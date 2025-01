Die gegen queere und transsexuelle Menschen gerichteten Gesetze, die sich in den Vereinigten Staaten immer weiter ausbreiten, sind ein Symptom für eine viel tiefgreifendere und heimtückischere Reaktion, die unvermeidliche Folge einer zutiefst repressiven und hierarchischen, vor dem Zusammenbruch stehenden, Gesellschaft. Der heutige Gender-Faschismus ist nicht auf die Politik einer einzigen politischen Partei beschränkt. Er nimmt verschiedene Formen im gesamten politischen Spektrum an und vereint essentialistische Narrative über Identität, einen wiederauflebenden patriarchalen Mythos und die anhaltende Macht des Staates.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine reaktionäre Gesellschaft nach Sündenböcken sucht. Wie unsere Vorgänger zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts müssen wir, wenn wir überleben wollen, diese Kräfte auf allen Ebenen bekämpfen und dabei ein breites Spektrum an Strategien und Instrumenten einsetzen.

In der folgenden ekstatischen Geschichte lassen unsere Genoss*innen den queeren Widerstand gegen die Nazis Revue passieren und suchen nach Taktiken und Inspiration für unsere eigenen schwierigen Zeiten.

Queere Streifzüge durch das Andere Deutschland und die Anti-Nazi-Unterwelt

„Sie manifestieren sich in diesem Kampf als Mut, Humor, Schlauheit und Tapferkeit. Sie haben rückwirkende Kraft und werden jeden vergangenen und gegenwärtigen Sieg der Herrschenden ständig in Frage stellen. Wie die Blumen sich der Sonne zuwenden, so strebt die Vergangenheit durch einen geheimen Heliotropismus danach, sich jener Sonne zuzuwenden, die am Himmel der Geschichte aufgeht. Ein historischer Materialist muss sich dieser unauffälligsten aller Transformationen bewusst sein.“ -Walter Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte”

Die folgenden Geschichten wurden erstmals bei einer privaten Gedenkfeier zu Ehren von Heather Heyer vorgetragen, ein Jahr nachdem sie im Schwarzen August 2017 in Charlottesville von einem Nazi ermordet worden war. Verschiedene Versionen dieses Textes wurden seitdem zweimal präsentiert, in Seattle und Montreal. Wir veröffentlichen den Text hier, um die Arbeit der Erinnerung fortzusetzen.

Eine Collage von Claude Cahun.

Vor dem Aufstieg des Dritten Reichs gab es einen blühenden homosexuellen Untergrund, der auch während des Dritten Reichs überlebte - ebenso komplex und fruchtbar wie der Untergrund, der vor der AIDS Krise blühte und durch diese fast ausgelöscht wurde. In beiden Fällen wurden die meisten Spuren, die uns zur Verfügung stehen, von aufständischen schwulen Gelehrten und Mystikern liebevoll bewahrt.

Bei den Völkermorden an der schwulen Unterwelt der Weimarer Republik und in dem Jahrzehnt der Schwulen Befreiungsbewegung zwischen dem Stonewall-Aufstand und dem Ausbruch der AIDS-Krise starben die Revolutionäre zuerst, sie wurden von den Todesmaschinerien des Staates mitgerissen. Fredy Perlman nannte diese Maschinen Leviathan. Im Zuge der Untersuchung des Leviathan entwickelte Perlman eine Analyse des Nationalismus, die veranschaulicht, wie der Drang, ganze Bevölkerungen zu opfern, als Grundlage für das Schmieden einer Nation dient. Dieses Opfer - Holocaust - heiligt und erhält die Macht des Staates.

