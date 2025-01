Eine Pandemie überleben: Tipps zur Bewältigung von Isolation, Angst und Trauer

Übungen, Rituale und Vorbereitungsmöglichkeiten, die du nutzen kannst, um wieder handlungsfähig zu werden, dich zu stabilisieren und dich gegen die langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu wappnen.

Der folgende Text schöpft aus unseren gelebten Erfahrungen des Kampfes, der Entwicklung und des Verlustes. Er basiert auf den Erfahrungen des somatic experiencing sowie aus der Sterbebegleitung, die wir als Krankenpfleger*innen und als mitfühlende menschliche Wesen in einer harten Welt geleistet haben. Dieses Schreiben entspringt auch der Erkenntnis, dass wir unsere Ängste auf individueller Ebene anerkennen und uns ihnen stellen müssen, damit wir uns dazu befähigen können, einander in diesem neuen unsicheren Kontext zu vertrauen. Niemand weiß, wie man diese Pandemie eindämmen kann - und es ist offensichtlicher denn je, dass wir dem Staat nicht vertrauen können. Die Pflege unserer psychischen Gesundheit kann unsere Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln erhöhen.

Wir befinden uns in einer neuen Ära, in der wir gemeinsam herausfinden müssen, wie wir das Leben inmitten einer weltweiten Pandemie meistern können. Wir alle erleben ein kollektives Trauma, während sich die Welle von COVID-19 über die Welt bewegt und das Grundgefüge der Gesellschaft zerreißt. Dieser historische Moment hat uns die Möglichkeit eröffnet, neue Wege der Verbindung und gegenseitigen Hilfe in sozialen als auch in wirtschaftlichen Aspekten unseres täglichen Lebens zu beschreiten. Derweil erleben wir weiterhin die Merkwürdigkeit der physischen Distanzierung und den vielschichtigen Verlust dessen, was wir als alltägliches Leben bezeichnet haben.

Uns in Momente von Stress und Unsicherheit hinein-und aus ihnen heraus zu bewegen ist in Zeiten des Virus eine weltweite kollektive Erfahrung. Gleichzeitig ist diese Pandemie kein einmaliges Ereignis; sie ist Teil der neuen Normalität in dieser globalen Wirtschaft. Viren werden sich weiter ausbreiten, solange wir das ökologische Gleichgewicht des Planeten weiter stören. Doch was wir bisher durchgemacht haben, könnte uns dabei helfen, herauszufinden, wie wir zukünftig jene Gesellschaft gemeinsam aufbauen können, die wir uns wünschen. Auch wenn sich das schwierig anfühlen mag, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir über eine Handlungsfähigkeit verfügen - gemeinsam können wir aus den Trümmern dessen, was wir hinter uns lassen müssen, ein sinnvolles Leben aufbauen.

Dieser Text ist ein kleiner Versuch, uns dabei zu helfen, uns gegenseitig im Prozess dieser kollektiven Neuorientierung zu unterstützen, während wir weiter dafür kämpfen, unsere Träume für diese Welt zu verwirklichen. Wir offerieren einen Blick auf die Notwendigkeit, sich durch die vielen Aspekte von Trauer zu bewegen und machen einige Vorschläge, wie wir uns auf das vor uns liegende Unbekannte vorbereiten können. Wir schlagen verschiedene körperliche Übungen vor, die es uns erleichtern können, uns selbst in einer unsicheren Zukunft zu „erden“ und gleichzeitig kreative Wege zu finden, um trotz des notwendigen physischen Abstands Verbindungen zu schaffen und unsere Vorstellungskraft zu erweitern.

