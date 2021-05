La Colombia non ha più paura!

Dopo decenni di conflitto armato e violenza paramilitare, in Colombia i movimenti di protesta riapparsi in tutta la loro forza nell’ultimo anno e mezzo. Le grandi manifestazioni della scorsa settimana vanno ben oltre la sollevazione nazionale di novembre e dicembre 2019. In risposta, il governo più pesantemente armato dell’America Latina sta attuando una brutale repressione.

La pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze sociali ed economiche hanno colpito duramente la Colombia. Il paese è arrivato a un punto di rottura mentre la classe dirigente cerca di spremere le ultime gocce di profitto da una popolazione già sofferente tenuta in riga da un’intensa violenza della polizia. Anche se queste condizioni sono particolarmente gravi, non sono uniche in Colombia - assomigliano a situazioni simili in Grecia, Brasile e altrove nel mondo. Non si tratta di coincidenze, ma di manifestazioni parallele di fenomeni globali. Ovunque, la pandemia ha intensificato le disparità di ricchezza, potere e accesso ai mezzi di sopravvivenza, mentre serve come scusa per aumentare la repressione statale. Imparando ed estendendo la solidarietà a coloro che affrontano la violenza statale e paramilitare in America Latina - gran parte della quale è sostenuta e diretta dagli Stati Uniti e da altri governi e istituzioni capitaliste - stiamo affrontando gli stessi poteri globali che minacciano la nostra stessa libertà e benessere.

Da quando il seguente testo è stato scritto, il presidente della Colombia Ivan Duque ha fatto una dichiarazione domenica 2 maggio chiedendo al congresso colombiano di ritirare il disegno di legge sulla riforma fiscale che ha scatenato proteste in tutto il paese. Questo ricorda la vittoria che un movimento sociale simile ha ottenuto in Ecuador nell’ottobre 2019, ispirando rivolte in Cile e altrove. Tuttavia, ad oggi, le proteste in Colombia continuano - soprattutto nella città di Cali, epicentro delle manifestazioni - perché quella legge fallita è solo la misura più visibile in un pacchetto di riforme che include anche la privatizzazione della sanità.

Qui presentiamo una traduzione di un rapporto di Medios Libres Cali, un’organizzazione mediatica indipendente di Cali. Una versione riadattata del testo originale è stata pubblicata in tre parti da Avispa Midia. Per saperne di più sulla situazione in Colombia, consigliamo il nostro rapporto sul contesto della rivolta di massa contro la violenza della polizia che ha avuto luogo lo scorso settembre.

Il popolo è ferito ma continua la sua marcia

Nonostante gli accordi di pace firmati dal governo e dalle FARC-EP (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia-Esercito Popolare) nel 2016, che avrebbero dovuto mettere fine al conflitto armato in Colombia, il paramilitarismo e il narcotraffico continuano ad alimentare la guerra. El Centro Democrático (il partito dell’ex presidente Álvaro Uribe e dell’attuale presidente Iván Duque) è responsabile della prosecuzione della guerra; concentrando le energie nell’affermazione del suo controllo politico e finanziario del paese.

Dal febbraio 2021, 252 ex guerriglieri delle FARC che hanno smobilitato per firmare un accordo di pace sono stati assassinati. Oggi, quattro anni dopo la firma dell’accordo di pace, il governo ha implementato meno del 75% dell’accordo, e non ha intrapreso alcuna azione su aspetti sostanziali di esso che avrebbero dovuto affrontare le cause strutturali del conflitto, come l’accesso, la ridistribuzione e il possesso della terra - che è stata storicamente una delle cause della profonda disuguaglianza all’interno del paese.

Questa disuguaglianza si è intensificata con l’arrivo della pandemia, mostrando chiaramente l’inefficacia, l’incapacità e il disinteresse dello stato per il benessere del suo popolo. La decisione tardiva di chiudere gli aeroporti ha accelerato notevolmente la diffusione precoce del virus. Ora, mentre la Colombia sta vivendo il suo terzo picco di COVID, la nazione sta affrontando un’ondata ancora peggiore di violenza, povertà e corruzione, in cui la fame è uno dei problemi peggiori. La guerra sta inondando di sangue il nostro territorio. Nei primi mesi del 2021 sono stati assassinati almeno 57 influenti attivisti dei movimenti sociali, 20 dei quali indigeni, la maggior parte dei quali della provincia di Cauca. Inoltre, ci sono stati 158 femminicidi nei primi tre mesi dell’anno e diversi altri massacri.

