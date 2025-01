O Bilionário e os Anarquistas

Elon Musk se apossou do Twitter, alegando que o tornará “uma praça digital pública”. Que tipo de praça da cidade pertence a um único plutocrata? A praça em uma cidade corporativa— ou em uma monarquia. O que isso significará para as pessoas comuns que dependem de plataformas como o Twitter para se comunicar e se organizar na era digital?

Resolvendo tensões dentro da classe dominante

Os conflitos que ocorreram dentro da classe capitalista durante a presidência de Trump efetivamente colocaram uma coalizão de nacionalistas e capitalistas “old-money” (ligados a negócios tradicionais e lucrativos ao longo de gerações, como o lobby do petróleo) contra os partidários dos negócios neoliberais, representados pela grande maioria do Vale do Silício. Se não fossem esses conflitos intraclasses, o esforço de Trump para consolidar o controle do governo dos EUA por seu tipo particular de autoritarismo nacionalista já poderia ter sido bem-sucedido. Movimentos de base lideraram a resistência às políticas de Trump e ao apoio nas ruas, mas o Vale do Silício também tomou um lado, culminando com o Twitter expulsando Trump de sua plataforma após a tentativa de golpe fracassada no de 6 de janeiro de 2020. Isso ressaltou o que já estava claro desde o verão daquele ano: Trump não havia construído apoio suficiente entre a classe capitalista para manter seu controle do poder.

As decisões dos administradores anteriores do Twitter durante a era Trump revelaram falhas dentro da classe capitalista.

E se Trump tivesse conseguido encontrar uma causa comum com o grossa da massa de bilionários do Vale do Silício? As coisas teriam sido diferentes? Essa é uma questão importante, porque o conflito trilateral entre nacionalistas, neoliberais e movimentos sociais participativos não acabou.

Para colocar isso em termos dialéticos vulgares:

Tese: O esforço de Trump para consolidar um nacionalismo autoritário

Antítese: oposição de magnatas neoliberais no Vale do Silício

Síntese: Elon Musk compra o Twitter

Dito isso, a aquisição do Twitter por Musk não é apenas o capricho de um plutocrata individual – é também um passo para resolver algumas das contradições dentro da classe capitalista, para melhor estabelecer uma frente unificada contra os trabalhadores e todos os grupos violentados na base do sistema capitalista. Quaisquer que sejam as mudanças introduzidas por Musk, elas certamente refletirão seus interesses de classe como o homem mais rico do mundo.

De todos os gigantes da mídia social – e apesar da presença notória de Trump na plataforma – os administradores do Twitter foram sem dúvida menos acomodados à agenda de Trump do que os do Facebook ou Youtube. Enquanto Mark Zuckerberg se encontrou repetidamente com Trump e seus apoiadores de extrema-direita como Tucker Carlson, e Facebook e Instagram concederam demandas de extrema-direita para banir anarquistas e antifascistas de suas plataformas, o Twitter baniu fascistas pelo menos tão prontamente quanto baniu anarquistas e outros ativistas. Na época, especulamos que isso poderia ser porque o Twitter ainda estava efetivamente sob a gestão dos fundadores originais.

Aqui, rastrearemos o Twitter desde suas origens como ferramenta de protesto para ativistas até a aquisição de Musk, esboçando uma história da tomada capitalista da internet no microcosmo.

Inovação e Cooptação

Com a compra do Twitter por Musk, vemos a conclusão de um ciclo de inovação e cooptação na área das comunicações. No final do século XX, os modelos políticos e tecnológicos dominantes eram monolíticos e unidirecionais: rede de televisão, partidos políticos de massa. Em resposta, anarquistas e outros rebeldes experimentaram mídia independente e redes clandestinas, produzindo modelos inovadores horizontais e descentralizados como indymedia.org. As corporações de tecnologia eventualmente monetizaram esses modelos como a mídia participativa da Web 2.0, como o Facebook. No entanto, desde a virada do século até a revolta de 2020, os persistentes aspectos horizontais e participativos da internet em geral e da mídia social em particular continuaram a empoderar aqueles que buscavam alcançar mais autodeterminação – veja a pixação “Thank you Facebook” na Tunísia após os levantes da chamada “Primavera Árabe” de 2010-2011.

Na última década, no entanto, corporações e governos introduziram cada vez mais vigilância e controle online. A aquisição do Twitter por Musk é o último estágio de uma repressão reacionária com implicações sombrias.

Fevereiro de 2011: pixo em Túnis após a queda do presidente Ben Ali. Fotografia de Habib Nassar.

Musk e seus colegas veem o capitalismo como uma meritocracia na qual os competidores mais astutos e trabalhadores chegam inexoravelmente ao topo. Daí, presume-se, vem seu próprio sucesso.

É claro que, se Musk quiser provar que seu sucesso não é apenas consequência de privilégio e sorte - de fortuna e boa sorte -, ele poderia demonstrá-lo facilmente doando sua riqueza, cortando seus laços sociais, mudando seu nome e repetindo seus supostos feitos da pobreza à riqueza uma segunda vez. Se ele fosse capaz de escalar a pirâmide uma segunda vez sem o benefício de crescer branco na era do apartheid na África do Sul (sem mencionar a questão dos investimentos em esmeralda de seu pai por enquanto), talvez tenhamos que dar uma atenção às suas alegações de que o o mercado o elevou por suas qualidades pessoais* — embora isso ainda não mostre que o capitalismo recompensa os esforços que de fato beneficiam a humanidade.

De acordo com a narrativa do Vale do Silício, plataformas como o Twitter são invenções de empreendedores individuais, impulsionadas pelo capital financeiro de investidores astutos.

