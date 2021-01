Guide du manifestant pour comprendre les munitions anti-émeute et comment s’en protéger

S’il y a une chose que les policiers préfèrent au fait de frapper les gens avec des bâtons, c’est de leur tirer des objets contondants et des armes chimiques dessus. Les fabricants d’armes développent constamment de nouvelles façons d’agresser les gens à distance – et les contribuables continuent d’acheter de nouveaux jouets pour leurs oppresseurs.

Cet article offre un aperçu des projectiles moins létaux – à la fois les armes chimiques et les munitions à impact. La police elle-même ne prend pas la peine de distinguer les deux. Nous évoquerons les armes chimiques comme les gaz lacrymogènes et le gaz poivre. Nous parlerons des armes à impact comme des cartouches, des balles en caoutchouc et des balles de gaz poivre. Nous parlerons des protocoles que la police utilise pour l’emploi de ces armes, y compris les pistolets à air comprimé, les sprays, les grenades, les lance-grenades et les fusils de chasse. Nous aborderons les manières dont la police marque les personnes aux fins d’arrestation – et les façons dont elles ne le font probablement pas. D’autres articles de cette série traitent des matraques et autres armes de la police. L’un des articles les plus utiles à lire parallèlement à celui-ci est nos «Protocoles pour les blessures courantes causées par les armes de la police».

Cela peut être un sujet effrayant. Mais rappelez-vous: leur objectif n’est pas de nous frapper avec des balles en plastique ou de nous asperger de produits chimiques. Leur objectif est de nous faire vivre dans la peur. Ils veulent que nous restions chez nous, déconnectés, laissant leur autorité absolue et incontestée. Ils n’atteignent pas leur objectif chaque fois que nous descendons ensemble dans la rue. Ils échouent chaque fois que nous refusons de laisser cette peur dicter ce que nous faisons.

Dans cet article, nous aborderons brièvement comment nous protéger via des masques à gaz, des armures, des boucliers, etc. D’autres articles explorent ces options en détail. Mais la principale chose qui peut nous protéger contre la police est la solidarité. C’est nous qui devons nous protéger les uns les autres. Un bouclier en première ligne d’une manifestation peut protéger de nombreuses personnes. Un médecin prêt à soigner ceux qui sont dans la ligne de mire peut protéger de nombreuses personnes. Quelques personnes qui risquent une peine de prison pour repousser la police peuvent protéger de nombreuses personnes. Notre meilleure protection contre les munitions anti-émeute est d’être là les uns pour les autres.

Le courage n’est pas l’absence de peur. C’est agir malgré la peur. Ensemble, nous pouvons surmonter la peur.

Sur les normes et le contrôle des armes

Nous n’avons trouvé aucune preuve qu’il existe une surveillance fédérale ou étatique sur les armes que la police est autorisée à utiliser pour réprimer les troubles à l’ordre public. Selon un avocat anarchiste spécialisé dans ce domaine, chacune des quelques 18 000 agences aux États-Unis détient ses propres directives d’utilisation de la force, détaillant les normes internes concernant ce que ses agents peuvent faire à la population. Nous n’avons trouvé aucun organisme qui certifie la chimie utilisée dans les armes chimiques. Tout fabricant d’armes chimiques choisit ses propres agents liants et additifs chimiques; il semble qu’il n’y ait pas de moyen facile de savoir à quels produits chimiques nous sommes exposés lorsque la police nous cible avec ces armes. Si cela ne doit pas nous amener à reculer et à accéder à l’autoritarisme, il est important de se rappeler que ces armes ne sont que «moins meurtrières» que les balles réelles.

Il n’y a que deux facteurs contribuant à la standardisation de ces armes. Le premier est que les armes qui utilisent des systèmes de projectiles existants (tels que les lanceurs de 37 mm) sont plus susceptibles d’être largement adoptées que les systèmes novateurs nécessitant une formation et des armes entièrement nouvelles. La seconde est que les fabricants ont tendance à copier les innovations des autres.

Bien que le gouvernement fédéral n’assure apparemment pas de surveillance, il offre à l’occasion des conseils et des suggestions – par exemple, dans ce manuel de 2004 quelque peu désuet sur les armes moins létales.

Munitions à impact

La police tire une large gamme de projectiles contondants à partir d’une variété d’armes. Les fabricants et les services de police les appellent parfois «projectiles à impact contondant» (BIP) ou «projectiles à impact cinétique (KIP)». Les «balles en caoutchouc» ne sont qu’une des nombreuses variantes. Ils varient en taille, en force, en composition, en méthodes d’utilisation et en létalité.

Les arguments de vente que les fabricants présentent aux organismes de maintien de l’ordre mettent l’accent sur la capacité d’obtenir la soumission des sujets via une force projetée avec un risque minimal de blessure ou de mort. Toutes les études universitaires – sans parler de notre expérience vécue – montrent qu’aucune de ces affirmations n’est correcte: les munitions à impact mutilent et tuent régulièrement des manifestants et elles réussissent rarement à briser les manifestations. Ils sont encore moins efficaces pour arrêter les mouvements sociaux. Souvent, quand l’un de nous perd un œil ou souffre d’une fracture du crâne, plus de gens sortent dans la rue.

Parmi les munitions à impact les plus courantes, citons les projectiles de plastique, en plastique rigide, en mousse, en gel ou même en bois tirés à partir d’un lanceur multiple ou parfois d’un fusil de chasse; balles en caoutchouc, projectiles métalliques revêtus de caoutchouc ou de PVC; balles “sacs de pois”, sacs tissés remplis de silice ou de plomb, généralement tirés par des fusils de chasse; les balles de gaz poivre, qui sont essentiellement des balles de peinture remplies de spray au poivre; Projectiles FN303, une combinaison de balles de gaz poivre et de munitions à impact ordinaire; des balles en caoutchouc, qui sont des granules de caoutchouc ou de plastique ou de mousse emballées dans des grenades pour exploser comme des éclats d’obus ou un coup de fusil de chasse ; et, bien sûr, la célèbre cartouche de gaz (contenant des agents chimiques ou de la fumée), qui n’est pas conçue pour être tirée directement sur les manifestants – mais qui l’est régulièrement.

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des munitions à impact modernes sont conçues pour un «tir direct» plutôt que pour un «tir en cloche». Les munitions à tir direct sont destinées à tirer directement sur des individus, tandis que les projectiles à tir en cloche sont conçus pour être tirée par dessus la foule. Les cartouches de gaz lacrymogènes sont généralement conçues pour le tir avec rebonds à courte portée ou le tir avec une inclinaison de 25 à 30 degrés dans l’air pour une portée maximale; ils ne sont pas conçus pour le tir direct. Certains styles de cartouches qui se divisent en plusieurs projectiles sont conçus pour le tir avec rebonds afin de distribuer les projectiles plus largement, tandis que d’autres sont conçus pour être tirés au-dessus de la tête des manifestants afin de faire pleuvoir des produits chimiques. Les cartouches en bois pleine grandeur et certaines balles en caoutchouc semblent également être conçues pour le tir avec rebonds, mais en général, sauter le tir avec rebonds est moins précis et moins courant.

Les balles de plastique, les grenades stinger et les sacs de pois font mal. Ils blessent les gens. Parfois, ils mutilent ou, plus rarement encore, tuent des gens. Pourtant, de tous les outils utilisés par la police, ils sont parmi les moins efficaces pour arrêter les manifestations. Contrairement à un flic à portée de mêlée, une balles de plastique ne peut pas vous arrêter. Contrairement à un nuage de gaz, il ne peut pas vous forcer à vous disperser. Les armes à impact à distance reposent principalement sur la soumission par la douleur. Bien que cela puisse fonctionner sur les individus, la douleur seule ne peut généralement pas forcer une foule résolue à se conformer. Se faire tirer dessus n’est pas toujours la bonne décision. Mais les effets des munitions à impact peuvent être atténués par un équipement de protection comprenant des boucliers, des armures, des casques, des lunettes, des barricades et même des parapluies. Les armes à impact reposent avant tout sur la peur – et grâce à une préparation mentale et à un soutien mutuel, nous pouvons nous défendre de la peur. Nous pouvons choisir de ne pas nous plier à la peur.

[[https://cloudfront.crimethinc.com/assets/articles/2021/01/04/19.jpg Partout dans le monde, l’intimidation est l’arme principale des mercenaires au service de la classe dirigeante.]]

Blessures courantes

Les munitions à impact sont ostensiblement conçues pour blesser des personnes et provoquer la soumission sans causer de blessures graves. Mais elles n’occasionnent rien de bon.

Il nous a été difficile d’analyser les données disponibles pour déterminer quelles parties d’entre elles sont applicables spécifiquement aux États-Unis. La plus grande étude, de 2017, comprend des informations provenant de nombreuses autres études à travers le monde. Mais une bonne partie de ses données – environ 41% – décrit l’utilisation de balles en caoutchouc. Les balles en caoutchouc représentent un nombre largement disproportionné de blessures graves dans l’étude et un nombre légèrement disproportionné de décès. L’étude a révélé que 3% des personnes blessées avec des munitions à impact en meurent, mais ce n’est pas un chiffre utile à prendre en considération dans le contexte des manifestations aux États-Unis. Les gens meurent à cause des munitions à impact, mais cela ne concerne pas moins de 3% de ceux qui en sont blessés. Nous n’avons pas été en mesure de confirmer si les balles en caoutchouc sont actuellement utilisées aux États-Unis (car elles sont facilement confondues avec les munitions à billes en caoutchouc), mais si elles le sont, ce ne sont pas les munitions à impact prédominantes utilisées.

L’étude de 2017 a révélé que la majorité des blessures graves et des décès étaient le résultat d’impacts à la tête ou au cou. Une étude plus petite de 2000 a révélé que la majorité des décès étaient le résultat d’impacts à la poitrine (provoquant la rupture des côtes et la perforation du cœur ou des poumons).

D’après le type de munition tirée, les facteurs les plus significatifs déterminant la gravité des blessures sont la distance à partir de laquelle elle est tirée et la rapidité avec laquelle la victime peut accéder aux soins médicaux. Les tirs à moins de 3 mètres ont causé le plus grand nombre de fractures, par exemple. De plus, il arrive que les street medics sauvent des vies.

Les blessures les plus courantes causées par les armes à impact sont de fortes ecchymoses. Et bien que la police manque de compétences et agisse en toute impunité, il semble que la plupart des munitions à impact soient dirigées là où elles sont censées être dirigées, vers l’abdomen ou plus bas, où des blessures graves sont moins susceptibles de se produire.

Parfois, des blessures et des décès surviennent lorsqu’un officier tire des munitions perforantes (projectiles conçus pour franchir des barrières telles que des portes) directement sur des personnes, probablement par accident.

Trois semaines après le soulèvement pour George Floyd, l’American Academy of Ophthalmology a signalé au moins 20 blessures oculaires graves lors de manifestations causées par des armes à impact (y compris des balles des munitions de plastique, des balles “sacs de fèves” et des billes au gaz poivre), des cartouches de gaz lacrymogène et, dans un cas, le dard d’un Taser. Celles-ci comprenaient sept cas dans lesquels des personnes ont perdu un œil à la suite d’un tel incident, avec beaucoup plus de personnes en attente d’une intervention chirurgicale, ne sachant pas si elles garderaient les yeux. Dans un cas cette année, un journaliste a été gravement blessé à l’œil après qu’un projectile a brisé la vitre de protection de son masque à gaz.

Protection

Sur la base de l’expérience de la rue et de l’analyse des études, les zones les plus vitales à protéger sont la tête, les yeux, le cou et la poitrine. Les casques, les “gorgerettes”, les cuirasses d’armure de sport et les lunettes de protection, les masques faciaux ou les masques à gaz résistants aux chocs peuvent protéger contre cela, potentiellement combinés avec des boucliers. Le cou est la zone la plus compliquée à protéger; la plupart des gens n’ont jamais entendu le mot « gorgerettes », et encore moins imaginé en porter un tout en protestant contre la police. Fondamentalement, une gorgerette est une armure de cou portée par les tireurs. Aucun de nous n’a jamais vu qui que ce soit en porter lors d’une manifestation.

Nous discuterons des boucliers dans un prochain article. Ici, il suffit de dire que, pour se protéger contre les munitions à impact, un bouclier doit être suffisamment solide pour résister à la pénétration de la balle, suffisamment rigide pour répartir la force de l’impact sur une grande surface et être renforcé par de la mousse partout où le corps du porteur est en contact avec lui. Le contreplaqué de 9mm d’épaisseur est efficace, bien que 1,2cm peut résister à plus de munitions. Le plastique des plots de signalisation résiste bien à la pénétration mais répartit mal la force, bien qu’il soit nettement plus léger que le bois. Aucun bouclier ne vous rend invulnérable.

La plupart des blessures surviennent sous la taille. Il semble que les policiers les mieux formés préfèrent tirer sur les manifestants dans les rotules. Compte tenu de cela, il peut être intéressant d’envisager de porter des genouillères ou une armure de sport plus complète, pas tant pour éviter des blessures permanentes ou la mort que pour rester mobile, efficace et indemne.

Les boucliers et les barricades peuvent également aider à atténuer toutes ces blessures potentielles.

Comprendre la balistique

Pour comprendre l’impact, nous devons comprendre l’énergie cinétique.

L’énergie cinétique, souvent appelée énergie initiale en balistique, est mesurée en joules. Il est dérivé de la vitesse d’un objet et de son poids, la vitesse étant exponentiellement plus importante. La formule pour déterminer l’énergie cinétique d’un projectile est Ek = (1/2) mv2 avec Ek représentant l’énergie (cinétique), m représentant la masse et v représentant la vitesse.

Aucun de nous n’est ingénieur, mais nous en avons consulté quelques-uns au cours de la rédaction de cet article. Fondamentalement, nous pouvons comprendre les joules mesurant la réponse à la question “A quel point ai-je été frappé?” Une balle de baseball lancée à 145 km/h pourrait atteindre une puissance de 120 joules. Une munition cinétique peut atteindre 240 joules, vous frappant deux fois plus fort que cette balle de baseball. Un fusil de .22 peut également tirer des projectiles avec une puissance de 240 joules, mais la munition cinétique a un impact contondant alors qu’une balle est conçue pour pénétrer. Un pistolet de 9 mm peut tirer des balles avec une puissance de 470 joules, un AR-15 une puissance de 1850, tandis qu’une cartouche d’un fusil de chasse de calibre 12 pourrait approcher 4500. Si une personne de 80 kg tombait d’une hauteur de 4 à 5 mètres, elle atteindrait environ 4000 joules au moment de toucher le sol. Une voiture pour excès de vitesse atteint facilement 200 000 joules.

