“A Luta Não é Pelo Martírio, Mas Pela Vida”

No final de março de 2017, surgiram notícias de que um novo grupo de guerrilha anarquista se formou em Rojava, Forças Guerrilheiras do Povo Revolucionário Internacional (IRPGF). Seu surgimento reacendeu discussões sobre a participação anarquista na resistência curda e na luta armada como estratégia de mudança social. Tem sido difícil se comunicar com os camaradas em Rojava sobre essas questões importantes, pois eles estão operando em condições de guerra e cercados por inimigos de todos os lados. Portanto, estamos felizes em apresentar a discussão mais abrangente já apresentada com o IRPGF, explorando o contexto complexo da guerra civil síria e a relação entre luta armada, militarismo e transformação revolucionária.

Os desenvolvimentos na Síria prenunciam um futuro que chega rapidamente, em que a guerra não se limita mais a zonas geográficas específicas, mas se torna uma condição generalizada. Atores estatais e não estatais foram atraídos inelutavelmente para os conflitos na Síria, e esses conflitos se estendem muito além de suas fronteiras; hoje, a guerra civil está se tornando novamente imaginável em muitos países que não experimentam guerra em seus territórios há 70 anos. As guerras de aliados (proxies), uma vez contidas geograficamente, estão se espalhando pelo mundo à medida que denominações religiosas, etnias, nacionalidades, gêneros e classes econômicas se tornam representantes das lutas entre várias ideologias e elites. Como o capitalismo gera intensas crises econômicas e ecológicas, essas lutas são provavelmente inevitáveis. Mas, embora ofereçam novas oportunidades para desafiar o capitalismo e o Estado, dificilmente apontam o caminho para as relações de coexistência pacífica e ajuda mútua que os anarquistas desejam criar.

É possível que os anarquistas participem de tais conflitos sem abandonar nossos valores e princípios? É possível nos coordenar com as forças que perseguem agendas diferentes, mantendo nossa integridade e autonomia? Como podemos enfrentar essas situações sem nos transformar em uma máquina de guerra militarizada? Do ponto de vista da Europa e dos Estados Unidos, só podemos desenvolver uma perspectiva limitada sobre essas questões, embora seja necessário formar nossas próprias hipóteses críticas. Somos gratos pela oportunidade de dialogar com aqueles que estão lutando em Rojava, e esperamos facilitar as conversas sobre esse tópico através dos bloqueios e linhas de batalha em todo o mundo.

As forças curdas vêm pedindo há anos que apoiadores internacionais lutem ao lado deles. Como isso acontece na prática? Vocês se consideram participantes iguais e autônomos, tanto na luta quanto na transformação da sociedade? Ou você sente que seu papel é aliado na defesa deles?

Primeiro, é importante perceber que nem todos os apoiadores internacionais vêm para Rojava, ou para a região mais ampla do Curdistão, pelo mesmo motivo. Como você sabe, tem havido um fluxo constante de apoiadores internacionais que se juntam às fileiras do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) há décadas. Além disso, o apoio internacional veio de países vizinhos, bem como de outros partidos e grupos guerrilheiros, como a Organização de Libertação da Palestina (OLP) e o Exército Secreto Armênio para a Libertação da Armênia (ASALA).

Mais recentemente, no entanto, apoiadores internacionais vieram para a região principalmente como resultado do crescimento do Daesh (ISIS) e de seu ataque total no Iraque e na Síria. Há alguns anos, durante o período da batalha de Kobanê e da campanha genocida de Daesh em Rojava e Shengal, vários grupos e indivíduos internacionais vieram à luta por uma infinidade de razões. Por exemplo, os Leões de Rojava atraíram aqueles com ideologias e perspectivas mais militaristas, de direita e de motivação religiosa. Ao mesmo tempo, a esquerda militante turca, a saber, o Partido Comunista Marxista-Leninista (MLKP) e o Partido Comunista Marxista-Leninista (TKP / ML) chegaram a Rojava (para incluir mais tarde as Forças Unidas para a Liberdade, ou BÖG, que seria formado após Kobanê) e juntaram-se à luta armada em um esforço para ajudar as forças curdas e ajudar a luta não apenas em Rojava, mas em Bakur (Curdistão do Norte – Turquia) e na Turquia em geral.

Assim, simultaneamente durante aqueles meses cruciais em Kobanê, havia fundamentalistas cristãos, fascistas e islamofóbicos lutando ao lado de comunistas turcos e internacionais, socialistas e até alguns anarquistas. Isso não quer dizer que todos os combatentes ocidentais sejam fascistas ou esquerdistas. Pelo contrário, de fato, muitos apoiadores internacionais simplesmente se identificaram como antifascistas, apoiadores da luta curda, feministas liberais, defensores da democracia e aqueles que se interessam pelo projeto confederalista democrático que se desenrola em Rojava. Embora a situação tenha mudado no terreno e muitos dos que têm convicções de direita ou religiosas não estejam mais brigando com as Unidades de Proteção Popular e as Unidades de Defesa das Mulheres (YPJ/G), ainda existe uma mistura eclética e longe de ser monolítica de apoiadores internacionais aqui.

Na prática, os apoiadores internacionais são colocados em unidades diferentes, dependendo de certos critérios. Por exemplo, o pessoal militar anterior que vem a Rojava pode ter acesso a unidades curdas que, na maioria das vezes, seriam fechadas para aqueles que não têm experiência militar prévia. Isso inclui unidades (tabûrs) de atiradores (suîkast) e sabotagem (sabotaj). Os internacionais que vêm lutar por razões ideológicas, pelo anarquismo, comunismo ou socialismo, podem optar por ir a uma das bases do partido turco para treinar e lutar como um membro anexo de suas unidades de guerrilha. A maioria dos apoiadores internacionais, no entanto, se junta a uma unidade curda no YPJ/G e luta ao lado dos curdos, árabes, ezidis, armênios, assírios e outros grupos das Forças Democráticas da Síria (SDF).