La Colombia è il paese delle esecuzioni extragiudiziali. Un rapporto della Giurisdizione Speciale di Pace (JEP) ha documentato 6402 omicidi illegali di civili tra il 2002 e il 2008, che l’esercito e la polizia hanno disonestamente spacciato come “uccisi in combattimento”. Queste uccisioni hanno raggiunto un picco nel 2007 e 2008 durante la presidenza di Álvaro Uribe Véles. La cifra si avvicina al numero totale delle vittime della dittatura militare di Jorge Rafael Videla in Argentina; è più del doppio del numero ufficiale delle vittime giustiziate o scomparse da Augusto Pinochet in Cile. In Colombia, la gente non si chiede più chi ha dato gli ordini per queste uccisioni. Sanno che gli ordini venivano da Uribe, e non hanno più paura di dirlo ad alta voce. La Colombia ha perso la paura.

Dalla stipula dei negoziati ,il governo di Iván Duque (un protetto di Uribe) ha cercato di minare la pace con tutti i mezzi possibili, e ci sta riuscendo. Secondo l’INDEPAZ (Istituto per gli Studi sullo Sviluppo e le Reti di Pace), nel 2020 e nel 2021 si sono verificati 124 massacri, con oltre 300 vittime in totale. Più di 1.000 attivisti sono stati assassinati in Colombia dalla firma dell’accordo. Vivere in questo paese è una lotta costante contro le politiche di austerità di un governo la cui unica risposta ai bisogni della gente è un calcio in faccia. Accanto ai programmi economici che favoriscono la miseria e la disuguaglianza, i programmi politici genocidari mirano a sterminare qualsiasi identità collettiva sia al di fuori o opposta all’ordine regnante.

Il COVID-19 è l’ultimo dei nostri problemi

Nel mezzo di un terzo picco di infezioni da COVID-19, migliaia di persone sono scese in strada per partecipare allo sciopero generale del 28 aprile. Cosa potrebbe far superare alla gente la paura del virus e occupare le strade di fronte al governo più sanguinario dell’America Latina?

La gestione corrotta e negligente della crisi generata dal COVID-19 da parte dell’amministrazione Duque ha gettato il paese in una spirale di impoverimento che cresce in maniera esponenziale. Secondo le cifre del governo, nel 2020, l’equivalente di 11,5 milioni di dollari è stato investito in infrastrutture ospedaliere e aiuti umanitari sotto forma di trasferimenti economici; eppure ci sono state migliaia di accuse di corruzione sulla gestione di queste misure. Nel frattempo, il governo di Duque non è riuscito ad attuare una proposta di reddito di base firmata da 4000 persone, tra cui almeno 50 membri del parlamento, come mezzo per sostenere le famiglie con più bisogno. Giorno dopo giorno, queste persone devono uscire in strada e rischiare l’esposizione al virus solo per sopravvivere.

Al contrario, il governo si è concentrato sul sostegno alle banche, assicurando la loro liquidità finanziaria attraverso fondi trasferiti direttamente dal Fondo di Mitigazione dell’Emergenza (FOME) creato sulla scia della pandemia. Gli esperti hanno dichiarato che, solo attraverso trasferimenti noti come “Reddito di solidarietà”, le banche avrebbero intascato almeno 6,3 milioni di dollari presi direttamente dal tesoro pubblico. Questo “Reddito di Solidarietà” non ha mai raggiunto le persone che ne hanno veramente bisogno. Anche durante la pandemia, in Colombia continuiamo a vedere impoverirsi la grande maggioranza della gente, mentre i ricchi si arricchiscono ancora di più.

Niente di tutto questo è nuovo. Per decenni, la classe politica della destra conservatrice si è posta come intermediaria tra gli interessi del paese e l’egemonia dell’economia globale. Il mantenimento di questa posizione avviene sterminando i popoli, rubando la terra e dominando la maggioranza dei lavoratori. Questa è una dittatura mascherata, con abbastanza armi e risorse per tenere il paese incatenato per molti altri decenni.