Pourtant, la plupart d’entre nous préféreraient se faire tirer avec une munition cinétique plutôt qu’un .22. Comme l’a dit un contributeur à ce texte, « Je préfère être frappé avec 200 joules de guimauves plutôt que 200 joules de munition cinétique ». Les joules sont loin d’être toute l’histoire des dommages qu’un projectile donné peut infliger. La surface avec laquelle il vous frappe (les joules par mètre carré), l’angle avec lequel il vous frappe, l’endroit où il vous frappe et la composition de l’objet (une balle de bois absorbera moins de son propre impact qu’une munition de gel, par exemple) ont plus d’importance. Dans une étude, il n’a fallu que 375 joules pour fracturer les os lorsque la pression était appliquée avec certains angles, alors qu’il fallait 9920 joules pour briser les mêmes os lorsque la pression était appliquée avec d’autres angles.

Parce que la vitesse est plus importante pour l’énergie que le poids du projectile, l’énergie avec laquelle un projectile frappe une cible diminue rapidement à distance. Un objet plus rapide transportera souvent plus d’énergie cinétique qu’un objet plus lent et plus lourd.

Il est utile de commencer par l’énergie que les différentes armes peuvent fournir et les essais d’impact auxquels sont soumises diverses pièces d’équipement de protection. Nous avons trouvé un document militaire faisant référence à une « limite de létalité internationalement reconnue » de 75 joules. Mais ces facteurs ne nous donnent pas suffisamment d’informations pour savoir comment un projectile donné affectera une cible donnée. Alors que nous testons diverses munitions à impact contre divers équipements de protection, nous aimerions entendre toutes les anecdotes ou recherches que vous pouvez partager sur l’efficacité des différentes formes de protection contre les projectiles.

Munitions cinétiques

Composition du matériau: plastique, mousse, gel, bois

Moyens de tir : principalement des lanceurs 37 / 40mm, des fusils de chasse de calibre 12

Vitesse: la plupart semblent être d’environ 90m/s, avec quelques exemples jusqu’à 198 m/s

Énergie: un exemple est de 244 joules

Portée: dépend largement de la composition, mais une portée globale officielle entre 1,5 et 80 mètres

Les munitions cinétiques sont de formes, de tailles et de matériaux multiples, mais ce sont essentiellement de “gros bouts d’objets douloureux”. Ils ont tendance à être de gros calibre (37 mm et 40 mm), de sorte qu’ils transmettent autant de force que possible tout en restant trop émoussés pour pénétrer la peau. De nombreuses munitions cinétique comprennent également une sorte de charge utile, comme des agents chimiques ou un colorant de marquage.

La plupart des projectiles appelés « balles en caoutchouc » sont des munitions cinétiques. Il n’est pas nécessaire de corriger les gens de manière pédante, mais aux fins de cet article, nous allons faire la distinction et les appeler plutôt munitions cinétiques.

Les matériaux les plus courants pour les munitions cinétiques sont le plastique, la mousse, le gel et le bois. Bien qu’il existe beaucoup trop de listes de variétés et que différents fabricants utilisent différents matériaux à des fins différentes, l’idée générale semble être que les balles en mousse ont tendance à être destinées au tir à courte portée tandis que le plastique et le bois sont destinés à des applications à plus longue portée. Les balles de gel sont annoncées comme étant utiles à courte ou longue portée, tout comme les balles en plastique avec « tête autodestructive ». Bien sûr, il est difficile d’imaginer que la police réfléchit vraiment à quelle balle elle veut utiliser pour quel but tactique, en particulier dans des situations chaotiques, et on peut supposer qu’elle tire toutes ces armes aléatoirement et à la distance qu’elle veut.

[[https://cloudfront.crimethinc.com/assets/articles/2021/01/04/9.jpg Munition cinétique de 40 mm. class:portrait]]

Les munitions cinétiques contiennent souvent plusieurs projectiles dans chaque cartouche, qui sont conçus pour se séparer.

Certaines munitions cinétiques ont des rayures intégrées dans la douille ou dans le canon du lanceur pour stabiliser la rotation du projectile pour plus de précision. La plupart semblent ne pas le faire. Alors que chaque munition cinétique à une portée efficace différente, la plupart semblent être conçues pour une utilisation entre 2 et 40 mètres; seules quelques variétés sont conçues avec une portée jusqu’à 80 mètres.

Les munitions cinétiques à tir direct sont censées viser le nombril, les cuisses, les fesses ou les genoux – bien que, comme mentionné précédemment, c’est une erreur de s’attendre à ce que la police se limite ainsi.

La plupart des gens frappés avec des munitions cinétiques en ressortent avec une méchante plaie. Cependant, les munitions cinétiques ont mutilé et tué des personnes, en particulier lorsqu’elles frappent des visages. En juillet, la police de Portland a tiré au visage sur un manifestant de 26 ans avec une munition cinétique alors qu’il avait les mains en l’air. Nous pensons que cette balle était une cartouche Sage International de 37 mm KO1. Le tir a fracturé son crâne, le tuant presque et nécessitant une intervention chirurgicale.

Il existe également des cartouches de fusil de chasse de calibre 12. La plupart d’entre elles sont des projectiles en caoutchouc qui ont des ailettes et qui ressemblent à de minuscules missiles ou à des fusées. L’un, par exemple, le stabili-shock, pèse 6 grammes et est censé tirer à 130 m/s pour un total de 51 joules de force. Nous avons trouvé une vidéo de quelqu’un chargeant mal la balle et la filmant à trois fois cette vitesse. Nous avons vu des preuves que la police les utilisait lors de manifestations aux États-Unis.

Une autre marque est la Lightfield Superstar, un oursin coloré de douleur. Il s’agit d’une arme de combat rapproché, considérée comme sûre pour un tir direct à une distance de deux mètres. Nous n’avons trouvé aucune preuve que les forces de l’ordre les utilisent aux États-Unis.

Les munitions cinétiques semblent avoir été inventées par les Britanniques pour être utilisées dans leur projet colonial en Irlande, car les balles en caoutchouc qu’ils utilisaient à l’époque tuaient trop de gens. Les balles de plastique ont continué de tuer les sujets coloniaux, mais dans une moindre mesure.

Les cartouches modernes contiennent souvent une ou plusieurs armes chimiques, y compris l’OC (oléorésine capsicum) et le CS (gaz lacrymogène commun) le plus souvent, bien que le CN (qui est plus dangereux) soit également utilisé. Certains cartouches contiennent également des composés de marquage.

[[https://cloudfront.crimethinc.com/assets/articles/2021/01/04/11.jpg Munition de bois de 37mm. class:portrait]]

Billes en caoutchouc

Composition: caoutchouc dur

Moyen de projection: grenades lancées à la main, cartouches de 37/40 mm, fusils de chasse de calibre 12, éventuellement pistolets à air de calibre .68

Vitesse: variable

Énergie: 30-200 joules lors du tir d’un fusil de chasse, autres styles inconnus

Portée: très variable

Les billes en caoutchouc sont tirées individuellement ou, plus souvent, conditionnées dans des cartouches de fusil de chasse, des cartouches à lanceurs multiples ou des grenades lancées à la main. Elles sont propulsée aléatoirement et blessent les gens de manière imprévisible. Les noms de marque incluent Stinger, Sting-ball et Hornet’s Nest; elles sont parfois décrites de manière générique comme chevrotine de caoutchouc. Nous avons trouvé quelques calibres courants de balles: les calibres .32 et .60 (c’est-à-dire .32 “et .6”), sont courants dans les grenades et les cartouches plus grandes, tandis que le “chevrotine en caoutchouc” semble arriver en taille chevrotine: .33”. Certaines cartouches de fusil de chasse sont conditionnées avec une à trois billes en caoutchouc de 17mm.

Selon un fabricant, les armes à billes en caoutchouc sont considérées comme une arme de dernier recours lorsque d’autres options moins meurtrières ont échoué. C’est probablement parce que la trajectoire et la cible des billes en caoutchouc sont imprévisibles.

Il est possible, bien que nous n’ayons pas été en mesure de le confirmer, que la plupart de ce que les gens qualifient de billes en caoutchouc aux États-Unis soient du plus gros calibre de bille en caoutchouc. Les systèmes tactiques combinés Sting-balls sont couramment utilisés à Portland – ils sont présumés être le moyen par lequel la police a cassé le doigt d’une personne en août. Pour l’anecdote, beaucoup d’entre elles semblent avoir des ratés, car les manifestants ont trouvé un grand nombre de cartouches mal déployées.

[[https://cloudfront.crimethinc.com/assets/articles/2021/01/04/17.jpg Grenade Sting Ball (billes de caoutchouc) class:portrait]]

Il existe des spéculations selon lesquelles les billes de caoutchouc périmées perdent de leur élasticité avec le temps et deviennent plus dangereuses.

Des billes en caoutchouc sont également conditionnées dans des grenades qui, à toutes autres fins, fonctionnent comme des grenades flash-bang: des dispositifs de désorientation qui utilisent le son et la lumière pour distraire les gens. Une grenade à main que nous avons examinée, la grenade ALS Hornets Nest Sting, contient 180 billes de calibre .32 et produit un éclair de 1 à 2 millions de candelas et un bang de 130 db à 1,5 m.

Les billes en caoutchouc se déplacent de manière très aléatoire; les grenades qui ont explosé au sol peuvent facilement envoyer des projectiles vers nos visages et nos yeux.

Ces grenades ne sont absolument pas sûres à manipuler et ne doivent pas être attrapées ou rejetées.

12-gauge stinger balls.

Sacs de fèves (Beanbags)

Composition: silice ou plomb dans un sachet en Kevlar ou autre tissu

Moyen de projection: principalement des fusils de chasse de calibre 12, mais aussi des lanceurs de 37 / 40mm

Portéee: 6 à 10 mètres

Vitesse: ~ 296 km/h

Puissance: un exemple de calibre 12 est de 146 joules

Les munitions “sacs de fèves” sont des sacs remplis de billes de métal (comme le fusil de chasse n° 9) ou de silice (sable). En moyenne, ils sont destinés à une utilisation plus rapprochée que les munitions cinétiques; ils sont plus souvent utilisés à l’intérieur des bâtiments, en particulier dans les prisons. Chaque fabricant et chaque munition sera différent, mais la plupart semblent être destinées à être utilisées entre 6 et 10 mètres. Certaines munitions “sac de fèves” sont « stabilisées à la traînée » avec un morceau de tissu qui pend à l’arrière pour le maintenir précis sur toute sa distance effective. Elles sont tirées à l’aide de lanceurs de 37 mm et 40 mm et de fusils de chasse de calibre 12.

Les directives du fabricant suggèrent qu’il faudrait 2-3 tirs de “sacs de fèves” pour neutraliser une cible. Lorsqu’ils sont utilisés dans des situations d’émeute, ils ne sont généralement pas employés pour neutraliser les gens au point d’infliger un impact psychologique sur la foule.

Nous avons vu un policier sur un forum raconter l’histoire d’un homme sur PCP survivant à 34 tirs avec des “sacs de fèves” (bien qu’une balle ait brisé les os de sa main). La police sur les forums Internet se vante souvent de la façon dont elle tire sur les recrues avec des “sacs de fèves” pour les bizuter.

Nous avons trouvé des “sacs de fèves” Safariland à la vente au détail à 30 $ ou disponibles sur eBay pour 10 $. D’autres fabricants facturent environ 6-7 $ par munition.

Munition Beanbag de 40mm

Balles en caoutchouc

Composition: acier enduit de caoutchouc, de nylon ou de PVC, ou une composition dure de caoutchouc et de silice

Moyens de projection: varié

Jusqu’à présent, nos recherches sur les balles en caoutchouc ont été moins concluantes que nos recherches sur les autres cartouches. Historiquement, les balles en caoutchouc pour le contrôle des foules se présentent sous deux formes: des projectiles métalliques recouverts de caoutchouc, comme les occupants britanniques l’utilisaient largement en Irlande du Nord, et des billes dures constituées d’un mélange homogène d’environ 20% de caoutchouc et 80% de silice, couramment déployé par l’occupation coloniale israélienne en Palestine.

Nous savons que la police américaine tire sur la foule avec des balles en caoutchouc, et il y a eu des spéculations selon lesquelles en 2020, la police de DC a utilisé une variante à noyau d’acier qui a tué tant de personnes au fil des ans.

Étant donné que les projectiles à noyau métallique on,t été rendus responsables de manière disproportionnée de morts et de mutilations dans l’étude de 2017 sur les armes moins létales, cela nécessite une enquête plus approfondie. Si vous voyez la police tirer des balles en caoutchouc sur des gens, essayez d’en récupérer. Mesurez-les, coupez-les et envoyez-nous des photos.

Il existe également des balles en caoutchouc en forme de balle conçues pour être tirées à partir d’armes de poing de 9 mm et, vraisemblablement, de tous les autres calibres d’armes à feu courants. Mais comme celles-ci sont tirées avec des armes à feu ordinaires, elles ne semblent pas avoir trouvé leur chemin dans l’arsenal des armes anti-émeute de la police. Jusqu’à présent, le seul fabricant que nous ayons repéré qui fabrique ce type de balles est au Canada: Lamperd Less Lethal. Il est plus sûr de supposer que les carabines et les armes de poing que vous voyez utilisées par la police ont recours à des balles réelles.

Palets et Paintballs

De plus en plus souvent, des munitions moins meurtrières sont tirées à partir de fusils à air comprimé de calibre .68 ”, c’est-à-dire de fusils de paintball. Quelques types que nous n’avons pas confirmé être utilisés aux États-Unis sont traités ci-dessus sous la rubrique “balles en caoutchouc”. Les styles les plus courants sont les billes de poivre et les munitions FN303.

Bien que les deux soient utilisées comme munitions à impact, elles sont uniques dans leur propres catégories, nous les aborderons donc sous «lanceurs» ci-dessous. Cependant, les fascistes ont récemment adopté le pistolet de paintball comme un outil privilégié pour les conflits de rue. Les rumeurs abondent selon lesquelles ils utilisent des billes de peinture gelées, mais nous soupçonnons qu’ils utilisent peut-être des balles en caoutchouc.

Les balles de peinture gelées sont presque mythiques dans le monde du paintball parce que les médias locaux prétendent à tort qu’ils sont l’outil privilégié des vandales d’Halloween. Les billes de peinture congelées dans un congélateur domestique pendant 48 heures ne gèlent pas solides; ils ne deviennent que légèrement plus cassants et collants, et ils décongèlent rapidement. Les balles de peinture gelées dans de la glace sèche sont beaucoup plus solides et potentiellement dangereuses, mais difficiles à tirer. Les billes de peinture gelées à l’azote liquide sont aussi dures que la glace, mais si fragiles qu’elles sont presque impossibles à charger et à tirer. Toutes les balles de peinture froides deviennent moins précises – à mesure que la coque devient plus collante – mais blessent davantage.

