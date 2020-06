Internationale Solidarität mit dem Aufstand in Minneapolis

Wütend über die Morde an George Floyd, Brionna Taylor und anderen durch die Polizei sind in den vergangenen Tagen Zehntausende in aller Welt auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Aufständen in Minneapolis und anderswo in den Vereinigten Staaten zum Ausdruck zu bringen. Die meisten dieser Demonstrationen wurden von Basisgruppen mit antiautoritärem Politikverständnis organisiert, entsprechend dem unregierbaren Geist der Revolte selbst. Von Liberia und Syrien bis Japan und Brasilien zeigen diese Aktionen, dass diejenigen, die die Polizei abschaffen und dem Rassismus ein Ende machen wollen, nicht allein sind – wir sind Teil einer weltweiten Bewegung, die an Dynamik gewinnt, auch wenn die Institutionen des Staates immer gewalttätiger und repressiver werden.

Unsere Freund*innen in Deutschland, Black Mosquito, haben unser Solidaritätsplakat gedruckt um damit Spenden für die Verhafteten in den Vereinigten Staaten zu sammeln. Wir wollen euch ermutigen an die verschiedenen Rechtshilfefonds zu spenden und insbesondere euch für die Kämpfe gegen die Polizei zu interessieren, die in verschiedenen Teilen der Welt stattfinden. Hier folgt das, was einer umfassenden Liste der globalen Solidaritätsaktionen bisher vielleicht am nächsten kommt.

Bislang haben wir Soli-Aktionen in folgenden Ländern dokumentiert. Die Liste ist noch lange nicht vollständig und wir versuchen sie regelmäßig zu updaten.

Aotearoa (Neuseeland)

Am Nachmittag des 1. Juni demonstrierten Zehntausende in Auckland – in mindestens drei weiteren Städten kam es zu Protesten.

Australien

Melbourne / Narrm

Sydney / Warang

Belgien

In Belgien hat die Berliner Graffiti Crew 1UP einen Wholecar mit dem Slogan »Please, I can’t breathe« als Zeichen des Protestes gegen den Mord an George Floyd gemacht. Eine Petition an das Bahnunternehmen mit der Forderung das Graffiti nicht zu entfernen wurde tausendfach unterschrieben.

Brasilien

Am 31. Mai demonstrierten in São Paulo und vielen anderen Städten antifaschistische Fussballfans gemeinsam mit anderen entschlossen gegen den offen faschistischen Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro. Die »Black Lives Matter«-Bewegung ist ein wichtiger Bezugspunkt in Brasilien, wo jedes Jahr bis zu 49.000 Schwarze ermordet werden; allein in Rio de Janeiro hat die Polizei 2019 über 1800 Menschen getötet, die meisten davon junge schwarze Männer.

Es zirkulieren außerdem Grafiken, die George Floyd neben João Pedro, einem von der Polizei ermordeten schwarzen brasilianischen Teenager, gedenken:

»Fire to the racists.« Eine Grafik aus Brasilien, die sich auf die Feuer in Minneapolis bezieht.

Eine Demo in Rio de Janeiro:

Dänemark

Kopenhagen

Am 31. Mai versammelten sich 1000 Menschen vor der US Botschaft und führten danach eine Demo durch.

Deutschland

Ein Anonymous Kollektiv aus Deutschland beteiligte sich an den Angriffen auf die Homepage des Minneapolis Police Department und sorgte mit dafür, dass die Seite temporär offline ging.

Vier Profi-Fussballer solidarisierten sich in der Bundesliga mit Shirts und Armbinden und müssen nun Konsequenzen seitens des DFB beürchten. Einige Erstliga-Vereine solidarisierten sich außerdem mit einem Angela Davis Zitat auf ihren social media Seiten.