Einige von uns stehen unter Schock. Einige von uns haben Angst. Welche Gefühle und psychischen Zustände du auch immer gerade durchlebst, sie machen Sinn. Jede*r von uns macht auf ihre*seine Weise einen gewissen mehrschichtigen Verlust durch. Die kollektive Erfahrung von COVID-19 begann, ohne dass wir mit unseren Leben, von vor der Pandemie, in irgendeiner Weise hätten abschließen können. Keine*r von uns hat eine klare Vorstellung davon, was dies für unser tägliches Leben bedeutet. Wir wissen nicht, wie wir in Zukunft Geld verdienen werden. Ungeplante Verluste können unsere Bewältigungsfähigkeiten überfordern und ein normales Funktionieren extrem erschweren. Wir müssen neue Wege finden, um unser Leben zu strukturieren. Das kann uns ängstlich machen und unseren Prozess, uns durch den Verlust zu bewegen, um uns an die Veränderungen anzupassen, erschweren oder verzögern. Darüber hinaus erleben viele von uns auch die vorweggenommene Trauer über den bevorstehenden Verlust von geliebten Menschen aufgrund der Pandemie. Keine*r von uns ist damit allein.

Aufgrund der ungewissen Zukunft, fehlt uns die Orientierung um die Bedrohung zu verorten. Das liegt auch an der Art uns Weise wie wir als Menschen auf Bedrohung reagieren. Wir sind hyperfokussiert auf unsere Telefone und Bildschirme und suchen sowohl nach Informationen als auch nach Verbindungen, die uns helfen uns zu beruhigen - ein Gefühl der Kontrolle zu erlangen und uns einen Weg in die Zukunft vorstellen zu können. Doch das beruhigt unsere Nerven nicht. Um eine Bedrohung zu lokalisieren, ist unser Gehirn darauf programmiert zuerst vorausschauend zu beobachten bevor es sich unserer direkten Umgebung zuwendet. In solch einer Situation neigt unser Nervensystem dazu, in einem gesteigerten Zustand zu verharren, da unsere momentane Umgebung uns das Potenzial gefährlicher Informationen und schnell wechselnder Nachrichten bietet.

Unser Immunsystem ist eng mit unserem Nervensystem verbunden, und unser Stressniveau wirkt sich auf beide Systeme aus. Insbesondere lange Perioden des Lockdown belasten unsere Immunfunktion. Wir hoffen, dass einige der hier vorgeschlagenen Methoden dazu beitragen können, dein Nervensystem zu beruhigen und die von vielen von uns angestrebte Mobilisierung zu erreichen.

Soziale Isolation ist ein Risikofaktor, der unsere geistige und körperliche Gesundheit beeinträchtigt. Deswegen ist es in dieser neuen Situation sehr wichtig, dass wir die Verbindungen zu anderen Menschen aufrechterhalten.

Die Verwendung von Bildschirmen und Videochats kann eine extreme Belastung für unser soziales Beziehungsgefüge darstellen. Es gilt die Schwierigkeiten der Mimik, Tonlage und dem Herstellen eines Augenkontakts im gemeinsamen Miteinander zu meistern. Wir müssen uns Fenster vorstellen, wo Wände sind. Es ist wichtig, dass jede*r von uns der Tendenz widersteht, die Angst vor anderen zu normalisieren, die wir in dieser individualisierten Gesellschaft bereits so sehr erleben. Die Umsetzung folgender Praktiken kann uns helfen, angstbasierte Interaktionen mit Freund*innen und Fremden gleichermaßen zu vermeiden.

Konsens

Eine Möglichkeit, wie wir Stress und Schaden für uns selbst und für einander reduzieren können, besteht darin, bei der Interaktion mit anderen Konsens zu üben. Nimm dir zum Beispiel Zeit, um herauszufinden, was deine persönlichen Grenzen im Kontakt mit anderen sein sollen. Musst du mindestens einen Meter Abstand zu anderen Menschen haben? Müssen die anderen Masken tragen, wenn sie mit dir sprechen wollen? Fühlst du dich wohl, wenn du neben jemandem sitzt? Ist leichter Körperkontakt akzeptabel? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Stell dir Fragen wie diese und kommuniziere deine Gefühle anderen. Das wird dazu beitragen, dass Menschen nicht versehentlich eine Grenze überschreiten, von der sie nicht wussten, dass du sie hast. Dies kann auch dazu beitragen, die Art der Selbstkontrolle zu verringern, die entstehen kann, wenn Menschen sich verängstigt und unsicher fühlen und es allen ermöglichen darauf zu vertrauen, dass alle um sie herum über ihre Grenzen und Bedürfnisse nachdenken.

