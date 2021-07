In Erinnerung an Luisa Toledo Sepúlveda: Die Mutter der kämpferischen Jugend

Luisa Toledo Sepulvéda war eine lebenslange Kämpferin und die Mutter von drei Kindern, die im Kampf gegen die Diktatur von Augusto Pinochet getötet wurden. Sie ist Anfang Juli verstorben. Mit ihren jahrzehntelangem Aktivismus hat sie Tausende dazu inspiriert, sich an den Bewegungen zu beteiligen, die letztlich die Diktatur und ihr Erbe zu Fall brachten. Im folgenden Nachruf erforschen unsere Korrespondent*innen in Chile ihr Vermächtnis und berichten von ihrer Beerdigung, die beispielhaft für das ist, was einige als „rebellische Trauer“ bezeichnet haben. Eine der Belohnungen der Teilnahme an sozialen Kämpfen ist, dass man Teil von etwas wird, das größer ist als man selbst und das einen überdauern kann. ¡Luisa Toledo Presente!

Interviews mit Luisa könnt ihr in dem Film ‘The Chicago Conspiracy ‘ sehen (kann kostenlos bei uns angeschaut werden). In den Anhängen findet ihr das Programm, das Luisa Toledo und ihr Mann Manuel Vergara zum 30. Jahrestag des ‘Tages des jungen Kämpfers’ vorgetragen haben.

Die Karawane von der Villa Francia zum Cementerio General.

Seit Jahrzehnten begehen Menschen in ganz Chile den 29. März, den ‘Tag der kämpferischen Jugend’ (Dia del Joven combatiente), mit Mahnwachen und Protesten zu Ehren der politischen Dissident*innen, die von der Pinochet-Diktatur ermordet wurden, und zum Gedenken an die Rolle, die die rebellische Jugend für den sozialen Wandel spielt. Das Datum markiert den Tag im Jahr 1985, an dem zwei Brüder, Rafael und Eduardo Vergara Toledo, 18 und 20 Jahre alt, beide Universitätsstudenten und Aktivisten der MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Bewegung der Revolutionären Linken), von einer Polizeistreife im Sektor Estacion Central in Santiago erschossen wurden. Einer der Gründe, warum sich die Menschen zu diesem Jahrestag hingezogen fühlen, ist das anhaltende Engagement der Eltern, Luisa Toledo und Manuel Vergara, die die Erinnerung an ihre Söhne als Partisanen, die an den Anti-Pinochet-Aufständen der 1980er Jahre teilgenommen haben, hoch halten.

Ein Mapuche-Anführer tröstet Luisas Ehemann, Manuel Vergara.

Luisa Toledo Sepulvéda verstarb am Dienstag, den 6. Juli 2021, nachdem sie gegen eine chronische Krankheit gekämpft hatte. Die ganze Woche über haben gewählte Funktionäre – darunter auch der Präsident des Verfassungskonvents – sie als mutige Verteidigerin der Menschenrechte gegen die Pinochet-Diktatur gewürdigt. Im Gegensatz dazu erinnern sich Generationen rebellischer Jugendlicher an sie als die Mutter des militanten Kampfes, die Zeugin der Tatsache war, dass es eine weit verbreitete Revolte war, die Pinochets Regime beendete, und nicht die stimmen in den Wahlurnen. An jedem ‚Dia del Joven Combatiente‘, wie auch im andauernden Kampf der Mapuche um territoriale Autonomie und auch bei der ‚Estallido social‘ (sozialen Explosion) von 2019, hat sie weiterhin die Widersprüche zwischen Demokratie und Gerechtigkeit hervorgehoben und die Revolte als Weg zur Gerechtigkeit im Angesicht der staatlichen Gewalt bekräftigt.

Die Beerdigung von Luisa Toledo Sepulvéda.

Von der Familie Vergara Toledo

KOMMUNIQUÉ (Santiago de Chile) An die nationale und internationale Gemeinschaft

An die Frauen, die Kinder, die Alten und die ehrenwerten Männer dieses Landes

An die politischen Gefangenen

An die Klandestinen, die Rebellionen durchführen.