A posição social dos apoiadores internacionais em relação aos membros locais e indígenas das forças militares é obviamente complexa. Para o povo de Rojava e para o movimento mais amplo de libertação curda, é uma honra que eles recebam defensores internacionais quando sentem que a comunidade internacional, por quase um século, abandonou sua luta por autonomia e autodeterminação. No entanto, existe essa atmosfera de quase celebridade em torno de alguns ocidentais que vêm aqui para lutar, bem como uma atmosfera simbólica e às vezes paternalista por parte de alguns elementos do establishment político e militar local. Obviamente, isso muda dependendo das razões e motivos dos apoiadores internacionais para virem a Rojava. Por exemplo, alguns apoiadores internacionais têm grande prazer em mostrar seus rostos, posando com armas e se gabando de suas “realizações”. Outros optam por esconder seus rostos e identidades por razões políticas e práticas.

Não há dúvida de que alguns apoiadores internacionais usaram o conflito em Rojava como um veículo para publicidade pessoal, que faz parte, é claro, da “era da selfie” e das mídias sociais. Isso permitiu que alguns deles fizessem uma pequena fortuna escrevendo livros e usando a revolução para seu próprio ganho. Isso é o pior do oportunismo e aventureirismo. Esta é uma pequena minoria de apoiadores internacionais aqui e de forma alguma indica os motivos ou ações da maior parte da população de combatentes estrangeiros. Embora exista uma apreciação por aqueles que levaram o conflito e a revolução para um público muito mais amplo, também existe o fato de que aqueles que lutam aqui podem, na maioria dos casos, esquecer a luta e ter o privilégio de voltar para suas vidas confortáveis. Existem também os tipos de turistas de guerra que vêm aqui pelo amor ao combate e à luta. Eles se gabam de suas experiências militares e muitos até serviram ou tentaram se juntar à Legião Estrangeira Francesa. Quando solicitados, costumam expressar o desejo de viajar para a Ucrânia ou Mianmar para continuar lutando depois de deixar Rojava.

Isso nos leva a uma importante posição teórica que mantemos como IRPGF. Para nós, acreditamos que muitos dos apoiadores internacionais, especificamente a maioria dos ocidentais, reproduzem seu privilégio e posição social aqui em Rojava. Queremos introduzir o conceito de “luta segura”. Ou seja, como essa guerra é apoiada pelas potências dos Estados Unidos e do Ocidente, é seguro lutar contra o inimigo e não enfrentar as repercussões de estar em uma organização cuja ideologia é Apoísta (Apo é um apelido afetuoso para Abdullah Öcalan, um dos membros fundadores do PKK) e, portanto, vinculada a uma organização terrorista declarada. Não há penalidade real pelo envolvimento em Rojava, exceto se houver links diretos com alguns dos grupos mais radicais daqui. Por exemplo, os nacionais turcos que lutam com os grupos aqui são declarados terroristas pelo estado da Turquia e até mesmo os camaradas do Partido Marxista-Leninista (Reconstrução Comunista) foram presos e encarcerados, levando ao fechamento de seus escritórios em toda a Espanha sob a acusação de que tinham links com o PKK. Esses casos únicos à parte, a grande maioria dos apoiadores internacionais que vêm combater o Daesh e ajudar os curdos estão a salvo de acusações. Além disso, em alguns casos, isso reproduz o exemplo frequentemente citado de intelectuais e ativistas ocidentais aplaudindo um conflito além de suas fronteiras, mas não dispostos a sacrificar seu conforto e privilégios para aumentar a luta em casa. Alguns apoiadores internacionais podem vir e ser revolucionários por seis meses ou um ano, podem ser aplaudidos e auto-congratulatórios e voltar à sua complacência e existência normal. Essa não é a maioria dos casos, mas ainda é um problema aqui. Além disso, ficar por alguns meses ou um ano não é de forma alguma algo que queremos subestimar ou ridicularizar. De fato, todo apoiador internacional coloca sua vida em perigo simplesmente escolhendo vir para uma zona de guerra ativa. Da mesma forma, os apoiadores internacionais podem aprender habilidades e novas perspectivas, arriscando suas vidas aqui na luta e depois voltar para suas casas e continuar lutando lá de várias maneiras. Alguns apoiadores internacionais até mudaram suas posições ideológicas nas duas direções. Principalmente em uma direção positiva, vendo a libertação e a auto-organização das mulheres como componentes-chave para uma vida mais liberada. Uma pequena minoria mudou de opinião para pior, alegando que os curdos são combatentes incompetentes, que a revolução fracassou ou fracassará e que a vinda para Rojava não proporcionou o combate e a guerra irrestritos que eles desejavam. Com tudo isso em perspectiva e como discutiremos, o que acontecerá quando as potências internacionais derem as costas ao projeto em Rojava e não tiverem mais utilidade para as forças revolucionárias? A grande maioria dos apoiadores internacionais estará disposta a lutar contra as forças turcas ou, até mesmo, contra as forças americanas? Isso ainda não foi revelado.

Em contraste com o grupo de partidários internacionais acima mencionado, há aqueles que chegaram aqui com profundidade, clareza e análise de suas posições ideológicas, da geopolítica regional e da guerra de guerrilhas. A mistura, qualidade e quantidade de guerrilheiros comunistas, socialistas e anarquistas é insuperável em qualquer outro conflito armado ao redor do mundo. Isso oferece novas oportunidades e levou a algumas inovações únicas, como o Batalhão Internacional da Liberdade (IFB), além de treinamento e operações conjuntas, mas também aumenta o espectro e o perigo de repetir a história. Em última análise, aqueles que vieram por razões ideológicas ou para apoiar o povo de Rojava e sua luta sentem que são participantes iguais nos combates e na transformação social, enquanto outros, neste momento uma minoria crescente, que vieram com sua experiência militar ou atitude do tipo turista de guerra não são e, em alguns casos, não querem ser considerados iguais, alegando saber mais sobre a guerra do que as forças locais no terreno. Isso pode gerar trocas tensas e, às vezes, confronto físico e intimidação.

