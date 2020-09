A Insurreição na Colômbia: “Um Exemplo do Que Está Por Vir”

As ruas de várias cidades colombianas entraram em conflito nos últimos dois dias em resposta ao brutal assassinato policial de Javier Ordóñez, 43, advogado e pai de dois filhos, na capital Bogotá. Ordóñez bebia em paz na rua em frente ao apartamento de seus amigos quando policiais chegaram e, sem provocação, o espancaram e o eletrocutaram 11 vezes com taser. Quando chegou ao hospital, depois de mais uma surra na delegacia, ele já estava morto.

O vídeo feito pelos amigos de Ordóñez e amplamente compartilhado nas redes sociais deflagrou protestos generalizados em Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Popayán, Ibagué, Barranquilla, Neiva, Tunja e Duitama. Somente em Bogotá, 56 subestações policiais, chamadas CAIs (Comandos de Atención Inmediata) foram depredadas, a maioria delas queimada. Embora as principais notícias relatem oito pessoas mortas por policiais ou paramilitares na primeira noite, as imagens que circularam na Colômbia na quinta-feira deninciam ao menos 10, das quais 9 já foram identificadas. O número de feridos varia de acordo com a fonte. O New York Times afirmou que mais 66 sofreram ferimentos a bala na noite de 9 de setembro, sendo mais de 400 feridos no total.

A Colômbia tem uma história intensa de violência de estado e repressão paramilitar que só se intensificou durante a pandemia. Sob o atual presidente Ivan Duque, amplamente visto como uma continuação da corrupta narco-administração do ex-presidente Álvaro Uribe, o governo colombiano falhou em defender sua parte dos acordos de paz com as forças de guerrilha desmobilizadas e assassinatos e desaparecimentos de ativistas, dissidentes e revolucionários aumentaram significativamente.

No relato e na entrevista a seguir, exploramos os antecedentes e as implicações do último capítulo de uma onda global de revoltas contra a repressão policial e estatal. Para ter mais informações sobre as lutas sociais na Colômbia e em outras partes da América Latina, consulte a Avispa Midia e o PASC, o Projeto de Acompanhamento Solidário da Colômbia, que contribuíram para este artigo.

10 de setembro de 2020: 10 pessoas assassinadas, Bogotá, Colômbia. Justiça e fim do genocídio.

Contexto: O Paro Nacional de 2019

Em 21 de novembro de 2019, inspirando-se na revolta no Chile e nos levantes na América do Sul, amplas camadas da sociedade colombiana foram às ruas. Os protestos, que muitas vezes assumiram um tom militante e duraram cerca de um mês, não foram por causa de uma reclamação específica, mas em resposta a vários fatores que tornaram a vida neste país dilacerada pela guerra insuportável. O governo de Ivan Duque estava tentando aprovar um pacote impopular de medidas de austeridade, estudantes exigiam melhores orçamento para a educação e os assassinatos de ativistas, indígenas e ex-guerrilheiros pelo estado ou paramilitares aumentaram.

A mobilização de um mês passou a ser chamada de paro nacional ou greve nacional. Mais do que a duração, seu significado reside no fato de que foi a primeira vez em décadas que alguém viu uma mobilização de massa autônoma. Durante anos, a resistência militante foi monopolizada por grupos guerrilheiros armados especializados, como as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo) e o ELN (Exército de Libertação Nacional). A greve representou o retorno de um confronto de rua mais generalizado que se prestou a uma participação muito mais ampla.

“A polícia nos protege? NÃO, os policiais reprimem, mutilam, estupram e matam.”

Um Ano de Revolta na América do Sul

O paro nacional colombiano deve ser visto no contexto dos movimentos que sacudiam outros países sulamericanos da época. Enquanto a insurreição chilena durou mais tempo e alcançou mais longe em termos de auto-organização e militância, Equador, Peru, Bolívia e Paraguai viram protestos generalizados em 2019. Na Bolívia, um conflito complexo e altamente carregado levou a um golpe de estado sangrento da direita cristã.

