Kapitalizmo pagrindas yra nuosavybė - dar vienas socialinis modelis kurį prisiėmėme iš monarchų bei aristokratų. Nuosavybė šiais laikais keičia savininkus daug greičiau, bet principas tas pats: įteisinti smurtą ir prievartą, priėjimui prie turto ir išteklių įgauti.

Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad nuosavybė būtų įmanoma ir be valstybių. Bet nuosavybės teisės yra bereikšmės be centralizuoto mechanizmo jas apginti, o kol centralizuota valdžia egzistuoja - niekas iš tiesų nėra tavo. Pinigus kuriuos tu uždirbi, iškala ir kontroliuoja valstybė, jie neatsiejami nuo mokesčių ir infliacijos. Valstybinė įmonė registruoja tavo automobilio numerius. Tavo namas greičiausiai priklauso ne tau, o bankui. Ir net jei tu iš tiesų savininkas, valstybė turi teisę iš taves ją atimti "nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams" pagrindu.

Ko prireiktų apsaugoti tai kas mums iš tiesų svarbu? Vyriausybės tegali egzistuoti dėka to, ką mes joms atiduodam. Jos visada paims daugiau nei atiduos. Rinkos tave apdovanoja vien už aplinkinių engimą, plėšimą; o aplinkinius skatiina engti tave. Vienintelė tikra garantija yra mūsų tarpusavio ryšiai: jei mes norime būti tikri dėl savo saugumo, mum reikia savitarpio pagalbos tinklų, kurie gali teises apginti be centralizuotos struktūros.

Be pinigų ar nuosavybės mūsų ryšys su objektais būtų įtakotas mūsų asmeninių ryšių. Šiandien viskas atvirkščiai: mūsų tarpusavio santykiai yra nulemti mūsų santykių su daiktais. Nuosavybės sampratos atsikratymas nereikštų, kad tu prarasi kas tau priklauso. Tai tereiškia, kad joks šerifas ar rinkos nuosmukis negalėtų iš tavęs atimti išteklių, nuo kurių priklauso tavo gerovė ir išgyvenimas. Vietoj atsakomybės valstybei, pradėtume jausti atsakomybę vienas kitam, nesipelnytume vienas iš kito, ir ieškotume bendros naudos žmonijos sąsajose.

Piktavalio baisiausias košmaras - visuomenė be nuosavybės, tada jis būtu gerbiamas tik už tai, ko išties nusipelno. Be pinigų žmonės yra vertinami pagal tai, kaip jie prisideda prie kitų gerovės, ne pagal tai ką jie gali įpirkti. Be pelno pačios pastangos tampa atlygiu, taip pranyksta priežastis užsiimti beverčiais ar destruktyviais veiksmais. Dalykai kurie iš ties gyvenime svarbūs - pašaukimas, draugystė, dosnumas - yra visada prieinami ir neišsenkantys. Tai galybės inspektorių ir pareigūnų darbas sukurti nepriteklių, uždarantį mus šiose žiurkių lenktynėse.