An das Volk der Mapuche

An diejenigen, die kämpfen

An die Bewohner von Villa Francia

An die kämpferische Jugend: Mit tiefer Trauer informieren wir alle über den Tod unserer geliebten Genossin Luisa Toledo Sepúlveda. Umgeben von ihrem engsten Familienkreis ist sie am Dienstagmorgen, dem 6. Juli, friedlich in der Privatsphäre ihres Zuhauses verstorben An diesem kalten Julimorgen waren wir stolz, uns von einer unerschütterlichen, zeitlosen und unverzichtbaren Frau verabschieden zu können. Und obwohl Luisa uns physisch verlässt, ist ihr Vermächtnis tief in die Geschichte derer eingedrungen, die über die Grenzen dieses Territoriums namens Chile hinaus kämpfen. Mit unermesslichem Mut kämpfte Luisa für eine Gerechtigkeit, die sie nach der Ermordung ihrer Kinder Eduardo, Rafael und Pablo nie erhielt, ein Schmerz, der ihren Entschluss zu kämpfen unzerstörbar machte. Der heutige Tag wird als ein Vorher und Nachher mit dem unauslöschlichen Zeichen von Luisa gekennzeichnet sein. Luisa, die Mutter der kämpfenden Jugend, wird weiterhin ein unbeugsames Fanal für diejenigen sein, die kämpfen. Lasst es alle Verräter*innen, Mitläufer*innen und diejenigen, die in den Momenten der Revolte bequem bleiben, wissen, dass ihre Hartnäckigkeit und Beständigkeit die Wegweiser für neue Wege des Kampfes und der Rebellion in jeder ärmlichen Ecke dieser Welt sein werden. Compañera Luisa Toledo Sepúlveda, Presente

Villa Francia, 6. Juli 2021

#FightlikeLuisa

#MotherOfThecombatantYouth

#LuisaLives

#EveryDayAYoungCombatantisborn

#VillaFrance

#FreedomToThePrisonersoftherevolt

„Wunderschön gewalttätig“

Am Tag der kämpferischen Jugend findet die zentrale Mahnwache in der Nachbarschaft der Villa Francia statt. Am Villa-Francia-Denkmal versammelt sich dann eine Menschenmenge vor einem Podium, um das Zeugnis derer zu hören, die unter staatlicher Gewalt gelitten – und dagegen gekämpft – haben. In den meisten Jahren sind unter den Redner*innen Eltern von Mapuche-Jugendlichen, die im Süden Chiles getötet wurden, und die Familienangehörigen von politischen Gefangenen. Nach der Live-Musik betrat Luisa die Bühne und hielt eine Rede. Als die Sonne unterging, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die jungen Leute, die sich darauf vorbereiteten, auf die Straße zu gehen, um Barrikaden zu bauen und gegen die Polizei zu kämpfen:

Die letzte Rede von Luisa Toledo am Tag der kämpferischen Jugend.

„Ich glaube dass die Gewalt von unserer Seite aus gerecht ist“, sagte Luisa. „Sie ist notwendig. Ich glaube, dass wir nicht länger versuchen können, die andere Wange hinzuhalten. Dieses Motto ist nicht nur eine Lüge, sondern es ist auch für niemanden gut. Das kann es nicht sein. Wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen, indem wir auf schöne Weise gewalttätig sind. Wir müssen unser Gesicht vermummen („encapucharse“) und auf die Straße gehen, um gegen alles zu sein, was die grausamen Mächte repräsentiert, gegen die wir kämpfen.“

„Luisa Toledo, Mutter der kämpferischen Menschen, wir folgen deinem Beispiel, bis wir gewinnen.“