Mas o Twitter não simplesmente surgiu, totalmente formado como Athena, do chefe do cofundador da empresa, Jack Dorsey. Na verdade, foi um modesto refinamento de um modelo já demonstrado pelo TXTmob, o programa de mensagens de texto SMS desenvolvido pelo Institute for Applied Autonomy para protestos nas Convenções Nacionais Democrata e Republicana de 2004 . Blaine Cook e Evan Henshaw-Plath, desenvolvedores anarquistas que trabalharam ao lado de Dorsey em sua empresa anterior, a Odeo, ajudaram a refinar o TXTmob e mais tarde levaram o modelo com eles para as conversas com Dorsey que deram origem ao Twitter.

Se a urgência implacável da mídia social em geral e do Twitter em particular pode ser cansativa, isso é de se esperar - a infraestrutura do Twitter foi originalmente projetada para comunicações de rua durante mobilizações de massa de alto risco nas quais a informação deve sair imediatamente resumida ao máximo, contendo apenas o essencial. Não é por acaso que, apesar de suas deficiências, a plataforma continua sendo útil para ativistas de rua e jornalistas de guerra.

TOs bons velhos tempos, quando o grafite pró-Twitter apareceu na Praça Tahrir durante a Revolução Egípcia.

A questão aqui é que os modelos inovadores não surgem necessariamente do empreendedorismo comercial dos Grandes Homens da história e da economia. Mais frequentemente, eles surgem no curso de esforços coletivos para resolver um dos problemas criados pela ordem capitalista. A resistência é o motor da história. Posteriormente, oportunistas como Musk usam a enorme alavancagem econômica que um mercado voltado para o lucro lhes concede para comprar novas tecnologias e transformá-las definitivamente contra os movimentos e meios que originalmente as produziram.

Podemos identificar duas fases na apropriação capitalista do modelo TXTmob. Na primeira fase, uma estrutura que foi originalmente projetada por voluntários para uso de manifestantes comuns foi transformada em uma corporação de capital aberto, mais ou menos na mesma época em que os espaços abertos da internet inicial estavam sendo colonizados pelos sistemas de vigilância com fins lucrativos de Web 2.0. Na segunda fase, essa corporação de capital aberto foi transformada no joguete privado de um único magnata autorizado – com consequências que ainda serão vistas.

Musk afirma que seu objetivo é abrir a plataforma para uma ampla gama de discursos. Na prática, não existe “liberdade de expressão” em sua forma pura – toda decisão que pode moldar as condições do diálogo inevitavelmente tem implicações sobre quem pode participar, quem pode ser ouvido e o que pode ser dito. Por mais que possamos falar contra eles, os moderadores de conteúdo anteriores do Twitter não impediram que a plataforma servisse aos movimentos populares. Ainda temos que ver se Musk terá como alvo intencionalmente ativistas e organizadores ou simplesmente permitirá que reacionários o façam com base em crowdsourcing, mas seria extremamente ingênuo acreditar em sua palavra de que seu objetivo é tornar o Twitter mais aberto.

O Bilionário Contra Anarquistas

Imagine que você não acredita que Elon Musk mereça ter mais poder sobre o que ocorre no Twitter do que os cerca de 238 milhões de pessoas que o utilizam hoje. Para os propósitos deste experimento mental, imagine que você acredita que ninguém merece ter um poder tão desproporcional sobre os meios pelos quais os seres humanos se comunicam uns com os outros. Em outras palavras, imagine que você é anarquista.

O que você pode fazer para garantir que as pessoas possam controlar as tecnologias que nos conectam? Você pode estabelecer novas plataformas que respondam diretamente a quem as usa? Mais importante, você pode popularizá-los, afastando os usuários dos cercadinhos fechados da mídia social corporativa? Você pode reunir pessoas em outros fóruns, espaços que não podem ser comprados e controlados por bilionários?

Efetivamente, a aquisição do Twitter por Musk nos leva de volta aos anos 1980, quando os principais meios de comunicação eram inteiramente controlados por grandes corporações. A diferença é que as tecnologias de hoje são participativas e não unidirecionais: em vez de simplesmente ver apresentadores e celebridades, vemos representações uns dos outros, cuidadosamente selecionadas por quem dirige as plataformas. Na verdade, isso torna as pretensões da mídia social de representar os desejos da sociedade como um todo mais insidiosamente persuasivas do que os espetáculos da rede de televisão jamais poderiam ser.

O próprio Twitter é provavelmente uma causa perdida, mas não devemos ceder apressadamente qualquer território através do qual possamos nos comunicar e nos organizar contra nossos opressores. Em um mundo globalmente conectado, nossos adversários em governos, corporações e movimentos reacionários continuarão a tirar proveito da tecnologia digital para agir com velocidade e coordenação. Não podemos deixar de fazer o mesmo, mesmo que a longo prazo busquemos formas de conexão muito mais ricas do que qualquer coisa que a tecnologia digital possa oferecer.

É você contra os bilionários. À sua disposição, eles têm toda a riqueza e poder do império mais formidável da história do sistema solar. Tudo o que você tem a seu favor é sua própria engenhosidade, a solidariedade de seus camaradas e o desespero de milhões como você. Os bilionários conseguem concentrar o poder em suas próprias mãos às custas de todos. Para ter sucesso, você deve demonstrar maneiras pelas quais todos podem se tornar mais poderosos. Dois princípios se confrontam nessa disputa: de um lado, o engrandecimento individual em detrimento de todos os seres vivos; por outro, o potencial do indivíduo para aumentar a autodeterminação de todos os seres humanos, todas as criaturas vivas.

A boa notícia é que sua narrativa sobre de onde vem a inovação é uma mentira. Os anarquistas tiveram mais a ver com as origens do Twitter do que plutocratas como Musk. Podemos criar novas plataformas, novos pontos de partida para conexão, novas estratégias para mudar o mundo. Temos que.

