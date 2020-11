Chile: a Linha de Frente — e o Caminho Para as Urnas

No último dia 25 de outubro, o Chile realizou uma votação histórica sobre a possibilidade de substituir a constituição herdada da ditadura do assassino em massa Augusto Pinochet. 78% dos eleitores pediram não apenas a substituição da constituição, mas também a convocação de um corpo inteiramente novo de representantes para redigir o novo documento ao invés de permitir que os legisladores atuais participem do processo. Embora seja amplamente entendido como uma vitória popular que rejeita a política institucional, também devemos entendê-lo como uma estratégia para atrair aqueles que participaram do “estallido social” — que começou no Chile há um ano atrás — para o processo de representação e legislação, domando o impulso do movimento que obrigou o presidente Sebastián Piñera a convocar este referendo em primeiro lugar. No relato a seguir, os participantes relatam as manifestações que comemoram o primeiro aniversário do levante de 2019 e comemoram o resultado do referendo, explorando as possibilidades e limitações do atual movimento.

“Somente lutando na rua é que o povo avança.”

Um recente artigo de duas partes publicado no site de notícias anarquista It’s Going Down analisou o surgimento da “linha de frente” nos movimentos de protesto dos Estados Unidos. Vimos esse fenômeno surgir em todo o mundo, de Hong Kong ao Chile, no qual os manifestantes usam uma série de táticas para defender seus companheiros da violência policial.

Nesse artigo, nossos amigos argumentam que a “linha de frente” (ou primera línea, como ficou conhecido no território chileno) perde seu poder quando a polícia retoma a iniciativa, determinando o terreno em que o conflito de rua pode ocorrer e preparando esse terreno para dividir grupos e minar a força do movimento. Tanto nos Estados Unidos quanto no Chile, insurreições longa data enfrentam eleições históricas: o referendo constitucional de 25 de outubro no Chile e as eleições presidenciais apertadas nos Estados Unidos. As novas táticas que aprendemos nas mobilizações de rua terão um papel crucial em quaisquer formas de contestação que se desenvolvam fora desses espetáculos eleitorais. Oferecemos reflexões sobre as alegrias e frustrações que o movimento no Chile viveu nas últimas semanas, desde a preparação até o primeiro aniversário dos levantes chilenos em 18 de outubro até hoje. Esperamos fornecer informações sobre os possíveis obstáculos e possibilidades dessas táticas, a fim de preparar os meios para articular e lutar por nossa visão de um mundo melhor nos movimentos futuros ao redor do mundo.

Enquanto o aniversário de 18 de outubro celebrou a “primera línea” na Plaza Dignidad, o aniversário da “maior marcha da história do Chile” foi celebrado com o referendo constitucional de 25 de outubro, uma concessão que o presidente chileno Sebastián Piñera havia feito na esperança de apaziguar o movimento. Milhares de pessoas se aglomeraram na Plaza Dignidad para comemorar a “aprovação” – a grande maioria votou a favor de um novo referendo constitucional, descartando a constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

Esses aniversários contrastantes apresentam duas comemorações distintas: a nova comunidade em revolta que surgiu em torno das estações de metrô queimadas de 18 de outubro de 2019 contrasta com os arranjos institucionais que visam suplantar a revolta. Enquanto a pandemia COVID-19 acabou com os aspectos mais visíveis da comunidade surgida com a revolta, a chegada da primavera e o aniversário da revolta de outubro de 2019 permitiram novas mobilizações de rua e atividades combativas. Encapuchadxs (manifestantes mascarados) recuperaram a força e atacaram distritos policiais,[^ 1] saquearam lojas e expulsaram a polícia da Plaza Dignidad pela primeira vez desde a pandemia de COVID-19. Por outro lado, disputas mesquinhas e brigas ocorreram entre diferentes grupos de linha de frente no meio da Plaza Dignidad, rompendo a solidariedade que existia desde outubro de 2019.

Aniversário do estallido social.

