El Gobierno No Quitó las Estatuas—Nosotrxs lo Hicimos

Hoy, después de años de protestas, las autoridades de Richmond, Virginia, están finalmente retirando una estatua de 12 toneladas del general confederado Robert E. Lee, el monumento confederado más grande que queda en Estados Unidos. Esta es una oportunidad para que lxs políticxs demócratas promuevan la narrativa de que ellxs son lxs que pueden enfrentarse al legado de la supremacía blanca en Estados Unidos, alentando a lxs antirracistas a enfocarse en formas de cambio social lideradas por el estado. También es una oportunidad para reducir el debate sobre los monumentos públicos solamente a las estatuas confederadas, cuando, de hecho, la exigencia de quitar las estatuas confederadas es solo un elemento de un movimiento mucho más grande en contra de cualquier forma de supremacía blanca estructural, conmemorativa y de cualquier otro tipo.

La estatua de Lee no va a ser derribada porque lxs ciudadanxs respetuosxs de la ley hayan participado pacíficamente en el proceso democrático hasta conseguir una reforma popular. Si aquellxs que desean ver la estatua de Lee y otras similares derribadas se hubieran limitado a participar en el proceso democrático, todas esas estatuas estarían todavía en su sitio, porque ese proceso se centra desproporcionadamente en la agenda de blancxs y ricxs conservadorxs y políticxs liberales, cuyo enfoque del cambio social se basa principalmente en apaciguar a la población y en promesas vacías.

En la vecina Carolina del Norte, después de que el supremacista blanco Dylann Roof asesinara a nueve personas negras en 2015, la legislatura estatal, controlada por lxs republicanxs, prohibió la retirada de “elementos conmemorativos” de la propiedad pública. Lxs políticxs y rectorxs universitarixs de todo el estado citaron esta ley para explicar que era imposible quitar estatuas de sus ciudades y campus, sin importar cuán impopulares fueran estas. En agosto de 2017, después del asesinato de Heather Heyer durante la manifestación fascista “Unite the Right” en Charlottesville, en Durham, Carolina del Norte, lxs manifestantes se tomaron la justicia por su mano, derribando el monumento confederado local en abierto desafío a la ley y a la policía.

En respuesta a la acción en Durham, el gobernador de Carolina del Norte tuiteó: “El racismo y la violencia mortal en Charlottesville son inaceptables, pero hay una mejor manera de eliminar estos monumentos”. Si eso fuera cierto, la estatua se habría quitado décadas antes. Incluso bajo el gobierno de un alcalde negro y un concejo municipal de mayoría negra, la estatua se mantuvo tan sólida como lo había hecho durante la época de Jim Crow, con un gobierno totalmente blanco—hasta que la gente pasó a la acción directa.

Una vez que la estatua fue derribada, permaneció en el suelo, violando incluso la ley aprobada por la legislatura estatal. Lxs mismxs políticxs que no se habían atrevido a quitarla ahora no se atrevían a volver a colocarla. La acción directa consigue los objetivos. Lxs manifestantes hicieron lo mismo en la cercana Chapel Hill un año después, derribando una estatua confederada en el campus universitario, en claro desafío a las protestas de la alcaldesa, que afirmaba que no tenía la autoridad para quitarla, por mucho que quisiera. Una vez más, una vez que la estatua cayó, se quedó tirada—y lxs políticxs finalmente comenzaron a quitar estatuas en otros lugares, para que lxs manifestantes no pudieran seguir dejando en evidencia su debilidad e hipocresía.

No hace ningún favor al coraje mostrado por innumerables manifestantes en todo el país mantener que el derribo de la estatua de Lee y otros monumentos similares ha sido un acto llevado a cabo por el gobierno. Un gran número de estas estatuas han sido retiradas gracias a la acción directa de base, y prácticamente todas las que fueron retiradas por orden del gobierno lo fueron solo por temor a que lxs manifestantes las derribaran.

Del mismo modo, la ola de derribos de estatuas, que finalmente obligó a las autoridades de Virginia a retirar la estatua de Lee, siempre tuvo que ver con algo más grande que tener en cuenta el vergonzoso legado de la Confederación. Como se documenta en la siguiente cronología, a lo largo de 2020, las personas vandalizaron una amplia variedad de monumentos, no solo los memoriales confederados. Expertxs de extrema derecha y timidxs liberales definieron estas acciones como una “pendiente resbaladiza” en la que el rechazo a monumentos explícitamente racistas llevaría a profanar también los de supuestos héroes de la emancipación, como Abraham Lincoln. Pero los derribos de las estatuas no fueron motivados por un deseo de defender el supuestamente inmaculado legado de Estados Unidos contra lxs traidorxs Estados Confederados de América; desde el principio, fueron impulsados por el deseo de confrontar la supremacía blanca estructural en todas sus formas, desde la esclavitud hasta el colonialismo y la violencia policial.

Esto fue consistente con los valores del levantamiento de George Floyd, durante el que estas acciones proliferaron. La lógica que llevó a lxs manifestantes a derribar monumentos de soldados confederados, fue la misma lógica que lxs motivó a destrozar monumentos a departamentos de policía que acosan, encarcelan y asesinan a personas negras y morenas en un número desproporcionado. Fue la misma lógica que inspiró a algunxs de ellxs a derribar una estatua de Abraham Lincoln en Portland, marcándola con un graffiti que recuerda a todxs que Lincoln firmó los asesinatos de 38 personas indígenas de Dakota.

Mientras celebramos la retirada de la estatua de Lee, les debemos a aquellxs cuyas acciones la hicieron posible, recordar todo lo que lograron y por qué estaban luchando. Sus acciones—documentadas, en parte, en la siguiente cronología—dicen más que las palabras. La lucha contra la supremacía blanca está lejos de haber terminado; no debemos permitir que pequeñas victorias como la eliminación del monumento a Lee ofrezcan una falsa sensación de victoria.

La estatua de Robert E. Lee en Richmond, Virginia.

Cronología de los Derribos de Estatuas Durante la Revuelta de George Floyd

El verano de 2020 fue testigo una amplia variedad de actividades de protesta en todo el país en respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor e innumerables personas negras y de color. Pocos días después del levantamiento, mientras la gente asaltaba las comisarías de policía, saqueaban distritos comerciales y prendían fuego a los coches de la policía, algunxs manifestantes empezaron a centrar su atención en monumentos que honraban siglos de explotación y violencia racial.

Lxs manifestantes que recorrían la Monument Avenue en Richmond, Virginia, derribaron una gran cantidad de monumentos confederados, lo que ayudó a impulsar decenas de acciones similares en otras partes del país. En conjunto, estas iniciativas obligaron al gobierno de Virginia a ordenar la retirada de la controvertida estatua de Robert E. Lee, al igual que obligaron a muchxs otrxs políticxs a tomar decisiones similares en todo el país. Por medio de la acción directa, lxs manifestantes lograron en minutos lo que las quejas civiles y las campañas reformistas no habían logrado conseguir durante décadas. En este contexto, incluso los pequeños gestos, como garabatear una palabra o dos en un pedestal, bastaron para incitar el debate público, si no el derribo de los monumentos.

En conjunto, estas acciones han cambiado nuestro panorama y alterado nuestro sentido tanto del pasado como del presente. Saludos a todxs lxs que se tomaron la justicia por su mano.

