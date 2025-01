Notizie dal fronte: Le riflessioni di un anarchico russo in Rojava

Il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad in Siria era previsto da molti anni. Ma le tragedie in Siria non sono finite. Israele ha bombardato centinaia di località in tutto il Paese e si è impadronito di una notevole quantità di terra nel sud-ovest, mentre le forze per procura turche minacciano di attaccare il nord-est della Siria per effettuare una pulizia etnica. Come nel 2019, quando Donald Trump diede al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan il via libera per invadere il Paese, chiediamo alle persone di tutto il mondo di impegnarsi in azioni di solidarietà per scoraggiare le potenze mondiali dal permettere che ciò accada.

Per umanizzare almeno una delle innumerevoli persone la cui vita è in bilico qui, offriamo le riflessioni di un volontario anarchico russo nel nord-est della Siria che ha partecipato all’esperimento rivoluzionario in Rojava per molti anni. Descrive di aver visto i mercenari russi uscire da questo Paese dove hanno inflitto tanti danni, sperando che un giorno possa vedere gli stessi soldati deporre le armi nella sua patria, proprio come hanno fatto i mercenari di Assad.

Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione nel nord della Siria da parte degli internazionalisti anarchici sul campo, è possibile seguire questo canale telegram in lingua russa o consultare il sito web di Tekoşîna Anarşîst.

Sto scrivendo queste righe seduto sul pavimento freddo e polveroso, appoggiato al muro. Ho una gran voglia di dormire. Nelle ultime due settimane ho perso il senso del tempo, non ho avuto spesso la possibilità di stare in superficie. Dormire su un materasso sottile in una stanza comune è una routine a cui sono abituato. Spesso ci addormentiamo a orari diversi. Il sonno è interrotto da persone che camminano da una stanza all’altra, da informazioni trasmesse via telefono e radio, da allarmi lanciati a causa di possibili attacchi della SNA alla nostra posizione. Mi blocco sotto una distesa di cielo aperto, tendendo le orecchie per non sentire il battito del mio cuore: posso sentire i droni turchi nel cielo? Ci sono salve di artiglieria, ci sono missili in volo?

E così mi siedo qui, abbracciando il mio fucile e avvolgendomi il viso in una sciarpa. E le lunghe ore di attesa si trascinano.

Naturalmente, penso molto alla situazione che si è rapidamente sviluppata in Siria. Non riesco a liberarmi della sensazione che siamo sull’orlo di una grande guerra. Eppure qui la vista dei tranquilli villaggi occupati dai combattenti filo-turchi dall’altra parte del fronte può ingannare. Tutto sembra tranquillo, i campi tra di noi sono vuoti, nulla si muove.

In realtà, questo è il risultato di diversi anni di guerra. L’equilibrio di precauzioni che si è sviluppato in questo periodo: trappole, mine, telecamere di sorveglianza e pattuglie da entrambe le parti - tutto questo restringe le possibilità di azione offensiva. Rendendomi conto di questo, sento una tensione invisibile che si estende all’orizzonte in direzione del nemico.

Questa situazione viene periodicamente scossa dall’arrivo di proiettili di artiglieria e di spari. Le persone nelle altre postazioni intorno a noi sono in una situazione simile. Dietro di noi c’è una città e i combattenti filoturchi possono tentare di penetrare in questa città. Tutti nella nostra postazione sono pronti a difendersi da qualsiasi attacco.

In contrasto con la realtà quotidiana della nostra parte del fronte, siamo in grado di guardare i telegiornali. Gli eventi si stanno sviluppando a rotta di collo. Il regime di Assad è caduto, Manbij è sotto attacco da parte dell’SNA, Deir ez-Zor è nelle mani dell’SDF per impedire allo Stato Islamico di catturare la città - e ora Shehba si è arresa, Deir ez-Zor è stata consegnata all’HTS, ci sono feroci combattimenti a Manbij e la conseguente ritirata. Quasi un milione di persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa delle nuove ostilità. Israele ha bombardato le infrastrutture militari in tutta la Siria. Molte informazioni contraddittorie e scorrette circolano su vari canali. È chiaro che è in atto una guerra d’informazione e una guerra psicologica. L’obiettivo è quello di influenzare la percezione della situazione da parte delle persone, di plasmare le discussioni e lo stato d’animo generale, nonché la copertura che gli altri media forniscono, per non parlare degli effetti sui partecipanti agli eventi stessi.

La notizia dell’adozione del tricolore verde-bianco-nero con tre stelle rosse come bandiera della nuova Siria post-Assad ha suscitato particolari discussioni tra di noi. L’Amministrazione autonoma democratica della Siria nordorientale si considera parte di questa Siria. Alla luce della storia di questa bandiera, diventata simbolo della rivoluzione nel Paese e vessillo della rivolta contro Assad nel 2011, questa mossa non sorprende.