Nós, como IRPGF, somos participantes iguais e autônomos e, é claro, somos aliados apoiando a defesa do povo. Não os vemos como mutuamente exclusivos. No entanto, nossa autonomia é de certa forma limitada, uma vez que fazemos parte de uma luta muito maior com uma estrutura militar semi-formalizada e um conjunto de alianças. Estamos sob o YPG, o que significa que estamos sob o SDF, que neste momento coopera com algumas forças militares dos EUA e de outros países ocidentais no ataque ao Daesh. Vemos isso como pragmatismo e, é claro, isso não muda nossas opiniões de que os Estados Unidos são tão nossos inimigos quanto o Daesh ou qualquer outro estado. No entanto, também reconhecemos que, como é a política externa dos Estados Unidos que acabou levando à criação do Daesh, eles devem ser responsáveis por combatê-los.

Colocando o complexo conjunto de alianças e poderes internacionais de lado, essa luta contém características indígenas e internacionais, o que torna ainda mais importante e necessário defendê-las. O que estamos investigando e aprendendo atualmente, através de (auto) crítica, teoria e prática, é a relação dos anarquistas revolucionários internacionalistas com uma luta indígena que se vê como parte de um movimento revolucionário internacionalista que se espalhará além de suas “fronteiras”.

Como a maioria de nossa energia está focada na luta armada, atualmente temos projetos limitados na sociedade civil. Atualmente, estamos trabalhando para apoiar iniciativas e capacidades anarquistas na sociedade civil. No entanto, a transformação social não é exclusiva de projetos na sociedade civil. Por exemplo, os moradores árabes locais vizinhos da base em que estamos estacionados vêm todos os dias para nos dar leite e iogurte que produzem, enquanto fornecemos açúcar ou outras mercadorias que eles não têm, em um ato de ajuda mútua. Isso cria um vínculo de solidariedade e vida coletiva. Também temos um relacionamento positivo com algumas famílias armênias da região. O simples ato de beber chai com alguém e beijá-lo na bochecha é o primeiro passo para a construção de relacionamentos que, a longo prazo, podem ajudar a estabelecer as bases para a construção de projetos que conduzam à transformação social.

Combatentes internacionais, principalmente anarquistas e comunistas, já se organizam separadamente em Rojava há algum tempo. Qual o porquê disso? Qual a sua relação com outras estruturas curdas?

Como mencionamos na primeira pergunta, a maioria dos combatentes anarquistas, Apoístas, socialistas e comunistas internacionais, além de outros combatentes que se identificam mais como antifascistas e anti-imperialistas, tentam se organizar separadamente em Rojava há algum tempo. Isso não é algo novo. Responder a essa pergunta exigirá uma descrição da situação histórica da esquerda turca e dos numerosos grupos armados que operam na região.

Para a esquerda turca, especificamente a esquerda envolvida na luta armada e que mantém unidades de guerrilha, o relacionamento entre os grupos mudou e se adaptou ao longo do tempo. Houve um tempo em que os partidos da esquerda turca se viam como inimigos tanto quanto viam o estado turco ou o sistema capitalista. Isso levou à violência entre partidos e até a mortes. No entanto, como a história revelou, o estado turco se mostrou muito mais forte e mais resiliente do que muitos esperavam. Anteriormente, a grande maioria da sociedade turca não avançou na luta, já que muitos dos partidos, sendo marxistas-leninistas tradicionais, acreditavam dogmaticamente que ela aconteceria naturalmente como resultado de necessidade histórica. De fato, com o referendo na Turquia se aproximando, e Erdogan praticamente seguro em uma vitória “evet” ou “sim”, os partidos viram a necessidade de se unir e lutar juntos. Isso não quer dizer que eles não o tenham feito antes. De fato, muitas dos partidos, sendo o maior deles o PKK, haviam trabalhado com outros grupos guerrilheiros nas vastas regiões montanhosas da Turquia, compartilhando recursos e treinamento e até conduzindo operações conjuntas. Foi em 6 de março de 2016, quando a história foi feita na Turquia com a formação do Movimento Revolucionário Unido do Povo (Halkların Birleşik Devrim Hareketi). Essa frente unida trouxe 10 dos principais partidos envolvidos na luta armada sob uma estrutura e uma bandeira para lutar contra o governo de Erdogan e o estado turco.

Obviamente, é preciso também olhar para a história do Oriente Médio em geral para entender como os vários partidos turcos operavam em vários países e participaram de vários conflitos. Por exemplo, o Partido Comunista da Turquia/Marxista-Leninista (TİKKO), ASALA e PKK operavam no Líbano (vale de Beqaa) e treinavam ao lado da OLP e vários grupos guerrilheiros palestinos, libaneses e internacionais, inclusive realizando operações conjuntas. Na Síria, o PKK estabeleceu sua sede e abriu escritórios de partido e instalações de treinamento em Rojava nos anos 80 até meados dos anos 90. Abdullah Öcalan foi capaz de operar relativamente livre com o apoio do regime sírio, que via a Turquia como um inimigo. As tensões turco-sírias e a ameaça de guerra forçaram Hafiz al-Assad a cortar todos os laços com Öcalan e expulsá-lo do território sírio. O colapso da União Soviética forçou muitos grupos guerrilheiros turcos e internacionais a ir para a clandestinidade e limitou sua mobilidade, recursos, treinamento e operações. A Guerra Civil Síria e o início da revolução em Rojava proporcionaram outra oportunidade para os partidos turcos que eram ilegais, clandestinos e estavam nas montanhas a estabelecer operações e bases em Rojava para apoiar a luta, bem como organizar e se comunicar de forma mais livre e eficaz. Isso levou vários partidos a montar karargahs (sedes) em Rojava.