Cronología

28 de Mayo de 2020

En una tumultuosa marcha en honor a Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, lxs manifestantes se enfrentan con la policía, montan barricadas en las calles, atacan a los vehículos de las fuerzas del orden público, provocan incendios y rompen las ventanas de las tiendas. En el exterior de la oficina del alguacil del condado, lxs manifestantes arrancan una mano de la estatua del rey Luis XIV y escriben en la estatua “ALL COPS UPHOLD WHITE SUPREMACY” (todxs lxs policías apoyan la supremacía blanca). También se deja un letrero a los pies de la estatua en el que se puede leer “UNTIL ALL POLICE STATES BURN, WE FIGHT FOR BLACK LIVES” (hasta que ardan todos los estados policiales, lucharemos por las vidas negras).

Dale una mano a este manifestante.

29 de Mayo

En una protesta frente a la sede de la policía en Bakersfield, California, lxs manifestantes escribieron “BLM”, “KILL MORE COPS” (mata más policías) y “ACAB” en un monumento a lxs agentes de policía.

30 de Mayo

Durante una manifestación contra el asesinato de George Floyd en Fayetteville, Carolina del Norte, lxs manifestantes irrumpen en la histórica Market House, que una vez fue sede de subastas de esclavxs. Incendian el edificio. Aunque el fuego se apaga antes de que destruya el edificio, la policía acusa a dos manifestantes de delitos graves.

En Nashville, Tennessee, lxs manifestantes derribaron una estatua de Edward W. Carmack, senador estadounidense, segregacionista y propietario de un periódico que defendía los linchamientos.

Una protesta que discurre junto a un monumento a los Defensores Confederados en Charleston, Carolina del Sur, realiza pintadas en él con pintura roja y las letras “BLM”.

Durante una noche de disturbios en Grand Rapids, Michigan, alguien garabatea “PIG” en un monumento a la policía.

En Filadelfia, Pensilvania, lxs manifestantes rotulan una estatua del “duro-contra-el-crimen” alcalde racista Frank Rizzo con las letras “FTP”, intentan derribarla sin éxito y luego encienden un fuego en su base.

Filadelfia, Pensilvania, 30 de Mayo.

Durante una protesta en Sacramento, California, en un monumento a lxs agentes de policía aparece “FUCK THE POLICE”. Lxs manifestantes también dejan carteles en los que se puede leer “SAY HIS NAME” (di su nombre) y “BLACK LIVES MATTER” (las vidas negras importan). Esa noche en Washington DC, lxs manifestantes de George Floyd atacaron una serie de monumentos, incluidos los escalones del Lincoln Memorial, una estatua de Casimir Pulaski, figura de la Guerra Revolucionaria y el National Law Enforcement Memorial. En este último se escribió la palabra “MURDERERS” (asesinxs).

En una protesta en Norfolk, Virginia, lxs manifestantes suben a un monumento confederado, lo pintan y lo cubren con papel higiénico.

Norfolk, Virginia, 30 de mayo.

En Richmond, Virginia, la gente pinta los monumentos en memoria del general confederado Robert E. Lee, el general JEB Stuart, Jefferson Davis, el presidente de la Confederación y a la Confederación misma. Algunas personas pintan e incendian la sede de las United Daughters of the Confederacy (Hijas Unidas de la Confederación), un grupo responsable de erigir monumentos confederados en todo el país y rechazar su retirada. Como antigua capital de los Estados Confederados de América, Richmond alberga docenas de monumentos a la Confederación, desde vidrieras en iglesias hasta grandiosas estatuas a lo largo de la Monument Avenue. Durante los días siguientes, lxs manifestantes en Richmond atacaron sin descanso estos símbolos, lo que obligó a la ciudad a retirar muchos de ellos.

En Cleveland, Ohio, una tumultuosa manifestación contra la policía se detiene en el Monumento a los Soldados y Marineros de EE.UU. y escribe en él “GEORGE FLOYD”, “FTP”, “COLONIZERS” (colonizadores), “TAMIR RICE” y “NO JUSTICE, NO PEACE” (sin justicia no habrá paz). Lxs manifestantes también se llevan una bandera estadounidense del monumento.

Esa noche, vándalxs atacan monumentos por todo el país. En el campus de la Universidad de Mississippi en Oxford, la gente pinta huellas de manos rojas en un monumento confederado y escriben en él “spiritual genocide” (genocidio espiritual).

En Raleigh, Carolina del Norte, la gente pintó “RACIST” y “FUCK 12” en un monumento confederado cerca del edificio del capitolio del estado.

31 de Mayo

Lxs manifestantes en Birmingham, Alabama derriban una estatua del banquero, industrial y oficial confederado Charles Linn. La multitud también ataca un obelisco cercano dedicado a los soldados y marineros de la Confederación. A lo largo de toda la noche, lxs alborotadorxs rompen ventanas y provocan incendios por todo Birmingham.

En Atenas, Georgia, lxs manifestantes se detienen junto a un monumento confederado para escribir en él “BLACK LIVES MATTER” y “GEORGE FLOYD”.

Durante el fin de semana en Dayton, Ohio, se realizaron dos veces pintadas en un mural policial al borde de la carretera en el que se leía “SUPPORT, COMMUNITY, HOPE, AND PEACE” (apoyo, comunidad, esperanza y paz). El primer artista pinta la cara de un cerdo sobre la imagen del rostro de un policía. El segundo agrega graffitis que expresan críticas a la policía.

En Amberes, Bélgica, lxs manifestantes cubren una estatua del rey Leopoldo II con pintura roja. Leopoldo supervisó la colonización del Congo a finales del siglo XIX, durante la que lxs belgas esclavizaron, mutilaron y mataron a millones de personas—como se detalla en el libro de Adam Hochschild El fantasma del rey Leopoldo: Una Historia de Codicia, Terror y Heroísmo en el África colonial.

1 de Junio

Manifestantes en Montgomery, Alabama, derriban una estatua de Lee en el exterior de la escuela secundaria Robert E. Lee. Durante años, estudiantes, padres y exalumnxs habían pedido que se cambiara el nombre de la escuela, predominantemente negra, y que se retirara la estatua. En respuesta, la policía acusa a cuatro personas de delitos graves.

En Asheville, Carolina del Norte, lxs manifestantes rodean el Vance Memorial y realizan pintadas de “ACAB”, “BLACK LIVES MATTER”, “FUCK 12” y “SLAVES SOLD HERE!” (¡Aquí se venden esclavxs!). Zebulon Baird Vance fue capitán de la Confederación y más tarde senador y gobernador de Carolina del Norte. Durante su mandato supervisó las políticas de la supremacía blanca.

Al final de un fin de semana de saqueos y disturbios en Mobile, Alabama, lxs manifestantes vandalizan una estatua del almirante Raphael Semmes con las palabras “CONFEDERATE SCUM” (escoria confederada) y “ACAB”.

3 de Junio

Vándalxs prendieron fuego a una estatua del rey Leopoldo II en Amberes, Bélgica. Era la segunda vez que la estatua era atacada en un periodo cuatro días. Durante los siguientes meses se hacen pintadas y se derriban varias estatuas de Leopoldo por todo el país.

El príncipe Laurent, el tatara-tatara-tatara-sobrino de Leopoldo II, acusa a lxs manifestantes de estar equivocadxs argumentando que su antepasado nunca puso un pie en el Congo—como si los reyes hicieran el trabajo sucio ellos mismos.

