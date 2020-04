¿Y después del virus? Los peligros por delante

¿Cómo resurgirá nuestra sociedad de la crisis COVID-19? ¿La pandemia muestra que necesitamos más poder estatal centralizado, más vigilancia y control? ¿Cuáles son las amenazas contra nosotros y cómo podemos prepararnos para enfrentarlas?

Hace varios días, el número de muertes por coronavirus en la ciudad de Nueva York superó el número de muertos por los ataques del 11 de septiembre de 2001. Cada vez que expertos y políticos invocan el 11 de septiembre, saben que están tratando de preparar el escenario para un poco de asombro y asombro.

Los ataques del 11 de septiembre sirvieron para justificar la “Ley Patriota”, las encarcelaciones extraordinarias y la tortura, las ocupaciones de Afganistán e Irak; estas allanaron el camino para una serie de otras catástrofes, incluido el surgimiento del Estado Islámico. Mientras que 2977 civiles fueron asesinados el 11 de septiembre, la consiguiente “Guerra contra el Terror” mató al menos cien veces más que muchos civiles.

Si la comparación del 11 de septiembre muestra algo, es que la respuesta estatal a la pandemia será mucho más destructiva que el virus en sí. Repasemos cuáles son los peligros y la lógica de quienes aspiran a impulsar la respuesta del estado para prepararse para la próxima etapa de la crisis antes de que llegue. No es inevitable que lo que salga de esto sea tiranía; por el contrario, podría ser agitación.

Como afirmamos hace mucho tiempo, en otro siglo, hay una diferencia entre la vida y la supervivencia. Enfrentando la pandemia y los acaparamientos de poder totalitarios que la acompañan, ocupémonos no solo de la cuestión de cómo sobreviviremos, sino también de cómo deseamos vivir.

Así como los ataques del 11S dieron como resultado políticas que mataron a cientos de miles de personas que no tenían nada que ver con ellos, los estados oportunistas están respondiendo a la pandemia al intentar lanzar una nueva era de tiranía.

«Las regulaciones de peste también arrojan una larga sombra sobre la historia política. Marcaron una vasta extensión del poder del estado en esferas de la vida humana que nunca antes habían estado sujetas a la autoridad política … Justificaron el control sobre la economía y el movimiento de las personas; autorizaron la vigilancia y la detención forzada; y sancionaron la invasión de hogares y la extinción de las libertades civiles. Con el argumento incontestable de una emergencia de salud pública, esta extensión del poder fue bien recibida por la iglesia y por poderosas voces políticas y médicas. La campaña contra la peste marcó un momento en el surgimiento del absolutismo y, en general, promovió una acumulación del poder y la legitimación del estado moderno». Epidemias y sociedad desde la muerte negra hasta el presente , Frank M. Snowden

El peor de los casos

Debido a la globalización y la automatización neoliberales, una proporción cada vez mayor de la población mundial es simplemente esencial para la producción y distribución industrial. En consecuencia, los trabajadores han inundado el sector de servicios, trabajando más y más horas para sobrevivir. En lugar de renegociar los tratados de paz entre capitalistas y trabajadores que mantuvieron el capitalismo durante el siglo XX(1) los gobiernos han llegado a confiar en una vigilancia policial cada vez más represiva, dependiendo de las innovaciones tecnológicas para mantener a las poblaciones inquietas bajo control. No obstante, o por esta misma razón, los disturbios llegaron a su punto álgido en 2019 con levantamientos en Hong Kong , Chile , Cataluña , Líbano, Sudán, Haití y docenas de otros países, con más anticipados en 2020… hasta que el virus reorganizó las cartas. .

Ésta no es una situación propicia para enfrentar una pandemia. Cuando las autoridades consideran que una proporción cada vez mayor de la población es una molestia prescindible contenida por la violencia cada vez mayor, tienen pocos incentivos para mantenernos con vida. Algunos, como Trump, quieren establecer comunidades cerradas de clase, nacionalidad y etnia y dejar a todos los que están fuera de ellos a merced de estos nuevos riesgos. Otros esperan negociar un nuevo acuerdo entre gobernantes y gobernados proporcionando un mínimo de seguridad a todos a cambio de formas sin precedentes de vigilancia y control. A continuación, abordaremos ambas propuestas sobre cómo estabilizar el poder estatal para el siglo XXI.

