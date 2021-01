Gli anni di Trump

Etimologicamente parlando, la parola “inaugurare” significa “l’atto rituale con cui gli àuguri, prevî accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo,” cercare segni che indichino cosa accadrà all’inizio di una nuova era. Dal 1937, l’insediamento (in inglese, “inauguration”) presidenziale ha luogo il 20 gennaio e nell’ultimo mezzo secolo questo è diventato anche un giorno di resistenza, poiché la gente comune rifiuta di affidare il futuro ai rituali dei politici. Oggi, mentre entriamo nell’era Biden, guardiamo indietro alla strada che ci ha portato negli anni di Trump per orientarci verso il futuro.

Dimostranti in marcia a Portland subito dopo le elezioni del 2020: “Il voto è finito, la lotta continua

20 gennaio 2017

La mattina del 20 gennaio 2017, mi trovavo all’incrocio tra la 12th Street e L Street nel centro di Washington. Davanti a me, una doppia fila di poliziotti in assetto antisommossa mi separava dalle persone circondate dal kettling che prendeva di mira i partecipanti alla massiccia marcia dei black bloc che aveva appena diviso la città contro l’insediamento di Donald Trump.

Lo stretto lembo di terra di nessuno che ci separava dalla prima linea di mercenari corazzati era costellata di abiti neri abbandonati: felpe, giacche a vento, maschere, guanti, sciarpe, borse. Non sapendo cosa c’era in serbo per gli arrestati - come si è scoperto, praticamente tutti sono stati accusati di otto o più crimini ciascuno , anche se nessuna di quelle accuse alla fine ha attecchito - ho pensato che sarebbe stato meglio se la strada non fosse stata disseminata di cose che potrebbero essere prese per prove. Ho iniziato a raccogliere i resti.

Raccattare questi oggetti proprio davanti alla fila degli ufficiali era una mossa azzardata. E se gli agenti mi avessero acchiappato e tirato anche me nel mezzo del kettling? Cercando di sembrare disinvolto, sono riuscito a prendere una sciarpa, poi un paio di occhiali da sole. Uno degli oggetti più grandi sembrava essere uno zaino pieno. Giaceva proprio ai piedi di uno sbirro inferocito. Qualcuno più coraggioso di me si è lanciato in avanti e l’ha afferrato, sollevandolo e ritirandosi rapidamente tra la folla dalla nostra parte del cordone di Polizia. Dal modo in cui oscillava, potevo capire che lo zaino era pesante.

Alla fine, mi sono ritrovato con quello zaino e un braccio pieno di vestiti neri. Nella sacca c’era qualcosa, ne ero certo. Qualcosa di pesante e solido.

La folla lungo il cordone di Polizia era numericamente inferiore; il meglio che potevo fare per i miei compagni era tirare fuori da lì quella roba. Mi sono allontanato dalla situazione di stallo per dirigermi a sud, lungo la 12th Street. Ho superato l’imboccatura di un vicolo, anch’esso colmo di vestiti.

Le cinghie dello zaino mi stavano tagliando le spalle. Avevo bisogno di andare in un posto tranquillo in modo da poterlo aprire e dare un’occhiata. Non potevo farlo nel bel mezzo di una strada affollata sotto lo sguardo di agenti di Polizia e Guardie Nazionali senza alcuna idea di cosa potesse esserci dentro. Sono andato a Franklin Square e ho trovato una caffetteria aperta. Una decina di manifestanti universitari dalla faccia pulita erano in fila per il bagno. Ho aspettato quindici minuti ma la coda si muoveva a stento.

Alla fine, ho rinunciato e ho iniziato a cercare un altro locale. La maggior parte degli altri posti erano chiusi; alcuni di loro avevano perso le finestre a causa dei colpi sferrati dai black bloc. Le strade in questa parte di Washington erano deserte all’inizio della giornata ma ora si stavano riempiendo di manifestanti, giornalisti, curiosi, l’occasionale sostenitore di Trump.

Il centro Washington nel pomeriggio del 20 gennaio 2017.

Ho camminato un isolato a Ovest, fino a McPherson Square. Lì si trovavano alcune infrastrutture di protesta, tra cui una tenda e Food Not Bombs che si preparavano a servire un pasto ma nessuna privacy di cui potessi approfittare per ispezionare il mio pacco.

Più a lungo portavo lo zaino, più pesante e più minaccioso diventava il suo peso. Cosa c’era dentro? E se stavo camminando per Washington con una bomba sulla schiena? Cominciavo a temere di essere il personaggio di una storia di William S. Burroughs.