Deutschlandweit wird für den 6. Juni zu »Silent Demos« aufgerufen:

Einige lokale Aktionen der letzten Zeit:

Berlin

Soli-Demo am 30. Mai mit 3000 Teilnehmer*innen:

Eine weitere Demo am 31. Mai mit ähnlich hoher Teilnehmerzahl:

Graffiti:

Eine Streetart-Aktion in Berlin.

Bremen

Kundgebung am 28. Mai:

Solidaritäts-Graffiti:

In diesem Fall wurde der Staatsschutz eingeschaltet und angeblich auch schon ein Verdächtiger ermittelt.

Am 2. Juni fand eine Demo mit 2500 Teilnehmer*innen statt

Brunsbüttel

Ein Soli-Gruß von einer neuen Feldbesetzung gegen Erdgas:

Köln

Soli-Demo am 30. Mai:

Dortmund

Solidaritäs-Poster:

Dresden

Poster:

Flensburg

Graffiti:

Eine Black Lives Matter Demo ist für den 6. Juni angekündigt:

Hamburg

Für den 5. Juni ist eine Demo angekündigt:

Hannover

Graffiti:

Leipzig:

Eine Demo mit 400 Teilnehmer*innen:

Am 1. Juni fand außerdem eine Demo unter dem Motto »Fight For Your Future« mit 700 Teilnehmer*innen statt, die sich auch solidarisch auf die Proteste in den USA bezog. Im Anschluss kam es zu Spontis und kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei:

Mannheim

Graffiti:

München

Demo mit 400 Teilnehmer*innen:

Münster

Soli-Foto vom 30. Mai:

Bannerdrop am 31. Mai:

Neumünster

Solidemo am 28. Mai:

Wuppertal

Am 29. Mai gab es eine Soli-Demo.

Frankreich

Am 1. Juni war eine kleine Demonstration vor der US-Botschaft in Paris geplant, aber die Polizei verhinderte diese – Demonstrationen bleiben in Frankreich für die nächsten Monate verboten. Eine weitere Demonstration wurde für den 2. Juni um 19 Uhr angesetzt, um vor dem Pariser Gerichtshof an einen Schwarzen zu erinnern, der vor vier Jahren getötet wurde. Der Aufruf seiner Schwester zu der Demonstration wurde über eine Million Mal auf Instagram gesehen, und es versammeln sich (während wir dies schreiben) Tausende in Paris. Weitere Veranstaltungen waren am 2. Juni in Marseille, Nantes, Lille und Lyon geplant.

Die Proteste in Frankreich nutzen den #JusticePourAdama Hashtag.

Lyon

Tränengaseinsatz gegen die Demo am 2. Juni.

Paris

Wider aller Erwartungen versammelten sich Tausende und nahmen am 2. Juni an einer nicht genehmigten Demonstration teil.

Toulouse

Eine Demonstration ist für den 3. Juni angekündigt:

Griechenland

Athen

Soli-Graffiti:

Eine Soli-Demo am 29. Mai:

Die griechische Polizei machte die Taktik, mit der George Floyd getötet wurde, bei Festnahmen in Athen nach. Für den 3. Juni wurde zu einer weiteren Demonstration aufgerufen.

»Von Omonoia bis Moria und Evros kann ich nicht atmen.« Ομόνοια ist ein Platz im Zentrum von Athen, auf dem viele Migrant*innen unterkommen und der die schlimmste Polizeistation Athens hat; Moria (μουριά) liegt auf der Insel Lesvos und ist eines der schlimmsten Internierungslager für Flüchtlinge und Migrant*innen.

Internet

Anonymous ruft zur Weltrevolution auf:

Irland

Dublin & Blanchardstown

5000 Demonstrant*innen auf der Straße:

Israel

Am 2. Juni versammelten sich 300 Leute vor dem Ableger der US Botschaft in Tel Aviv um gegen den Mord an George Floyd zu protestieren

Japan

Tokyo

Demo am 30. Mai gegen Polizeigewalt:

Kanada

Halifax, Kanada

Am 1. Juni fand eine starke, unerlaubte Straßenblockade unter dem Motto »No Justice No Peace—Abolish Police« statt.

