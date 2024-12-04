Грузия: протесты с фейерверками

Во вторник, 3 декабря, наступила шестая ночь столкновений между полицией и антиправительственными демонстрантами в Тбилиси, столице Грузии. Приводим краткую хронику и видео, предоставленные грузинскими анархистами.

Демонстранты протестуют против недавней победы политической партии, основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили, состояние которого составляет целую четверть ВВП Грузии. Программа партии направлена на подражание режиму Владимира Путина, а именно, на укрепление власти через фокусирование общественного недовольства на «козлах отпущения». Примером такой политики стали октябрьский закон о запрете однополых браков, усыновления детей однополыми парами, смены пола и позитивного изображения ЛГБТК+ в СМИ.

Наряду с Арменией и Сербией, Грузия стала пунктом назначения для россиян, бегущих от мобилизации, которая предоставляет Путину пушечное мясо для вторжения в Украину. Менее месяца назад российские анархисты, которые бежали в Грузию, сообщили, что победа пропутинской партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября поставила оппозицию в безвыходное положение:

«Похоже, что системная оппозиция зашла в тупик. Они не могут перейти к более радикальным действиям – они действуют в рамках либеральной демократии, а правящую партию не волнует то неподчинение, что остается в рамках закона, ведь у нее есть сила и административные ресурсы. Акция 4 ноября была крайне удручающей, пришло гораздо меньше людей, чем на протесты против «закона об иностранных агентах» (но все равно довольно много). В общем и целом кажется, что в доверия к оппозиционным партиям нет».

Однако за последнюю неделю демонстранты перешли к более радикальным тактикам, вступив в прямое столкновение с полицией.

Среди десятков тысяч протестующих были и анархисты, но они составляли незначительное меньшинство. Всех участников протестов сплотило чувство недоверия к политике партии, неодобрение железной хватки, с которой «Грузинская мечта» держится за власть, и враждебность к России, которая победила в войне 2008 г. Подобной враждебностью Грузия пропитана на протяжении большей части двух последних столетий.

Некоторые аналитики разделяют мнение пророссийских политиков, сравнивая протесты в Грузии с Майданом, который привел к украинской революции в 2014 г., но есть существенные различия. Например, авторы данного текста не обнаружили открытого националистического или фашистского вмешательства в протесты. Однако еще предстоит узнать, возникнет ли революционный потенциал, который бы препятствовал осуществлению неолиберальной задачи по интеграции Грузии в европейский рынок.

Даже если революционный потенциал не возникнет, важно, что движение в Грузии было вынуждено перейти от обычных акций к открытому конфликту. Как это было в 2019 г., когда бунт разразился от Гонконга и Эквадора до Чили и Каталонии, словно фейерверк, разлетевшийся по миру. Коллективное сопротивление в одной части планеты нередко предвосхищает или вдохновляет сопротивление в другой. Тактики,опробованные демонстрантами в одной борьбе, часто перенимаются другой.

Проблемы, с которыми сталкиваются люди в Грузии – миллиардеры у власти, репрессии против свобод, оппозиция под контролем слабого либерального руководства и отсутствие революционных альтернатив – схожи с проблемами сотен миллионов людей в США и в других странах мира.

Далее представлена хроника с места событий из Тбилиси.

Анархистский флаг был замечен на баррикадах в Тбилиси в ночь на 2 декабря.

Предыстория

«Грузинская мечта» находится у власти с 2013 г. Ее возглавляет олигарх Бидзина Иванишвили, сделавший свое состояние в России. В течение последнего десятилетия партия продвигала пророссийскую повестку, медленно, но верно отворачивая страну от запада. В этом году Иванишвили зашел настолько далеко, что заявил: российско-грузинскую войну 2008 г. начала Грузия – это ключевой пункт российской пропаганды. На парламентских выборах октября 2024 г. «Грузинская мечта» победила со значительным отрывом на фоне широко распространившихся заявлений о запугивании избирателей, взяточничестве и фальсификациях. Последовало несколько акций протеста, но напор со стороны грузинских граждан был минимальным. Сколько протестов, мирных и нет, с момента расцвета «Грузинской мечты» не привели к ощутимым результатам?

