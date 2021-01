Porque Precisamos de Anarquia Real

Políticos se reuniram nos corredores para denunciar a tomada do Capitólio estadunidense em 6 de janeiro como “ilegal”, “antidemocrática” e “extremista”, chegando ao ponto de deturpar a ação como “anarquia”. Mas o problema com a invasão ao Capitólio não ela ser ilegal, antidemocrática ou extremista em si, mas o fato dela representar um esforço dos que querem concentrar o poder opressor nas mãos de um autocrata – ou seja, exatamente o oposto de anarquia. Ação direta, táticas combativas e uma crítica da política eleitoral continuarão sendo essenciais para os movimentos contra o fascismo e a violência estatal. Não devemos permitir que a extrema direita associe essas táticas à sua tirania, nem permitir que os centristas deixem a questão ainda mais nebulosa.

Da forma como os políticos e a mídia corporativa contam, faz parecer que quase houve uma revolução anarquista nos Estados Unidos em 6 de janeiro, quando os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio.

A deputada democrata Elaine Luria rotulou os manifestantes de “anarquistas do presidente”, condenando “os membros do Congresso que apoiaram essa anarquia”. O senador republicano e leal a Trump, Tom Cotton repetiu : “Violência e anarquia são inaceitáveis”, enquanto Marco Rubio cedeu e lançou uma nota racista e nacionalista: “Esta é uma anarquia antiamericana no estilo do terceiro mundo”. Em um discurso de duplipensar orwelliano, nada foi pior que a manchete da Fox News : “Ataque ao Capitólio por anarquistas antiamericanos é um ato terrorista e um desserviço para Trump”.

Para agravar a confusão, os fiéis de Trump do programa de rádio de Rush Limbaugh e o Deputado Federal Matt Gaetz em pronunciamento no Congresso, afirmam que os “Antifas” infiltrados foram de alguma forma responsáveis pelo motim que matou 5 pessoas, mesmo quando entusiastas do QAnon e Proud Boys estão sendo identificados e presos ou demitidos por seus papéis no imbróglio.

Em outras partes do mundo, as manchetes alardeavam a “anarquia” que estourou no Capitólio, com tabloides britânicos condenando “ Anarquia nos EUA ”.

Desinformação estratégica.

Para anarquistas de verdade que se opuseram a Trump e sua agenda desde o primeiro dia sofrendo com um alto custo, isso todo é uma ironia particularmente cruel. No último suspiro de sua administração, quando o ato final de seu infame reinado finalmente une todo o espectro político contra o presidente, seus últimos partidários dispostos ao combate recebem o mesmo rótulo daqueles que lutaram mais bravamente contra tudo o que ele defende.

Guarde nossas palavras: num longo prazo, as medidas repressivas motivadas por nossos inimigos mais ferrenhos que atacaram o Capitólio serão direcionadas contra nós. Biden anunciou que priorizará a aprovação de uma lei doméstica antiterror e a criação de um posto federal “supervisionando a luta contra extremistas violentos de inspiração ideológica”. Desde 11 de setembro de 2001, as principais prioridades do “terrorismo doméstico” têm sido suprimir os movimentos de libertação animal e da terra , bem como os movimentos anarquistas e antifascistas; podemos antecipar uma nova onda de repressão às nossas próprias lutas sob o pretexto de reprimir a extrema direita.

Mas esse esforço para rotular o trumpismo rebelde como anarquia pode ter consequências ainda mais sinistras. O Movimento para Vidas Negras (The Movement for Black Lives) que emergiu no cenário estadunidense em Ferguson em 2014 e explodiu este ano com os levantes por George Floyd representou um tremendo passo à frente para os movimentos sociais. Como já dissemos, esses protestos refletiram as ideias anarquistas na prática, no sentido de que incorporavam descentralização, apoio mútuo, resistência à supremacia branca e outros valores fundamentais. Por um breve período, as abordagens anarquistas para mudança social ganharam força amplamente, enquanto a polícia e políticos de todos os matizes recuavam.

A reação violenta contra esses movimentos consequentemente se concentrou em demonizar anarquistas e antifascistas, enquanto o pânico fabricado sobre a eleição desviou o ímpeto das lutas baseadas na ação direta no sentido de apenas eleger o menos pior. Agora, a indignação com a invasão do Capitólio pode dar argumentos para os políticos centristas enquadrarem as principais atuação anarquistas como algo intolável, confinando os movimentos ao reformismo ineficaz por muitos anos.