As práticas da linha de frente serviram para resolver divisões de longa data entre os diferentes grupos políticos — hinchadas (torcidas organizadas de futebol) apoiando times opostos, anarquistas, mapuche, rotos (proletariado lumpen autoidentificado), estudantes do ensino médio e desistentes — que lutaram na frente juntos. Este combate de rua forneceu novos meios de contestar o espaço público: mercados de rua informais, recuperação de terras indígenas, _ tomaterrenos em regiões periurbanas, _ iniciativas autônomas de apoio mútuo nos bairros, arte de rua e grafite. Em todos esses contextos, formas heterogêneas de participação trouxeram as pessoas para a comunidade da revolta, todas recorrendo a diferentes ideais e práticas, mas criando juntas uma força ingovernável.

O Primeiro Aniversário: Dia a dia

Para entender o movimento que se contrapõe à política eleitoral no Chile, não podemos nos concentrar em um único dia — temos que olhar para todas as diferentes formas como ele se manifesta de um dia para o outro.

.Marcha mapuche. A faixa diz “Assassinadxs na Democeracia”, mostrando os rostos de algumas das vítimas da violência estatal chilena.

Segunda-feira, 12 de outubro de 2020: Dia Internacional da Resistência Indígena

Uma marcha de cerca de 5.000 pessoas começou a deixar Plaza Dignidad às 11h em direção a La Moneda, _ o palácio presidencial. Como no dia da resistência indígena do ano passado, as organizações políticas mapuche, sindicatos, comunidades aimarás e grupos de dança desfilaram pela rua. Mas, neste ano, as pessoas marcharam pela avenida principal de Santiago, _La Alameda, _ sob novas faixas: a _Coordinadora de Victimas por Trauma Ocular (coordenação de vítimas de trauma ocular), a Coordinadora 18 de Octubre e outros grupos que surgiram a partir desta ano de revolta. Vendedores ambulantes e rescatistas (equipes de médicos ambulantes) voltaram ao centro da cidade para fornecer o necessário para a mobilização das ruas.

Por volta das 13h, a marcha chegou à tropa de choque que bloqueou La Alameda perto do palácio presidencial. Os manifestantes tentaram passar por eles jogando pedras e coquetéis molotov antes de finalmente retornar à Plaza Dignidad. Coquetéis molotov são uma visão rara no início do dia, mesmo para os padrões de Santiago. Mas, como dizem, “são sempre 5 horas em algum lugar.” De volta à Plaza Dignidad, a aglomeração continuou ao longo do dia.

Dançarinxs Aymara.

Dançarinxs Aymara.

Quarta-feira, 14 de outubro de 2020: Carreata de Barras Bravas do time de futebol Colo Colo; Ataque à Delegacia de Polícia de Lo Hermida, Peñalolén.

Às 19h, os torcedores do Colo Colo se reuniram na Plaza Dignidad, bloqueando o trânsito com centenas de carros. De acordo com um morador próximo, não ficou claro por que a manifestação foi organizada:

“Teve um jogo do Colo Colo hoje contra o Unión Española, mas o Colo Colo não ganhou … Eu estava em casa cozinhando o jantar e então ouvi fogos de artifício na Plaza e decidi sair para ver o que estava acontecendo. As pessoas bloquearam o trânsito de ambos os lados com carros e estavam tocando música e dançando nas ruas. Pessoas escalaram a estátua de Baquedano e lançaram fogos de artifício. Após cerca de 30 minutos, os carros desceram a Alameda. As pessoas agitavam bandeiras enquanto se sentavam na parte traseira de suas caminhonetes, em cima de seus carros ou penduradas nas janelas de seus carros. Entre os carros, as pessoas marcharam e andaram de bicicleta, cantando e gritando. “

A carreata continuou por vários quarteirões pela La Alameda até chegar ao bloqueio policial no centro. Lá, as pessoas ergueram barricadas em chamas e lutaram contra a polícia antes de virar para o sul pela Maciver, uma rua estreita de mão única. A marcha e o cortejo continuaram por alguns kilômetros; alguns carros começaram a se dispersar; o restante chegou no Barrio Franklin, zona centro-sul.

Em Peñalolén, uma comuna no sudeste de Santiago, uma pequena multidão de manifestantes atacou a delegacia local dos carabineros com pedras e coquetéis molotov. Poucos dias antes, um agente secreto tinha sido revelado como um infiltrado nas ollas comunes (cozinhas comunitárias) do bairro. A polícia prendeu dez jovens sob a alegação de que eles eram membros da el anti-yuta 21 (anti-policiais), que eles afirmam ser um grupo organizado dedicado a atacar a polícia do bairro … e participar de ollas comunitárias.

