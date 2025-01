„Tvá svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného.” Podle této logiky, čím více lidí, tím méně svobody.

Svoboda ale není drobná bublina osobních práv. Není možné od sebe jednotlivé lidi tak jednoduše oddělit. Zíváni a smích jsou nakažlivé; stejně jako nadšení a beznaděj. Každý/každá z nás v sobě nosí různá odkoukaná klišé, písně neúprosně zapsané v hlavě, nebo nálady, které přebíráme od svých přátel. Když řídíme auto, uvolňujeme znečištění do atmosféry, kterou sami dýcháme; když používáme farmaceutika, dostávají se do vody, kterou všichni pijeme. Systém, který všichni ostatní akceptují je ten, ve kterém musíme žít i my — když jej ale ostatní lidé napadají, pak i my máme novou šanci promyslet naši realitu. Naše svoboda začíná tam, kde začíná svoboda ostatních a končí tam, kde končí svoboda ostatních.

Nejsme oddělená individua. Naše těla jsou tvořena z tisíců různých druhů žijících v symbióze. Nejsme uzavřené pevnosti, ale nekonečné procesy, skrze které bezstarostně putují živiny a mikroby. Žijeme v symbióze s tisíci dalšími druhy. Lesy a louky vdechují to, co my vydechujeme. Svolávající se smečka vlků, nebo večerní kvákání žab je individuální i společné. Stejně tak, jako naše těla. Nežijeme v samohybném vakuu; naopak, prochází skrz nás veškeré záchvěvy kosmu.

Jazyk slouží ke komunikaci zkrátka proto, že je nám společný. Totéž platí pro myšlenky a touhy: můžeme je sdělovat, protože mají větší význam než my sami. Každého z nás tvoří chaos protichůdných sil, které proudí časem a prostorem mimo nás. Svou volbou sil, které chceme kultivovat, určuje, co podpoříme v každém, koho potkáme.

Svoboda není vlastnictví nebo majetek, je to vztah. Svoboda nespočívá v ochraně před vnějším světem. Svoboda leží ve vzájemném obcování takovým způsobem, který maximalizuje možnosti všech zúčastněných. To neznamená, že musíme dosáhnout konsensu za každou cenu. Obojí, konflikt i konsensus, nás dokáží rozvíjet a povznášet. Dokáží to tak dlouho, dokud nějaká centralizovaná moc není schopná souhlas vynutit, nebo přeměnit konflikt v soutěž, v které vítěz bere vše. Ovšem radši než rozbít svět na malá panství, pojďme vyzískat maximum z našeho vzájemného propojení.