Nestrpneži za sistemske probleme običajno krivijo določene skupine. Judje naj bi bili krivi za kapitalizem, ki ga žene kopičenje profita, migranti pa za gospodarsko recesijo. Nekateri ljudje za skorumpiran politični sistem krivijo posamezne politike. A problem niso ljudje, temveč sistem. Ni važno, kdo nam vlada – vsi vladarji proizvajajo nepravično delitev moči in vsakodnevna drobna ponižanja. Težava ni v tem, da je sistem zašel s prave poti, ampak da sploh deluje.

Naši sovražniki niso posamezniki, temveč institucije in vsakodnevne rutine, ki nas odtujujejo drug od drugega in od nas samih. Znotraj nas namreč obstaja več konfliktov, kot jih je med nami. Tako skozi našo civilizacijo kot skozi naša prijateljstva in srca tečejo enake prelomnice, ki nas delijo. Ne spopadamo se z drugimi ljudmi, temveč z različnimi oblikami odnosov in različnimi načini življenja. Ko zavrnemo naše vloge v prevladujočem družbenem redu, se prelomnice razgalijo. Tako povabimo tudi druge, da zavzamejo stališče.

Najbolje bi bilo, če bi lahko v celoti odpravili vse oblike dominacije. Nočemo milejših oblik zatiranja, nočemo zamenjati pozicije zatiranih in zatiralcev in nočemo reformirati sistema zato, da bi ga spet stabilizirali. Bistvo protestov ni pozivanje k bolj legitimnim zakonom in voditeljem. Na njih okusimo, kako je mogoče svet spreminjati na podlagi naše lastne moči in spodbujamo druge, da to počnejo tudi sami, hkrati pa preprečujemo oblasti, da se vmešava v naša življenja. To ni vprašanje vojne oziroma opozicijskega konflikta med vojaškimi formacijami, ampak vprašanje nalezljive nepodredljivosti.

Ni dovolj, da izobražujemo, razpravljamo in čakamo, da se srca in umi drugih ljudi spremenijo. Šele, ko se naše ideje izrazijo skozi delovanje in ko ljudi soočimo s konkretnimi izbirami, diskusija preneha biti abstraktna. Večina ljudi se izogiba teoretičnim razpravam, a ko se nekaj začne dogajati, ko je na kocki veliko, in ko ljudje vidijo, da obstajajo pomenljive razlike med nasprotujočimi si stranmi, tudi sami začutijo, da morajo izbrati stran. Ne potrebujemo enotnosti, niti ne celostnega razumevanja sveta, ravno tako kot ne potrebujemo natančnih navodil do točno določenega cilja. Potrebujemo le pogum, da začnemo hoditi po drugi poti.