A SDF convocou uma mobilização em massa, pedindo que os jovens se juntem à SDF e estejam prontos para repelir os próximos ataques ao território liberado. É uma expectativa comum que a escalada se intensifique e que as facções apoiadas pela Turquia usem a oportunidade para atacar as regiões ocidentais de DAANES, como Minbij.

No início, houve rumores sobre uma tentativa de golpe em Damasco; se tal tentativa aconteceu, parece ter falhado rapidamente.

Egito, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Irã expressaram apoio ao regime de Assad.

A Administração Autônoma Democrática do Norte e Leste da Síria está no meio de uma nova turbulência. O número de refugiados chegando aos cantões ocidentais, contados junto com o número de pessoas que chegaram do Líbano nos últimos meses, pode facilmente exceder 200.000 nas próximas semanas.

Nos primeiros dias da ofensiva do HTS e do empurrão do SNA contra Şehba, assim como o cerco de Sheikh Maqsood, está claro que o regime de Assad está em uma situação muito difícil; parece possível que ele entre em colapso. No entanto, qualquer governo potencial do HTS não será estável e não será capaz de resolver os problemas urgentes que a ditadura de Bashar Al-Assad criou e exacerbou para a Síria. No entanto, a queda de Assad pode abrir uma janela de possibilidade para mudança na região, se os sírios — tanto aqueles que permanecem no país quanto aqueles que decidirão retornar após o exílio — conseguirem reviver as ideias originais da revolução síria.

Grandes potências globais como Turquia, Estados Unidos e Israel se beneficiarão da ofensiva do HTS. O HTS atende a todas as suas necessidades como uma força que se opõe ao Irã, Assad e Rússia. Dada a chance de assumir a criação de estado se vencerem, seguindo o modelo do Talibã, é possível que os principais atores do HTS exerçam sua influência em um possível novo governo futuro. É até possível que os estados acima mencionados possam apoiar o HTS na tomada do poder, visto que não estão interessados ​​em que o povo sírio decida por si mesmo de forma independente.

A queda do regime de Assad seria boa para os DAANES de várias maneiras, mas também levanta questões importantes:

A) Existe um sério perigo de que, livre da necessidade de lutar contra a Rússia e Assad, o Estado Islâmico aproveite a oportunidade para crescer novamente, embora também esteja em conflito com o HTS.

B) Podemos esperar que os Estados Unidos sejam cada vez mais invasivos e manipuladores se o DAANES se tornar mais dependente dos Estados Unidos para protegê-lo de uma potencial invasão turca.

C) Encontrar um novo equilíbrio de forças na região certamente será caótico e sangrento, e não está claro como isso terminará.

D) Isto é especialmente verdadeiro porque a Turquia expandirá a zona de seu controle direto muito mais profundamente na Síria.

E) Finalmente, os fundamentalistas religiosos do HTS que estão tomando conta do oeste da Síria provocarão um forte conflito com o projeto revolucionário no nordeste da Síria, especialmente no que diz respeito à forma como isso mudou o status das mulheres na sociedade.

A situação para o Líbano será muito difícil, pois o país ficará imprensado entre Israel e a parte da Síria controlada pelo HTS. Isso pode levar à escalada de conflitos internos. O Hezbollah ficará sem um corredor pelo qual receber apoio do Irã.

No contexto regional, até certo ponto, o DAANES representa uma solução não estatal baseada em autogoverno e autonomia cultural, religiosa, de gênero e étnica. Ainda assim, ele recebe o menor apoio internacional.

Saudações revolucionárias!

Aleppo, 2024.

Atualização: 6 de dezembro de 2024

O relatório abaixo chega até nós do mesmo grupo de anarquistas internacionalistas na Síria.

Tantas coisas estão acontecendo hoje, é difícil resumir. Compartilharemos algumas atualizações relevantes, com a ressalva de que não somos um serviço de inteligência, mas apenas alguns anarquistas revolucionários acompanhando a situação do nordeste da Síria.

A principal notícia de hoje é o colapso geral do Exército Árabe Sírio (o exército do governo da República Árabe Síria, ou SAA), com soldados se retirando de muitas frentes diferentes, até mesmo desertando publicamente em algumas áreas.

Frente Ocidental

O avanço de Hay’at Tahrir al-Sham (a principal coalizão de oposição islâmica, HTS) continua. Após tomar o controle da cidade de Hama, eles estão chegando aos arredores de Homs. Vídeos de ataques com drones Shaheen (kamikazes autoproduzidos pela HTS) em postos militares do SAA em Homs já estão se espalhando nas mídias sociais.

À medida que a ofensiva do HTS se move para o sul, eles também estão se expandindo para o leste e oeste, não apenas lutando, mas também fazendo acordos com grupos locais. Em Mahardah, a oeste de Hama, eles negociaram a retirada dos soldados do SAA com a comunidade cristã local; em Salamiya, a leste de Hama, eles fizeram um acordo com a comunidade ismaelita.

Seu avanço ocidental está entrando em território desértico, onde o Estado Islâmico (ISIS) tem sustentado sua insurgência. Não está claro se as células insurgentes do ISIS irão confrontar o HTS ou recebê-los.