Com a intensificação da luta em Rojava e a necessidade de compartilhar recursos, inteligência e operações militares, os partidos, com a liderança do MLKP, formaram o Batalhão Internacional da Liberdade em Rojava. Esse experimento de gestão e comando conjunto, unificando os vários partidos e grupos sob uma bandeira para lutar, foi o primeiro experimento desse tipo em Rojava e precedeu a formação do Movimento Revolucionário Unido dos Povos (HBDH). Este experimento teve resultados mistos. Por exemplo, o IFB é baseado nos princípios do centralismo democrático, com os quais nós, como IRPGF, não concordamos. Preferimos que seja horizontal e igual para todos os grupos e membros. Além disso, a grande maioria dos grupos, partidos e combatentes da IFB é turca, distorcendo o caráter internacional. Até as forças curdas se referem ao IFB como “çepê turk” ou “esquerda turca.” Ainda assim, argumentaríamos que ele teve um valor positivo e simbólico, além de vários sucessos militares. O experimento mostrou que os vários partidos e grupos, incluindo o IRPGF, podem trabalhar, treinar e lutar juntos contra um inimigo comum, unindo nossas energias e forças para alcançar a vitória tanto no combate quanto na sociedade civil.

O Batalhão Internacional da Liberdade, embora esteja diretamente sob o comando da liderança conjunta de vários partidos e grupos, está finalmente sob o comando das forças YPG e SDF. Embora sejamos autônomos em termos de nossas estruturas militares, organização de unidades e movimentos individuais, aguardamos ordens e diretrizes diretamente da YPG sobre nossa posição e movimentos no campo de batalha, assim como o restante da IFB. Isso nos coloca diretamente sob o comando do YPJ/G e, portanto, também compartilhamos suas alianças e o campo de batalha com aqueles com quem eles conduzem operações conjuntas. No entanto, os partidos e grupos mantêm sua autonomia como entidades separadas, fora da estrutura do IFB, para discordar das posições das forças curdas e até para criticar certas políticas e decisões. No entanto, enquanto parte do IFB, somos cuidadosos com as posições, visões e perspectivas que expressamos ao usar o nome e a estrutura do IFB. Por fim, o IFB provou ser um experimento e laboratório únicos para trazer esquerdistas (radicais/ultra) e radicais de todas as cores e persuasões para lutar sob uma unidade e estrutura de comando.

Considerando que a aliança entre as forças curdas e americanas provavelmente não durará indefinidamente ou criará espaço para projetos radicais crescerem em Rojava, como os anarquistas podem se posicionar nessa luta? Você pode manter a autonomia em relação a decisões tomadas por outras pessoas em Rojava que estão envolvidas nesta aliança?

A palavra “aliança” aqui é muito enganadora, na verdade é uma palavra forte e implícita. Os EUA e seus aliados da coalizão, por razões políticas e econômicas totalmente não relacionadas, fizeram um projeto de eliminação de um grupo armado (Daesh) do qual a Revolução deve se defender e que YPJ/G também gostaria de erradicar. O YPJ/YPG estão no mesmo campo de batalha das forças americanas. Uma vez que eles compartilham o mesmo inimigo, e como o antagonismo político, ideológico e econômico inerente entre os dois é, por certa prioridade de interesses, retardado de inflamar, a cooperação militar não é surpreendente. Não há aliança política entre os EUA e os revolucionários de Rojava.

De fato, acreditamos que a cooperação entre as forças revolucionárias e as forças dos EUA provavelmente não durará. É claro que existem forças aqui em Rojava que buscariam um estado-nação ou usariam sentimentos nacionalistas para estimular o apoio. Logo ao lado está o Governo Regional do Curdistão (KRG), apoiado pelos EUA, sob a liderança de Masoud Barzani, que é mais um fantoche dos EUA na região. O KRG tem um embargo virtual a Rojava. Barzani e o KDP são vistos por muitos como traidores por se aliarem à Turquia às custas dos curdos e dos Ezidis de Shengal. Além disso, o KRG procura “agitar as coisas”, tanto politicamente com grupos como o Conselho Nacional Curdo (ENKS) como o KDP dentro de Rojava, bem como militarmente com o Rojava Peshmerga. Os inimigos desta revolução são incontáveis.

É comum notar que alguns pensadores anarquistas como Murray Bookchin contribuíram para essa revolução social em primeiro lugar, o que levou Abdullah Öcalan a se afastar do marxismo-leninismo e a criar sua teoria do “Confederalismo Democrático.” Independentemente da precisão, os anarquistas, tanto na luta armada quanto na sociedade civil, podem causar impacto nessa revolução. Através do diálogo e de projetos conjuntos, podemos trabalhar com as comunidades locais e desenvolver relacionamentos que possam consolidar ainda mais os ganhos da revolução, enquanto a impulsionamos. Quanto mais os anarquistas e a filosofia anarquista influenciam o diálogo com as pessoas e as estruturas em Rojava, mais podemos construir algo novo juntos e focar na transformação não apenas em Rojava, mas em todo o mundo. Essa é a importância de conectar as lutas, como fizemos até agora em relação à Bielorrússia, Grécia e Brasil. A luta em Rojava é a luta em todos os bairros e comunidades oprimidas. É a luta por uma vida liberta e é aí que os anarquistas podem ter seu maior impacto.

Como anarquistas, somos rigorosamente contra todos os estados e autoridades. Isso não é negociável. Embora reconheçamos plenamente o papel das várias partes na luta e na luta pela libertação do território em Rojava e nas regiões montanhosas mais amplas do Curdistão, acreditamos que a solidariedade crítica nos permite trabalhar, lutar e possivelmente morrer ao lado das partes, enquanto temos a autonomia para permanecer crítico de suas ideologias, estruturas, mentalidades feudais e numerosas políticas. Podemos manter a autonomia no sentido de discordar das posições ou optar por não lutar, caso as alianças que as forças revolucionárias façam estejam além da sobrevivência e da necessidade geoestratégica pragmática. Em última análise, se as forças revolucionárias fizessem alianças formais com os poderes do Estado e Rojava se transformasse em um novo estado, mesmo que esse estado seja social-democrata, o IRPGF iria embora e moveria nossa base de operações para outros lugares para continuar a luta revolucionária. Projetos anarquistas dentro da sociedade civil ainda seriam capazes de operar e funcionar enquanto fossem autorizados a fazê-lo, e deveriam fazê-lo, mas é mais provável que grupos anarquistas e guerrilheiros comunistas não sejam mais autorizados a operar em Rojava.