Die Nazibewegung übernahm die fortschrittlichsten Repressionstechniken, die von Inquisitoren, Hexenjägern, Kolonialisten, Sklavenhaltern, Industriellen, autoritären Revolutionären, Rassenmystikern und anderen Verwaltern des Leviathan entwickelt worden waren. Sie schöpften aus diesen Quellen, um neue Regime der Konsensrealität zu errichten, die durch Rituale und Ästhetik geprägt waren und sich von Blut ernährten. Inspiriert vom Rassismus der Sklaverei, eiferte der Nationalsozialismus dem Beispiel Lenins und Stalins nach, indem er die Staatsmaschinerie gegen die Bevölkerung einsetzte, um eine Nation zu schmieden, indem die internen Kolonien vernichtet werden. Obwohl das Naziregime im Zweiten Weltkrieg scheinbar besiegt wurde, führten die Sieger sein leviathanisches Projekt fort und übernahmen das gleiche Erbe des Kolonialismus und der genozidalen Nationenbildung. Es dürfte daher keine Überraschung sein, dass der nationalsozialistische Geist seither in verschiedenen Formen fortbesteht. Wir sehen es in hoher Auflösung, indem was dem Gazastreifen jeden Tag zugefügt wird.

Wie die Götter sterben auch die Welten - in der Mehrzahl - und werden in einem nicht enden wollenden Tanz wieder geboren. Einige der Welten, die durch den fortschreitenden Marsch des Leviathans in den Untergrund gedrängt wurden, blühen wieder auf. Im letzten Jahrzehnt wurden die Vereinigten Staaten von einem beispiellosen Aufstand Schwarzer Menschen und von Gefängnisstreiks erschüttert, von Kämpfen zur Verteidigung der heiligen Erde gegen die Ausbeutung von Ressourcen und von Aufständen in Inselkolonien wie Puerto Rico. Gleichzeitig ist als Reaktion darauf eine weitere Welle des Terrors der weißen Vorherrschaft aufgekommen. Das Weißsein, das sich ebenso wie der Staat durch den Ausschluss und die Zerstörung des Anderen konstituiert, hat seinen Zugang zu dem Terror, durch den es ursprünglich entstanden ist, wieder geltend gemacht.

Durch die offene Tür dieser Recherche versuchen wir, einen Blick auf nur eine der vielen Welten zu erhaschen, die von der Maschinerie des Leviathan vernichtet wurden. Wir werden uns in eine queere Unterwelt begeben, die ihren Höhepunkt kurz vor der Machtergreifung der Nazi-Partei hatte, ein queerer Widerstand, der einen Kampf auf Leben und Tod gegen das Dritte Reich führte. Nur wenige dieser queeren Aufständischen haben überlebt; die meisten sind uns bis heute unbekannt geblieben. Um weiterzumachen, müssen wir die Toten in das Amphitheater rufen und sie sprechen lassen.

Fegefeuer

Unsere Quellen haben uns nur wenige schriftliche Spuren hinterlassen. Wir beginnen unsere Untersuchung, indem wir die Revolutionäre aus der Ära der Gay Liberation befragen.

In einem Interview für das Christopher Street Magazine im Jahr 1980, kurz vor der AIDS-Krise, erörterten Guy Hocquenghem und Mark Blasius die Herausforderungen, die sich aus dem Zusammenflicken einer Geschichte für die schwule Gemeinschaft im Prozess des Coming-out ergeben.

Guy: Wissen Sie, vor der Nazizeit gab es in Deutschland eine schwule Gemeinschaft, die alle Merkmale der heutigen Gemeinschaft aufwies - einschließlich Begegnungsstätten, Bälle, Zeitungen, ein wissenschaftliches Forschungsinstitut - einfach alles. Ich bin erstaunt über die Ignoranz der Schwulen gegenüber der Vergangenheit - nein, mehr noch als Ignoranz: der „Wille zum Vergessen“ des deutschen Schwulen-Holocausts. Dass wir diese Hunderttausenden von Menschen vergessen haben und die Tatsache, dass von hundert Jahren schwulen Lebens dreißig Jahre praktisch leer waren - dass wir das auf so radikale Weise vergessen haben, ist, glaube ich, eine Art Warnung. Das ist bei keiner anderen Minderheit der Fall gewesen. Selbst der Völkermord an den Armeniern wurde zumindest von den Armeniern erinnert. Aber wir sind nicht einmal die einzigen, die sich erinnern, wir erinnern uns nicht! Wir fangen also in jeder Generation wieder bei Null an. Unsere Lehre aus der Geschichte ist also, dass wir uns nicht sicher sein können, ob wir nicht unterdrückt werden. […]

Mark: Wir wissen aus Erfahrung, dass es möglich ist, eine sexuelle Minderheit vollständig zu zerstören: Es geht nicht einmal darum, sich zu verstecken, sondern weiter zu existieren. Wenn wir unsichtbar werden und uns genauso verhalten wie Heterosexuelle, hören wir auf zu existieren: Wir verlieren jede historische Bedeutung und auch jeden realen Ausdruck im täglichen Leben der Gesellschaft.

