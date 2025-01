L’occhio di ogni Tempesta

Alla fine di settembre del 2024, la Carolina del Nord occidentale e gli Stati circostanti subirono 30 pollici di pioggia [762 mm NdT] in due giorni quando una tempesta senza nome si scontrò con l’uragano Helene sulle montagne dell’Appalachia meridionale. La catastrofe che ne è derivata ha devastato l’intera regione. In un momento in cui la disinformazione, l’autoritarismo crescente e i disastri esacerbati dal cambiamento climatico prodotto dall’industria stanno creando un circolo vizioso di crisi crescente, è fondamentale comprendere la risposta ai disastri come parte integrante della difesa della comunità e studiare come questa possa avere un ruolo nei movimenti di liberazione. Nella riflessione che segue, un anarchico locale coinvolto nelle attività di soccorso di lunga data in Appalachia racconta le lezioni apprese nelle ultime sei settimane e offre consigli su come prepararsi ai disastri che verranno.

La National Oceanic and Atmospheric Administration stima che l’uragano Helene abbia riversato 40.000 miliardi di galloni d’acqua sulla regione. Ha causato circa 1800 frane, ha danneggiato oltre 160 sistemi idrici e fognari comunali, almeno 6.000 chilometri di strade, più di 1.000 ponti e canalizzazioni e circa 126.000 abitazioni. Ci sono stati oltre 230 morti accertati in sei Stati e molti sono ancora i dispersi.

L’intera regione è stata completamente isolata dal mondo esterno per un giorno o più, con tutte le strade principali interrotte da frane, ponti crollati e alberi abbattuti. L’acqua, l’energia elettrica, internet e il servizio di telefonia mobile sono stati interrotti nelle ore successive all’arrivo dell’uragano e sono rimasti interrotti per giorni o, in alcune zone, per settimane. Ci sono ancora comunità che probabilmente non avranno l’elettricità per altri tre mesi perché le strade che la compagnia elettrica avrebbe usato non esistono più. A sei settimane da questo disastro, ci sono ancora decine di migliaia di persone che non hanno accesso all’acqua potabile. Non solo migliaia di case sono state cancellate dalla mappa - in molti casi, il terreno su cui poggiavano non esiste più. Frane gigantesche hanno scavato canyon profondi 30 metri, esponendo rocce sotterranee che non hanno visto la luce per decine di migliaia di anni. Le inondazioni torrenziali hanno spostato così tanta terra e fatto cambiare rotta a così tanti fiumi che gli scienziati hanno definito l’uragano un “evento geologico”.

In risposta, è emersa una bellissima rete di aiuto reciproco che ha salvato innumerevoli vite portando rifornimenti essenziali, fornendo assistenza medica, creando centri di distribuzione dell’acqua nei quartieri, stazioni di ricarica solare, centri internet satellitari, cucine gratuite, assistenza all’infanzia gratuita e altro ancora. Se si parla di un bisogno, qui c’è gente che si è auto-organizzata per soddisfarlo. Condividiamo le lezioni che abbiamo imparato nella speranza di aiutare gli altri a prepararsi a situazioni simili, con l’obiettivo di aumentare la nostra capacità di costruire infrastrutture autonome a lungo termine.

Iniziare a prepararsi ora

Non c’è momento migliore del presente per organizzarsi.

Il nostro gruppo di mutuo soccorso esiste da quasi otto anni. Entro 72 ore dal ritiro delle acque alluvionali, avevamo un centro di mutuo soccorso funzionante e stavamo mobilitando persone per controllare i dispersi e squadre di motoseghe per far uscire le persone dalle loro case e aprire le strade. Siamo stati in grado di fare queste cose solo perché avevamo già lavorato nella nostra comunità per costruire quella fiducia e quelle relazioni che sono così fondamentali in tempi di crisi.

Pur essendo un piccolo gruppo, abbiamo una vasta rete di amici e alleati che si è sviluppata nel corso di anni di iniziative di aiuto reciproco e di organizzazione su scala ridotta. Il modo migliore per prepararsi a una catastrofe non è accumulare scorte, ma costruire la fiducia nella propria comunità e alimentare una sana rete di relazioni. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è iniziare a realizzare progetti di mutuo soccorso nella propria comunità prima che si verifichi una grave crisi. In questo modo vi eserciterete a operare come gruppo e a organizzare la logistica, oltre ad entrare in contatto con persone che altrimenti non avreste mai incontrato e a dimostrare loro che possono contare su di voi. Grazie al lavoro che avevamo già svolto, quando la crisi ha colpito, le persone si sono rivolte a noi e hanno sparso la voce che siamo un buon gruppo per incanalare rifornimenti e denaro. È possibile costruire questo tipo di reputazione solo se si lavora subito.

