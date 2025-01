Riparte la guerra civile in Siria

La guerra civile siriana è rimasta in gran parte congelata dal 2020, a causa di un precario equilibrio di potere tra varie fazioni con vari gradi di supporto da parte di Russia, Turchia, Iran e Stati Uniti. Negli ultimi giorni, tuttavia, approfittando del fatto che l’Iran e Hezbollah sono stati bloccati dal conflitto con Israele e la Russia è stata distratta in Ucraina, le forze anti-governative Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno conquistato Aleppo e intensificato la loro campagna contro la dittatura di Bashar al-Assad. Sebbene Assad sia stato responsabile della morte di centinaia di migliaia di persone e la sua caduta sarebbe ben accetta, questo sviluppo pone nuovi pericoli.

Come abbiamo esplorato in precedenza, la situazione in Siria è complessa e gli stessi eventi possono apparire molto diversi da diversi punti di osservazione. Per triangolare una realtà informata da molti punti di vista, presentiamo qui una prospettiva dei partecipanti alla rivoluzione nella Siria occidentale insieme a un resoconto degli anarchici del Rojava, la regione nordorientale della Siria.

Aleppo, 2024.

Cosa succede nella Siria nordoccidentale?

Questa è la traduzione di una dichiarazione della Cantine Syrienne de Montreuil, un progetto fondato dai partecipanti alla rivoluzione siriana in esilio. È possibile leggere un’intervista con loro qui.

Un’alleanza di vari gruppi “ribelli” (jihadisti, islamisti, mercenari sotto la tutela della Turchia e simili) ha lanciato nei giorni scorsi una grande offensiva per rompere l’accerchiamento della città di Idlib da parte del regime e dei suoi alleati e per rispondere ai loro attacchi omicidi. L’operazione ha permesso di riconquistare il controllo territoriale di Aleppo (la seconda città più grande della Siria) e dell’area circostante.

Questa offensiva segue la destabilizzazione del regime iraniano e di Hezbollah come conseguenza degli attacchi di Israele. Da tempo alleate di Assad, le milizie controllate dall’Iran hanno continuato a martellare le aree ribelli della Siria dopo il 7 ottobre 2023. Anche dopo l’attacco con il cercapersone orchestrato da Israele in Libano, Hezbollah ha attaccato Idlib (il 20 e il 23 settembre 2024) prima di ritirare alcune delle sue truppe in Libano.

Una protesta a Idlib.

In un contesto umanitario ed economico catastrofico, l’operazione militare dei gruppi “ribelli” ha costretto centinaia di persone a lasciare le aree recentemente cadute sotto il loro controllo (per paura di rappresaglie), ma ha anche permesso a centinaia di sfollati di tornare nelle loro terre e nelle loro case e di rivedere le loro famiglie dopo lunghi anni di separazione e di dura sopravvivenza nei campi profughi.

Anni fa, Aleppo era già stata liberata dal regime di Assad e autogestita dai suoi abitanti dal 2012 al 2016, prima di ricadere nelle mani del regime grazie al sostegno di Russia, Iran e Hezbollah in Libano. Dopo un assedio brutale, un bombardamento incessante in cui sono stati uccisi 21.000 civili e la distruzione quasi totale della parte orientale della città, la caduta di Aleppo ha segnato una sconfitta militare decisiva per la rivoluzione siriana.

“We will return.” Graffiti on the first day of the civil evacuation deal when Aleppo fell into the hands of the regime.

Oggi possiamo solo gioire nel vedere le forze del regime costrette a fuggire da Aleppo: immagini di detenuti liberati dalle prigioni, statue della famiglia Assad abbattute, ritratti della [Guida Suprema dell’Iran Ali] Khameini, del [segretario generale di Hezbollah Hassan] Nasrallah o dell’ufficiale militare iraniano Qasem] Soleimani fatti a pezzi. Ma siamo chiari: non c’è motivo di sperare per il futuro della Siria nelle aree “liberate” da questi gruppi militari, siano essi jihadisti o “moderati”.

Questa operazione, benché decisa e coordinata in Siria, non avrebbe potuto vedere la luce senza il via libera della Turchia, che a sua volta sembra essere stata sopraffatta dalla portata dell’offensiva. Ammettiamolo, pochi credono ancora che [il presidente turco Recep Tayyip] Erdoğan sia un amico del popolo siriano. La Turchia massacra le popolazioni curde in Siria e altrove, organizza deportazioni forzate di rifugiati siriani, cerca da anni di normalizzare le relazioni con Assad e utilizza i combattenti siriani come mercenari per i suoi interessi geopolitici, per non parlare della repressione di ogni dissenso interno.