Enquanto o mundo se opõe a Trump e seu espetáculo autoritário em decadência, a extrema direita parece estar na defensiva e podemos ousar esperar que os próximos anos possam oferecer aos movimentos populares por liberdade uma chance de retomar a iniciativa. Resta saber se os eventos de 6 de janeiro provocam uma reação que desmobilizar o time MAGA ou estabelece patamares para uma base de massa para o fascismo emergir – ou ambos. Mas nossa capacidade de responder, tanto ofensivamente quanto defensivamente, depende se podemos recuperar as ideias e práticas anarquistas centrais e aplicá-las no novo terreno que está surgindo após a invasão do Capitólio.

Hoje, é mais importante do que nunca para anarquistas se pronunciarem – anarquistas de verdade, que lutam por um mundo sem hierarquia ou dominação, não palhaços fazendo cosplay no Capitólio com bandeiras confederadas e estampas “Fuck Antifa”. Temos que defender e ampliar nossas abordagens por mudança social, mostrando no que ela se difere dos fascistas que tentaram dar um golpe quanto dos políticos que eles tentaram intimidar. Temos que deixar claro que a ação direta não é domínio da extrema direita – que Trump e seus campangas não têm o monopólio das críticas à democracia eleitoral – que o protesto combativo ainda pertence ao centro de nossos movimentos de libertação.

Ação Direta

O que é preciso para mudar o mundo? Anarquistas há muito insistem que a melhor maneira de fazer as coisas é tomar a questão com nossas próprias mãos, em vez de esperar que os políticos aprovem as leis ou que a polícia dê permissão. Chamamos isso de ação direta . Endossamos a ação direta não apenas porque é eficaz, mas porque é um meio para a autodeterminação, uma forma de realizar nossos próprios desejos, em vez dos de líderes ou representantes. Nesse modelo, todos assumem a responsabilidade de buscar seus próprios objetivos, ao mesmo tempo em que buscam coexistir e colaborar como iguais e respeitar a autonomia umas das outras.

Mas, como vimos no Capitólio em 6 de janeiro, desafiar a lei e agir diretamente contra os políticos pode servir a outros fins também. Expandir o leque de táticas aceitáveis para concentrar o poder nas mãos de autoridades no topo da hierarquia tem sido uma característica definidora da política fascista, desde os camisas negras de Mussolini até a Kristallnacht nazista. Mesmo quando envolve quebrar a lei, marchar cumprindo as ordens de seu Amado Líder como os minions MAGA fizeram no Capitólio não é o mesmo que uma ação direta anarquista. O objetivo da ação direta anarquista é manter o poder distribuído horizontalmente.

Na narrativa que emerge de Washington, os heróis de 6 de janeiro são os políticos e os policiais em serviço – as mesmas pessoas que nos exploram e violentam no todo dia, cujo trabalho é impedir praticar uma verdadeira autodeterminação. Os vilões nesta narrativa são aqueles que desafiaram a lei, lutaram contra a polícia e tiraram os políticos de seus lugares confortáveis – não porque eles estivessem tentando manter Trump no cargo que democracia lhe deu, mas porque dessa vez, eles estavam fazendo isso desafiando democracia e a lei e a ordem. De acordo com essa lógica, se Trump vencesse a eleição por alguns milhares de votos, qualquer forma de tirania que ele tentasse introduzir seria absolutamente legítima, desde que o fizesse por meios legais.

Se essa versão da história ganhar força, a reação à tentativa de golpe se tornará uma derrota profunda para todos os que buscam a libertação – pois é precisamente essa separação dos fins da ação política de seus meios que caracteriza tanto os políticos quanto as hordas insurgentes de Trump.

A mesma polícia que brutalizou as pessoas durante todo o verão para suprimir o Movement for Black Lives, surgiu a partir de 6 de janeiro como heroína, pelo menos na narrativa espalhada por políticos centristas.