Последними каплями, переполнившими чашу терпения, стали, во-первых, выдвижение на пост президента (которое осуществляется правящей парламентской партией) бывшего футболиста без какой-либо квалификации, известного своей верностью «Грузинской мечте» и России, и, во-вторых, подтверждение того, что переговоры о вступлении в Евросоюз будут отложены до 2028 г. Второй пункт особенно ироничен, учитывая, что пропаганда «Грузинской мечты» включает в себя довольно часто всплывающий образ Евросоюза. Негодование по этому поводу и стало горящей спичкой, что запустила серию протестов с фейерверками.

29 ноября, ночь пятницы

Десятки тысяч протестующих собрались у здания парламента и начали демонстрацию. Раздавались скандирования «Рабы! Рабы!» и ритмичные удары по металлическим воротам, защищающим двери парламента. Выслали спецназ, он прибыл к 11-ти вечера и применил слезоточивый газ. Полиция начала арестовывать людей; на видео попали избиения и то, как офицеры затягивали граждан за стену полицейских щитов.

Большинство демонстрантов не были готовы к столкновениям в первую ночь. Некоторые предусмотрели все и взяли с собой противогазы и средства защиты глаз, но большинство были вынуждены отступить. Те, кто пришли подготовленными, встали в первую линию атаки и выстояли ночь – многие до полудня следующего дня – бросая яйца и запуская фейерверки в небо.

30 ноября, ночь субботы

На этот раз демонстранты были настроены более агрессивно и были более подготовлены. Количество фейерверков увеличилось втрое. С приближением Нового года можно купить много фейерверков сразу. Это давняя традиция в Тбилиси, которая сложилась во многом благодаря отсутствию контроля над тем, кто покупает фейерверки. Каждый Новый год тысячи фейерверков озаряют небо. По опыту встреч Нового года в Северной Америке и в Тбилиси могу сказать, что фейерверки в Тбилиси можно сравнить с шоу, которое проводят 4 июля в главных мегаполисах США.

30 ноября, Тбилиси. Все началось с нескольких фейерверков в небе.

Демонстранты начали направлять фейерверки прямо в здание парламента. Несколько человек взобрались на стены, чтобы разбить окна и запустить фейерверки внутрь здания под громкие возгласы толпы. Взрывы фейерверков были слышны на протяжении всей ночи.

В этот раз полиция приехала с опозданием, когда демонстранты уже построили несколько баррикад, перекрыв переулки, которые вели к главному проспекту. Я много раз видел, как от земли отрывали металлические скамейки и пристраивали к баррикадам. Устраивались поджоги, и люди бежали в первые ряды, чтобы бросать «гранаты-фейерверки» в полицию.

30 ноября, Тбилиси. Демонстранты собираются у здания парламента.

В ту ночь один изобретательный человек собрал что-то вроде импровизированной пусковой установки для фейерверков, которая выстреливала их из какого-то вращающего ствола. Направляя его прямо в полицию, он уворачивался от водомета, стреляющего водой, смешанной со слезоточивым газом. В WhatsApp и Telegram рассылались сообщения с просьбами помогать демонстрантам строить баррикады и бороться с полицией.

Около двух часов ночи полиция сумела прорваться через баррикады и пустить слезоточивый газ, что привело к панике и давке. Демонстранты кричали друг другу не бежать слишком быстро и быть внимательными к окружающим. Многие отступили, но также многие остались до следующего дня, сооружая еще больше баррикад, устраивая поджоги, запуская фейерверки и бросая все, что попадалось под руку, в наступающую полицию.

Многих людей избили и арестовали в ночь субботы. Полицейские хватали всех подряд, били и задерживали. Те, кто получил сильные увечья, вплоть до потери сознания, были отпущены, но оштрафованы на 2000-3000 лари [около 1000$]. Один сильно избитый человек сказал моему кузену: «Они избивают нас до потери сознания, а потом штрафуют за это – это массовый грабеж!».

30 ноября, Тбилиси.

Ночь воскресенья, 1 декабря

Тех, кто получил менее серьезные травмы, заставили предстать перед судом в воскресенье. Им не предоставили нормальную защиту, они были вынуждены представлять самих себя. Подсудимых обвинили в провокации и инициировании насильственных действий в отношении полицейских. Друга моего кузена собираются семь дней держать за решеткой.

И все же в ночь воскресенья примерно то же количество людей вышло на улицы. Все тактики, примененные ранее, были усовершенствованы, и протестующие взяли с собой все, что могло быть использовано. И снова строили баррикады, устраивали поджоги, запускали фейерверки, разбирали объекты уличной инфраструктуры, чтобы применить их в борьбе. Моя сестра стала свидетелем того, как несколько демонстрантов разбирали уличные зонтики одного из ресторанов. Когда вышел владелец заведения, он объяснил, как правильно разбирать эти зонтики, чтобы ничего себе не повредить.