Ci sono anche delle contraddizioni. L’HTS ha messo in circolazione questo simbolo. Ma non gli appartiene. Ora si è aperta l’opportunità di rendere il progetto di confederalismo democratico un’opzione possibile per tutta la Siria e non solo. Politicamente e sotto molti altri aspetti, il Rojava è più forte e più ricco dell’HTS. Quest’ultimo ha appena avuto un’ondata di successi, mentre in Rojava abbiamo esperienza e un’idea ben sviluppata. Anche l’SDF preferirebbe una soluzione politica alla situazione in Siria. Il comandante in capo dell’SDF, Mazloum Abdi, ha dichiarato che nessuno vuole la guerra qui, tranne i proxy turchi.

Guardando tutto questo, mi passano per la testa alcuni rapidi e forse ingenui pensieri. I filmati delle città liberate dal regime mostrano la gente che festeggia la caduta dello stesso. Ho notato che tra loro non c’è quasi nessuna donna. Questo sembra un contrasto significativo con l’aspetto di molti raduni e marce in Rojava.

Mi è anche passato per la mente il pensiero che potrebbe diventare possibile vedere luoghi precedentemente inaccessibili in Siria. Dopo molti anni di dittatura, viaggiare dal Rojava a Damasco, per esempio, senza “percorsi speciali” è sembrato impossibile. E che dire dei milioni di persone che sono nate e cresciute qui? Che dire della popolazione curda, a cui per lungo tempo non è stato concesso nemmeno il passaporto? E quelli che sono nati dopo che i loro genitori sono stati costretti a emigrare dalla Siria? O le generazioni che non hanno conosciuto altro che il dominio di Assad e la guerra?

Queste riflessioni mi riportano alla situazione in Russia. Assistendo all’ampia opposizione siriana, a milioni di persone che guardano con speranza ciò che sta accadendo, facendo le valigie per tornare a casa, è difficile non pensare: come sarà quando la stessa cosa accadrà in Russia?

Il regime di Assad era garantito dal potere di Putin; la sua caduta ha già cambiato completamente la posizione dell’esercito russo qui. Seguendo i soldati del regime di Assad, che hanno capito di non essere più in pericolo per il vecchio ordine e hanno abbandonato le loro attrezzature, armi e posizioni, anche l’esercito russo se ne sta andando. Ho osservato con particolare emozione il passaggio delle colonne russe in una delle postazioni. Ho scrutato i volti dei soldati, cercando di capire se si rendevano conto che per tutti questi anni avevano terrorizzato la popolazione con i bombardamenti, avevano ceduto Afrin all’esercito turco, avevano tenuto in vita il regime di Assad - e ora tutto questo era finito. Gli aiuti militari russi alla dittatura siriana sono finiti. Non credo che quei soldati si siano resi conto che stavano guardando negli occhi un uomo del loro stesso Paese, ma che aveva scelto l’altro lato delle barricate.

Come probabilmente accadrà un giorno in Russia, la caduta del regime qui ha creato uno spazio che deve essere riempito da un nuovo sistema politico. L’HTS, l’ex Al-Qaeda in Siria, che sta facendo del suo meglio per apparire “presentabile”, difficilmente sarà in grado di organizzare un nuovo Stato senza un rapido crollo o una nuova crisi. Pur avendo rovesciato Assad, l’HTS non è una forza di liberazione in termini di valori. Forse anche in Russia assisteremo al crollo del regime grazie a forze lontane dai valori proclamati dall’esperimento del Rojava. La liberazione delle donne, la coesistenza di diverse etnie e altre identità, ognuna con la propria autonomia, le comuni - oggi, nella Federazione Russa, non sono temi particolarmente popolari, nemmeno nell’ambiente dell’opposizione.

Qualunque sia il carattere della forza che ha rovesciato Assad, essa susciterà la speranza nei cuori di milioni di persone. Ma aprirà anche la porta a nuove élite dominanti e ai loro interessi.

La speranza e l’entusiasmo scarseggiano oggi nella lotta contro il regime di Putin, ma sono necessari per il successo. A volte, dovremo sopportare profonde contraddizioni e delusioni.

Tra le mie riflessioni, gli affari quotidiani e l’organizzazione della difesa, la nostra vita quotidiana non è priva di cose familiari. Un compagno arabo, che ha attraversato quasi tutti i fronti della difesa della rivoluzione, versa lo zucchero nella teiera con mestoli pieni, ridendo e dicendo: “Dims” (Kurmanji per “sciroppo”). Una gatta di nome Myshka si aggira tra noi e scherziamo sul fatto che faccia parte della difesa. Una compagna accanto a me scrive diligentemente in arabo e mostra il suo lavoro ai compagni arabi, che controllano pazientemente la sua ortografia.

L’alba si avvicina. Siamo pronti, il tè forte e dolce ci rinvigorisce e un nuovo giorno ci attende. Gli eventi si susseguono molto velocemente: ogni due ore accade qualcosa di nuovo e inaspettato. Cosa ci aspetta oggi? Non lo so. Ma il pensiero che stiamo difendendo la rivoluzione e i suoi ideali insieme a persone di tutte le etnie ed età provenienti da tutto il Rojava, che ognuno di noi sta dando un contributo, mi dà forza e chiarezza. Spero che la sopravvivenza del Rojava porti vittorie al nostro movimento anarchico che, a mio avviso, può imparare molto qui in Siria.