Si muchos radicales parecen extrañamente optimistas acerca de las perspectivas de cambio social, es solo porque nuestras condiciones actuales se han vuelto evidentemente insostenibles, no porque haya algo particularmente prometedor sobre ellos.

En muchos sentidos, el peor de los casos ya está aquí. Los robots policiales ya patrullan las calles del norte de África mientras los drones apuntan a los aldeanos en Italia. Viktor Orbán se ha convertido en el dictador de facto de Hungría en el corazón de una Europa supuestamente democrática. El gobierno islamofóbico de la India ha encerrado a 1.300 millones de personas con un solo pedido. En Java Oriental , las órdenes de quedarse en casa se utilizaron para dispersar a los residentes que habían estado defendiendo su región contra una mina de oro destructiva, pero no para detener las operaciones mineras. Desde China hasta Perú, la pandemia ha ofrecido un pretexto para que los gobiernos repriman a los periodistas que informan sobre su mal manejo de la misma. Trump ha aprovechado la situación para intensificar las operaciones militares en todo el hemisferio occidental, no para distraerse de su manejo del virus, como algunos suponen tontamente, sino porque el virus le brinda una oportunidad irresistible para avanzar en su agenda.

Túnez: “Si quieres una imagen del futuro, imagina un robot de la policía revisando tus papeles -para siempre-“.

En los Estados Unidos, el riesgo de exposición se distribuye explícitamente según la clase. Los conductores de reparto envían víveres a los programadores de computadoras que nunca salen de sus casas; Las enfermeras asignadas para tratar a pacientes con síntomas de COVID-19 traen iPhones con ellos para que los médicos puedan FaceTime a los pacientes sin exponerse ellos mismos al peligro.

Confinados a nuestras casas, somos una base de consumidores cautivos en una ciudad administrada por Amazon, que depende de compañías de telecomunicaciones que podrían separarnos unos de otros con solo presionar un interruptor. Las autoridades están considerando la posibilidad de rastrear y controlar todos nuestros movimientos con pasaportes basados en datos de salud . Si tal programa se pone en marcha, podrían expandirlo para controlar la libertad de movimiento de acuerdo con el estado legal también, transformando a toda nuestra sociedad en una prisión.

Incluso en las naciones que han “aplanado la curva”, las medidas de emergencia que incluyen el distanciamiento social y las prohibiciones en grandes reuniones podrían durar otro año mientras se está desarrollando una vacuna.

«Hasta que haya una vacuna, Estados Unidos necesita niveles económicamente ruinosos de distanciamiento social, un estado de vigilancia digital de tamaño y alcance impactantes, o un aparato de prueba masiva de tamaño e intrusión aún más impactantes». “He leído los planes para reabrir la economía. Dan miedo” Ezra Klein

Necesitamos hablar francamente sobre lo que todo esto significa para los movimientos sociales. Junto con el virus, estamos experimentando el asalto más brutal contra nuestra libertad en al menos una generación. Muchas de nuestras herramientas para la autodefensa colectiva dependen de la concentración en grandes cantidades, lo que el virus hace extremadamente peligroso. Incluso si estalla una nueva revuelta en el modelo de la sublevación en Chile a finales de este año, los funcionarios de salud pública lo considerarán un riesgo epidemiológico y pedirán la imposición de un nuevo bloqueo, provocando una división dentro de nuestras filas entre aquellos invertidos en resistencia en cualquier precio y aquellos que lo consideran tan irresponsable corren el riesgo de propagar el virus que preferirían la capitulación total.

Esto presenta serios acertijos. Algunos están experimentando con manis basadas en automóviles, pero necesitamos desarrollar un repertorio mucho más amplio de opciones.

Si bien aprovechan la pandemia para consolidar el poder y avanzar en sus agendas, los autoritarios de todas las tendencias también están aprovechando esta oportunidad para legitimar la intervención estatal invasiva como el único medio efectivo para enfrentar una crisis como COVID-19. Tenemos que desacreditar sus argumentos, presentando modelos más convincentes e inspiradores sobre cómo responder a esta crisis. Incluso con toda la tecnología y la sumisión a su disposición, el estado no puede reinar sin una cierta legitimidad percibida, sin una cierta cantidad de consentimiento público. Al pasar definitivamente de la zanahoria al palo, nuestros gobernantes están haciendo una apuesta peligrosa.

Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que la oscuridad se extienda sobre Egipto, oscuridad que se puede sentir»

Forzando el problema

La pandemia fuerza varias tensiones que ya estaban desestabilizando nuestra sociedad hasta el punto de ruptura. Echemos un vistazo juntos:

Crisis financiera

Muchos han estado anticipando una crisis financiera durante años. La deuda ha servido para mantener la economía en funcionamiento, y para atraer a la gente a ella, durante décadas. Si las obligaciones de la deuda pueden suspenderse o cancelarse por mandato legislativo, si el capitalismo sólo funciona porque los gobiernos siguen rescatando a bancos y corporaciones a expensas de todos los demás, entonces, en teoría, esto debería cuestionar todo el sistema. Las formas en que la economía capitalista no satisface las necesidades de la mayoría de personas —seguridad, necesidades materiales, alegría, unión y significado— están hoy puestas de relieve. Pero si los requisitos de distanciamiento social y las restricciones autoritarias impiden que alguien demuestre una alternativa factible, muchas personas pueden responder quejándose de un pasado imaginario de la normalidad.

Cuidado de la salud

En los Estados Unidos, el acceso a la atención médica ha sido durante mucho tiempo un privilegio costoso; en muchos estados, el Obamacare no marcó ninguna diferencia en la vida de los más pobres. Ahora está claro cómo la salud de los pobres puede afectar a toda la población.

Hay dos posibles respuestas a esto. Una es que nuestra sociedad dirija recursos para satisfacer las necesidades de atención médica de toda la población, en nuestros términos, de acuerdo con nuestras prioridades. La otra es que la clase privilegiada trate los riesgos para la salud que plantea la población en general como un peligro para ser manejados para la protección de los privilegiados.

Alojamiento

En todo el mundo, la especulación y la gentrificación de la propiedad ya habían desplazado a innumerables millones y hacían que las viviendas fueran casi inaccesibles para la mayoría; no es de extrañar que casi un tercio de los inquilinos de apartamentos en los Estados Unidos no pagaran el alquiler en abril. Aquellos que solo podían permitirse el lujo de vivir en cajas de zapatos urbanas ahora están confinados a ellos como células; otros no tienen hogar frente a las órdenes de “quedarse en casa”. La violencia doméstica y los problemas de salud mental han alcanzado proporciones epidémicas junto con el virus.

Todo esto obliga al problema: ¿qué es un hogar ? ¿Se debe especular sobre bienes inmuebles, un espacio de aislamiento, un pequeño remanente de feudalismo patriarcal (“el hogar de un hombre es su castillo”)? ¿O es algo más: el sentimiento de seguridad creado por la solidaridad colectiva, algo que podría unir a las personas y las comunidades en lugar de separarnos?

“El hogar no es un recinto privado que nos separa en pequeños feudos que se pueden dividir y conquistar uno por uno; es la solidaridad colectiva que construimos en el proceso de defendernos e intervenir cada vez que vemos que se está haciendo daño”

Aislamiento social

La pandemia ha limitado literalmente a miles de millones de personas a sus hogares, aquellos que tienen hogares, pero en muchos casos esto ha tenido un efecto inesperado, abriendo el hogar como un espacio social, creando nuevas formas de intimidad y fortaleciendo redes. Sin embargo, esta socialidad es casi completamente virtual, y depende de un número muy pequeño de compañías y plataformas de telecomunicaciones.

En este momento, el distanciamiento social ejerce tanta presión sobre las personas que muchos de nosotros sentimos una urgencia desesperada de reunirnos en grandes cantidades, abrazar a nuestros amigos y codearnos con extraños. El valor de los espacios públicos y la socialidad nunca ha sido más claro. Si esta presión continúa aumentando, podría tener efectos disruptivos o liberadores.

Pero si el distanciamiento social continúa en formas variadas durante un año o más, ¿se acostumbrará la gente a esto, llegando a mirar a las multitudes con temor, desarrollando agorafobia y nuevas ansiedades sociales? ¿Nos habremos habituado tanto a conducir nuestras relaciones en medios virtuales que luego continuaremos haciéndolo incluso cuando podamos estar juntos en persona? ¿El poder que tienen los algoritmos de corporaciones como Facebook para dar forma al diálogo en línea influirá en lo que es posible imaginar aún más de lo que ya tiene?

Ecología

La reducción del daño ecológico durante el período de confinamiento en China ha sido noticia en todo el mundo. Hasta ahora, todos consideraban la catástrofe ambiental en curso como algo más allá de nuestro control. Ahora está claro que, si lo elegimos, podríamos detenerlo. Ni la democracia ni los gobiernos autoritarios han podido priorizar esto. Pero si un virus pudiera detener la destrucción ecológica, también podría hacerlo un movimiento social ingobernable.