Guardando indietro a quella scena dal punto di vista privilegiato del 2021, quattro anni dopo, sembra un’allegoria tirannica. Lo zaino era il vaso di Pandora, contenente tutte le prove e le tribolazioni dell’alba dell’era Trump. Il suo peso significava tutte le cose impensabili che sarebbero presto diventate normali: divieti sui viaggi verso interi Paesi, fascisti che sparavano alle persone alle manifestazioni. Conteneva il dolore di tutti i bambini persi all’interno del sistema detentivo, separati dai loro genitori dalla Border Patrol. Conteneva i cadaveri delle 400.000 persone morte di COVID-19 durante l’amministrazione Trump.

E aveva il peso della nostra responsabilità, della nostra capacità di rispondere a queste tragedie. È stato solo quando sono tornato a casa quella notte, dopo una giornata piena di ulteriori avventure e scampati pericoli, che sono stato finalmente in grado di posare lo zaino e guardarci dentro. Ho aperto la cerniera, rivelando un contenitore di metallo rosso: un estintore. I numeri di serie erano stati cancellati dalle etichette in modo che anch’essi potessero partecipare alla forza collettiva anonima del black bloc. In fondo al vaso di Pandora, la speranza, nella forma delle azioni che possiamo intraprendere e del coraggio necessario per essere all’altezza dell’occasione.

A chi ha scelto di arrivare così attrezzato al punto di partenza del black bloc J20, grazie. Il tuo segreto è al sicuro con me.

All’epoca, gli eventi del 20 gennaio 2017 furono drammatici. Contribuirono a preparare il terreno per i quattro anni successivi, dimostrando che non avremmo permesso a Trump di attuare il suo programma senza opporre resistenza, legittimando il tipo di tattiche di confronto di cui avevamo bisogno per affrontare i suoi sostenitori e le istituzioni della violenza di Stato, e motivando all’azione le persone in tutto il Paese. Ma per gli standard del 2021, quello che è successo a Washington, quel giorno, sono state delle inezie. Lo scorso anno, le persone si sono confrontate ripetutamente, a volte di notte, con la Polizia, le Guardie Nazionali e i fascisti in modo simile nelle città di tutta la Nazione. In caso contrario, Trump potrebbe ancora detenere il potere, elezioni o meno.

Questo è il motivo per cui crediamo sia importante ricordare i punti critici dell’era Trump. Quel che segue è solo un passaggio incompleto verso un resoconto completo delle lotte e dei risultati degli ultimi quattro anni.

Come ebbe inizio: la carica con l’ombrello in cui decine di anarchici sono scappati dal kettling a Washington, su J20…

…e come sta andando: folle imponenti si confrontano con la Polizia a Seattle durante il climax delle lotte del 2020.

Gli anni di Trump: una cronologia della resistenza

“Trump ha chiarito che se avesse potuto prendere il potere con la forza bruta, l’avrebbe fatto - e i ribelli che hanno reso ingovernabili parti di molte città in tutto il Paese a maggio e giugno sono stati tra i principali fattori che hanno scoraggiato una parte massiccia della classe capitalista dal sostenerlo in questo tentativo. Senza la nostra resistenza dal basso, il suo piano avrebbe potuto avere successo.”

Joe Biden non ha battuto Trump. È stata la resistenza dal basso di antifascisti, anarchici, abolizionisti e, soprattutto, membri coraggiosi di comunità mirate a limitare ciò che Trump e i suoi sostenitori sono stati in grado di fare durante la sua presidenza.

20 gennaio 2017: Washington

Oltre all’immagine emblematica della limousine in fiamme, il filmato più famoso della giornata è stato sicuramente il pugno del fascista Richard Spencer, venuto a Washington per partecipare all’evento di gala “Deploraball” la notte precedente.

20 gennaio 2017: Seattle, Washington

Intanto, dall’altra parte del Paese, durante le proteste contro l’apparizione del noto troll misogino, islamofobo e razzista Milo Yiannopoulos all’Università di Washington, due sostenitori di Trump premeditarono ed eseguirono la sparatoria contro un manifestante anarchico. La Polizia non provò nemmeno ad arrestare l’assassino. Questo ha stabilito un precedente minaccioso per gli anni di Trump.

25 gennaio 2017: Filadelfia, Pennsylvania

Il 25 gennaio, i Repubblicani più potenti, le élite aziendali e i suprematisti bianchi dell’Alt-Right si sono riuniti nella lussuosa torre di uno degli hotel più costosi di Filadelfia per il vertice del GOP. Un migliaio di manifestanti queer si sono riuniti, intonando lo slogan “Any time, any place, punch a Nazi in the face!” (“In ogni istante, in ogni luogo, tira un pugno in faccia a un nazista”) e “Black lives matter!” (“Le vite dei neri contano!”).

