« Tes droits s’arrêtent là où ceux des autres commencent ». Si l’on donne foi à cette logique, plus nous sommes nombreux, plus la liberté s’amenuise.

Mais la liberté n’est pas un minuscule espace fermé de droits individuels. Il n’est pas aussi simple de nous distinguer les unEs des autres. Le rire et le bâillement sont contagieux, tout comme l’enthousiasme et le désespoir. Je suis la somme des clichés qui m’habitent, des musiques qui m’obsèdent, des humeurs que me transmettent mes camarades. Lorsque je conduis une voiture, je pollue l’air que tu respires; les médicaments que tu consommes se retrouvent tôt ou tard dans l’eau que nous buvons toutes et tous. Le système que tous les autres tiennent pour acquis est celui que tu dois accepter, mais lorsque d’autres que toi le contestent, tu as aussi l’occasion de renégocier ta réalité. Ta liberté et la mienne commencent et s’arrêtent au même point.

Nous ne sommes pas des individus déconnectés. Nos corps sont composés de milliers d’espèces évoluant en symbiose : loin d’être des forteresses impénétrables, ils sont des processus évolutifs par lesquels nutriments et microbes transitent perpétuellement. De la même manière, nous vivons en symbiose avec des milliers d’autres espèces. Les champs de maïs inhalent l’air que nous exhalons. Une meute de loups en campagne ou un chœur de grenouilles aux abords d’un étang sont aussi individuels, aussi unitaires, que chacun de nos corps. Nous n’évoluons pas en vase clos, entraînés uniquement par notre propre raison; les courants du cosmos nous traversent sans cesse.

Le langage ne nous sert à communiquer que dans la mesure où nous en partageons l’usage. Il en va de même pour les idées et les désirs : nous pouvons les communiquer parce qu’ils nous dépassent, parce qu’ils sont plus grands que chacunE de nous prisE individuellement. ChacunE de nous est composéE du chaos de forces contradictoires qui, toutes sans exception, nous dépassent dans l’espace et le temps. En choisissant lesquelles de ces forces cultiver, nous déterminons les qualités que nous favoriserons personnellement chez tous les individus que nous rencontrons.

La liberté n’est pas un bien privé ou une chose que l’on possède. C’est une relation. Il ne s’agit pas de se prémunir contre le monde, mais d’interagir avec lui de manière à multiplier et optimiser les possibilités. Cela ne veut pas dire que la recherche de consensus soit une fin en soi. Le conflit, autant que le consensus, peut contribuer à nous faire grandir et à nous amender, pourvu qu’aucun pouvoir central ne s’arroge le droit de forcer le compromis ou de transformer le conflit en compétition brutale où le plus fort l’emporte toujours. Plutôt que de diviser le monde en d’infinies sphères de pouvoir distinctes les unes des autres, pourquoi ne pas tirer le maximum de notre interconnexion naturelle.