»Tausende gingen gestern Abend zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen auf die Straßen von Halifax Canada und legten eine der verkehrsreichsten Kreuzungen der Stadt mit einer Blockade im Stil von Reclaim-the-Streets stundenlang lahm. Der DJ ließ die Tanzfläche hüpfen, die Sprechchöre und Botschaften waren auf die Abschaffung der Polizei ausgerichtet, und während der ganzen Nacht wurde Feuerwerk gezündet. Es gab keine Verhaftungen – und wir verließen die Stadt selbstbestimmt, nachdem wir mehrere Stunden lang aufmüpfig die antipolizeilichen Rebellionen in den USA gefeiert hatten. Einer der Sprechchöre: »ACAB—let’s keep fighting ’til we’re free«

Halifax.

Halifax.

Montréal

Mehr als 20.000 Menschen versammelten sich am 31. Mai in Montréal im Rahmen der Demonstration »Justice for George Floyd«, die von mehreren antirassistischen Kollektiven organisiert wurde (darunter »Justice for Victims of Police Killings«, »Hoodstock« und »Tout le hood en parle«). Im Aufruf ging es um den Mord an George Floyd, aber auch um die Polizeimorde, die in Montréal geschehen sind, darunter die Morde an Anthony Griffin, Bony Jean-Pierre, Pierre Coriolan und Nicholas Gibbs.

Nach einem mehrstündigen Spaziergang durch die Stadt blockierte die Polizei von Montréal (SPVM) die Menschenmenge an den Ecken der Straßen Saint-Urbain und Montigny und hinderte sie daran, sich zum Polizeipräsidium zu begeben. Zu diesem Zeitpunkt schoss die SPVM Tränengas auf die Demonstration und griff an. Dies sorgte für breites Chaos. Auf mehreren Straßen wurden gleichzeitig brennende Barrikaden errichtet – die Demonstration teilte sich in mehrere Gruppen (von einigen Dutzend bis zu mehreren hundert Personen) und legte das Stadtzentrum komplett lahm. Die Demonstrant*innen reagierten mit Wurfgeschossen auf die Blendgranaten. Es kam auch zu einigen Plünderungen.

»Von dem Moment an, als die rassistische Polizei der SVPM uns durch den Beschuss mit Tränengas teilte, sind wir in viele verschiedene Richtungen aufgebrochen. Das war wirklich keine schlaue Idee von ihnen. Etwa 20 Minuten später fand ich mich unter etwa sechzig Leuten wieder. Das war schön zu sehen. Bei Demonstrationen in Montréal ist es selten, dass Weiße in der Minderheit sind. Und mit der Gewalt der Polizei eskalierten die Dinge schnell. Die Menschen warfen Steine und zertrümmerten die Fenster von Banken und Luxusgeschäften mit Eisenstangen, die auf einer Baustelle gefunden wurden. Ich glaube, die Botschaft war sehr klar: Sobald die Polizei jemanden tötet, wird es überall in Nordamerika knallen.«

»… Wir haben sie auch nicht um ihr Leben rennen sehen, verängstigt von den Bullen. Die Leute gingen in den Laden, gingen mit viel Zeug raus und liefen durch die ruhigen Straßen. Es war ein kleiner Ausnahmezustand, in dem dies alltäglich geworden war. Es ist interessant zu sehen, dass Plünderung nicht nur ein direkter Weg zur Umverteilung des Reichtums ist, sondern auch eine Zeit, in der wir den Wert der Waren aufheben. Dies eröffnet eine grundlegende Debatte über das Privateigentum. Wir kommen nicht, um zu zerstören oder zu stehlen, was uns nicht gehört – im Gegenteil, wir zeigen paradoxerweise, dass es uns gehört und dass wir damit tun, was wir wollen. Wir werden in dieser Welt gewaltsam beraubt, und mit Gewalt werden wir sie uns zurückholen.«

Den ganzen Bericht kann mensch hier nachlesen. Die nächste Demo ist für Sonntag, den 7. Juni geplant.