28-29 gennaio 2017: i blocchi aeroportuali

In tutti gli Stati Uniti, i manifestanti serrarono gli aeroporti per protestare contro il divieto promulgato da Trump nei confronti degli immigrati provenienti da diversi Paesi a maggioranza musulmana di venire negli Stati Uniti. 30.000 persone marciarono attraverso il centro di Manhattan, chiudendo di fatto gran parte del distretto finanziario.

Le sentenze dei giudici che bloccano la politica di Trump sono arrivate solo dopo queste proteste e Trump, alla fine, le ha aggirate perché la gente ha smesso di scendere in piazza, contando sui Tribunali per sistemare le cose.

Manifestanti che bloccano un aeroporto alla fine di gennaio 2017 per protestare contro il Muslim Ban di Trump.

1 febbraio 2017: cancellazione dell’intervento di Milo a Berkeley

Mercoledì 1 febbraio, Milo Yiannopoulos avrebbe dovuto parlare all’Università della California a Berkeley, sperando di poter continuare a insegnare ai giovani reazionari come doxxare studenti trans e persone prive di documenti. Le feroci proteste hanno costretto l’Università a cancellare l’evento, scatenando le preoccupazioni liberali sulla libertà di parola e attirando l’attenzione dell’estrema destra su Berkeley.

Anarchici black bloc che rendono impossibile alla polizia del campus di Berkeley di garantire i tentativi di Milo per reclutare fascisti.

Dopo queste prime due settimane intense, il ritmo della resistenza rallentò quando i partecipanti in prima linea cercarono di riprendere fiato e i Liberali iniziarono a trascinare la gente fuori dalle strade e a tergiversare in modo inutilmente legalistico.

“È essenziale organizzarsi in un modo che ci distingua da tutti gli attori statali e non lasci spazio allo Stato per riguadagnare legittimità; antifascismo deve significare opposizione allo Stato stesso, per non far cadere Trump solo per aprire la strada a un regime altrettanto autoritario. Prima arriva una crisi, meglio è, prima che Trump, il Deep State e l’opposizione Democratica abbiano la possibilità di rimettersi in piedi; allo stesso tempo, abbiamo molto lavoro da fare per rendere le nostre proposte comprensibili al grande pubblico. Ultimo ma non meno importante, se si verificherà un cambio di regime, lo slancio dovrà venire dalle strade, non dalle stanze del potere.”

”[Sferrare un’offensiva: passare dalla protesta alla resistenza] (https://it.crimethinc.com/2017/02/15/take-the-offensive-moving-from-protest-to-resistance) ,” un’analisi redatta a metà febbraio 2017 che sembra prevedere la scia degli eventi* *del 6 gennaio 2021 e del passaggio del potere nelle mani di centristi spavaldi.

22-23 febbraio: l’evacuazione di Standing Rock

La Polizia evacuò il campo di Oceti Sakowin a Standing Rock. L’amministrazione Obama aveva consegnato ai manifestanti di Standing Rock una vittoria contro il gasdotto Dakota Access che l’amministrazione Trump ha immediatamente annullato, mostrando i rischi insiti nel fidarsi delle concessioni dello Stato.

4 marzo 2017: il “corteo per Trump”

I sostenitori di Trump hanno cercato di contrattaccare quest’ondata di resistenza con le proprie manifestazioni in tutto il Paese. Ciò ha rappresentato un passo nello sviluppo delle truppe di terra che alla fine hanno preso d’assalto il Campidoglio per conto di Trump il 6 gennaio 2021.

15 aprile: furia fascista a Berkeley

I sostenitori di Donald Trump invasero Berkeley , attaccando fisicamente le persone in nome della supremazia bianca, dell’antisemitismo e del nazionalismo mentre la Polizia stava a guardare - procurandosi con successo il filmato che stavano cercando con cui realizzare video di reclutamento per il fascismo. Dopo questa giornata, gli antifascisti nella Bay Area furono costretti a ri-strategizzare, passando da un approccio basato in piccoli circoli alla ricerca di un confronto fisico a un approccio che prevedeva un intervento di massa per formare un’alleanza più ampia contro i fascisti.

27 aprile: il caso J20 diventa serio

L’accusa nel caso di arresto di massa del corteo black bloc J20 ha presentato un’accusa sostitutiva aggiungendo diverse altre accuse penali a ognuno di questi imputati, in modo che ciascuno dei duecento si trovasse a dover affrontare otto o più accuse penali. Questo era senza precedenti; ha segnato una drammatica escalation nella repressione della protesta.

