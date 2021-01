Recebemos o seguinte apelo à ação de uma rede de ativistas anti-fronteiras. Logo após à invasão do edifício do Congresso americano por apoiadores de Trump, as pessoas que se opõem autoritarismo devem manter o ânimo contra todas as políticas opressivas que o governo Biden herdará e pretende preservar – mantendo o foco na mudança social, em vez de simplesmente reforçar o status quo contra os fascistas. 20 de janeiro tem uma longa história como um dia de resistência à tirania ; este ano, faz sentido se concentrar nas instituições de opressão que estão espalhadas por todo o país, ao invés das concentradas na capital do país.

Por favor, espalhe esta chamada amplamente. Para endossar esta campanha ou ter a ação que você está organizando listada, envie um e-mail para abolishice@riseup.net.

J20: Fechem os Campos!

De “Construa o Muro” ao “Muslin Ban” (proibição da entrada de pessoas de países de origem muçulmana), a administração de Donald Trump fez história como a presidência mais anti-imigrante de que se tem registro. Embora o novo presidente Joe Biden tenha prometido, ao longo de sua campanha eleitoral, que reverterá as políticas de imigração de Trump, é improvável que ele cumpra essa promessa a menos que o obriguemos a isso.

O governo Biden pretende continuar administrando centros de detenção da Immigration and Customs Enforcement (ICE), que são essencialmente campos de concentração para quem não tem documentos. Em 20 de janeiro, convidamos todas as pessoas a se reunirem em frente a esses lugares – seja para dar as boas-vindas às crianças e famílias de volta à liberdade ou então para tomar medidas para garantir que sua detenção termine com o fim da presidência de Trump.

Biden foi um membro-chave da máquina de deportação do governo Obama, que deportou mais de 2,6 milhões de pessoas. Esses números não incluem todas as migrantes que morreram no terreno desértico cada vez mais hostil da fronteira EUA-México, nem inclui aquelas afetadas pelo investimento dos EUA no programa de imigração do México e nas tentativas de fortalecer a fronteira sul mexicana. Para cada migrante detida ou deportada, há uma história da violência que elas sofreram nas mãos do ICE. Esta agência governamental é notória por separar famílias de imigrantes, enjaular crianças, deixar adultos e crianças morrerem de doenças tratáveis e realizar extração de úteros desnecessárias em mulheres detidas. Independentemente de qual administração supervisiona esses centros de detenção, os idosos continuarão a morrer de COVID-19 em condições restritas, famílias serão dilaceradas e aquelas que se defenderem enfrentarão repressão cruel até que os centros sejam abolidos.

A extrema direita fez movimentos dramáticos neste mês. Biden já está trabalhando para acolher esses racistas e xenófobos, sinalizando que não interromperá as deportações do ICE e a política de separação de famílias por medo de uma reação da direita se levar a diante suas promessas de campanha.

O novo governo quer jogar dos dois lados. Eles esperam que o dia da posse, 20 de janeiro, passe sem qualquer outro reconhecimento do sofrimento dentro dos centros de detenção do ICE. É ilustrativo que Biden tenha gritado com um organizador da Cosecha , que exigiu que ele respondesse pela alta taxa de deportações do governo Obama. Biden disse ao organizador para “Vá votar em Trump!” – uma indicação de quão pequenas serão as diferenças entre as políticas de Trump e as da nova administração.

Se não agirmos, a detenção, deportação e desumanização de imigrantes não terminará com a administração Trump. Devemos obrigar o governo Biden a libertar nossos vizinhos imigrantes para que retornem às nossas comunidades.

[[ https://cloudfront.crimethinc.com/assets/articles/2021/01/11/2.jpg ]]

Com o início da pandemia COVID-19, a vida dos imigrantes em detenção pelo ICE se tornou ainda mais precária e a negligência médica que enfrentam ainda mais mortal. Imigrantes detidos enfrentaram corajosamente os horrores da pandemia dentro dos muros da prisão por quase um ano, organizando protestos sem precedentes e greves de fome em resposta.

Os imigrantes detidos estão fazendo sua parte. Devemos fazer a nossa. A solidariedade é nossa arma.

Se não nos unirmos para lutar contra a detenção, separação, deportação e negligência médica contra imigrantes, o mundo não será melhor sob a administração Biden do que era com Trump.

Junte-se a nós em 20 de janeiro, dia da posse, para dizer a nossos irmãos e irmãs sem documentos que não vamos parar de lutar por sua libertação.

Este é um apelo à organização onde quer que esteja, convidando quem sonha com um mundo sem fronteiras a se unir e a construí-lo. Abordamos essa questão em solidariedade ao apelo feito pelos Brown Berets para, no dia 20 de janeiro, simultaneamente, rechaçar a “insurgência dos Proud Boys” e “libertar nossas crianças presas em gaiolas”. No dia 20 de janeiro, compareça aos centros de detenção e nos escritórios locais do ICE e nas delegacias de polícia que cooperam com o ICE.

Receberemos crianças e famílias de volta assim que forem libertadas, ou então lutaremos para que sua separação e prisão cheguem ao fim.

Convide seus amigos, familiares e colegas de trabalho.

Use uma máscara.

Faça barulho.

Traga tendas. Pense grande sobre como libertar pessoas detidas e mantidas perto de sua comunidade.

Venha preparado.

Por nossos vizinhos imigrantes que ainda estão em gaiolas.

Por nossos vizinhos imigrantes que vivem com medo. Por nossos vizinhos imigrantes ainda por chegar.

Fechem os Campos!

#FechemOsCampos

#StopFamilySeparation

#AbolishICE

#J20