Para os políticos, nenhuma ação é legítima a menos que passe por seus canais, siga seus procedimentos e afirme seu poder sobre nós. A liberdade e a democracia, afirmam eles, só funcionam se o resto de nós se contentar em votar a cada quatro anos e retornar aos papéis de espectadoras. O que é importante não é o resultado – se temos acesso a cuidados de saúde, se somos capazes de sobreviver a COVID-19, ou se podemos nos proteger contra a polícia racista, por exemplos – mas que sejamos obedientes e deixemos tudo para nossos representantes, aconteça o que acontecer.

Para os apoiadores de Trump, os fins também são separados dos meios, mas de maneira oposta. Seu objetivo é preservar o poder autoritário por todos os meios necessários e subjugar e punir todos os que se opõem a eles. Em defesa desse fim “sagrado” – o tweet de Trump em 6 de janeiro encarnou Mussolini descaradamente aqui – eles sustentam que as pessoas têm justificativa para tomar o poder em suas próprias mãos, independentemente do que os policiais ou políticos em serviço digam.

Somente anarquistas insistem na liberdade para todos e na unidade de fins e meios. A liberdade não tem sentido a menos que seja para todos, sem exceção; e a única maneira de chegar à liberdade é por meio da liberdade. Quaisquer que sejam as reformas progressivas que Biden alega que implementará, devemos nos submeter e obedecer enquanto as aguardamos – para delegar nosso poder. Essa “liberdade” só pode ser uma casca vazia, vulnerável à próxima mudança nas cadeiras do poder. Mas os meios insurrecionais dos manifestantes do Capitólio, embora revestidos com a retórica da liberdade, só podem nos enfraquecer ainda mais quando seu objetivo é apoiar a supremacia branca e sustentar o poder de um tirano.

É por isso que devemos defender a ação direta como um caminho para a mudança social, ao invés de permitir que os proponentes da lei e da ordem nos reduzam a becos sem saída de representantes de lobby e implorando por corretores de poder. Lembre-se: se sua tentativa desajeitada de golpe tivesse dado certo, a ação direta teria sido a única maneira de resistir ao governo que eles teriam implementado. Ao mesmo tempo, insistimos que o valor da ação direta reside em devolter o poder a quem ele pertence – distribuí-lo a todos de forma descentralizada, em vez de concentrá-lo nas mãos dos líderes.

De uma forma orwelliana, a extrema direita tentou se apropriar da linguagem da rebelião – incluindo a palavra “orwelliana” – para servir ao seu projeto de suprimir a rebelião.

A Crítica da Política Eleitoral

Ao invadir o Capitólio em uma multidão empenhada em defender o governo autoritário, os desordeiros de Trump fizeram um favor ao Colégio Eleitoral. Críticos de todo o espectro político condenaram esse sistema bizarro; até os mais fervorosos defensores da democracia eleitoral dos Estados Unidos criticaram suas falhas. No entanto, de repente, apesar de ter sido projetado explicitamente como uma proteção contra a soberania popular, a incursão de 6 de janeiro o transformou em um símbolo santificado da vontade popular, reunindo o país por trás desse procedimento arcaico.

Mais importante, intensificou um fenômeno que a campanha de meses de Trump contra o resultado da eleição catalisou: a defesa acrítica da democracia eleitoral americana como o único baluarte contra o fascismo. A beligerância fascista de Trump tem sido uma bênção para os defensores do status quo, reunindo o medo para sustentar um sistema que vinha perdendo legitimidade aos olhos do público e associando qualquer crítica à democracia dos EUA com ambições autoritárias.

Na retórica solene dos políticos que fugiram correndo de seus confortáveis escritórios, a única alternativa ao fascismo ou à vontade da multidão é sua forma de democracia. Mas este sistema eleitoral centralizado, ao estilo “o vencedor leva tudo”, gerou uma desilusão popular generalizada, ao mesmo tempo que propaga a ideia de que é perfeitamente legítimo empregar coerção sistemática para governar seus adversários políticos. Juntos, esses efeitos tornam as abordagens mais autoritárias perigosamente atraentes em tempos de crise, especialmente nas mãos de um líder carismático que glorifica o poder ao mesmo tempo que se apresenta como vítima, oprimido e super-homem ao mesmo tempo. Um dos golpes de gênio de Trump foi criar uma linguagem que implemente o ressentimento popular contra Washington, “o pântano”(ala corrupta da classe política), o poder federal, as elites e outros termos para expandir esse mesmo poder e elitismo enquanto os concentra apenas em suas mãos. Foi assim que conseguiu incitar um bando de autodenominados “revolucionários” a tentar realizar um golpe com o objetivo de fortalecer o mesmo estado que desafiavam. Trump aproveitou o ressentimento e a alienação que a democracia gerou para liderar uma rebelião contra a democracia se dizendo nome da defesa da democracia – uma rebelião que, se tivesse sucesso, teria apenas exacerbado as piores coisas dentro da democracia.