Primo maggio 2017

Il Primo maggio 2017 ha visto vibranti manifestazioni in tutti gli Stati Uniti. Nel Nord-Ovest, a Seattle, presso un carcere minorile si svolse una festa di quartiere che riscosse parecchio successo, mentre a Olympia gli anarchici barricarono i binari del treno per opporsi al fracking e si scontrarono con la Polizia . A Portland , i manifestanti si difesero dagli agenti sostenevano che il loro corteo fosse una “rivolta” e introdussero un nuovo tipo di carri allegorici .

Il Primo maggio, gli anarchici dimostrano la loro creatività con carri allegorici a forma di ragno a Portland, Oregon.

4 giugno 2017: raduno di fascisti a Portland, Oregon

A maggio, Jeremy Christian, che aveva partecipato alle manifestazioni fasciste a Portland, uccise due persone su un treno per pendolari a Portland. In risposta, gli organizzatori di estrema destra raddoppiarono, promuovendo una manifestazione svoltasi nel centro cittadino il 4 giugno con la protezione della Polizia . Gli antifascisti risposero , caricando sia i fascisti sia i poliziotti.

Giugno 2017: l’emergere della strategia legale J20

Alla fine del giugno 2017, a Washington, si svolsero quattro grandi assemblee d’imputati, dopo diversi giorni durante i quali molti furono accusati e furono fissate le date del processo. Fu qui che venne sviluppata la strategia legale che alla fine portò praticamente tutti gli imputati alla liberazione.

26 luglio 2017: Trump bandisce le persone transessuali dall’Esercito

Emulando i successi dei suoi colleghi Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan nel consolidare il potere sotto regimi militari omofobi, Trump bandì le persone trans dall’esercito , rallentando i progressi verso l’inclusione LBGTQ+ nella società e restringendo fortemente le opzioni delle persone trans e queer.

Dividi, conquista e tradisci.

11-12 agosto: raduno “Unite the Right” a Charlottesville, Virginia

Quando sono circolate riprese di centinaia di suprematisti bianchi che sfilavano per le strade di Charlottesville la sera dell’11 agosto, in molti hanno reagito con shock e sgomento . Anarchici, antifascisti e alcuni credenti erano stati tra gli unici a mobilitarsi a Charlottesville; il giorno successivo, nonostante fossero numericamente inferiori in una serie di scontri violenti , sono riusciti a costringere i poliziotti a far chiudere il raduno. In seguito, un giovane partecipante fascista sfondò un corteo antifascista con la sua auto, ferendo gravemente molte persone e uccidendo Heather Heyer.

Questo è stato un campanello d’allarme per le persone negli Stati Uniti riguardo alla gravità del problema con il nazionalismo bianco cui Trump era collegato; ha portato l’indice di gradimento di Trump al suo punto più basso nei primi anni della sua Presidenza, accelerando il licenziamento di Steve Bannon, il suo consigliere nazionalista bianco.

In risposta, furono organizzate manifestazioni di solidarietà in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. È importante sottolineare che mentre Joe Biden ha utilizzato il filmato di Charlottesville nel primo annuncio della sua campagna 2020, non si è visto da nessuna parte a Charlottesville o nella risposta immediata contro il raduno Unite the Right.

Il luogo dell’attacco automobilistico dove Heather Heyer è stata assassinata a Charlottesville.

Il lunedì successivo, il 14 agosto, i manifestanti a Durham, nella Carolina del Nord, demolirono un monumento confederato , contribuendo a dare il via alla susseguente ondata di rovesciamenti di statue. Anche una successiva manifestazione fascista a Boston fu repressa da una quantità ingente di contro-manifestanti.

27 agosto 2017: i fascisti chiudono i battenti nella Bay Area

Due settimane dopo il raduno “Unite the Right,” gli stessi fascisti che avevano imperversato a Berkeley il 15 aprile tentarono di organizzare un altro raduno lì. Questa volta migliaia di manifestanti si mobilitarono , impedendo alla Polizia di scortarli al luogo del raduno: una grande vittoria contro il movimento che aveva ucciso Heather Heyer.

Sconcertato dall’incapacità della Polizia di assicurarsi uno spazio per reclutare nazisti per il fascismo, il sindaco apparentemente centrista di Berkeley chiese che gli “antifa” fossero qualificati come una gang . Tuttavia, questo è stato un passo importante per limitare la capacità dell’estrema destra di costruire un movimento di strada in grado di impedire alle persone d’impegnarsi in organizzazioni di base contro il programma di Trump o contro la violenza ordinaria della Polizia.

