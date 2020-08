Tentang Pemblokiran Facebook terhadap Halaman yang Mendukung Crimethinc.com

Facebook telah menghapus beberapa halaman Facebook yang mereka yakini terkait dengan crimethinc.com dan itsgoingdown.org , di antara proyek penerbitan anarkis dan anti-fasis lainnya, secara resmi dengan dalih mereka “mendukung kekerasan”. Ini tidak ada hubungannya dengan menghentikan kekerasan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menekan gerakan sosial dan penerbit yang meliputnya.

Selama berbulan-bulan, Donald Trump telah menuntut tindakan keras ini dalam serangkaian postingan media sosialnya yang secara eksplisit menyalahkan kaum anarkis dan anti-fasis atas gelombang protes di seluruh negeri yang sebenernya dipicu oleh kekerasan polisi di Amerika Serikat. Satu dekade lalu, perwakilan Facebook dengan bangga memuji peran mereka dalam pemberontakan Mesir. Saat ini, keputusan mereka untuk melarang penerbit yang membahas aktivitas gerakan sosial menunjukkan bahwa mereka sangat ingin berperan dalam memastikan bahwa satu-satunya bentuk aktivisme yang dapat muncul adalah yang bermanfaat bagi otoritas saat ini.

Definisi kekerasan tidaklah netral. Cara Facebook saat ini untuk mendefinisikan kekerasan, adalah sah bagi polisi untuk membunuh seribu orang per tahun saat menggusur, menculik, dan memenjarakan jutaan — adalah sah untuk menjatuhkan bom pada warga sipil, selama pelakunya mewakili pemerintahan resmi — tetapi itu adalah “Kekerasan” untuk mencegah seorang supremasi kulit putih menyerang kerumunan atau mengembalikan tabung gas air mata yang berasap kepada polisi yang menembaknya. Menekan suara orang-orang yang berusaha melindungi komunitas mereka dari kekerasan institusional dan supremasi kulit putih adalah keputusan yang disengaja untuk menormalkan kekerasan selama yang menggunakannya adalah pemegang kekuasaan institusional.

Menghancurkan kaum anarkis dan anti-fasis bersama dengan milisi sayap kanan yang secara eksplisit mendukung pemerintahan saat ini adalah langkah strategis untuk memperkeruh masalah. Ini adalah operasi yang sama yang dilakukan William Barr dalam membentuk satuan tugas Departemen Kehakiman yang difokuskan pada “ekstremis anti-pemerintah” yang menargetkan mereka yang memanggil diri mereka sebagai fasis dan anti-fasis. Dalam kasus Departemen Kehakiman, hal ini memungkinkan mereka untuk menunjuk ke serangan sayap kanan dan milisi yang meminta sumber daya dan dapat digunakan untuk menindak mereka yang berada di garis depan dalam mempertahankan komunitas dari serangan semacam itu (fasis). Barr dan anggota pemerintahan Trump lainnya mencoba melakukan hal yang sama kepada aktivis Black Lives Matter, mengaitkan mereka dengan neo-Nazi dan nasionalis kulit putih sebagai “ekstremis yang bermotivasi rasial.”

Setelah seorang yang mengklaim dirinya sebagai fasis membunuh Heather Heyer selama mobilisasi “Unite the Right” di Charlottesville, tekanan akar rumput yang luar biasa muncul untuk menyingkirkan fasis dan supremasi kulit putih dari platform media sosial. Kali ini, dorongan datang dari hierarki paling atas, pada saat gerakan protes sangat penting untuk menciptakan dialog nasional tentang kekerasan dan penindasan negara. Ini adalah serangan balik dari mereka yang berkuasa terhadap situs web yang menerbitkan perspektif dari mereka yang memobilisasi melawan fasis di Charlottesville. Bukan kebetulan bahwa itu terjadi setelah Trump memobilisasi pasukan federal ke Portland, Oregon, yang memicu konflik jalanan selama berminggu-minggu, dan hanya dalam hitungan hari setelah politisi ekstrim kanan merujuk secara khusus ke crimethinc.com dan itsgoingdown.org dalam memberikan kesaksian kepada Senat.

Sementara kelompok sayap kanan terus berorganisasi di Facebook dan menyebarkan informasi yang salah tentang COVID-19, Facebook memprioritaskan mengambil isyarat dari pemerintahan Trump untuk menekan perbedaan pendapat. Jangan salah, jika ini dibiarkan, tidak akan berhenti sampai disini. Semakin menjadi normal bagi pemerintah untuk menindak penerbit yang melaporkan gerakan sosial, semakin jauh penyensoran tersebut akan menembus ke setiap sektor masyarakat, dan semakin itu akan membentuk apa yang mungkin untuk dipikirkan, apa yang mungkin untuk dibayangkan.

Jika Anda prihatin tentang hal ini, gunakan semua cara yang Anda miliki untuk membagikan berita ini secara luas. Facebook tidak boleh menentukan Anda imgin berbicara tentang apa. Bersama-sama, dalam solidaritas, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, di mana tidak seorang pun yang memiliki hati nurani yang baik perlu takut bahwa fasis, pemerintah, atau perusahaan bernilai miliaran dolar dapat mengancam atau membungkam mereka.

CrimethInc. adalah penyair dan intelektual dari masyarakat yang benar-benar bebas. dan jika penerbitan anarkis memiliki tema yang sama, itu adalah untuk memimpikan sebuah masyarakat di mana kekerasan terorganisir dan ancaman kekerasan sistematis tidak akan ada, di mana tidak akan pernah ada situasi di mana kelompok laki-laki dengan tongkat dan senjata dan bom eksis dan mampu mengancam orang lain. Ini bukan hanya posisi politik yang sah, ini juga penting, esensial, perlu. Tidak ada yang bisa lebih kejam daripada memberi tahu kami — dan terutama kaum muda kami — kami bahkan dilarang untuk memimpikan dunia yang damai, penuh perhatian.

-David Graeber, penulis Debt: The First 5000 Years dan profesor antropologi di London School of Economics, menanggapi berita larangan Facebook