Comunicazioni

Una delle più grandi sfide iniziali che abbiamo affrontato è stata che la maggior parte dei mezzi di comunicazione è rimasta offline da 24 ore a diverse settimane, a seconda di dove si viveva. Questo include telefoni fissi, cellulari e internet. Non potremo mai sottolineare abbastanza l’importanza di disporre di più opzioni di emergenza per essere pronti ad affrontare una situazione del genere. Prima di tutto, assicuratevi di aver stabilito in anticipo un luogo e un orario in cui le persone sanno di potersi trovare in caso di disastro. Questa è probabilmente una buona idea anche se le comunicazioni non vanno offline: niente batte la comunicazione faccia a faccia.

La rete internet satellitare è stata preziosa durante le prime due settimane. Per alcune comunità particolarmente colpite, rimane l’unico mezzo di comunicazione a sei settimane dal disastro. Sfortunatamente, Starlink, di proprietà del suprematista bianco Elon Musk, si è dimostrato il più utile e il più facile da installare in uno scenario di disastro. Sappiamo per esperienza passata che egli è desideroso di sopprimere i movimenti sociali che utilizzano i servizi della sua azienda. Esistono altre aziende che forniscono Internet via satellite, ma tendono a essere più lente e con limiti di dati significativi. In genere non si tratta di sistemi mobili e sarebbe difficile installarli nel bel mezzo di un disastro.

Non dimenticate che per far funzionare Internet via satellite è necessaria una fonte di elettricità, come un generatore o l’energia solare.

Le radio, soprattutto quelle dei radioamatori, sono un altro importante mezzo di comunicazione che dovrebbe essere organizzato in anticipo con persone che sanno già come usarle. Il nostro territorio montuoso limita la distanza di trasmissione delle radio, ma sarebbe stato comunque utile possedere delle radio amatoriali.

Logistica della catena di approvvigionamento

La logistica della catena di approvvigionamento è un elemento fondamentale del puzzle. Sarà uno dei vostri maggiori grattacapi. Nei primi giorni di un disastro, probabilmente avrete accesso solo alle scorte che avete già a disposizione nella vostra comunità. I negozi saranno chiusi e il gas non sarà disponibile.

Presto inizieranno ad arrivare rifornimenti dall’esterno della zona disastrata. Il problema è che ci sarà un notevole ritardo tra l’ avviso di richiesta di rifornimenti e il momento in cui questi arriveranno. In alcuni casi, troppe persone risponderanno all’appello o, quando i rifornimenti arriveranno, le esigenze sul campo saranno cambiate. I social media possono essere utili per far sapere quali sono i beni necessari, ma aggravano notevolmente i tempi di attesa, soprattutto perché i vecchi post vengono screenshottati e condivisi ben oltre la loro rilevanza. Quando fate richieste sui social media, inserite una data sia nel testo che nelle immagini, in modo che le persone sappiano quando è stata fatta la richiesta.

Imparate a prevedere quali saranno le vostre esigenze tra una settimana, non domani, perché è allora che arriveranno le forniture. Se e quando verranno istituiti dei centri di supporto regionali, è generalmente più efficiente comunicare le proprie esigenze direttamente a uno di questi centri piuttosto che diffonderle sui social media.

Detto questo, non tutti i disastri sono destinati a ricevere i riflettori nazionali come l’uragano Helene. Potreste trovarvi in una situazione in cui non ci sono abbastanza donatori o forniture.

Macchine pesanti

Nella nostra comunità abbiamo bisogno di un maggior numero di persone che possiedano o almeno sappiano utilizzare macchinari pesanti. Le inondazioni hanno distrutto centinaia di chilometri di strade e innumerevoli ponti. Mucchi enormi di detriti e decine di migliaia di alberi abbattuti hanno bloccato le strade, rendendo inaccessibili molte aree. Non è un problema che si può risolvere con pale e carriole.

In molti casi, le comunità completamente isolate hanno letteralmente spianato la strada per raggiungere la città; alcune hanno usato escavatori per costruire nuovi ponti con pezzi di quelli vecchi. Non è stato lo Stato a fare questo lavoro, ma i montanari che possiedono attrezzature pesanti e che hanno preso in mano la situazione molto prima che lo Stato o il governo federale si facessero vivi. La scena degli attivisti rurali è abbastanza preparata ad affrontare qualsiasi cosa che implichi l’uso di una motosega, dato che la nostra rete comprende più di qualche arborista professionista e molti di noi tagliano già la propria legna da ardere. Ma non eravamo preparati a scenari che prevedevano cumuli di detriti e movimenti di terra. Anche al di là dell’esigenza immediata di aprire l’accesso alle comunità tagliate, le attrezzature pesanti, come i dumper e le motozappe, restano fondamentali per il lavoro di demolizione e bonifica a lungo termine nei mesi successivi alla tempesta.