L’organizzazione di strada fascista non si è mai ripresa del tutto da questi colpi fino all’estate 2020. Ciò ha effettivamente concluso [il primo intenso ciclo di conflitti] nell’era Trump, con vittorie costose per anarchici e antifascisti ma con una strada lunga e incerta ancora da percorrere.

I black bloc che impediscono ai fascisti di fare reclute a Berkeley il 27 agosto 2017, dietro uno striscione con la scritta “Avenge Charlottesville—Defend your community” - “Vendica Charlottesville: difendi la tua comunità.”

Il 2017 si è concluso con diverse vittorie faticosamente conquistate.

21 dicembre 2017: la conclusione del primo processo J20

Dopo quasi un anno di suspense, i primi sei imputati J20 ad andare in giudizio sono stati dichiarati innocenti per tutte le accuse . Il mese successivo, i pubblici ministeri ritirarono le accuse contro altri 129 imputati.

Gli anarchici rispondono alla prima serie di verdetti J20.

Marzo 2018: March for Our Lives - il corteo per le nostre vite

Dopo la sparatoria alla Stoneman Douglas High School nel febbraio 2018 e prima della March for Our Lives a Washington, tutti gli americani parlavano di violenza armata. Emerse un nuovo movimento di massa per il controllo delle armi. Da notare che questo è stato il primo grande movimento di protesta dell’era Trump che richiedeva più controllo del Governo anziché meno. Come tale, è stato un passo verso la pacificazione dei movimenti e la repressione del fermento sociale che aveva ottenuto vittorie così importanti nel 2017.

21 aprile 2018: raduno del movimento nazionalsocialista a Newnan, Georgia

Gli antifascisti si sono mobilitati contro una manifestazione nazista in una piccola città del Sud, solo per incontrare una massiccia risposta della Polizia che vedeva coinvolti settecento ufficiali di 42 giurisdizioni cittadine, statali e federali che impiegarono posti di blocco, elicotteri, carri armati e pistole per controllare i manifestanti. La prima ondata di organizzazione fascista era fallita ma le forze armate dello Stato stavano intensificandosi per cercare di realizzare ciò che i fascisti non erano stati in grado di fare.

Giugno 2018: blocchi dell’ICE

L’amministrazione Trump aveva nuovamente chiesto all’ICE (Immigration and Customs Enforcement), la Polizia di frontiera statunitense, di intensificare le deportazioni in tutto il Paese. In risposta a ciò e alla notizia che i funzionari federali stavano separando i bambini dai loro genitori, anarchici e altri manifestanti occuparono le strutture dell’ICE in tutta la Nazione , agendo immediatamente anziché aspettare i Tribunali o la Legge.

30 giugno 2018: un altro scontro a Portland

Il 30 giugno, in una giornata di manifestazioni a livello nazionale contro la brutalità dell’ICE e dei confini in generale, i fascisti si mobilitarono per marciare attraverso il centro di Portland protetti da una massiccia falange di poliziotti in assetto antisommossa. Gli scontri che ne seguirono ricordavano le mobilitazioni fasciste del 2017. La Polizia di Portland aprì i propri cordoni per lasciare che i fascisti caricassero i manifestanti, quindi attaccò quelli che erano appena stati attaccati dai fascisti. In seguito, commentammo,

“D’ora in poi, ogni movimento che tenti di fare i conti con la violenza dello Stato - come la recente ondata di proteste contro l’ICE - dovrà probabilmente fare i conti anche con la violenza dei fascisti protetti dalla Polizia.”

Luglio 2018: vittoria totale per gli imputati J20

All’inizio di luglio, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ammise la sconfitta totale dopo un anno e mezzo di persecuzione degli imputati J20, lasciando cadere le restanti accuse contro gli ultimi 39 di loro. Tutti gli altri erano stati dichiarati innocenti o avevano già visto le loro accuse ritirate. Contro ogni previsione, gli imputati avevano vinto, stabilendo un precedente legale che avrebbe potuto rendere impossibili i movimenti di massa del 2020.

Agosto 2018: guerra senza quartiere ad agosto

In previsione del primo anniversario della manifestazione Unite the Right e in risposta ai fascisti che attaccarono l’accampamento ICE di Occupy a San Antonio il 28 luglio, gli anarchici lanciarono un appello per il mese di agosto affinché vi fosse una convergenza delle lotte contro l’organizzazione fascista, il complesso carcerario-industriale e la violenza ai confini. Questo mese di azione vide anche mobilitazioni antifasciste a Portland , Charlottesville e Washington e si concluse con la caduta di un’altra statua confederata nella Carolina del Nord.

