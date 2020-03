En contra del coronavirus y el oportunismo del Estado

Por un lado, nuestras vidas están amenazadas por un nuevo virus; por el otro, nuestra libertad está amenazada por los nacionalistas y autoritarios que intentan aprovechar esta oportunidad para establecer nuevos precedentes para la intervención y el control del Estado. Si aceptamos esta dicotomía, entre la vida y la libertad, continuaremos pagando el precio mucho después de que esta pandemia haya pasado. De hecho, cada uno está atado en el otro, dependiendo del otro. En el siguiente informe, nuestros camaradas en Italia describen las condiciones que prevalecen allí, las causas de la creciente crisis y las maneras en que el gobierno italiano ha aprovechado la situación para consolidar el poder de maneras que sólo exacerbarán las crisis futuras.

En este punto, la estrategia de las autoridades no tiene como objetivo proteger a la gente del virus, sino controlar el ritmo al que se propaga para que no supere su infraestructura. Como en muchos otros aspectos de nuestras vidas, la gestión de crisis está a la orden del día. Nuestros gobernantes no tienen la intención de preservar las vidas de todos los afectados por el virus, ya han descartado la preocupación por los indigentes mucho antes de que comenzara esta crisis. Más bien, están decididos a mantener la estructura actual de la sociedad y su aparente legitimidad dentro de ella.

En este contexto, tenemos que ser capaces de distinguir entre dos desastres distintos: el desastre del virus mismo y el desastre provocado por las foras en que responde (y no responde) el orden existente a la pandemia. Será un grave error arrojarnos a merced de las estructuras de poder existentes, confiando ciegamente en que están ahí para salvarnos. Por el contrario, cuando nuestros gobernantes dicen “salud”, se refieren a salud de la economía mucho más que a la salud de nuestros cuerpos.

Seamos claros: aunque Trump y otros nacionalistas en todo el mundo pretenden usar esta oportunidad para imponer nuevos controles a nuestros movimientos, esta pandemia no es consecuencia de la globalización. Las pandemias siempre han sido globales. La peste bubónica se extendió por todo el mundo hace varios siglos atrás. Al introducir la prohibición de viajar desde Europa mientras continúa intentando preservar la salud de la economía de los Estados Unidos (en vez de destinar recursos a preservar la salud de los seres humanos dentro de los EE.UU.), Trump nos está dando una lección explícita sobre las maneras en que el capitalismo es fundamentalmente peligroso para nuestra salud.

Los virus no respetan las fronteras inventadas del Estado. Este ya se encuentra dentro de los EE. UU., Donde la atención médica es mucho menos extensa y uniformemente distribuida que en la mayor parte de Europa. Todo este tiempo, a medida que el virus se propagó, los trabajadores de la industria de servicios se vieron obligados a continuar poniéndose en riesgo para pagar sus cuentas. Para eliminar las presiones que obligan a las personas a tomar decisiones tan peligrosas, tendríamos que acabar con el sistema que crea una desigualdad tan drástica en primer lugar. Los pobres, las personas sin hogar y otras personas que viven en condiciones insalubres o sin acceso a una atención médica decente son siempre los más afectados en cualquier crisis, y el impacto sobre ellos pone a todos los demás en mayor riesgo, extendiendo el contagio aún más rápido. Ni siquiera los más ricos de los ricos pueden aislarse por completo de un virus como este, como lo ilustra la circulación del virus en los escalones superiores del Partido Republicano de los EE.UU. En resumen: el orden imperante no es en beneficio de nadie, ni siquiera de quienes más se benefician de él.

Este es el problema con lo que Michel Foucault llamó biopoder, en el que las mismas estructuras que sostienen nuestras vidas también las limitan. Cuando estos sistemas dejan de sostenernos, nos encontramos atrapados, dependiendo de lo que nos pone en peligro. A escala mundial, el cambio climático producido industrialmente ya ha hecho que esta situación sea muy familiar. Algunos incluso han planteado la hipótesis de que, al reducir la contaminación y los accidentes laborales, la desaceleración industrial que el virus ha provocado en China está salvando vidas además de eliminarlas.

Liberales e izquierdistas responden criticando las fallas del gobierno de Trump, exigiendo efectivamente más intervención y control centralizado por parte del gobierno, que Trump, o sus sucesores, seguramente ejercerán para su propio beneficio, no solo en respuesta a las pandemias, sino también en respuesta a todo lo que perciban como una amenaza.

