Comment former un groupe affinitaire

Les temps turbulents sont à nos portes. Déjà, des blocus, des manifestations, des émeutes et des affrontements se produisent régulièrement. Il est plus que temps de s’organiser pour les bouleversements à venir.

Mais s’organiser ne signifie pas rejoindre une institution préexistante et recevoir des ordres. Cela ne devrait pas signifier perdre ton pouvoir et ton intelligence pour devenir un rouage dans une machine. D’un point de vue anarchiste, la structure organisationnelle devrait maximiser à la fois la liberté et la coordination volontaire à tous les niveaux, du plus petit groupe jusqu’à la société dans son ensemble.

Toi et tes ami·e·s formez déjà un groupe affinitaire, la pierre angulaire de ce modèle. Un groupe affinitaire est un cercle d’ami·e·s qui se considèrent comme une force politique autonome. L’idée est que les personnes qui se connaissent et se font déjà confiance devraient travailler ensemble pour répondre immédiatement, intelligemment et avec souplesse aux situations émergentes.

Ce format sans leader s’est avéré efficace pour toutes sortes d’activités de guérilla, ainsi que pour ce que la RAND Corporation appelle les tactiques de « swarming » (stratégie où des groupes de tailles différentes attaquent un même ennemi de plusieurs côtés et repartent aussi vite qu’ils sont venus) dans lesquelles de nombreux groupes autonomes imprévisibles submergent un adversaire centralisé. Tu devrais aller à chaque manifestation au sein d’un groupe affinitaire, avec un sens partagé de vos objectifs et capacités. Si tu fais partie d’un groupe affinitaire qui a l’habitude d’agir ensemble, tu seras beaucoup mieux préparé·e à faire face aux situations d’urgences et à tirer le meilleur parti des opportunités inattendues. Ce guide est une adaptation d’une version antérieure parue dans notre livre : Recipes for Disaster: An Anarchist Cookbook.

Les groupes affinitaires sont puissants

Par rapport à leur petite taille, les groupes affinitaires peuvent avoir un impact disproportionné. Contrairement aux structures hiérarchiques traditionnelles, ils sont libres de s’adapter à n’importe quelle situation, ils n’ont pas besoin de faire passer leurs décisions au travers d’un processus compliqué de ratification, et tou·te·s les participant·e·s peuvent agir et réagir instantanément sans attendre les ordres – tout en ayant une idée précise que ce qu’ils et elles peuvent attendre les un·e·s des autres. L’admiration et l’inspiration mutuelles sur lesquelles ces groupes sont fondés les rendent très difficiles à démoraliser. En contraste frappant avec les structures capitalistes, fascistes et socialistes, ces groupes fonctionnent sans aucun besoin de hiérarchie ou de coercition. Participer à un groupe affinitaire peut être aussi bien épanouissant et amusant qu’efficace.

Plus important encore, les groupes affinitaires sont motivés par un désir et une loyauté partagés, plutôt que par le profit, le devoir ou toute autre compensation ou abstraction. Il n’est pas étonnant que des unités entières de policiers anti-émeute aient été tenues en échec par des groupes affinitaires ayant pour seule arme les munitions de gaz lacrymogènes que ces mêmes unités de police avaient tirées sur eux.

Le groupe affinitaire est un modèle flexible

Certains groupes affinitaires sont formels et immersifs : les participant·e·s vivent ensemble, partageant tout en commun. Mais un groupe affinitaire n’est pas nécessairement un arrangement permanent. Il peut servir de structure de commodité, constituée par un groupe de personnes intéressées et de confiance pour la durée d’un projet donné.

Une équipe particulière peut agir ensemble à plusieurs reprises en tant que groupe affinitaire, mais les membres peuvent également se diviser en groupes affinitaires plus petits, participer à d’autres groupes affinitaires ou encore, agir en dehors de la structure du groupe affinitaire. La liberté de s’associer et de s’organiser comme chacun·e l’entend est un principe anarchiste fondamental ; cela favorise la redondance, de sorte qu’aucune personne ou aucun groupe n’est essentiel au fonctionnement de l’ensemble, et que les différents groupes peuvent se reconfigurer selon les besoins.

Le groupe affinitaire est un modèle flexible.

Choisissez la taille qui vous convient

Un groupe affinitaire peut aller de deux jusqu’à quinze personnes, selon vos objectifs. Cependant, aucun groupe ne devrait être d’une taille si importante qu’il devient littéralement impossible d’avoir une conversation informelle sur des questions urgentes. Vous pouvez toujours vous diviser en deux groupes ou plus si besoin est. Dans les actions qui nécessitent de conduire, le système le plus simple consiste souvent à avoir un groupe affinitaire dans chaque véhicule.