A periferia de Santiago desenvolveu táticas para fugir da polícia e estabelecer um terreno favorável para resistir à vigilância e controle. Esses movimentos localizados têm ocorrido simultaneamente, mas longe do movimento na Plaza Dignidad. Como argumentamos em nosso artigo anterior, as ollas comunes na periferia demonstram essas estratégias em parte ao se recusarem a buscar autorização do governo para distribuir alimentos. Parece que a polícia compartilha dessa análise e teme o poder desenfreado da auto-organização, a julgar por sua decisão de enviar agentes disfarçados para se infiltrar nessas iniciativas. Chegaram ao ponto de dar a esse infiltrado em particular a identidade de uma pessoa real: um residente de Santiago de 21 anos, cuja documento havia sido tomado pelos policiais que o detiveram meses antes.

Lutando contra um * guanaco *, um canhão de água blindado, durante a marcha Mapuche.

Sexta-feira, 16 de outubro de 2020: Todo o Ritmo e Ritual da Plaza Dignidad

Nas últimas semanas, vimos mais e mais pessoas retornando a Plaza Dignidad toda sexta-feira. A marcha desta sexta-feira foi a maior desde a chegada da pandemia COVID-19. O que chamou a atenção foi a ausência da polícia: barricadas marcavam todos os cruzamentos da Vicuña Mackenna (a estrada central que atravessa Santiago de norte a sul) e La Alameda. Embora confrontos esporádicos entre a polícia e a linha de frente tenham ocorrido nas partes sul e leste, a polícia não conseguiu expulsar os manifestantes até as 21h. Naquele momento, um muro de guanacos (carros blindados equipados com canhões d’água), zorrillos (caminhões de distribuição de gás lacrimogêneo) e caminhões da polícia empurrava a multidão para o leste e norte com gás lacrimogêneo e jatos d’água.

Marcha Mapuche.

Sábado, 17 de outubro de 2020: Bicicletada feminista pelo Apruebo e Inauguração do Museo del Estallido

Às 11 horas, uma multidão de 1000 ciclistas partiu do Parque Almagro, no sul de Santiago. Depois de chegarem à Plaza Dignidad, muitos continuaram para o leste ao longo do rio, enquanto outros permaneceram no Parque Forestal próximo para aproveitar o lindo dia de primavera.

No final do dia, o Museo del Estallido Social realizou sua inauguração. Graças às doações de participantes do movimento, o museu coletou uma grande coleção de testemunhos gravados de brutalidade policial, memorabilia física, fotografia e mídia impressa do ano passado. Do site:

“Este Museu… é uma plataforma autogerida que surge da necessidade de documentar testemunhos e acontecimentos da Explosão Social ocorrida no Chile desde 18 de outubro de 2019. O caráter rizomático da rebelião social se traduz na ausência de lideranças e porta-vozes. A explosão é considerada legítima por ser orgânica e sem mediação. Primeiro, pela ampla participação na explosão social. Em segundo lugar, porque a amplitude das demandas dentro da explosão responde a um descontentamento insustentável em torno do modelo político e econômico que prevaleceu desde a Ditadura, protegido por uma Constituição espúria. ”

Artista mapuche carregando a frase “Basta de zonas de sacrifício”

Domingo, 18 de outubro de 2020: o grande dia

“Acordei às 10h30 ao som de cacerolazos, _ como no início do _estallido do ano passado. Eu olhei pela minha janela e vi uma pequena multidão marchando pela rua, batendo potes e panelas, e indo em direção a Plaza Dignidad. Corri para a cozinha para pegar uma colher de pau e uma panela para que pudesse me juntar a ela da janela do meu quarto antes de eu ir para a praça.”

–Emilia, participante.

Desde manhã, as manifestações se iniciaram em vários bairros de Santiago com destino ao centro. Grupos de jovens chegaram preparados com latas de spray e cola para decorar cada edifício por onde passavam.

Novos cartazes apareceram no aniversário de um ano do levante.