La rivolta popolare che sta avvenendo oggi non è spontanea. Piuttosto, è una reazione ad anni e anni di dominazione e ingiustizia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso delle proteste a cui abbiamo assistito questo aprile è stata la proposta della cosiddetta “Legge sul finanziamento della solidarietà”, una riforma fiscale che impoverirà la maggioranza della popolazione.

Con il pretesto di ridurre il deficit che aveva creato con l’ultima riforma, l’amministrazione Duque ha avuto la terribile idea di aumentare il costo della vita in uno dei paesi più diseguali del mondo. È scioccante che nel mezzo di una crisi, il governo colombiano decida di aumentare le tasse sul cibo per le classi medie e basse. Non ha senso aumentare il prezzo del cibo quando la popolazione soffre la fame. È ancora più scandaloso che le riforme proposte non solo danneggeranno la gente comune, ma arricchiranno ulteriormente i monopoli più ricchi del paese.

La riforma fiscale potrebbe rovinarci, ma la riforma sanitaria ci ucciderà

Le decisioni che determinano la direzione del paese e il futuro di milioni di persone sono prese esclusivamente dalle élite politiche, militari ed economiche. Passano leggi a favore degli imperi bancari e degli allevamenti, leggi a favore degli interessi finanziari nordamericani, asiatici ed europei, leggi per garantirsi l’immunità dopo aver rubato le risorse di tutti gli altri, leggi per mantenersi al potere sia a livello locale che nazionale. Queste leggi sono approvate a porte chiuse, senza dibattito pubblico. Uno degli esempi più evidenti di questo è la riforma legale che apporterà modifiche al sistema sanitario colombiano. Introdotta il 16 marzo 2021, non è ancora stata approvata dal Congresso, ma i suoi sostenitori nella legislatura hanno fatto manovre segrete la notte del 26 aprile per cercare di farla passare mentre l’attenzione era fissata sulla riforma fiscale.

Questa riforma sanitaria potrebbe essere peggio dello stesso COVID-19. Essenzialmente, è destinata ad attuare la completa privatizzazione del sistema sanitario colombiano. Dovremo pagare spese di copertura per le patologie,, o l’EPS (l’assicurazione sanitaria pubblica della Colombia) ci negherà l’assistenza medica. Le persone che hanno bisogno di cure mediche attraverso l’EPS dovranno dimostrare che si stanno prendendo cura di se stesse e che non hanno fatto nulla per causare la loro malattia o lesione; se un assicuratore di parte dimostrerà il contrario, potrà negare la copertura, costringendole a pagare di tasca propria. Questo programma ha anche lo scopo di porre fine ai programmi di vaccinazione pubblici comunali - al culmine della pandemia! - e di dare ai providers assicurativi l’autorità di decidere come offrire questi servizi e a chi.

Questa riforma permetterebbe alle multinazionali e alle aziende farmaceutiche transnazionali di imporre prezzi e regole di mercato per l’assistenza sanitaria in Colombia. Porrebbe fine agli sgravi dell’assicurazione sanitaria per coloro che esercitano professioni come l’istruzione, l’industria manifatturiera e le forze armate. Gli ospedali dovranno rendere conto dei risultati ottenuti, una proposta macabramente simile ai “risultati” che il governo Uribe richiedeva all’esercito : che ha portato a più di 10.000 “falsi positivi” - la pratica di esecuzione extragiudiziale in cui il governo e i militari hanno rapito e ucciso giovani, poi falsamente riportati come combattenti delle FARC-EP per riempire le quote.

Allo stesso modo, si stima che l’attuale legge sanitaria che ha privatizzato il sistema sanitario nel 1993 ha portato a un milione di morti per mancanza di attenzione medica o per negligenza, infliggendo ancora più vittime del conflitto armato.

Cinque giorni di mobilitazione, proteste e sciopero generale

Dall’inizio della pandemia, i più poveri hanno affrontato la scelta crudele tra stare a casa per evitare il virus e lavorare per sopravvivere. A poche settimane dal suo inizio, i fazzoletti rossi hanno cominciato ad apparire alle finestre delle case nei quartieri emarginati, a significare che la famiglia stava soffrendo la fame. Ben presto, se ne potevano vedere a migliaia.