Apprendre à se connaître intimement

Découvrez et apprenez à connaître les forces, les vulnérabilités et les antécédents de chacun·e, afin de savoir dans quelles conditions vous pouvez compter les un·e·s sur les autres. Discutez de vos analyses de chaque situation dans laquelle vous vous trouvez et de ce qui vaut la peine d’y être accompli – identifiez les points communs, les éléments complémentaires où les points divergents qui existent dans vos différentes analyses, de sorte que vous serez prêt·e·s à prendre des décisions en une fraction de seconde.

Une façon de développer l’intimité politique est de lire et de discuter des textes ensemble, mais rien ne vaut l’expérience sur le terrain. Commencez lentement afin de ne pas en faire trop d’un coup. Une fois que vous avez établi un langage commun et une dynamique interne saine, vous êtes prêt·e·s à identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre, à préparer un plan et à passer à l’action. # Décidez de votre niveau de sécurité approprié

Les groupes affinitaires sont résistants à l’infiltration car tou·te·s les membres partagent une histoire et une intimité entre elleux, et personne en dehors du groupe n’a besoin d’être informé·e de leurs plans ou activités.

Une fois constitué, un groupe affinitaire doit établir un ensemble commun de [pratiques de sécurité] https://crimethinc.com/2004/11/01/what-is-security-culture) et s’y tenir. Dans certains cas, vous pouvez vous permettre d’être public et transparent sur vos activités. Dans d’autres cas, tout ce qui se passe au sein du groupe ne doit jamais être évoqué en dehors de celui-ci, même lorsque toutes ses activités sont terminées depuis longtemps. Dans certains cas, personne d’autre que les membres du groupe ne doit connaître son existence. Toi et tes camarades pouvez discuter et vous préparer à des actions sans que les personnes extérieures ne sachent que vous constituez un groupe affinitaire. N’oublie pas, il est plus facile de passer d’un protocole de haute sécurité à un protocole de basse sécurité que l’inverse.

Prendre des décisions ensemble

Les groupes affinitaires fonctionnent généralement par consensus : les décisions sont prises collectivement selon les besoins et les désirs de chaque personne impliquée. Le vote démocratique, dans lequel la majorité obtient ce qu’elle veut et la minorité doit tenir sa langue, est un anathème pour les groupes affinitaires – car si un groupe doit fonctionner correctement et doit rester soudé dans des moments de stress, chaque personne impliquée doit être satisfaite. Avant toute action, les membres d’un groupe doivent définir ensemble leurs objectifs personnels et collectifs, les risques qu’ils et elles sont prêt·e·s à prendre ainsi que leurs attentes les un·e·s envers les autres. Une fois ces questions déterminées, ils et elles peuvent formuler un plan.

Étant donné que les situations d’action sont toujours imprévisibles et que les plans se déroulent rarement comme prévu, il peut être utile de recourir à une double approche pour la préparation. D’une part, vous pouvez élaborer des plans pour différents scénarios : si A se produit, nous nous informerons mutuellement par X et passerons au plan B ; si X moyen de communication est impossible, nous nous retrouverons sur le site Z à Q heures. D’autre part, vous pouvez mettre en place des structures qui seront utiles même si ce qui se passe ne ressemble à aucun des scénarios que vous aviez imaginés. Cela pourrait signifier préparer des ressources (telles que des banderoles, des fournitures médicales ou du matériel offensif), répartir des rôles internes (par exemple, repérage, communication, médecin, liaison avec les médias), mettre en place des systèmes de communication (tels que des téléphones prépayés ou des phrases codées qui peuvent être criées pour transmettre des informations en toute sécurité), préparer des stratégies générales (pour garder un œil les un·e·s sur les autres dans des environnements confus, par exemple), définir des itinéraires d’évacuation d’urgence ou préparer un soutien juridique en cas d’arrestation.

Après une action, un groupe affinitaire avisé se réunira (si nécessaire dans un endroit sûr sans aucun appareil électronique) pour discuter de ce qui s’est bien passé, de ce qui aurait pu mieux se passer et de ce qui va suivre.

Il est plus sûr d’agir dans des environnements de protestation chaotiques au sein d’un groupe affinitaire soudé.

Tact et tactique

Un groupe affinitaire ne répond qu’à lui-même – c’est l’une de ses forces. Les groupes affinitaires ne sont pas gênés et alourdis par le protocole procédural d’autres organisations, les difficultés à parvenir à un accord avec des personnes extérieures ou les limites imposées par un organisme qui ne participe pas immédiatement à l’action.

En même temps, tout comme les membres d’un groupe affinitaire s’efforcent de parvenir à un consensus entre elleux, chaque groupe affinitaire devrait s’efforcer d’établir une relation aussi prévenante avec les autres individus et groupes – ou du moins de compléter les approches des autres, même si ces derniers ne reconnaissent pas la valeur de cette contribution. Idéalement, la plupart des gens devraient se réjouir de la participation ou de l’intervention de ton groupe affinitaire dans une situation donnée, plutôt que de vous en vouloir ou de vous craindre. Ils et elles devraient en venir à reconnaître la valeur du modèle de groupe affinitaire, et donc à l’employer elleux-mêmes, après l’avoir vu réussir et après avoir bénéficié de ses succès.