Die Mahnwache bei Kerzenlicht

Am Dienstag, dem 6. Juli 2021, fand im Espacio Comunitaria Pablo Vergara – einem Gemeinschaftsraum, der nach dem dritten Sohn von Luisa benannt ist, der 1988 nach einer Bombenexplosion tot aufgefunden wurde – eine Mahnwache mit Kerzenlicht statt, damit die Öffentlichkeit Luisa Toledo die Ehre erweisen konnte. Draußen versammelte sich langsam eine Menschenmenge, bestehend aus Gruppen aus der ganzen Stadt. Sie hängten Transparente an die umliegenden Bäume und Zäune, um ihre jeweiligen Stadtteile, Organisationen und politischen Richtungen zu repräsentieren, und reihten sich dann in die Schlange der Menschen ein, die darauf warteten, Luisa die letzte Ehre zu erweisen. Gruppen von Encapuchadxs (Vermummten) kreisten durch die Menge mit Händen voller Kleingeld und baten die Trauernden um Geld, um Feuerwerkskörper für die Demonstration am Abend zu kaufen.

Encapuchadxs betreten den Espacio Comunitaria Pablo Vergara, um der Familie Toledo Vergara ihren Respekt zu erweisen.

Zusammen mit anderen, deren Angehörige während der Herrschaft von Augusto Pinochet gefoltert oder ermordet wurden, spielte Luisa Toledo eine Schlüsselrolle als Zeugin für die Gräueltaten der von den USA unterstützten Diktatur. Sie und ihr Mann Manuel Vergara engagierten sich für das Vikariat der Solidarität (La Vicaría de la Solidaridad), indem sie Zeugenaussagen über staatliche Gewalt für die internationalen Menschenrechtsberichte der katholischen Organisation aufnahmen. Wie viele ihrer Nachbarn in Villa Francia, einem Stadtteil, der für seine lange Geschichte der Gemeindeorganisation und politischen Aktion bekannt ist, spielten die beiden in den 1980er Jahren eine aktive Rolle in den ‘ollas comunes’ (Gemeinschaftsküchen) und bei Protesten gegen die Diktatur.

Als Reaktion auf ihren politischen Aktivismus wurde die Familie Vergara Toledo ständig von der Polizei überwacht und schikaniert. Als die Polizei ihre Söhne ermordete, wurde in der offiziellen Version die politische Dissidenz der Familie nicht erwähnt und stattdessen behauptet, die Brüder hätten versucht eine Bäckerei auszurauben. Tatsächlich stimmte die Geschichte der Polizei überhaupt nicht mit der Realität überein.

Mapuche-Älteste erweisen die letzte Ehre.

Am Dienstag, als die Nacht über die Mahnwache hereinbrach, begannen Gruppen mit Sprechchören zu Ehren von Luisa. In Ruf und Antwort, schrie die Menge:

“Companera Luisa!”

“Presente!”

“Ahora!”

“Y siempre!”

“Lucharemos!”

”Hasta Que Morir!”

(Companera Luisa! Präsent – jetzt und für immer. Wie werden bis zum Tod kämpfen)

Die Menschen in der Menge unterstrichen diese Worte mit Feuerwerk und Schüssen – jedes Mal, wenn sie skandiert wurden.

Ein Gedenkort für Luisa Toledo in der Estacion Central, an einem Mahnmal, das für diejenigen errichtet wurde, die während der Revolte 2019 ihr Leben verloren haben.

„Ich bin absolut ein Anhängerin der Gewalt! Damit sie uns nicht wieder verprügeln, töten, einsperren und verschwinden lassen! Warum verlangen sie von uns, dass wir bis zu unserem Tod Pazifist*innen sind? Warum wir? Warum können wir keine Gewalt gegen sie anwenden? Verlangt nicht von mir, Pazifistin zu sein. Ich werde es nie sein! Der Monat März kommt und die Jugend kommt wieder zu mir… Ich sehe das Lächeln von Rafael in jedem Kind, in jedem Jugendlichen, der hinausgeht, um zu kämpfen. Die Gelassenheit von Pablo, die Eloquenz von Eduardo, und das ist das, wer ich bin, Compañeros.“ Luisa Toledo

Menschen halten Bengalos auf dem Mausoleum bei der Beerdigung für Luisa.