Dans les régions du monde où l’accès aux armes à feu pour la légitime défense est moins répandu, les armes à air comprimé sont parfois utilisées pour fournir une force quasi létale, tirant des plombs comprenant du caoutchouc dur et des billes en acier revêtues de caoutchouc ou de PVC telles que celles évoquées dans les balles en caoutchouc ci-dessus, parfois appelées billes «brise-verre». Ces projectiles sont certainement disponibles pour les forces de l’ordre américaines ainsi que pour les civils; ils peuvent être tirés depuis n’importe quel lanceur de paintball.

Billes “brise-verre”

Les antifascistes qui ont divulgué des extraits de forums d’extrême droite à Portland en 2020 ont révélé qu’au moins un membre de la milice d’extrême droite avait discuté de l’utilisation de billes de peinture gelées, mais avait noté leur manque de précision. Il a suggéré à la place d’utiliser des billes brise-verre, comme détaillé ci-dessus.

Il existe également des cartouches d’auto-défense pour les armes à air comprimé qui utilisent une cartouche en forme de D tel que les First Strike. First Strike est un style de bille de paintball tiré à partir d’un chargeur au lieu d’une trémie, conçu pour une plus grande précision. Le même système a été adapté pour tirer des projectiles en caoutchouc avec suffisamment de force pour être mortels. Nous n’avons vu aucune preuve de leur utilisation par la police, à part les munitions Pepperball VXR comprises dans la catégorie billes de gaz poivre évoquée ci-dessous, et les cartouches FN303.

FN303.

“Munitions de barricade”

Les munitions de barricade sont des projectiles conçus pour pénétrer des barrières aussi résistantes que des fenêtres en verre (calibre 12), des portes creuses (37 mm) ou un panneau mural mince ou du contreplaqué (40 mm) et libérer des agents chimiques de leur opercule lors de l’impact avec ladite barrière. Ils ne sont pas aussi efficaces pour percer les fenêtres à double vitrage ou franchir les rideaux épais. Les balles ne sont pas destinées à être tirées sur des personnes; elles ont tué plusieurs personnes touchées directement par elles.

Elles transportent du gaz OC, du CS, du CN, du liquide ou de la poudre inerte. Les porteuses de liquide sont plus lourdes et pénètrent plus efficacement les barricades, tandis que les porteuses de poudre sont plus efficaces pour disperser le gaz. Les balles liquides sont livrées avec un colorant rouge qui marque l’endroit qu’elles ont impacté.

Lanceurs et moyens de projection

La police a accès à une grande variété d’outils qu’elle utilise pour impacter à distance. Les plus courants d’entre eux comprennent les fusils à air comprimé de calibre .68 (essentiellement, les fusils de paintball), les fusils de chasse de calibre 12 (appelés et généralement marqués comme des fusils de chasse moins létaux, mais effectivement interchangeables avec tout autre fusil de chasse de calibre 12), les grenades, et les lanceurs «multi-coups» de 37 ou 40 mm, qui sont fonctionnellement des lance-grenades. Elle disperse également des produits chimiques avec des vaporisateurs, des tuyaux et des bougies fumées.

Ces armes ne sont pas particulièrement imprécises, malgré les promesses des fabricants. Des études montrent que lorsque les utilisateurs d’armes moins létales sont soumis à un stress, leur précision verticale au-delà de 30 mètres est considérablement compromise. D’autres facteurs incluent la fatigue, le poids du lanceur lui-même, qui est important lorsqu’il est chargé, et le recul des cartouches, qui ont tendance à «tirer» la balle vers le haut lors du tir. Ces écarts mineurs augmentent en effet avec la distance. Ce que serait une variance d’un centimètre à courte distance peut devenir une différence de plusieurs dizaines de centimètres à une distance plus longue. Cela signifie que même si un officier choisit d’orienter une arme de contrôle des foules sur le bas du corps de quelqu’un, il pourrait facilement frapper sa cible dans la tête – ou frapper complètement quelqu’un d’autre. Il n’y a pas de moyen infaillible de tirer une arme sur une foule de personnes et d’être certain de toucher votre cible.

Pistolets pneumatiques de calibre .68

La police utilise un certain nombre de pistolets de paintball pour lancer des agents chimiques, des munitions à impact et des projectiles marquants sur la foule. Ce sont des carabines et des armes de poing pneumatiques de calibre .68. À une époque, celles-ci étaient utilisées presque exclusivement pour tirer des billes de gaz poivre et des billes de peinture sur les manifestants, mais il ne fallut pas longtemps avant qu’un fabricant ajoute des munitions à impact aux projectiles, renonçant aux billes ronde pour produire des projectiles stabilisés à ailette contenant les deux agents chimiques et assez de métal pour blesser.

Il semble y avoir deux principaux fabricants d’armes et de munitions «moins létales» de calibre .68: Pepperball et FN Herstal. Nous nous concentrerons sur le fusil phare de chacun à titre d’exemple, mais la police pourrait être armée de modèles plus anciens de ces armes, des versions pistolets de ces armes ou de systèmes provenant exclusivement d’autres entreprises. La version pistolet du système Pepperball semble être encore moins précise que les autres options.

Pistolet à billes au gaz poivre

Il existe également un grand nombre de munitions de type «anti-émeute» conçues pour être tirées par des carabines à air comprimé / pistolets de paintball (y compris les calibres .68 et .50), bien que nous n’ayons pas recueilli de preuves de leur utilisation aux États-Unis. Il peut s’agir de balles en caoutchouc solides, de billes d’acier revêtues de PVC ou de nylon en passant par des projectiles en forme de D utilisant des pistolets de paintball «First Strike» pour une précision accrue.

Il existe de nombreuses informations anecdotiques sur les joueurs de paintball souffrant de lésions oculaires causées par des balles de peinture ordinaires. Ces projectiles plus petits peuvent être particulièrement dangereux dans les manifestations. C’est une bonne raison de porter des lunettes.

Parmi les deux systèmes d’armes connus pour être utilisés par les forces de l’ordre américaines, le FN303 semble être nettement plus dangereux en termes de douleur, de blessure et de mort, tandis que le système Pepperball est plus polyvalent sur le plan tactique.

FN303.

FN303

Portée effective: 50 m

Portée maximale: 100 m

Calibre: .68

Capacité du chargeur: 15

Poids: 5 livres

Vitesse: 320-330 km/h

Énergie: 35 Joules

Prix ​​courant: 1699 $

Prix ​​catalogue des munitions: 2,85 $ – 4,65 $ / tour (les cartouches de peinture sont moins chères, les cartouches d’armes chimiques plus chères)

Le FN303 est un pistolet qui utilise de l’air comprimé pour tirer des munitions sur des cibles. Bien que le canon réel soit petit, tirant un projectile de 17mm comme d’autres pistolets de paintball et de billes de poivre, le FN303 ressemble un peu à un lance-grenades sous certains angles car le réservoir d’air comprimé se trouve au-dessus du canon et peut être confondu avec un plus grand canon lui-même. Il tire des projectiles en polystyrène stabilisés par ailettes pour plus de précision. Chaque projectile a une section avant contenant de minuscules pastilles de bismuth et une section arrière contenant la charge utile. Le bismuth est essentiellement une alternative non toxique au plomb. La partie avant est conçue pour délivrer un traumatisme sans pénétration cutanée; mais les tests sur le gel balistique impliquent qu’il pénètre souvent dans la peau, et les manifestants de Portland ont constaté que les balles peuvent pénétrer les casques de vélo. Les granulés de bismuth peuvent pénétrer la peau et rester incrustés pendant des semaines jusqu’à ce qu’ils soient retirés manuellement.

Le FN303 a un canon de 25,5 cm (plus court qu’un fusil) et un chargeur de tambour de 15 coups. Le réservoir d’air peut tirer jusqu’à 110 coups avant de devoir être rempli. La sécurité est à l’intérieur du pontet (protection de la gâchette). L’ensemble du dispositif peut être retiré de sa crosse et monté sous le canon sur un fusil, bien que heureusement, nous n’ayons vu aucune preuve que la police le fasse. Il est également disponible au format pistolet, avec un chargeur à six cartouches contenant une cartouche de dioxyde de carbone jetable qui alimente le pistolet.

Chaque projectile FN303 pèse 8,5 grammes. Il existe cinq versions sur le marché, chacune avec un code couleur. Les projectiles blancs contiennent de la poudre inerte et sont utilisés pour l’entraînement; les projectiles clairs n’ont pas de charge utile arrière et ne sont utilisés que pour blesser; les projectiles orange contiennent de la poudre PAVA (spray au poivre synthétique – voir ci-dessous); les projectiles roses contiennent une peinture rose, soluble dans l’eau et lavable pour marquer les cibles; Les projectiles jaunes contiennent une peinture jaune indélébile à base de latex pour marquer les cibles, qui ne peut pas être lavée facilement. Les projectiles ont une durée de conservation de trois ans lorsqu’ils sont conservés dans leur emballage d’origine doublé d’aluminium.

En 2004, un policier de Boston a utilisé un FN303 pour tirer et tuer Victoria Snelgrove. L’officier visait prétendument quelqu’un d’autre dans la foule. La pastille est entrée dans son œil, brisant les os et blessant son cerveau. Elle est décédée des suites de ses blessures quelques heures plus tard. Des études indiquent qu’un FN303 individuel perd en précision après quelques centaines de coups de feu; la FN303 a été l’arme utilisée dans l’étude susmentionnée montrant à quel point les armes moins létales sont inexactes entre les mains d’un opérateur en situation de stress. En conséquence, la ville de Boston a cessé d’utiliser le FN303, tout comme plusieurs autres villes. Boston a apparemment fondu le leur pour en faire des bouches d’égoût. Au moment d’écrire ces lignes, la police de Portland continue d’employer le FN303, comme de nombreux autres états du pays le font vraisemblablement.

Au Luxembourg, en 2009, des policiers utilisant des FN303 pour la première fois ont tiré et cassé le doigt d’un journaliste.

En 2020, la police de Portland a blessé un cinéaste de National Geographic avec une balle FN303; il a cassé la vitre en plastique de son masque à gaz tchèque M10, lacérant son œil et nécessitant une intervention chirurgicale. Des semaines plus tard, les pastilles de bismuth étaient toujours incrustées dans la peau de son visage, ressemblant à de petits points noirs qu’il s’était enlevé avec une aiguille.

En juillet 2020, un agent fédéral a blessé Trip Jennings, un reporter travaillant avec PBS et National Geographic, avec une munition sublétale à Portland, Oregon.

Lanceur de billes à poivre VKS

Portée effective des billes à poivre: 20 m

Portée effective des projectiles VXR: 50 m

Calibre: .68

Capacité du chargeur: 10-15 tours dans le magasin, 180 tours dans la trémie

Poids: 6,2 livres sans trémie

Énergie: réglable entre 10-28 joules

Vitesse: 280 à 425 ips

Prix ​​unitaire : environ 1200 $

Prix ​​catalogue des munitions: inconnu

Le Pepperball VKS (système cinétique variable) est essentiellement un pistolet de paintball conçu pour ressembler et fonctionner comme un AR-15 et pour tirer des billes de peinture pleines de spray au poivre ou d’autres billes. L’utilisateur peut basculer entre les alimenter via un chargeur de type fusil (qui peut contenir des billes de poivre ou des munitions de même gabarit) ou un loader de style paintball (qui ne contient que des billes de poivre) en faisant tourner le canon. Ils peuvent également utiliser deux sources d’air comprimé différentes: le réservoir lui-même est une cartouche d’air comprimé 13ci HPA ou une conduite d’air à distance peut se connecter à n’importe quel réservoir d’air comprimé. Les forums en ligne suggèrent un large éventail de fréquences de tir que l’on peut obtenir à partir d’un réservoir 13ci, estimées entre 80 et 250. L’interrupteur de sécurité de type AR a trois modes: (S) Sécurité, (F) Incendie et (D) Démontage. Une vis de réglage de la vitesse se trouve au-dessus de la gâchette sur le côté droit. Le VKS est disponible en noir et jaune, noir et orange et tout en noir.

Les directives du fabricant indiquent que l’arme ne doit pas viser la tête, le visage, les yeux, les oreilles, la gorge ou la colonne vertébrale.

Les services de police utilisent des billes de poivre pour l’impact direct ainsi que la saturation de la zone. Un entraîneur de Denver PD dit que la police utilise des billes de poivre pour saturer une zone qui serait autrement dangereuse à approcher, pour attirer les suspects hors de leur cachette ou de leur couverture.

Le fusil tire deux types de munitions: les billes à poivre rondes, chargées depuis le loader ou le chargeur, qui ont une précision jusqu’à 20 mètres, et la nouvelle forme de munitions, les projectiles en forme de VXR, qui ne sont chargés qu’à partir du chargeur. Les projectiles VXR sont précis jusqu’à 50 mètres, car ils sont stabilisés à l’ailette.

Ce fusil peut tirer des projectiles à des vitesses allant jusqu’à 425 ips. À titre de comparaison, la plupart des terrains de paintball limitent les armes à 307 km/h pour plus de sécurité.

Chaque munition est codée par couleur. La durée de conservation des munitions est de 3 ans.

Un lanceur de billes au poivre équipé d’un loader.

Billes à poivre: 307-385 km/h, 12-15 joules, précision de 20 mètres, 50 mètres + saturation de la zone

Blanc et rouge: LIVE, 0,5% PAVA (spray au poivre synthétique)

Noir et rouge: LIVE-X, 5% PAVA

Blanc et bleu: CS, 2,5% CS (gaz lacrymogène)

Bleu et rouge: CS / PAVA, 1,25% CS et 1,25% PAVA

Blanc et violet: inerte, utilisé pour l’entraînement ou simplement pour blesser les gens

Vert fixe: marquage, contient de la peinture pour identification

Blanc uni / beige: brise-verre, conçu pour briser le verre puis se briser lui-même, non conçu pour une utilisation sur des personnes ou des animaux

Clair: rempli d’eau, utilisé pour l’entraînement ou simplement pour blesser les gens

Aussi clair: marquage UV, utilisé pour marquer les personnes avec de l’encre qui ne peut être détectée que sous la lumière UV

Munitions VXR: 307-466 km/h, 12-28 joules, précision de 50 mètres, 130 mètres + saturation de la zone

Rouge et orange-rouge: VXR Live, 0,25% PAVA

Rouge et noir: VXR Live-X, 2,5% PAVA

Bleu et noir: VXR CS, 1,25% CS

Bleu et rouge: VXR CS / PAVA, 0,625% de poudre de CS et 0,625% de poudre de PAVA

Violet: poudre inerte VXR, utilisée pour l’entraînement ou simplement pour blesser les gens

Blanc et noir: liquide inerte VXR, utilisé pour l’entraînement; peut contenir de la peinture de marquage – la documentation n’est pas claire

Bleu foncé et noir: marquage VXR, contient de la peinture pour identification

Également blanc et noir: marquage UV VXR, utilisé pour marquer les personnes avec de l’encre qui ne peut être détectée que sous la lumière UV

Un fusil à pompe sublétal

Fusil à pompe de calibre 12

Un grand nombre de projectiles moins létaux sont tirés par des fusils à pompe de calibre 12. Les munitions “sac de fèves” sont les plus courantes, mais les balles de caoutchouc existent, tout comme les munitions cinétiques, ainsi que les “muzzle blasts” – un moyen de disperser les agents chimiques directement à partir du canon de l’arme, projetant un nuage de poussière de 10 à 15 pieds environ.