Como na Colômbia, há várias causas antigas por trás das mobilizações. A América Latina tem sofrido taxas astronômicas de violência e desigualdade por décadas — na verdade, por séculos. Graças às políticas de austeridade, o impacto da estagnação econômica recente foi intencionalmente forçado sobre os mais marginalizados.

Os exemplos de revolta em outros países da América do Sul, bem como em Hong Kong e vários lugares, ajudaram a desencadear o mês de protesto na Colômbia no final do ano passado. As novas táticas popularizadas em Hong Kong e no Chile foram refletidas no uso efetivo dos rebeldes colombianos da tática do blocos de escudos conhecido como primera linea.

Os meses de agitação do Chile, que só foram interrompidos pela pandemia, forneceram um horizonte inspirador para a América do Sul e todo o mundo. No outro extremo da escala, o pesadelo que a Bolívia viveu no ano passado é um lembrete sério de que golpes políticos e regimes abertamente racistas representam, como sempre, uma ameaça. Há muita coisa em jogo, como os colombianos sabem muito bem após anos de violência estatal e paramilitar.

Manifestante em Bogotá usa uma lata de spray para atiçar as chamas de uma delegacia em chamas no dia 10 de setembro. Foto de Nadège Mazars.

Pandemia, Conflito Econômico e Repressão

A Colômbia foi duramente atingida pela pandemia — e também por quarentenas intensas e militarizadas que a maioria das pessoas foi forçada a violar por um desespero economicamente induzido. Em um país em que a maioria vive da economia informal, as pessoas foram ainda mais criminalizadas por fazerem o que precisavam para sobreviver diariamente.

Já turbulenta, a vida diária piorou muito. As atrocidades passaram quase completamente ignoradas. Em um caso, o estado massacrou 23 presos na prisão La Modelo por protestarem contra as condições precárias e a falta de precauções contra a pandemia.

O estado e outros grupos armados têm usado a pandemia como disfarce para aumentar a repressão contra organizadores e movimentos de resistência. Quando questionada sobre a atual revolta, uma anarquista da cidade de Cali disse: “Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Os massacres aconteciam quase diariamente. Não estamos mais aguentando e estamos nas ruas dando o tudo de nós. ”

A multidão se defronta com um veículo blindado da ESMAD em Bogotá dia 9 setembro.

Paralelos com as Revoltas por George Floyd

Embora a solidariedade internacional com o levante dos Estados Unidos contra a polícia tenha sido rápida e tenha alcançado muitas partes do globo, de muitas maneiras essa revolta marca a primeira ocorrência real do mesmo modelo em outro país. A escala e a velocidade da resposta em Bogotá ao assassinato de Ordóñez já eclipsaram o que aconteceu em Minneapolis ou Kenosha. Isso não é totalmente surpreendente em um país com aproximadamente o tamanho e a população da Califórnia, que viu 971 ativistas, defensores dos direitos humanos e ex-guerrilheiros assassinados desde os acordos de paz de 2016.

Ao que tudo indica, os protestos foram liderados principalmente por jovens — das nove mortes confirmadas na noite de 9 de setembro, oito dos mortos tinham idades entre 17 e 27 anos. Combatentes de rua visavam principalmente a polícia, delegacias de polícia e bancos, mas a destruição foi bastante generalizada.

Resta ver como alguns dos elementos espontâneos dos protestos dos últimos dois dias se combinarão com a militância organizada que se desenvolveu em novembro e dezembro passados. Nos Estados Unidos, vimos aspectos da onda inicial de tumultos em Minneapolis e as formas de organização da “linha de frente” que se desenvolveram em Portland aparecerem nos mesmos espaços em Kenosha no final de agosto.

Parte da linguagem vista nas ruas da Colômbia também é semelhante à linguagem da revolta que começou com o assassinato de George Floyd. Além do agora onipresente ACAB, que está estampada em todos os lugares, manifestantes carregavam cartazes declarando “a polícia não nos protege”. Um outdoor de rua destruído foi redecorado para dizer “Nada vale mais do que a vida”.