Amberes, Bélgica, 3 de junio.

4 de Junio

Un monumento a la policía en Virginia Beach, Virginia, es vandalizado con pintura.

6 de Junio

La gente descubre que un monumento confederado ha sido vandalizado en Williamsburg City, Virginia. Se ha tachado la bandera del monumento y se ha pintado “BLM” en su base.

Lxs manifestantes derriban una estatua del general confederado Williams Carter Wickham en Richmond, Virginia. Algunxs participantes hacen pintadas y orinan sobre la estatua.

En Iowa City, Iowa, una manifestación llega al Kinnick Stadium. En respuesta a la expulsión de Chris Doyle, el entrenador de fuerza y acondicionamiento, y los comentarios racistas que realizó durante años hacia lxs jugadorxs, lxs manifestantes realizan pintadas en el estadio y las estatuas ubicadas en su exterior escribiendo “TREAT YOUR PLAYERS RIGHT“ (trata bien a tus jugadores), “ACAB” y “FUCK THE KKK”.

De la noche a la mañana, vándalxs desfiguran varios monumentos confederados en Atlanta, Georgia, incluido el “León de la Confederación”, cubriendo el monumento con pintura roja y agregando las letras “BLM”. Durante el año siguiente, se producen muchos más ataques contra monumentos confederados por todo Atlanta.

Atlanta, Georgia, 6 de junio.

7 de Junio

La gente derriba una estatua del comerciante de esclavxs Edward Colston en Bristol, Inglaterra. Lxs manifestantes hacen rodar la estatua por las calles y la arrojan en el puerto de Bristol.

El mismo día, frente al Parlamento de Londres, lxs manifestantes hacen pintadas en una estatua del primer ministro Winston Churchill, acusándolo de racismo y defensa del colonialismo.

En Louisville, Kentucky, vándalxs arrojan pintura sobre una estatua del oficial confederado John Breckinridge Castleman. Como muchos de estos monumentos, la estatua de Castleman ha sido repetidamente vandalizada a lo largo de los años.

8 de Junio

Vándalxs en Fort Worth, Texas hacen pintadas en un monumento a la policía escribiendo “FUCK 12”, “BLM” y “ACAB”.

9 de Junio

Poco antes del amanecer en Louisville, Kentucky, la policía arresta a tres personas, acusándolas de destrozar una estatua del rey Luis XIV frente a la oficina del sheriff del condado. Se había echado pintura negra sobre la estatua y se había escrito “GEORGE FLOYD”, “WE WILL WIN“ (ganaremos) y “BLM”.

Louisville, Kentucky, 9 de junio.

En St. Paul, Minnesota, miembrxs del Movimiento Indígena Americano derriban una estatua de Cristóbal Colón en el capitolio del estado.

Una manifestación en Richmond, Virginia también se fija como objetivo una estatua de Colón, la derriba, la prende fuego y la arroja a un lago cercano.

Esa noche, en Boston, Massachusetts, vándalxs decapitan una estatua de Colón.

En Griffin, Georgia, vándalxs hacen pintadas en múltiples monumentos confederados, escribiendo en ellos “FUCK THE POLICE”, “PEOPLE OVER PROPERTY“ (las personas por encima de la propiedad) y “BLM”.

10 de Junio

Manifestantes en Richmond, Virginia, derribaron una estatua de Jefferson Davis.

A cien millas de distancia, en Portsmouth, Virginia, lxs manifestantes atacan un monumento confederado. Se decapitan cuatro estatuas y se derriba una.

Portsmouth, Virginia, 10 de junio.

Esa noche, vándalxs cubren las estatuas de Colón con pintura roja en Houston, Texas y Miami, Florida. Alguien cuelga un letrero en la estatua de Houston en el que se lee “RIP THE HEAD FROM YOUR OPPRESSOR” (arráncale la cabeza a tu opresor).

Houston, Texas, 10 de junio.

En Lothian, Maryland, alguien daña una estatua del soldado confederado Benjamin Welch Owens.

En Fort Donelson en Dover, Tennessee, vándalxs hacen pintadas en un monumento confederado escribiendo “END WHITE SUPREMACY” (acaba con la supremacía blanca), “ACAB”, “TAKE ME DOWN” (derríbame), “BLM” y “DEFUND THE POLICE” (desfinancia la policía).

En Savannah, Georgia, la gente pone una capucha blanca sobre un busto del General de División Confederado Lafayette McLaws y lo estampa con un puño negro.

En Bruselas, Bélgica, la gente destroza una estatua del rey Leopoldo II.

En Hamilton, Nueva Zelanda, vándalxs cubren con pintura una estatua del homónimo de la ciudad, el capitán John Hamilton. Después de servir como oficial naval británico en China y Crimea a mediados del siglo XIX, Hamilton luchó para sofocar las rebeliones maoríes en Nueva Zelanda. Con una protesta, liderada por maoríes, que amenaza con derribar la estatua, cuyo derribo se había programado hacía días, la ciudad retira la estatua.

Junio 11

En Bruselas, la gente echa pintura roja en un busto del rey Balduino, el monarca belga que supervisó el genocidio en el Congo a mediados del siglo XX, y escribe “REPARATION” (reparación) en el pedestal del monumento.

En La Haya, Países Bajos, vándalxs arrojan pintura roja sobre una estatua de Piet Hein. En el siglo XVII, Hein fue vicealmirante de la Compañía Comercial Holandesa de las Indias Occidentales y corsario. Hein trató de apoderarse de las colonias de España en América Central y del Sur, cometiendo un genocidio en su intento. Hein también trabajó para tomar el control del comercio de esclavxs en el atlántico.

Durante las protestas diarias frente al capitolio del estado en Atlanta, Georgia, la policía arresta a una persona por escribir “TAKE IT DOWN” (derríbala) en una estatua del dueño de una plantación, general confederado y gobernador John Brown Gordon.

Un monumento a la policía en Richmond es vandalizada con pintura roja y las palabras “JUSTICE FOR ALTON” (justicia para Alton)—en referencia a Alton Sterling, un hombre negro asesinado por agentes de policía de Baton Rouge.

En Filadelfia, alguien escribe “COMMITTED GENOCIDE” (cometió genocidio) en un monumento a George Washington.

Filadelfia, Pensilvania, 11 de junio.

12 de Junio

Un vándalo con un hacha casi decapita un monumento a las fuerzas del orden de Delaware. Cuando la policía llega a la escena, todo lo que encuentran es el hacha y una bandera de Delaware empapada en orina.

En Pretoria, Sudáfrica, alguien cubre las estatuas de Paul Kruger y dos soldados Boer con pintura roja, escribiendo en el monumento “MURDERER” (asesino) y “I CAN’T BREATH” (no puedo respirar). Kruger fue un oficial militar, presidente de Sudáfrica y supremacista blanco durante la segunda mitad del siglo XIX.

Pretoria, Sudáfrica, 12 de junio.

En Ballarat, Australia, vándalxs realizan pintadas en los bustos de los ex primeros ministros, cubriéndolos con pintura roja y tapando uno con una bandera aborigen. En Sydney, lxs manifestantes vandalizan una estatua del capitán James Cook. El explorador del siglo XVIII fue el primer europeo en cartografiar muchas partes del Pacífico, allanando el camino para el genocidio. En Perth, Australia Occidental, alguien destroza una estatua del capitán James Stirling. Como primer gobernador y comandante en jefe de Australia Occidental, Stirling cometió la Masacre de Pinjarra, entre otros actos de genocidio colonial.