Os limites da Primera Línea

Durante a maioria das mobilizações, o conflito entre a primera línea e a polícia ocorre a apenas alguns quarteirões da praça. Dias antes do aniversário, a polícia havia anunciado que mobilizaria 40.000 policiais em todo o país. Embora devamos supor que havia policiais à paisana escondidos na mobilização, na maior parte do dia nenhum policial uniformizado chegou a menos de um quilômetro da praça. Sem enfrentamentos de rua ocorrendo em conjunto com as festividades em Plaza Dignidad _, a maioria parte da _primera línea permaneceu na praça com a multidão.

A falta da presença da polícia permitiu que os grupos conseguissem auto-organizar com segurança outras atividades, como um show punk realizado sob um monumento ao sul de Plaza Dignidad. No entanto, por volta das 16h, começou uma briga entre torcidas de times adversários — Colo Colo e Universidad de Chile — no espaço entre o show punk e a praça. Não estava claro como essa luta começou. Alguns alegaram que pessoas que não gostavam da música jogaram pedras nos punks, o que se transformou em uma luta entre os times adversários que foram pegos no fogo cruzado. Outros disseram que começou como uma luta entre as torcidas para assumir o controle da estátua de Baquedano porque cada equipe queria uma oportunidade para tirar fotos no topo do emblemático monumento com as bandeiras de sua equipe. Independentemente de como começou, as pessoas fugiram da praça durante a briga, se esquivando de pedras e sinalizadores.

Participantes da primera línea quebrando concreto para retirar pedras durante manifestação Mapuche.

Essa briga entre membros da primera línea que eclodiu no meio da Plaza Dignidad sugere um grande limite para o formato da linha de frente: sem essa tática, não existem pessoas da linha de frente. Muitas vezes, as pessoas só erguem barricadas quando a polícia está por perto, em vez de criar preventivamente um terreno favorável para mobilizações de rua. A principal prática da primera línea é reagir aos ataques policiais em vez de tomar a iniciativa.

O poder da linha de frente é que se baseia em práticas compartilhadas das quais todos podem participar, independentemente da ideologia política e das diferenças sociais. No entanto, nem a auto-identificação nem o reconhecimento externo como “pertencer à primera línea” podem substituir as experiências compartilhadas que unem esses diferentes grupos. Sem a tentativa da polícia de esvaziar a praça, essa coesão se desgastou à medida que os grupos lutavam entre si por espaços simbólicos e pela capacidade de ditar como a marcha seria representada.

Uma maneira das pessoas da primera línea conseguirem superar isso seria se as mobilizações de rua pudessem tomar a iniciativa, experimentando novas táticas na periferia da mobilização principal. Então, mesmo que a polícia não esteja imediatamente presente, a primera línea pode transformar o terreno de uma maneira que a polícia teria que responder. Em vez de emergir apenas em resposta às ações policiais, a primera línea poderia conquistar espaços maiores na cidade, revelando novas maneiras de as pessoas participarem do movimento, independentemente das diferenças políticas e sociais.

“Me encontrei com um amigo na Plaza Dignidad que me disse que um posto de gasolina próximo estava sendo saqueado. Decidimos ir dar uma olhada. Apesar de não ter sobrado nada, nós pegamos um monte de sanduíches embalados e sucos de frutas chiques para compartilhar com nossos amigos na praça. Cinco minutos depois, a polícia chegou ao posto de gasolina e eclodiram brigas entre a multidão e a polícia. Encharcados pela água lançada pelos guanacos, voltamos para a praça, onde vimos gente gritando e jogando pedras. ‘Ah não! A polícia está tentando dispersar a praça? ‘Não, descobriu-se que as pessoas estavam jogando pedras umas nas outras e outras fugiam. Percebendo que estava no meio dos dois grupos opostos, me movi rapidamente para desviar das rochas e chegar a uma distância segura.”

Relato anônimo

“Marrichiweu” em idioma Mapuche significa “Dez vezes venceremos”. Villa Francia é um bairro rebelde.

