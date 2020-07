Dalla fine di maggio, manifestanti che si oppongono alla violenza della Polizia e alla supremazia bianca hanno invaso le strade di Portland, Oregon, scontrandosi con le forze dell’ordine. La scorsa settimana, l’aspirante autocrate Donald Trump ha fatto precipitare la situazione annunciando che avrebbe inviato agenti federali in tutto il Paese per far valere la sua autorità attraverso atti di violenza contro i dimostranti. Nei giorni passati, migliaia di persone si sono riversate lungo le strade di Portland per difendere coloro che stavano già protestando e per chiedere che gli agenti federali di Trump se ne andassero dalla città.

Ora, i partecipanti al movimento a Portland chiedono azioni solidali a partire da questo sabato, il 25 luglio. La seguente dichiarazione proclamata da diverse organizzazioni di Portland - tra cui (Pop)ular (Mob)ilization , Portland Rising Tide, Revolutionary Abolitionist Group, Colectivo X e Symbiosis PDX — chiede a tutti coloro che sono stati ispirati dalla determinazione e dalla resistenza dei manifestanti di quella città di diffondere la lotta in tutto il Paese, proprio nello stesso modo in cui Donald Trump spera di schierare forze federali ovunque.

Per favore, fate circolare questo video e questa dichiarazione e pensate a come prepararvi per combattere contro l’escalation della tirannia statale ovunque voi siate.

player.vimeo.com/video/440610900?title=0&byline=0&portrait=0 </a>

Da Portland al mondo

Amiamo il fatto che le persone stiano pensando ai modi in cui possono supportare gli abitanti di questa città, in particolare coloro che, nelle ultime sette settimane, hanno lavorato duramente nelle strade a sostegno della lotta per la vita dei neri e per la libertà di tutti - e nonostante le brutali tattiche repressive della Polizia e delle forze federali. Vogliamo accettare il vostro sostegno e diciamo che il modo migliore per farlo è trarre ispirazione da Portland e portare questa lotta dove vi trovate, in ogni modo possibile.

Fate tutto il possibile, usate ogni strumento nella casella degli attrezzi e usate tutte le tattiche che potete. La nostra lotta è la vostra lotta e vogliamo condividerla con voi. La nostra lotta comune contro il fascismo e contro la Polizia e i funzionari federali che difendono la supremazia bianca s’intersecano. Il movimento si sta muovendo: la solidarietà si sta diffondendo e più grandi diventiamo, più velocemente vinciamo.

Resteremo nelle strade fino a quando ogni istituzione nella nostra società non rifletterà la consapevolezza del fatto che LA VITA DEI NERI CONTA — e speriamo lo facciate anche voi. Sottoscritto da: (Pop)ular (Mob)ilization Portland Rising Tide The Revolutionary Abolitionist Group Colectivo X Symbiosis PDX