13 de Junio

En Melbourne, Australia, vándalxs pintan “DESTROY WHITE SUPREMACY” (destruye la supremacía blanca), “STOLEN LAND” (tierra robada) y “FUCK COOK!” en un monumento al Capitán Cook.

En Milán, Italia, la gente cubre una estatua del periodista Indro Montanelli con pintura roja. Montanelli luchó en la década de 1930 para colonizar Etiopía y fue un entusiasta partidario del fascismo, escribiendo artículos sobre la superioridad de la raza blanca y apoyando el control italiano del norte de África. Mientras estaba destinado en Etiopía, Montanelli compró y vendió a una niña eritrea de 12 años.

Milán, Italia, 13 de junio.

En Nueva Orleans, Luisiana, lxs manifestantes cogen un busto que representa al empresario y dueño de esclavxs John McDonogh y lo arrojan al río Mississippi. En represalia, la policía arresta al menos a dos personas.

En Eugene, Oregón, lxs manifestantes derriban y arrastran estatuas en memoria de lxs colonxs blancxs, “El Pionero” y “La Madre Pionera”.

En Providence, Rhode Island, la gente arroja pintura blanca sobre una estatua de Colón. Lxs fiscales acusan a tres personas de delitos graves, pero luego se retiran los cargos. El año anterior, alguien había rociado la misma estatua de Colón con pintura roja y había dejado un letrero que decía “STOP CELEBRATING GENOCIDE” (deja de celebrar el genocidio).

Un año después, en junio de 2021, un grupo de adolescentes en la cercana Westerly, Rhode Island, arrojó huevos y pintura azul a una estatua de Colón.

Providence, Rhode Island, 2019.

14 de Junio

A primera hora de la mañana, en Chicago, Illinois, vándalxs colocan una capucha blanca sobre una estatua de George Washington. Le arrojan pintura blanca y escriben en ella “SLAVE OWNER” (dueño de esclavxs) y “GOD BLESS AMERIKKKA” (dios bendiga a Amerikkka).

Mientras tanto, en Wilmington, Carolina del Norte, la gente destroza con pintura un monumento confederado.

Llamándose a sí mismxs “Justice 4 Jayson” en honor a Jayson Negron, de 15 años, asesinado por la policía en 2017, en Bridgeport, Connecticut, lxs manifestantes establecieron un campamento frente a la comisaría de policía. Durante la okupación, alguien escribe “FUCK THE POLICE” en un monumento a la policía.

En Portland, Oregón, manifestantes derriban una estatua de Thomas Jefferson situada en el exterior de la escuela secundaria Thomas Jefferson.

En Silver Springs, Maryland, lxs manifestantes realizan pintadas en un monumento confederado.

En Little Rock, Arkansas, vándalxs dañan un monumento a los soldados confederados.

15 de Junio

De la noche a la mañana en Dover, Delaware, alguien pinta “BLACK LIVES MATTER” en el Monumento a la Policía Estatal de Delaware.

En Fort Wayne, Indiana, vándalxs escriben “BLM”, “QUIT PIGS” y “ACAB” en un monumento a lxs agentes de policía fallecidxs.

16 de Junio

Lxs manifestantes derriban en Richmond, Virginia, otro monumento confederado.

En Macon, Georgia, alguien escribe “HOW OFFENDED ARE YOU NOW?” (¿cómo de ofendido estás ahora?) en la base de un monumento confederado, una referencia a aquellxs que se sienten más ofendidxs por el vandalismo contra los monumentos que por las cosas que representan.

Alguien vierte un balde de pintura roja en un monumento a la policía en Baltimore, Maryland y escribe “I CAN’T BREATH” en su base.

En White’s Ferry, Maryland, vándalxs derriban y realizan pintadas en un monumento confederado, escribiendo “RACIST” al lado. La estatua había estado originalmente en Rockville, Maryland, pero fue trasladada a White’s Ferry después de que alguien escribiera “BLACK LIVES MATTER” en 2017.

En Columbus, Ohio, una estatua del homónimo de la ciudad es vandalizada con pintura negra y roja.

En Nashville, Tennessee, alguien escribe “THEY WERE RACISTS” (eran racistas) en un monumento confederado en Centennial Park y le arroja pintura roja.

En St. Louis, Missouri, lxs empleadxs de la ciudad retiraron silenciosamente una estatua de Cristóbal Colón del Tower Grove Park. La estatua había sido causa de controversia durante mucho tiempo; sólo gracias al estallido de rabia contra las estatuas racistas y coloniales se consiguió obligar a las autoridades de la ciudad a actuar.

Nashville, Tennessee, 16 de junio.

17 de Junio

Una manifestación en Charleston, Carolina del Sur, tiene como objetivo el monumento a John C. Calhoun. Calhoun era un estadista de Carolina del Sur—senador estadounidense durante mucho tiempo y vicepresidente en dos ocasiones—que defendió la supremacía blanca y los derechos de los estados. En la década de 1830, lideró la facción que promovía la “nullification”, precursora de la secesión de Carolina del Sur de la Unión tres décadas después. Lxs manifestantes cubren el monumento con carteles, realizan pintadas y le arrojan huevos. La policía, como represalia, arresta a nueve personas.

En Silver Springs, Maryland, vándalxs se fijan como objetivo otro monumento confederado, lo derriban y dejan un cartel en la que se atribuyen su autoría:

“Aquí yacen 17 supremacistas blancos que murieron luchando para mantener esclavizadxs a lxs negrxs. La Confederación fue y siempre será racista. Dejemos que este cartel sea una descripción más precisa de la historia, porque el último era una vergüenza. PD—Derribamos la estatua de la Confederación en White’s Ferry”.

Silver Springs, Maryland, 17 de junio.

En Vaughn, Ontario, vándalxs hacen graffitis en una estatua del primer ministro Pierre Elliott Trudeau.

18 de Junio

En la víspera del 16 de junio, manifestantes en Portland, Oregón, atacan una estatua de George Washington. Después de cubrir su cara con una bandera estadounidense en llamas, la gente la derriba y escribe en ella “YOU’RE ON NATIVE LAND” (estás en tierra indígena).

En San Francisco, California, se derriban las estatuas de Francis Scott Key, Ulysses S. Grant y Junípero Serra. Key es famoso por escribir “The Star-Spangled Banner”, pero también poseía esclavxs y durante su trabajo como abogado, procesó a fugitivxs y abolicionistas mientras defendía los derechos de lxs propietarixs de esclavxs. Grant fue un general de la Unión y un presidente de la era de la Reconstrucción que supervisó a lxs esclavxs antes de la guerra y cometió genocidio contra lxs nativxs americanxs después de ella. Serra fue un misionero que estableció asentamientos que iban desde Querétaro, México hasta San Francisco, California, convirtiendo a la fuerza, esclavizando y abusando de lxs nativxs en su camino. Durante los últimos cinco años, varias estatuas de Serra han sido decapitadas y cubiertas con pintura roja.

En Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, Canadá, durante la noche, vándalxs cubren una estatua de John A. Macdonald con pintura roja. Macdonald fue el primer ministro de Canadá y estableció el sistema de escuelas residenciales. A lo largo de su existencia, las escuelas separaron a más de 150.000 niñxs indígenas de sus padres y madres y lxs enseñaron a la fuerza los valores europeos. Miles de niñxs fueron abusadxs y asesinadxs en las escuelas residenciales.

Hasta agosto de 2021, se ha documentado la muerte de 4.100 niñxs indígenas en las escuelas residenciales de Canadá. A lo largo del verano de 2021, la gente ha realizado pintadas y derribado estatuas de Macdonald, la reina Victoria y figuras católicas por todo Canadá y ha prendido fuego a las iglesias católicas en represalia por la participación de la Iglesia en el genocidio de lxs nativxs.

19 de Junio

Una manifestación frente a la capital en Raleigh, Carolina del Norte, se fija como objetivo un monumento confederado. Después de que la policía frustra el primer intento, la gente logra arrancar dos estatuas de tamaño natural del monolito y arrastrarlas por las calles. La multitud deja una estatua colgando de una farola y la otra en los escalones de un juzgado. Al día siguiente, lx empleadxs de la ciudad retiran todos los monumentos confederados restantes.

En Phoenix, Arizona, lxs manifestantes arrojan pintura roja en un monumento a las tropas confederadas situado en el exterior del capitolio.

Phoenix, Arizona, 19 de junio.

En Washington DC, lxs manifestantes derriban una estatua del general de brigada confederado Albert Pike y la incendian.

20 de Junio

Durante una manifestación contra la policía en Toronto, Ontario, alguien escribe “BLM” en un monumento a la policía.

Un/a manifestante arroja pintura roja sobre una estatua de George Washington en Baltimore, Maryland.

21 de Junio

En Nuuk, Groenlandia, una estatua del misionero y colonizador danés Hans Egede se mancha con pintura roja y se realizan pintadas como “DECOLONIZE” (descolonizar). Egede fundó una colonia en Groenlandia a principios del siglo XVIII en tierras inuit, revitalizando el interés europeo en la isla y allanando el camino a los asentamientos coloniales europeos. La policía realizó un arresto en relación con el acto de vandalismo.

Alguien escribe “BLM” en un monumento confederado en Brunswick, Georgia.

En Santa Fe, Nuevo México, vándalxs colocan huellas de manos rojas y escriben “RACIST” y “END GENOCIDE” (acaba con el genocidio) en un monumento a las tropas de la Unión que lucharon contra lxs nativxs americanxs. Hasta que lxs manifestantes cincelaron su inscripción en la década de 1970, el monumento estaba dedicado a las tropas que lucharon contra lxs “indixs salvajes”.

En Jacksonville, Florida, vándalxs arrojan pintura roja sobre una estatua de Andrew Jackson y escriben en ella “SLAVE OWNER” (propietario de esclavxs). Jackson esclavizó a más de cien personas, dirigió tropas contra el Pueblo Seminole como general durante las Guerras de Florida y, mientras era presidente, ordenó la reubicación forzosa de todxs lxs nativxs americanxs al otro lado del río Mississippi. Miles de personas murieron a causa de estar expuestas a la intemperie, las enfermedades y el hambre cuando fueron forzadas a ir hacia el oeste a lo largo del Sendero de Lágrimas.

En Carmel, Indiana, la gente puso pintura roja en las manos de una estatua de un oficial de policía y escribió en su espalda “IT COULD HAPPEN HERE” (podría suceder aquí) (es decir, la policía podría matar a alguien).

22 de Junio

En medio de las protestas en curso en Washington DC, lxs manifestantes intentan audazmente derribar una estatua del presidente Andrew Jackson al otro lado de la calle de la Casa Blanca. Algunxs escriben “KILLER” (asesino), “RACIST SCUM” y “BLM” en su pedestal antes de que la policía impida que lxs manifestantes derriben la estatua. Desde dentro de su palacio bien custodiado, Trump amenaza a lxs manifestantes con diez años de prisión.

En Jacksonville, vándalxs volvieron a atacar la estatua del presidente Jackson, escribiendo “REMEMBER MAY 28, 1830” (recuerda el 28 de mayo de 1830)—en referencia a la Ley de Traslado Forzoso de Indígenas.

23 de Junio

Durante las primeras horas de la mañana, en Worcester, Massachusetts, vándalxs cubren una estatua de Colón con pintura roja. Esta era la segunda vez en un mes que se realizaban pintadas en la estatua.

Vándalxs en Anderson, Carolina del Sur, pintan de rojo un monumento confederado.

En Winnepeg, Canadá, vándalxs, durante la noche, vierten pintura blanca sobre una estatua de la reina Victoria. Su reinado de sesenta y cuatro años vio la subyugación y el asesinato de innumerables personas en todo el mundo como consecuencia de las ambiciones coloniales del Imperio Británico. En el verano de 2021, lxs manifestantes derriban la estatua de Victoria junto con una estatua de la reina Isabel I.

Winnepeg, Canadá, 23 de junio.

24 de Junio

En East Memphis, Tennessee, vándalxs tiran pintura roja sobre una estatua de Colón.

25 de Junio

En medio de las continuas protestas contra la policía, lxs manifestantes en Denver, Colorado, derriban una estatua dedicada a Cristóbal Colón.

En Kansas City, Missouri, dos vándalxs son sorprendidxs haciendo pintadas en una estatua del presidente Andrew Jackson. Logran cubrir la estatua con pintura roja y escribir “SLAVE OWNER” (propietario de esclavxs) antes de que la policía lxs arreste.

26 de Junio

El presidente Trump emite la Orden Ejecutiva 13933, “Protección de monumentos, memoriales y estatuas estadounidenses y lucha contra la reciente violencia criminal”. La orden amenaza a lxs manifestantes que atacan monumentos con diez años de prisión en virtud de la Ley de Reconocimiento y Preservación de Memoriales de Veteranos de 2003. También amenaza con retener fondos a lxs fiscales y departamentos de policía que no se esfuercen por atacar y reprimir a lxs manifestantes. La orden de Trump dice, en parte,

“Durante las últimas 5 semanas, se ha producido un asalto continuado a la vida y la propiedad de civiles, agentes de la ley, propiedades del gobierno y venerados monumentos estadounidenses como el Lincoln Memorial. Muchos de los alborotadores, pirómanos y extremistas de izquierda que han llevado a cabo y apoyado estos actos se han identificado explícitamente con ideologías—como el marxismo—que piden la destrucción del sistema de gobierno de Estados Unidos. Los anarquistas y los extremistas de izquierda han tratado de promover una ideología marginal que pinta a Estados Unidos de América como fundamentalmente injusto y han tratado de imponer esa ideología a los estadounidenses a través de la violencia y la intimidación de la multitud. Han protagonizado disturbios en las calles, han quemado vehículos policiales, han matado y agredido a funcionarios del gobierno, así como a propietarios de negocios que defendían sus bienes, e incluso se han apoderado de una zona dentro de una ciudad donde la ley y el orden dieron paso a la anarquía…” “Mi Administración no permitirá que turbas violentas incitadas por una facción radical se conviertan en árbitros de los aspectos de nuestra historia que pueden celebrarse en los espacios públicos. La abdicación de los funcionarios públicos estatales y locales de sus responsabilidades de aplicación de la ley en deferencia a este asalto violento debe terminar.”

