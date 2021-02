Grécia: O Fantasma do Passado da Junta Ressurge

Escrevemos do mesmo estado de lockdown aqui em Atenas que relatamos há meses. Apesar das medidas rigorosas – ou talvez por causa das formas como o governo as combinou com políticas para promover o turismo e o consumo, apesar da pandemia – as taxas de infecção seguem aumentando. Os hospitais atingiram 89% da capacidade das UTI’s, acomodando casos COVID-19.

Um leito de UTI não usado para COVID-19 está ocupada por Dimitris Koufontinas, um prisioneiro de longa duração do grupo de 17 de novembro. Há mais de um mês, reportamos que ele estava em greve de fome , exigindo melhores condições e sua transferência para a prisão Korydallos, em Atenas, para ficar mais perto de sua família e amigos. Ele está em greve de fome desde então.

Em 22 de fevereiro, Koufontinas pediu aos médicos que removessem o soro, proporcionando-lhe hidratação, a fim de intensificar sua greve de fome para incluir água. Isso poderia fazer dele o primeiro prisioneiro político a morrer de greve de fome na Europa desde Bobby Sands (e vários outros membros do Exército Republicano Irlandês) em 1981. Em 23 de fevereiro, a promotoria aprovou a alimentação forçada de Dimitris contra sua vontade.

Enquanto isso, o governo do partido Nova Democracia continua a usar a pandemia para implementar políticas de extrema direita e combater os oponentes. Por trás das maneiras gentis com que buscam se apresentar como o novo centro político, o fantasma da junta militar que governou a Grécia de 1967 a 1974 voltou para assombrar o país. Aqueles que governam a Grécia hoje descendem diretamente – alguns por sangue e também por linhagem política – dos gregos que cooperaram com os nazistas para deportar os judeus de Tessalônica e lutar contra os partidários de Peloponeso e Pelion. Eles são as contrapartes modernas daqueles que colaboraram com os militares dos EUA contra os guerrilheiros comunistas, usando napalm para destruir as florestas do norte da Grécia.

O Nova Democracia foi o primeiro partido político a suceder a Junta dos anos 1970. Eles estiveram no poder muitas vezes. O partido que os precedeu no poder desta vez, o esquerdista Syriza, traiu dramaticamente as esperanças nele depositadas. Como consequência, a Nova Democracia obteve o controle majoritário do parlamento, colocando a sociedade grega inteiramente à mercê de um único partido. Sua campanha dependia da promessa feita à sua base de direita de se vingar da esquerda, de anarquistas, de grupos revolucionários, prisioneiros, refugiados e outros alvos do ódio reacionário. Quando chegaram ao poder, eles inauguraram uma nova era de policiamento e repressão envolvendo novas tecnologias, leis anti-terrorismo, punições judiciais ao estilo dos EUA, o chamado policiamento e investigações de “qualidade de vida” e um aumento sem precedentes no estado policial e financiamento militar. Isso deixou muitos em choque.

Surpreendentemente, no entanto, apesar de enfrentar todos esses desafios, o movimento continua vibrante e visível. As pessoas continuam lutando contra as probabilidades. Diante desta junta pós-moderna, estendemos nosso amor a todos os outros ao redor do mundo que estão enfrentando a mesma reestruturação neoliberal e violência fascista.

“Antes, coronéis militares – agora, são banqueiros – abaixo à junta.”

Dimitris Koufontinas

Dimitris Koufontinas está simplesmente exigindo ser transferido de volta para o porão da Prisão Korydallos em Atenas, onde passou 16 anos. Ele deseja estar mais perto de sua família e equipe jurídica. Sua demanda está totalmente dentro de seus direitos legais ( 4760/2020, article 3 ).

Koufontinas é acusado de ser membro da Organização Revolucionária 17 de novembro (N17), um grupo armado que empregou táticas de guerrilha urbana entre 1975 e 2002. O N17 surgiu em resposta aos assassinatos perpetrados pela Junta, levando seu nome a partir da data 17 de novembro, 1973, quando as forças do estado invadiram o portão da Universidade Politécnica no bairro de Exarchia com um tanque e assassinaram 24 pessoas, incluindo três adolescentes e uma criança de cinco anos. Quando o grupo se desfez, Koufontinas se entregou voluntariamente e foi condenado à prisão perpétua.