Übung: Selbstumarmung mit einem “Wu”-Laut

Selbstberührung ist ein nützliches Instrument, vor allem jetzt, wo wir weniger Körperkontakt haben. Stress und andere Reaktionen auf Stillstände können unsere Verdauung beeinträchtigen. Ein tiefes “Wu”-Geräusch ermutigt unser Nervensystem, zu einem ausgewogeneren Zustand zu gelangen, was unseren Organen und unserem Körper ein Gefühl des Zusammenhalts verleiht. Dieses besondere Geräusch kommt aus dem unteren Teil des Rumpfes unseres Körpers. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, den Klang zu spüren, wie er von unterhalb unserer Zwerchfellmembran kommt, hilft er uns beim runterkommen.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen einem erzwungenen Atemzug und einem spontanen Atemzug. Anstatt absichtlich tief einzuatmen, solltest du dir erlauben, voll auszuatmen, und während du das tust, wirst du die Qualität der Ruhe bemerken, wenn dein Körper ins Gleichgewicht kommt.

Versuche den ganzen Tag über aufmerksam zu sein, damit du merkst, wenn du einen tiefen Atemzug, einen Seufzer ausatmest. Dieses langsame, hörbare Ausatmen ist eine alltägliche Erfahrung, um Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir seufzen spontan viele Male pro Stunde, während unser Nervensystem sich zurücksetzt und reguliert.

Lege deine rechte Hand unter die linke Achselhöhle, nah an dein Herz. Dann lege deine linke Hand auf deine rechte Schulter. Nimm die Wärme deines Körpers wahr. Stell dir ein Gefühl des Umschließens vor. Achte darauf, ob du das Gefühl hast, dass sich eine Art von Leichtigkeit in deine Brust einstellt, oder ob du spontan tiefer einatmest oder sich eine natürliche Atmung einstellt. Dann, wenn du bereit bist, atme langsam ein, und wenn du ausatmest, lass die ganze Luft langsam mit einem “Wu”-Geräusch, wie das eines tiefen Nebelhorns, wieder heraus. Wiederhole das dreimal langsam. Stell dir vor, dein Gehirn bewegt sich nach unten in dein Becken, wie ein Eiswürfel, der schmilzt und nach unten fließt, um bei der Regulierung deines Nervensystems zu helfen. Sei einfach neugierig, was dir auffällt. Hat sich etwas verändert? Bist du aufmerksamer?

Übung: Erweitere deinen Blick

In unserer modernen Situation und vor allem bei der plötzlichen Notwendigkeit, uns mit körperlicher Distanzierung umeinander zu kümmern, verbringen wir viel Zeit mit fokalem Sehen, bei dem wir die Aufmerksamkeit von einem Objekt auf das nächste richten. Es ist hilfreich, unsere periphere Wahrnehmung zu erweitern und einen größeren Sinn für die physische Perspektive zu gewinnen, während wir uns an den Kontext anpassen, in dem wir uns jeweils befinden. Auf Bildschirme oder selbst auf gedrucktes Material zu starren, ist eine ziemlich neue menschliche Erfindung. Vor der Industrialisierung hat die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht so viel Zeit damit verbracht, die Dinge aus nächster Nähe zu betrachten. Wir haben uns in der Savanne entwickelt. Die menschliche Evolution brachte uns aus den Bäumen heraus, um aufrecht zu stehen. Es ist gut für unser System, über weite Entfernungen sehen zu können, auch im Stadtbild. Wenn wir uns auf den Punkt des entferntesten Kontakts konzentrieren, erhalten wir ein weicheres und weitreichenderes Bewusstsein, während wir gleichzeitig ein Gefühl des Bewusstseins behalten. Das Ziel ist es, in einen Zustand entspannter Wachsamkeit zu gelangen, in dem du in jedem Moment auf ein breites Spektrum an Reaktionsfähigkeit zugreifen kannst.