Notez que le titre «fusil anti-émeute» ne s’applique pas aux fusils à pompe dits moins létaux mais décrit plutôt les fusils à pompe conçus pour le combat défensif, contrairement à un fusil à pompe pour la chasse ou un fusil à pompe tactique pour le combat offensif.

Nous n’avons trouvé aucune preuve qu’il existe une surveillance aux États-Unis qui oblige les services de police à utiliser des fusils à pompe dits moins létaux, bien que la plupart des départements le fassent. Les fusils à pompes dits moins létaux sont généralement désignés par l’utilisation d’équipements de couleur orange vif, rouge ou d’une autre couleur (c.-à-d. les parties extérieures de l’arme à feu) sur la crosse et / ou l’extrémité avant (la partie que vous pompez sur un fusil à pompe). Alors que certains modèles de fusils à pompe sont vendus spécifiquement pour une utilisation moins létale, de nombreux départements modernisent les modèles existants pour les coder par couleur à la place. Cela rend difficile de fournir des détails sur les fusils à pompe utilisés.

La plupart des fusils de la police sont des fusils à pompe, car ils leur permettent de tirer une plus grande variété de munitions. Un fusil à pompe semi-automatique utilise généralement le retour de la douille pour armer la cartouche suivante, et cette quantité de force est irrégulière si différents types de munitions sont utilisés, provoquant des problèmes d’alimentation et de blocage.

La plupart des fusils à pompe de la police semblent avoir des canons de 14 “ou 18”. Il est illégal pour un civil de posséder un fusil à pompe à canon de 14 pouces sans remplir la paperasse fédérale pour un fusil à canon court. La plupart des fusils à pompe peuvent contenir entre 4 et 8 cartouches. Un fusil de 18 pouces moins létal que nous avons trouvé tenait 6 + 1: c’est-à-dire six cartouches dans le chargeur et une dans la chambre.

Cependant, nous avons reçu des rapports sur le terrain de la police utilisant des fusils à pompe pleine longueur, vraisemblablement avec des longueurs de canon de 26 ou 28 pouces. Un camarade de Cleveland rapporte que ceux-ci étaient principalement transportés à des fins d’intimidation, tandis que le même département a tiré des cartouches moins meurtrières avec des fusils à canon de 18 pouces à la place. Plus le canon d’une arme à feu est long, plus il sera précis, mais aussi plus le projectile ira vite et plus l’impact sera probablement puissant.

Les munitions de barricade peuvent être tirées à partir d’un fusil à pompe de calibre 12. Ils ne sont pas conçus pour tirer directement sur des personnes. Malgré cela, depuis qu’ils sont dotés de fusils à pompe moins meurtriers, les policiers ont tué plusieurs personnes par des tirs directs, probablement involontairement. De même, les « munitions brisantes » sont conçues pour détruire les serrures et les portes. Ce sont des cartouches de fusil à pompe généralement constituées de petites billes de métal, ou de poudre de métal, souvent du plomb, suspendues dans un milieu comme de la cire. L’idée est que la munition conserve sa rigidité jusqu’à l’impact, expulse l’énergie dans une charnière, une serrure ou un cadre de porte, puis se fragmente en poudre après l’impact.

Avec les munitions de barricade et les munitions brisantes, les blessures résultent de l’impact initial, qui peut transférer une quantité d’énergie mortelle dans une cible.

Plusieurs fabricants de munitions de la police vendent des tromblons qui se fixent à la bouche des fusils de calibre 12, permettant à la police de lancer des grenades qui sont habituellement lancées à la main. Ceux-ci sont utilisés en fixant le tromblon à l’extrémité du canon et en y chargeant des cartouches de lancement spéciales.

Munitions “sac de fèves” de 12-gauge

Lanceurs 37 mm et 40 mm

La majorité des munitions anti-émeute – y compris les cartouches de gaz lacrymogène, les “muzzle blasts”, les munitions cinétiques, les flash-bangs et les cartouches de marquage – sont tirées à partir de dispositifs conçus comme des lance-grenades. Pour clarifier les ambiguïtés, nous allons les qualifier de «lanceurs multicoups», comme certains sites les appellent, car ils tirent une large gamme de projectiles, pas seulement des grenades. On les appelle aussi parfois «armes anti-émeute» ou «lanceurs moins létaux», mais «arme anti-émeute» est souvent utilisée aux États-Unis pour décrire les «fusils anti-émeute» mortels.

Il existe deux calibres courants de lanceurs multicoups, 37 mm et 40 mm. Traditionnellement, les lanceurs de 40 mm sont considérés comme «militaires» et les lanceurs de 37 mm comme «civils», mais la police emploie les deux et les différences entre les deux semblent mineures. Il peut être légal pour un civil aux États-Unis de posséder un lanceur de 37 mm tant que les munitions qu’il utilise ne sont pas antipersonnel; les fusées éclairantes et les feux d’artifice sont légaux, alors que les cartouches ne le sont pas. Il existe également des munitions de 38 mm, et la plupart des lanceurs moins létaux de 37 mm que nous avons vus sont également annoncés comme tirant des munitions de 38 mm. Les munitions de 38 mm sont peut-être plus courantes en dehors des États-Unis.

Toutes les grenades de 40 mm utilisées dans les situations de manifestation semblent correspondre à la norme OTAN «40 x 46 mm» pour les grenades à faible vitesse, qui est la norme utilisée pour les lanceurs à main, contrairement aux grenades à grande vitesse de 40 x 53 mm qui sont généralement tirées avec des armes montées et servies par un équipage ( c’est-à-dire les armes conçues pour être utilisées par deux personnes ou plus à la fois). Les munitions ne sont pas interchangeables entre ces systèmes.

De nombreux projectiles de lanceurs multicoups sont tirés avec de la poudre noire, plutôt qu’avec de la poudre à canon plus moderne, ce qui provoque des étincelles et de la fumée. Ceci est fait parce que ces projectiles sont plus fragiles que la plupart des munitions modernes. Certains sont disponibles dans des modèles «sans fumée» qui utilisent vraisemblablement de la poudre sans fumée EC, une variante légèrement plus moderne de la poudre noire qui produit moins de fumée.

Lorsque les gens rapportent avec étonnement que la police qui travaille dans les écoles publiques a des «lance-grenades», il s’agit probablement des lanceurs multicoups. La police n’a probablement pas l’intention de tirer des grenades réelles sur les étudiants; elle prévoit plutôt de les empoisonner avec des armes chimiques dont l’utilisation en temps de guerre est explicitement interdite par la Convention de Genève.

Des lanceurs de type pistolet existent, mais sont généralement conçus uniquement pour les “muzzle blasts”.

Les lanceurs pleine grandeur sont généralement des pistolets à un coup chargés par la culasse (dans lesquels le canon s’articule loin de la poignée et un seul coup est inséré) ou des versions alimentées par tambour qui ressemblent à de gigantesques revolvers. Ces revolvers sont généralement activés par une action de pompe, plutôt que par une détente comme dans un revolver conventionnel. Celles-ci ont tendance à tenir entre 4 et 6 tours, selon le modèle. Certains sont rayés pour faire tourner les projectiles pour une meilleure précision. Dans le monde entier, beaucoup ont des crosses en bois et ressemblent plus à des fusils traditionnels, tandis que la plupart de ce que nous avons vu aux États-Unis sont des armes de style «tactique» avec des poignées de pistolet en plus des crosses ainsi que des poignées avant verticales – un style qui n’est pas légal pour les civils sans autorisation spéciale.

Les lanceurs peuvent également être montés sous le canon d’un fusil, plutôt que de fonctionner comme des appareils autonomes. Ce style est couramment utilisé dans les situations militaires mais ne semble pas être courant parmi les forces de l’ordre.

Lanceur multi-coups

Grenades (canisters) et grenades à main

Aux fins de cet article, nous distinguons les grenades (“canisters”), conçus pour être tirés à partir de lanceurs, des “grenades à main” conçues pour être lancées à la main. En réalité, il n’y a pas de distinction aussi claire. Certaines armes sont conçues pour être lancées ou roulées à la main, tandis que d’autres sont conçues pour être chargées dans des lanceurs multicoups, mais certaines sont conçues pour les deux.

Les grenades sont souvent utilisées pour disperser des agents chimiques et / ou des munitions à impact, en particulier des projectiles en caoutchouc. D’autres grenades sont des « dispositifs de diversion », généralement appelés flash-bangs. Beaucoup combinent ces fonctions.

Nous avons trouvé au moins trois types de grenades de police. Il y a les grenades rondes, qui ressemble à une grenade militaire classique de style baseball, conçue pour être lancée ou roulée. Celles-ci contiennent souvent des munitions à billes en caoutchouc, éventuellement associées à des armes chimiques, tandis que d’autres sont des grenades pyrotechniques à gaz lacrymogènes traditionnelles. Il y a les grenades à “rotation lente” de forme cylindrique avec de grandes extrémités hexagonales qui minimisent la distance de roulement de la grenade. Ensuite, il y a les grenades à cartouche ordinaires, qui semblent être le style le plus courant. Ceux-ci peuvent être de n’importe quel diamètre, mais 37 / 38m, 40mm, 45mm et 60mm semblent être les plus courants.

Les grenades à main et grenades peuvent disperser les agents chimiques de différentes manières. La plus courante est la dispersion pyrotechnique classique, qui fonctionne en créant un feu à l’intérieur de la cartouche qui libère l’agent chimique sous forme de fumée. Ces cartouches sont très chaudes et peuvent produire des étincelles et déclencher des feux.

Une autre méthode de dispersion, utilisée plus souvent par les cartouches OC que par les cartouches CS, est la dispersion par aérosol (parfois appelée «expulsion sans flamme»). Libérant quelque chose de plus proche d’un brouillard qu’une fumée, ils sont plus couramment utilisés à l’intérieur, où des cartouches pyrotechniques seraient moins pratiques. Pour autant que nous puissions le déterminer, ceux-ci ne sont généralement pas utilisés autant à l’extérieur car ils produisent des concentrations moins denses d’agents chimiques.

Grenade lacrymogène instantannée

Enfin, il existe des grenades à effet de souffle instantanées, qui explosent d’une seule pièce et libèrent leur charge utile sous forme de poudre. Celles-ci sont conçus pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur, mais comme la fumée est facilement dispersée par le vent, ils sont principalement destinés à être utilisés contre des foules denses de personnes, lorsque les grenades pyrotechniques sont moins efficaces, soit en raison du potentiel de retour ou du risque de déclencher des incendies involontaires. Ces grenades sont facilement identifiables après coup car elles sont fendues sur les côtés.

Les grenades à gaz sont souvent conçues pour se séparer en un certain nombre de sous-munitions, comme la « triple chaser » de Defence Technology qui se divise en trois petites cartouches de gaz lacrymogène. Ceci est fait pour nous rendre plus difficile de les rejeter ou de les asperger d’eau.

The “triple chaser” from Defense Technology that splits into three smaller tear gas canisters.

Les grenades moins létales sont généralement équipées de mèches lentes comme toute grenade militaire: l’utilisateur tire une goupille, ce qui permet de libérer un levier (la cuiller) qui se tient dans la main. Une fois le levier relâché, la mèche est allumée. Bien que les mèches puissent être de longueur variable, nous avons constaté que deux secondes de retard sont courantes: un délai de 1,5 seconde avant que la mèche ne s’allume, puis 0,5 seconde pour que la mèche se consume. Sur au moins certains modèles, la pièce contenant la mèche s’éjecte avant que la charge utile ne soit allumée afin qu’elle ne se transforme pas un projectile.

Certaines grenades sont livrées avec des clips de sécurité supplémentaires qui empêchent la mèche d’être allumée pendant que la grenade est transportée. Certaines sont livrées avec des corps résistants à l’eau pour les environnements à forte humidité. Certains, en particulier les flash-bangs, sont rechargeables. Des gens ont rapporté avoir vu la police fouiller la zone après des manifestations et ramasser certaines munitions usées. Il est possible qu’ils le fassent pour dissimuler l’utilisation d’armes particulièrement controversées (comme le gaz DM), mais il est également possible qu’ils récupèrent des grenades rechargeables.

Les grenades peuvent également être « commandées à distance » au lieu d’être allumées par une mèche. Ce système semble être plus courant dans les situations tactiques, telles que les raids de maisons, plutôt que dans les manifestations plus dynamiques. Ce système consiste à attacher un cable à la grenade pour permettre une détonation instantanée et à distance.

A federal officer using a fogger to assault a legal observer from the American Civil Liberties Union in Portland, summer 2020.

Sprays et brumisateurs

En plus de tirer des grenades qui dégagent des produits chimiques sous forme de fumée, la police pulvérise également des personnes directement avec des produits chimiques à l’aide de dispositifs portatifs. Les deux produits chimiques que nous avons trouvés dans nos recherches sont l’OC (spray au poivre) et le CS (un gaz lacrymogène), mais presque tous les agents chimiques peuvent être sous forme d’aérosols et pulvérisés. En fonction du fabricant, de l’irritant chimique et du motif de pulvérisation, ceux-ci peuvent avoir recours à un certain nombre de sprays, tels qu’a air comprimé, à l’azote ou à l’aide d’un produit chimique de réfrigération nommé de manière inquiétante 134a. Il existe de nombreux types de sprays, du simple jet direct au cône, à la brume (ou «vapeur») et même à la mousse.

Les sprays chimiques, contrairement aux méthodes de dispersion pyrotechnique qui dispersent un irritant en poudre, vaporisent généralement une forme liquide du produit chimique. Cela peut être à base d’eau ou à base d’huile; par conséquent, la protection contre les armes chimiques devrait être adaptée contre les particules en suspension dans l’huile (filtres P100 au lieu de filtres N100). Les brumisateurs utilisent également une formulation liquide, mais ils pulvérisent ce liquide de manière pyrotechnique (comme le fait une machine à brouillard) plutôt qu’en utilisant un gaz aérosol.

