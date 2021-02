Alles verändern – die nächste Runde

Wir haben die englische Version unserer Einleitung in anarchistische Ideen auf Englisch nachgedruckt, die deutschsprachige Variante ist nach wie vor verfügbar (und auch hier wird schon an der nächsten Auflage gebastelt). Während sich der Staub der Trump-Ära legt – nach einem Jahr, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten ›Anarchist:innen‹ als eine seiner Hauptgegner:innen auswählte – und eine neue Phase des Kapitalismus beginnt, ist dies ein wichtiger Zeitpunkt, um anderen die Hand zu reichen, um eine Kritik an autoritärer Macht zu artikulieren und Ansätze für sozialen Wandel zu popularisieren, die auf Horizontalität und Autonomie basieren. Und dies gilt selbstverständlich auch für den deutschsprachigen Raum, wenn auch unter anderen Voraussetzungen.

Hier können deutschsprachige Exemplare gegen Portokosten bestellt werden, englischsprachige könnt ihr hier bestellen.

Alles verändern ist eine 48-seitige, vollfarbige Broschüre. In frischer, zugänglicher Sprache erforscht sie die Tugenden der Selbstbestimmung, beleuchtet, warum autoritäre Machtstrukturen die Krisen, die sie produzieren, nicht lösen können, und diskutiert, wie wir unsere persönlichen Revolten zu einem kollektiven Kampf der Befreiung verweben können. Submedia.tv produzierte auch eine komprimierte Videoversion.

Wir haben Alles verändern 2015 veröffentlicht und mit Touren und Release-Events auf mehreren Kontinenten begleitet. 2018 hatten wir alle 150.000 Exemplare der englischsprachigen Auflage verteilt. Von der 4. Auflage auf deutsch (immerhin über 30.000 Exemplare) sind noch Reste verfügbar.

Die englische Neuauflage haben wir in Zusammenarbeit mit Firestorm Books und einigen anderen Kollektiven gedruckt, um sie im Jahr 2021 zu verteilen. Ein Firestorm-Kollektiv-Mitglied dazu:

Wir haben CrimethInc. seit Jahren genervt, einen Nachdruck zu machen! Mitglieder unseres Kollektivs verteilen sie in unseren Räumen, auf der Straße und per Post. To Change Everything ist eine gefühlsbetonte Präsentation der anarchistischen Kritik mit einem unschlagbaren Preisschild (kostenlos!). Es ist die köstliche Propaganda, auf die man sich verlassen kann, um den Geschmack von einer Million marxistisch-leninistischer Zeitungen wegzuwaschen, die man nie wollte.

To Change Everything ist in 31 Sprachen erhältlich, von Arabisch bis Thailändisch, einschließlich der europäischen und amerikanischen Varianten des Französischen und Spanischen. Diese findet ihr alle online.