“Vote em Ninguém”: Trump capitalizou a desilusão generalizada com a democracia representativa para promover algo ainda mais autoritário.

Muitos progressistas ficam com a pulga atrás da orelha com as massas enganadas de Trump que continuam a insistir, sem um pingo de evidência, que a eleição foi “roubada”, que de alguma forma Trump deve realmente ter vencido. Embora o mecanismo preciso de como isso supostamente ocorreu varie de uma teoria da conspiração absurda para outra, é mais útil olhar além das conspirações para o contexto emocional da eleição e suas consequências políticas.

Quase 75 milhões de pessoas votaram em Donald Trump. No sistema “vencedor leva tudo” da democracia estadunidense, uma vez que os votos não foram distribuídos de forma a vencer na maioria dos Colégios Eleitorais, elas tiveram impacto zero no resultado. Tendo entrado em um frenesi por uma retórica demagógica e encorajados a acreditar que votar em Trump era a única coisa que eles podiam fazer para proteger sua liberdade, esses eleitores foram repentinamente confrontados com meios de comunicação liberais dizendo-lhes que todos os seus votos não valeram de nada. Diante desse resultado e encorajados por Trump e outros proponentes da supremacia branca ou do dogmatismo cristão a sentir que eram os únicos com direito ao poder, não é surpreendente que muitos tenham optado por abraçar uma narrativa dramática em que progressistas nefastos roubaram a eleição.

Se você acreditasse nessa narrativa, você também poderia vir a Washington, sonhando em ser protagonista desse teatro, imaginando uma história em que suas ações não se limitassem a um voto desperdiçado, no qual você poderia colocar seu corpo na linha para varrer as elites corruptas dos salões do poder e inaugurar você mesma o novo milênio.

Claro, o sonho se tornou um pesadelo. Quer tenham sido pisoteados por seus camaradas do MAGA, baleados ou espancados pela polícia, despedidos de seus empregos ou presos sob acusações do FBI, ou simplesmente voltaram para casa com o mundo rotulando-os de traidores, seus esforços para se vingar do profundo desempoderamento eleitoral através da tomada de poder sobre os outros falhou, por enquanto. Mas se os centristas políticos pensam que isso significa que a democracia é segura, eles estão iludidos.

A lição aqui não é simplesmente que a demagogia ameaça a democracia - foi a democracia que recompensou a demagogia de Trump em primeiro lugar. Em vez disso, é que a democracia está se curvando sob suas próprias contradições, seu próprio fracasso em entregar o tipo de empoderamento e autodeterminação que promete. Liberais presunçosos podem condenar a ignorância dos obstinados de Trump que se inclinam contra moinhos de vento das urnas eletrônicas e jorram absurdos das redes de conspiração QAnon. Mas eles estão falhando em perceber que as queixas que os eleitores de Trump estão expressando são causadas por problemas reais, mesmo que sua resposta seja mal direcionada. Enquanto aqueles que negam a vitória de Biden usam a retórica sobre a democracia ter sido traída, seria mais preciso dizer que eles sentem que a democracia os traiu. E de certo modo, eles estão corretos sobre isso.

Que tipo de sistema apresenta o voto como a expressão suprema de empoderamento e participação, descrevendo-o como nossa única e sacrossanta “voz” política – então diz a 75 milhões de eleitores que seus votos não significaram e não mudaram nada, e que eles precisam voltar à passividade por quatro anos, obedecendo às regras de um regime a que se opõem e não fizeram parte da escolha?

Um sistama democrático.

É neste contexto que devemos ver a negação da vitória de Biden. As principais marcas da política fascista incluem a mobilização popular , o investimento emocional das massas no Estado e a santificação da política. A máquina de Trump fabricou tudo isso com maestria, gerando altos níveis de participação eleitoral e reações intensas de negação furiosa quando ele perdeu. No entanto, estes não poderiam ter tido tal poder se não fosse a já existente desilusão com a maneira como as elevadas promessas de democracia se comparam à realidade do espetáculo eleitoral alienante. Vemos isso no desdém popular pelo governo, com seu afastamento da vida cotidiana e das preocupações das pessoas comuns e seu clima de irresponsabilidade e corrupção.