Les sprays chimiques sont disponibles dans une gamme de concentrations différentes et il serait difficile de prévoir celles que les forces de l’ordre utilisent sans recherche approfondie. Pour compliquer les choses, la force de l’OC (l’irritant pulvérisé le plus courant) est notoirement difficile à identifier. Les allégations des fabricants ne sont pas réglementées et il existe de nombreux types de capsaïcinoïdes qui peuvent être présents dans une variante donnée du gaz OC. Il y a probablement une cohérence interne dans la gamme d’armes de chaque fabricant, mais c’est à peu près tout. Le spray à 2% d’un fabricant peut être plus puissant que le spray à 4% d’un autre. Ces chiffres n’ont pratiquement aucun sens en eux-mêmes.

Les petites gazeuses avec un bouton sur le dessus semblent être précises de 10 à 12 pieds, tandis que les plus grandes gazeuses avec un ensemble de détente semblent être précises jusqu’à 15 à 20 pieds, bien que cela diffère d’un fabricant à l’autre. De nombreux systèmes de pulvérisation contiennent également des colorants visibles ou réactifs aux UV pour marquer les cibles. Le colorant UV est particulièrement courant dans les pulvérisations d’autodéfense civile, tandis que la police de Seattle et d’autres villes est connue pour utiliser un colorant visible pour marquer les manifestants en vue de leur arrestation.

Il existe des contenants plus grands qui fonctionnent selon les mêmes principes que les plus petits. Ceux-ci ressemblent souvent plus à des extincteurs de taille normale. Ensuite, il y a des appareils se portant sur le dos avec des buses de pulvérisation et des réservoirs séparés – la variété «Ghostbusters», comme certains les ont appelés. Ceux-ci peuvent fonctionner avec des produits chimiques en poudre ou liquides; au moins un modèle a une portée effective de 13 mètres. On a vu la police de Portland dissimuler des brumisateurs chimiques dans un sac à dos noir non marqué avec une buse de pulvérisation attachée à un tuyau dépassant du bas.

Il existe également des dispositifs qui ressemblent à un croisement entre un brumisateur et un souffleur de feuilles qui fonctionnent à essence et sont conçus pour recouvrir de grandes surfaces de poison. Comme les brumisateurs à dos, ceux-ci sont généralement conçus pour être utilisés dans les prisons, et non lors de manifestations. Cependant, comme nous l’avons vu récemment, la police anti-émeute utilise souvent toutes les armes à sa disposition.

Enfin, les armes chimiques sont parfois mélangées à de l’eau et dispersées par des tuyaux à incendie ou des canons à eau. Aucun de nous n’avait vu cette méthode en usage aux États-Unis avant les manifestations de 2020 à Portland. Les brûlures chimiques sur un arbre voisin étaient compatibles avec un empoisonnement au chlore, qui pourrait être le résultat d’un mélange chimique périmée. Ce moyen de dispersion des armes chimiques a été utilisé à Hong Kong, en Thaïlande et en Turquie; c’est vraisemblablement possible dans n’importe quel pays qui utilise des canons à eau contre des manifestants.

Les troupes fédérales empoisonnant le centre-ville de Portland avec un brumisateur, été 2020.

Bougies

Il y a cent ans, lorsque la guerre chimique a fait son apparition, certains gaz toxiques étaient dispersés par des «bougies», qui brûlaient et dégageaient du gaz. Sur le plan fonctionnel, c’est la même chose qu’une grenade lacrymogène moderne, qui utilise des éléments pyrotechniques pour disperser la poudre chimique; l’expression «bougie de gaz lacrymogène» pourrait être utilisée pour décrire toute cartouche de gaz lacrymogène pyrotechnique.

Pourtant, à l’été 2020, nous avons vu des agents de la police ou des agents fédéraux marcher dans les rues de Portland tenant un objet en feu au bout d’un bâton. Cela ressemblait, pour tout le monde, à un encensoir de messe catholique avec de la fumée qui en sortait.

Des agents de police dispersant du gaz lacrymogène à Portland, été 2020.

Nous ne savons pas avec certitude s’il s’agit d’un agent chimique (probablement) ou d’une fumée inerte, mais il convient de noter que le seul gaz lacrymogène que nous ayons rencontré et qui a été conçu pour être dispersé dans des «bougies» comme celle-ci est le gaz DM, un gaz vomitif que les manifestants affirment avoir vu utiliser à Portland. Cela marquerait une escalade majeure sous la forme d’une guerre chimique employée contre les manifestants.

Un spray au poivre à usage civil

Armes chimiques

Comme pour toutes les autres armes moins létales, les distinctions entre les catégories de produits chimiques sont en fait assez floues.

Le langage conventionnel divise les armes chimiques en deux catégories: les gaz lacrymogènes et le gaz poivré. Bien que ces distinctions existent, elles ne sont pas claires. Si nous imaginons le «gaz lacrymogène» comme des nuages ​​de fumée ou de poussière et le «spray au poivre» comme des pulvérisations chimiques, il s’agit en réalité de méthodes de dispersion, et non des produits chimiques utilisés.

Nous discuterons ici de sept produits chimiques différents. Bien que quelque quinze variétés aient été développées, nous nous concentrerons sur les plus courantes qui sont connues pour être utilisées contre les manifestants ou du moins largement soupçonnées d’être utilisées ainsi. Sur ces sept, cinq d’entre eux sont généralement dispersés sous forme de gaz, tandis que deux apparaissent généralement sous forme de pulvérisation chimique. Mais il est possible que presque tous les produits chimiques soient dispersés par presque tous les moyens, et nous avons vu pas mal de croisements.

Les cinq gaz lacrymogènes, en bref, sont:

Le gaz CS, de loin le gaz lacrymogène le plus courant;

Le gaz CN, un gaz lacrymogène désuet qui est plus toxique et moins efficace, mais qui est toujours en production et disponible dans le commerce;

Le gaz CR, qui est parfois appelé « gaz incendiaire », connu pour être incroyablement difficile à décontaminer – cela rend votre peau encore plus brûlante que les autres gaz, et il est suspecté d’être utilisé mais n’est pas répertorié comme disponible dans le commerce;

Le gaz DM (ou Adamsite), le «gaz vomitif » presque mythique que la police est soupçonnée d’utiliser, bien qu’il n’y ait pas encore de preuves tangibles de son utilisation; et le gaz MPK, qui, à notre connaissance, n’est utilisé qu’en Russie mais pourrait intéresser certains lecteurs.

Les deux produits chimiques en spray au poivre sont:

L’OC, le «spray au poivre» commun à base de piments; et

Le PAVA, une forme synthétique de l’OC qui semble agir de manière très similaire.

Nous allons largement confondre ces deux tout au long de cet article, car nous avons eu du mal à identifier une distinction significative entre eux.

Les premiers sprays d’autodéfense étaient en fait remplis de gaz CN, mais l’OC est généralement plus efficace pour neutraliser une cible. Il existe des sprays remplis de CS, CN et OC. Il existe également des munitions lacrymogènes remplies d’OC et de PAVA.

Aux fins de contrôle des foules, l’OC (ou PAVA) apparaît comme l’agent de gaz lacrymogène le plus efficace. C’est le plus rapide, le plus incapacitant et le moins toxique, et ses victimes guérissent plus vite. Le gaz CS occupe la deuxième place; il est le plus traditionnellement utilisé et le plus largement disponible.

Par aucune mesure, aucun autre agent de gaz lacrymogène en dehors d’OC ou de CS n’a d’utilité, même d’un point de vue étatiste, sauf pour punir et empoisonner les gens. Ce sont des technologies dépassées et cruelles. Nous ne disons pas cela pour demander de la sympathie ou pour faire appel au jugement moral de l’État, mais simplement pour souligner que la cruauté est le problème.

Spray lacrymogène classique (gaz CS)

Considérations tactiques

Les armes chimiques sont utilisées à des fins tactiques. Comme nous l’avons constaté avec les munitions à impact, la police les emploie de bien des façons non règlementaires. En général, les gaz lacrymogènes sont conçus pour contrôler le mouvement des foules ou pour disperser les foules. Les nuages ​​de gaz lacrymogène visent à décourager les gens d’occuper des zones particulières. La police peut utiliser des gaz lacrymogènes pour diriger une foule de la même manière que les lignes de la police anti-émeute: la plupart des gens éviteront les gaz et se déplaceront dans la direction de l’air respirable. Le même effet de contrôle des foules peut être réalisé, à plus petite échelle, avec des billes au poivre et la diffusion ciblée à distance d’armes chimiques.

Les sprays ont tendance à être utilisés de plus près. En dehors des manifestations, ils sont utilisés pour soumettre des individus. À l’intérieur des manifestations, ils sont souvent utilisés sans discernement, pour disperser, intimider ou neutraliser une foule.

Les gaz lacrymogènes et autres armes chimiques ne sont pas spécifiquement conçus pour la punition: ils ne sont pas conçus pour être déployés contre une foule piégée ou un individu retenu. La police les utilise de cette façon régulièrement, bien sûr.

Pour empêcher la police d’atteindre ses objectifs de contrôle des foules, nous refusons tout simplement d’être contrôlés par la foule. Cela peut nécessiter une certaine préparation préalable.

Pour atténuer les effets des armes chimiques, des équipements de protection individuelle sont nécessaires. Notre guide des masques à gaz et des lunettes aborde cela en détail, mais la version courte est:

Portez des manches longues et des pantalons longs, en minimisant la quantité de peau exposée;

éviter de porter des lentilles de contact;

éviter le maquillage, les hydratants et autres crèmes pour la peau, en particulier les crèmes à base de graisse;

portez un masque à gaz, ou un demi-masque respiratoire avec des lunettes, ou un bandana humide et des lunettes et continuez à bouger.

Les parapluies peuvent bloquer les pulvérisations chimiques. Le jour où Trump a été élu président, dans le cadre de la légendaire «charge parapluie», un seul parapluie a protégé des dizaines d’anarchistes leur permettant d’échapper à un encagement de la police (nasse), huit chefs d’inculpation et une affaire judiciaire de plusieurs années.

Lors d’attaques d’armes chimiques légères ou modérées, il suffit généralement que quelques personnes désactivent ou rejettent les cartouches pendant que les medics et autres traitent les personnes touchées par les sprays. Il est également possible de continuer à avancer, à condition que cela n’interfère pas avec les objectifs des manifestants.

Malheureusement, le recours intensif aux armes chimiques aura tendance à éclaircir une manifestation de personnes moins préparées. Avoir des bandanas mouillés (stockés dans des sacs ziplock individuels) ou d’autres équipements de protection individuelle disponibles dans la grande distribution peut être utile pour permettre à la foule de rester plus longtemps.

Rejeter les grenades lacrymogènes

Il n’est jamais poli de renvoyer les gaz lacrymogènes Mais parfois l’amour Parfois le vrai amour est foutrement grossier. Andrea Gibson, «Etiquette Leash»

Les manifestants rendent régulièrement des cartouches de gaz lacrymogène à ceux qui les ont lancées. Étant donné que les gaz lacrymogènes sont déployés de manière pyrotechnique, la plupart des cartouches sont assez chaudes – suffisamment chaudes pour déclencher des incendies ou vous brûler la peau. Quiconque souhaite manipuler des grenades à gaz doit porter des gants de travail isolés fabriqués à partir d’un matériau résistant au feu. Les gants de quincaillerie bon marché ne sont pas adéquats; des cartouches ont brûlé des manifestants à travers elles. Les matériaux synthétiques, s’ils ne sont pas spécifiquement conçus pour résister au feu, peuvent fondre dans la peau d’une personne. Les gants de travail en cuir sont souvent le choix le plus simple et le meilleur, bien que ceux qui choisissent de ne pas porter de cuir devraient pouvoir trouver des synthétiques résistants à la chaleur.

Les gens ont également utilisé des crosses de lacrosse et de hockey pour retourner les cartouches de gaz lacrymogène sans les toucher.

La police peut utiliser du gaz poivré sans mettre de masque à gaz, mais si elle doit gazer une zone entière, elle mettra presque toujours des masques ou fera une rotation avec une nouvelle ligne d’agents portant un équipement de protection. Ceci est important: cela signifie que si vous gardez un œil sur la police, vous devriez pouvoir dire à l’avance quand elle s’apprête à vous gazer. Il s’ensuit que, si quelqu’un doit être soumis à des gaz lacrymogènes, ce devraient être les gens qui sont les mieux équipés pour cela, ceux qui l’ont déployé en premier lieu. Bien sûr, nous ne sommes pas des avocats, et les lois sur les objets en feu que l’on est autorisé à lancer sur la police varient probablement d’une localité à l’autre.

Vous ne devriez lancer des grenades que lorsque vous êtes conscient de votre environnement et que vous avez un espace ouvert derrière vous. Avant de lancer une cartouche, notez dans quelle direction le vent souffle et où les gens devront probablement aller sous peu, ainsi que où ils se trouvent actuellement.

Neutraliser les cartouches de gaz lacrymogènes

Ces dernières années, les manifestants du monde entier ont appris à neutraliser les bonbonnes de gaz plutôt que de simplement les renvoyer. Ces méthodes ont l’avantage d’être un peu moins conflictuelles.

Étant donné que la plupart des cartouches sont déployées de manière pyrotechnique, il suffit d’éteindre simplement le feu à l’intérieur de la cartouche. Une méthode rudimentaire, qui ne nécessite pas du tout de toucher la cartouche, consiste à placer un cône de signalisation sur la cartouche, puis à verser de l’eau à travers le trou au sommet du cône jusqu’à ce qu’il soit inondé.

Une méthode plus raffinée consiste à ramasser la cartouche avec des mains gantées et à le mettre dans une grande bouteille d’eau ou un seau d’eau. Au Chili et dans d’autres régions du monde où les communautés en révolte ont perfectionné leurs pratiques, l’extinction des cartouches est devenue un rôle distinct dans les manifestations de rue. Les personnes jouant ce rôle apportent une cruche d’eau avec une large bouche, contenant un peu de bicarbonate de soude, du liquide vaisselle et / ou de l’huile végétale – 3 cuillères à soupe de chacune pour 1 litre d’eau. Quand une cartouche arrive, ils la déposent dans la cruche, et secouent la cruche tout en couvrant le dessus d’une main assez ferme pour empêcher le gaz de sortir. Si vous essayez ceci, ne fermez pas la bouteille – vous ne voulez pas qu’elle explose.

À défaut, si vous n’êtes pas prêt à neutraliser la cartouche, il peut suffire de la recouvrir simplement avec quelque chose comme une marmite ou un plot routier. Du gaz s’échappera, mais cela diminuera sa capacité à blesser les gens.