Más tarde ese mismo día, Trump tuitea un cartel de “se busca” del FBI que muestra a quince manifestantes y reza: “¡Diez años de prisión!”.

27 de Junio

En Columbia, Carolina del Sur, se encuentra un dispositivo lleno de material inflamable cerca del capitolio del estado. El humeante dispositivo se colocó en la base de una estatua del gobernador y supremacista blanco Benjamin Tillman. La policía acusa a dos personas de delitos graves.

28 de Junio

En Franklin, Ohio, un monumento a Robert E. Lee se daña con pintura y huevos. En el suelo junto a él se hace la pintada “NO RACIST MONUMENTS” (no a los monumentos racistas).

29 de Junio

En las primeras horas de la mañana, vándalxs arrojan pintura roja sobre dos estatuas de George Washington en Manhattan, Nueva York.

Manhattan, Nueva York, 29 de junio.

El presidente Trump se lanza a Twitter con su característico uso gratuito de las mayúsculas:

“Estamos rastreando a los dos Anarquistas que arrojaron pintura sobre la magnífica Estatua de George Washington en Manhattan. Los tenemos grabados. Serán procesados y se enfrentarán a 10 años de Prisión en base a la Ley de Monumentos y Estatuas. ¡Entregaos ahora!”

Más de un año después, en septiembre de 2021, todavía nadie ha sido arrestado por ese acto de vandalismo.

Mientras tanto, en Pensacola, Florida, alguien arroja pintura roja sobre un monumento a los soldados confederados.

En Frederick, Maryland, vándalxs cubren con pintura roja múltiples monumentos a los soldados confederados y derriban dos estatuas. Una pierde sus miembros; la otra, su cabeza.

Frederick, Maryland, 29 de junio.

1 de Julio

Durante una protesta en Louisville, Kentucky, la gente apaga una “llama eterna” dedicada a lxs agentes de policía y escribe cerca de ella “NO JUSTICE, NO PEACE”.

2 de Julio

En Resaca, Georgia, la gente quita docenas de banderas confederadas de las tumbas, y las usa para deletrear las palabras “STOP RACISM”.

3 de Julio

En Lothian, Maryland, la gente derriba una estatua del soldado confederado Benjamin Welch Owens. Era la segunda vez en pocas semanas que la estatua era objeto de actos de vandalismo.

En el cementerio de Lake View, en Seattle, Washington, la gente derriba y hace pintadas en un monumento a los soldados confederados.

Seattle, Washington, 3 de julio.

En Buffalo, Nueva York, durante la noche, la gente pinta un monumento al presidente William McKinley con las letras “BLM”. McKinley fue presidente durante las guerras hispano-estadounidense y filipino-estadounidense y envió tropas contra lxs trabajadorxs en huelga. El anarquista Leon Czolgosz lo asesinó en Buffalo en 1901.

4 de Julio

En Sacramento, California, lxs manifestantes realizan graffitis en una estatua del colonizador y misionero Junípero Serra y luego la derriban.

En Baltimore, Maryland, lxs manifestantes derriban una estatua de Colón y la arrojan al puerto interior de Baltimore.

Durante la noche, en Waterbury, Connecticut, se decapita una estatua de Colón. Posteriormente, la policía acusa a una persona.

Waterbury, Connecticut, 4 de julio.

5 de Julio

Vándalxs derriban un monumento a las tropas confederadas en el cementerio de Green Hill en Greensboro, Carolina del Norte.

En East Memphis, Tennessee, la gente cubre una estatua de Cristóbal Colón con pintura negra y plumas. Esta es la segunda vez en dos semanas que el monumento sufre daños.

6 de Julio

En Cornelius, Carolina del Norte, vándalxs realizan pintadas en un monumento confederado escribiendo “RACIST” y “BLM”. La policía acusa a tres personas.

07 de julio

En Greensboro, Carolina del Norte, manifestantes derriban un monumento confederado.

Una persona es arrestada en Columbia, Missouri, mientras escribe, “SAY HER NAME: SALLY HEMINGS” (di su nombre: Sally Hemings) al pie de una estatua de Thomas Jefferson en el campus de Mizzou. Hemings fue esclavizada por Jefferson y tuvo seis hijxs con él. Es probable que Jefferson iniciara una relación sexual con Hemings cuando ésta tenía solo catorce años.

9 de Julio

En Haverhill, Massachusetts, vándalxs pasan a la acción contra un monumento a Hannah Duston que muestra a Duston sosteniendo cueros cabelludos de nativxs, escribiendo en la estatua, “HAVERHILL’S OWN MONUMENT TO GENOCIDE” (el monumento de Haverhill al genocidio). A principios de mayo, lxs manifestantes habían usado pintura roja para atacar otra estatua de Duston en Boscawen, New Hampshire, que también la mostraba sujetando un cuero cabelludo. Lxs Alnôbak (Abenaki) tomaron cautiva a Duston en 1697 y mataron a su hija pequeña durante su cautiverio. Duston finalmente escapó, pero no antes de matar a la familia Alnôbak a la que estaba unida y arrancarles el cuero cabelludo. Más tarde recibió £ 25 por el cuero cabelludo, una suma considerable.

En Savannah, Georgia, la gente rompe los brazos del monumento confederado conocido como “Silencio”, estampando “SILENCE NO MORE” (nunca más silencio) en letras grandes y salpicando la estatua sobre él de pintura roja.

Savannah, Georgia, 9 de julio.

En Little Rock, Arkansas, la gente cubre un monumento confederado con pintadas, que incluyen “BLACK LIVES MATTER”, “POWER TO THE PEOPLE” (poder para la gente) y “STAY DEAD” (sigue muerto). Días más tarde, esa semana, la policía realiza un arresto.

10 de Julio

De la noche a la mañana, cuatro estatuas son objeto de vandalismo en Nueva Orleans. La gente derriba una estatua de John McDonogh y un busto del oficial confederado y legislador estatal Charles Didier Dreux. Lxs vándalxs también cubren un busto del general de brigada confederado Albert Pike con pintura y escriben “DIE PIG” en él, luego escriben “BLM” en una estatua de Sophie B. Wright. Wright era, a finales del siglo XIX, una orgullosa miembro de las Hijas de la Confederación. El busto de Dreux tenía la nariz cincelada en 2017 y “FUCK THIS SHIT” escrito en él en 2018.

11 de Julio

De la noche a la mañana, vándalxs dañan un monumento confederado en el exterior del Palacio de Justicia del Condado de Sampson en Clinton City, Carolina del Norte.

12 de Julio

Otra persona es arrestada en la estatua de Thomas Jefferson en Columbia, Missouri, acusada de arrojar pintura roja sobre ella.

13 de Julio

En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, vándalxs utilizan una amoladora angular para decapitar un busto de Cecil Rhodes.

En la década de 1890, Rhodes era un colonizador británico increíblemente poderoso. Como primer ministro de la colonia del Cabo en la actual Sudáfrica, Rhodes supervisó el robo de tierras indígenas y triplicó la cantidad de riqueza que se requería para tener derecho al voto. Como propietario de la compañía de diamantes De Beers, Rhodes hizo una fortuna con la explotación de negrxs africanxs. Rhodes es también el homónimo de Rhodesia, más tarde rebautizada como Zambia y Zimbabwe.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 13 de julio.

14 de Julio

Una estatua de Ronald Reagan ubicada en la casa de su infancia, en Dixon, Illinois, es vandalizada con las palabras “BLACK LIVES MATTER”.