Fundamentalmente, el problema es que carecemos de un discurso sobre la salud que no esté basado en el control centralizado. En todo el espectro político, toda metáfora que tenemos en materia de seguridad y salud se basa en la exclusión de la diferencia (por ejemplo, fronteras, segregación, aislamiento, protección) y no en el objetivo de desarrollar una relación positiva con la diferencia (por ejemplo, ampliar los recursos de atención de salud a todos, incluidos los que están fuera de las fronteras de los Estados Unidos).

Necesitamos una forma de concebir el bienestar que entienda la salud corporal, los lazos sociales, la dignidad humana y la libertad como un todo interconectado. Necesitamos una manera de responder a una crisis basada en el apoyo mutuo, que no otorgue aún más poder y legitimidad a los tiranos.

En lugar de depositar una fe ciega en el Estado, debemos centrarnos en lo que podemos hacer con nuestra propia agencia, mirando hacia atrás a los precedentes anteriores para obtener orientación. Que nadie acuse que la organización anarquista no es lo suficientemente “disciplinada” o “coordinada” para abordar un problema como este. Hemos visto una y otra vez que las estructuras capitalistas y estatales están en su forma más “disciplinada” y “coordinada” precisamente en la forma en que nos imponen crisis innecesarias: pobreza, cambio climático, el complejo industrial penitenciario. El anarquismo, tal como lo vemos, no es un plan hipotético para un mundo alternativo, sino la necesidad inmediata de actuar fuera y en contra de los dictados del lucro y la autoridad para contrarrestar sus consecuencias. Mientras que los modelos actuales para “abordar la pandemia” que los estados están llevando a cabo se basan en un control desde arriba hacia abajo que, sin embargo, no logran proteger a los más vulnerables, un enfoque anarquista se centraría principalmente en transferir recursos como la atención médica a todos los que los requieran, mientras que empodera a las personas y las comunidades para que puedan limitar la cantidad de riesgo a la que optaron por exponerse sin tremendas consecuencias negativas.

Hay precedentes de esto. Recordemos que Malatesta regresó a Nápoles en 1884, a pesar de una pena de prisión de tres años por encima de su cabeza, para tratar una epidemia de cólera en su ciudad natal. Seguramente nuestros antepasados han teorizado sobre esto y han tomado medidas que podríamos aprender de hoy. Hace solo unos años, algunos anarquistas se plantearon el desafío de analizar cómo responder al brote de ébola desde una perspectiva anarquista. Les pedimos que piensen, escriban y hablen de cómo generar un discurso sobre la salud que lo distinga del control estatal, y qué tipo de acciones podemos tomar juntos para ayudarnos mutuamente a sobrevivir esta situación mientras preservamos nuestra autonomía.

Mientras tanto, les presentamos el siguiente reporte de nuestros camaradas del norte de Italia, que han vivido esta crisis unas semanas más que nosotras y nosotros.

Diario de la pandemia, Milan: El amor en tiempos de Corona

1918-1920: Ya conmocionado por la Primera Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a un enemigo más insidioso: La gripe española. Una pandemia catastrófica que infectó a 500 millones de personas, matando hasta 50 millones de personas o más, el doble de víctimas en la guerra.

2020: El COVID-19, una nueva infección pandémica se está propagando por todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, al momento de escribir este artículo se han confirmado más de 125.000 casos, con más de 4.600 muertes. En Italia hay 12.000 infecciones, con al menos 827 muertes.

Acá nos centraremos en Italia, haciendo un par de preguntas sobre cómo enfrentar el COVID-19. El primer paso es negarse a dar por sentada la narrativa de los medios corporativos y, sobre todo, no ceder a las recetas e imposiciones de arriba, todas las cuales se están volviendo cada vez más opresivas.

Partiremos por los hechos más obvios. Este brote pone de relieve la necesidad de solidaridad y cooperación internacionales, para que las personas puedan aunar fuerzas para hacer frente a las dificultades y lograr objetivos comunes. Pero en el sistema actual (en el que cada nación aprovecha las tragedias de las demás y cada “crisis” allana el camino para profitar) eso no es posible.

