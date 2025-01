Noticias del Frente: Las reflexiones de un anarquista ruso en Rojava

El derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria debería haberse producido hace muchos años. Sin embargo, las tragedias en Siria no han terminado. Israel ha bombardeado cientos de localidades en todo el país y se ha apoderado de una cantidad considerable de tierras en el suroeste, mientras que las fuerzas paramilitares turcas amenazan con atacar el noreste de Siria para llevar a cabo una limpieza étnica. Al igual que en 2019, cuando Donald Trump dio luz verde al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan para invadir el país, hacemos un llamamiento a las personas de todo el mundo para que participen en acciones solidarias que disuadan a las potencias mundiales de permitir que esto ocurra.

Para humanizar al menos a una de las innumerables personas cuyas vidas penden de un hilo aquí, ofrecemos las reflexiones de un voluntario anarquista ruso en el noreste de Siria que ha participado en el experimento revolucionario en Rojava durante muchos años. Describe la salida de los mercenarios rusos de este país, donde han infligido tanto daño, con la esperanza de que algún día pueda ver a los mismos soldados deponer las armas en su patria, al igual que lo han hecho los mercenarios de Assad.

Estoy componiendo estas líneas sentado en el suelo frío y polvoriento, apoyado contra la pared. Tengo muchas ganas de dormir. En las dos últimas semanas, he perdido toda noción de la hora que es. Dormir en un delgado colchón en una sala común es una rutina a la que estoy acostumbrada. A menudo nos dormimos a horas diferentes. El sueño se ve interrumpido por gente que camina de una habitación a otra, información que se transmite por teléfono y radio, alarmas que saltan por posibles ataques del SNA a nuestra posición. Congelarme bajo una franja de cielo abierto, aguzar el oído por encima de los latidos de mi propio corazón: ¿puedo oír los drones turcos en el cielo? ¿Hay salvas de artillería, hay misiles volando?

Y así me siento aquí, abrazando mi fusil y envolviéndome la cara con una bufanda. Y las largas horas de espera se alargan.

Por supuesto, pienso mucho en la situación que se ha desencadenado rápidamente en Siria. No puedo evitar la sensación de que estamos al borde de una gran guerra. Sin embargo, la vista de los tranquilos pueblos ocupados por combatientes pro-turcos al otro lado de la línea del frente puede ser engañosa. Todo parece tranquilo; los campos entre nosotros están vacíos; nada se mueve.

En realidad, es el resultado de varios años de guerra. El equilibrio de precauciones que se ha desarrollado durante este tiempo: trampas, minas, cámaras de vigilancia y patrullas en ambos bandos, todo ello reduce las posibilidades de acción ofensiva. Al darme cuenta de ello, siento una tensión invisible que se extiende hasta el horizonte en dirección al enemigo.

Esta situación se ve sacudida periódicamente por la llegada de proyectiles de artillería y disparos. La gente de las otras posiciones que nos rodean está en una situación similar. Hay una ciudad detrás de nosotros, y los combatientes pro-turcos pueden intentar atravesarnos directamente hacia ella. Todas las personas en nuestra posición están preparadas para defenderse de cualquier ataque.

En contraste con la realidad cotidiana en nuestra parte del frente, podemos ver las noticias. Los acontecimientos se desarrollan a una velocidad vertiginosa. El régimen de Assad ha caído, Manbij está siendo atacada por el SNA, Deir ez-Zor está en manos de las SDF para impedir que el Estado Islámico capture la ciudad… y ahora Shehba se ha rendido, Deir ez-Zor ha sido entregada a HTS, hay encarnizados combates en Manbij y la consiguiente retirada. Casi un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a las nuevas hostilidades. Israel ha estado bombardeando infraestructuras militares en toda Siria. Una gran cantidad de información contradictoria e incorrecta está circulando en varios canales. Es evidente que se está librando una guerra de información y una guerra psicológica. Con ello se pretende influir en la percepción que la gente tiene de la situación, moldear los debates y el estado de ánimo general, así como la cobertura que ofrecen otros medios de comunicación, por no hablar de sus efectos sobre los propios participantes en los acontecimientos.

La noticia de la adopción del tricolor verde-blanco-negro con tres estrellas rojas como bandera de la nueva Siria post-Assad suscitó un debate especial entre nosotras. La Administración Autónoma Democrática del Noreste de Siria se considera parte de esta Siria. En vista de la historia de esta bandera, que se convirtió en un símbolo de la revolución en el país y en el estandarte del levantamiento contra Assad en 2011, este movimiento no es sorprendente.

También hay contradicciones. HTS puso en circulación este símbolo. Pero no les pertenece. Ahora se ha abierto una oportunidad para hacer del proyecto de confederalismo democrático una opción posible para toda Siria y más allá. Políticamente y en muchos otros aspectos, Rojava es más fuerte y más rica que HTS. Este último acaba de tener una oleada de éxitos, mientras que en Rojava tenemos experiencia y una idea bien desarrollada. Las FDS también preferirían una solución política a la situación en Siria. El comandante en jefe de las FDS, Mazloum Abdi, dijo que nadie quiere la guerra aquí, excepto los pro-turcos.