Totalitarismo

La represión fronteriza, la vigilancia estatal, el autoritarismo y la violencia del estado policial ya se estaban intensificando rápidamente antes de esto. Las autoridades están jugando un juego arriesgado de doble o nada. En este momento, tienen una poderosa justificación para tomar el poder, pero si se extralimitan, toda la presión que se ha acumulado podría explotar .

La liberación de prisioneros de las cárceles y prisiones subraya que , en primer lugar, no tenían que estar allí. La policía se ha presentado para detener la propagación del virus, pero de acuerdo con esa lógica, también sería más seguro sacarlos de la calle. Es una tontería pensar que el virus es un adversario que se puede combatir por medios militares en una “guerra”, para usar la retórica de Trump; como la hidra, cada golpe que las fuerzas armadas apunten solo lo hará más fuerte.

La pregunta sigue siendo si eso también será cierto para nuestra resistencia.

Quédese en casa si puede Advertencia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Tres programas

Al analizar los marcos disponibles sobre cómo responder a la pandemia, podemos simplificar las opciones que se ofrecen en 3 marcos en competencia: los partidarios de la muerte, los apóstoles de la supervivencia y los partidarios de la vida.

Los adherentes del capitalismo, es decir, la muerte

Nunca ha sido más obvio que la “vida” para el mercado representa la muerte para nosotros. Donald Trump y los otros barones asesinos que nos apresuraron a volver a trabajar por el bien de sus preciosos gráficos de barras lo han dejado suficientemente claro. El capitalismo siempre ha sido un culto a la muerte. Vendemos los momentos irrepetibles de nuestras vidas a cambio de salarios: reducimos los bosques a aserrín, aire limpio a smog, agua a veneno, a medida que la competencia en el mercado impulsada por las ganancias enriquece a los ricos y nos desanima al resto de nosotros. A este ritmo, pronto nos uniremos a las innumerables especies que ya hemos llevado a la extinción.

No se trata solo de si Trump nos pedirá que regresemos a trabajar antes de que los científicos le den permiso; en este momento, en todos los lugares donde los trabajadores se ven obligados a exponerse a COVID-19 para pagar el alquiler, el mercado ya está siendo priorizado sobre la vida humana, tal como era antes de la pandemia.

“Por favor, Dios, mátanos a todos si es necesario, pero haz que la bolsa se levante”.

Mientras minimizan los riesgos de regresar al trabajo, nacionalistas como Trump y Matteo Salvini han utilizado la pandemia para avanzar en su programa de cierre de fronteras, insinuando que los migrantes chinos, africanos y latinoamericanos son responsables de su propagación. De hecho, parece que el virus llegó a Nueva York desde Europa; los principales vectores probablemente incluyen la clase bussiness global, los políticos y oficiales de policía, uno de los únicos grupos autorizados a congregarse en grupos y circular libremente sin el equipo de protección adecuado.

Independientemente de si es así como se propagó el coronavirus, estos son los vectores del virus de control, que es lo que hace que el coronavirus sea tan peligroso. Si no fuera por la policía, las cámaras, los tribunales y las cárceles, hace mucho tiempo habríamos abolido el sistema político y económico que crea grandes disparidades en la riqueza y el poder. Si no fuera por esas disparidades, no nos veríamos obligados a seguir apareciendo a trabajar, incluso cuando hacerlo significa exponernos a un riesgo estadísticamente significativo de ser asesinado, además de todas las humillaciones habituales del trabajo asalariado. La distribución desigual de los recursos y el poder aumenta los riesgos que enfrentan los pobres, pero también aumenta la probabilidad de que las personas pobres, las personas sin hogar y los trabajadores se vean obligados a hacer cosas que continúan propagando el virus.

Si bien era irónico que el “libertario” Rand Paul fuera el primer senador en dar positivo por coronavirus, y muchos esperaban que el virus lo castigara por su arrogancia de una vez por todas, su infección, como la infección de tanta ciudad de Nueva York Oficiales de policía, es una metáfora perfecta del riesgo que nos plantean. Nunca hubo peligro de que Rand Paul o Boris Johnson se vieran obligados a quedarse sin respirador. Su descuido, violencia y especulación son los vectores a través de los cuales el virus nos expone al resto de nosotros al peligro mortal. COVID-19 no es un ángel vengador que llevará a cabo la venganza de la gente.