Sin embargo, cuando nos acercamos a la pregunta, llegamos a la misma conclusión: el capitalismo y el imperialismo señalan claramente la necesidad de un cambio radical respecto del estado actual de las cosas.

Pero retrocedamos y concentrémonos en Lombardía, volviendo al día en que el gobierno italiano firmó el primer decreto que intenta controlar la propagación de la infección.

Lombardía, 16 de febrero

Milán, 19:00 horas. La preocupación de que todos los colegios y lugares de reunión sean cerrados se extiende rápidamente, junto con un pánico que se apodera entre la gente, creando momentos pseudoapocalípticos. Los supermercados son irrumpidos como si estuviéramos al borde de la guerra, la gente compra enormes cantidades de mascarillas para respirar y desinfectante para las manos (las mascarillas de papel fino se han convertido en un tótem que representa la seguridad), escuchamos gritos, vemos a la gente llorando, experimentamos pánico masivo.

Luego de los rumores sobre las restricciones, Milán, la gran Milán, la ciudad que nunca se detiene, quedó paralizada con miedo. Pero sólo tomó unas pocas horas volver a la vida. De hecho, la mañana siguiente al anuncio, lo que agitaba toda la ciudad no era el miedo al virus, sino el miedo a no poder vivir la “Milano da bere” (Milán para beber). Las tiendas estaban cerradas de 6 pm a 6 am… claramente, los virus llegan a trabajar de noche como los proletarios en el turno de cementerio. Los restaurantes no cerraron. Aparentemente, te enfermas si bebes, pero si comes, el virus, por el contrario, te respeta. Al mismo tiempo, vimos el cierre de todas las escuelas, universidades y otros lugares de reunión.

A finales de febrero

Pasa una semana y Milán, este aspirante provinciano a Nueva York, no se detiene. Del mismo modo, el virus avanza, causando más pánico. Hay más infecciones, más muertes, incluso si, concedidas, las víctimas incluyen a muchas personas mayores que padecen enfermedades cardiovasculares existentes. Una vez más, todo está cerrado (escuelas, cines, teatros, besos y abrazos), pero no bares, restaurantes, centros comerciales o transporte público. Mientras tanto, Beppe Sala, el alcalde de la ciudad, intenta fortalecer a los pobres milaneses afectados por este terrible virus que caza de noche y solo si se reúne para tomar una copa. Empleando sus queridas redes sociales, publica un video con el hashtag #MilanoNonSiFerma (Milano no se detiene).

Técnicamente, el video es impecable (tomas a vista de pájaro con colores brillantes, melodías pegadizas), pero es tan falso como un billete de tres dólares. Sin duda, ha sido promovido por la Unione dei Brand della Ristorazione Italiana (Unión de marcas de catering italianas). Milán no se detiene. Pero en este video, realmente no vemos a Milán, la verdadera Milán, Milán que amo no porque sea el centro de la “movida” sino porque está atravesado por temblores revolucionarios, a pesar de que intentaron derribarla a través del fascismo y la xenofobia, a pesar de que se ha quedado dormido políticamente en los últimos veinte años. El video presentado por Sala parece salir de la década de 1980 cuando se transmitió el anuncio de un licor muy popular: Amaro Ramazzoti, el licor de “Milano da bere”.

#milanononsiferma, #milanodoesntstop, video corporativo del alcalde Sala, porque Milán no para: “Somos millones de personas. Hacemos grandes cosas todos los días. Trabajamos duro todos los días. Alcanzamos lo posible todos los días. Somos audaces todos los días. Podemos hacerlo. No pararemos”

El verdadero Milán no se representa en esas imágenes. El verdadero Milán es el que expresa colectivamente pero sinceramente el Colectivo Zam en un video que emula el de un alcalde que, dentro de unos días, se retracta de la declaración que afirmó haber recurrido a una narrativa falsa en los medios; Una narrativa falsa donde la retórica de clase xenófoba se sirve constantemente y continuamente haciendo que esta ciudad viva de trabajadores precarios y extranjeros que todos los días tienen que luchar contra el racismo, el patriarcado, la gentrificación, los suburbios descuidados y el capitalismo.