Lass zu Beginn deine Augen dorthin gehen, wo sie hinwollen. Erlaube deinen Augen, langsam zu wandern. Nimm dir dazu ein oder zwei Augenblicke Zeit; sei neugierig auf das, was du bemerkst. Dann fang an, nach dem zu suchen, was du sehen kannst, das am weitesten entfernt ist. Es könnte ein wenig Anstrengung erfordern, sich an das Schauen in die Ferne zu gewöhnen, aber nimm dir einen Moment Zeit, damit zu spielen. Was ist das am weitesten entfernte Ding, das du im Moment sehen kannst? Wenn du dieses Objekt findest, bemerkst du, wie deine Augen weich werden, wie sich die Muskeln in deinem Gesicht entspannen. Vielleicht bemerkst du, dass du auf natürliche Weise tiefer ein- oder ausatmest.

Als Nächstes strecke langsam deine Arme vor dir aus und bewege sie nach außen zu den Rändern dessen, was sich gerade in deiner peripheren Sichtweite befindet. Wenn du diese Stelle gefunden hast, drehe deine Handflächen nach innen und wackel langsam mit den Fingern. Wenn du den Gegenstand an der am weitesten von dir entfernten Stelle wiederfindest, werden deine Augen weicher. Lass deine Augen ruhen und eine tiefere Zentrierung erschließen. Achte darauf, wie du das entspannte Sehen beibehalten und gleichzeitig auf die Bewegung deiner Finger achten kannst. An diesem Ort befindest du dich im Gleichgewicht mit einer entspannten Wachsamkeit und bist bereit, auf Bedrohung durch einen Zustand der Ruhe zu reagieren.

Übung: Aufmerksamkeit erlangen

Es ist wichtig, Räume zu schaffen, in denen Gefühle der Erregung, Wut und Trauer ausgedrückt werden können. Das Ziel dieser Übung ist es, diese Gefühle zu legitimieren und zu pflegen, sie zuzulassen und auszudrücken. Der Einsatz unserer Gesichtsmuskeln kann dabei helfen, unser Nervensystem zu beruhigen und zu regulieren. Dadurch können wir besser kommunizieren und auch die Gesichter anderer besser lesen.

Beginne damit, deine Aufmerksamkeit auf dein Gesicht zu lenken. Kneife die Muskeln in deinem Gesicht langsam zusammen, bis sie so angespannt wie möglich sind. Bleibe einen Moment so und entspanne die Muskeln. Nach einigen natürlichen Atemzyklen, weite dein Gesicht nach außen. Öffne den Mund und strecke die Wangen. Bleib so für einen Moment und ruhe dich dann aus. Wechsel mehrmals zwischen diesen Zuständen hin und her.

Dann, wenn du bereit bist, konzentriere dich auf alle Gefühle, die Aufmerksamkeit und Bewegung wünschen. Fang wieder an, dein Gesicht zusammenzupressen, indem du dir deine Augen und deine Nase bewusst machst; press fester, damit der Ärger weiß, dass es in Ordnung ist, wenn er da ist. Vielleicht erlebst du einen spontanen, beruhigenden Atemzug. Als Nächstes benutze deine Augen, um einen stechenden Blick zu lenken. Knirsche leicht mit den Zähnen. Lass dir jede Art von Grummeln oder Geräusch, das du in dir spürst aus deinem Mund herauskommen. Wenn du bereit bist, lass dein Gesicht in einen neutralen Zustand zurückkehren und lass deine Augen weich werden. Wiederhole dies bei Bedarf einige Male.