Es fácil ser crítico cuando los contribuyentes burgueses que pagaron sin pensar por misiles guiados para masacrar a personas en Irak y Afganistán están aterrados por el coronavirus. Pero no seamos arrogantes sobre la muerte. Cualquier desdén que expresemos sobre la pandemia servirá en última instancia a los empleadores que pretenden minimizar los riesgos para los trabajadores y los políticos que preferirían dejarnos morir.

Sí, las enfermedades cardíacas y el cáncer matarán a más personas que el coronavirus este año; también las complicaciones del SIDA. Algunas se han diseminado últimamente con los millones de muertos o desplazados por los conflictos mundiales, aunque los refugiados estarán entre los más afectados por el virus. La mayoría de las personas se han acostumbrado a los costos de nuestra forma de vida, incluido el asesinato-suicidio en curso de toda la biosfera por el cambio climático producido industrialmente; en este contexto, el enfoque generalizado en el coronavirus se presenta como miope. Pero en lugar de acostumbrarnos a otra amenaza más, deberíamos extender la preocupación con la que muchos consideran el brote de coronavirus a todas las otras tragedias a las que todos se han acostumbrado tanto.

Cada muerte causada por la distribución desigual de recursos de nuestra sociedad es una tragedia inconmensurable. Deberíamos responder a cada uno de la forma en que los residentes de Ferguson, Missouri, respondieron al asesinato de Michael Brown . Si bien los capitalistas seguramente intentarán explotar las distinciones entre los “trabajadores esenciales”, los recién desempleados y aquellos que ya eran precarios o excluidos para enfrentarnos a todos, debemos crear lazos de solidaridad significativa entre quienes están en peligro por su trabajo y aquellos en peligro por el desempleo, entre aquellos que no pueden pagar el alquiler y aquellos que están luchando para pagar sus hipotecas y aquellos que no tenían hogar mucho antes. Cada uno de nosotros es esencial.

Una manifestación en Berlín, marzo de 2020.

Los apóstoles de la tecnocracia, es decir, la supervivencia

«Si bien Estados Unidos puede ser lento para actuar al principio, una vez que esté al día, probablemente pueda igualar las capacidades de la mayoría de los gobiernos autoritarios, incluidos los de China». La cosa que determina la resistencia de un país al coronavirus , Francis Fukuyama

Los demagogos como Trump tienen que competir con los centristas como el Partido Demócrata que buscan preservar las mismas estructuras jerárquicas, pero proponen operarlas de manera más sabia y eficiente. Desde el New York Times hasta los admiradores occidentales del Partido Comunista Chino, muchos expertos han tratado de distinguirse de la respuesta ignorante y descuidada de Trump al virus al pedir medidas más estrictas. Son los defensores más apasionados de las medidas de vigilancia invasivas descritas anteriormente. A cambio, ofrecen a aquellos que Trump enviaría a muerte una mejor oportunidad de supervivencia.

En efecto, ¿esta pandemia no subraya que necesitamos más centralización, más vigilancia y un gobierno “más fuerte”?

De hecho, todas las formas de gobierno, desde China e Irán hasta los Estados Unidos, han ocultado información sobre la pandemia y han retrasado la respuesta a la misma de manera que se intensificó el riesgo para todos. En Irán, la justificación era mantener a la población tranquila antes de una elección; en los Estados Unidos, fue para mantener el mercado de valores en marcha el mayor tiempo posible. El problema no es que las autoridades no tuvieran *suficiente* control; el problema es la centralización del poder mismo. Siempre que el poder se concentre en manos de unos pocos, ya sea una junta militar, funcionarios del partido o funcionarios electos, inevitablemente priorizarán sus propios intereses sobre los de los demás. Cada partido gobernante aspirante nos dice que su gobierno sería mejor que los demás, o que podrían hacer más bien con más poder, pero deberíamos saber que es mejor no confiar en tales promesas.

Francis Fukuyama ha argumentado que si las personas confían en sus gobernantes es el factor más decisivo para determinar la efectividad de las respuestas del gobierno a la pandemia:

«Lo que importa al final no es el tipo de régimen, sino si los ciudadanos confían en sus líderes y si esos líderes presiden un estado competente y efectivo».

Esto se va del marco de una manera obvia y falsa: ¿qué sucede cuando existe una confianza generalizada en un gobierno “competente y efectivo” que *no* hace lo que es en el mejor interés de su población?