Montréal.

Toronto

»Am 30. Mai, wenige Tage nach der Ermordung von Regis Korchinski-Paquet durch die Polizei von Toronto, versammelten sich Tausende in Christie Pitts, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren. Im gleichen Zeitraum kam es in den USA jede Nacht in vielen Städten zu kämpferischen Demos, als Reaktion auf einen Mord durch die Polizei in Minneapolis. Bei den Demos wurde die Polizei zurückdrängt, etwas von ihrer Ausrüstung ging in Flammen auf und einige Unternehmen wurden angriffen. Unternehmen die Teil des kapitalistischen Systems sind, das Schwarze seit seinen Anfängen brutal ausgebeutet hat…«

Außerdem gab es weitere Soli-Demos in Kanada in Vancouver und Toronto.

Kurdistan

Die »Gemeinschaft der Frauen Kurdistans« hat ein Statement veröffentlicht in welchem sie den Mord an George Floyd verurteilen und Parallelen zur Unterdrückung der Kurd*innen zieht.

Liberia

Solidaritäts-Demo an der US Botschaft nahe Monrovia am 28. Mai

# Niederlande

Amsterdam

Einige Hundert auf der Straße am 31. Mai und einige mehr am nächsten Tag:

Den Haag

Eine Demo am 2. Juni.

Österreich

Wien:

Für den 4. Juni ist eine #BlackLivesMatter Demo in Wien angekündigt:

»Rassismus und Polizeigewalt gegenüber People Of Color, insbesondere Black People Of Color sind keine Einzelfälle, wir sind täglich damit konfrontiert. Mit den Morden an George Floyd und Ahmaud Arbery wird uns gerade in den letzten Tagen wieder einmal vor Augen geführt, wie rassistisch und menschenverachtend die Polizei handelt. Nicht nur in den USA, sondern auch in Österreich und anderen europäischen Ländern. Wir dürfen diese Morde nicht unkommentiert lassen. In Österreich denken wir an die Gewalt gegen Marcus Omofuma, der von österreichischen Polizisten getötet wurde, indem sie ihm während einem Flug von Wien nach Sofia seinen Mund sowie Teile seiner Nase zugeklebten und er dadurch erstickte. Wir erinnern uns auch an Richard Ibekwe oder an das Video vom Rapper Tser.«

Polen

Warschau

Kundgebung am 29. Mai:

Slowenien

Ljubljana

Am 29. Mai besuchte der Antikapitalistische Block während der seit Ende April wöchentlich stattfindenden, von Anarchist*innen organisierten, Fahrraddemonstration die US-Botschaft, um seiner Wut gegen die Gewalt der Polizei Ausdruck zu verleihen. Es wurde unter anderem »No justice, no peace! Fuck the police!« gerufen. An anderer Stelle wurde ein riesiges Banner entrollt »Capitalism kills—let’s spread the virus of revolt«.

Schweiz

Zürich

Über 2000 Leute auf der Straße in Solidarität mit George Floyd.

Syrien

Idlib

Die syrischen Künstler Aziz Asmar und Anis Hamdoun haben ein Wandgemälde zu Ehren von George Floyd auf Trümmer eines Gebäudes, das im Verlauf des syrischen Bürgerkriegs zerstört wurde, gemalt.

Türkei

Am 2. Juni fand eine Demo in Istanbul statt. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei in deren Verlauf einige Leute festgenommen wurden. Besonders bemerkenswert, da die Türkei seit Jahren ein totalitärer Polizeistaat ist

Vereinigtes Königreich

Bristol

Soli-Graffiti:

London

Soli-Demo mit Tausenden Teilnehmer*innen.