Per quanto riguarda i gruppi islamisti, il loro potere è stato contestato per anni dalla popolazione civile delle aree sotto il loro controllo. Nel 2024, a Idlib si sono svolte manifestazioni su larga scala per chiedere la partenza di [Abu Mohammad] al-Joulani, leader di Hayat Tahrir al-Cham (HTC), il gruppo che governa l’ enclave. Privo di legittimità popolare, l’HTC governa con la forza e non è riuscito a realizzare le speranze della rivoluzione del 2011. I siriani che si sono sollevati contro la tirannia di Assad e hanno sacrificato così tanto per poter vivere in libertà non possono vivere a lungo termine sotto gruppi come HTC.

Al-Joulani = al-Assad.

Una gioia amara e ambigua, dunque. Molto rimane incerto. Le conseguenze umanitarie saranno probabilmente catastrofiche. Il regime e i suoi alleati hanno intensificato gli attacchi alle aree già controllate dai “ribelli” e a quelle appena riconquistate. Gli ospedali di Aleppo sono già sopraffatti dalla mancanza di risorse e di personale. Non sappiamo ancora quale sarà la posizione delle Forze Democratiche Siriane a guida curda. L’unica cosa di cui possiamo essere certi è l’eterno ritorno dei sostenitori dell’“asse della resistenza” che, con il pretesto dell’opposizione a Israele e all’imperialismo occidentale, ancora una volta sbianchetteranno i macellai che hanno ucciso e sfollato le nostre famiglie e i nostri amici.

In mezzo a tutto questo, siamo in gran parte espropriati della nostra rivoluzione e della possibilità di autodeterminazione nel nostro Paese. Tra le potenze straniere che giocano la loro influenza con il nostro sangue e le milizie islamiste che parlano solo il linguaggio delle armi, per il momento saranno la forza bruta e i calcoli geopolitici a decidere il nostro futuro. La situazione non è eccellente, ma la caduta del regime rimane il prerequisito per qualsiasi cambiamento nel Paese. Ancora e ancora, il popolo vuole la caduta del regime.

Lunga vita alla Siria libera!

Gaza vivrà, la Palestina sarà libera!

“Devono andarsene tutti” per un Libano libero!

Il cartello recita: “La garanzia della nostra vittoria è la partenza della Turchia dalle nostre terre.”

Lo sguardo dal Rojava

Una panoramica generale dei principali sviluppi degli ultimi due giorni, a cura degli anarchici internazionalisti in Siria.

L’offensiva di Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ha fatto breccia nei primi giorni verso est (Aleppo) e sud (Hama) e ha rallentato l’1-2 dicembre. Le forze del regime di Assad sembrano aver riconquistato la città di Hama e fermato l’avanzata di HTS verso la città di Homs. Le forze aeree russe stanno conducendo una vasta campagna di bombardamenti, colpendo unità dell’HTS ma anche infrastrutture civili e militari a Idlib, Aleppo e lungo il percorso dell’avanzata dell’HTS. Sono state segnalate vittime sia tra i civili che tra i combattenti. Anche jet del regime di Assad hanno effettuato attacchi aerei, ma su scala minore. Ad Aleppo, nel quartiere curdo di Sheikh Maqsood, i residenti si sono preparati all’autodifesa.

A nord di Aleppo, il cantone di Şehba è stato occupato dall’Esercito nazionale siriano (SNA), sostenuto dalla Turchia. Migliaia di persone che vivevano nei campi profughi dall’invasione turca di Afrin nel 2018 vengono ora evacuate. Le Forze Democratiche Siriane (SDF) stanno organizzando un corridoio umanitario per consentire alle persone di uscire da Aleppo e Şehba. Per ora non si segnalano scontri di rilievo tra le SDF e l’SNA.

In alcune altre regioni dell’Amministrazione autonoma democratica della Siria settentrionale e orientale (DAANES) si sono verificati bombardamenti di artiglieria e attività di droni, ma non più del solito.

Si ha notizia che la milizia Hashd Ash-Shaabi, sostenuta dall’Iran, si è spostata in territorio siriano nella regione di Deir-Ez-Zor in gran numero. Nella stessa regione, l’SDF e il Consiglio militare di Deir-Ez-Zor si stanno muovendo per prendere sotto controllo alcune città e villaggi.