Guy: Solange der Völkermord an Homosexuellen nicht offiziell anerkannt wird, kann er wieder passieren. Das soll nicht heißen, dass es passieren wird, sondern dass die politischen Kräfte, die gegen uns sind, es irgendwie im Hinterkopf behalten. Vielleicht klinge ich wie ein Prophet des Untergangs. Aber wenn du diese beiden Ideen zusammen betrachtest - dass Schwule in der amerikanischen Gesellschaft „sichtbar“ geworden sind, und das ohne nennenswerten politischen Schutz oder Status erlangt zu haben, und diese neue Rolle des „Sündenbocks“, die an die Stelle der traditionellen Sündenböcke tritt. […]

Mark: Als ob die Befreiung der Homosexuellen in den letzten zehn Jahren ein Traum wäre, aus dem wir bald erwachen werden. Hinter unserem erklärten Selbstvertrauen verbirgt sich ein tiefes Gefühl der Zerbrechlichkeit - dass wir auf Zeit leben.

Diese Unterhaltung erscheint uns besonders eindringlich. In der Dämmerung der Schwulenbefreiung, kurz vor dem AIDS-Völkermord, prophezeite Hocquenghem die sich anbahnende Katastrophe. Zu dieser Zeit las Hocquenghem ausgiebig Walter Benjamin; eine Reproduktion von Klees Angelus Novus, dem Engel der Geschichte, hing an der Wand seiner Pariser Wohnung. Sein Buch L’Âme atomique zeigt den anhaltenden messianischen Einfluss Benjamins auf sein Denken. Dank der Veröffentlichung von Max Fox’ Übersetzung von Hocquenghems letztem Buch, Das Amphitheater der Toten, können wir Hocquenghems Erinnerungen an seine eigene Initiation in den homosexuellen und revolutionären Untergrund, welcher der Homosexuelle[n] Front für revolutionäre Aktionen (FHAR) vorausging, seine Beschwörung der Toten und eine flüchtige Fantasie von einem schwebenden Leben, die nie wirklich wurde, auf dem Sterbebett lesen.

Guy Hocquenghem.

Guy war ein jugendlicher Stern in der FHAR-Konstellation, aber um tiefer in die Vergangenheit zu blicken, müssen wir das Licht anderer auf dieses Mysterium lenken. Was Guy über die schwule Gegenkultur in der Zeit vor dem Nationalsozialismus wusste, wurde ihm zweifellos von dem ältesten Mitglied der Bewegung, Daniel Guérin, vermittelt.

Guérin war ein schwuler Anarchist, der eine Reihe wichtiger anarchistischer Geschichtswerke verfasste. Sein letztes Buch, Homosexualité et révolution, bietet theoretische Vorschläge, die sich aus seinen lebenslangen Reisen in den revolutionären und homosexuellen Untergrund abgeleitet haben. Wir lassen sein theoretisches und historisches Werk vorerst beiseite und ziehen die Memoiren zu Rate, die er im letzten Jahr der Weimarer Republik und im ersten Jahr des Dritten Reichs verfasste. Aufgrund von Hindernissen für die Veröffentlichung von homoerotischem Material gingen diese Aufzeichnungen fast verloren, aber sie wurden wiedergefunden und von Robert Schwartzwald als Die braune Pest: Reisen im späten Weimarer und frühen Nazi-Deutschland übersetzt. Schwartzwalds Arbeit bietet uns einen Kontext und zeigt, dass Guérin zwar durch die Teilnahme an einem Aufstand in Solidarität mit Sacco und Vanzetti politisch initiiert wurde, aber durch seine erste Reise nach Deutschland, bot sich ihm erst wirklich ein Einstieg in die homosexuelle Unterwelt.