Frente Oriental

Soldados do SAA estão se retirando de posições nos arredores de Raqqa, com as Forças Democráticas Sírias (a coalizão militar das forças de defesa em Rojava, SDF) se movimentando para capturar esses territórios para impedir novas atividades do ISIS.

Um cenário semelhante está acontecendo na cidade de Deir Ezzor, onde aparentemente houve alguma coordenação para proteger a área com soldados do SAA antes que eles deixassem suas posições.

Pelo menos uma cidade situada 50 km ao sul de Deir Ezzor, Al-quraya, parece estar sob controle das forças do ISIS que avançaram enquanto o SAA se retirava.

As forças das SDF também assumiram o controle da passagem de fronteira com o Iraque em Albukamal, que tem sido um ponto de passagem muito importante para a coordenação e linhas de suprimento de várias forças aliadas (proxy) do Irã.

O SNA faz uma declaração à imprensa anunciando sua operação contra as SDF em Manbij, pedindo aos civis que fiquem longe das zonas militares.

Frentes do Sul

Uma nova frente se abriu no sul, enquanto diferentes grupos rebeldes em Quneitra, Daraa e Sweida começaram a tomar ações militares contra o SAA em ruínas. Supostamente, eles criaram uma sala de operação comum para coordenar os ataques aos soldados do regime.

Vários grupos têm invadido postos de controle, delegacias de polícia e quartéis militares em algumas áreas. O SAA está reagindo a esses ataques com bombardeios e confrontos intermitentes.

Vídeos de soldados do SAA desertando publicamente e se juntando a milícias de defesa locais estão se espalhando nas redes sociais, especialmente entre a comunidade drusa de Sweida.

Também no sul — mas no lado oriental — o batalhão de Al-Tanf também está avançando. Conhecido como Maghawir al-Thawra, esse grupo fazia parte do Exército Livre da Síria (o antigo nome que era usado como um guarda-chuva para grupos de oposição contra Assad), mas após o surgimento do ISIS, seu foco principal mudou para lutar contra o califado. Eles receberam treinamento e armas dos EUA, bem como apoio em suas operações contra o ISIS. Nos últimos anos, eles estavam bloqueando as rotas de entregas de armas do Irã e fazendo ataques visando grupos de contrabando de drogas do Captagon. Agora, pela primeira vez, eles deixaram sua área local de operações e estão entrando em confronto com as forças do SAA em Palmyra.

Rumores

Supostamente, Israel está bombardeando instalações de pesquisa química para evitar que elas caiam nas mãos dos “Rebeldes”. Supostamente, a Rússia está evacuando partes de sua força aérea estacionada na Síria.

Há relatos sugerindo que um golpe contra o governo de Assad pode estar acontecendo em Damasco. Há também relatos supostamente do Mossad (inteligência israelense) indicando que Assad deixou a Síria, sugerindo que ele escapou para o Irã.

Avaliações Preliminares

Está claro que ninguém mais tem fé no governo de Assad. Estamos confiantes em anunciar que este é o fim do regime. Para muitos do povo sírio, hoje será um dia de celebração. Depois de quase 13 anos de guerra, miséria e exílio, seus sonhos de uma Síria sem Bashar estão se tornando realidade. Nesse sentido, é um dia de celebração para nós também.

Mas o fim do regime provavelmente será apenas o começo de uma nova fase de conflito e instabilidade, uma muito difícil. A Síria se tornou um campo de batalha onde muitas forças militares (estatais e não estatais) usam a violência para perseguir seus objetivos sem medo das consequências. Isso inclui a brutalidade do regime sírio e os bombardeios em massa russos da população civil, os massacres horríveis do Estado Islâmico e as ocupações genocidas e imperialistas do Exército turco e seus representantes visando o povo curdo e a Revolução de Rojava.

Mais de uma década de guerra e sofrimento infligiu feridas que não cicatrizarão com o fim da dinastia Assad, e o dia seguinte provavelmente testemunhará mais derramamento de sangue e atrocidades. As declarações da operação do SNA contra Manbij provavelmente serão o início de uma guerra brutal de ocupação, como já vimos em 2018 em Afrin e 2019 em Serekaniye e Gire Spi. O futuro em Damasco ainda não está claro, e o islamismo do HTS logo começará a revelar suas verdadeiras cores ao povo sírio. O que quer que seja mostrado na CNN, o povo de Idlib vem sofrendo e protestando contra o governo autoritário do HTS há meses.

As potências ocidentais aceitarão tacitamente essa versão aparentemente diluída do salafismo, como já fizeram no Afeganistão. E essas grandes mudanças distrairão as pessoas dos massacres que a Turquia perpetua em Manbij, dando ao membro desonesto da OTAN no Oriente Médio uma carta branca em troca de sua lealdade em outros assuntos que são de maior prioridade para a agenda ocidental.

A revolução em Rojava está ameaçada, como sempre. Vamos celebrar a queda do regime, mas vamos continuar construindo o novo mundo que carregamos em nossos corações.

Saudações revolucionárias!

Se você quiser apoiar os evacuados no nordeste da Síria, você pode fazê-lo aqui.