Infelizmente, a grande mídia colombiana já está implantando sua própria versão da narrativa desonesta do “agitador externo” usada com efeito destrutivo nos Estados Unidos em maio e junho. Uma reportagem da RCN Noticias, uma rede de notícias de TV colombiana, alimenta o medo sobre grupos de rua altamente organizados sob a direção de forças guerrilheiras:

“A destruição de 56 CAIs não foi um caso de incidentes isolados, mas uma estratégia articulada que foi preparada com antecedência, à espera de um gatilho. Temos detalhes sobre coletivos armados, sua preparação para o ataque e seu recrutamento de jovens em escolas de ensino médio e universidades. Este relato… revela uma série de células ou grupos de bairro por trás dos protestos violentos, dedicados a criar o caos, que tomam direção do ELN e de grupos dissidentes das FARC.”

Depois de uma explicação paranóica e hiilária sobre o significado de “ACAB”, eles cortaram para o ministro da Defesa da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo: “Isso tem origem internacional. Tem origem internacional e é dirigido contra polícias de países de todo o mundo”.

O principal acionista da RCN é o bilionário colombiano Carlos Ardila Lülle, particularmente detestado por sua participação na indústria açucareira no estado de Cauca, onde muitos indígenas do povo Nasa foram assassinados por sua resistência à monocultura da cana-de-açúcar invadindo suas terras. O alcance de Lülle se estende além da mídia e da indústria para a influência política e narco-paramilitar.

Não existe uma conspiração internacional coordenada “contra a polícia de países em todo o mundo”. Quem poderia organizar tal coisa? Apenas os extremamente ricos têm os recursos para pagar às pessoas para se revoltarem, sem que elas quisessem isso por si mesmas — e os procuram suprimir os movimentos de mudança, não impulsioná-los. A verdade é justamente o oposto: os políticos e policiais de todos os governos do mundo se coordenam e cooperam para impor violentamente a ordem mundial capitalista a todos nós. Não existe uma cabala secreta organizando a resistência de forma conspiratória — a situação se tornou tão terrível que revoltas estão explodindo em resposta às condições que são impostas às pessoas. Se há paralelos entre as revoltas em diferentes partes do mundo, é simplesmente porque os meios de repressão são tão universais graças à homogeneidade da classe dominante global e às estratégias empregadas por aqueles que a compõem. A polícia, em todos os lugares, é a linha de frente dessa repressão.

Uma delegacia de polícia incendiada e vandalizada em Bogotá, destruída na noite de 9 de setembro.

As manifestações continuaram em Bogotá, Cali e outras cidades na noite de 10 de setembro. De acordo com um ativista da mídia independente em campo em Cali, o ESMAD (Esquadrão Móvel Anti-Motim), carabineros, polícia montada e polícia militar se mobilizaram fortemente — um demonstração atípica de força, principalmente o uso da Polícia Militar. Rumores sobre o uso adicional de munição real contra manifestantes ainda não foram confirmados, mas há fotos de policiais apontando pistolas para as pessoas. Horas depois do protesto em Cali convocado em 10 de setembro, um grupo de manifestantes foi forçado a se refugiar no hospital universitário, onde foram cercados pela polícia por horas, lutando bravamente. Às 21h, pelo menos 32 pessoas foram presas, embora apenas sete tenham sido identificadas, de acordo com a Medios Libres Cali.

Em Bogotá, às 22h30 do dia 10 de setembro, organizações de direitos humanos haviam informado 138 detenções confirmadas. O número cresceu durante a noite. Embora outros assassinatos policiais não tenham sido relatados, fontes que documentam os eventos no Twitter descrevem espancamentos, desaparecimentos e tortura contínuos de manifestantes.

Parece improvável que a agitação diminua tão cedo.

Entrevista: Um Anarquista de Bogotá

Um residente de longa data de Bogotá e membro do PASC, o Projeto de Acompanhamento Solidário da Colômbia, fornece mais contexto na entrevista detalhada a seguir.

— O que levou a isso?