Als Teenager reiste Guérin wie viele andere Homosexuelle aus der ganzen Welt nach Deutschland, um an der einzigartigen queeren Subkultur teilzunehmen. In den Jahren 1932 und 1933 kehrte er nach Deutschland zurück und folgte demselben erotischen Impuls, den er in seinem Interesse an der „am besten organisierten Arbeiterklasse der Welt“ sublimierte. In den Dokumenten stellt Schwartzwald Guérin als einen Vergil vor, der uns durch die Unterwelt vor und nach der, wie er es nennt, „Katastrophe“ führt.

Bei der folgenden Erkundung sind wir auch dem schwulen anarchistischen Dichter Ian Young zu Dank verpflichtet, der einen Artikel mit dem Titel „Gay Resistance: Homosexuals in the Anti-Nazi Underground“ im Gay Sunshine Magazine im Winter 1977 veröffentlichte. Dieser Artikel wurde 1986 überarbeitet und in der Gay Sunshine Anthologie Gay Roots veröffentlicht. Zusammengenommen zeichnen diese Untersuchungen ein lebendiges, atmendes Bild des queeren Lebens an der Schwelle zu dieser Katastrophe.

Die Wandersleute

Guérin packt die Anziehungskraft aus, die Deutschland auf einen jungen revolutionären Homosexuellen ausübte. Er wollte die organisierte und kraftvolle Arbeiter*innenbewegung sehen, die in diesem Land entstanden war, und erwartete einen epischen revolutionären Kampf mit den Faschisten. „Die alte Welt zerfiel, und die Zeit war gekommen, alles zu riskieren“, schreibt er.

Was er vorfand, war viel komplizierter. Die linken Parteien - sowohl die Sozialdemokraten als auch die Kommunisten - waren nicht in der Lage, die Ausbreitung dessen aufzuhalten, was er als „braune Pest“ bezeichnete. Er dokumentiert die sektiererischen und ideologischen Aktivitäten der jeweiligen Parteien und zeigt, wie die Kommunisten den Aufstieg der Nazipartei duldeten, weil sie sich törichterweise vorstellten, dass die Unterdrückung durch die Nazis die Arbeiterklasse für eine proletarische Revolution mobilisieren würde. Viele hielten ein Naziregime für einen notwendigen Schritt auf dem Weg zu einem sozialistischen Staat, der wiederum angeblich nur ein Schritt entfernt zu einer staatenlosen Gesellschaft war.

Gleichzeitig berichtet Guérin von einer Begegnung nach der anderen mit vagabundierenden Jugendlichen, die von der Arbeitswelt ausgeschlossen waren oder sich auf abenteuerliche Weise aus einer Gesellschaft zurückzogen, die sie mit Feindseligkeit betrachteten. Guérin behauptet, dass im Jahr 1932 eine halbe Million vagabundierender Jugendlicher durch die deutschen Lande zog. Vor der Katastrophe war dies als Wandervogelbewegung bekannt, ein Ferment der freien Liebe, des gemeinschaftlichen Lebens, des ökologischen Bewusstseins, der Nacktheit, des Vegetarismus und des Mystizismus, das die Gegenkultur der 1960er und 70er Jahre vorwegnahm.

Teilnehmer der Wandervogel Bewegung.

In “The Undying Appeal of White Nationalism,” seiner ersten Veröffentlichung in der Zeitschrift Black Seed (die nacheinander als Zeitschrift des grünen und dann des indigenen Anarchismus bezeichnet wurde) argumentiert James Joshua, dass diese Bewegung viele rassistische und nationalistische Denker hervorbrachte, die vom Bild der arischen Jugend inspiriert waren, welche zurückkehrte, um die so genannte natürliche Welt zu bevölkern, und damit die Grundlagen für eine neue Lebensform schuf, die der Nazi-Jurist Carl Schmitt als einen neuen „Nomos (Ordnung) der Erde“ bezeichnen würde. Joshua identifiziert diese Jugendbewegung als einen entscheidenden Vorläufer der nationalsozialistischen Doktrin von Blut und Boden und als die Vorlage, die Hitler bei der Gründung der Hitlerjugend verwendete.