Enquanto os livros de história e os descendentes de seus adversários políticos os consideram terroristas, o N17 teve bastante apoio popular na Grécia ao longo de sua existência. Por exemplo, muitas pessoas saudaram o assassinato de Evangelos Mallios, um policial que se especializou em tortura durante a junta, após a queda da ditadura militar.

É verdade que Koufontinas é responsável pela morte de várias pessoas, incluindo industriais, militares nacionais e estrangeiros, fascistas e policiais. Mas essas mortes aconteceram em meio a uma luta acirrada em que muitas pessoas foram mortas de ambos os lados, na qual o estado empregou a maior parte da força violenta. Muito mais pessoas estão sofrendo e morrendo hoje como consequência das políticas xenófobas do atual regime do que jamais morreram nas mãos de Koufontinas. O objetivo da Nova Democracia é abrir um precedente ao deixá-lo morrer enquanto se recusa a conceder seus direitos legais – um precedente que certamente será estendido a outros, quer compartilhem de sua política ou não. Por essas razões, embora haja muito a dizer sobre ética, estratégia e tática, o mais urgente é identificar as implicações do que o governo está fazendo e mobilizar a solidariedade internacional.

O governo grego pretende deixar Koufontinas morrer, em vez de honrar os direitos que o estado é legalmente obrigado a conceder a ele. Eles estão fazendo isso, em parte, para acertar contas pessoais, já que um parente do primeiro-ministro foi morto por N17. Eles também pretendem enviar a mensagem de que a era da resistência armada na Grécia acabou e Koufontinas será sua última face. Em 23 de fevereiro, Sofia Nikolaou, a Ministra das Prisões – que usou novos fundos do estado para inflar os salários dos agentes penitenciários em vez de fornecer equipamento de proteção para os presos, apesar do COVID-19 correr solto nas prisões gregas – afirmou que Koufontinas está vitimando a si mesmo, que as verdadeiras vítimas são aqueles que ele assassinou. Isso indica que a decisão de negar a Koufontinas seus direitos é um ato simbólico calculado com a intenção de transmitir que todos os presos políticos podem esperar o mesmo tratamento – desde que sejam adversários do partido reinante. Uma das primeiras coisas que o governo da Nova Democracia fez ao assumir o cargo foi libertar o policial que matou Alexis Grigoropolous, expressando aprovação tácita pelo assassinato de um anarquista de 15 anos.

Não é segredo que o governo da Nova Democracia está aproveitando este momento. Essencialmente, eles estão torturando um homem que não tem mais nada a perder além da sua vida, na esperança de que sacrifique-a. A mídia provavelmente vê sua morte como uma oportunidade [para mudar as manchetes]](https://freedomnews.org.uk/greek-horror%E2%80%A8how-an-epstein-level-paedophile-scandal-could-connect-to-the-first-time-in-greek-history-that-a-political-prisoner-dies-of-hunger-strike-%E2%80%A8/) de um aliado da Nova Democracia que foi preso em meio a acusações de pedofilia e das falhas da gestão do COVID-19 do estado. O Facebook também retirou postagens com hashtags referentes a Koufontinas.

A polícia atacou repetidamente as manifestações em solidariedade com Koufontinas usando extrema força. Na semana passada, quando manifestantes ocuparam o Ministério da Saúde em solidariedade a Koufontinas, a polícia prendeu quase todos os participantes – os poucos que conseguiram escapar o fizeram correndo grande risco. Ontem, uma pequena multidão carregando um banner foi atingida com um canhão de água à queima-roupa em poucos minutos, simplesmente por se reunir e começar a cantar.

Mas só o tempo dirá quais serão os efeitos a longo prazo deste momento. Apesar do toque de recolher, ações de solidariedade ocorreram todas as noites, incluindo ataques incendiários em instalações policiais e ações com tinta contra escritórios de jornalistas de direita.

Atrás das grades, vários presos políticos fazem greve de fome em solidariedade. A coragem demonstrada por aqueles que se recusam a deixar sua morte ser ignorada expressa aos outros participantes das lutas sociais que não importa o que as autoridades façam, ninguém será esquecido. Por isso, queremos humildemente reconhecer e observar nosso respeito por todos que estão agindo.