Se préparer à ce que font les armes chimiques

En théorie, les agents antiémeutes sont conçus pour être aussi inconfortables et incapacitants que possible sans causer de dommages permanents. Ils irritent les poumons, les yeux et la peau. Ce sont des agents lacrymogènes qui font pleurer vos yeux. Votre nez pourrait couler. Vous pourriez avoir du mal à respirer. Vous pourriez être incapable d’ouvrir les yeux. Certaines armes chimiques prennent effet presque immédiatement; d’autres peuvent vous affecter quelques minutes après l’exposition. Certains continuent de vous irriter longtemps après que vous vous êtes mis à l’air frais; d’autres se dissipent plus rapidement. Certains sont plus toxiques que d’autres; certains peuvent causer des dommages permanents. Nous discuterons des effets spécifiques de chaque produit chimique séparément. Mais en bref: parfois, l’exposition à des agents antiémeutes peut être douloureuse et incapacitante, surtout lorsque vous y êtes directement exposé sans protection. Dans d’autres cas, ils peuvent être simplement irritants.

L’essoufflement est un problème spécifique et courant résultant de l’exposition aux armes chimiques. Lorsque c’est combiné avec le choc de se faire gazer, le stress global de la situation et les poumons irrités, certaines personnes peuvent avoir l’impression de s’évanouir.

Si vous ressentez cela, essayez de sortir de la zone où le gaz est déployé, asseyez-vous ou tenez-vous debout avec une bonne posture pour ouvrir vos poumons et essayez de respirer profondément. Même si votre respiration est toujours restreinte, l’oxygène supplémentaire réduira votre niveau de stress ambiant, vous permettant de gérer certains des effets de l’anxiété et de diminuer votre fréquence cardiaque. Si vous voyez d’autres personnes qui semblent sur le point de s’évanouir, essayez de les amener dans un endroit sûr en dehors de la zone de déploiement et encouragez-les à respirer le plus profondément possible.

L’autre chose que les armes chimiques sont censées faire est de nous intimider. Ils sont utilisés pour nous empêcher de sortir de la rue, pour nous empêcher d’atteindre nos objectifs. Si vous construisez encore votre expérience dans la rue, nous vous recommandons de parler à des personnes à la tête froide qui ont une expérience considérable des situations d’ordre public pour savoir à quoi s’attendre et comment gérer le stress des attaques d’armes chimiques. Si vous êtes confronté à une violence policière à grande échelle pour la première fois et que vous avez le choix, il peut être judicieux de suivre votre rythme, en laissant une situation stressante lorsqu’elle devient accablante, afin de développer lentement et régulièrement un ensemble de compétences pour gérer avec elle de manière nivelée. Si vous visez la longévité en tant que participant à des mouvements sociaux, il vaut mieux d’abord faire preuve de prudence que de trop demander à vous-même, d’avoir une mauvaise expérience et de vous retirer de la lutte.

Certains d’entre nous ont été frappés par tout sous le soleil au fil des ans et ont survécu. Le fait que nous ayons l’expérience d’être entourré de camarades qui ont persisté malgré une violence policière intense a fait beaucoup pour démystifier l’armement de la police.

Pour ceux qui sont particulièrement vulnérables

Les asthmatiques et autres personnes ayant des difficultés respiratoires doivent être particulièrement prudents lorsqu’ils sont exposés aux armes chimiques. Cela pourrait signifier apporter un masque à gaz ou être prêt à quitter la zone dès que vous voyez la police se préparer à déployer du gaz. Il semble que les asthmatiques représentent la plupart des décès causés par ces agents chimiques. Pour être clair, alors que ces agents tuent parfois des personnes, être gazé comme asthmatique est rarement mortel.

Selon Sven-Eric Jordt, Ph.D., chercheur sur les gaz lacrymogènes, les enfants sont particulièrement vulnérables aux gaz lacrymogènes en raison de leurs poumons plus petits, qui ont un rapport surface / volume très différent de celui des adultes. Cela n’a pas empêché les agents fédéraux d’employer des gaz lacrymogènes contre les enfants migrants à la frontière américaine.

Immunité

Les rumeurs abondent sur l’immunité au CS ou à l’OC, en particulier dans les milieux militaires.

Certaines personnes semblent être naturellement immunisées contre le gaz CS, ou du moins plus tolérantes. Il est en effet possible de développer la capacité mentale de continuer à fonctionner malgré la douleur et d’autres effets. Mais rien ne prouve qu’il soit possible de développer une immunité physiologique au CS ou à l’OC. En fait, au contraire, une exposition répétée au gaz CS est connue pour provoquer une sensibilisation – le contraire de la tolérance.

Les soldats américains sont exposés au gaz CS au cours de la formation de base dans le cadre de la «formation de confiance dans le masque», visant à démontrer l’efficacité de leurs masques à gaz. Au cours de ces formations, il semble qu’une petite partie de la population (peut-être 2 à 5%, selon les estimations que nous avons vues) est naturellement résistante aux effets du CS. Sur un forum, nous avons lu qu’un soldat qui était très tolérant au gaz CS a laissé quelqu’un le vaporiser de poivre, croyant à tort que le gaz poivré (OC) est la même chose. Il s’est avéré qu’il n’était pas à l’abri du gaz poivré.

L’autre rumeur courante dans les rangs est que les policiers instructeurs développent une immunité au gaz à la suite d’une exposition répétée. Ce qui se passe probablement, au contraire, c’est soit que les officiers qui manifestent une certaine tolérance naturelle au CS soient chargés de la chambre d’exposition CS, soit que ces instructeurs ont développé une tolérance mentale, plutôt que physiologique, pour la douleur et l’inconfort que le gaz provoque.

Dans tous les cas, il est déconseillé de s’exposer régulièrement au gaz CS dans l’espoir de développer une tolérance mentale à son égard. L’exposition au gaz CS peut causer un certain nombre de problèmes de santé à long terme. Il n’y a pas non plus de preuve que la consommation de piments forts ou similaires puisse augmenter votre tolérance à ce sujet.

Certaines académies de police enseignent apparemment des mythes racistes sur le gaz poivré, suggérant sans preuve que les peuples d’Amérique latine et d’Asie de l’Est sont plus tolérants au gaz poivré – et par conséquent, il est sous-entendu, doivent être pulvérisés plus longtemps – en raison de l’exposition à des aliments épicés. Ce n’est que la dernière en date de siècles de pseudoscience suprémaciste blanche justifiant la cruauté.

Selon l’agent, la plupart des effets des agents chimiques disparaîtront après environ 30 minutes d’air frais. Évitez de vous frotter les yeux. Si vous avez des lentilles de contacts, enlevez-les dès que possible.

Rincez-vous les yeux avec de l’eau ou, idéalement, demandez à quelqu’un d’autre de vous rincer les yeux. La meilleure façon de rincer les yeux de quelqu’un est de prendre une bouteille d’eau à jet de style sportif et de vaporiser de l’eau dans ses yeux ouverts. Apportez une bouteille à cet effet et utilisez-la uniquement pour les rinçages; ne buvez pas, de peur de le contaminer avec de la salive. Vous pouvez ouvrir les yeux de quelqu’un avec votre pouce et votre index; portez des gants propres, si vous en avez. Il suffit d’ouvrir un peu les yeux. Commencez à rincer de l’intérieur de l’œil, près du nez, et progressez vers l’extérieur. Faites un œil à la fois. Demandez-leur de cligner des yeux; rappelez-leur de ne pas toucher leur visage. Répétez autant de fois que nécessaire.

Vaporisez l’eau de la bouteille de sport avec une certaine force: le but est de rincer les produits chimiques de l’œil. Rincer vos yeux ne soulagera pas immédiatement la brûlure, mais cela vous permettra de commencer à récupérer.

Pour éliminer les gaz lacrymogènes et autres contaminants de votre peau, lavez-vous à l’eau et au savon. Si le gaz a séché sous forme de poudre sur vous (ce qui est particulièrement possible avec des gaz lacrymogènes expirés), brossez la poudre sur votre peau et vos vêtements avant de rincer. Bien qu’il ait été suggéré que l’eau «active» la forme de poudre d’irritants chimiques, l’expérience a montré qu’il était efficace de l’éliminer avec de l’eau ou du savon et de l’eau.

Lorsque vous rencontrez des gens après avoir été gazé, si vous portez toujours les mêmes vêtements ou si vous avez des restes de gaz dans vos cheveux, prévenez-les. Vous pouvez ne pas être affecté par des traces de gaz qui pourraient encore provoquer une réaction significative chez eux, surtout s’ils souffrent d’asthme ou de conditions similaires. Cela peut également être un problème si vous entrez dans des espaces clos avec d’autres. Considérez le risque d’exposer les autres à des gaz lacrymogènes comme une question de consentement.

Lorsque vous avez quitté la zone de conflit après avoir été exposé, enlevez vos vêtements extérieurs et empaquetez-les jusqu’à ce que vous ayez une chance de les laver. Douchez-vous en frottant vigoureusement votre peau avec du savon. Soyez prudent lorsque vous lavez les produits chimiques de vos cheveux: si des produits chimiques pénètrent dans vos yeux, vos organes génitaux ou des plaies ouvertes, cela vous fera mal.

Pour gérer vos vêtements, lavez-les soigneusement, éventuellement en plusieurs cycles. Faites ensuite fonctionner la machine à laver sans rien dedans pour laver l’intérieur de la machine à laver elle-même. Il est préférable de sécher vos vêtements à l’extérieur sur une corde afin que les effets persistants puissent se dissiper.

Gaz lacrymogène et COVID-19

Les gaz lacrymogènes font couler le nez et les fluides corporels sont des vecteurs efficaces d’infection au COVID-19. Soucieux de minimiser la propagation d’une maladie mortelle, certains médecins qui, autrement, dispenseraient une assistance aux personnes exposées aux armes chimiques ont commencé à préconiser que les gens se soignent pour l’exposition aux armes chimiques s’ils le peuvent. À défaut, vous devez porter des gants, une protection oculaire et un masque lorsque vous traitez une personne pour une exposition à des armes chimiques. Prenez soin de nettoyer et de décontaminer dès que possible.

Lingettes de décontamination

Les forces de l’ordre utilisent les lingettes Sudecon pour décontaminer les personnes du gaz poivré et des gaz lacrymogènes. Les médecins à qui nous avons parlé rapportent qu’ils n’ont pas d’autres éléments de comparaison, mais pensent que les lingettes Sudecon pourraient au moins fonctionner aussi bien que le savon et l’eau sur la peau.

Rosehip Medic Collective à Portland, dans l’Oregon, a publié une recette de lingettes de décontamination de bricolage qui étaient largement utilisées dans les rues imbibées de produits chimiques pendant l’été 2020.

Commencer avec:

1 gallon d’eau chaude (~4 litres)

9 tasses de sucre blanc

2 cuillères à soupe d’acide citrique

Mélangez bien ce mélange, puis combinez-le avec 620ml de shampooing liquide pour bébé et mélangez doucement. Faites tremper des serviettes en papier de haute qualité dans le mélange et emballez-les dans des sacs ziplock quelques-uns à la fois. Ceux-ci doivent se conserver quelques jours ou quelques mois au réfrigérateur.

Les médecins de Portland les fabriquent à l’aide d’une petite machine à rouler pour répartir l’humidité plus uniformément; ils espèrent que cela permettra aux lingettes de se conserver plus longtemps. Cela aide également les médecins à les fabriquer plus rapidement.

Autres recours

Les gens utilisent de nombreux remèdes et traitements différents pour les armes chimiques – du lait aux antiacides et aux préparations à base de plantes. Sur la base de nos conversations avec des street medics et des médecins, nous vous recommandons d’utiliser simplement de l’eau pour rincer les yeux et du savon et de l’eau pour laver la peau. Pourquoi? Après tout, le médecin à qui nous avons parlé a fait remarquer qu’il n’était généralement pas douloureux, sur le plan médical, d’utiliser du lait pour rincer les yeux d’une personne.

Nous préconisons l’eau parce qu’elle est facilement disponible et qu’elle est moins susceptible de provoquer des réactions allergiques. Nous le recommandons parce qu’il n’est pas dégoûtant – se faire arrêter trempé dans du lait n’est pas une expérience agréable – et parce qu’il ne laisse pas de résidu blanc révélateur comme le fait l’antiacide, qui apparaît plus visiblement sur une peau plus foncée et a été utilisé (par exemple , par la police lors du soulèvement de Ferguson) pour marquer les suspects en vue de leur arrestation. Peut-être plus important encore, nous le recommandons car il démystifie les armes chimiques.

L’idée que nous avons besoin d’une sorte de remède spécial pour traiter l’exposition aux armes chimiques ajoute à leur mystique et à la peur qu’elles peuvent inspirer. Mais il n’y a rien de mystérieux dans ces irritants. Lavez-les et mettez-vous à l’air frais. Même si vous n’êtes pas d’accord avec nous pour dire que l’eau est meilleure, veuillez ne pas interrompre les street medics expérimentés qui appliquent des rinçages oculaires à l’eau. Ce n’est pas un comportement utile.

Il existe une technique de protestation obsolète (appelée MOFIBA) qui utilise de l’huile minérale pour nettoyer la peau des contaminants, mais elle est en grande partie hors d’usage parce que, si elle est mal administrée (que ce soit en raison de l’inexpérience ou d’être appliquée dans un environnement tumultueux situation), cela peut faire plus de mal que de bien. Nous ne le détaillerons pas ici. Le savon et l’eau sont efficaces pour nettoyer la peau. Les lingettes de décontamination sont bonnes – peut-être meilleures – si vous les avez disponibles, mais elles ne sont pas nécessaires.

Des soins supplémentaires peuvent parfois être utiles, à la fois médicalement et émotionnellement. Comme l’a dit un street medic, ils frottent de la lotion à l’arnica sur les ecchymoses des menottes parce que lorsque quelqu’un vous montre les ecchymoses causées par les menottes de la police, il vous montre les preuves physiques qu’ils ont été agressés et kidnappés. Lorsque vous examinez ces ecchymoses et appliquez une lotion, vous montrez que ce qui leur est arrivé compte et que les conséquences méritent d’être traitées avec précaution. La lotion à l’arnica aide probablement aux ecchymoses, mais le fait de montrer des soins compte aussi.

Certains manifestants au Chili ont commencé à pulvériser un thé à température ambiante (fait en faisant bouillir des feuilles de laurier) dans les yeux de ceux qui souffrent de gaz poivré, et cela semble être efficace. Ce n’est pas un rinçage mécanique des yeux, mais plutôt appliqué avec un flacon à jet en tant que traitement de suivi pour soulager les brûlures et calmer la personne.

Certains manifestants à Hong Kong ont transporté des vaporisateurs contenant trois cuillères à café de bicarbonate de soude pour 250 ml d’eau. Bien que son efficacité n’ait pas été directement étudiée, elle correspond aux conclusions d’une étude de 2003 selon laquelle les molécules de CS sont instables et que les fluides basiques comme le bicarbonate de soude pourraient accélérer ce processus de dégradation moléculaire.