Rompere l’incantesimo

A rischio di ripetere un cliché, le crisi acute come i disastri naturali rompono davvero l’incantesimo della normalità in cui molti di noi vivono. In tutta la Carolina del Nord occidentale, decine di migliaia di persone hanno sperimentato la gioia di uscire dal guscio dell’individualismo isolato e di tuffarsi nell’euforia e nel senso di scopo che offre l’azione collettiva. Improvvisamente, le persone hanno capito che si sta meglio quando si lavora in cooperazione e che ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di tutti quando si collabora invece di competere. Anche per i radicali, c’è una differenza tra il conoscere queste verità intellettualmente e il viverle, respirarle e sentirle 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per essere chiari, non pensiamo che i gruppi di mutuo soccorso debbano affrontare il loro lavoro con la domanda “Come radicalizziamo le persone?” come obiettivo primario. Il nostro obiettivo primario dovrebbe essere sempre quello di salvare vite umane e di assicurarci che i bisogni di base delle persone siano soddisfatti. Ma è vero che nel corso di questa crisi, migliaia di persone hanno avuto un assaggio di come potremmo organizzare meglio la società. Molti di loro hanno una vera e propria voglia di mantenere vivo questo spirito, ma non sanno da dove cominciare o dove collegarsi.

Non dovremmo presentarci nelle catastrofi come fanno i gruppi autoritari o cristiani, cercando di predare i vulnerabili. Piuttosto, dovremmo assicurarci che ci siano modi in cui coloro che sono radicalizzati dai disastri e dall’esperienza di risposta ad essi abbiano l’opportunità di essere coinvolti in qualcosa di duraturo.

Voci e disinformazioni

In caso di disastro è difficile ottenere informazioni affidabili. Anche quando si ripristina l’accesso a telefono e Internet, le voci si diffondono mentre tutti si affannano a capire cosa sia successo e che tipo di aiuto sia disponibile o in arrivo. Molte persone saranno profondamente traumatizzate: quando si è improvvisamente perso tutto o il senso di stabilità è stato strappato da sotto i piedi, regnano paura e ansia. Inoltre, molti di coloro che si uniscono alle operazioni di soccorso sono in preda all’adrenalina. Nessuno di questi stati d’animo favorisce la lucidità. È importante rimanere con i piedi per terra e diffondere la calma.

Non ripetete informazioni non verificate, soprattutto sui social media. Se una dichiarazione inizia con “lo zio del mio migliore amico ha detto…” o “ho sentito dire da una fonte affidabile che…”, è molto probabile che si tratti di una voce e non di un’informazione verificata. Quanto più sensazionale è la voce, tanto più allettante sarà la sua diffusione.

Non possiamo contare il numero di dicerie che sono circolate qui. La maggior parte di esse serviva solo a diffondere la paura. “L’esercito sta arrivando, chiudendo i centri di mutuo soccorso e sequestrando i rifornimenti”. “Le milizie stanno dando la caccia ai lavoratori della FEMA (Federal Emergency Management Agency)”. È meglio prendere nota di queste voci e prepararsi nel caso in cui si rivelino vere, ma nel frattempo continuare a fare ciò che si sta facendo fino a quando non si vedrà il contrario con i propri occhi. Il modo migliore per ottenere informazioni affidabili è quello di interagire faccia a faccia con le fonti primarie.

Fate domande alle persone mentre distribuite gli aiuti. Ogni volta che abbiamo fatto un giro di rifornimento o un controllo del livello di benessere, ci siamo assicurati di porre domande approfondite, come ad esempio:

“Quali sono i bisogni che non vengono soddisfatti?”

“C’è già stato qualche aiuto da parte del governo?”

“Ci sono ancora persone disperse?”

“Quali strade sono aperte o chiuse?”

“Conosce persone che sono ancora tagliate fuori dai rifornimenti?”