Guerra senza quartiere ad agosto!

Il rovesciamento di una statua confederata a Chapel Hill, nella Carolina del Nord, nell’agosto 2018, ha posto le basi per una serie di rovesciamenti di statue in tutto il Paese nel 2020.

Gli anarchici trascorsero l’autunno occupandosi dei soccorsi in caso di calamità e lottando per sostenere i migranti di fronte agli sforzi di Trump per militarizzare il confine , mentre i Democratici si concentrarono sulle elezioni e sulla feticizzazione inefficace dello “stato di diritto .” La sparatoria del 27 ottobre 2018 compiuta da un sostenitore di Trump presso la sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, in Pennsylvania, sottolineò che la minaccia dei fascisti violenti non era affatto diminuita.

L’inizio del 2019 ha trovato tutti i contendenti con le mani legate. Trump stava minacciando di dichiarare lo stato di emergenza per finanziare la sua richiesta di un muro di confine a fronte di un’altra potenziale chiusura del Governo . Gli anarchici cercarono di mobilitarsi per questo ma, alla fine, le minacce di Trump non arrivarono a nulla, e insieme a loro qualunque slancio gli anarchici avrebbero potuto creare. I Democratici erano profondamente coinvolti in un culto intorno alle inchieste del procuratore speciale Robert Mueller per le indagini su una possibile collusione tra la campagna Trump e la Russia. Questo diede loro un alibi per non unire gli sforzi per bloccare il programma di Trump attraverso l’azione diretta, cercando invece di presentarsi come la fazione legittima e legale dello Stato - un rischio enorme, visto che Trump stava lentamente e costantemente sostituendo la magistratura con giudici fedeli al Partito Repubblicano.

12 aprile 2019: Atlanta, Georgia

In risposta a un video diventato virale diffuso dai prigionieri che riprendevano nel dettaglio le muffe all’interno della prigione della contea di Dekalb, cinquanta persone hanno allagato la prigione, scontrandosi con gli ufficiali penitenziari e facendo esplodere fumogeni all’interno del sito e fuochi d’artificio all’esterno. Questo faceva parte di una serie di lotte contro carceri, prigioni e centri di detenzion intensificatesi con movimento contro l’ICE.

13 luglio 2019: Willem Van Spronsen attacca un centro di detenzione a Tacoma, Washington

Il 13 luglio, Willem Van Spronsen è stato ucciso dalla Polizia mentre tentava di distruggere la flotta di autobus che servono il Northwest Detention Center, una struttura privata di detenzione per immigrati a Tacoma. Nella sua ultima dichiarazione sostenne che stava rispondendo alle continue incursioni e deportazioni compiute dall’ICE. Donald Trump aveva appena annunciato che l’ICE stava per effettuare una nuova serie di massicci raid; in seguito, alla domanda sul motivo per cui le incursioni non stavano avendo luogo, un funzionario dell’ICE disse di essere preoccupato per la sicurezza degli ufficiali.

Ricordando Willem van Spronsen

Luglio 2019: rivolta a Puerto Rico

Mentre le cose negli Stati Uniti erano relativamente tranquille, una rivolta a Puerto Rico mise in fuga il Governatore, creando un vicino punto di riferimento per il tipo di movimenti che stavano già nascendo in Honduras, Haiti, Sudan e Hong Kong .

20-27 settembre 2019: lo sciopero per il clima

Il fatto che il movimento ambientalista del settembre 2019 fosse in gran parte mirato a persuadere un Governo disinteressato ad attuare riforme indica i terreni che i movimenti militanti e autonomi avevano perso a partire dal 2017 o che, perlomeno, non erano riusciti a guadagnare nei movimenti ecologici. Come la “March for Our Lives,” lo sciopero per il clima sollevò la questione su cosa fare riguardo al cambiamento climatico in modo tale che solo una diversa politica del Governo potesse offrire una soluzione. Ciò fornì una base per la campagna del Partito Democratico ma non per il tipo di azione diretta che sarebbe necessaria per esercitare pressioni sugli interessi statali e aziendali affinché cessino di impegnarsi in quei tipi di attività che stanno rapidamente aggravando la crisi climatica.

6 ottobre 2019: proteste contro l’invasione del Rojava

Il 6 ottobre, l’amministrazione Trump annunciò che stava ritirando le truppe statunitensi dalla Siria settentrionale, essenzialmente dando il via libera al Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan per invadere il Rojava, effettuare la pulizia etnica e reinsediare forzatamente l’area. Gli anarchici fecero appello ad azioni solidali , riscuotendo parecchie adesioni ma ottenendo una mobilitazione poco efficace al di fuori della Bay Area e di un paio di altri punti nevralgici.