Per questo, un anno dopo l’inizio della quarantena, quando il governo ha proposto una riforma fiscale che avrebbe colpito più duramente le classi medie e basse, la gente non ha esitato a scendere in piazza. In quel momento di crisi, non c’era più nessuna scelta possibile , solo rabbia e frustrazione. Era il momento di fermare la Colombia in difesa della dignità umana.

Non c’erano leader, solo una data proposta dai sindacati - il 28 aprile - e questo è stato sufficiente perché famiglie, amici, vicini e quartieri si siano auto-organizzati attraverso le reti sociali. La gente è confluita in un grande fiume di comunità che ha marciato verso i principali punti di raccolta e le entrate della città. Questo è stato un modo efficiente per rendere reale lo sciopero, assicurando che nessuno potesse entrare o uscire.

Il primo giorno è stato pieno di grida, discorsi, canti e balli in strada. Questo è il modo in cui siamo a Cali: felici e coraggiosi, dignitosi e festosi, ballerini e guerrieri. La gente tornava a casa quella sera, stanca ma con il sorriso consapevole di chi ha fatto qualcosa di importante. Nei giorni seguenti, i blocchi si sono moltiplicati e il numero di partecipanti si è ingrossato, ispirato dagli esempi di resistenza per superare la paura della repressione.

Ma anche il governo ha la sua esperienza, particolarmente violenta e paramilitare. Ha cominciato ad arrestare, uccidere, far sparire e violentare i giovani. Questo ha solo aumentato l’intensità della resistenza nelle strade.

Mentre le misure restrittive erano ancora in vigore in alcune città colombiane, il governo ha dichiarato il coprifuoco a partire dalle 8 di sera del 28 aprile nel tentativo di interrompere la continuità della mobilitazione. Alle 10 del mattino successivo, avevano già modificato la misura in risposta al malcontento nelle strade, usando il pretesto di cercare di prevenire situazioni di folla per fare pressione sulla gente attraverso il coprifuoco.

Il 30 aprile, terzo giorno di sciopero, le autorità sono passate a una strategia di terrore di stato, lo stesso che hanno usato in altre occasioni per paralizzare le comunità. Le misure restrittive che si supponeva fossero necessarie per la pandemia hanno fornito una scusa alle forze di polizia per effettuare arresti di massa illegali sotto la copertura di ordini municipali, così come gravi abusi delle autorità tra cui omicidi, uso eccessivo della forza , minacce, arresti irregolari, distruzione dei beni dei manifestanti e abusi sessuali.

Ciononostante, il primo maggio la partecipazione alle proteste ha superato tutte le aspettative e molte altre città si sono unite. A questo punto, le manifestazioni si sono svolte in più di 500 città in tutto il paese. La nostra memoria di altre lotte difficili, tramandataci dai nostri genitori e nonni, ci ricorda non c’è potere più trasformativo del popolo quando si unisce.

Attraverso la loro piattaforma di denuncia degli abusi della polizia “GRITA”, alle 23 del 1° maggio, l’organizzazione per i diritti umani Temblores ha ricevuto rapporti di 940 denunce di violenza della polizia, 92 vittime di violenza fisica della polizia, 21 persone assassinate dalla polizia, quattro vittime di abusi sessuali per mano di agenti di polizia, e 12 persone colpite negli occhi dalla polizia.

Cali: capitale della resistenza

La città di Cali si è prodigata nell’ondata di proteste, organizzandosi in modalità spontanee che hanno favorito l’incontro tra le persone. La gente si è riversata nei principali luoghi di raggruppamento con una creatività stupenda. Il cibo è sempre al centro di questi spazi - pasti diversi e deliziosi distribuiti da pentole comuni. Lì vi è la prima linea, e altre linee sono quelle di cura e di difesa da parte dei giovani della resistenza. Molte zone della città sono state rinominate: La Loma de la Cruz, “Collina della Croce”, ora si chiama La Loma de la Dignidad, “Collina della Dignità”; El Paso del Comercio, “Passo del Commercio”, ora si chiama el Paso del Aguante, “Passo della Resistenza”. Il Ponte dei Mille Giorni è ora il Ponte delle Mille Lotte e la Porta del Mare è ora la Porta della Libertà.