El virus no es el corazón de la emergencia. La verdadera emergencia, paciente cero de esta ciudad “cosmopolita” es la precariedad económica que inflige desesperación a los trabajadores que se ven obligados a luchar contra el creciente costo de vida y explotación que, en las últimas semanas, ha ocurrido en la nueva forma de “trabajo inteligente”, nunca antes utilizada en Italia y que, seguramente, se convertirá en la tendencia del año próximo a seguir esclavizando a través de subcontratos y subcontratación. Muchos empleadores en las zonas rojas del norte de Italia están obligando a sus empleados a tomar licencia por enfermedad o días administrativos sin tener en cuenta que esto desestabilizará aún más un sistema estatal ya precario y, sobre todo, golpeará a todos los trabajadores precarios que deben luchar todos los días para poner comida en la mesa, que mantienen sus cabezas por encima del agua tomando trabajos mal remunerados, que soportan horarios de trabajo horribles en lugares de trabajo sin ningún tipo de medidas de seguridad. Sólo para darles una idea, del 1 de enero al 6 de febrero de este año, ha habido 46 muertes en puestos de trabajo.

#milanononsipiega, #milandoesntbend, de Colletive Zam, es una respuesta al video corporativo de Sala, que pone la realidad a la luz: “Milán. Miles de trabajadores precarios. Hacemos sacrificios todos los días. Tenemos cargas de trabajo insostenibles. Todos los días, corremos el riesgo de no volver a casa”. “Grandes cosas todos los días” provienen de nuestra carne. El desmantelamiento de la salud pública, las afueras, Milán, un montón de basura. Milán no se dobla porque todos los días luchamos contra el miedo creado por el capitalismo. No se dobla al racismo,* *al capitalismo, al patriarcado,* *a* *la precariedad,* *al fascismo, a**l coronavirus “.

Si estudiamos ambos videos, nos damos cuenta que, no por casualidad los medios siguen enfocando la responsabilidad por todo lo que pase a los individuos, desde el trabajo al desplazamiento de personas y el movimiento de los bienes.

En resumen, ha habido tres etapas, que podemos resumir de la siguiente manera. La primera etapa, ahora imposible de mantener, es ocultar el problema. La segunda etapa es el llamado “terrorismo mediático” que todavía está en progreso, vacilando y oscilando entre el pánico masivo y la calma ilusoria. En la tercera etapa, la actual, se imponen cambios dramáticos en la sociedad al amparo de una combinación de pánico y consenso social. Mientras tanto, se introducen decretos que tendrán un impacto considerable en nuestro futuro, negándonos el derecho a protestar, a la huelga, a reunirnos en nuestros propios términos.

¿Qué pasará ahora que el decreto firmado por el Primer Ministro Giuseppe Conte ha aparecido en el Diario Oficial? Restricciones adicionales y medidas para contener el virus en Lombardía se extenderán hasta el 3 de abril. Necesitaremos un permiso especial para entrar o salir de la región y también para viajar dentro de ella; se insta a las personas a que se pongan a si mismos en cuarentena; todas las escuelas y universidades están cerradas—todos sabemos que estudiar no es importante, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para arrastrar a padres y estudiantes, ya exhaustos de años y años de recortes presupuestarios, al caos? Los bares y restaurantes pueden permanecer abiertos de 6:00 a 18:00, siempre y cuando los clientes puedan mantener una distancia de al menos un metro entre sí. los teatros, gimnasios, estaciones de esquí y discotecas están cerrados, pero todos los eventos deportivos importantes pueden tener lugar a puertas cerradas (así es Italia, no se puede vivir sin fútbol); todas las reuniones públicas están prohibidas; ni bodas ni funerales; los centros comerciales de tamaño mediano y grande están cerrados, pero sólo durante los fines de semana y festivos.

En otras palabras, el miedo al contagio está desatando un pánico masivo y, en nombre de una supuesta seguridad, estas nuevas restricciones restringen peligrosamente la libertad, justificando el estado de emergencia independientemente del impacto que tendrá en los pequeños minoristas y en los negocios familiares. Pero el peligro real, el que realmente nos debería preocupar, no es tanto un contagio hipotético, sino el que está ligado a la ignorancia de un gobierno que ha filtrado un proyecto de decreto que, como lo subraya el virólogo Roberto Burioni, “lleva al pueblo al pánico”. Básicamente, estas drásticas medidas prohíben a la gente trabajar e imponer “trabajo inteligente” a una gran proporción de trabajadores, limitan la libertad de movimiento en algunas áreas. presionan a la gente para que se quede en casa, y prohíbe todas las “reuniones” públicas (puertas adentro o afuera). Cada derecho está cada vez más restringido o denegado. Todo esto, en medio del consecuente pánico masivo y aislamiento social de millones de personas.

