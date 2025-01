Georgia: Le proteste dei fuochi artificiali

Martedì 3 dicembre è stata la sesta notte consecutiva di scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi a Tbilisi, capitale della Georgia. Vi proponiamo di seguito un breve resoconto e un filmato per gentile concessione degli anarchici georgiani.

I manifestanti rispondono alla recente vittoria del partito politico fondato dal miliardario Bidzina Ivanishvili, la cui ricchezza ammonta a un quarto dell’intero prodotto interno lordo della Georgia. Questo partito ha perseguito un’agenda che emula il regime di Vladimir Putin, cercando di consolidare il potere e di indirizzare il risentimento dell’opinione pubblica verso capri espiatori, ad esempio approvando in ottobre una legislazione che vieta i matrimoni tra persone dello stesso sesso, le adozioni da parte di coppie omosessuali, le cure per l’affermazione del genere e le rappresentazioni positive delle persone LGBTQ+ nei media.

Come l’Armenia e la Serbia, la Georgia è diventata una destinazione per i russi in fuga dai reclutamenti che forniscono a Putin carne da cannone da lanciare nell’invasione dell’Ucraina. Meno di un mese fa, gli esuli anarchici russi in Georgia hanno riferito che la vittoria del partito filo-Putin Sogno georgiano alle elezioni parlamentari del 26 ottobre ha portato il movimento di opposizione a un’impasse:

Sembra che l’opposizione mainstream abbia raggiunto un vicolo cieco. Non può passare ad azioni più radicali - agisce nell’ambito delle democrazie liberali, e il partito al potere non si preoccupa della resistenza che rimane nell’ambito della legge, avendo dalla sua parte forza e risorse amministrative. Il 4 novembre è stata una manifestazione molto triste, c’era molta meno gente rispetto alle proteste contro la “legge sugli agenti stranieri” (ma comunque molta). In generale, si ha l’impressione che non ci sia fiducia nei partiti di opposizione.

Nell’ultima settimana, tuttavia, i manifestanti hanno adottato tattiche più radicali, ingaggiando scontri frontali con la polizia.

Sebbene gli anarchici siano tra le decine di migliaia di partecipanti a queste proteste, essi costituiscono una piccola minoranza. Il sentimento comune che unisce i partecipanti è la sfiducia nei confronti della politica di partito in generale, l’opposizione alla presa di potere del partito Sogno Georgiano e l’ostilità nei confronti della Russia, che ha governato la Georgia per la maggior parte degli ultimi due secoli e l’ha sconfitta in una guerra nel 2008.

Sebbene alcuni opinionisti si siano uniti ai politici filo-russi nel paragonare le proteste in Georgia alle proteste di Maidan che hanno portato alla rivoluzione ucraina del 2014, ci sono differenze significative. Ad esempio, gli autori del testo che segue non riportano alcun coinvolgimento nazionalista o fascista nelle manifestazioni. Tuttavia, resta da vedere se possa emergere un orizzonte rivoluzionario in grado di competere con l’obiettivo neoliberale di integrare la Georgia nel mercato europeo.

Anche se non dovesse emergere tale orizzonte, è significativo che il movimento in Georgia sia stato costretto a passare dalla semplice organizzazione di manifestazioni all’impegno in un conflitto aperto. Come nel 2019, quando la rivolta si è diffusa da Hong Kong e dall’Ecuador al Cile e alla Catalogna come una serie di petardi che esplodono in tutto il mondo, la resistenza partecipativa in una parte del mondo spesso preannuncia o ispira la resistenza in un’altra. Le tattiche che servono ai manifestanti in una lotta sono spesso riprese altrove.

Le sfide che la gente in Georgia si trova ad affrontare - il dominio dei miliardari, una stretta reazionaria sulle libertà, un’opposizione controllata da una debole leadership liberale e l’assenza di alternative rivoluzionarie - sono simili a quelle che centinaia di milioni di persone devono affrontare negli Stati Uniti e in altre parti del mondo.

Di seguito la prospettiva da Tbilisi.

Una bandiera anarchica vista sulle barricate a Tbilisi la notte del 2 dicembre 2024.

Contesto

Il partito Sogno Georgiano è al potere dal 2013. È guidato dall’oligarca Bidzina Ivanishvili, che ha fatto fortuna in Russia. Negli ultimi dieci anni, questo partito ha portato avanti un’agenda filorussa, allontanando lentamente e inesorabilmente il Paese dall’Occidente. Quest’anno, Ivanishvili si è spinto fino ad affermare che la guerra russo-georgiana del 2008 è stata iniziata dalla Georgia, un’affermazione centrale della propaganda russa. Alle elezioni parlamentari dell’ottobre 2024, il partito Sogno Georgiano ha vinto con un margine significativo, tra diffuse denunce di intimidazioni, corruzione e brogli da parte degli elettori. In seguito si sono svolte alcune proteste, ma l’energia dei cittadini georgiani era al minimo. Quante proteste, pacifiche o di altro tipo, si erano svolte dopo l’ascesa di Sogno Georgiano con scarsi risultati tangibili?