Al ver todo esto, me vienen a la cabeza algunos pensamientos rápidos y quizás ingenuos. Las imágenes de las ciudades liberadas del régimen muestran a la gente celebrando la caída del régimen. Me he dado cuenta de que casi no se ven mujeres entre esas personas. Esto parece un contraste significativo con lo que parecen muchas de las concentraciones y marchas en Rojava.

También se me ha pasado por la cabeza que podría llegar a ser posible ver lugares antes inaccesibles en Siria. Tras muchos años de dictadura, viajar de Rojava a Damasco, por ejemplo, sin «rutas especiales» ha parecido imposible. ¿Y qué pasa con los millones de personas que han nacido y crecido aquí? ¿Qué pasa con la población kurda, a la que durante mucho tiempo ni siquiera se concedió pasaporte? ¿Y los que nacieron después de que sus padres se vieran obligados a emigrar de Siria? ¿O las generaciones que no han conocido otra cosa que el gobierno de Assad y la guerra?

Estas reflexiones me llevan de nuevo a la situación en Rusia. Siendo testigo de la amplia oposición siria, de millones de personas que observan lo que ocurre con esperanza, que hacen las maletas para volver a casa, es difícil no pensar: ¿cómo será cuando ocurra lo mismo en Rusia?

El régimen de Assad estaba garantizado por el poder de Putin; su caída ya ha cambiado por completo la posición del ejército ruso aquí. Siguiendo a los soldados del régimen de Assad, que se dieron cuenta de que ya no corrían peligro ante el viejo orden y abandonaron sus equipos, armas y posiciones, el ejército ruso también se está marchando. Observé con especial emoción cómo las columnas rusas pasaban a mi lado en una de las posiciones. Me asomé a las caras de los soldados, tratando de entender si se daban cuenta de que todos estos años, habían estado aterrorizando a la población con bombardeos, habían entregado Afrin al ejército turco, habían mantenido con vida al régimen de Assad… y ahora todo esto se ha acabado. La ayuda militar rusa a la dictadura siria ha terminado. No creo que esos soldados se dieran cuenta de que estaban mirando a los ojos a un hombre del mismo país que ellos, pero que eligió el otro lado de las barricadas.

Como probablemente ocurrirá algún día en Rusia, la caída del régimen aquí ha creado un espacio que debe ser ocupado por un nuevo sistema político. Es poco probable que HTS, la antigua Al Qaeda en Siria, que está haciendo todo lo posible por parecer «presentable», pueda organizar un nuevo Estado sin un rápido colapso o una nueva crisis. Aunque derrocaron a Assad, HTS no es una fuerza de liberación en términos de sus valores. Tal vez en Rusia también veamos el colapso del régimen gracias a fuerzas que están lejos de los valores proclamados por el experimento de Rojava. La liberación de la mujer, la coexistencia de varios grupos étnicos y otras identidades, cada una con su propia autonomía, las comunas… hoy en día, en la Federación Rusa, no son temas especialmente populares, ni siquiera en el entorno de la oposición.

Sea cual sea el carácter de la fuerza que derrocó a Assad, despertará la esperanza en los corazones de millones de personas. También abrirá la puerta a nuevas élites gobernantes y a sus intereses.

La esperanza y el entusiasmo escasean hoy en la lucha contra el régimen de Putin, pero son necesarios para el éxito. A veces, tendremos que soportar profundas contradicciones y decepciones.

Entre mis reflexiones, los asuntos cotidianos y la organización de la defensa, nuestra vida diaria no carece de cosas familiares. Un camarada árabe, que ha pasado por casi todos los frentes de la defensa de la revolución, echa azúcar en la tetera con cucharones llenos, riendo y diciendo: «Dims» (jarabe en kurmanji). Una gata llamada Myshka deambula entre nosotros y bromeamos diciendo que forma parte de la defensa. Una camarada a mi lado escribe diligentemente en árabe y muestra su trabajo a los camaradas árabes, que comprueban pacientemente su ortografía.

Se acerca el amanecer. Estamos preparadas, el fuerte té dulce es vigorizante y nos espera un nuevo día. Los acontecimientos se suceden muy deprisa: cada dos horas ocurre algo nuevo e inesperado. ¿Qué nos espera hoy? No lo sé. Pero pensar que estamos defendiendo la revolución y sus ideales junto con personas de todas las etnias y edades de toda Rojava, que todas y cada una de nosotras estamos haciendo una contribución, me da fuerza y claridad. Espero que la supervivencia de Rojava traiga victorias a nuestro movimiento anarquista, que, en mi opinión, puede aprender mucho aquí en Siria.