15 de Julio

En Nueva Orleans, alguien arroja pintura roja sobre una estatua de George Washington y escribe “BLM” en su base.

Nueva Orleans, 15 de julio.

17 de Julio

Después de una manifestación en Grant Park—el lugar que fue testigo de la terrible violencia policial durante la Convención Nacional Demócrata de 1968—cientos de manifestantes burlan y derrotan a lxs agentes de policía, consiguiendo la oportunidad de intentar derribar una estatua de Cristóbal Colón. No logran derribar la estatua, pero su intento es noticia en todo el país y el pedestal de la estatua queda cubierto de graffiti y pintura. Posteriormente, tanto lxs manifestantes como la policía requieren ser hospitalizadxs.

Chicago, 17 de julio.

Alguien realiza pintadas, con pintura roja, en un monumento a la policía en Ridgefield Park, Nueva Jersey.

En Savannah, durante la noche, vándalxs vuelven a atacar el monumento “Silence” en el cementerio de Laurel Grove. En el memorial confederado aparecen pintura roja y una esvástica. También se realizan pintadas en las lápidas confederadas cercanas.

18 de Julio

La sede de la policía en Kansas City, Missouri, es objeto de actos de vandalismo durante una manifestación contra agentes federales que son llevadxs a la ciudad para investigar delitos violentos. “FUCK FEDS AND COPS” está escrito en las puertas de entrada a la sede y “FEDS GO HOME”, “THERE IS NO ROOM 4 FASCISTS” (no hay sitio para lxs fascistas) y “ABOLISH KCPD” aparecen en un monumento a la policía.

En Toronto, Canadá, manifestantes atacan una estatua de John A. Macdonald, le echan pintura y la cubren con una pancarta que dice: “TEAR DOWN MONUMENTS THAT REPRESENT SLAVERY, COLONIALISM, AND VIOLENCE” (destruye los monumentos que representen esclavitud, colonialismo y violencia)

Toronto, Canadá, 18 de julio.

19 de Julio

En Nashville, Tennessee, un monumento a las tropas confederadas y de la Unión se vandaliza escribiendo “BLM” y “EAT ASS AMERICA”.

23 de Julio

De la noche a la mañana, vándalxs derriban una estatua de Robert E. Lee en Roanoke, Virginia.

24 de Julio

Por orden de Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, lxs empleadxs de la ciudad retiran las estatuas de Cristóbal Colón de Grant Park y Arrigo Park.

25 de Julio

En Richmond, Virginia, una marcha en solidaridad con lxs manifestantes de Portland en respuesta a la violencia policial local y federal en el noroeste, se dirige hacia la sede del Departamento de Policía de Richmond. Alguien arroja pintura roja a la gigante instalación del “gran hermano” que representa la cabeza de un agente de policía, y añade al lado un mensaje gigante en el que se lee “ACAB”. Poco después, se prende fuego a un camión volquete. Aunque la policía intenta dispersar a la multitud con gases lacrimógenos, la marcha se reagrupa y sigue avanzando por la ciudad.

Richmond, Virginia, 25 de Julio

Durante una protesta contra la policía en el centro de Los Ángeles, California, lxs manifestantes atacan el edificio federal, rompen sus puertas de vidrio, realizan graffitis en el interior y el exterior del edificio y pintadas en un memorial en el que se encuentran las insignias de lxs agentes fallecidxs. La policía responde con equipo antidisturbios, lo que provoca heridxs en ambos lados.

26 de Julio

En Fort-de-France, Martinica, lxs manifestantes derriban las estatuas de la emperatriz Joséphine y Pierre Belain d’Esnambuc. Joséphine nació en la plantación de azúcar de su familia en Martinica, y cuando su esposo Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia, Joséphine restableció la esclavitud en la isla. Pierre Belain d’Esnambuc fundó el primer asentamiento francés permanente en Martinica en 1635. La estatua de Joséphine en Martinica está decapitada desde 1991 y desde entonces está regularmente cubierta de pintura.

Anteriormente, en mayo, lxs manifestantes de Martiniquais habían derribado y destruido dos estatuas de Victor Schœlcher, conocido por redactar el decreto que abolió la esclavitud africana en las colonias de Francia en 1848. Según lxs manifestantes, “Schœlcher estaba indiscutiblemente en contra de la esclavitud, pero cuando fue necesario negociar las reparaciones, ¡solo ofreció libertad a lxs negrxs y dio una compensación económica a lxs esclavistas por la pérdida del trabajo gratuito de sus cautivxs! “

Fort-de-France, Martinica, 26 de julio.

30 de Julio

La gente destroza un monumento a la policía en Pittsburgh, Pensilvania. La policía dice que el monumento ya había sido atacado en mayo de 2020, y antes de eso, dos veces más en 2016. Uno de los anteriores actos de vandalismo incluyó a alguien golpeándolo con una palanca, y rompiendo grandes trozos de él.

4 de Agosto

En Huntsville, Alabama, vándalxs arrojan pintura roja a un monumento confederado en el exterior del juzgado del condado.

8 de Agosto

En Chicago, Illinois, un memorial de la policía se vandaliza con pintura negra.

12 de Agosto

La policía reporta daños a un monumento a la policía en Colorado Springs, reconociendo que han tenido que limpiar graffitis y otros actos de vandalismo del monumento varias veces desde que se inauguró hace dos años.

13 de Agosto

En Jackson, en el exterior del palacio de justicia del condado de Jackson, Tennessee, se realizan pintadas en un monumento confederado escribiendo “TEAR IT DOWN”. En 2017, lxs vándalxs realizaron pintadas en el monumento escribiendo “NO NAZIS” poco después de la manifestación Unite the Right en Charlottesville.

16 de Agosto

En Vaughn, Ontario, vándalxs pintan, una vez más, la estatua del primer ministro Pierre Elliott Trudeau.

17 de Agosto

En Darien, Connecticut, vándalxs disparan bolas de pintura contra un monumento a la policía situado en el exterior del Departamento de Policía de Darien.

23 de Agosto

en Buffalo, Nueva York, vándalxs arrojan un balde de pintura azul sobre una estatua de Abraham Lincoln.

Buffalo, Nueva York, 23 de agosto.

Alguien escribe “ACAB” y “FTP” en un monumento a un oficial de policía en Springfield, Massachusetts.

24 de Agosto

En Madison, Wisconsin, alguien golpea con un mazo el monumento a la policía que se encuentra fuera del capitolio. Días más tarde, la policía realiza un arresto. Previamente, en 2017, ya se habían realizado pintadas en el monumento.

26 de Agosto

En Victoria, Canadá, vándalxs llenan de pintura roja una estatua del Capitán James Cook. En el verano de 2021, lxs manifestantes derriban la estatua y la arrojan al puerto.

29 de Agosto

Durante una marcha contra la policía en Montreal, Canadá, lxs manifestantes derriban una estatua de John A. Macdonald.

3 de Septiembre

En Massachusetts, durante las primeras horas de la mañana, alguien vuelve a realizar pintadas en Haverhill, en la estatua de Hannah Duston que sostiene el cuero cabelludo, y vierte pintura roja sobre ella.