Le forze dello Stato Islamico rimaste nel deserto della Siria centrale non si sono mosse in modo significativo, ma si prevede che utilizzeranno la situazione al meglio delle loro possibilità.

Una mappa pubblicata da Al Jazeera che mostra l’attuale distribuzione del controllo territoriale in Siria.

L’SDF ha indetto una mobilitazione di massa, chiedendo ai giovani di unirsi all’SDF e di essere pronti a respingere i prossimi attacchi al territorio liberato. L’aspettativa comune è che l’escalation si intensifichi e che le fazioni sostenute dalla Turchia colgano l’occasione per attaccare le regioni occidentali di DAANES, come Minbij.

In un primo momento sono circolate voci su un tentativo di colpo di Stato a Damasco; se tale tentativo c’è stato, sembra essere rapidamente fallito.

Egitto, Russia, Emirati Arabi Uniti e Iran hanno espresso sostegno al regime di Assad.

L’Amministrazione autonoma democratica della Siria settentrionale e orientale, nota anche come Rojava, si trova al centro dei nuovi disordini. Il numero di rifugiati in arrivo nei cantoni occidentali, sommato a quello delle persone arrivate dal Libano negli ultimi mesi, potrebbe facilmente superare le 200.000 unità nelle prossime settimane.

Nei primi giorni dell’offensiva dell’HTS e della spinta dell’SNA contro Şehba, nonché dell’assedio di Sheikh Maqsood, è chiaro che il regime di Assad si trova in una situazione molto difficile; sembra possibile che crolli. Tuttavia, un eventuale governo dell’HTS non sarà stabile e non sarà in grado di risolvere i problemi pressanti che la dittatura di Bashar Al-Assad ha creato e aggravato per la Siria. Tuttavia, la caduta di Assad potrebbe aprire una finestra di possibilità di cambiamento nella regione, se i siriani - sia quelli che rimangono nel Paese sia quelli che decideranno di tornare dopo l’esilio - riusciranno a far rivivere le idee originali della rivoluzione siriana.

Le grandi potenze globali come la Turchia, gli Stati Uniti e Israele trarranno vantaggio dall’offensiva dell’HTS. L’HTS soddisfa tutte le loro esigenze come forza che si oppone all’Iran, ad Assad e alla Russia. Avendo la possibilità di assumere la funzione di Stato in caso di vittoria, secondo il modello talebano, è possibile che i principali attori dell’HTS esercitino la loro influenza in un eventuale futuro nuovo governo. È persino possibile che i suddetti Stati sostengano l’HTS nella presa del potere, dal momento che non sono interessati a che il popolo siriano decida autonomamente.

La caduta del regime di Assad sarebbe positiva per il DAANES sotto vari aspetti, ma pone anche importanti interrogativi:

A) C’è il serio pericolo che, liberato dalla necessità di combattere contro la Russia e Assad, lo Stato Islamico colga l’occasione per crescere di nuovo, anche se sarà in conflitto con l’HTS.

B) Possiamo aspettarci che gli Stati Uniti saranno sempre più invasivi e manipolatori se il DAANES diventerà sempre più dipendente dagli Stati Uniti per proteggerlo da una potenziale invasione turca.

C) La ricerca di un nuovo equilibrio di forze nella regione sarà sicuramente caotica e sanguinosa e non è chiaro come si concluderà.

D) Questo è vero soprattutto perché la Turchia espanderà la zona di suo diretto controllo molto più in profondità in Siria.

E) Infine, la conquista della Siria occidentale da parte dei fondamentalisti religiosi dell’HTS provocherà un forte conflitto con il progetto rivoluzionario nella Siria nord-orientale, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui questo ha cambiato lo status delle donne nella società.

La situazione per il Libano sarà molto difficile, poiché il Paese si troverà tra Israele e la parte della Siria controllata dall’HTS. Questo potrebbe portare a un’escalation dei conflitti interni. Hezbollah rimarrà senza un corridoio attraverso il quale ricevere il sostegno dell’Iran.

Nel contesto regionale, in una certa misura, il DAANES rappresenta una soluzione non statale basata sull’autogoverno e sull’autonomia culturale, religiosa, di genere ed etnica. Tuttavia, è quella che ottiene il minor sostegno internazionale.

Saluti rivoluzionari!