A Volta dos Saques

Ao mesmo tempo em que estourou a briga entre as toricidas de futebol, as pessoas saqueavam as lojas ao redor da Plaza Dignidad. O maior desses negócios incluía um posto de gasolina COPEC, um supermercado Santa Isabel e o hotel Crowne Plaza. Enquanto a polícia prendia os primeiros saqueadores de Santa Isabel, eles não conseguiam defender o supermercado. Quando a polícia saiu, multidões se formaram em torno do supermercado; mas foram evacuadas ao fim do dia. Duas igrejas do século XIX também foram saqueadas e totalmente queimadas: a Parroquia de La Asunción, uma igreja do século XIX que também funcionou como um centro de tortura na época da ditadura, e a Iglesia San Francisco de Borja , _ a igreja oficial dos _carabineros.

Muitas vezes esquecemos que saquear é um ato de festa, cuja importância excede o ato físico de roubar. No hotel Crown Plaza, famílias inteiras e pessoas de todas as idades entraram no prédio apenas para ver como era o interior, curtindo a adrenalina da invasão. Amigos trocaram mensagens de texto entre si para anunciar quando o prédio estava sendo saqueado para que as pessoas pudessem obter alguns produtos grátis ou se juntar ao novo protesto de rua que se reuniu do lado de fora. Em uma tarde ensolarada de domingo, a volta dos saques acrescentou a sensação de que a praça era mais uma vez um espaço ingovernável que abrigava todos os participantes.

Um freezer saqueada em chamas

As pessoas saqueavam por necessidades básicas independentemente de seu valor econômico. O Crown Plaza Hotel foi saqueado em busca de móveis para levar às barricadas. No armazém Santa Isabel, encapuchadxs empurraram um freezer inteiro de sorvete para distribuir para a multidão. Depois que a geladeira ficou vazia, eles a empurraram para a barricada em chamas. O posto de gasolina COPEC tinha pouco mais a oferecer do que álcool e junk food. No entanto, as pessoas levaram batatas fritas e cerveja, que circularam entre os manifestantes na Plaza Dignidad. Vale ressaltar que as prateleiras de itens de necessidades básicas foram as primeiras a serem esvazidas: fraldas, leite em pó para bebês, produtos de hortifruti e carnes. Os eletrônicos de lá poderiam ser vendidos online por dinheiro que poderia comprar quantidades muito maiores desses produtos do que as pessoas poderiam carregar, mas as pessoas se mantiveram focadas nas necessidades básicas que estavam além de seu alcance durante a crise econômica em curso. [^ 3]

A polícia e a esquerda institucional procuram criar distinções entre protestos “criminosos” e os que “respeitam a lei”. Embora o saque fosse entendido como um golpe apropriado contra as instituições físicas do poder político no Chile, atacar igrejas era polêmico porque elas parecem estar fora do conflito social existente. Rumores abundam. Os agressores eram manifestantes ou apenas jovens delinquentes? La primera linea ou anarquistas? Muitos pessoas da direita chegaram a afirmar que eram agentes secretos enviados pelo governo venezuelano. Muitos esquerdistas afirmaram que foi uma montaje — agentes infiltrados da polícia realizando ações violentas para fazer os manifestantes parecerem violentos e, portanto, ilegítimos. No entanto, como outros argumentaram, a destruição de propriedade de instituições abusivas na verdade aumenta o apoio a movimentos nascentes e ressalta a ilegitimidade dos regimes políticos.

O incêndio da igreja onde os carabineros se absolvem de seus pecados.

Recusando-se a adicionar combustível aos rumores, muitos pessoas de esquerda tentaram explicar os ataques às duas igrejas. Por exemplo, a igreja oficial dos carabineros, localizada logo atrás de um grande monumento à instituição policial, foi entregue à polícia nacional durante a ditadura de Pinochet. Desde a ditadura, a polícia e os militares chilenos têm suas próprias instituições paralelas e separadas, incluindo tudo, desde hospitais até sistemas de pensão do governo, e com a Igreja Católica chilena não é diferente. A igreja de São Francisco de Borja realiza cultos especiais especificamente para carabineros e suas famílias. Desde o _estallido, _ a polícia tem usado esta igreja como palco para as operações de dispersão da multidão, erguendo uma parede de barricadas de concreto ao redor da igreja e do complexo memorial. A decisão de transformar a igreja em parte do policiamento a torna alvo de ira no contexto de agitação generalizada.