En Little Rock, Arkansas, durante la noche, desconocidxs realizan pintadas en los vehículos policiales que se encuentran en el exterior del Departamento de Policía de North Little Rock, prendiendo fuego a un furgón. Al otro lado de la ciudad, en el juzgado del distrito de Little Rock, escriben “DANIEL PRUDE, SAY HIS NAME” (Daniel Prude, di su nombre) y “DEFUND THE POLICE”. Lxs vándalxs también escriben “DEFUND THE POLICE” y “BREONNA TAYLOR” en un monumento a la policía en un tercer lugar. A la mañana siguiente, lxs transeúntes le gritan al jefe de policía de Little Rock durante una conferencia de prensa.

5 de Septiembre

Después de una manifestación contra la policía en Detroit, Michigan, vándalxs realizan pintadas en una estatua del general estadounidense Alexander Macomb escribiendo “SLAVE OWNER LAND THIEF” (ladrón de tierras, propietario de esclavxs).

7 de Septiembre

En Charlottetown, Canadá, dos personas derriban espontáneamente una estatua de John A. Macdonald y la arrastran por la calle. Lxs dos son arrestadxs.

16 de Septiembre

En Popayán, Colombia, lxs manifestantes indígenas Misak derriban una estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar Victorio. En la década de 1500, Belalcázar estableció asentamientos españoles en Nicaragua, Honduras, Colombia y Ecuador, esclavizando a lxs nativxs y cometiendo genocidio en el proceso. La estatua había sido construida sobre El Morro del Tulcán, una pirámide y lugar sagrado Misak.

18 de Septiembre

Por tercera vez en unos meses, vándalxs atacan el monumento McKinley en Buffalo, Nueva York, escribiendo “WARDEL DAVIS” en el monumento y echando pintura roja sobre él. Wardel Davis era un joven negro asesinado por la policía de Buffalo en 2017. Lxs agentes que lo mataron fueron absueltxs de cualquier delito. La policía arresta a una persona en relación con el ataque.

25 de Septiembre

En Savannah, Georgia, por segunda vez, se realizan pintadas en un monumento al General de División Confederado Lafayette McLaws. Lxs vándalxs escriben en él “JUSTICE 4 B. TAYLOR” y “BLM”.

26 de Septiembre

Dos ciclistas que recorren el Schuylkill River Trail en Plymouth Township, Pensilvania, arrancan una bandera Thin Blue Line estadounidense de un monumento a la policía y la arrojan a los arbustos cercanos. En el banco del monumento ya se habían realizado pintadas a principios de septiembre.

4 de Octubre

En Louisville, Kentucky, vándalxs arrojan pintura roja sobre una estatua de George Rogers Clark, escribiendo en su base “STOP WHITE WASHING BLACK HISTORY” (stop al blanqueo de la historia de lxs negrxs) y colgando una pancarta en un paso elevado cercano en la que se puede leer “LMPD WILL KILL AGAIN. RISE UP” (LMPD matará otra vez, levántate). Clark, el hermano mayor del explorador y gobernador William Clark, era propietario de esclavxs y un oficial militar que luchó en la frontera durante las Guerras Revolucionarias y del Noroeste. En estas últimas, guio a las tropas mientras mataban a lxs nativxs americanxs, a quienes finalmente expulsó de sus hogares en el valle del río Ohio.

5 de octubre

En Nashville, Tennessee, se atacó una estatua de Nathan Bedford Forrest escribiendo la palabra “MONSTER”. Antes de la Guerra Civil, Forrest era propietario de una plantación, comerciante de ganado y comerciante de esclavxs. Durante la guerra, se abrió camino hasta convertirse en general de la Confederación. Bajo su mando, en Fort Pillow, los soldados confederados masacraron a cientos de tropas negras y tropas leales blancas de Tennessee que se rendían. Después de la guerra, Forrest fue el primer Gran Mago del Ku Klux Klan entre 1867 y 1869. La estatua de Forrest tenía pintura rosa en 2017.

7 de Octubre

En Dennis Township, Nueva Jersey, se realizaron pintadas en un monumento a la policía estatal.

9 de Octubre

La policía arresta a seis personas en Collierville, Tennessee, acusándolas de vandalizar un monumento confederado en la plaza del pueblo. La policía afirma que atraparon a las seis mientras hacían graffitis en el monumento y le echaban pegamento y plumas.

10 de Octubre

En Pueblo, Colorado, durante la noche, vándalxs echan pintura roja en un busto de Cristóbal Colón.

11 de octubre

En Portland, Oregon, el Día de los Pueblos Indígenas (también conocido como Día de la Raza), en medio de las protestas en curso, lxs manifestantes derriban las estatuas de los presidentes Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Alguien escribe “Dakota 38” en la estatua de Lincoln, una referencia a Lincoln aprobando la ejecución de 38 personas de Dakota después de la Guerra de Dakota-Estados Unidos de 1862. Roosevelt fue un entusiasta expansionista a finales del siglo XIX y ayudó a empujar a Estados Unidos a involucrarse en la Guerra Hispano-Estadounidense, que como resultado hizo que Estados Unidos reclamara la posesión de Cuba, Puerto Rico, Guam, las islas Filipinas y Hawai.

12 de Octubre

En Santa Fe, Nuevo México, después de una okupación de tres días, un monumento que alguna vez estuvo dedicado a las tropas estadounidenses que lucharon contra lxs “indixs salvajes” es derribado y destruido por manifestantes. La policía detiene a dos.

En Chicago, durante la noche, alguien echa pintura roja sobre una estatua que representa a la mascota nativa americana del equipo de hockey Blackhawks. Lxs vándalxs escriben “LAND BACK” (devolved la tierra) y “DECOLONIZE” (descolonizar) en la base de la estatua.

En Vallejo, California, vándalxs destruyen un monumento a la policía.

13 de Octubre

En Ridley Township, Pensilvania, vándalxs vierten detergente en una fuente conmemorativa de la policía. Oye, todo el mundo empieza en algún sitio.

26 de Noviembre

Para conmemorar el Día de Acción de Gracias, manifestantes y vándalxs se fijan como objetivos monumentos por todo el país. En Minneapolis, Minnesota, un monumento a lxs pionerxs está etiquetado con “NO THANKS”, “LAND BACK”, “DECOLONIZE” y “NO MORE GENOCIDE”. La gente también derriba y hace pintadas en una estatua de George Washington.

Minneapolis, Minnesota, 26 de noviembre.

En Chicago, Illinois, vándalxs ponen una cuerda alrededor de una estatua del presidente William McKinley y la sujetan a un camión. Aunque lxs vándalxs no logran derribar la estatua, escriben “LAND BACK” en su pedestal.

En Portland, lxs alborotadorxs rompen ventanas de bancos y negocios, escribiendo “LAND BACK” mientras lo hacen. En un incidente separado, al otro lado de la ciudad, en el cementerio Lone Fir, un monumento a los veteranos de las guerras civil, mexicoamericana, hispanoamericana e india es demolido y cubierto con pintura roja. En Spokane, Washington, una estatua de Abraham Lincoln está manchada de pintura roja.

Spokane, Washington, 26 de noviembre.

En el curso de la investigación de este artículo, hemos encontrado informes sobre una serie de arrestos en los que se acusó a diferentes personas de atacar estos monumentos. Sin embargo, no hemos podido encontrar mucha información sobre el estado actual de la mayoría de lxs detenidxs. Si vives en una región con detenidxs, es posible que quieras considerar la posibilidad de apoyarlxs.