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata, in primo luogo, la nomina a presidente (che viene effettuata dal partito parlamentare al potere) di un ex giocatore di calcio senza qualifiche e con un passato di fedeltà a Sogno Georgiano e alla Russia e, in secondo luogo, la conferma che le trattative per l’adesione all’Unione Europea cesseranno fino al 2028. Questo secondo punto è stato particolarmente ironico, dato che la propaganda del Sogno Georgiano ha presentato molte immagini dell’UE. L’indignazione per questo secondo punto è stata la miccia che ha fatto scoppiare le proteste.

Venerdì sera, 29 novembre

I manifestanti si sono radunati a decine di migliaia davanti al Parlamento e hanno iniziato la loro manifestazione. Si sentiva il canto di “Schiavi! Schiavi!” e battere ritmicamente contro i cancelli di metallo che proteggono le porte del Parlamento. La polizia antisommossa è stata inviata e alle 23 ha iniziato a lanciare gas lacrimogeni. La polizia ha iniziato ad effettuare arresti; le riprese video mostrano diversi pestaggi, nonché agenti che tirano i cittadini contro il muro della polizia.

In generale, i manifestanti non erano preparati agli scontri della prima notte. Alcuni avevano avuto l’accortezza di portare maschere antigas e protezioni per gli occhi, ma la maggior parte è stata costretta a ritirarsi. Coloro che erano venuti preparati divennero la prima linea di attacco e continuarono per tutta la notte - molti fino a mezzogiorno del giorno successivo - a lanciare uova e a sparare fuochi d’artificio nel cielo.

Sabato sera, 30 novembre

Questa volta i manifestanti si sono presentati più arrabbiati e più preparati. I fuochi d’artificio del giorno precedente erano triplicati abbondantemente. Poiché il nuovo anno era alle porte, era possibile acquistare una grande quantità di prodotti pirotecnici. Si tratta di una tradizione di lunga data a Tbilisi, grazie alla mancanza di norme su chi può acquistare questa tipologia di prodotti. Ogni anno, migliaia di fuochi d’artificio illuminano il cielo. Avendo trascorso il Capodanno sia in Nord America che a Tbilisi, i fuochi artificiali di Tbilisi sono paragonabili al tipo di spettacolo che si può vedere nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti il 4 luglio.

30 novembre, Tbilisi. Sono stati lanciati solo alcuni fuochi d’artificio nel cielo.

I dimostranti hanno iniziato a puntare i fuochi artificiali direttamente sull’edificio del Parlamento. C’erano persone che scalavano i muri per rompere le finestre in modo che i botti potessero essere lanciati all’interno, tra le forti acclamazioni di tutta la folla. Per tutta la notte si sono sentiti i boati dei giochi pirotecnici.

Questa volta la polizia è arrivata tardi, dopo che i manifestanti avevano già montato diverse barricate, bloccando le strade laterali che portano al viale principale. Quella notte ho assistito più volte al distacco di panchine di metallo dalla loro sede e la loro aggiunta alle barricate. Venivano accesi fuochi e la gente si precipitava in prima linea per lanciare “granate” pirotecniche contro la polizia.

30 novembre, Tbilisi. Dimostranti si radunano presso il palazzo del Parlamento.

Quella sera, qualche ingegnoso dimostrante ha creato una specie di lanciafuochi d’artificio improvvisato che sparava numerosi petardi con una specie di canna rotante. Puntando direttamente contro la polizia, ha schivato un cannone ad acqua che sparava acqua mista a gas lacrimogeni. La voce si è diffusa attraverso WhatsApp e Telegram, esortando i manifestanti a contribuire alla creazione di barricate e a combattere direttamente la polizia.

Intorno alle 2 del mattino, la polizia è riuscita a sfondare le barricate e a sparare i gas lacrimogeni, provocando una sorta di fuga di massa. I manifestanti si urlavano l’un l’altro di non correre troppo, di stare attenti l’uno all’altro. Molti si sono ritirati, ma molti sono rimasti fino al giorno successivo, costruendo altre barricate, appiccando incendi, lanciando fuochi d’artificio e lanciando tutto ciò che potevano contro la polizia che avanzava.

Molte persone sono state picchiate e arrestate nel corso della notte di sabato. La polizia ha preso chiunque potesse, lo ha picchiato e lo ha trattenuto. Coloro che sono stati picchiati duramente, spesso fino a perdere conoscenza, sono stati rilasciati, ma multati tra i 2000 e i 3000 lari [l’equivalente di circa 1.000 dollari] - inducendo una persona malmenata a dire a mio cugino: “Ci picchiano fino a perdere i sensi e poi ci multano per questo - è come una rapina di massa!”.

30 novembre, Tbilisi.

Domenica sera, 1 dicembre

Coloro che hanno riportato ferite meno gravi sono stati processati domenica. Hanno avuto un consiglio inadeguato, sono stati costretti a difendersi e sono stati accusati di essere “intimidatori” che istigavano alla violenza contro singoli poliziotti. L’amico di mio cugino dovrebbe essere trattenuto in carcere per sette giorni.