Nos últimos anos, Koufontinas expressou mais interesse no movimento anarquista, já que seus colegas de esquerda se distanciaram dele. Se o anarquismo fosse a perspectiva política dominante de sua geração, o grupo N17, que praticava o ilegalismo e se recusava a depender do teatro estatal da democracia parlamentar, poderia ter adotado uma posição política diferente. O prisioneiro político anteriormente encarcerado e militante da Libertação Negra que se tornou anarquista Ojore Lutalo disse: “Qualquer movimento que não apoie seus presos políticos é um movimento falso”. Independentemente da perspectiva política de Koufontinas, aqueles que mantêm sua integridade atrás das grades merecem solidariedade.

Koufontinas tem 63 anos. Há pouca esperança de que ele sobreviva, mesmo que o governo atenda sua demanda, pois ele já sofre os efeitos de longo prazo de greves de fome anteriores ao longo de sua prisão. Ele não pode esperar misericórdia deste sistema – e de fato, isso se estende a todos nós. A solidariedade é nossa única esperança em tais situações. É por isso que, independentemente de como termine sua greve de fome, sua vontade de lutar contra as adversidades deve viver em nossas próprias lutas.

Concluímos com um poema de Yiannis Ritsos , um guerrilheiro comunista que lutou contra os nazistas, contra o governo de direita apoiado pelos EUA na guerra civil grega e contra a Junta dos anos 1970, que também foi várias vezes preso. Quando Koufontinas começou sua greve de sede, ele mandou publicar este poema em sua página oficial.

Epílogo – Yiannis Ritsos

Por favor, guarde minha memória – disse ele. Eu caminhei por mil milhas a fio sem pão e sem água, ao longo das rochas e através espinhos por onde andei, para buscar pão, água e rosas. Sempre fui fiel à beleza. Com uma mente justa eu dei toda a minha fortuna. Eu não guardei meu quinhão. Eu sou pobre. Com um pequeno lírio de os campos iluminei nossas noites mais difíceis. Por favor, guarde minha memória. E perdoe esta minha última tristeza: Eu gostaria – mais uma vez – de colher uma espiga de milho madura com a lua delgada como foice. Para ficar na soleira, para olhar para longe e mastigar com os dentes da frente o grão admirando e abençoando este mundo que deixo para trás, admirando também Ele que sobe a colina na chuva dourada de um sol poente. Há um patch quadrado roxo em seu manga esquerda. Não é fácil ver. Foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que eu queria mostrar a você. E provavelmente, mais do que qualquer outra coisa, valeria a pena lembrar de mim por isso.

Lutas Estudantis

Na Grécia, assim como no Chile, uma lei que designava as universidades como zonas de asilo onde a polícia estava proibida de entrar surgiu em decorrência de ataques militares ao campus. O regime da Nova Democracia aboliu a lei de asilo, permitindo que a polícia entre nos campus sem se preocupar com a violência que a polícia historicamente infligiu nas universidades. Esta decisão provocou grandes manifestações estudantis em todo o país. Além disso, a nova política introduz medidas de privatização adicionais visando as instituições educacionais com o objetivo de pagar dívidas à União Europeia e “modernizar” a Grécia de acordo com as visões da elite rica que deseja emular a Europa do Norte ou o que eles imaginam ser a “América”.

O projeto chegou ao parlamento na mesma época em que o governo foi forçado a abandonar uma tentativa de censurar as letras das músicas – legislação semelhante à lei espanhola que justificou a prisão de Pablo Hasél , que gerou tumultos em Barcelona na semana passada. Devido à reação dos liberais e à oposição de rua de uma forte comunidade hip-hop, a lei não foi aprovada – mas ela prenuncia políticas de repressão mais amplas que virão.

Tudo isso está ocorrendo enquanto as universidades permanecem fechadas enquanto o regime tenta moldar uma Grécia pós-pandêmica. Manifestações de rua e tentativas de estudantes de ocupar escolas foram recebidas com brutalidade implacável. Estudantes e manifestantes foram espancados e presos aleatoriamente. Muitos acabam em hospitais com poucos recursos; em alguns casos, a polícia não prendeu as vítimas de seus ataques por temer que elas pudessem morrer devido aos ferimentos, responsabilizando os policiais que os prendiam.