Unmittelbar vor Ian Youngs Schilderung des schwulen Widerstands in der Anthologie Gay Roots steht ein Text über den nationalistischen Denker Hans Blüher, der im Alter von 24 Jahren Die deutsche Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen schrieb. Im Gegensatz zu Magnus Hirschfeld, dem Sozialdemokraten und Sexualforscher, der vorschlug, dass Homosexuelle und Streetqueens ein drittes Geschlecht (Turnings) bilden, schlug Blüher vor, dass homosexuelle Männlichkeit und männliche Bindung einen neuen Männerbund bilden könnten - eine geheime Gesellschaft von Männern -, die aus der Asche des dekadenten Weimar eine neue Weltordnung bilden könnte. Blüher selbst unterstützte später die Nazipartei, da er glaubte, in der Sturmabteilung (SA) genau einen solchen Männerbund gefunden zu haben, und zog seine Unterstützung erst nach der berüchtigten „Nacht der langen Messer“ im Jahr 1934 zurück, der Säuberung der SA-Führung, die rückwirkend mit homophoben Gründen gerechtfertigt wurde. Vor dieser Nacht bestand ein unruhiges und zweideutiges Verhältnis zwischen rechten Teilen der Homosexuellenbewegung und der NSDAP. Hitler selbst reagierte auf einen sich abzeichnenden Skandal rund um die Sexualität von Ernst Röhm, dem SA-Chef, zunächst mit der Aussage, dass das, was er in seinem Schlafzimmer tue, Privatsache sei. Diese Zweideutigkeit wurde 1934 mit dem Blutvergießen und 1935 mit dem Übergang zu einer drakonischeren Durchsetzung des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches - dem Gesetz, das „unzüchtige und laszive“ Handlungen zwischen Männern verbietet - beseitigt.

Als jüdischer Linker und Verfechter eines nicht-maskulinistischen Konzepts der Homosexualität konnte Magnus Hirschfeld die Zeichen der Zeit erkennen. Er floh 1930 aus Deutschland, drei Jahre bevor die Nazis sein Institut für Sexualforschung und dessen berühmtes Archiv plünderten und verbrannten. Andere waren zwiespältiger. Während Hirschfelds wissenschaftlicher und Rechte-orientierter Ansatz eine wichtige Strömung war, vertrat Adolf Brand mit seiner Gemeinschaft der Eigenen einen anderen Ansatz. Von 1896 bis 1931 war Brand der Herausgeber von Der Eigene, der ersten schwulen Zeitung der Welt und der ersten Publikation, die das Denken des Paten des individualistischen Anarchismus, Max Stirner, ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung seines Buches Das Einzigartige und sein Eigentum wieder aufgriff.

Die Gemeinschaft war Brands Versuch, das zu schmieden, was Stirner eine Union der Egoisten nannte. Brands Vereinigung bestand aus einem Milieu von Schriftstellern und einer privaten Leserschaft, die in die Tausende ging. Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Anarchismus von der Eigene weniger ausgeprägt, da Brand den Schwerpunkt auf homoerotische Kunst und Kultur verlagerte. Die Zeitung veröffentlichte erotische Fotografien und Gedichte, aber auch Abhandlungen über heidnische Klassik, Romantik, Freundschaft und intime Kameradschaft. Auf ihren Seiten fand ein ideologisch eigenwilliges Spektrum von Anarchisten, Nationalisten, Rassisten und Antirassisten Platz, darunter auch Befürworter des befreienden Potenzials von Männlichkeit oder Androgynität. Brand beklagte sich nicht nur über die schwindenden Mitgliederzahlen der Gemeinschaft, die eine Folge der wirtschaftlichen Turbulenzen, aber auch der Übertritte zur NSDAP waren, sondern vermied es weitgehend, Stellung zu den Nazis zu beziehen, bis ihn die Kontroverse um Röhm dazu zwang, die Partei wegen ihrer heuchlerischen Haltung zur Homosexualität und der Durchsetzung des Paragraphen 175 anzuprangern. Während sich einige aus der Gemeinschaft dem Dritten Reich anschlossen und andere Widerstand leisteten, zog sich Brand aus der Politik zurück und vermied Repressionen, mit Ausnahme einiger weniger Polizeirazzien in seinem Büro.