Os acontecimentos de 6 de janeiro jogam em nosso cartoon político um olhar ainda mais sombrio.

Há muito nisso que ressoa com uma sensibilidade anarquista. A diferença é que levamos essa frustração à sua conclusão lógica, examinando a causa raiz. O problema é o próprio sistema – uma forma de organizar a sociedade e tomar decisões que limita nossa participação a rituais sem sentido e delega nosso poder a ícones distantes, ao mesmo tempo que nos força a seguir decisões tomadas sem nosso consentimento e impostas de cima. Na melhor das hipóteses, podemos escolher quem exerce poder coercitivo sobre toda a sociedade, mas nós nunca podemos escapar dele. Quando essa hierarquia alienante na esfera política ecoa em outras esferas de nossas vidas – no trabalho, na escola e em tantos outros contextos em que outra pessoa está nos dando ordens – não é de admirar que as pessoas se sintam impotentes e ressentidas. Sem uma análise de como esse poder opera, eles podem deslocar esse ressentimento para outras pessoas que não são realmente responsáveis por sua alienação, ficando do lado de alguns dos que se beneficiam do sistema e contra aqueles que estão em situação ainda pior do que eles.

Ao contrário do centro e da esquerda, que insistem na legitimidade do processo e resultado da eleição, e da extrema direita, que insiste que foi roubada, anarquistas dizem que cada eleição é um roubo. A política representativa rouba nossa agência, nossa capacidade de tomar decisões de forma colaborativa e de determinar nossas próprias vidas diretamente. O problema com a eleição de 2020 não foi que Trump deveria ter vencido em vez de Biden – isso teria levado a ainda mais pessoas sendo desempoderadas e oprimidas. O problema é que não importa qual político vença, todos nós perdemos.

Embora os 81 milhões de pessoas que votaram em Biden tenham saído da eleição mais satisfeitas ou pelo menos aliviadas por seu voto ter valido alguma coisa, na verdade elas não têm controle sobre o que Biden faz com esse poder e poucos recursos se ele o exerce contrário às suas promessas ou aos seus desejos. Quanto aos 77 milhões que votaram em outra pessoa – para não mencionar os 175 milhões que não votaram ou não puderam votar, a verdadeira maioria, como em todas as outras eleições na história dos Estados Unidos – elas nem mesmo têm o consolo de estar no time vencedor. Não é de admirar que isso deixe as pessoas cínicas e alienadas, buscando explicações conspiratórias, por mais rebuscadas que sejam.

Os anarquistas propõem que não precisamos das falsas promessas de democracia nem das falsas premissas das teorias da conspiração para organizar nossas próprias vidas. O que precisamos, em vez disso, é uma auto-organização coletiva de baixo para cima, solidariedade e defesa mútua e uma compreensão compartilhada do que todos temos a ganhar com a coexistência em paz em vez de lutar pela supremacia. Rejeitamos a legitimidade de qualquer sistema, democrático ou não, que nos afaste de nossa capacidade compartilhada de autodeterminação e coordenação coletiva.

Como já dissemos , sobre a eleição, se Trump tivesse sido devidamente eleito de acordo com o protocolo e certificado pelo Colégio Eleitoral, isso não teria tornado mais ético aceitar a legitimidade de seu governo. Não há processo democrático que poderia justificar a deportação em massa, encarceramento em massa, mortes em massa de COVID-19, despejos em massa, falta de moradia, fome, devastação ecológica ou qualquer uma das outras consequências da autoridade de Trump. Essas coisas estão erradas – não porque sejam “antidemocráticas”, mas porque são incompatíveis com uma sociedade livre, justa e igualitária.