Avvoltoi

Contateci: l’estrema destra si affretterà a capitalizzare qualsiasi disastro, indipendentemente dallo scenario, per portare avanti la propria agenda fascista. Dopo poche ore dal ritorno delle comunicazioni, sono apparse notizie razziste false che sostenevano che i neri e le persone di colore stavano compiendo saccheggi. Ben presto, queste si sono trasformate in assurde affermazioni secondo cui la FEMA non poteva aiutare la gente perché aveva speso tutti i soldi per gli immigrati, e poi in teorie cospirative ancora più assurde che suggerivano che il governo aveva fabbricato la tempesta per non riconoscere gli elettori repubblicani e che la FEMA stava per confiscare la terra della gente per estrarre il litio. Senza considerare che non c’è litio da trovare nelle montagne della Carolina del Nord occidentale.

Inoltre, molti gruppi di estrema destra e nazionalisti bianchi sono apparsi nella Carolina del Nord occidentale per fornire aiuti. Nella maggior parte dei casi, si sono limitati a presentarsi con qualche rifornimento e se ne sono andati non appena hanno scattato le foto da pubblicare sui social media. Vale la pena di distinguere tra i gruppi che fanno parte dell’estrema destra organizzata, come il Patriot Front e i Proud Boys, che si presentano solo per ottenere punti politici, non per aiutare le persone, e i gruppi che sono davvero lì per fornire aiuti diretti, ma si dà il caso che siano anche di destra. Non ci dovrebbe essere alcuna tolleranza per i primi. Riteniamo che i gruppi appartenenti a quest’ultima categoria debbano essere affrontati con cautela e valutare se ha senso lavorare con loro caso per caso. Le crisi creano strani compagni di letto; ci sono stati molti sostenitori di Trump che hanno lavorato a fianco degli anarchici per salvare vite, liberare strade e consegnare rifornimenti.

La soluzione migliore per contrastare l’influenza che l’estrema destra può esercitare in caso di catastrofi è quella di essere meglio preparati e meglio organizzati. I gruppi che riescono a fare di più, a consegnare più rifornimenti e a fare del bene sono quelli che raccolgono più rispetto. È così semplice. Anche un buon gioco sui social media non guasta. È fondamentale fornire informazioni affidabili e meme e narrazioni stimolanti per contrastare la paura razzista che la macchina della disinformazione di estrema destra sforna.

Impegnarsi con lo Stato

Abbiamo bisogno di modi più sfumati di pensare agli aiuti governativi. Gli anarchici si trovano in una situazione imbarazzante nei confronti della FEMA e di altre forme di assistenza governativa ufficiale. Critichiamo giustamente il governo per la sua risposta dolorosamente lenta e inadeguata al disastro, ma quando finalmente il governo si presenta con risorse significative, non siamo sicuri di come comportarci.

Suggeriamo di avvicinarsi alla FEMA e a organizzazioni simili con la stessa cauta curiosità con cui si avvicinano i gruppi di aiuto che si schierano a destra ma non si organizzano attivamente per il fascismo. Sebbene le iniziative di mutuo soccorso di base siano mille volte più flessibili ed efficienti nel rispondere ai disastri rispetto alla burocrazia ingombrante del governo degli Stati Uniti, il nostro accesso alle risorse impallidisce in confronto al loro quando si tratta di denaro, macchinari e manodopera. Non c’è modo di finanziare in crowdfunding i 17 miliardi di dollari di danni stimati da Helene. Dobbiamo attingere strategicamente a queste risorse senza compromettere i nostri principi o indebolire i nostri sforzi. Strategie come quella di aiutare le persone a destreggiarsi tra le macchinose domande di aiuto e le richieste di assicurazione della FEMA possono alleggerire i nostri sforzi di raccolta fondi.

Un altro esempio di come sia necessario un approccio più sfumato al dialogo con il governo riguarda le forze armate. La presenza dei militari cambia drasticamente l’atmosfera di una comunità non appena si presentano. Il sentimento comunitario di aiuto reciproco e cooperazione può iniziare a dissiparsi quando la loro catena di comando prende il sopravvento. È fondamentale tenere i nostri centri di mutuo soccorso completamente separati dai militari; non permettiamo loro in nessun caso di avere personale o di insediarsi nelle nostre sedi. Ma questo non significa che non possiamo impegnarci strategicamente con loro per utilizzare la loro manodopera gratuita (e i loro macchinari) per ripulire gli edifici, spaccare la legna e far vibrare i martelli.

La maggior parte del personale militare è composta da persone della classe operaia, tra la fine dell’adolescenza e i vent’anni, a cui è stata venduta una bugia dai reclutatori, una decisione che molti di loro rimpiangono. Non sarà un male se intravedono un modo migliore di aiutare le persone.