In den sogenannten „Übergängen zur Demokratie“, die in Chile und einigen anderen Ländern am Ende des 20. Jahrhunderts stattfanden, entstanden Risse zwischen den Bewegungen für Demokratie und den Bewegungen für Gerechtigkeit. Die Menschen drängten oft diejenigen, die über die Opfer staatlicher Gewalt sprachen – sowohl während als auch nach den Diktaturen -, ihre Unschuld und Bürgerlichkeit angesichts der willkürlichen, ungerechten Behandlung zu beteuern. Bewegungen für Demokratie schätzen „Bürgerlichkeit“ als ein Kernprinzip des liberalen demokratischen Systems, das sie zu etablieren versuchen. In diesem Rahmen können die unter der Diktatur Gefolterten und die Angehörigen der von Militär und Polizei Verschwundenen nur insofern Gerechtigkeit fordern, als die Opfer eine unbestrittene moralische Überlegenheit als harmlose gesetzestreue Bürger*innen innehaben.

Indem sie die Wahl ablehnte, ihre Söhne als unschuldige Opfer oder sie als kriminelle Delinquenten darstellen zu lassen, bekräftigte Luisa ihre Militanz als Revolutionäre und ihre Rolle als Partisanen in den Aufständen gegen den Staat und den Kapitalismus. Beginnend mit den Hungerunruhen von 1983 hatten breite und diffuse Proteste das Pinochet-Regime bereits in seinen Grundfesten erschüttert. Als Militante des ‘Movimiento Izquierda Revolucionario’ (MIR) engagierten sich ihre Kinder in der direkten Aktion bei den Aufständen gegen die Diktatur. Sowohl vor als auch während Pinochets Herrschaft umfasste die politische Aktivität des MIR Aktionen wie das Errichten von Barrikaden, um Demonstrant*innen vor Polizeigewalt zu schützen, das Plündern von Geschäften und das Überfallen von Transportfahrzeugen, um Ressourcen in Gemeinschaftsküchen umzuleiten, und die Herstellung von Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Landbesetzungen. Luisa bejahte diese als legitime und notwendige Formen des politischen Engagements.

Wie im Schmutzigen Krieg in Argentinien versuchte das Pinochet-Regime, den MIR und die politische Dissidenz im Allgemeinen als Teil einer bewaffneten Guerillabewegung darzustellen, die den Staat gewaltsam stürzen wollte, um ein kommunistisches Regime zu installieren. Als Antwort darauf versuchten die meisten der Opposition unter Pinochet, einschließlich der sozialen Organisationen und politischen Parteien, die im Untergrund operierten, ihre Bürgerlichkeit im Angesicht der staatlichen Gewalt zu betonen. Das bedeutete, zu behaupten, dass militante Aktionen bei Protesten das Werk von kriminellen Jugendlichen oder Agitatoren von außen waren, die nichts mit der Bewegung für Demokratie zu tun hatten, viele gingen sogar so weit zu behaupten, dass die Aktionen von Gruppen wie dem MIR von polizeilichen Spitzeln durchgeführt wurden, die gewalttätige Auseinandersetzungen als Vorwand für Pinochet inszenierten, um die Gewalt seines Regimes zu legitimieren.

Als Sargträger*innen begleiten die Encapuchadxs die Familie Vergara Toledo im Trauerzug.

Der Trauerzug

Am Tag nach der Mahnwache gab es eine 11 Kilometer lange Romeria (Trauerzug) von Villa Francia zum Cementerio General zu Luisas Ehren. Hinter der Familie Vergara Toledo zog eine Karawane von Autos, Bussen und Encapuchadxs auf Fahrrädern, die sich über mehrere Blocks erstreckte. Als die Karawane durch die Innenstadt von Santiago zog, begannen Gruppen von Encapuchadxs Geschäfte zu plündern, Barrikaden zu errichten und Worte der Zuneigung für Luisa zu sprühen. Als die Karawane den Verkehr auf der Alameda zum Erliegen brachte, hupten viele stehengebliebene Fahrzeuge im Rhythmus des Zuges. Obwohl Radfahrer*innen die Kreuzungen blockierten, versuchten wütende Motorradfahrer*innen bei einigen Gelegenheiten, durch die Karawane hindurch zu fahren. Um diese zu verteidigen, stürzte sich eine Gruppe von Encapuchadxs auf die Autos und schlug ihre Scheiben und Lichter ein.