Tuttavia, la repressione continua quotidianamente. Facendo eco alla frase “Mi ricorderò sempre di quando ho lanciato una pietra per la rabbia e il governo repressivo ha risposto con delle pallottole”, la gente ha vissuto giorni intensi di resistenza difendendo almeno sette presidi permanenti in tutta la città. La popolazione di Cali ha protestato in gran numero e con determinazione fin dal primo giorno delle mobilitazioni. Nella maggior parte dei luoghi di raduno, la gente è stata provocata dalle forze di polizia, con scontri tra manifestanti e i reparti antisommossa (ESMAD). Il governo cittadino del sindaco Jorge Iván Ospina ha assegnato il compito di vigilare sulle manifestazioni al Gruppo di Operazioni Speciali (GOES) della Polizia Nazionale.

Presentiamo di seguito una panoramica delle atrocità commesse dalla polizia a Cali ogni giorno durante lo sciopero, compilata da diverse organizzazioni per i diritti umani.

#28A - 28 aprile 2021

Otto persone hanno subito ferite gravi e 50 hanno subito ferite lievi da candelotti di gas lacrimogeni e granate flash-bang lanciate dall’ESMAD.

La polizia ha sparato alla schiena a Marcelo Agredo Inchimad, 17 anni, nel quartiere di Mariano Ramos. È morto alla clinica Valle del Lili.

La polizia ha ucciso il 13enne Jaison García. È stato ricoverato all’ospedale Carlos Holmes Trujillo nel quartiere di República Israel ormai privo di segni vitali.

Sei persone sono state portate nelle stazioni di polizia e rilasciate con multe per aver violato il coprifuoco decretato dal sindaco Jorge Iván Ospina.

Numerosi video registrati dai manifestanti hanno mostrato la polizia che utilizzava impropriamente1 armi non letali e anche armi da fuoco per sparare ai manifestanti.

#29A - 29 aprile 2021

Gli agenti di polizia hanno ucciso Miguel Ángel Pinto, 23 anni, nel luogo di raccolta chiamato “Puerto Resistencia”.

1Nota dell’autore: Questo non è per suggerire che ci sia un modo corretto per la polizia di utilizzare armi “meno letali”.

La polizia ha arrestato 106 manifestanti e li ha trasferiti in stazioni di polizia, dove sono stati picchiati, torturati e spogliati dei loro effetti personali e delle attrezzature audiovisive. Sono state segnalate almeno 31 sparizioni.

Un manifestante in Calle Quinta è stato colpito in un occhio da un candelotto di gas lacrimogeno e ferito gravemente.

Michel David Lora, 16 anni, cittadino venezuelano, è stato segnalato come scomparso. Dopo essere stato arrestato con sua madre, Lora è stato portato in un rifugio temporaneo. Quando sua madre è arrivata, le è stato detto che suo figlio non si trovava lì.

#30A - 30 aprile 2021

Durante le proteste, Edwin Villa Escobar, un commerciante, e Einer Alexander Lasso Chará, pensionato, sono stati assassinati nel quartiere di El Diamante. Jovita Osorio, una maestra d’asilo, è stata uccisa nel quartiere Paso del Comercio e altre tre persone non identificate sono state assassinate nel quartiere El Poblado, nella parte orientale di Cali. Questi incidenti sono stati ripresi su video.

Angely Vivas Retrepo è stata colpita alla gamba sinistra nel quartiere di Julio Rincón, vicino al presidio Calipso. Nel frattempo, due donne e un uomo sono stati feriti nel quartiere di Las Américas. Inoltre, la polizia ha ferito altre 105 persone.

Due membri dell’organizzazione per i diritti umani Francisco Isaías Cifuente, Daniela Caicedo e José Cuello, sono stati arrestati presso il luogo di resistenza Sameco.

La polizia ha portato 94 persone nelle stazioni di polizia dai luoghi della protesta di tutta la città. Molti sono stati picchiati e torturati dalla polizia all’interno delle stazioni. José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños e Jhon Haner Muñoz Bolaños sono stati dichiarati scomparsi.