Apesar de toda essa violência e do risco de multas e prisão se reunir durante o lockdown, os alunos e seus apoiadores continuam se reunindo e mostrando força. A polícia e a mídia afirmam que essas manifestações estão ajudando a espalhar o vírus, mas muitos participantes tentam manter o distanciamento e todos usam máscaras. Essa afirmação parece hipócrita, na melhor das hipóteses, quando o transporte público continua superlotado, é difícil para muitas pessoas ter acesso a desinfetantes para as mãos ou equipamentos de proteção individual e os orçamentos dos hospitais têm sido repetidamente reduzidos. Pior, a polícia está começando a usar táticas de _kettling _(ou panelão) ao estilo americano para prender os manifestantes juntos em um pequeno espaço, aumentando drasticamente o risco de propagação do vírus. Vídeos da brutalidade policial ilustram a repressão que o movimento já está experimentando; eles também indicam o que os jovens podem verão no futuro quando os campus reabrirem.

É importante enfatizar que a política de asilo universitário foi introduzida em resposta aos ataques e assassinatos da junta militar em universidades na década de 1970. Os anos de autonomia universitária representaram uma bela manifestação da autodeterminação juvenil neste país. Além do fato de nossos movimentos terem encontrado refúgio nas universidades para assembleias e arrecadação de fundos, o período de autonomia universitária foi marcante, pois mostrou como esses campus podem ser muito mais pacíficos sem a presença da polícia.

Os enormes festivais que muitas vezes aconteciam nas universidades durante os anos de asilo e o fato de que as universidades funcionavam bem sem polícia em comparação com muitos campus nos Estados Unidos, fornecem evidências de que a polícia é simplesmente desnecessária. Nos Estados Unidos, onde existem forças policiais apenas para universidades, existem inúmeros casos de estupro, tiroteios em massa e outras tragédias. Coisas ruins também podem acontecer na Grécia, mesmo sem a polícia por perto. Mas imagine festas semanais em campus universitários, envolvendo cinco mil ou mais pessoas, sem absolutamente nenhuma supervisão das autoridades, sem nenhuma das catástrofes sobre as quais costumamos ler nos Estados Unidos. Assim como o programa DARE e a promoção da abstinência sexual nos Estados Unidos possivelmente contribuíram para o uso rebelde de drogas e práticas sexuais inseguras, pode ser que aqueles que são percebidos como mantendo a paz estejam na verdade instigando aquilo contra o que supostamente deveriam nos proteger.

Muitos dos jovens aqui nunca consideraram a liberdade como algo garantido. Independentemente dos desejos deste governo, levará anos antes que a polícia seja normalizada nos campus gregos – se é que algum dia o será. Expressamos humildemente nosso respeito pela coragem que os estudantes demonstraram nas ruas, nossa esperança de que aqueles que foram brutalizados possam se curar e nossa solidariedade com aqueles que enfrentam acusações e multas significativas por participarem dos distúrbios. Que essa luta continue, e que a polícia experimente a animosidade que merece quando pisar nos campus quando eles forem reabertos.

Imigrantes

O caos climático está criando condições difíceis para os refugiados contidos em campos de imigração em todo o país. Uma nevasca surreal que ocorre uma vez a cada geração recentemente atingiu a Grécia, outro golpe que intensificou as horríveis condições de vida enfrentadas por tantos refugiados que aguardam asilo neste país. Ao mesmo tempo, as políticas xenófobas ameaçam os migrantes e até mesmo aqueles que os apoiam. Por exemplo, uma lei criada para desencorajar o apoio aos refugiados que mencionamos em um relatório no verão passado levou à demissão de um camarada por uma acusação de supostamente participar de um protesto em 2010.

Esta é apenas uma das muitas leis destinadas a deter os esforços de solidariedade, aterrorizar refugiados que já estão desesperados e intensificar a burocracia a que o novo regime está submetendo pessoas refugiadas e migrantes em todo o país. A crise dos refugiados só deve se intensificar na crise econômica pós-pandemia.

Para Saber Mais