Finanze

L’assistenza finanziaria diretta è un bisogno enorme che la maggior parte dei gruppi di soccorso in caso di calamità non è in grado di fornire o non è disposta a farlo. Se il vostro gruppo ha la capacità di raccogliere grandi quantità di denaro, potete essere una risorsa assolutamente inestimabile nei giorni e nelle settimane successive al disastro. Le donazioni non possono fare molto.

Nel nostro caso, decine di migliaia di persone non solo hanno perso la casa, ma anche settimane o mesi di lavoro. Le bollette sono in scadenza e la stragrande maggioranza delle persone non sta ricevendo nulla di simile al tipo di assistenza di cui ha bisogno dalla FEMA o dalle compagnie di assicurazione. Se avete un gruppo di mutuo soccorso, create un conto corrente a nome del gruppo e alcuni portafogli digitali come Paypal e Venmo. Create un sito web e degli account sui social media con link chiari su come donare. **Non aspettate un disastro per fare queste cose.

Se sapete che sta per arrivare un disastro, tirate fuori una grande quantità di contanti da tenere a portata di mano. Ricordate che Venmo e le carte di credito non funzionano quando la rete elettrica e le comunicazioni sono interrotte. Abbiamo riscontrato che la maggior parte delle persone è in grado di creare una sorta di portafoglio digitale se necessario, ma è importante avere a portata di mano del contante per coloro che non possono farlo.

È anche probabile che, se improvvisamente si ricevono e si inviano grandi quantità di denaro in poco tempo, il conto venga congelato o che le persone a cui si invia il denaro non siano in grado di accedervi immediatamente. Questo è esasperante, ma sembra che non ci sia nulla da fare: queste società hanno sistemi automatici che segnalano i conti e sostengono di non poter annullare il sistema quando il vostro conto viene segnalato.

Organizzarsi

Il soccorso di base in caso di disastri non è più una prerogativa esclusiva dei gruppi ecclesiastici e di piccoli gruppi autonomi di mutuo soccorso. Il concetto è diventato mainstream dall’inizio della pandemia COVID-19, quando tante persone hanno scoperto che i loro vicini erano tutto ciò su cui potevano contare. A questo punto, gruppi ben organizzati e dotati di buone risorse di ogni tipo sono pronti a mobilitarsi rapidamente, da gruppi reazionari di destra come la Cajun Navy e reti di piloti di elicottero volontari, per non parlare di gruppi radicali come il Mutual Aid Disaster Relief. Al di là di questi gruppi specifici, sempre più persone capiscono come auto-organizzarsi. Nei tre-cinque giorni successivi al ritiro delle acque alluvionali, non si poteva guidare per più di dieci minuti senza imbattersi in un centro di soccorso fai-da-te o in una stazione d’acqua nel cortile di casa di qualcuno, nella chiesa o nel parcheggio di una stazione di servizio. Non sarebbe esagerato dire che nel giro di una settimana la Carolina del Nord occidentale aveva la più alta concentrazione di veicoli a quattro ruote, fuoristrada e moto da cross del mondo, poiché le persone si sono riversate da tutto il Sud e oltre per aiutare nella ricerca e nel salvataggio e per portare i rifornimenti alle comunità isolate.

La maggior parte di questi centri erano veramente basilari, senza alcuna organizzazione formale alle spalle. Si tratta di uno sviluppo estremamente positivo, ma non privo di sfide. I problemi principali sono stati la ridondanza degli sforzi e la mancanza di coordinamento tra i centri di soccorso, le squadre di sgombero delle strade e le persone che si occupano dei rifornimenti, della ricerca e del salvataggio e dei check-up. Prima riuscite a sviluppare relazioni e buoni sistemi di comunicazione con gli altri centri, meglio è, in modo da non dover reinventare continuamente la ruota.

La creazione di un sistema di accoglienza per i volontari in arrivo e l’organizzazione di persone che li coordinino è una parte importante del puzzle. Nelle prime settimane abbiamo dovuto rifiutare molte offerte di aiuto perché non avevamo un buon sistema per gestire i nuovi arrivati, soprattutto quelli provenienti da fuori città, né potevamo garantire di poterli inserire nei progetti in un determinato giorno se si fossero presentati, nonostante ci fosse sempre una montagna di lavoro da fare. Mettere in contatto i volontari con le comunità e le singole case che hanno bisogno di cure mediche, di pulire, sventrare e riparare richiede un enorme lavoro di squadra, per non parlare della costruzione di un rapporto di fiducia tra voi e i residenti. Sarebbe bene che nel vostro gruppo ci fosse qualcuno con un profondo amore per i fogli di calcolo.