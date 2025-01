Governos prometem os direitos, mas eles apenas tiram as liberdades. A ideia de direitos implica um poder central para concedê-los e vigiá-los. Tudo o que o Estado tem poder de garantir ele tem também de tirar. Empoderar o governo para resolver um problema apenas abre a porta para criar mais problemas. E governos não geram poder do nada – é o nosso poder que eles usurpam, o qual nós podemos empregar muito mais efetivamente sem as máquinas burocráticas da representação.

A monarquia hereditária foi inteiramente descreditada e até mesmo o senso mais comum entende que ditaduras não são uma boa ideia. Mas ainda assim a maioria das democracias liberais compartilham do mesmo princípio da maioria dos regimes totalitários: a centralização do poder e a legitimidade em uma estrutura planejada para o monopólio do uso da força. Se os burocratas que operam essa estrutura respondem a um rei, presidente ou um eleitorado, isso não vem ao caso. Leis, burocracia, polícia e prisões são mais antigas que a democracia; elas funcionam do mesmo jeito em uma democracia ou em uma ditadura. A única diferença é que, uma vez que nós podemos votar em quem as administra, espera-se que nós as consideremos como nossas – mesmo quando usadas contra nós.

Ditaduras são inerentemente instáveis. Elas podem matar, encarcerar e fazer lavagem cerebral em toda uma população, mas em algum momento uma nova geração vai inventar motivos e meios para lutar por liberdade. Entretanto, quando todas aceitamos a promessa de ter a chance de também sobrepormos nossa vontade sobre outras pessoas, ocupando algum lugar mais privilegiado nas relações de poder, entramos sem perceber em um sistema que nos coloca umas contra as outras.

Quanto mais nos convencemos de que temos algum poder de influenciar as instituições coercitivas do Estado, mais populares aquelas instituições se tornam. Talvez isso explique porque a expansão global da democracia coincide com as incríveis desigualdades na distribuição dos recursos e do poder: nenhum outro sistema de governo soube tão bem como estabilizar tal situação precária por meio da falsa ilusão de participação democrática.

Quando o poder é centralizado, as pessoas só conseguem tomar o controle sobre suas vidas na medida em que exercem domínio sobre as outras. Lutas por autonomia são um meio para contestar o poder político. Aqueles no poder apenas podem mantê-lo conduzindo uma guerra perpétua contra suas próprias populações, assim como contra as populações estrangeiras: a Guarda Nacional Estadunidense, por exemplo, foi trazida de volta do Iraque para ser posicionada em Oakland, San Francisco, durante o movimento Occupy, assim como o Exército Brasileiro montou cerco na entrada das favelas e em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro para a final da Copa do Mundo.

Onde houver hierarquias, a centralização do poder favorece quem está no topo. Construir mais medidas de equilíbrio para o sistema é contar que essa força que nos ameaça nos proteja dela mesma. A única forma de influenciar as autoridades em seu jogo sujo sem sofrer cooptação é desenvolver a habilidade de agir com autonomia por meio de redes horizontais. Mas quando tivermos poder suficiente para forçá-los a nos levar a sério, provavelmente nós teremos poder o bastante para resolver nossos problemas sem eles.

Não há caminho para a liberdade, mas através da liberdade. Em vez de apenas um funil que exclui a maioria de ter autonomia para atuar, nós precisamos de vários locais nos quais possamos exercitar o poder. Em vez de uma única moeda de legitimidade, nós precisamos de espaço para múltiplas narrativas. No lugar da coerção inerente do governo, nós precisamos de estruturas para tomada de decisão que promovam autonomia e, por fim, práticas de autodefesa que possam nos proteger daqueles que no futuro queiram se tornar nossos líderes.