Você já sentiu uma tensão entre se envolver em uma luta armada e desenvolver projetos sociais em Rojava? De que maneira eles se alimentam e se reforçam? De que maneira eles estão em contradição?

Nosso grupo está apenas nos estágios iniciais do desenvolvimento de projetos sociais em Rojava. É difícil para uma unidade organizar e manter projetos sociais enquanto engajada, ao mesmo tempo, em uma luta armada, se carecer de recursos em termos de pessoal e infraestrutura. Isso requer que mais pessoas estejam aqui; precisamos atingir a massa crítica necessária para desenvolver um projeto bem-sucedido. Alguns de nossos companheiros já trabalharam na sociedade civil e estão trabalhando ativamente na criação de novas iniciativas que sejam sustentáveis e alcançáveis. Isso nos permitirá alcançar nossos respectivos compromissos com a luta armada e a revolução social.

O esforço de guerra na comunidade de Rojava sujeitou outras estruturas a seus imperativos? Existem espaços ou esferas da vida em que o controle está centrado nas mãos de grupos militarizados, contribuindo para as relações hierárquicas de fato? Como impedimos que as prioridades militares determinem quem tem poder em uma comunidade em guerra?

Certamente a guerra em Rojava e as guerras civis sírias e iraquianas mais amplas mudaram drasticamente o relacionamento entre a sociedade civil e as forças militares. O que está acontecendo atualmente em Rojava pode ser adequadamente descrito e caracterizado, como alguns camaradas dos hevals colocaram, como “comunismo de guerra.” A situação atual em Rojava submeteu grande parte da economia e da sociedade civil ao esforço de guerra. No entanto, isso não é surpreendente. Rojava é cercada por inimigos que procuram destruir o experimento revolucionário nascente. Daesh é um ator para-estado altamente letal e eficiente, com enormes recursos, financeiros e militares, além de uma força de combate de número nas dezenas de milhares. Como tal, é uma das ameaças mais brutais e capazes contra o próprio Rojava. Se não fosse o massivo esforço de guerra por parte de grandes segmentos da sociedade, principalmente a resistência de Kobanê e sua subsequente vitória, que foi um ponto de virada crucial, o Daesh teria sido vitorioso e continuaria sua rápida expansão.

Enquanto a guerra deu uma reviravolta e o Daesh agora está fugindo no Iraque e na Síria, a Turquia entrou na guerra buscando reprimir os esforços do YPJ/G para garantir a contiguidade entre os cantões de Kobanê e Afrîn. É preciso estar ciente do fato de que quase diariamente as forças turcas nas fronteiras de Rojava bombardeiam alvos dentro de seu território, matando dezenas de civis e forças militares. Da mesma forma, ao leste do Iraque, o Governo Regional do Curdistão (Bashur), sob a liderança de Masoud Barzani, e o Partido Democrático do Curdistão (KDP) continuam a impor um bloqueio virtual e embargo a Rojava, além de atacar a Força de Defesa Popular (HPG) e As Unidades de Resistência de Sinjar (YBŞ) se posicionam em Shengal usando o Peshmerga. Além disso, Barzani e o KDP conspiram com Erdogan, o governo fascista do Partido da Justiça e Desenvolvimento – Partido Nacional do Movimento (AKP-MHP) e o estado turco, compartilhando informações, recursos e conduzindo operações militares conjuntas.

Sem dúvida, a guerra leva a relações hierárquicas de fato e dificulta seriamente as relações horizontais e o poder da comunidade. De fato, existem várias camadas de relacionamentos hierárquicos. Existem hierarquias nas estruturas partidárias que permeiam as estruturas sociais e se estendem à sociedade civil em geral. Esses tendem a ser, por exemplo, se alguém é um quadro ou não, há quanto tempo está no movimento, sua formação ideológica e conhecimento, sua influência e contatos, além de sua experiência de combate. Isso pode ser percebido como um sistema de classificação, privilégio e avanço. De fato, existe, mas é algo que opera em tensão com um partido que é autocrítico e uma ideologia que busca transcender essas relações no meio de uma verdadeira revolução social existente. Embora os membros do quadro dos grupos militarizados tenham uma posição social de fato que estaria acima de outras pessoas na sociedade, eles acabam respondendo às pessoas através da estrutura da comuna e da estrutura maior da Federação da Síria do Norte. Por fim, essas relações hierárquicas existem como uma necessidade militar em meio a uma das guerras mais brutais. Como anarquistas, nós os vemos e entendemos por que são necessários, enquanto criticamos sua existência e procuramos desafiar essas relações de autoridade e controle centralizados. É positivo que essas relações possam ser criticadas usando o processo tekmil (uma assembleia diretamente democrática para criticar um comandante ou outros em uma unidade), uma prática séria e vital de crítica – autocrítica e autodisciplina que tem suas raízes no maoismo.

As relações hierárquicas de poder, embora às vezes sejam necessárias pelas realidades e prioridades militares no contexto do combate, devem existir como algo que queremos e desejamos um dos outros para agir de maneira eficaz. Quando houver tempo para deliberação, podemos discutir, criticar e tomar decisões coletivas. Em combate, espera-se orientação, instrução, proteção, certeza e responsabilidade imediatas de camaradas mais experientes e com conhecimento, porque existem muitas decisões e tarefas que afetam o grupo com as quais não se pode lidar e não devem sobrecarregar ninguém. Isso se aplica ao treinamento e ao recrutamento seguro também. Mas essas relações podem, em última instância, ter o potencial de prejudicar a natureza autônoma, horizontal e auto-organizada das comunidades, se não forem compreendidas e praticadas de acordo com outros princípios ideológicos. Como podemos, como anarquistas e membros do IRPGF, impedir as relações de kiriarquia neste contexto - isto é, nesses contextos sobrepostos? A complexidade desta pergunta revela adicionalmente um problema inerente ao modo como a pergunta é estruturada. Isto é, que de alguma forma as prioridades militares ou a defesa de uma comunidade são separadas da própria comunidade; imposta de fora por algum ator não comunitário. Embora seja verdade que prioridades militares são impostas a algumas comunidades, por exemplo, evacuando vilarejos que estão na linha de frente, em perigo de ataques e usando as casas das pessoas como postos militares temporários, o fato é que em Rojava, comunidades locais, bairros, e as comunidades étnico-religiosas são responsáveis por sua própria defesa.