1 декабря, Тбилиси. Люди старших и младших поколений вышли на улицу в знак солидарности. Протестовали и дети, и бабушки, и дедушки. Говорят, если ты не приходишь на протесты, «ты русский». Жители Тбилиси заполняют улицы уже который день.

1 декабря, Тбилиси. Вниз по улице выстроился ряд «робокопов» [«космонавтов»] с пластмассовыми щитами и пожарной машиной, стреляющей водой вперемешку со слезоточивым газом. Когда люди запускали фейерверки, иногда они рикошетом отлетали от щитов и приземлялись у нас под ногами. Как видно, они взрывались совсем рядом с нами. Люди, снаряженные респираторами, водо-соляными растворами, в защитных очках и дождевиках, стояли в первой линии и бросали камни, стеклянные бутылки, яйца, запускали фейерверки.

1 декабря, Тбилиси. На этом видео люди направляют лазеры на камеры видео-наблюдения, чтобы помешать идентифицировать тех, кто находится в первых рядах. Некоторые также направляют лазеры на полицейских, чтобы ослепить их, не дать прицелиться в конкретных людей, когда используются водометы. К этому моменту запасы фейерверков в первых рядах иссякли, но запустилось что-то вроде игры по передаче сигналов по цепочке: звонили другим людям и просили принести еще. Кто-то бежал за новыми партиями, а кто-то раздавал заначки из своих рюкзаков. Пугало, что невозможно было определить, что за дым вокруг – водяной пар от водометов, дым от фейерверков, огня или слезоточивый газ.

1 декабря, Тбилиси. Люди на первых линиях оставались у парламента, пока остальные протестующие готовились к неизбежным задержаниям, избиениям и арестам. Они начали строить баррикаду, используя все: от скамеек и мусорных баков до столов и стеллажей. Несколько владельцев ресторанов даже разрешили использовать дождевые навесы из внутренних двориков как щиты от струй воды.

1 декабря, Тбилиси.

1 декабря, Тбилиси.

Ночь понедельника, 2 декабря

Помимо приостановки интеграции в Евросоюз, в понедельник вступил в силу новый закон против ЛГБТК+.

В этот день ситуация зашла в тупик. Борьба переместилась из парламента на улицы. Была выстроена линия обороны, состоящая из робокопов [«космонавтов»] с пластмассовыми щитами, а на другом конце стояли наши бойцы, запускающие фейерверки. Но полиция использовала просто бесконечное количество слезоточивого газа. Его действие ощущалось даже за полтора километра. Они также использовали резиновые пули. Все происходило прямо посередине улицы. Люди в задних рядах продолжали строить баррикады и блокировать боковые въезды. Другие же раздавали физраствор, сэндвичи, воду и очки.

2 декабря, Тбилиси.

2 декабря, Тбилиси.

2 декабря, Тбилиси.

2 декабря, Тбилиси.

2 декабря, Тбилиси. Большой плакат с надписью «Свобода» у памятника средневековому грузинскому поэту Шота Руставели.

Обычно грузины не очень организованы. Они полагаются на коммуникацию на месте события и сарафанное радио. Во время прошлых демонстраций это приводило к большому недопониманию и распространению дезинформации, из-за чего демонстрации в конце концов рассыпались. Однако в этот раз все протестующие, казалось, пришли к согласию: настало время для эскалации. Я не слышал никаких призывов сдерживаться под расплывчатым предлогом проведения «мирной демонстрации». Вместо этого каждое действие, угрожающее зданию парламента, встречалось бурным одобрением. Уверен, что если бы двери удалось выломать, мы бы хлынули внутрь.

В общем, каким будет итог этих демонстраций, пока неясно. Международные новостные источники докладывают, что участники требует проведения новых выборов, но я не думаю, что дело в этом. Время для дипломатического примирения уже позади. Приведет ли это к настоящей революции, пока непонятно. Но протесты, похоже, не собираются сходить на нет.

Ночь вторника, 3 декабря

Мы не получили никаких сводок за ночь вторника, только следующие видео.

3 декабря, Тбилиси.

3 декабря, Тбилиси.

3 декабря, Тбилиси.

3 декабря, Тбилиси.

3 декабря, Тбилиси.

3 декабря, Тбилиси.

Translation courtesy of avtonom.org.