Y ahora, dos de las mayores cuestiones “sociales” aparecen en el horizonte. La primera, la esfera en la que los italianos somos soberanos indiscutibles, es la “espertite” (la pericia) de muchos, que resulta de la saturación de la información, como resultado de la cual todo el mundo es “el mayor experto”, a menudo ignorando cuestiones como la rapidez con la que se propaga el virus. Este es claramente el resultado que los medios y la autoridad pretenden lograr. El segundo tema es consecuencia de los diversos especialistas -médicos, virólogos, biólogos- furiosos en televisión, radio, periódicos y, sobre todo, en internet. Estas personas son introducidas, de mala o de buena fe, como capaces de ofrecer algún tipo de resolución en la medida en que son expertos “neutrales”, como si la ciencia fuera neutral y los expertos que la analizan, incluidos los médicos, carezcan de ideas preconcebidas personales. ¡Pero eso es política, de todos modos! Si no tenemos en cuenta este aspecto, terminaremos llegando a conclusiones erróneas incluso si hacemos lo mejor que podemos.

¿Qué hace la o el italiano medio para luchar contra estos controles y restricciones a su libertad? No se da cuenta de que ya tiene limitaciones por una amplia gama de restricciones impuestas por el control (a través de los medios, cámaras de vigilancia, y similares) y se ve en la obligación a apresurarse constantemente a mantenerse al día con los más ricos, incluso a costa de tomar préstamos y morir de hambre sólo para comprar un iPhone, pagar las tasas de préstamo de usura por meses sólo para ser “dignos”, babear tras influercers que se niegan a tomar una posición cuando es tiempo de refugiarse “sobresale”, pero siempre a disposición para publicar un selfie usando el último modelo de zapatos. Actúa como Pulcinella, entrando en pánico porque no puede regresar al Sur; corre a abordar trenes y autobuses; no le importaría menos si este comportamiento pudiera propagar el virus a Puglia, Calabria, Sicilia —todas las regiones que todavía se consideraban “seguras” hasta el 8 de marzo— junto con la cuarentena en efecto en el norte de Italia. Esta noche [9 de marzo], cientos de personas irrumpieron en estaciones de tren y autobuses tratando de escapar de la zona roja, obligando a la policía ferroviaria (POLFER) a intervenir para mantener a la gente en calma. Incapaz de entender cómo fue posible, Conte dice: “La publicación del borrador ha creado incertidumbre, inseguridad, confusión, no podemos aceptarlo”.

Entonces, ¿por qué no darle poderes especiales a la policía, permitirles detener a la gente y exigir que les digan a dónde van, mientras los bares y restaurantes siguen abiertos? Una causa provoca un efecto; en este caso, llevará a la intensificación de la ira reprimida y el racismo, obviamente suficiente. Y quién sabe, tarde o temprano, no sería insospechado leer que alguien empezó a disparar a los chinos, marroquíes o rumanos, o a cualquiera, con el pretexto de buscar vengar la muerte a través del COVID-19 de su primo, vecino o conocido. Ya ha habido ataques a algunos europeos del este que viven en Italia.

Cientos de personas innundan las estaciones para huir de Milán, so riesgo de expandir el virus por toda Italia.

El itálico no piensa en los demás; se centra en sentirse bien, porque lo que realmente cuenta es la búsqueda de su propia satisfacción. ¿Qué le importa si el mundo que la rodea se desmorona? La manzana no cae lejos del árbol; un excelente ejemplo del qué al italiano medio que todo le importa un comino es encarnado por el ex Ministro del Interior Matteo Salvini, el populista de derecha y político anti-inmigrante que lidera el partido Lega, quien llamó al coronavirus como “virus huevón” (“virus coglione”). Parece que recién ayer, pero ha pasado casi un mes desde que se arremolinó, como siempre, que el gobierno no bloqueó barcos con de migrantes, preguntándose si el gobierno había subestimado el coronavirus “permitiendo que los migrantes pisaran tierra”. A quién le importa que quiera cerrar las fronteras italianas excepto para mantener las fronteras abiertas hacia el Reino Unido. Apenas días antes de que se firmara el decreto, pudo ir a Londres, desafiando todo el sentido común, para difundir sus pensamientos nacionalistas y racistas por toda Europa, la plaga que precede al coronavirus y allana el camino para ello.