Para los anarquistas, la respuesta a este problema es suficientemente clara. Lo único que puede mantenernos a salvo es establecer medios horizontales generalizados para transmitir información, tanto si las autoridades lo desean como si no, para evitar la censura estatal que retrasó la conciencia pública sobre la epidemia de COVID-19 en China, por ejemplo. —Y ser capaces de implementar nuestras propias medidas autónomas y participativas para la supervivencia, la ayuda mutua y la autodefensa colectiva. Si dependemos de los gobiernos existentes para resolver todos nuestros problemas, estaremos limitados a respaldar sus políticas peligrosas y egoístas mientras fijamos nuestras esperanzas en los esfuerzos insatisfactorios para lograr el cambio por medios electorales, como la campaña de Bernie Sanders.

La alternativa a adoptar soluciones tecnócratas de arriba hacia abajo no es celebrar la libertad individual de forma aislada. Más bien, es invertir nuestra energía para ser más capaces de compartir información y coordinar actividades a nivel internacional, como siempre han defendido los anarquistas. *La coordinación* y la *centralización* son dos cosas diferentes.

Como otros han argumentado, la gran mayoría del crédito por las medidas que han retrasado la propagación de COVID-19 debe ir a personas comunes que se hayan involucrado voluntariamente en el distanciamiento social y otras prácticas responsables, no a los gobiernos. La actividad voluntaria y autoorganizada impulsada por la ética en lugar de la coacción siempre brindará los mejores resultados. Si los recursos y el conocimiento se distribuyen de manera amplia y equitativa, las personas son mucho más capaces de evaluar, priorizar y abordar los riesgos que enfrentan y plantean a los demás que cualquier organismo centralizado de toma de decisiones.

En resumen, la única manera de garantizar que los sistemas políticos existentes satisfagan nuestras necesidades es ser capaces de revisarlas o derrocarlas fácilmente cuando nos fallan. Un control más centralizado solo hará que esto sea más difícil.

Esto nos lleva a una pregunta relacionada que será especialmente importante en los años posteriores al final de la pandemia. ¿No valdría la pena renunciar a nuestras libertades individuales si pudiéramos obtener un poco más de seguridad a cambio? Probablemente veremos demagogos desde el centro ofreciéndonos esta ganga del diablo.

Sin la libertad de organizarnos y defendernos en nuestros propios términos, fuera y contra el orden gobernante, no podremos defender ningún beneficio que logremos. Incluso si nuestra única preocupación fuera asegurar nuestra supervivencia en los términos materiales más insignificantes, renunciar a una pulgada de libertad nunca nos ayudaría a lograr ese objetivo.

El secreto a voces sobre centristas y los tecnócratas es que no nos ofrecen una alternativa real a los autócratas. Sus programas siempre sirven para fortalecer el aparato estatal que los autócratas emplean contra nosotros. Trump heredó todo el poder que Obama concentró en la oficina ejecutiva. Al final, la autocracia brutal o la tecnocracia eficiente es una opción falsa.

Concluyamos con una palabra sobre experiencia en ciencias. Hasta ahora, los científicos médicos son quizás el único grupo de autoridades que ha pasado por este desastre sin tacha. Pero la industria médica en sí misma nunca ha funcionado en el mejor interés de toda la humanidad. Idealmente, el desarrollo del conocimiento científico debería ser un esfuerzo colectivo que involucre a toda la raza humana, no un dominio en el que los expertos acreditados dicten la Verdad a todos los demás. El capitalismo y los sistemas de autoridad institucionalizados han interferido durante mucho tiempo con el desarrollo participativo del conocimiento, asegurando el acceso al proceso por medio de los derechos de propiedad intelectual, los monopolios institucionales sobre la información y determinando quién tiene acceso al financiamiento. El motivo de ganancias que el mercado impone a los investigadores corrompe sus prioridades e interfiere en el proceso en sí mismo; por ejemplo, los empleados de estudios médicos que se alquilan como ratas de laboratorio para pagar su renta no tienen más incentivos para responder preguntas honestamente que las corporaciones de pruebas médicas que buscan hacer una ganancia

Esta pandemia ha ilustrado el valor de los enfoques internacionales de colaboración sobre los modelos impulsados por el mercado; Prácticamente todos esperan que los científicos cooperen a través de las fronteras institucionales y nacionales para producir una vacuna. Como en todos los aspectos de nuestras vidas, necesitamos más autonomía, más comunicación y coordinación horizontal, no más jerarquía. El establecimiento médico existente no es más adecuado para gobernarnos que las instituciones políticas prevalecientes.

