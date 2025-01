Her düzen, bir önceki düzene karşı işlenmiş bir suç üzerine kuruludur: onu ortadan kaldıran suç. Sonrasında, insanlar yeni düzeni kanıksadıkça meşru olarak algılanmaya başlar. Cumhuriyetlerin işlediği suç, toprakları üzerindeki monarşilere karşı isyan etmekti. Gelecek toplumun işlediği suç, eğer şu ankinden sağ çıkmayı başarabilirsek, bugünün yasalarını ve kurumlarını ortadan kaldırmak olacak.

Suçlar kategorisi, bir toplumun sınırlarını aşan her şeyi barındırır, en kötüsünü ve en iyisini. Her sistem, dahil edemediği veya kontrol edemediği her şey tarafından lanetlenmiştir. Her düzen kendi yıkımının tohumlarını barındırır.

Hiçbir şey sonsuza dek sürmez; bu imparatorluklar ve medeniyetler için de geçerlidir. Şu ankinin yerini ne alabilir? Hayatlarımızın meşru ve gayrimeşru, yasal ve suçlu, yönetenler ve yönetilenler olarak yarılmadığı bir düzen hayal edebilir miyiz? İşlenebilecek son suç ne olabilir?