Nel frattempo, altrove nel mondo, le rivolte in Ecuador , Cile , Catalogna , Iraq e Libano offrirono dei modelli per movimenti sociali ingovernabili. Questi erano in netto contrasto con il malessere di molte organizzazioni di sinistra e liberali negli Stati Uniti alla fine del 2019. Come abbiamo scritto nella nostra retrospettiva sull’anno ,

“Il Partito Democratico ha intenzionalmente introdotto una serie di spettacoli volti a centralizzarsi nell’immaginario popolare come principale rappresentante del sentimento anti-Trump e unica speranza di cambiamento sociale. Il primo di questi spettacoli è l’indagine Mueller, i recenti procedimenti d’impeachment e le primarie Democratiche in corso. Né l’indagine Mueller né l’impeachment hanno minacciato il potere di Trump - e nemmeno le elezioni del 2020 potrebbero farlo. Ma tutti e tre servono a concentrare l’attenzione sui processi istituzionali e a investire legittimità nelle figure di autorità esistenti, inclusi politici, giudici ed FBI.”

Guardando indietro a quel periodo dal punto di vista odierno, soprattutto tenendo in considerazione la determinazione dell’establishment democratico a non permettere che Bernie Sanders ottenesse la candidatura, non è affatto certo che i Democratici sarebbero stati in grado di incitare un’affluenza abbastanza importante per spodestare Trump se non fosse stato per la pandemia di COVID-19 e, soprattutto, per la rivolta di George Floyd. Commentatori centristi accusarono - senza prove — che la rivolta negli Stati Uniti stava spaventando l’elettorato affinché appoggiasse Trump ma è altrettanto plausibile che la pandemia e la rivolta abbiano spinto alle urne persone che altrimenti non si sarebbero preoccupate. Per tutta l’estate, i sostenitori di Biden hanno affermato che le proteste di confronto avrebbero riportato Trump al potere ma il punto è che la popolarità di Trump è precipitata dopo l’inizio della ribellione per George Floyd e ha iniziato a riprendersi solo quando si è placata.

2020

Sarebbe necessaria una cronologia molto più lunga di questa per cogliere tutti i modi in cui le persone si sono organizzate attraverso l’azione diretta per sopravvivere e rispondere alle catastrofi del 2020. L’anno ha visto più azioni rispetto ai tre anni precedenti messi insieme. Mentre le lotte del 2017-2019 sembrano una vita fa, gli eventi del 2020 dovrebbero essere ancora freschi nei nostri ricordi. Dovremmo fare attenzione a sistemarli lì, affinché gli sforzi dei Democratici per cambiare l’oggetto della politica elettorale ci facciano dimenticare gli aspetti più consequenziali dei tempi appena vissuti.

In breve, possiamo iniziare sottolineando l’importanza delle [reti di mutuo soccorso] https://it.crimethinc.com/2020/06/26/trovare-il-filo-che-ci-lega-tre-reti-di-mutuo-soccorso-a-new-york) sorte in tutto il Paese in risposta alla pandemia di COVID-19 e alla conseguente crisi economica.

I progetti di mutuo aiuto del 2020 sono stati fondamentali per la sopravvivenza di numerose persone sostanzialmente abbandonate dal Governo e tradite dall’economia.

Possiamo anche notare gli sforzi popolari per combattere gli sfratti e determinare la sicurezza degli alloggi nel bel mezzo della crisi. In uno solo degli innumerevoli esempi, durante l’estate, manifestanti ribelli hanno sfondato le finestre del Tribunale di Richmond, in Virginia, ritardando il procedimento di sfratto.

Quando la Polizia ha assassinato George Floyd a Minneapolis, giovani coraggiosi regolarmente presi di mira dalla stessa violenza di Stato hanno portato questa tragedia all’attenzione di tutti scacciando gli agenti e bruciando il Distretto di Polizia . Se non fosse stato per il coraggio di coloro che hanno realizzato queste cose, forse non avremmo mai saputo dell’esistenza di George Floyd.

Questa rivolta si è diffusa negli Stati Uniti, diventando l’insurrezione più impetuosa nella Storia contemporanea degli Stati Uniti e costringendo a fare i conti con il razzismo e con la violenza della Polizia. I Liberali che hanno tentato di ritrarre i partecipanti conflittuali come “agitatori esterni” stavano cercando di cooptare un movimento che era stato necessariamente conflittuale sin dall’inizio. I successivi sforzi per stabilire zone autonome e abbattere le statue che rappresentavano l’eredità della supremazia bianca hanno sottolineato la misura in cui questo movimento era basato sull’azione diretta dall’inizio alla fine.