S’organiser avec d’autres groupes affinitaires

Un groupe affinitaire peut travailler avec d’autres groupes affinitaires dans ce qu’on appelle parfois un cluster. La formation de grappes permet à un plus grand nombre d’individus d’agir avec les mêmes avantages qu’un seul groupe affinitaire. Si la rapidité ou la sécurité est requise, les représentant·e·s de chaque groupe peuvent se rencontrer et se réunir à l’avance, plutôt que l’ensemble des groupes ; si la coordination est essentielle, les groupes ou les représentant·e·s peuvent organiser des méthodes de communication dans le feu de l’action. Au fil des années de collaboration, différents groupes affinitaires peuvent apprendre à se connaître aussi bien qu’ils se connaissent eux-mêmes, devenant ainsi plus à l’aise et plus efficaces ensemble.

Lorsque plusieurs groupes affinitaires doivent coordonner des actions particulièrement massives – par exemple, avant une grande manifestation – ils peuvent organiser une réunion au cours de laquelle les différents groupes affinitaires peuvent s’informer mutuellement (dans la mesure du possible et en respectant la sécurité de chacun·e) de leurs intentions. Ces réunions produisent rarement une unanimité sans faille, mais elles peuvent informer les participant·e·s des divers désirs et perspectives qui sont en jeu. L’indépendance et la spontanéité qu’offre la décentralisation sont généralement nos plus grands avantages pour combattre un adversaire mieux équipé.

Synthétiser

Pour que les groupes affinitaires et les structures plus larges basées sur le consensus et la coopération puissent fonctionner, il est essentiel que toutes les personnes impliquées puissent compter les unes sur les autres pour respecter leurs engagements. Lorsqu’un plan est convenu, chaque personne d’un groupe et chaque groupe d’un cluster doit choisir un ou plusieurs aspects critiques de la préparation et de l’exécution du plan et proposer de les résumer. Faire la synthèse de l’approvisionnement d’une ressource ou de la réalisation d’un projet signifie garantir que cela sera réalisé d’une manière ou d’une autre et ce, quoi qu’il arrive. Si tu es en charge de la ligne téléphonique de la legal team pour ton groupe lors d’une manifestation, tu dois t’en occuper coûte que coûte, même si tu tombes malade ; si ton groupe promet de fournir les banderoles pour une action, assure-toi qu’elles sont prêtes, même si cela signifie que tu dois rester debout toute la nuit la veille de l’action parce que les autres membres de ton groupe affinitaire n’ont pas pu être présent·e·s pour t’aider. Au fil du temps, vous apprendrez à gérer les crises et à savoir sur qui vous pouvez compter – tout comme les autres apprendront à quel point ils et elles peuvent compter sur toi.

Passer à l’action

Arrête de te demander ce qui va se passer ou pourquoi rien ne se passe. Réunis-toi avec tes ami·e·s et commencez à décider de ce qui va se passer. Ne traversez pas la vie en mode spectateur passif, en attendant que l’on vous dise ce qu’il faut faire. Prenez l’habitude de discuter de ce que vous voulez voir se produire et de concrétiser ces idées.

Sans une structure qui encourage les idées à passer à l’action, sans camarades avec qui partager des idées, s’enflammer et créer une certaine dynamique, tu risque d’être paralysé·e, coupé·e de la plupart de ton propre potentiel ; avec elles et eux, ton potentiel peut être multiplié par dix ou dix mille. « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes réfléchies et engagées puisse changer le monde », a écrit Margaret Mead : « c’est la seule chose qui ait jamais existé ». Elle faisait référence, qu’elle le sache ou non, aux groupes affinitaires. Si chaque personne dans chaque action contre l’État et le statu quo participait en tant que membre d’un groupe d’affinité dévoué et soudé, la révolution serait accomplie en quelques années seulement.

Un groupe affinitaire pourrait être un atelier de couture ou un collectif d’entretien et de réparation de vélos ; il pourrait se réunir dans le but de fournir un repas lors d’une occupation ou de forcer une multinationale à cesser ses activités grâce à un programme de sabotage soigneusement orchestré. Des groupes affinitaires ont planté et défendu des jardins communautaires, construit, occupé et incendié des bâtiments, organisé des programmes de garde d’enfants dans des quartiers ainsi que des grèves sauvages ; des groupes affinitaires individuels initient régulièrement des révolutions dans les arts visuels et la musique populaire. Ton groupe de musique préféré était un groupe affinitaire. Un groupe affinitaire a inventé l’avion. Un autre maintient ce site internet.

Que cinq personnes se rencontrent, résolues à la foudre de l’action plutôt qu’à l’agonie de la survie – à partir de ce moment, le désespoir prend fin et la tactique commence.