Los partidarios de la libertad, es decir, la vida

«En una pandemia que ha privado a la vida de sus usos sociales, la vida parece amenazar totalmente a la sociedad». La comunidad pandémica , Nil Mata Reyes

La supervivencia es esencial para la vida, pero no lo es todo. Es necesario pero no suficiente.

Es lo suficientemente simple como para hablar de supervivencia; podemos definirlo con terminología médica. Hablar de la vida, por otro lado, es inherentemente partidista. Cuando uno dice vida, siempre habla de una forma particular de vivir, un conjunto particular de relaciones, afectos y valores. Aquellos que se refieren a la “vida” como si lo que quieren decir con la palabra es evidente siempre tienen algún tipo de agenda bajo la manga.

Cuando nuestros gobernantes intentan centrar la discusión sobre cómo asegurar nuestra supervivencia, debemos cambiar el tema a qué tipo de vida queremos llevar en el mundo postpandémico. Puede haber algunos modelos autoritarios que realmente puedan asegurar nuestra supervivencia, pero ninguno que pueda brindarnos el tipo de vida que deseamos. Si solo regateamos con nuestros gobernantes sobre los trabajos, los salarios y la atención médica esenciales para nuestra supervivencia, en el mejor de los casos, saldremos de esto con viviendas garantizadas en unidades de cuarentena idénticas, pulseras de identidad digital codificadas con datos biológicos y Netflix de por vida. las suscripciones para embotar nuestros sentidos y distraernos de las vidas que harán que Brave New World se parezca a On the Road en comparación. Eso es lo máximo que los tecnócratas tienen para ofrecer. Tenemos que soñar más grande.

Hablar de libertad es casi anatema en el año de la plaga. La libertad está asociada con el tipo de bufones reaccionarios que todavía fingen que el virus en sí es una especie de conspiración. Sin embargo, como se argumentó anteriormente, sin *libertad,* no podremos ganar ni defender ningún beneficio que podamos lograr en la calidad de nuestras vidas. Quienes detentan el poder nunca nos otorgarán autodeterminación en nuestros propios términos, y sin ella, estamos a su merced. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder.

Hoy, habiendo sido despojados de casi todo lo que da sentido a la vida, muchas personas sienten que no les queda más que sobrevivir en el sentido biológico más simple. Es por eso que están dispuestos a considerar renunciar aún más. Pero si esta crisis realmente pone todo en cuestión, luchemos por lo que realmente queremos.

Desde proyectos de ayuda mutua y huelgas salvajes hasta huelgas de alquiler y revueltas en las prisiones , ya hay audaces signos de resistencia en todo el mundo. Estos esfuerzos deben dar lugar a redes que puedan enfrentar el nuevo totalitarismo y derrotarlo. Las apuestas nunca han sido tan altas.

Perseguir la vida en lugar de la supervivencia significa prescindir de garantías. Aquellos que desean vivir plenamente a veces deben arriesgar sus vidas. Esto *significa* que está en juego aquí, incluso más que la seguridad.

¿Qué deseas? ¿Pruebas y tratamiento gratuitos para COVID-19 y cualquier otra inquietud médica? ¿Poder utilizar las máquinas en la fábrica de tu empleador para producir respiradores en lugar de automóviles? ¿Ser libre de utilizar las instalaciones médicas en tu trabajo de enfermería para cuidar a tus amigos y vecinos que nunca han podido pagar el tratamiento médico adecuado? ¿Tener oportunidades de emplear stus habilidades y recursos y creatividad para el beneficio de todos, en lugar de estar de acuerdo con los dictados del mercado? ¿Abolir las presiones económicas que obligan a las personas a correr el riesgo de propagar el virus y contribuir al cambio climático global? ¿Poder viajar a otras tierras sin gentrificar los barrios de las ciudades que visitas? ¿Poder reunirte libremente en multitudes festivas sin temor a pandemias o policías? ¿Sostener y ser sostenido, prosperar?

Responda estas preguntas por sí mismo, querido lector, y permítanos encontrar una causa común sobre la base de nuestros sueños más salvajes. Nos reuniremos con usted en las calles al final de esta pesadilla, decididos a poner fin a todas las pesadillas