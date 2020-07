Solidarietà con la gente nelle strade di Portland

Giovedì, sia Donald Trump sia il suo consigliere nazionalista bianco e nativista Stephen Miller hanno annunciato che inizieranno a schierare ufficiali armati del Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) per le strade delle città dove si sono svolte proteste su larga scala – nello specifico, in quelle governate da Democratici. Secondo il * Daily Mail * , Trump ha dichiarato che ciò “riguarderebbe Seattle, Minneapolis, Portland e Chicago.” Per capire quale sia la posta in gioco, ci concentriamo su Portland, dove agenti del DHS hanno già brutalizzato i manifestanti per settimane.

All’inizio di giugno, quando Trump ha cercato di mobilitare i militari contro i dimostranti, ha scoperto che non erano disposti a metterci la faccia per sostenere la sua amministrazione. L’ordine di Trump di attaccare i manifestanti Democratici in modo da poter organizzare un’operazione pubblicitaria e il suo sforzo per invocare l’Insurrection Act non ha fatto altro che far diminuire i suoi sostenitori, portando allo scoperto alcune delle crepe presenti all’interno dello Stato.

Trump cerca di fare il duro nel momento più basso della sua presidenza.

Nel corso del mese successivo, Trump ha scoperto quali degli elementi armati del governo federale gli sono abbastanza fedeli da poter andare in guerra contro i cittadini statunitensi per suo conto. Mentre i manifestanti abbattevano statue fuori dalla Casa Bianca e i suoi fedeli consulenti della Fox News facevano gli straordinari per inventare nuove narrazioni che giustificassero la violenza contro i civili, Trump ha chiesto agli agenti del Dipartimento della Sicurezza Nazionale di dispiegarsi in quei luoghi dove le statue erano sotto attacco. Ora sta ampliando la loro missione, sfidando il controllo delle autorità locali e statali. È una mossa tipica di Trump per eludere la cattiva pubblicità derivante dalla sua risposta fallimentare alla crisi del COVID-19 e dai suoi sforzi per coprire il crescente bilancio delle vittime , reindirizzando i notiziari verso la sua resa dei conti con democratici, “antifa,” Black Lives Matter e altri spauracchi simili. Per Trump, dispiegare gli agenti del DHS è anche un’opportunità per sperimentare una nuova strategia, cercando di stabilire un nuovo precedente per militarizzare e politicizzare la repressione della protesta.

Se ciò dovesse avvenire, Trump continuerà a spingersi oltre. Oggi, siamo sul punto di paragonare gli sviluppi negli Stati Uniti e la situazione in Germania nei primi anni Trenta; stiamo già vedendo delinearsi il fascismo del XXI secolo, o della guerra civile . Se si limiteranno a essere degli spettatori, coloro che pregustano le elezioni presidenziali come un referendum sullo stile governativo di Trump, a novembre potrebbero scoprire che il futuro è già stato deciso. E se non ci saranno gravi ripercussioni per questa decisione, indipendentemente dal fatto che Trump vinca le elezioni, vedremo sempre più spesso forze del DHS utilizzate in questo modo, intensificando lo Stato di Polizia.

La fanteria dell’autocrazia.

Intensificazione della brutalità

A partire dalla fine di maggio, la polizia di Portland ha quotidianamente mobilitato squadre antisommossa per allontanare i manifestanti dalla strada, prendendo di mira e brutalizzando i giornalisti e trasformando il centro città in un poligono di tiro dove scagliare lacrimogeni e fare ricorso a “munizioni meno letali.” Settimane fa, gli agenti del DHS sono stati i primi a unirsi a loro nel brutalizzare i dimostranti. Secondo il Williamette Weekly ,

Nelle ultime due settimane, gli agenti federali hanno pattugliato gli isolati adiacenti al tribunale Mark O. Hatfield United States Courthouse. Questo grazie soprattutto al presidente Donald Trump, che ha schierato il Dipartimento della Sicurezza Nazionale in almeno tre città degli Stati Uniti dove si sono svolte importanti proteste di strada: Portland, Seattle e Washington D.C.

In un memo del DHS in cui viene spiegato lo schieramento a Portland - descritto dal Portland Mercury come “un’affermazione provocatoria piena di inesattezze ed errori di ortografia” e, in alcuni casi, mancante anche della punteggiatura più elementare - il sottosegretario del DHS Chad Wolf ripete la frase “anarchici violenti” 72 volte, usandola per definire diverse migliaia di persone. In molti casi, etichetta un gruppo di centinaia di “anarchici violenti” a causa delle presunte azioni di un solo paio d’individui. Ovviamente, il segretario Wolf e la sua cricca non hanno modo di conoscere l’orientamento politico di ogni persona coinvolta nelle proteste. Il loro obiettivo è piuttosto di mettere in atto la classica propaganda totalitaria: ripetendo questa frase all’infinito, cercano di inventare un nemico per giustificare una presa di potere militarizzata.

Come sottolineato dal Portland Mercury ,

Wolf non ha menzionato che la maggior parte della violenza cui Portland ha assistito negli ultimi 47 giorni è stata perpetrata della Polizia.

Mentre i funzionari del DHS pubblicano comunicati allarmistici su “anarchici violenti” che scrivono messaggi sui pannelli a protezione delle finestre del tribunale di Hatfield a Portland, agenti federali sono stati scatenati sui manifestanti in tutta la città. L’11 luglio, quelli di Portland hanno sparato alla testa del 26enne Donavan LaBella con un proiettile di gomma, fratturandogli il cranio. LaBella è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale e, qualche giorno dopo, era ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale.