Bem, o contexto que vimos que levou à situação nas ruas de Bogotá em 9 de setembro e agora hoje, 10 de setembro, tem a ver com um conflito social de longa data. A pandemia tornou mais evidente a situação que já existia em termos de pobreza, exclusões, grandes subúrbios cheios de desabrigados… o conflito armado que continua, a guerra contra os pobres. A guerra contra os camponeses pelos paramilitares no campo continua, então ainda há ondas de desalojos de pessoas pobres que estão presas nos subúrbios. Normalmente as pessoas sobrevivem da economia informal… elas acabam de passar seis meses sendo criminalizadas apenas por saírem de suas casas para comprar comida. Portanto, as pessoas estão literalmente morrendo de fome; as pessoas têm estado em uma situação insuportável nos últimos meses. E a brutalidade policial contínua, como em muitos outros lugares do mundo, é algo que incomoda as pessoas, especialmente as pessoas pobres que estão sempre enfrentando repressão — as prisões estão cheias de pessoas pobres.

Portanto, isso definitivamente tem a ver com o que aconteceu. No dia 9 de setembro, pela manhã, às 4 da manhã, um cara está tomando cerveja com uns amigos na rua, o que é ilegal… então aparece a polícia e, segundo os amigos dele, o cara diz “tá bom, me dá multa, tudo bem, estou tomando cerveja na rua, você quer passar multa, me dá multa”, e a polícia respondeu “Não, hoje não tem multa”, e começaram a espancá-lo e usar o taser nele. Eles deram-lhe choques pelo menos 11 vezes de acordo com a autópsia. Eventualmente, eles o levaram para a delegacia, onde ele foi espancado novamente e, finalmente, enviado para o hospital. Quando ele chegou ao hospital, ele estava morto.

E então, pior que tudo isso, quando a família estava em casa, com o corpo, colocando velas e fazendo suas cerimônias, os policiais circulavam com seus tasers nas mãos, orgulhosos. Então essa atitude da polícia foi a centelha — as pessoas se sentem oprimidas, acham que suas vidas não valem nada e é por isso que as pessoas foram para a rua ontem à noite.

Houve um primeiro chamado às 17h. Muitas pessoas se reuniram em torno da delegacia. A atitude da polícia foi realmente repressiva para com o povo. É assim que a situação evoluiu para tumultos. Algo como 50 delegacias de polícia foram incendiadas. A polícia usou essa desculpa para abrir fogo contra a massa de pessoas — agora temos a confirmação de sete mortos e 45 feridos, pelo menos 20 deles a balas. Eles literalmente receberam a ordem de atirar nas pessoas nas ruas, atirar para matar. Então as imagens que a gente consegue ver nas redes sociais são realmente preocupantes: policiais, alguns deles sem uniforme de policial, e outros civis que, você não sabe se são policiais, familiares de policiais, paramilitares, ou seja o que for, perseguir pessoas nas ruas para atirar nelas.

Foi o que aconteceu ontem à noite, até tarde. Agora, é 10 de setembro; há mais manifestações em frente à delegacia, e algumas pessoas já foram presas hoje.

—Como você descreveria a relação entre este e o paro nacional do ano passado?

Então, a gente tem que entender que na Colômbia há sete, dez anos, está havendo um processo de mobilização em andamento… o último grande episódio foi uma greve geral em novembro de 2019. Por causa do final do ano, parou, mas deveria ser retomado em março de 2020 — mas, em vez disso, como as pessoas em todos os lugares da Terra, ficamos presos em casa por seis meses, por causa da pandemia. Portanto, há muita raiva, muita raiva que vem da frustração do sentimento que as pessoas tiveram alguns meses atrás. E também, essas mobilizações contínuas de camponeses nas cidades vêm construindo um certo tipo de tecido social — então os vizinhos se conhecem porque iam bater panelas juntos todas as noites durante todo o mês de novembro e parte de dezembro. Esse tecido social foi a base para a mobilização contínua, incluindo o que está acontecendo hoje também. Portanto, podemos definitivamente ver um link e um acúmulo dessas situações.