Isso não é algo novo. De fato, remonta aos levantes de Qamishlo em 2004 (um levante dos curdos sírios no nordeste) que levaram à criação de iniciativas de defesa comunitária e o precursor do YPG. Para se proteger contra a estrutura de defesa maior, o YPG, caso tente impor sua vontade em um golpe de estilo militar e tirar o poder das comunidades, as comunidades têm suas próprias forças de defesa, a HPC (Hêzên Parastina Cewherî). Embora o YPG represente o exército guerrilheiro do povo de Rojava, existem forças menores - por exemplo, o Conselho Militar Siríaco, que é formado por cristãos siríacos e trabalha para proteger essa comunidade. A própria defesa é descentralizada e confederalizada, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de se mobilizar rapidamente, de chamar tropas e até de alistamento, o que ocorre em Rojava.

Acreditamos e afirmamos que as comunidades em guerra devem ser responsáveis por sua própria defesa. No entanto, com grandes atores estatais, paraestatais e não estatais atacando essas comunidades em um esforço para eliminá-las, há necessidade de forças militares ainda maiores. Isso pode exigir certos processos que, em tempos de guerra, restringem a autonomia de uma comunidade. Essa realidade é uma com a qual somos forçados a conviver. Por fim, há uma dicotomia e tensão entre as comunidades em guerra e as forças militares que confrontam os inimigos que são, às vezes, muito maiores. Temos a tarefa de garantir, tanto quanto possível, que as comunidades mantenham sua autonomia e processos de tomada de decisão, ao mesmo tempo em que as protegemos e garantimos sua sobrevivência. As comunidades são responsáveis por sua defesa; quando surge a necessidade, todas as comunidades únicas e diversas podem se unir para formar uma força militar maior para sua proteção coletiva. Isso significa que cada comunidade constitui um componente fundamental de uma força muito maior, cuja tarefa é a proteção de todas as comunidades. Essa tensão, entre a comunidade e as forças armadas, é apenas outro aspecto da tensão filosófica entre o particular e o universal. Nossa tarefa é garantir que esse desequilíbrio seja minimizado o máximo possível, para que as comunidades possam permanecer autônomas e, finalmente, ter a palavra final sobre suas prioridades e defesa.

O que distingue formações e estratégias de luta armada anarquista de outros exemplos de luta armada? Se você se opõe a “‘exércitos permanentes’” ou grupos revolucionários ossificados”, mas admite que a luta armada pode ser necessária até que seja impossível forçar hierarquicamente instituições para qualquer pessoa, qual é a diferença metodológica que pode impedir que as forças guerrilheiras anarquistas de longo prazo funcionem da mesma maneira que um exército permanente ou um grupo revolucionário ossificado, concentrando poder social?

Uma pergunta frequentemente feita a nós é como somos diferentes de outros grupos de esquerda armados? Quais são as nossas características distintivas? Como uma formação de luta armada anarquista, juntamente a outros grupos anarquistas ao redor do mundo, lutamos por comunidades e indivíduos liberados com base em princípios fundamentais dentro do anarquismo. Não somos dogmáticos nem ortodoxos em nossa compreensão do anarquismo, mas iconoclastas e inovadores perpétuos. O anarquismo é uma ideologia em constante mudança e crescimento, que não pode ser separada da própria vida. Enquanto outros grupos de esquerda não-anarquistas podem querer alguma versão do socialismo e /ou comunismo, em última análise, somos diferenciados dessas formações de luta armada pelo nosso entendimento da autoridade, tanto dentro do grupo como fora dele. Nós não temos líder. Não há cultos de personalidade nem retratos de nós mesmos pendurados na parede. Nós nos inspiramos nos Zapatistas, que cobrem o rosto e se concentram mais no coletivo do que nos indivíduos, pois nós, como coletivo de indivíduos, representamos muitas identidades e posições sociais únicas. Tomamos decisões por consenso e, quando estamos no campo de batalha, concordamos com um ou mais camaradas que serão responsáveis pela operação. Não existe uma estrutura de comando permanente no IRPGF. Existem posições rotativas de responsabilidade e atribuições, sendo a lógica não reproduzir fileiras militares ou estruturas tecnocráticas de classe.

As formações anarquistas da luta armada não são novas. Por exemplo, existem grupos anarquistas em todo o mundo, incluindo a Conspiração de Células de Fogo, FAI-IRF (Federação Anarquista Informal – Frente Revolucionária Internacional) e Luta Revolucionária. Não concordamos necessariamente com todas as posições desses grupos ou de seus membros. Para nós, não buscamos ser elitistas ou guerrilheiros das montanhas que deixam o mundo para se concentrar na guerra popular no campo, embora esse seja um aspecto importante da luta. Procuramos trazer as montanhas para as cidades e vice-versa. É importante conectar todas as lutas ao redor do mundo, pois elas estão interconectadas pela natureza devido aos vários sistemas de opressão e dominação existentes. Nós também “cagamos em todas as vanguardas revolucionárias do mundo”, como disse o subcomandante Marcos. Não nos vemos como vanguardas anarquistas. Nós somos tudo menos isso.

