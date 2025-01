Appel à l’action: Solidarité avec le Rojava! Contre l’Invasion Turque!

Le 6 octobre, l’administration Trump a annoncé qu’elle retirait les troupes états-uniennes du nord de la Syrie, donnant essentiellement au président turc Recep Tayyip Erdoğan le feu vert pour envahir le Rojava, procéder à un nettoyage ethnique et recoloniser la région par la force. Nous appelons le monde entier à manifester devant et/ou à perturber les consulats turcs, les bureaux du gouvernement des États-Unis, les fabricants d’armes et les entreprises liées au gouvernement turc, telles que Turkish Airlines.

Depuis 2012, la régions autonome du Rojava est le théâtre d’une expérience multiethnique inspirante en matière d’autonomie des femmes et d’autodétermination. Expérience au sein de laquelle des millions de personnes se sont organisées en un réseau de conseils, de communes et de coopératives, et ce, tout en combattant “l’État Islamique” (EI). Après des années de combat, malgré les morts innombrables, les combattants et combattantes du Rojava ont participé à la libération de tout le territoire occupé par l’EI et ont libéré les prisonniers et prisonnières de leurs bastions.

Dans une tentative de justification visant à autoriser l’invasion de la Syrie par la Turquie, Trump a twitté que les contribuables américains n’avaient pas à assumer les coûts de détention des combattants de l’EI. En fait, les États-Unis n’ont jamais payé un centime pour leur détention, celle-ci étant entièrement organisée par les Forces Démocratiques Syriennes (FDS). La réalité est que l’invasion turque du territoire Kurde créera les conditions permettant à l’EI de réémerger et de reprendre ses opérations en Syrie et dans le monde. Pendant des années, la Turquie a permis à ce que des armes, des recrues et des ressources parviennent à l’EI via ses frontières—les autorités turques spécifiant à répétition que les organisations kurdes au Rojava étaient une menace plus urgente que l’EI.

Autant l’EI que l’invasion turque représentent une menace existentielle pour tous les groupes ethniques et religieux originaires de la région, y compris les Arabes, les chrétiens (Arméniens, Assyriens, Chaldéens, Syriaques), les Turkmènes, les Tchétchènes, les Alévis et les Yézidis. Beaucoup de ces groupes ont gagné leur droit de parole et de représentation pour la première fois depuis des décennies, mais font maintenant face à un massacre imminent aux mains de l’armée turque et des djihadistes.

L’invasion turque du Rojava établit un nouveau précédent en matière d’aggression militaire, de nettoyage ethnique et de destruction d’expériences féministes et égalitaires comme celles au Rojava. Elle prépare le terrain à plus de massacres et d’oppression partout dans le monde, ouvrant la voie à des autocrates ethno-nationalistes comme Trump, Erdoğan, Bashar al-Assad Jair Bolsonaro et Vladimir Putin pour dominer la politique mondiale pendant les générations à venir.

Depuis des mois, les habitants du Rojava ont lancé des appels à la solidarité internationnale en cas d’invasion. Nous devons attirer l’attention sur la situation desespérée des habitants du Rojava et faire savoir qu’il y aura des conséquences à ce carnage insensé.

Garder le silence c’est être complice.

Nous appelons toutes les personnes de bonne conscience à manifester et à perturber les consulats turcs, les bureaux du gouvernement des États-Unis, les fabricants d’armes et les entreprises liées au gouvernement turc, telles que Turkish Airlines. Le Comité Européen de Solidarité avec le Rojava s’est joint aux organisations du Rojava en appellant à une journée d’action internationale le 12 octobre contre l’invasion turque, nous soutenons cet appel et appelons à plus d’actions, avant et après le 12 octobre.

Nous devons mettre en place un contexte favorable à une action directe de grande envergure afin de construire un mouvement global qui puisse rendre de telles atrocités impossibles. Ensemble, nous pouvons stopper cette invasion.

On se voit dans la rue.

Signataires

Si votre organisation soutient cet appel, s’il-vous-plaît diffusez ce texte et contactez-nous à coordination.for.rojava@protonmail.com pour cosigner. Cette liste va être mise à jour régulièrement sur crimethinc.com et itsgoingdown.org.