Ciononostante, domenica sera, un numero simile di persone è sceso in strada. Tutte le tattiche usate in precedenza si sono consolidate e i manifestanti hanno portato tutto ciò che potevano per aiutare. Ancora una volta sono state costruite barricate, sono stati appiccati incendi, sono stati lanciati fuochi d’artificio e sono stati smantellati oggetti stradali per aiutare la lotta. Mia sorella ha visto alcuni manifestanti smontare gli ombrelloni di un ristorante. Quando il proprietario del ristorante è uscito, ha aiutato i manifestanti istruendoli su come smontarli correttamente, in modo che non si facessero male.

1 dicembre, Tbilisi. Persone delle generazioni più anziane e di quelle più giovani sono uscite in segno di solidarietà. Ci sono bambini che protestano e nonni che protestano. Dicono che se non vieni alle proteste, “sei russo”. Tutta la città di Tbilisi è rimasta in piazza per giorni e giorni.

1 dicembre, Tbilisi. In fondo al vicolo c’è una fila di “robocop” con scudi di plastica e un camion dei pompieri che spruzza acqua e gas lacrimogeni. Così, quando la gente spara i fuochi d’artificio, a volte rimbalzano sugli scudi e ricadono nella nostra linea. Si può vedere che esplodono molto vicino a noi. Le persone armate di respiratori, soluzione salina, occhiali e abbigliamento da pioggia sono in prima linea e lanciano sassi, bottiglie di vetro e uova e sparano fuochi d’artificio.

1 dicembre, Tbilisi. Qui, le persone puntano i laser contro le telecamere per impedire loro di effettuare la sorveglianza, al fine di proteggere le identità di coloro che sono in prima linea. Alcuni usano questi laser anche per accecare la polizia, in modo che non sia in grado di colpire persone specifiche quando dirige i cannoni ad acqua. A questo punto della serata, le persone in prima linea stavano esaurendo i fuochi d’artificio ma, come in un gioco del telefono, hanno richiamato le persone per chiederne altri. Alcuni sono corsi a raccoglierne altri, mentre altri ne avevano una scorta nelle borse da distribuire. Era spaventoso che non si potesse dire se il fumo fosse vapore acqueo dei cannoni ad acqua, fumo dei fuochi d’artificio, fumo dei falò o gas lacrimogeni.

1 dicembre, Tbilisi. Le persone in prima linea sono rimaste al Parlamento, mentre il resto dei manifestanti si preparava a un’inevitabile carica della polizia che avrebbe comportato pestaggi e arresti. Hanno iniziato a costruire una barricata utilizzando qualsiasi cosa, da panchine e bidoni della spazzatura a tavoli e scaffali. Alcuni proprietari di ristoranti hanno persino permesso che le coperture per la pioggia dei loro patio venissero strappate e usate come scudi contro il getto d’acqua.

1 dicembre, Tbilisi.

1 dicembre, Tbilisi.

Lunedì sera, 2 dicembre

Oltre alla sospensione della candidatura all’Unione Europea, lunedì è entrato in vigore il primo giorno della nuova legge anti-LGBTQ+.

Lunedì è stato più che altro un momento di stallo. Invece che in Parlamento, gli scontri si sono svolti in strada. C’era una linea difensiva di robocop che tenevano i loro scudi di plastica e, all’estremità opposta, c’erano i nostri combattenti che sparavano fuochi d’artificio. Tuttavia, la polizia ha usato quantità copiose di gas lacrimogeni. Gli effetti si sentivano a un chilometro di distanza. Hanno anche usato proiettili di gomma. Questo accadeva nella parte anteriore della strada. La gente sul retro continuava a fare barricate e a bloccare gli ingressi laterali. C’erano persone che distribuivano soluzione salina, panini, acqua e occhiali.

2 dicembre, Tbilisi.

2 dicembre, Tbilisi.

2 dicembre, Tbilisi.

2 dicembre, Tbilisi.

2 dicembre, Tbilisi.

I georgiani non sono generalmente organizzati. Si affidano alla comunicazione sul posto e al passaparola. In passato, durante le manifestazioni, questo ha portato a molti malintesi e alla diffusione di informazioni errate, che alla fine hanno portato al fallimento delle manifestazioni. Questa volta, però, la gente sembra essere completamente d’accordo: è il momento di intensificare. Non ho sentito richieste di limitare le azioni sotto il vago ombrello di “manifestazione pacifica”. Al contrario, applausi selvaggi hanno accompagnato qualsiasi azione che minacciasse le fondamenta del Parlamento. Se si fossero potute aprire le porte, non ho dubbi che saremmo entrati.

In generale, l’esito delle manifestazioni in corso rimane incerto. Fonti giornalistiche internazionali hanno riferito che i partecipanti chiedono un’altra elezione, ma non credo che sia così. Il tempo dell’acquiescenza diplomatica sembra essere passato. Non è chiaro se questo porterà a una vera e propria rivoluzione. Ma le proteste non sembrano rallentare.

Martedì sera, 3 dicembre

Non abbiamo ricevuto alcun rapporto dalla notte di martedì, ma solo i seguenti video.

3 dicembre 2024

3 dicembre 2024

3 dicembre 2024

3 dicembre 2024

3 dicembre 2024