O IRPGF considera necessário estar com o povo e entender o caráter social do processo revolucionário. Não há revolução sem a participação de todas as comunidades, bairros e aldeias. Não procuramos glorificar os braços e armas que possuímos, embora as vejamos como um veículo para nossa libertação coletiva. Contudo, a libertação não é possível se a revolução social não estiver presente. Portanto, não somos outro grupo de guerrilha urbana que busca apenas destruir sem construir nada social e comunitário. É claro que ter armas e participar de uma luta armada traz consigo uma tremenda responsabilidade e um grande perigo, não apenas para nós mesmos, mas para o poder que possuímos. Concordamos com os guerrilheiros que frequentemente repetem o princípio maoísta de nem mesmo tirar alfinetes do povo. Somos revolucionários guiados por princípios, não um bando de mercenários saqueadores. Esse é o fundamento pelo qual nós, como IRPGF, procuramos desenvolver uma ética coletiva e um entendimento da luta armada.

Sabendo muito bem que a luta armada pode ser necessária por muitos anos e décadas, e percebendo que, com o passar dos anos, as estruturas se tornam mais arraigadas e rígidas, estamos preocupados com a criação de certas dinâmicas de grupo que possam levar a várias hierarquias e concentração do poder social onde quer que estejamos localizados. Para minimizar esse risco, sentimos que é necessário não apenas sermos profissionais revolucionários em tempo integral, mas também membros de uma comunidade viva. Isso significa que devemos estar envolvidos com lutas e projetos locais na sociedade civil. Enquanto um exército permanente ou um grupo revolucionário ossificado veem sua posição como trabalho profissional ou dedicação vitalícia à luta, ambos mantêm distância e distanciamento das comunidades e da vida cotidiana.

Grupos guerrilheiros anarquistas devem permanecer entidades horizontais e resistir à tentação ou necessidade estrutural de centralizar e concentrar o poder social. Se deixassem de fazer isso, não seriam mais libertadores nem anarquistas, em nossa perspectiva. Como IRPGF, entendendo esse perigo, sentimos que o desenvolvimento de projetos e o desenvolvimento de relacionamentos na sociedade civil é a principal maneira de suportar a criação de hierarquias sociais. É um processo que estará repleto de contradições e erros. No entanto, é através dessas contradições e deficiências, combinadas com nossos mecanismos de crítica-autocrítica e estrutura horizontal auto-organizada, que desafiaremos a criação de um grupo revolucionário ossificado que centralizou sua própria autoridade e concentrou seu poder social.

Como se diz, os conflitos na Síria, na Ucrânia e em outros lugares são apenas o começo do que será um período prolongado e confuso de crise global. Mas o que você considera o relacionamento adequado entre luta armada e revolução? Os anarquistas deveriam procurar iniciar a luta armada o mais rápido possível no processo revolucionário ou atrasá-la o máximo que pudermos? E como os anarquistas podem se manter no terreno da luta armada, quando tanto depende da obtenção de armas – o que geralmente significa fazer acordos com atores estatais ou paraestatais?

Antes de tudo, não existe uma fórmula geral para quanta luta armada é necessária para iniciar e avançar o processo revolucionário, nem em que ponto ele deve começar, se é que existe. Para o IRPGF, reconhecemos que cada grupo, coletivo, comunidade e vizinhança deve finalmente decidir quando iniciar a luta armada. A luta armada é contextual à localização e situação específicas. Por exemplo, enquanto jogar um coquetel molotov na polícia é bastante normalizado no bairro de Exarchia em Atenas, Grécia, nos Estados Unidos, a pessoa que o arremessaria seria morta a tiros pela polícia. Cada contexto local específico tem um limiar diferente para o que o estado permite em termos de violência. No entanto, isso não é desculpa para inação. Acreditamos que a luta armada é necessária. Por fim, as pessoas devem estar dispostas a sacrificar sua posição social, privilégio e vida, se necessário. No entanto, não estamos pedindo às pessoas que façam missões de suicídio/sacrifício. Essa luta não é pelo martírio, mas pela vida. Caso exija mártires, como a luta aqui em Rojava e no Curdistão, isso fará parte da luta armada e do processo revolucionário à medida que se desenrolar.

A luta armada não cria necessariamente as condições para uma revolução e algumas revoluções podem ocorrer com pouca ou nenhuma luta armada. Tanto a luta armada quanto as revoluções podem ser espontâneas ou planejadas com anos de antecedência. No entanto, revoluções locais ou nacionais, que em alguns casos foram pacíficas, não criam condições para a revolução mundial nem desafiam a hegemonia do sistema capitalista mundial. A nossa pergunta fundamental que permanece para nós aqui é: quando começar a luta armada? Para começar, pensamos que é preciso analisar sua situação e contexto local. A criação de forças de defesa da comunidade local e de vizinhança que estão armadas abertamente é um primeiro passo crítico para garantir autonomia e autoproteção. Este é um ato simbólico poderoso e que certamente atrairá a atenção do estado e de suas forças repressoras. A insurreição deve acontecer em todos os lugares e em todos os momentos, mas não necessariamente precisa acontecer com rifles. Em última análise, a luta armada deve sempre ser feita em relação às comunidades e bairros vivos. Isso impedirá o desenvolvimento de mentalidades de vanguarda e posições sociais hierárquicas.

Revoluções não são jantares e, o que é pior, não escolhemos os convidados para o jantar. Como podemos, como anarquistas, permanecer com princípios em nossas posições políticas quando precisamos confiar em atores estatais, paraestatais e não estatais para obter armas e outros recursos? Em primeiro lugar, não há revolução ou luta armada ideologicamente limpa e pura. Nossas armas foram fabricadas em países ex-comunistas e dadas a nós por partidos políticos revolucionários. A base em que estamos hospedados e os suprimentos e recursos que recebemos são de várias partes que operam aqui e, finalmente, das próprias pessoas. Claramente, nós, como anarquistas, não liberamos o tipo de território que precisaríamos para operar por conta própria. Nós devemos fazer acordos. A questão então se torna: quanto nossos acordos podem estar comprometidos com nossos princípios?

