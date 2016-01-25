Hükümetler haklar vaat ederler, ancak sadece özgürlüklerimizi alabilirler. Haklar fikri, bunları veren ve koruyan merkezi bir gücü ima eder. Devlet koruyabilecek kadar güçlü olduğu her hakkı elimizden alabilecek kadar da güçlüdür; hükümete bir sorunu çözmek üzere güç vermek, ona daha fazla sorun yaratma kapısını açar. Ve hükümetlerin sahip olduğu güç gökten inmemiştir—sahip oldukları güç bizim gücümüzdür ve bu gücü temsiliyetten kurtararak çok daha etkin bir şekilde kullanabiliriz.

En liberal demokrasi, en despotik otokrasi ile aynı ilkeyi paylaşır: güç ve meşruiyetin, şiddetin kullanımını tekelleştiren bir yapıda toplanması. Bu yapıyı işleten bürokratların bir krala, bir cumhurbaşkanına ya da bir seçmene sorumlu olması arasında bir fark yoktur. Hukuk, bürokrasi ve polis demokrasiden daha eskidir, diktatörlükte nasıl işliyorlarsa demokraside de aynı şekilde işler. Demokrasideki tek fark, bunları yönetenlere oy verebileceğimiz için, bize karşı kullanıldıklarında bile bunları bize ait hissetmemizdir.

Diktatörlükler doğaları gereği istikrarsızdır: Bütün nesilleri katledip, hapsedip beyinlerini yıkasalar da sonraki kuşaklar özgürlük mücadelesini yeniden keşfedeceklerdir. Ama herkese çoğunluğun iradesini diğerlerine dayatma şansı verirseniz, herkesi birbirine düşüren bir sistemin arkasında herkesin desteğini toplayabilirsiniz. İnsanlar devletin zorlayıcı kurumları üzerinde ne kadar fazla etkiye sahip olduklarını düşünürlerse, bu kurumlar o kadar popüler olur. Belki de bu durum, demokrasinin küresel hakimiyetinin neden kaynakların ve gücün dağılımında inanılmaz eşitsizliklerin olduğu bu döneme denk geldiğini açıklamaktadır: Başka hiçbir yönetim sistemi böylesine istikrarsız bir durumu dengeleyemezdi.

Güç merkezileştiğinde, insanlar kendi kaderleri üzerinde herhangi bir söz sahibi olmak için başkaları üzerinde hakimiyet kurmak zorunda kalırlar. Özerklik için verilen mücadeleler siyasi güç için verilen mücadelelere dönüşür: Sömürgecilik sonrası kurulan ulus-devletlerdeki halklar arasındaki iç savaşlar buna bir örnektir. Gücü elinde tutanlar ancak kendi halklarına ve diğer halklara karşı savaş yürüterek güçlerini koruyabilirler: Ülke ötesinde yürütülen savaş ile ülke içindeki daimi savaş birbirinin yansımasıdır.

Hiyerarşinin olduğu yerde, gücü merkezileştirmek tepedekilerin işine yarar. Sisteme daha fazla denetim ve denge mekanizması ekleyerek aslında bize zarar veren şeyden bizi korumasını istiyoruz, bunu yaparak da ona bağlılığımızı pekiştiriyoruz. Onların oyununa gelmeden iktidarların üzerinde baskı kurmanın tek yolu, özerk davranabilen yatay ağlar geliştirmektir. Ancak iktidarların bizi ciddiye alacağı kadar güçlü hale geldiğimizde, sorunlarımızı onlar olmadan da çözebilecek kadar güçlü olacağız.

Özgürlüğe giden yol özgürlükten geçer. Eylemliliğimizi sıkıştıran siyasi darboğazların aksine, gücümüzü kullanabileceğimiz birçok çeşitli alana ihtiyacımız var. Meşruluk için tek bir ölçü yerine, birçok anlatının varlığına ihtiyacımız var. Hükümetin doğasında var olan zorlayıcı aygıtlar yerine, özerkliği teşvik eden karar alma yapılarına ve tekrar doğabilecek iktidarları engelleyebilecek öz savunma pratiklerine ihtiyacımız var.