Le Protocole de Genève

Vous avez peut-être entendu dire que l’utilisation de gaz lacrymogène en temps de guerre est un crime de guerre, interdit par le Protocole de Genève (qui est distinct et antérieur aux Conventions de Genève). C’est vrai. Ce n’est pas seulement que les gaz lacrymogènes ont été accidentellement inclus dans un accord plus large sur l’utilisation des armes chimiques. C’est explicitement nommé dans le texte.

En 1925, après les horreurs chimiques de la Première Guerre mondiale, 38 pays ont signé le Protocole de Genève interdisant l’utilisation des armes chimiques. La plupart des pays signataires ont estimé que cela incluait les gaz lacrymogènes et les herbicides chimiques largués sans discernement en quantités remarquables. Le gouvernement des États-Unis a décidé de ne pas partager cette interprétation. Tout au long des années 1960, les États-Unis ont fait un usage intensif de gaz lacrymogène et d’herbicide (agent orange) au Vietnam.

Aujourd’hui, le Protocole de Genève indique clairement que les gaz lacrymogènes sont spécifiquement interdits.

Les chefs d’État ne veulent pas que quiconque déverse des produits chimiques sur leurs civils – mais si c’est ce qu’il faut pour maintenir l’ordre intérieur, ils sont tous pour. Alors oui, le droit international interdit explicitement l’utilisation de gaz lacrymogène en temps de guerre, le décrivant comme un crime de guerre. Mais les gouvernements conviennent qu’il est bon de l’utiliser sur nous.

Types d’agents chimiques

Nous examinerons ici les propriétés et les effets des agents chimiques les plus courants.

Le gaz CS

Le gaz CS (2-chlorobenzalmalononitrile, C10H5ClN2) est l’agent de gaz lacrymogène le plus courant. Deux scientifiques américains, Corson et Stoughton, ont été les premiers à le synthétiser; ils l’ont nommé d’après eux-mêmes. Il n’a été transformé en gaz lacrymogène que dans les années 1950.

Le gaz CS se trouve principalement dans les cartouches de gaz lacrymogène, mais il apparaît également sous forme de sprays ou dans les armes à impact.

Le gaz CS est perçu comme étant nettement moins toxique que le gaz CN, tout en étant plus efficace pour désactiver les personnes. Il est probablement plus toxique et moins handicapant que l’OC.

Nous savons que le CS peut causer des problèmes cardiaques et hépatiques. Nous savons qu’une exposition intense peut provoquer des brûlures chimiques et des cicatrices. Mais il y a plus.

En termes de létalité immédiate, on suppose que le CS pourrait tuer dans un espace clos; Les manifestants ont imputé plusieurs morts sur la place Tahrir pendant le soulèvement au CS. Mais cela n’a pas été confirmé. Le gaz CS semble être moins capable de tuer immédiatement que les autres agents chimiques. Ses effets à long terme sont toutefois troublants.

La plupart des rapports de toxicité sur le CS datent de plus de cinquante ans; les nouvelles études sont assez rares. L’armée américaine trouve de plus en plus de liens entre le gaz CS et les problèmes pulmonaires persistants en étudiant l’incidence des problèmes pulmonaires avant et après l’exposition des soldats à la chambre à gaz CS.

Le gaz CS est clastogène, c’est-à-dire qu’il peut modifier vos chromosomes. Cela affecte principalement les personnes capables de menstruation. La science a mis du temps à étudier ces effets, mais un grand nombre d’histoires décrivent des fausses couches, des saignements excessifs, des crampes, des caillots sanguins et des convulsions après une exposition au gaz CS.

Le gaz CS (contrairement à l’OC et au gaz lacrymogène russe MPK) n’est généralement pas considéré comme efficace contre les chiens, les ours et certains autres mammifères en raison de la structure différente du canal lacrymal et d’une certaine résistance de la fourrure. Cela cause certainement de l’inconfort et des études ont montré qu’il était capable de tuer des chiens. Des rapports anecdotiques de Turquie le décrivent comme causant la mort d’oiseaux par milliers et aveuglant les chats des rues.

Comme pour toutes les armes chimiques, la police n’utilise pas le CS sous une forme «pure» – et les autres produits chimiques avec lesquels elle est frelatée peuvent également être toxiques. Nous pensons que la version liquide / spray, du moins celle utilisée par la police britannique, utilise la méthylisobutylcétone (MIBK) comme solvant. Le MIBK est lui-même toxique et peut causer des problèmes hépatiques et rénaux.

Au moins lors du siège de Waco, le gouvernement américain a utilisé du CS en aérosol avec le solvant Dichlorométhane, qui a une odeur douce. C’est cancérigène.

Certains camarades ont rapporté qu’au moins une partie du gaz utilisé lors des manifestations du G20 à Pittsburgh en 2009 sentait vaguement le bonbon à la banane.

A CS tear gas canister.

Gaz CN

Le chlorure de phénacyle est un produit chimique couramment utilisé en chimie organique. Lorsqu’il est militarisé comme gaz lacrymogène, il est appelé gaz CN (2-chloroacétophénone). Il a d’abord été développé comme gaz lacrymogène pendant les Première et Seconde Guerres mondiales, bien qu’il ne soit pas connu pour avoir été utilisé pendant celles-ci.

Le gaz CN est disponible dans le commerce auprès de plusieurs fabricants d’armes de la police, bien qu’il n’y ait aucune raison pour qu’il le soit, étant donné qu’il est nettement plus toxique et nettement moins efficace que le gaz CS. Il est moins courant que le CS ou l’OC, mais peut être trouvé dans des cartouches de gaz lacrymogène, des sprays et des armes à percussion.

Le gaz CN était l’ingrédient actif de «Mace», la première marque de spray d’autodéfense, avant le développement d’OC.

Le gaz CN a tué au moins cinq personnes par des lésions cardiaques ou par l’asphyxie. Elle a également provoqué une dermatite de contact – parfois permanente – chez un nombre inconnu de policiers dont les armes chimiques ont accidentellement fui sur eux. Si cela peut blesser la police de cette manière, cela peut aussi nous blesser.

CR Gaz

Le gaz CR (dibenzoxazépine) est un gaz lacrymogène dont l’utilisation aux États-Unis est soupçonnée mais non confirmée. Il a été développé au Royaume-Uni dans les années 1960 et mérite son surnom de « gaz incendiaire » pour sa capacité non seulement de blesser vos poumons et vos yeux, mais aussi de donner à tout votre corps l’impression d’avoir été jeté dans une plaque d’orties. On dit qu’il sent bon.

Le gaz CR est prétendument 6 à 10 fois plus puissant que le gaz CS, et bien que toute la documentation que nous avons trouvée indique qu’il est «moins toxique» que le CS, il est connu pour être capable de tuer des personnes par asphyxie ou œdème pulmonaire (liquide remplir les poumons).

L’une des pires choses à propos du gaz CR est qu’il est beaucoup plus difficile à décontaminer que les autres agents antiémeutes. Il peut persister sur les surfaces jusqu’à 60 jours.

Nous n’avons trouvé aucun fabricant faisant la publicité de produits contenant du gaz CR.

Certains manifestants de Portland supposent qu’ils ont peut-être été exposés au gaz CR parce que certains gaz auxquels ils ont été exposés ont réagi particulièrement fortement à leur sueur. La théorie est que les agents fédéraux, fatigués des manifestants portant des masques à gaz, ont utilisé une arme qui fait souffrir même ceux qui sont masqués. Ces agents fédéraux peuvent avoir accès à d’anciens magasins de gaz CR ou n’ont peut-être pas besoin de passer par les canaux commerciaux publics comme le font généralement la police locale.

Cependant, le gaz CS (et peut-être en particulier le gaz CS expiré, qui pourrait provoquer des flocons plus gros qui persistent plus longtemps sur la peau) réagit également à la sueur pour provoquer des brûlures et peut être dispersé à travers des solvants odorants. Les chimistes et d’autres essaient actuellement de déterminer si le CR ou le DM ont été utilisés à Portland.

Un mystérieux gaz vert utilisé par les policiers pour attaquer les manifestant à Portland a été identifié comme du gaz HC.

Gaz DM

Le gaz DM (Adamsite, Diphenylaminechlorarsine) est un autre agent de gaz lacrymogène largement dépassé et particulièrement vicieux. Des chimistes allemands et américains l’ont développé indépendamment dans les années 1910. Il était à l’origine brûlé dans des « bougies » pour disperser le gaz.

Le gaz DM est particulièrement inefficace comme agent anti-émeute, car ses effets prennent 5 à 10 minutes à s’installer. Il ne serait utile que pour infliger une punition – dans quel but il serait probablement efficace, car ses effets peuvent facilement durer 12 heures. Cela commence comme les autres gaz lacrymogènes, avec une irritation des yeux et des poumons, mais cela se développe en nausées, maux de tête et vomissements persistants.

Le gaz DM a été le plus notoirement utilisé aux États-Unis contre la «Bonus Army», une manifestation de 45 000 vétérans de la Première Guerre mondiale et de leurs alliés à Washington en 1932. Des témoins oculaires disent que le gaz a étouffé deux jeunes enfants, bien que les historiens n’aient pas pu pour le confirmer.

Certaines personnes supposent que le gaz DM était utilisé par des agents fédéraux à Portland à l’été 2020, mais cela reste à prouver. Il y avait des rumeurs décrivant de la fumée verte qui aurait pu être du gaz DM, et des rapports selon lesquels des gaz lacrymogènes avaient fait vomir des gens. Jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de prouver ou de réfuter cela, bien que certains gaz verts utilisés à Portland aient été identifiés comme du gaz HC.

Du gaz toxique DM a été utilisé pour viser les vétérans de la Première Guerre Mondiale qui participaient à la “bonus march”

Spray au poivre OC

OC (oléorésine capsicum) est le seul agent anti-émeute d’origine organique dont nous ayons connaissance. Il est dérivé de la capsaïcine, le composant actif des piments.

En ce qui concerne le but apparent des agents antiémeutes, l’OC semble être le plus efficace: il est nettement plus irritant et incapacitant que le gaz CS ou CN, avec un temps d’apparition plus rapide que l’un ou l’autre, tout en infligeant apparemment beaucoup moins d’effets indésirables à long terme sur la santé de ceux qui y sont exposés.

L’OC a été introduit pour la première fois sous forme de spray au poivre, mais a de plus en plus trouvé son chemin dans les variantes de gaz lacrymogène, apparaissant dans les grenades lacrymogènes (à la fois à combustion lente et dans des nuages ​​de poussière instantanés) et dans les armes à impact.

De peur que nous ne brossions un tableau trop optimiste de l’OC, il peut aussi tuer des gens – en particulier, ceux qui y sont exposés en grande partie, comme lorsque la police torture les personnes arrêtées, ce qui est une procédure assez courante. En particulier, il peut tuer les asthmatiques en bloquant leurs poumons à l’air par un «bronchospasme aigu sévère».

L’OC sous forme de spray est souvent en suspension dans du propylène glycol, qui est relativement inoffensif en soi.

PAVA

Le PAVA (nonivamide, acide pélargonique vanillylamide) est une forme (généralement) synthétique de l’OC qui est plus courante en Grande-Bretagne, où c’est la forme la plus courante de gaz poivré, qu’aux États-Unis. La seule utilisation que nous en avons identifiée aux États-Unis jusqu’à présent est dans les billes de poivre et les munitions FN303.

Le PAVA apparaît naturellement, mais les fabricants le synthétisent généralement. Il est plus stable à la chaleur que l’OC. Il est comestible de la même manière que l’OC. Nous n’avons pas encore trouvé de différenciation particulière entre la toxicité du PAVA et de l’OC.

La plupart des pulvérisations de PAVA sont mises en suspension dans de l’éthanol aqueux. Ceci est parfois appelé PAVA 1. Dans d’autres cas, il est mis en suspension dans un mélange de mono propylène glycol, d’éthanol et d’eau appelé PAVA 2. PAVA 1 est inflammable, tandis que PAVA 2 ne l’est pas. Ni l’un ni l’autre ne sont constitués de produits chimiques que nous savons être particulièrement toxiques.

MPK

Il est peu probable que les lecteurs occidentaux soient exposés au MPK (N-nonanoylmorpholine), un gaz lacrymogène utilisé en Russie qui serait efficace contre les chiens et les personnes trop intoxiquées pour être facilement neutralisées par d’autres armes chimiques. Il n’est pas aussi fort que les autres produits chimiques, il est donc généralement mélangé avec du gaz CS ou CN. Il est vraisemblablement moins toxique que les produits chimiques avec lesquels il est mélangé, car il serait parfois également utilisé comme additif alimentaire.

Fumée

De nombreuses cartouches utilisées par la police ne sont que des grenades fumigènes. La police utilise des grenades fumigènes pour marquer les zones de fumée colorée, pour cacher leurs propres positions et actions, pour semer la panique dans la foule et, éventuellement, pour réfracter les lasers pointés sur leur chemin (nous ne sommes pas sûrs de l’efficacité de cela, car il y a un beaucoup d’informations mitigées sur les lasers). La plupart des fabricants d’armes chimiques proposent également des versions de grenades fumigènes de leurs diverses cartouches et grenades.

De nombreuses grenades fumigènes de type militaire, appelées grenades HC ou HCE, contiennent de l’hexachloroéthane. L’hexachloroéthane est toxique par absorption cutanée, ce qui déprime le système nerveux central; il est présumé cancérigène. À la mi-2020, des agents fédéraux de Portland, dans l’Oregon, ont utilisé des grenades périmées contenant du HC. Selon un chercheur, le HC n’est plus fabriqué aux États-Unis, mais est récolté comme sous-produit d’autres processus chimiques. Bien qu’il soit toxique, il semble considérablement plus sûr que les autres armes chimiques employées par la police.

Les grenades «Saf-smoke», du style fabriqué par Defence Technologies, sont annoncées comme moins dangereuses. Le contenu réel de Saf-smoke et d’autres marques concurrentes de grenade fumigène est exclusif et n’est pas immédiatement disponible pour examen.

A “Saf-smoke” grenade.

Flash-bangs

Ces dispositifs, que les fabricants appellent « dispositifs de diversion » ou « dispositifs de désorientation », sont plus communément appelés flash-bangs ou grenades assourdissantes. Ils produisent un flash intense de lumière et une forte détonation ainsi qu’une certaine force de commotion. La lumière (plus de 8 millions de candelas – aussi brillante que huit millions de bougies) aveugle les spectateurs pendant environ cinq secondes et provoque de graves images rémanentes. Le volume est d’environ 160 à 180 décibels, nettement plus fort que n’importe quel coup de feu que vous entendrez probablement jamais; cela assourdit ceux qui se trouvent à proximité, perturbant le fluide dans l’oreille interne et provoquant parfois des étourdissements.