Übung: Progressives Ausbalancieren

Durch Gewöhnung kann unser Körper in gewissen Mustern stecken, durch die einige Bereiche besonders angespannt sind, während andere Bereiche fast gar nicht beansprucht werden. Um dieses Ungleichgewicht wieder auszubalancieren, müssen wir ihrer bewusst werden. Eine ausgezeichnete Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Spannungen absichtlich zu erzeugen und abzubauen. Diese Übung lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was deine Nerven normalerweise unbewusst tun, so dass du beginnen kannst, diese Muster zu verschieben.

Beginne im Stehen, wenn du magst mit geschlossenen Augen, einen Bereich deines Körpers anzuspannen, dann einen anderen. Erlaube dir dabei zu atmen. Zähle für jeden Teil deines Körpers langsam bis acht, während du die Spannung kräftig hältst. Dann löse die Spannung beim Ausatmen. Stelle dir dabei vor, dass sich dieser Körperteil ausdehnt oder mehr Platz einnimmt, so als ob alle Zellen, aus denen er besteht, wachsen. Nach dem nächsten Einatmen atme bis acht aus und stell dir vor, dass dieser Teil deines Körpers sich entspannt und wie Butter schmilzt. Führe den Ablauf der Anspannung und Entspannung jedes Bereichs zweimal durch. Achte darauf, dass du zwischen den beiden Zuständen einige natürliche Atemzüge einplanst.

Beginne mit der Anspannung von Hals und Rachen. Viele von uns haben Verspannungen im Nacken, die manchmal als Folge des Versuchs, Situationen zu kontrollieren, starr bleiben. Der Nacken ist ein großartiger Ort, um wieder etwas Leichtigkeit zu erlangen. Nachdem du dies zweimal getan hast, ruhe dich einen Moment aus. Als zweites spannst du deine Schultern, Arme und Hände an, als ob du dich auf einen Kampf vorbereiten würdest. Spüre dabei deine Muskeln und alle Kraftempfindungen in deinem Körper. Das Fühlen deiner Arme kann dir ein Gefühl dafür geben, wie viel Platz du einnehmen kannst. Drittens: Spanne deine Bauchmuskeln an. Viele Menschen spüren einen verspannten Knoten im Oberbauch, der mit Angst verbunden ist, während andere dort eine Leere oder einen Mangel spüren. Wenn du dich darauf konzentrierst, deinen Bauch zu spüren, kann das ein Schritt zur Wiederherstellung einer tiefen Erfahrung und eines Gefühls der Stille des Seins sein. Spanne schließlich deine Beine und Füße an. Viele von uns fühlen sich von ihren Beinen getrennt; sich ihrer wieder bewusst zu werden, kann ein Schritt sein, deine Stärke zu spüren, sich zu behaupten und deine Fähigkeit wiederzuentdecken, Kraft zu schöpfen oder zu fliehen, wenn es sein muss.

Führe nach all diesen Anspannungen und Entspannungen eine zusätzliche Schwungbewegung aus, um überschüssige Spannungen abzubauen. Steh auf und dreh deinen Oberkörper von einer Seite auf die andere, als ob du zuerst über deine rechte Schulter und dann über deine linke blickst und dabei sanft deinen ganzen Oberkörper dehnst. Lass deine Arme locker hängen und der Bewegung folgen, so dass sie ausschwingen und am Ende jeder Drehung sanft an deine Seiten klopfen. Du kannst deine Knie ein wenig entspannen, indem du deine Hüften an der Drehbewegung teilhaben lässt. Fühl die sanfte Drehung deiner Wirbelsäule, während du dich bewegst. Tue dies ein oder zwei Minuten.

Sich auf jede Möglichkeit vorbereiten

Diese Pandemie erinnert uns daran, dass wir nie ganz sicher sein können, was passieren wird. Sich der Ungewissheit zu stellen, kann helfen ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Dinge innerhalb unserer Kontrolle liegen. Selbst wenn folgende Überlegungen über Jahre oder Jahrzehnte hinweg nicht notwendig werden, fühlst du dich vielleicht besser vorbereitet, nachdem du sie gemacht hast.