Mesmo – ou especialmente – se isso for impopular após esta eleição contestada, devemos articular essas críticas e demonstrar formas alternativas de autodeterminação popular. Podemos colocar isso em prática de inúmeras maneiras em nossas vidas diárias sem necessariamente precisar invadir um Congresso para fazer isso. Podemos empreender a tomada de decisão participativa coletiva em nossas casas, locais de trabalho, escolas e movimentos. Podemos organizar projetos de ajuda mútua, assembleias de bairro e outras reuniões como espaços de encontro para construir relacionamentos uns com os outros fora do modelo adversário da política partidária. Podemos nos inspirar em experiências radicais em todo o mundo que organizam o poder de baixo para cima, desde os caracóis do território autônomo zapatista até o sistema de conselhos de Rojava. Podemos minar a autoridade de chefes, gestores e políticos que afirmam falar por nós, desafiando suas ordens e nos organizando para atender às nossas necessidades sem eles, ou pelo menos nos organizando para resistir aos seus esforços para nos impedir de tentar.

Em um momento em que tudo o que se passa por esquerda nos EUA parece não ter nenhum programa além de defender a integridade do sistema eleitoral, anarquistas têm a responsabilidade de reconhecer que o imperador está nu – para afirmar tudo de bom razões pelas quais o processo eleitoral não deve ser cultuado como a expressão máxima de liberdade e responsabilidade. Se não fizermos isso, a extrema direita ficará como a única a criticar os problemas com o sistema atual, assim como eles conseguiram se posicionar como os principais críticos da mídia corporativa . Isso seria uma grande vantagem para eles e uma oportunidade perdida que custará caro para nós.

–"The Real Truth about Fake News"

A “revolução” que esses auto-intitulados patriotas têm em mente é exatamente o oposto do mundo livre que queremos criar. Onde anarquistas propõem coexistência e respeito mútuo além das linhas de diferença, eles pretendem usar a força para dominar todos os outros. Apesar de toda a retórica “Não pise em mim”, os eventos de 6 de janeiro mostraram sua disposição de pisar – literal e figurativamente – nos corpos e na liberdade de qualquer um que esteja em seu caminho, até mesmo seus aliados. Anarquistas, ao contrário, defendem a justiça racial, o apoio mútuo e as bases horizontais organizando-se como antídotos para a mistura tóxica de supremacia branca, individualismo hiper-capitalista e autoritarismo que as multidões de boné vermelho personificam.

Mesmo que alguns partidários de Trump estejam respondendo às suas frustrações reais com a democracia americana, devemos distinguir sua confusão de nossas críticas. Como todos binarismo, a suposta oposição absoluta entre a “liberdade” autoritária das hordas de Trump e a “democracia” alienada do Congresso que eles invadiram se desfaz quando a examinamos mais de perto. Enquanto nosso objetivo é descentralizar o poder de forma que nem as maiorias nem as minorias possam nos coagir, aqueles que invadiram o Capitólio querem centralizar o poder em seu líder executivo preferido, em vez de nas mãos do ineficiente legislativo. Isso torna ainda mais crucial que nos distanciemos tanto dos “defensores da democracia” de centro e daqueles que a atacam pela direita, afirmando que nem os poderosos fascistas nem as elites devidamente eleitas de Washington merecem comandar nossas vidas.

Embora os especialistas lamentem a divisão partidária, sempre há uma questão que une todos os políticos, tanto democratas quanto republicanos: eles concordam que devem ser eles a tomar as decisões por nós. Foi isso que reuniu Nancy Pelosi e Mitch McConnell tão rapidamente em 6 de janeiro. Se os apoiadores de Trump e Biden se unissem à maioria real – os que não votaram no ano passado – e decidissem que juntos poderíamos tomar decisões melhores do que representantes em Washington, nós poderia refazer a sociedade inteira de baixo para cima.

Those who occupy the Capitol building and those who stormed it have at least this much in common: both seek to rule us.

Protestos de Confronto

No rescaldo do “motim” de 6 de janeiro, Joe Biden juntou-se a muitos comentaristas para apontar o forte contraste entre a repressão militarizada contra o levante Black Lives Matter no verão passado e a disposição dos policiais em permitir que uma multidão armada invadisse o Capitólio. De uma perspectiva liberal, isso ilumina como a raça, no lugar de uma preocupação com a lei e a ordem, molda as respostas da polícia aos protestos; de uma perspectiva radical, mostra como a supremacia branca é parte integral à lei e à ordem. Mas a agenda que Biden estava buscando quando fez essa comparação lança luz sobre como os protestos do ano passado estão sendo estrategicamente (mal) lembrados para reformular que tipo de tática de protesto será publicamente dita como legítima nos próximos anos.