La police les utilise occasionnellement en conjonction avec des charges à la matraque ou d’autres armes à impact lorsqu’elle souhaite prendre les manifestants au dépourvu. Mais en fin de compte, comme tant de tactiques policières, ce sont des méthodes pour intimider les gens, et non des méthodes qui obligent directement les gens à se soumettre.

Les grenades flash-bang sont généralement en acier massif ou en aluminium, conçues pour ne pas se fragmenter en raison de leur détonation. Beaucoup d’entre eux sont rechargeables.

Certaines grenades flash-bang sont des munitions «d’alerte / signalisation aérienne» conçues pour être tirées en l’air et exploser au-dessus d’une foule. Ceux-ci peuvent venir avec ou sans charges utiles chimiques; chaque munition a une portée différente, allant de 50 à 300 mètres. Il existe également des versions pour les fusils à pompe de calibre 12.

Au moins un fabricant dit qu’il devrait y avoir une zone dégagée de 1,5 à 2 mètres autour du site où un flash-bang va exploser; Pourtant, la police les jette, tire et les font rouler régulièrement dans la foule. Alors que certains sont conditionnées avec des munitions à billes en caoutchouc, la plupart sont conçues pour ne pas causer de dommages par impact. Pourtant, ils peuvent mutiler ou tuer des gens, généralement en les brûlant. Ils sont également connus pour déclencher des incendies, en particulier lorsqu’ils sont déployés à l’intérieur.

Grenades “Flash-bang” (assourdissantes)

Collecter les munitions usées

Comme il y a si peu de veille et si peu d’informations disponibles sur les armes que les contribuables paient pour que la police nous tire dessus, les manifestants se sont mis à documenter les douilles usées pour voir ce qui leur était tiré dessus. La collecte des munitions usées peut contribuer à une analyse de modèle utile. Certaines villes ont des gens qui sont prêts à venir chercher des munitions à cet effet. Si personne dans votre ville ne s’occupe de cela, envisagez de vous en charger vous-même.

La National Lawyers Guild souhaite savoir avec quoi les gens sont touchés ; ils collectent des informations. Nous aussi. Veuillez nous contacter avec des photos et des informations.

La police de Portland semble être convaincue – ou tente de convaincre les gens – que ramasser des munitions usées est un crime et elle a menacé de tirer plus de munitions sur quiconque était surpris en train de le faire. Ils ne sont pas parvenus à déterminer exactement de quel crime il s’agit, et nous n’avons actuellement connaissance d’aucune personne accusée de le faire.

Les munitions de la police sont souvent trouvées non explosées ou non tirées. Nous ne savons pas si cela est dû au fait que ces cartouches tirent sans se déployer correctement, si elles bloquent l’arme et sont éjectées sans avoir été percutées, ou si la police lâche simplement des munitions au sol par accident.

Lors de l’ouverture d’un sac de munitions usées, il est possible de ressentir les effets secondaires des résidus de gaz. Pensez à les ranger dans des sacs ziplock. Ne les manipulez qu’en plein air avec des gants et des vêtements de protection.

Marquage

La police tente parfois de marquer les personnes participant à des manifestations ou soupçonnées de crimes dans l’espoir de les arrêter plus tard. Dans certains cas, ils peuvent simplement utiliser le marquage pour nous effrayer en nous faisant croire qu’ils viendront nous chercher, dans l’espoir de limiter ce que nous choisissons de faire dans la rue. Nous connaissons bien plus d’exemples où la police a utilisé le marquage que d’exemples où ce marquage a été utilisé plus tard pour identifier des personnes à arrêter ou a été présenté comme preuve au tribunal. Nous serions ravis d’entendre toute personne ayant plus d’informations sur le marquage, que ce soit par expérience ou par recherche.

Il y a des rapports de police utilisant des billes à poivre pour marquer au moins aussi loin que les manifestations de 2003 à Miami contre la réunion ministérielle de la Zone de libre-échange des Amériques et les manifestations de la guerre en Irak de la même époque.

Nous avons pu identifier au moins sept moyens par lesquels la police marque les personnes:

Malodorants

Poudre temporaire

Peinture lavable

Peinture indélébile

Colorant UV

Marquage ADN

Il est probable qu’un colorant, coloré et visible soit également utilisé. Ceux-ci sont souvent associés à d’autres effets, tels que des “sacs de fèves” de calibre 12 chargées de poudre verte fluorescente ou des balles FN303 qui ajoutent de la peinture ou de la teinture aux armes d’impact. Nous avons également reçu des informations selon lesquelles la police de Portland a fait briller des pointeurs laser verts sur les toits pour marquer les manifestants comme cibles d’armes à impact ou d’arrestation.

Il semble qu’il n’y ait qu’un seul produit malodorant sur le marché, le BIP Malodorant 40 mm de Security Devices International, Inc. Il est destiné à marquer les gens par son odeur et aussi à dissuader la foule. L’odeur a été décrite par Fox News comme « un mix entre la salade aux œufs et les déchets» et on dit qu’elle se disperse assez rapidement. Aucun de nous n’a entendu parler de son utilisation lors de manifestations.

La poudre de marquage, la peinture ou le colorant peuvent être appliqués par tout moyen d’administration de produits chimiques. Les pistolets de paintball, les fusils à pompe et les lanceurs multicoups ont tous des cartouches de marquage disponibles, et nous avons entendu des rapports de police ajoutant de la peinture ou de la teinture à leurs canons à eau.

Nous n’avons pas encore trouvé d’informations sur la composition exacte de la peinture ou du colorant couramment inclus dans les tours de marquage. Certains fabricants divisent leurs produits en «lavable», «indélébile» et «UV» ou en «poudre» et «liquide». Security Devices International, Inc., par exemple, affirme que ses munitions de marquage liquides laissent une «tache semi-permanente» qui «reste sur la cible et les vêtements jusqu’à 24 heures». La fiche technique pour cette munition particulière se réfère à son contenu comme un mélange exclusif de matériaux inertes. Les autres entreprises ne sont pas plus explicites.

Retirer la peinture

Le moyen le plus simple de traiter une marque sur vos vêtements qui vous identifie comme suspect est de vous débarrasser des vêtements. Vous devez prendre cette décision en fonction de leur importance pour vous et des raisons pour lesquelles vous craignez d’être arrêté. Une affaire judiciaire est généralement plus chère qu’un coupe-vent. Vous pourrez peut-être aussi laisser un vêtement quelque part – par exemple, dans un buisson ou une poubelle – et revenir plus tard pour voir si vous pouvez le récupérer.

La peinture et la craie lavables devraient être les plus faciles à enlever. On doit se laver la peau avec de l’eau ou du savon et de l’eau et frotter. Une façon d’éliminer la peinture à l’eau des vêtements est de laisser sécher la peinture, puis de gratter autant que vous le pouvez avec un couteau à beurre ou le dos d’une cuillère; puis lavez l’article à la main, en passant de l’eau tiède à travers le tissu derrière la tache, en le tamponnant avec un chiffon ou une serviette en papier; puis mélangez la moitié du détergent et la moitié de l’eau et frottez cela sur la tache. Ensuite, rincez et répétez la dernière étape jusqu’à ce que la tache disparaisse ou que vous n’ayez plus de peinture sur les vêtements. Dans le pire des cas, essayez d’utiliser de petites quantités d’acétone (dissolvant pour vernis à ongles) ou d’alcool à friction, mais sachez que cela pourrait endommager le vêtement.

La peinture à base d’huile, qui pourrait être utilisée dans la peinture «indélébile», peut être enlevée de la peau en mélangeant de l’huile d’olive et du savon à vaisselle, en faisant mousser votre peau et en la rinçant, en répétant si nécessaire. Vous pouvez enlever la peinture à l’huile des vêtements en mettant vos vêtements à l’envers sur une pile de chiffons ou de serviettes en papier, puis en versant de la térébenthine ou un autre diluant à peinture sur le tissu par derrière la tache, en le tamponnant avec des chiffons. Une fois que plus aucune peinture ne sort de cette façon, frottez du liquide vaisselle sur la tache, puis laissez les vêtements dans de l’eau chaude savonneuse pendant la nuit. Rincez-le soigneusement le matin, puis jetez vos vêtements dans une machine à laver.

L’encre UV peut également être retirée de la peau et des vêtements. À certains égards, elle peut être plus facile à nettoyer que d’autres encres, car elle ne sèche pas vraiment sauf sous la lumière UV (nous ne savons pas si la lumière UV du soleil la fera sécher). La plupart des encres UV semblent être solubles dans l’alcool, donc l’utilisation d’alcool à friction ou même de laque pour cheveux devrait aider à l’éliminer de la peau. Les autres recommandations que nous avons vues incluent le lavage avec de l’eau de Javel diluée ou le frottement de votre peau avec un mélange abrasif de sucre et de liquide vaisselle. D’autres encore soutiennent que l’eau chaude savonneuse et l’abrasion abondante feront l’affaire. Vous pouvez essayer de laver vos vêtements à plusieurs reprises dans l’eau chaude, en vérifiant avec une lampe de poche UV au fur et à mesure.

Il existe de petites lampes de poche bon marché disponibles avec des LED régulières et UV. Habituellement, ils sont utilisés par les employés qui travaillent dans la sécurité pour rechercher des empreintes digitales ou par des personnes qui vérifient la présence de punaises dans leur literie.

Marquage ADN

Il y a de la peinture, de l’encre invisible, puis il y a… le marquage ADN. En fait, il y a deux choses différentes que l’on appelle le marquage ADN. Le premier est une arme chimique, généralement un spray, qui contient un mélange unique de différents métaux et d’autres matériaux, agissant comme une sorte d’empreinte chimique qui peut être identifiée plus tard. Ce type de marquage utilise le mot ADN uniquement comme jargon publicitaire. Chaque canette, ou jet de canettes, peut conserver sa propre empreinte digitale, bien que nous n’ayons pas été en mesure de le confirmer.

L’autre style de marquage ADN utilise l’ADN, littéralement. Ce marquage ADN est un système qui marque une cible avec de l’ADN synthétique qui peut vivre sur les vêtements ou la peau pendant plusieurs semaines. Les deux systèmes de marquage ADN fonctionnent de la même manière: si une personne est identifiée plus tard au moyen de ces étiquettes, cela peut fournir des preuves concrètes devant le tribunal la reliant à un comportement criminel potentiel.

Il y a toutes les raisons de croire que la police utilise l’une de ces méthodes ou les deux, bien qu’il soit difficile de savoir laquelle et à quel moment précisément ils l’utilisent. La munition de marquage ADN de 40 mm, par exemple, fabriquée par Security Devices International, Inc, utilise un «taggant botanique crypté dans l’eau» qui, selon nous, fait référence à l’ADN synthétique réel.

Tous les matériaux de marquage ADN que nous avons pu trouver semblent être suspendus dans de l’encre UV pour être dispersés, même si nous ne savons pas pourquoi ils devraient l’être.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons entendu parler d’aucune arrestation ou affaire judiciaire liée au soulèvement de 2020 impliquant un marquage ADN. La plupart des arrestations criminelles de manifestants après les faits semblent reposer sur des images diffusées en direct et des publications sur les réseaux sociaux. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas utilisé ou qu’il ne sera plus utilisé à l’avenir.

Sur Twitter, la police de Minneapolis a ouvertement discuté de l’utilisation d’un spray de marquage ADN, bien qu’elle n’ait pas spécifiquement affirmé l’avoir utilisé sur des manifestants. Il est possible qu’ils aient confondu «marquage UV» et «marquage ADN».

Suppression du marquage ADN

Puisque toutes les preuves disponibles suggèrent que le marquage ADN est transporté dans un colorant UV, il semble probable qu’il puisse être éliminé de la même manière que l’on procède à l’élimination du colorant UV. La plupart des fabricants affirment que le marquage dure «plusieurs jours» ou «plusieurs lavages», même si au moins un affirme qu’il dure «des semaines».

Un fabricant, Security Devices International (SDI), affirme qu’il dure 3 à 5 jours sur une personne mais 2 à 5 ans sur les vêtements.

Les rumeurs de Portland suggèrent que l’ADN synthétique est dégradé par la lumière UV. Certaines personnes ont suggéré que tous les vêtements que l’on ne voudrait pas détruire ou jeter – par exemple, les gilets pare-balles – devraient être laissés au soleil pendant plusieurs heures, quelqu’un les tournant régulièrement pour s’assurer que toutes les parties des objets sont exposées. La lumière du soleil est mauvaise pour les polymères plastiques des armures, en particulier les gilets pare-balles souples, donc cela peut ne pas être recommandé pour certains matériaux. Les gens suggèrent également d’utiliser de l’alcool ou du peroxyde d’hydrogène pour briser l’étiquette ADN, mais cela pourrait également dégrader le matériau, en particulier dans le cas du peroxyde d’hydrogène.

Tout dépend de l’importance de détruire les preuves que vous étiez dans une foule particulière à un moment donné. Selon la gravité du risque, vous pouvez remplacer tous vos vêtements affectés et passer beaucoup de temps à laver et à exfolier – ou vous pouvez simplement tout laver plusieurs fois, prendre quelques douches et vous contrôler avec une lumière UV.

Sélectionnez un ADN

SelectaDNA au Royaume-Uni a peut-être été la première entreprise à développer un marquage ADN synthétique à usage policier. SelectaDNA vend des vaporisateurs d’ADN, des gels et d’autres appareils directement aux consommateurs à des fins de sécurité à domicile. Ils vendent également des armes pneumatiques de calibre .68 moins meurtrières, un fusil et un pistolet, pour tirer des cartouches de marquage ADN sur les émeutiers. Ces deux pistolets ont une portée effective de 30 à 40 mètres et utilisent des chargeurs à 8 cartouches et une cartouche de CO2 jetable de 20 cartouches. Ils sont semi-automatiques et peuvent tirer six coups en une seconde. Chacun est équipé d’une caméra. On ne sait pas si les plombs SelectaDNA peuvent être tirés par d’autres pistolets à air de calibre .68.

Chaque paquet de 16 pastilles est codé de manière unique. En théorie, cela signifie que la police peut faire plus que dire que «cette personne était à la manifestation où nous avons tiré sur tout le monde avec de la peinture verte, vous pouvez le dire à la peinture verte» – ils peuvent affirmer que «c’est quelqu’un que j’ai tiré avec l’une de ces 16 pastilles, comme enregistré sur l’horodatage de la caméra de mon fusil. »

Les brins synthétiques d’ADN sont portés par un substrat d’encre UV. Il peut être détecté sur un suspect avec une lumière UV ou senti par des chiens spécialement dressés. Vraisemblablement, les chiens sentent l’encre UV, pas l’ADN lui-même.