Quando Trump ha inviato le forze federali a Portland in un test per vedere se gli ufficiali del Dipartimento per la Sicurezza interna a lui fedeli potevano fornire forza sufficiente per sostenerlo nella presa del potere, quelli che inizialmente si erano mobilitati per difendere Portland conoscevano il valore dell’azione diretta grazie ad anni di lotta, e le persone che si sono unite a loro hanno rapidamente imparato quelle esperienze ampliandole .

La resa dei conti a Portland nel luglio 2020 è stata probabilmente un esperimento per vedere se le forze federali fedeli a Trump avrebbero potuto imporre il controllo degli Stati Uniti se avesse tentato di sospendere o ignorare i risultati delle elezioni.

In tutto questo, i centristi Liberali hanno cercato di screditare l’azione diretta, come fanno sempre, impiegando una serie di narrazioni diverse per scoraggiare le persone dall’agire per se stesse. Ma la passività non ci terrà al sicuro. I Liberali hanno esortato le persone a rimanere a casa anche il 6 gennaio 2021 ma se Trump fosse riuscito a coinvolgere più elementi del Governo con il suo piano per prendere il potere, restare a casa sarebbe stato ancora più pericoloso che tentare di affrontare i suoi sostenitori come fecero gli antifascisti a Charlottesville e Berkeley. Se i fascisti armati sono pericolosi, la violenza di Stato lo è diecimila volte di più, tanto più quanto più diventa autoritaria. A lungo termine, nulla è più pericoloso che affidarsi all’apparato di sicurezza dello Stato per proteggerci dagli elementi autoritari al suo interno, dal momento che i due sono praticamente identici.

Molti hanno inteso le elezioni come un referendum sul tipo di Governo che vogliamo - fascista o democratico - ma hanno anche contribuito a distogliere le persone dalla domanda originariamente posta dalla rivolta: se vogliamo avere un qualche tipo di Governo. Ricordatevi, secondo un sondaggio di Newsweek pubblicato durante l’estate , il 54% degli intervistati credeva che l’incendio del Distretto di Polizia di Minneapolis fosse giustificato dopo l’uccisione di George Floyd. All’epoca, i sondaggi davano Biden intorno al 46% e Trump al 38%. Ci è voluta la minaccia del proseguimento di un Governo Trump per indurre la gente a concentrarsi sulle elezioni anziché sull’estensione e sull’approfondimento della rivolta.

“Legge e Ordine” - il grido di battaglia di Trump e della sua opposizione Democratica - contro l’anarchia: la battaglia del secolo.

Alla fine, Trump è stato rimosso dal potere con l’elezione ma è riuscito a preservare tutte le istituzioni attraverso le quali lui e i suoi compari hanno inflitto violenza contro la gente. Dovremo ricominciare tutto da capo per spiegare agli elementi più agiati della popolazione perché ci opponiamo ancora alle separazioni familiari, alle deportazioni, alle carceri, alle prigioni, agli sfratti e alla Polizia ora che i loro rappresentanti preferiti tengono le redini.

Una manifestazione a Portland subito dopo le elezioni del 2020, in cui veniva affermata la continua determinazione a resistere a chi è al potere indipendentemente dal risultato.

Nella scena finale e drammatica di un’elezione che si è protratta per oltre due mesi di agonia, i sostenitori di Trump hanno tentato di sfidare lo stesso apparato di sicurezza dello Stato che normalmente difendono per mantenere il loro sovrano preferito al potere. Uno dei fatti più ironici del nostro tempo è che gli storici potranno ricordar loro come gli insorti, anziché i milioni di persone che più volte hanno contribuito a rendere gli Stati Uniti ingovernabili nel 2020, e che questo può far sì che la rivolta sembri aliena a coloro che stanno per ottenere il massimo da essa . Se guardi a lungo nell’abisso, avverte Nietzsche, l’abisso guarderà te - anni di ossessione per una caricatura a fumetti di “antifa” hanno portato i sostenitori più accaniti di Trump ad attuare proprio la fantasia che più temevano che gli altri avrebbero messo in scena in scena. Dovremmo fare attenzione a non scambiarci di posto con loro, diventando, a loro volta, i difensori ingannati dello status quo sotto Biden.

Alla vigilia del 20 gennaio 2021, questo giorno di apparente transizione e reale continuità, i ribelli hanno affermato la continuità delle proprie lotte attaccando una stazione di Polizia a Vacaville , un ufficio ICE a San Francisco e un Tribunale a South San Francisco .