Ahora debemos hacernos otras preguntas que pueden ser difíciles de responder. La primera es cómo deberíamos reaccionar a lo que está pasando, teniendo en cuenta todas las dificultades objetivas relacionadas con las prohibiciones (por ejemplo, castigos para los infractores incluyendo hasta tres meses en prisión o multas de $225 dólares), el continuo “bombardeo mediático”, la sensación de constante incertidumbre.

Por un lado, vemos un énfasis excesivo en la responsabilidad individual, especialmente para aquellos que sufren del coronavirus, y por otro lado, el Estado que usa la excusa de una emergencia para imponer nuevas reglas. No hablan sobre recortes en hospitales públicos (45,000 en los últimos diez años), sobre la situación de los trabajadores en la primera línea (especialmente, médicos, enfermeras y similares), sobre los efectos negativos en el sector de la salud, tales como la interrupción de los exámenes médicos programados regularmente, incluida la diálisis y el tratamiento de los diabéticos y otras personas con afecciones médicas graves, que han visto sus derechos mínimos negados por el desvío de los esfuerzos económicos hacia esta “emergencia” sin tenerlos en cuenta. Hipócritamente, los políticos italianos, los mismos que atacaron el sector de la salud pública y sus trabajadores, elogian nuestro sistema de salud pública, sin mencionar toda la privatización impulsada por las ganancias.

Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cuáles serán las consecuencias históricas de estas “emergencias”? En los últimos años, podemos ver claramente que se ha creado un conjunto de reglas represivas en Italia que no desaparecieron incluso cuando terminó cada “emergencia”, sea cual sea del tipo de emergencia que sea.

En este país, la creación y explotación de emergencias nos ha traído serios problemas. Con el pretexto de hacer la guerra a la mafia y al llamado “terrorismo”, las autoridades aprobaron “leyes especiales” como la que estipula una sentencia máxima de 30 años (porque, incluso en la hipocresía burguesa formal, el castigo debe ser “re-educativo ”y dirigido a la reintegración social); pero en 1992, introdujeron la cadena perpetua sin libertad condicional. Este es quizás el ejemplo más obvio de las tendencias autoritarias cada vez más agresivas de la democracia burguesa. Para ampliar nuestro análisis, debemos estudiar cómo, en las últimas décadas, ha sido posible criminalizar y reprimir a los pobres y a los que luchan, y a todos los que intentan oponerse al status quo de alguna manera. Esto ha llevado a un castigo duro, con excepciones solo cuando somos capaces de repeler los ataques del Estado.

Por ejemplo, los terremotos han servido como oportunidad para introducir leyes regionales antisociales bajo el pretexto de combatir el “saqueo”. El terremoto de L’Aquilas ilustra aquello, aun cuando, en dicha ocasión, tuvieron que enfrentar una respuesta popular muy combativa.

Asimismo, las “leyes especiales anti barras bravas” que, desde 2006, comenzaron a abordar la parte más “impresentable” del movimiento (desde el punto de vista de la policía), la organización de jóvenes de los suburbios más pobres, a menudo propensos a luchar contra la policía y por romper las reglas que imponen. Se suponía que esas leyes debían apuntar a “barristas peligrosos” de hinchadas organizadas de fútbol, pero en los años transcurridos desde su aprobación, también se han utilizado para reprimir huelgas, movilizaciones y piquetes. Podemos ver la consecuencia en las luchas políticas que son objeto de multas y la conocida “daspo”, una orden que prohíbe el acceso a eventos deportivos que también se ha impuesto en forma “preventiva” contra otros objetivos sin siquiera pasar por los tribunales, con la pura arbitrariedad de la policía. Los esfuerzos de muchas hinchadas de fútbol organizadas podrían resumirse como una forma de protesta contra el fútbol moderno (es decir, contra la privación de la socialidad para maximizar las ganancias) y como los movimientos organizados reconocen el peligro de las “leyes especiales anti barras bravas” recaer para todos éstos. El eslogan antirrepresion “leyes especiales: ¡hoy para las barras bravas, mañana para toda la ciudad!” También es relevante aquí. Primero, nos atacarán, pero eventualmente extenderán el control a todos.