No entanto, consideramos insuficiente adotar os termos do debate estabelecido pelos críticos ou pela polícia. Isso é o que ocorre quando tentamos refutar rumores infundados justificando a destruição de propriedade após o fato. A polícia e os observadores externos tentam constantemente distinguir entre os elementos “criminosos” e “cumpridores da lei” nas manifestações de rua. Essa manobra visa fazer com que partes da multidão se entendam como “cumpridoras da lei” e, portanto, legítimas, a fim de que se distanciem das ações ocorridas ao longo da mobilização nas ruas. Para qualquer pessoa que apoie a revolta, é evidente por que as igrejas usadas pela polícia e pelos militares podem se tornar alvos da fúria de uma multidão. Ao tentar justificar as ações que a polícia condena, corremos o risco de manter o quadro de “bom” manifestante versus “mau” manifestante.

Em vez de buscar justificar a destruição de propriedade em uma mobilização de rua mais ampla de acordo com uma estrutura de * protesto político *, podemos avaliar a importância de uma ação particular iluminando a ética demonstrada pela multidão. A polícia e outros críticos da revolta esperam estabelecer uma associação entre governabilidade e bem-estar da comunidade. Em vez disso, podemos apontar as maneiras como as pessoas em situações ingovernáveis agem para preservar seu bem-estar coletivo enquanto, juntas, se tornam ingovernáveis.

Bombeiros tentam apagar o fogo na igreja dos carabineros.

Enquanto as igrejas eram saqueadas, as pessoas aplaudiam ao ver bancos e estátuas acrescentados às barricadas. Quando ambulâncias e caminhões de bombeiros chegaram, os manifestantes correram para limpar um caminho e, em seguida, rapidamente colocaram os obstáculos de volta na estrada. Quando a igreja pegou fogo, as pessoas gritaram _ “Que se queme!” _ (“Deixe queimar!”). Apesar do apoio da multidão à ação, os manifestantes salvaram a parte mais importante da igreja: uma casinha de cachorro no jardim ao lado para cães de rua da vizinhança. Quando encapuchadxs estava prestes a colocar a casinha no fogo, outros manifestantes gritaram: _ “No la casita, es para los perros del barrio” _ (“A casinha, não! É para os cachorros de rua do bairro.”) . Xs encapuchadxs carregaram a casa de cachorro de volta para o jardim, devolvendo-a ao seu local original. Apesar de ser comum que os manifestantes tentem impedir xs encapuchadxs de destruir propriedades durante as manifestações, não parecia haver ninguém na multidão tentando questão sobre impedir as pessoas de incendiar a igreja.

Ao mesmo tempo que a mídia cobriu e condenou os atos de violência contra as duas igrejas, poucos meios de comunicação discutiram a brutalidade policial na periferia de Santiago. Ao mesmo tempo em que as igrejas estavam queimando, carabineros assassinaram um jovem no bairro de La Victoria durante um protesto. Pouco depois do assassinato, 300 encapuchadxs atacaram uma delegacia de polícia em Puente Alto com pedras e coquetéis molotov, ferindo um policial.

Faixa em apoio aos presxs da revolta, diz: “solidariedade ativa com Mónica Caballero e Francisco Solar — nem culpados, nem inocentes!”.”

O Referendo de 25 Outubro

É irônico que a data do referendo tenha sido o aniversário daquela que é conhecida como “a maior marcha da história do Chile”, uma marcha que envolveu uma proporção significativa de toda a população daquele território. O contraste entre a presença corporificada e a representação alienada não poderia ser mais gritante. Ao longo dos próximos dois anos, uma convenção mista de congressistas e delegados eleitos irá compor uma nova constituição chilena. Poucos estão convencidos de que este referendo constitucional levará às transformações que desejam ver.

O referendo trazia duas perguntas. Primeiro: você aprova ou rejeita uma nova constituição? Segundo: deve a nova constituição, se aprovada, ser escrita em uma convenção mista, composta por delegados da legislatura atual, bem como delegados escolhidos por um voto popular posterior? Apesar dos partidos nas ruas celebrarem a perspectiva de uma nova constituição, lembramos que esse referendo surgiu de um acordo entre as elites políticas em novembro de 2019, envolvendo tanto o governo conservador quanto a oposição na esquerda institucional. Os partidos políticos de esquerda se fragmentaram porque seus constituintes não queriam negociar com o governo, exigindo, em vez disso, que o presidente Sebastian Piñera fosse preso por violações dos direitos humanos.