Coordination for the Defense of Rojava

Prochaines Actions de Solidarité

Thursday, October 24

Documentary Screening and Fundraiser at the Reformed Church of Highland Park, 19 S. 2nd Ave, Highland Park, New Jersey, 6 pm—details

Saturday, November 2

Oscar Grant Plaza (“Frank Ogawa” plaza, according to the state), 2 pm—details

Bellevue, Nebraska, 1040 Bruin Blvd., 4 pm—details

Il y a une liste d’actions internationales inspirées par un autre appel à l’action ici.

Les deux premiers jours d’actions de solidarité après l’annonce de Trump

Lundi 7 octobre

Toronto, ON, Canada: Manifestation de solidarité devant le consulat américain.

Bannières de solidarité anarchiste dans les Appalaches. https://twitter.com/zerofuckingcool/status/1181393012632555521?s=20

Mardi 8 octobre

Des bannières de solidarité ont été accrochées à Lincoln, Nebraska. Report et photos ici.

Ottawa, ON: Manifestation devant l’ambassade des Etats-Unis.

Washington, DC: Rassemblement devant la Maison-Blanche par des groupes kurdes et antifascistes. https://twitter.com/lacymacauley/status/1181647582361206784?s=20

Mercredi 9 octobre

Strasbourg, France, 1:30 pm, devant le Conseil de l’Europe—détails

Toulouse, France, 6:30 pm, Métro Jean Jaurès—détails

Grenoble, France, 6 pm, place Félix Poulat—détails

New York City, NY, 2 pm—détails

Boston, MA, 1 pm—détails

Vancouver, BC, Canada, 12:30 pm—détails

Washington, DC, 5:30 pm—détails

Jeudi 10 octobre

Montréal, Canada, 6 pm—détails

New York, NY, 6:30 pm—réunion de planification d’urgence—détails

Vendredi 11 octobre

Boston, Massachusetts, Massachusetts State House, 2:30 pm—détails

Nashville, TN, Federal Courthouse, 801 Broadway, 2:30 pm—détails

Toronto, ON, 12 pm—détails

Quebec, GC, 6 pm—détails

Paris, France, 6 pm, devant le ministère des Affaires étrangères au 37, quai d’Orsay—détails

Samedi 12 octobre

Paris, France, 2 pm, place de la République—détails

Strasbourg, France, 2 pm, place Kleber—détails

Marseille, France, 2 pm, Canebière—détails

Bordeaux, France, 2 pm, Place de la Bourse—détails

Lyon, France, place Bellecour—détails

Tours, France, 3 pm, place Jean-Jaurès—détails

Nantes, France, 4 pm, place du Commerce—détails

Thunder Bay, Ontario, Canada, E Dove Building, 425 Northern Avenue, 8 am to 1 pm—détails

Albany, NY, Townsend Park, 11 am

Chicago, IL, 401 N. Michigan Avenue, 11 am-1 pm—détails

Knoxville, TN, 11:30 am—détails

Montréal, Canada, 12 pm—détails

New London, CT, New London Parade Plaza—détails

Norfolk, VA, 12 pm—détails

Washington, DC, 1 pm—détails

Portland, OR, Brooklyn City Park, 3400 SE Milwaukie Ave, 2 pm—détails

New York, NY, Union Square, 2 pm—détails

San Fransisco, CA—International Arrivals Terminal at SFO Airport, 3 pm—détails

Bloomington, IN, Indiana’s People’s Park, North Dunn Street et Kirkwood Avenue, 5 pm—détails

Rochester, NY, 6 pm—détails

Richmond, Virginia, au niveau du parking à Carytown Kroger, 8 pm—détails

Dimanche 13 octobre

Los Angeles, CA, 12 pm—détails

San Francisco, CA, Union Square, 12 pm—détails

Boston, MA, Massachusetts State House, 1 pm—details

Philadelphia, PA, 1 pm—details

Atlanta, GA, 2 pm—details

Seattle, WA, 3 pm—détails

South Bend, IN, Morris Fountain (près de Michigan et Colfax) , 2-3 pm—details

Toronto, Canada, 3 pm—détails

White River Junction, VT, Upper Valley Food Coop, 193 N. Main St., 3:30 pm-5 pm—détails

Jeudi 17 octobre

Dallas, TX, 5 pm—détails

Friday, October 18

Detrioit, MI, Detroit Metro Airport, 4 pm—details

Samedi, October 19

San Francisco, CA, Union Square, 333 Post Street, 12 o’clock high noon—details

Seattle, WA, Seatac Airport, 3 PM—details

Dimanche 20 octobre