Die Karawane von der Villa Francia zum Cementerio General.

Der Trauerzug kommt am Cementerio General an.

„Als ich am Rande der Alameda anhielt, um mich auszuruhen, kam ein kleines Kind auf mich zu und bot mir ein Stück Schokolade an. Ich nahm es gerne an, und es zog die gelbe Verpackung des Schokoriegels herunter, um ein Stück für mich abzubrechen. Ich schaute zu meinen Freund*innen ein paar Meter weiter und sah weitere Leute, die ihnen die gleiche Schokolade mit dem gleichen gelben Etikett anboten. Eine Gruppe von Encapuchadxs hatte eine nahegelegene Tankstelle geplündert und reichte dem Cabro (Kind) und seinen Eltern einen Riegel. Seine Mutter erlaubte ihm, sie zu behalten, solange er sie mit anderen Leuten im Trauerzug teilte.“ -Antonio

Der Trauerzug auf dem Cementerio General.

Als die Karawane an den Toren des Cementerio General ankam, parkten die Autos und Busse und die Menschen gingen auf den Friedhof. Die Trauernden erwiesen einer Reihe von wichtigen Persönlichkeiten die Ehre, als der Trauerzug an ihren Gräbern vorbeikam: Salvador Allende, Gladys Marin, Violetta Parra und die Colo-Colo Cracks (die legendären Fußballspieler der Colo-Colo Mannschaft).

Das verwüstete Grabmal von Jaime Guzman.

„Eines der ersten Gräber, das man sieht, wenn man den Cementerio General betritt, gehört Jaime Guzman, dem faschistischen Massenmörder, der die Pinochet-Verfassung schuf. Ich hatte schon immer davon geträumt, sein Grab zu zerstören, aber als ich dort ankam, hatten andere vor mir sein Grab bereits zerstört. Stattdessen begnügte ich mich damit, mich in die Reihe der Leute einzureihen, die auf sein Grab spuckten.“ -Maria

Menschenmenge, die am Ende des Trauerzuges auf das Mausoleum steigt.

Um Luisas Leben weiter zu feiern, kletterte die Menge auf die umliegenden Mausoleen, um Transparente aufzuhängen und Fahnen zu schwenken, während sie weiter sangen und Feuerwerk abfeuerten. Gruppen von jungen Leuten verteilten sich auf dem Cementerio General und sprühten Luisas inspirierende Zitate auf die Mausoleen rund um den Friedhof. Ein Passant hörte, wie eine junge Person einen Freund fragte: „Ist das nicht eine schlechte Idee, dieses Mausoleum zu besprühen?“ und antwortete: „Hey, er muss ein ziemlich großes Arschloch sein, um sich ein Mausoleum zu leisten, das größer ist als dein Haus!“

Luisas Aufforderung, wunderschön gewalttätig (ser hermosamente violenta) zu sein, ist sowohl ein Aufruf als auch eine Provokation. Anstatt der Menge junger Menschen zu diktieren, was sie zu tun haben, wie die Legionen sozialer Organisationen und linker politischer Parteien, die nach der Diktatur wieder eine öffentliche Präsenz erlangten, forderte sie die jungen Menschen stattdessen auf, die Integrität zu besitzen, auf Ungerechtigkeit angemessen zu reagieren. Statt der Art von Gewalt, die sich gegen die eigene Gemeinschaft richtet, oder einer symmetrischen Gewalt zwischen staatlichen und staatsfeindlichen Kräften, bekräftigte Luisa in ihren Reden am Tag der kämpferischen Jugend die Selbstverteidigung als einen asymmetrischen, aber notwendigen Teil des Kampfes für Gerechtigkeit und zur Schaffung der Bedingungen für die Welt, die wir aufbauen wollen.