Em um artigo recente da CrimethInc, “Entre a Política Eleitoral e a Guerra Civil”, nossos amigos argumentam que a política eleitoral é baseado na mesma lógica da guerra civil. Embora a extrema direita dos Estados Unidos represente a guerra civil como uma alternativa à política eleitoral, na realidade, tanto a política eleitoral quanto a guerra civil levam à consolidação de posições majoritárias à medida que diversas práticas e visões são forçosamente incluídas em posições maiores. Nenhuma dessas posições leva à ampliação da liberdade.

Embora pareça que os Estados Unidos esteja à beira de uma guerra civil, o Chile parece estar à beira da cooptação eleitoral. O referendo de 25 de outubro é a primeira das oito eleições que será realizado no Chile entre 2020 e 2022. A esquerda reconhece que o referendo está armado contra mudanças substanciais e, portanto, que devemos continuar a lutar. Apesar de o referendo não representar sua visão, eles argumentaram que tínhamos a responsabilidade de votar a favor, pois poderia ser a única oportunidade de se livrar da constituição de Pinochet de 1981.

Os mitos e debates em torno deste referendo servem para nos cegar para a lógica totalizante da política eleitoral. Como no final da era Pinochet, as eleições e os referendos servem para canalizar a energia das diversas formas de revolta em todo o país. Os críticos podem denunciar o arranjo de cada eleição particular, embora insistam que a política eleitoral é mais importante do que as novas práticas e visões da comunidade da revolta.

Grafite em La Alameda, na cidade de Santiago, lembra George Floyd.

Agora, mais do que nunca, uma prática política centrada nesta ou naquela eleição em particular está fadada a se provar insuficiente. Em vez de contestar o sistema eleitoral de acordo com as políticas de representação, podemos identificar as maneiras como a política eleitoral impacta nossos movimentos. Quando ocorrem eleições, marchas e manifestações de rua são proibidas e é procedimento padrão dos militares policiar o espaço público. Antes das eleições de 2017, os militares expulsaram várias ocupações feministas de escolas secundárias para que essas instituições pudessem ser usadas como assembleias de voto. O retorno dos militares às ruas intensificou dramaticamente a revolta do ano passado, mas formas excepcionais de controle social não são contestadas quando o governo as implementa como parte do processo eleitoral. O atual ciclo eleitoral apresenta uma nova narrativa moldando nosso tempo de relacionamento, em que todos sentem que a mudança pode ser alcançada por meio da eleição que está chegando — só temos que esperar para ver. Mais e mais dias de eleições significam mais e mais movimentos eleitorais que podem fornecer oportunidades incessantes para que os autoproclamados “líderes comunitários” surjam como a voz do movimento homogêneo e majoritário que desejam. Enquanto isso, esses procedimentos eleitorais servem como oportunidades para apertar o controle sobre a vida em nossos territórios.

Este é um momento em que devem espalhar práticas e visões que apontem para um caminho além da escolha entre política eleitoral e guerra civil. Achamos inspirador que a noite da vitória do apruebo tenha marcado a primeira vez que as pessoas tomaram as ruas e se mantiveram fora de suas casas após o toque de recolher instaurado pelo Estado chileno. Apesar da proibição do álcool, ele circulava nas ruas. Não havia polícia à vista; as ruínas da igreja da polícia estavam abertas para que todos pudessem entrar e desfrutar. Ironicamente, a eleição representou uma oportunidade de revolta, apesar das pretensões de um processo constituinte pacífico. Devemos encontrar maneiras de oferecer àqueles que atualmente não estão envolvidos na revolta uma nova forma de essas pessoas se envolverem. Maneiras pelas quais as pessoas podem participar nas mesmas práticas — seja lutando na primera línea, ocupando terrenos baldios para fazer um espaço comunitário ou tocando música nas ruas — que lhes permite desenvolver sua própria análise de por que e como fazer isso.