Umgang mit Verlust

Die Art und Weise, wie die Pandemie und die soziale Distanzierung unser Leben destabilisiert haben, hat für viele von uns bereits ein schmerzliches Gefühl des Verlusts hervorgerufen. Ganz gleich, ob du dich mit den Veränderungen in deinem Leben auseinandersetzt oder um das Ableben eines geliebten Menschen trauerst - es kann helfen, deine Beziehung zu diesen Gefühlen rituell zu strukturieren.

Hier sind einige Ideen für die Schaffung eines Rituals rund um den Verlust:

Zünde Kerzen zu einer geplanten Zeit an und lass sie abbrennen.

Lese Gedichte laut vor. Nimm sie auf, um sie mit anderen zu teilen.

Veranstaltet ein Lagerfeuer und tauscht euch Geschichten aus. Ihr könnt das immer noch tun, während ihr einen Sicherheitsabstand einhaltet und Masken tragt.

Wähle Objekte aus, mit denen du einen Altar zur Erinnerung oder zum Übergang schaffst, so dass Menschen sich versammeln und gemeinsam gedenken können.

Entwickele ein Gedenkritual zu Ehren deiner Liebsten, wie das Pflücken eines Blumenstraußes, den du an besonderen Tagen oder wann immer du möchtest beobachten kannst.

Du kannst das Ritual auch auf individueller Ebene praktizieren. Dies kann dazu beitragen, dir das Gefühl der Kontrolle über deine Umgebung zu geben, wenn diese sonst nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Es kann dir helfen, dich mehr auf die Kontrolle von Dingen zu konzentrieren, die nur dich selbst betreffen, wie z.B. die Struktur deines Tages, die Reihenfolge, in der du bestimmte Dinge tust, oder die Anordnung deiner Dinge in einem persönlichen Raum.

Viele von uns erleben eine dramatische Zunahme der Zeit, die wir zu Hause mit unseren Lieben verbringen. Deshalb ist es besonders wichtig, unsere schwierigen Gefühle nicht an ihnen auszulassen. Wenn wir mit unserem Kontrollbedürfnis kreativ und bewusst umgehen, z.B. indem wir uns auf Rituale konzentrieren, kann uns das helfen andere nicht zu verletzen oder mit ihnen in Konflikt zu geraten.

Werkzeuge für die Sterbebegleitung

Eines der besten Geschenke, die wir einander machen können, ist es, vor allem die schwierigen Gespräche zu führen, die zur Vorbereitung auf das Unbekannte notwendig sind. Wir möchten dich dazu ermutigen, mit deinen Freund*innen und deiner Familie darüber zu sprechen, was du dir im Falle einer schweren Krankheit wünschen würdest. Dies ist eine Möglichkeit, deine Selbstbestimmung und Autonomie, selbst im schlimmsten Fall, zu erhöhen. Schreibe auf, was du dir von deinen Begleiter*innen wünschst, wenn du krank bist oder stirbst, und was sie nach deinem Tod tun sollen. Hier bieten wir einige der logistischen Aspekte an, wie du dies tun kannst. Sei so konkret, wie es für dich möglich ist. Es kann für Freund*innen und Familienangehörige eine immense Erleichterung sein, wenn sie in einer Situation, in der du wichtige Entscheidungen nicht selbst treffen kannst, diese nicht für dich treffen müssen. Eine solche Vorbereitung verhindert, dass es selbst bei denen, die deine Wünsche am besten kennen, zu Zweifeln kommt. Man ist nie zu jung oder zu alt, um diese Schritte zu unternehmen.

Darüber nachzudenken, kann ein wichtiger Weg sein, sich auf das Unbekannte vorzubereiten und für sich selbst und für die, die wir lieben, zu sorgen.

Was ist eine Patient*innenverfügung?