—Qual tem sido o papel dos antiautoritários no levante??

Tem sido muito interessante com várias das mobilizações nos últimos anos e especialmente a última, a greve — não é apenas o que chamamos aqui de gente “organizada” que vai para as ruas. “Organizada” significa estar em uma federação anarquista, estar em um sindicato, estar em uma organização camponesa, estar em um dos grandes movimentos sociais que atuam na Colômbia. Excede essas categorias. Então você vê o seu vizinho que nunca organizou nada, que é apenas aleatoriamente contra a injustiça, juntando-se aos protestos que antes eram compostos apenas de ativistas. É interessante ver essa mudança em relação ao tipo de pessoa que vai para a rua — e diferentes pessoas trabalhando juntas também, antiautoritárias e pessoas de movimentos sociais, movimentos indígenas, e ver isso tudo unido. No mês passado, apesar da pandemia, movimentos indígenas, movimentos camponeses e movimentos estudantis se uniram em algo chamado Marcha pela Dignidade — 50 a 100 pessoas caminharam de diferentes regiões em direção a Bogotá por duas semanas. Isso atraiu muito apoio de muitas pessoas. Foi outro elemento do pano de fundo.

Multidão em 9 de setembo.

—Você vê alguma conexão entre isso e a revolta anti-policial nos Estados Unidos que começou em maio?

Podemos com certeza ver uma ligação entre a revolta aqui e a revolta que vimos nos Estados Unidos. Obviamente, há uma questão em torno do racismo sistêmico nos Estados Unidos e o que isso significa para os negros; Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) e todo o sentido dessa luta nos Estados Unidos não é exatamente o mesmo aqui, mesmo que possamos ver que aqueles que são os mais afetados pela matança de líderes sociais, pela onda de massacres que temos vendo no campo na Colômbia, são idígenas, são comunidades negras que se organizam, que têm outra forma de ver a vida, que têm laços de comunidade e têm outro projeto de vida, que não é o capitalismo. Portanto, existem links e diferenças.

Mas acho que a questão principal é que a pandemia é apenas mais um exemplo que confirma por que as pessoas não suportam mais esse sistema, e as pessoas estão genuinamente se revoltando contra essa opressão. Essa é a conexão principal, é o que podemos aprender, é aqui que podemos construir pontes em termos de questões como: com que mundo estamos sonhando? Podemos sonhar, podemos construir um mundo no qual não precisamos de prisões? Podemos construir um mundo no qual não precisamos do estado? Esse é o tipo de pergunta — e essa é a base a partir da qual podemos construir as pontes entre as lutas nos Estados Unidos e o resto das Américas, junto com as lutas das comunidades indígenas e negras.

—Qual o papel dos grupos paramilitares na repressão?

A luta armada colombiana continua. Basicamente, a guerra principal contra o povo não teve tanto a ver com a guerrilha das FARC — a guerra é na verdade uma guerra do estado contra seu próprio povo, contra seu próprio território, porque muitas comunidades têm outro modo de vida. Não querem ser dependentes do Estado, querem autonomia territorial, querem ter economia própria, que não é uma economia capitalista. Portanto, há uma guerra contínua contra esses projetos concretos existentes.

E essa guerra se desenrola por meio de medidas legais — há um enquadramento legal — pessoas estão sendo detidas e presas, há prisioneiros políticos, pessoas são reprimidas pela polícia. Mas o paramilitarismo é uma estratégia que o Estado sempre utilizou como forma de espalhar o terror no campo e cometer genocídio contra as etnias e também contra seus projetos, contra aquele tecido social. O próprio tecido social é o alvo militar da estratégia paramilitar. Isso é algo que está profundamente enraizado na sociedade colombiana há tantos anos que nem nos surpreende ao ver civis, ontem à noite, se juntando abertamente à polícia com armas e ajudando-a. Porque a atividade paramilitar está tão arraigada na prática das forças militares e policiais da Colômbia por tanto tempo que as duas estão fundamentalmente ligadas.