#1M-1° maggio 2021

Al momento in cui scriviamo, non c’è ancora un rapporto sulle violazioni dei diritti umani del 1 maggio, nonostante un gran numero di manifestanti abbiano coperto gran parte dei presidi nel centro della città. Attacchi indiscriminati sono stati segnalati nei luoghi di protesta Paso del Aguante, Calipso e Puerto Resistencia. La polizia ha approfittato della notte per attaccare i punti più vulnerabili delle proteste del primo maggio. Ci sono state segnalazioni da tutta la città di civili armati che sparavano nei quartieri vicini a queste zone. Questa notte è stato dichiarato lo stato di “Emergenza Militare” per legalizzare la militarizzazione delle città dove continuava la mobilitazione e la resistenza civile contro la riforma fiscale.

Gli strumenti dei nemici: Una risposta militare alla protesta sociale

È stato difficile trovare informazioni sulle spese militari da fonti ufficiali. Sembra che si voglia nascondere la verità sulle spese del governo per il materiale bellico. La Colombia spende attualmente circa 40 miliardi di pesos colombiani (10,5 milioni di dollari) per il ministero della difesa ogni anno. Il budget militare è sempre stato storicamente alto, dato che il conflitto interno è continuato e si è intensificato per diversi decenni. Nonostante gli sforzi per stabilire colloqui di pace, oggi il conflitto si è diversificato e inasprito in molte parti del paese, e le spese per la difesa costituiscono oggi circa l’11% della spesa pubblica della Colombia - una percentuale elevata per un paese con un’economia indebolita. Questo pone la Colombia al 25° posto nella classifica mondiale delle spese per la difesa pubblica, molto al di sopra di paesi come la Francia (con il 3,3%), la Spagna (2,9%), o anche il Brasile (3,86%).

L’ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Squadra Mobile Anti Sommossa), una divisione dell’apparato di polizia nazionale, è stata creata nel 1999 per reprimere le mobilitazioni nel paese. Doveva essere una forza speciale temporanea, ma esiste ormai da più di 20 anni e si è rafforzata attraverso i governi successivi. Oggi consiste di 3876 ufficiali con un budget di 490 miliardi di pesos (131 milioni di dollari). Nel corso del suo mandato, lo squadrone ha assassinato almeno 20 civili utilizzando il cosiddetto “uso eccessivo della forza”.

Oggi, il governo Duque-Uribe, estraniato dal popolo e prevedendo un forte malcontento popolare derivante dalle suddette misure, ha stanziato milioni per rafforzare il suo apparato di sicurezza. Il governo si sta preparando da tempo a usare la repressione per affrontare i disordini. Nel marzo 2020, all’inizio della crisi sociale ed economica causata dal COVID-19, ha acquistato cinque veicoli blindati per 8 miliardi di pesos (2,1 milioni di dollari) insieme a 9,515 miliardi di pesos (2,5 milioni di dollari) di munizioni e armi per l’ESMAD. Il bilancio del 2021 è stato aumentato di quasi un miliardo di pesos. In breve, questo governo risponde alla protesta sociale come se fosse in guerra.

Eppure né l’ESMAD né la polizia sono riusciti a contenere lo sciopero generale. Questo è il motivo per cui il presidente Duque ha dichiarato la “Asistencia Militar” in tutte le città in cui poteva essergli necessaria - una misura che permette l’uso di forze militari per rispondere al disordine pubblico e alle calamità naturali. La presenza di queste forze nelle strade limita i diritti come in uno stato d’assedio. La presenza militare nelle strade aumenta la possibilità di atti di guerra durante le manifestazioni, perché lo stato affronta la situazione da una prospettiva militare.

Strade in piena

Il popolo colombiano si è riunito ad ogni angolo, bloccando tutte le città. I quartieri sono scesi in strada per rifiutare la riforma fiscale sotto lo slogan “Se non ci uniamo, affonderemo”. La Colombia è diventata un fiume di persone. Un grande fuoco di solidarietà si è diffuso in onore di coloro che hanno dato la loro vita. La loro perdita ci ferisce profondamente, ma la loro morte non deve essere vana. Le voci di tutto il paese si sono fatte sentire e una moltitudine di proteste ha diffuso la voce della resistenza.

La Colombia si è scrollata di dosso la paura. Non abbiamo più niente da perdere. ¡A PARAR PARA AVANZAR! SCIOPERIAMO PER AVANZARE!