Eine Patientenverfügung ist ein Rechtsdokument, in dem deine Wünsche zur Gesundheitsversorgung für den Fall geklärt werden, in dem du nicht mehr in der Lage bist, diese Entscheidungen selbst zu treffen. Sie kann beschreiben, welche Art von medizinischer Intervention du wünschst oder nicht wünschst, z.B. künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, Intubation oder Operation. Das Dokument kann jederzeit widerrufen werden, solange du kognitiv dazu in der Lage bist; es muss schriftlich verfasst sein (und wenn du nicht mehr unterzeichnen kannst notariell beglaubigt werden), um als anwendbar zu gelten. Das Formular verlangt zwar nicht, dass du jemanden als deine*n Betreuer*in oder Bevollmächtigte*n benennst, jedoch ist solch eine Person relevant in dem Fall, wenn du nicht mehr einwilligungsfähig bist (jede medizinische Behandlung bedarf der Einwilligung). Für die betreuende oder bevollmächtigte Person ist die Patient*innenverfügung unmittelbar verbindlich. Deswegen ist es wichtig, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht zu kombinieren.

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Ein*e Vorsorgebevollmächtigte*r ist eine Person, die du auswählst, um alle deine Entscheidungen im Gesundheitswesen zu treffen, wenn du dies nicht selbst tun kannst. Du solltest dieser Person so viele Details wie möglich darüber mitteilen, was du dir für deine Gesundheitsversorgung wünschst. Du kannst neben einer primären Person auch eine zweite und dritte Person einsetzen. Wenn du möchtest, dass sie kollektive und horizontale Entscheidungen treffen, mach das vorher klar; rechtlich gesehen wird deine primäre Person die gesamte Entscheidungsgewalt haben, sofern du nichts anderes angibst. Vergewissere dich, dass du die Zustimmung erhältst, bevor du jemanden für diese Rolle auswählst, da es eine große Verantwortung ist, Entscheidungen mit großer Tragweite zu treffen, mit der sich nicht alle Menschen wohlfühlen.

Einige Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du eine Vorsorgevollmacht in Erwägung ziehst:

Kann diese Person die Aufgabe erfüllen, die ich von ihr verlange? Ist sie die Art von Person, die sich für mich einsetzen kann oder würde? Wie wohl fühlt sie sich dabei, unter Stress emotionale Entscheidungen zu treffen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie in einer Notsituation ans Telefon geht? Wohnt ihr nah beieinander? Ist die Person in der Lage zu reisen, um mich zu erreichen? Wie gut kennt mich diese Person? Habe ich sie gefragt, ob sie bereit wäre, dies für mich zu tun?

Einige allgemeine Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man die Ungewissheit der Zukunft betrachtet:

Was sind die Dinge, die du bedauerst, die du heute oder kurzfristig lösen könntest?

Gibt es Briefe, die du schreiben möchtest? Dinge, für die du dich entschuldigen möchtest?

Schreibe drei Erfahrungen auf, auf die du jetzt hinarbeiten willst. Wen möchtest du gerne dabei haben?

Gibt es Habseligkeiten, bei denen du sicherstellen möchtest, dass eine bestimmte Person sie bekommt, wenn du weg bist? Gibt es etwas, das du heute loswerden möchtest?

Wie sollte deine Beerdigung klingen, schmecken, riechen, aussehen und sich anfühlen?

Wenn du etwas mit deinem Körper tun könntest, wenn du stirbst, was würde es sein?

Gibt es lebensverlängernde Interventionen, mit denen du nicht am Leben erhalten werden willst? Was, wenn du noch bei Bewusstsein bist und kommunizieren kannst?

In der Ungewissheit dieses Augenblicks, lass dir versichern, dass du nicht allein bist. Du bist Teil eines größeren Gefüges menschlicher Kollektivität, das Zeit und Raum überspannt und sich über die Grenzen des Kapitals und der staatlichen Kontrolle hinaus erstreckt, sogar über die Reichweite von Viren. Womit auch immer du konfrontiert bist, denke daran, dass diejenigen von uns, die von einer völlig neuen Welt träumen, gemeinsam in dieser Situation sind.

Passt auf euch auf.

Es gibt noch so viele Möglichkeiten, die wir in die Tat umsetzen können.