—O que essa revolta significa no contexto mais amplo dos movimentos sociais na Colômbia e na América do Sul?

Várias grandes organizações vêm planejando como providenciar o retorno da greve geral. Na verdade, para 21 de setembro. Então, esses distúrbios, esse levante — é interessante que chegue no momento em que todas as pessoas que vimos acalmadas durante a pandemia, mesmo quando a situação era claramente insuportável, estavam antecipando algo. Para as pessoas que ficaram sem teto nas últimas semanas, a miséria a que grande parte da sociedade está condenada é totalmente insuportável. Portanto, todos estavam esperando, aguardando uma grande revolta. É um exemplo do que está por vir.

É um exemplo do que está por vir na Colômbia, mas também é um exemplo do que está por vir no resto da América do Sul. O Brasil está em uma situação terrível. Vimos o que está acontecendo na Argentina com a polícia tentando fazer uma espécie de golpe no dia 9 de setembro de ontem. Então você pode ver que existe um tipo de conflito social que está crescendo, e tem a ver com o fato de que este sistema econômico não pode nos dar o que precisamos. Agora, isso não significa que os resultados da revolta e da luta serão a paz e a anarquia… infelizmente, também pode ser o fascismo. Mas é uma luta que tem que acontecer, é uma luta que não pode acontecer só através de um levante, tem que se dar também pelo desenvolvimento do tecido social, pelo estabelecimento de vínculos, pela construção de diferentes tipos de projetos, diferentes alternativas, muitas das quais já temos, enquanto outras ainda precisam ser criadas.

Apenas para citar alguns exemplos de coisas inspiradoras que têm acontecido — durante a pandemia, organizações camponesas com trajetórias autônomas têm enviado toneladas de alimentos para bairros pobres de Bogotá e outras cidades. Vimos exemplos semelhantes em outras partes da América do Sul. E, por exemplo, em algumas dessas regiões, eles têm seus próprios sistemas de segurança — portanto, eles têm seus próprios guardas, mas são guardas desarmados. Essa tem sido uma proposta das comunidades há muito tempo no sentido de substituir a polícia, de dizer, você sabe, não precisamos da polícia do estado — temos nossa própria estrutura comunitária para garantir a segurança. Toda a ideia dos guardas que vem de uma perspectiva indígena é totalmente diferente. Eles têm uma vara, mas essa vara nunca é usada para bater em ninguém; é uma vara que representa a autoridade coletiva, é dada a alguém e pode ser tirada dessa pessoa. É uma autoridade que você dá a alguém para ser guarda, temporariamente, mas que pode ser tirada dela a qualquer momento, e essa é uma responsabilidade coletiva, fazer funcionar os guardas da comunidade. Então nós temos os guardas indígenas, temos a guardia cimarrona, os guardas da comunidade negra, e na verdade o que se chama de primera linea, a linha de frente, jovens que estão formando linhas de proteção nas manifestações estudantis e na greve, estiveram em um intercâmbio no último mês com os guardas da zona rural, para fazer com que todos entendam essa perspectiva, para aplicá-la nas cidades.

Portanto, as pessoas não estão apenas participando de um levante, não estão apenas lutando contra o sistema — elas também estão imaginando e criando novos caminhos e novas perspectivas para outro tipo de sociedade. Apesar da raiva que posso sentir agora por todas as coisas terríveis que temos visto nas últimas horas, mas também nas últimas semanas — perdi a conta, mas no último mês e meio, tivemos algo como 15 massacres, 60 pessoas foram massacradas por soldados ou paramilitares em áreas rurais — a onda de violência pode levar você ao desespero total, mas vemos que existem exemplos inspiradores para anarquistas e antiautoritários, ou para quem quer ver um mundo sem opressão e sem um estado, há coisas que nos enchem de esperança.

Para Ler Mais

Introdução ao Anarquismo e Resistência em Bogotá—Um resumo do contexto das lutas sociais em Bogotá há 15 anos, escrito por visitantes dos Estados Unidos.