Esto nos lleva de vuelta al decreto que se aprobó casi en silencio, el mencionado “Decreto Conte” que apresuradamente implementó una ley que reduce los derechos de los empleados con respecto al “trabajo inteligente”, al tiempo que aumenta la influencia de los jefes. Incluso en formas que no están claramente relacionadas con la emergencia del coronavirus, están echándole las manos a los derechos de millones de personas a través de tales “decretos”.

Mientras tanto, mientras que Italia demuestra ser incapaz de manejar la situación, las cárceles hacinadas y las prisiones “explotan”, los disturbios se extienden, los presos son asesinados. Entonces, es cierto: el COVID-19 mata, especialmente aquellos que no tienen poder para protegerse y aquellos que no están protegidos por el Estado.

Motín carcelario en Foggia

Sin embargo, a pesar de todas las amenazas y riesgos, el primer día del bloqueo nacional, una docena de manifestantes convergieron en las calles vacías del centro de Roma, a las afueras del Ministerio de Justicia, para elevar las demandas de los prisioneros en todo el país en rebelión.

11 de marzo

Se han impuesto nuevas medidas más estrictas a aquellos que falsifican la autocertificación para salir: puedes ser arrestado en flagrante delito y cumplir hasta seis años en cárcel. Además, los que violen la cuarentena pueden ser acusados de “homicidio involuntario contra la salud pública”, mientras que los que violen la cuarentena y que presenten síntomas de la COVID-19, como fiebre y tos, que causen la muerte de ancianos o sujetos en riesgo, podrían ser acusados de “homicidio voluntario” y encarcelados hasta por 21 años. Lo mismo se aplica a aquellos que tienen contactos con personas con COVID positivas y mantienen relaciones sociales o trabajan con ellas sin tomar las precauciones necesarias o informar a los demás.

12 de marzo

Todo excepto centros comerciales, farmacias y almacenes están cerrados por dos semanas. Estamos encerrados y la cuarentena nos aísla del mundo. Llámenme catastrófico, pero lo que viene a la mente es el destino del Príncipe Próspero escondido en su abadía fortificada:

“Y, entonces, reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y, uno por uno, cayeron los alegres libertinos por las salas de la orgía, inundados de un rocío sangriento. Y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano extinguióse con la del último de aquellos licenciosos. Y las llamas de los trípodes se extinguieron. Y la tiniebla, y la ruina, y la «Muerte Roja» tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.”

—La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe).

13 de marzo

The whole of Italy, brought to its knees, finally seems to be moved by a rebellious spirit. We are not talking about the singing flashmob scheduled for today at 6 pm—the call to go out on your balcony to sing and play music, to let the world know that “we can do it” and that everything will be all right. This is something else. “Irresponsible strike,” say the masters. Safety measures are lacking in the workplaces, say the employees. “We are not expendable”—”We are not cannon fodder.” These are the chants coming from Italy’s factories. From north to south, unions and workers are making a show of force and stirring things up with spontaneous strikes calling for measures to safeguard health. That, at least, is something.

Toda Italia, arrodillada, finalmente parece estar conmovida por un espíritu rebelde. No estamos hablando del flashmob cantado programado para hoy a las 6 de la tarde, la llamada a salir al balcón para cantar y tocar música, para que el mundo sepa que “podemos hacerlo” y que todo estará bien. Esto es otra cosa. “Huelga irresponsable”, dicen los patrones. “Faltan medidas de seguridad en los lugares de trabajo”, dicen los empleados. “No somos prescindibles” - “No somos carne de cañón”. Estos son los cantos procedentes de las fábricas de Italia. De norte a sur, los sindicatos y los trabajadores están haciendo una demostración de fuerza y [revolviendo las cosas] (https://ilmanifesto.it/la-paura-e-la-rabbia-chiudiamo-ora-anche-noi-prima-che-sia-troppo-tardi/) con huelgas espontáneas que piden medidas para salvaguardar la salud. Eso, al menos, es algo.

De Una Forma u Otra, Algún Día Todos Usaremos Máscaras.

Contra el miedo y el control, la revuelta explota en las cárceles italianas