„Wer die Gefangenen vergisst, der vergisst auch den Kampf selbst.“

Während der soziale Explosion (estallido social) der verfassungsgebenden Versammlung weicht, bleiben Hunderte von rebellischen Jugendlichen im Gefängnis, entweder angeklagt wegen Straftaten im Zusammenhang mit den Protesten oder in Untersuchungshaft in Erwartung eines Prozesses. Es ist eine Bewegung entstanden, die die Freilassung aller Gefangenen der Revolte fordert. Diese Bewegung schließt einen großen Teil der Delegierten der verfassungsgebenden Versammlung mit ein - diese weigern sich, zu verhandeln, bis diese Gefangenen aus dem Gefängnis entlassen sind. Unvermeidlich wird diese Diskussion zu einer nuancierten Debatte über Fragen führen wie “Wer zählt als Gefangener der Revolte? Welche Handlungen sind politisch und welche Handlungen waren kriminell?”

Luisa hinterlässt uns eine Lektion darüber, wie wir diesem diskursiven Sumpf entkommen können. Anstatt darüber zu debattieren, wer einzubeziehen oder auszuschließen ist, können wir damit beginnen, zu bekräftigen, dass das Endergebnis der Störungen und Zerstörungen, die während des ‘estallido social’ stattfanden, die Bedingungen für die tiefgreifenden institutionellen Veränderungen geschaffen hat, die wir jetzt zu erleben beginnen. Das Wichtigste ist nicht, dass wir zivilisiert sind, sondern dass wir kämpfen.

„Luisa Toledo – auf jeder Barrikade präsent.“ „Wir werden wunderschön gewalttätig sein.“ Graffiti im Cementerio General.

Anhang I: Die Chicago-Verschwörung (Video, Englisch)

Dieser Dokumentarfilm befasst sich mit dem Erbe der Militärdiktatur in Chile, indem er die Geschichte von kämpfenden Jugendlichen, die vom Pinochet-Regime getötet wurden, als Gleichnis für die Geschichte der Militärdiktatur und des sozialen Konflikts in Chile in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts erzählt.

Anhang II: Programm vom Tag der jungen Kämpfer*innen, 2015

Dieses Programm wurde von Luisa Toledo und ihrem Mann Manuel Vergara anlässlich des 30. Jahrestages der außergerichtlichen Ermordung ihrer Söhne, der Aktivisten des Movimiento de Izquiera Revolucionaria Rafael und Eduardo Vergara, geschrieben und vorgelesen. Jedes Jahr veranstalteten Luisa und Manuel ein Gedenken in Villa Francia, dem Stadtteil, in dem die Ermordung der Vergara-Brüder stattfand und in dem ihre Eltern weiterhin lebten.

Das Programm beginnt mit revolutionären Grüßen an alle Genoss*innen, Freund*innen und Weggefährt*innen an verschiedenen Orten in Chile und dem Rest der Welt. Es gibt kurze Biographien über das Leben ihrer Söhne, Gedichte, die über sie geschrieben wurden, und Grußworte an andere, einschließlich anderer Mitglieder der Familie Toledo-Vergara, die im bewaffneten Kampf gegen die Pinochet-Diktatur starben.

„Aber wir wurden auch von den sogenannten ‚linken‘ politischen Parteien (Partido Socialista, Partido Comunista) verraten, die in ihrem Streben nach Macht ihre Gefallenen, ihre Verschwundenen, ihre Gefolterten vergessen haben – kurz gesagt, sie haben ihre Geschichte vergessen und sich stattdessen – ohne einen Hauch von Scham – dem bürgerlichen Zirkus des Wahlsiegs angeschlossen, voll von denen, die immer hinter dem Tyrannen Pinochet standen und ihn unterstützten, um seine blutige Tyrannei gegen die Bevölkerung weiterzuführen.“

Das Programm schließt mit dem Gedenken an diejenigen, die bei den jüngsten Gefangenen- und Student*innenmassakern ums Leben kamen, mit Grüßen an die Mapuche im Kampf um ihr angestammtes Land, sowie mit Grüßen an anarchistische und subversive politische Gefangene in ganz Chile, Lateinamerika und Spanien.