Temos relações com partidos políticos revolucionários que são comunistas, socialistas e Apoístas. Para nós, lutamos contra o mesmo inimigo neste momento e nossos recursos e combatentes combinados podem só continuar a luta. No entanto, permanecemos em aliança crítica e solidariedade com eles. Discordamos de suas mentalidades feudais, suas posições ideológicas dogmáticas e sua visão de tomar o poder do Estado. Nós sabemos que, se um dia eles tomarem o poder do estado, seremos inimigos. Por enquanto, não somos apenas aliados, mas camaradas na luta. Isso não significa que sacrificamos nossos princípios. Pelo contrário, abrimos um diálogo sobre o anarquismo e criticamos suas posições ideológicas enquanto afirmamos os princípios e posições teóricas que temos em comum. Essa troca nos transformou e faz parte do que alguns chamam de processo dialético: a necessidade de teoria e prática para avançar tanto a luta armada quanto a revolução social.

Para o IRPGF, fazer acordos com outros grupos revolucionários de esquerda com os quais podemos encontrar um terreno comum é uma realidade com a qual vivemos. No entanto, também devemos reconhecer que a maior estrutura de guerrilha da qual fazemos parte faz acordos com os atores estatais. Enquanto mais uma vez reafirmamos nossa posição contra todos os estados, o que não é negociável, nossa estrutura faz acordos pragmáticos com os atores estatais para sobreviver mais um dia de luta. Por enquanto, todos os nossos suprimentos e recursos provêm de partidos revolucionários com os quais nos associamos, que também fazem concessões e acordos com atores estatais e não estatais. Reconhecemos isso como uma contradição, mas uma dura realidade de nossas condições atuais.

Anarquistas devem escolher, dependendo de seu contexto e situação particulares, que tipo de acordos eles podem fazer e com quem. Caso precisem ser pragmáticos e fazer acordos com atores estatais, paraestatais ou não-estatais para adquirir armas, manter seu terreno ou, pelo menos, sobreviver, que serão abordados e criticados quando chegar a hora. Por fim, os coletivos e as comunidades tomarão decisões sobre como avançar no processo revolucionário e como usar os vários atores estatais e não estatais em seu benefício, com o objetivo de, eventualmente, não precisar deles e destruir todos eles. Em última análise, a luta armada é necessária para o processo revolucionário e as várias alianças que consideramos necessárias para alcançar esse objetivo de um mundo liberto. Nós, como o IRPGF, acreditamos e afirmamos a frase muitas vezes repetida da Grécia de que as únicas lutas perdidas são as que não foram lutadas.

Mais cedo ou mais tarde, toda revolução se divide em suas partes constituintes e os conflitos necessários ocorrem. Esses conflitos determinam o resultado final da revolução. Isso já começou em Rojava? Se sim, como os anarquistas lidaram com isso? Se não, como você pode preparar camaradas em todo o mundo para a situação em que estaremos quando os conflitos internos na revolução vierem à tona, e será necessário descobrir quais são as diferentes posições? Alguns camaradas fora de Rojava não têm certeza de como entender alguns dos relatórios de Rojava, porque em nossa experiência sempre há conflitos internos, mesmo nos períodos mais fortes da revolução social, e as pessoas que relatam o experimento em Rojava hesitam em articular o que eles são. Podemos entender por que seria necessário não falar abertamente sobre esses conflitos, mas qualquer perspectiva que você possa nos oferecer será muito útil, mesmo que seja abstrata.

A resposta simples é sim, esses conflitos começaram em Rojava. Dentro de um grande partido e estrutura confederal, surgiram contradições e diferentes facções. Há aqueles que procuram levar a revolução até o fim e outros que estão prontos para fazer concessões em certos aspectos da revolução, a fim de garantir o que foi alcançado até agora. Há quem ainda sonha com um Curdistão Marxista-Leninista e outros que estão prontos para se abrir para o Ocidente e se aliarem às “forças da democracia.” Dentro da luta armada, alguns querem desencadear uma guerra popular total, enquanto outros afirmam que o tempo da luta armada está chegando ao fim e que devemos cessar lentamente as hostilidades. Dentro dessa arena política caótica, com o que é uma variedade aparentemente infinita de acrônimos, como nós, membros do IRPGF, navegamos por essas águas turvas e muitas vezes perigosas?

Como anarquistas, navegamos dentro dessas complexidades e contradições com o objetivo de tentar reivindicar o máximo de terreno possível para o anarquismo. Alinhamo-nos às seções da revolução e ao partido mais próximo de nós. As alianças que criamos são as mais facilitadoras e as menos assimiladoras. Tentamos nos manter a salvo da assimilação tanto ideologicamente quanto em grupo. Estar em um espaço autônomo que apoia nossos objetivos nos proporciona enormes oportunidades. Há espaço livre que o partido concede a grupos como o nosso para treinamento, para desenvolver projetos e espaço para experimentação revolucionária. Quanto mais anarquistas vierem para Rojava para nos ajudar a construir estruturas anarquistas, mais influenciaremos e tornaremos nossos objetivos uma realidade na sociedade. Por exemplo, os jovens, que são mais críticos em relação ao seu passado feudal e tradicional, estão na vanguarda de tremendas mudanças e avanços sociais. Queremos trabalhar com os jovens para formar cooperação educacional e, como anarquistas, focar na teoria anarquista e até abordar questões queer, de gênero e de sexualidade (LGBTQ +) que ainda são muito tabu na maioria da sociedade.

Há um vasto espaço para experimentar e construir as estruturas anarquistas que continuarão revolucionando a sociedade e libertando ainda mais todos os indivíduos e comunidades. Acreditamos que nosso trabalho como anarquistas, tanto na luta armada quanto na sociedade civil aqui em Rojava, será valioso para toda a comunidade anarquista em todo o mundo. Esperamos compartilhar nossos resultados, com a solidariedade contínua de todos e aos anarquistas que se juntarão a nós aqui.