Secondo un rapporto pubblicato sull’ Oregon Public Broadcasting ,

È perlomeno dal 14 luglio che gli agenti federali utilizzano auto civetta per guidare nel centro di Portland e detenere i manifestanti. Gli account personali e gli svariati video pubblicati online mostrano gli ufficiali avvicinarsi alle persone, trattenerle senza spiegar loro i motivi per cui vengono tratte in arresto e andare via.

Dobbiamo fare attenzione a non considerare l’intervento degli agenti federali come delle eccezioni; questo è solo l’ultimo episodio di una storia che coinvolge la repressione statale a ogni livello. Come riporta il Portland Mercury , gli stessi poliziotti di Portland hanno raggiunto elevati livelli di violenza:

Martedì, un ufficiale del PPB è stato filmato mentre rimuoveva la maschera protettiva di un manifestante per spruzzargli dello spray al peperoncino neglio occhi. Stamattina, la popolazione ha visto un gruppo di agenti del PPB [Portland Police Bureau] inseguire e placcare una persona che stava pedalando lungo la SW 4th nel centro di Portland, nonostante quella strada fosse aperta al pubblico.

I due volti del fascismo

Per anni, la polizia di Portland e il Dipartimento della Sicurezza Nazionale hanno lavorato congiuntamente con organizzatori fascisti e di estrema destra per coordinarne le manifestazioni e facilitare la loro violenza nei confronti dei contromanifestanti antirazzisti e antifascisti e il popolo in generale. Nel giugno 2018, il DHS ha lavorato direttamente con il leader di estrema destra Joey Gibson per pianificare una dimostrazione nel centro di Portland nel corso della quale ai fascisti è stato permesso di attaccare i manifestanti nella più totale impunità. All’inizio del 2019, sono venuti alla luce alcuni messaggi che Gibson si era scambiato con dei membri del Portland Police Bureau, svelando che gli agenti stavano fornendo informazioni a Gibson, facendogli sapere quando i suoi colleghi in libertà vigilata avrebbero dovuto tenere un profilo basso e informandolo in anticipo in merito a eventi e attività antifasciste. Gli ufficiali non hanno subìto conseguenze .

Già nel 2017, dopo che il fascista Jeremy Christian aveva ucciso due persone dopo aver partecipato a un raduno di estrema destra a Portland, siamo stati costretti a pubblicare questo poster che spiega come i fascisti e la Polizia di Portland lavorino insieme.

Nessuno verrà a salvarci

Per ora, Trump e i suoi sostenitori stanno facendo grandi sforzi per giustificare l’intervento dei federali a Portland, a tal punto che il governatore dell’Oregon l’ha accusato di aver semplicemente tentato di mettere in piedi “ una trovata elettorale .” Ma se un giorno questa dovesse diventare la normalità, il Dipartimento di Sicurezza Nazionale e altre agenzie federali interverranno regolarmente in tutto il Paese, senza aver bisogno di giustificarsi: attaccando e ferendo in modo permanente i manifestanti, rapendo attivisti con auto civetta e reprimendo le proteste con la forza bruta, se necessario. Trump non è solo un demagogo filibustiere; sta valutando l’equilibrio di potere per conto dell’intera classe dominante, cercando di capire quanto potranno essere in grado di cavarsela.

La brutalità del DHS e della Polizia di Portland mostra innanzitutto il motivo per cui la gente si è ribellata in risposta all’assassinio di George Floyd. Non ci sono dubbi sul fatto che il Governo o la Polizia siano responsabili nei nostri confronti. L’unico modo in cui possiamo far leva su di loro è diventare ingovernabili , rendendogli impossibile il mantenimento della loro gestione a nostre spese. La risposta non è richiedere che le autorità stabiliscano regole più rigide che governino l’intervento statale e federale - un’ impresa destinata all’insuccesso - ma che delegittimino tutte le forze repressive, dal livello federale a quello locale, e l’organizzazione congiunta per render loro impossibile il governarci.

Un manifestante a Portland nella notte del 16 luglio.

Anche se al momento sembra improbabile che Trump possa creare un consenso tra la classe dominante per restare al potere - democraticamente o no - altri quattro anni, è certo che i malandrini che formano la sua amministrazione non hanno fretta nel mollare le redini dello Stato. Mentre le spaccature all’interno della classe dominante si ampliano parallelamente ai divari presenti all’interno di tutta la nostra società, alcuni di loro potrebbero essere legittimamente preoccupati di doversi trovare a condividere il destino patito dai collaboratori più stretti di Trump che sono già stati giudicati colpevoli di alcuni crimini. Se Trump la passerà liscia nello schierare il DHS contro gli “anarchici violenti,” ciò verrà trasmesso ai suoi prossimi avversari e l’equilibrio di potere potrebbe iniziare a spostarsi a suo favore.

Anziché immaginare che le elezioni e “lo stato di diritto” ci proteggano dalla tirannia, dobbiamo capire come la rappresentatività e la Legge siano esse stesse legate alla perpetuazione delle istituzioni attraverso le quali despoti come Trump governano. In primo luogo, l’unico motivo per cui abbiamo delle elezioni o dei diritti è che i nostri avi hanno combattuto una rivoluzione e poi una sanguinosa guerra civile. L’opera di liberazione da loro iniziata, attende ancora di essere portata a termine oggi.