Ao contrastar os protestos do Justice for George Floyd e Black Lives Matter com o ataque ao Capitólio, a maioria dos meios de comunicação progresistas define os levantes anti-polícia como “pacíficos” ou “majoritariamente pacíficos”, enquanto castiga as hordas de Trump como “violentos”. Esquecemos que um dos momentos mais altos de 2020 foi quando rebeldes tomaram e queimaram o Terceiro Distrito em Minneapolis? Esquecemos os saques ao comércio de Nova York, Los Angeles e Filadélfia? Esquecemos os meses de confrontos noturnos com a polícia e oficiais federais em Portland? A mídia conservadora certamente não o fez, mesmo que sua escolha seja tão dissimulada quanto eles tentam pintar os desordeiros pró-Trump como as verdadeiras vítimas.

Este é apenas o exemplo mais recente da tendência de definir ações ou grupos como “violentos” ou “não violentos” de acordo com o que o interlocutor deseja enquadrá-los como legítimos ou ilegítimos.

O presidente Obama teceu seus famosos elogios à revolução egípcia – uma revolta em massa em que mais de cem delegacias de polícia foram queimadas durante semanas de combates ferozes – chamando a insurreição de “ força moral da não violência que dobrou o arco da história em direção à justiça mais uma vez ”. Ele usou essa retórica para reconhecer a legitimidade do resultado – a derrubada de um ditador (apoiado pelos EUA) – sem reconhecer a eficácia ou mesmo a existência de abordagens de mudança social que excedam os limites da “não violência”. Já vimos esse tipo de amnésia seletiva e discurso duplo em relação à rebelião por Justiça para George Floyd. A esquerda retrata as ações de 2020 como legítimas, enfatizando que não foram violentas, enquanto a direita as condena como ilegítimas, enfatizando que foram violentas. Estas são estratégias concorrentes para manter as pessoas pacificadas e prevenir a ameaça de mudança revolucionária. Enquanto a estratégia da direita promove uma repressão agressiva ao conjurar imagens de violência para justificar o policiamento externo, a estratégia da esquerda realiza a repressão dissimulada ao espalhar uma falsa memória de um movimento não violento para justificar o policiamento interno. Os objetivos são os mesmos: ambos procuram manter as pessoas na linha, protegendo os ricos e poderosos contra ameaças reais ao seu poder.

Se os levantes anti-policía de 2020 foram legítimos, não foi porque foram “não violentos”. Eles foram legítimos porque responderam a ameaças imediatas às vidas das pessoas e comunidades. Eles eram legítimos porque mobilizaram milhões para lutar contra o racismo e a brutalidade, expandindo a consciência popular da supremacia branca e do policiamento e mudando o equilíbrio de poder nos Estados Unidos. Era estratégico que algumas das manifestações permanecessem sem confronto, especialmente em lugares onde as forças organizadas contra eles poderiam facilmente ter subjugado e brutalizado; e foi estratégico que muitas das manifestações foram de confronto, especialmente quando isso deu poder aos participantes, empurrou a polícia e enviou mensagens poderosas de resistência que ressoaram por todo o mundo.

Portanto, aqueles que invadiram o Capitólio não devem ser condenados simplesmente por serem “violentos”. Certamente, não queremos viver em uma sociedade governada por força coercitiva; nem a brutalidade dos assaltantes do Capitólio nem da tropa de choque que os afastou com enorme atraso são uma imagem do mundo que queremos criar. O mais significativo nos eventos de 6 de janeiro não foi a violência que os manifestantes praticaram para passar sua mensagem nem a violência que a polícia usou em resposta, e sim o imenso sofrimento teríamos como resultado se eles saíssem vitoriosos. Os apoiadores de Trump merecem ser condenados porque estavam tentando ajudar um tirano a manter o poder a fim de preservar uma administração que está infligindo miséria a milhões de pessoas vulneráveis e oprimidas. O problema não era que os invasores adotassem táticas de confronto, mas sim que as usassem para intimidar e dominar.

Na medida em que Biden governará pelos mesmos meios e preservará muitas das mesmas políticas, será necessário resistir ao seu governo, assim como aos fascistas que o ameaçam.

Nem a brutalidade daqueles que invadiram o Capitólio nem das autoridades que buscam estabelecer um estado policial representam o mundo que desejamos criar.

Como anarquistas, sempre insistimos no valor de uma diversidade de táticas e na importância de fazer mais do que pedir educadamente aos poderosos que façam concessões. No rescaldo de 6 de janeiro, podemos esperar ver políticos e especialistas em todo o espectro político se unindo para mudar o foco da agenda daqueles que invadiram o Capitólio para focar nas táticas que eles usaram e que ultrapassaram os limites da lei e da ordem. Um exemplo particularmente descarado e hipócrita disso ocorreu poucas horas após a incursão, quando o governador da Flórida e leal a Trump, Ron DeSantis, usou o que aconteceu no Capitólio como uma desculpa para reviver seu impulso por uma das leis antiprotesto mais draconianas do país . Isso ecoa o notório esforço de Trump para fazer uma falsa equivalência entre os fascistas assassinos em Charlottesville e os antifascistas que buscavam se defender deles, ou a mudança do Southern Poverty Law Center, grupo de advogacia sem fins lucrativos nos EUA, que passou a ter como alvo não só grupos de ódio, mas também “extremistas”, uma categoria que também inclui movimentos de libertários combativos.

Diante de tais manobras, devemos voltar a focar em pelo que estamos lutando e o que será necessário para chegar lá. Podemos desafiar a amnésia liberal sobre os levantes de 2020, apontando que a única razão pela qual sabemos o nome de George Floyd – se comparado aos nomes de milhares de outros que a polícia matou – é porque a coragem de rebeldes em Minneapolis não respeitou os limites entre violência e não violência. Podemos apontar que, apesar de todas as acusações contra a suposta violência de “terroristas antifa” e manifestantes do Black Lives Matter, a multidão com boné vermelho do “Blue Lives Matter” matou mais policiais em uma tarde do que todo o movimento contra a violência policial e branca a supremacia o fez ao longo de 2020. Podemos nos basear na história revolucionária e nos exemplos de lutas paralelas ao redor do mundo para mostrar que as táticas militantes são necessárias para fazer mudanças duradouras e nos defender contra uma extrema direita encorajada que não tem escrúpulos em usar a força.

Por fim, podemos nos organizar em nossas comunidades para sair às ruas desafiando quaisquer esforço que os políticos façam para reprimir os protestos como resposta aos eventos de 6 de janeiro, insistindo que o fascismo só pode ser derrotado por meio da auto-organização popular de base. Fortalecer o estado não nos protegerá do fascismo – apenas afiará uma arma que, mais cedo ou mais tarde, está fadada a cair nas mãos de fascistas.

De Charlottesville a Berkeley, anarquistas e outros antifascistas têm desempenhado um papel essencial em impedir a ascensão da extrema direita por meio de táticas militantes. Quem sabe o quanto eles seriam mais fortes agora se não fosse por esses esforços para interferir em seu recrutamento.

Olhando Adiante

Logo após o dia 6 de janeiro, temos que desmascarar as campanhas de difamação que retratam os apoiadores de Trump como anarquistas, refutar os esforços que deslegitimam nossas ideias e táticas, associando-as a nossos inimigos e nos preparar para a repressão que pode nos eliminar junto deles. Nosso trabalho foi feito para nós.

Mas também temos muitas vantagens. No ano passado, milhões de pessoas viram como a ação direta e o protesto de confronto podem ser poderosos. Eles podem catalisar milhões de pessoas para agir, realizando mudanças duradouras. Sabemos que nossas críticas à democracia eleitoral falam de uma alienação que é profundamente sentida por todas nesta sociedade.

Para anarquistas, a revolução não se baseia em invadir palácios simbólicos, mas na reorganização da sociedade de baixo para cima – de forma que mesmo se o Capitólio estiver ocupado, os ocupantes não podem impor sua vontade sobre nós. No final, esta é a única defesa verdadeiramente confiável contra aspirantes a ditadores como Trump e turbas como aquela que tentou tomar o poder em seu nome. A política eleitoral pode tanto elevá-los ao poder quanto removê-los; as leis e a polícia podem implementar suas tomadas de poder tão facilmente quanto frustrá-las. A resistência horizontal de base é a única coisa que pode garantir nossa liberdade.

Agora, mais do que nunca.