Er starb zusammen mit seiner Frau, als ihr Haus 1945 bei einem alliierten Bombenangriff zerstört wurde. Viele in seinem Milieu sahen keinen Widerspruch zwischen homosexuellen Interessen und heterosexueller Ehe.

Der Eigene, vermutlich die erste Schwulenzeitung.

Aufstand gegen die Zeit

Die Katastrophe zwang jeden Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Brand wählte, wie unzählige andere, den Weg der stillen Unterwerfung. Aber diese Unterwerfung war nicht universell. Die vorherrschende Geschichtsdarstellung, die uns lehrt, dass der Gehorsam total war, droht die Geschichten derer zu vergraben, die sich gewehrt haben. Wie Benjamin schrieb,

Nicht einmal die Toten werden vor dem Feind sicher sein, wenn er siegreich ist.

Ian Young beginnt seinen Bericht mit einem anderen homosexuellen Denker, der vor der Katastrophe prominent war, dem Dichter Stefan George. Heute ist George im schwulen Kanon kaum noch bekannt, aber zu seiner Zeit war er ungemein populär. Seine Zeitgenossen sahen in ihm einen Autoritätsmenschen, einen Elitisten und einen Mystiker. Die Wirklichkeit war viel seltsamer. Als Sohn eines Winzers aus bäuerlichen Verhältnissen zeigte Stefan schon in jungen Jahren einen Hang zur Poesie. Als er neun Jahre alt war, verfasste er Gedichte in einer selbsterfundenen Sprache, die viel reicher war als seine deutsche Muttersprache. In seinen Zwanzigern reiste er durch ganz Europa, studierte Sprachen und übersetzte Baudelaire. Zwischen 1886 und 1899 schrieb er seinen ersten Gedichtband in einer weiteren von ihm erfundenen Sprache, um nicht in dem verbreiteten Vulgärdeutsch schreiben zu müssen. Obwohl er zu dieser Zeit in Berlin lebte, kommunizierte er kaum in seiner Muttersprache. Er verkehrte fast ausschließlich mit einer kleinen Szene mexikanischer Dichter, die er im Ausland kennengelernt hatte; seine zweite neue Sprache ähnelte mehr dem Spanischen als jedem anderen Jargon. Er war nirgends zu Hause, außer in den Worten, die er in seiner eigenen Handschrift schrieb.

In seiner Einleitung zu einem Buch mit Georges Gedichten, die sowohl ins Deutsche als auch ins Englische übersetzt wurden, schrieb Stefans Schüler Ernst Morwitz,

George war immer stolz darauf, dass er nie ein festes Zuhause hatte, dass er nicht von weltlichen Besitztümern abhängig war und dass er ein Wanderleben führte, das nur ein Ziel hatte: die Suche nach Menschen, die seine Ansichten und seine Art zu leben teilten.

Jahrzehntelang streifte er durch Stadt und Land, durch die Arbeiterklasse und den Adel, auf der Suche nach begabten jungen Männern, die er als Schüler aufnehmen konnte. Außenstehende nannten die Szene um ihn den George-Kreis; in der späten Weimarer Zeit waren Mitglieder des Kreises in der gesamten deutschen Akademie- und Verlagswelt in angesehenen Positionen tätig. Wir wissen nicht viel über die inneren Aktivitäten des Kreises, aber wir wissen, dass sie einen starken Akzent auf Schönheit, Mystik, rigorose Selbstdisziplin, heroischen Vitalismus, die nietzscheanische Umwertung vorherrschender Werte sowie den Ästhetizismus des männlichen Körpers und den homosexuellen Idealismus legten, die sich unter Bezugnahme auf das klassische Griechenland neu entwickelten. Obwohl wir relativ wenig wissen, haben viele darauf geschlossen, dass ein Großteil der von der Gruppe durchgeführten Rituale dem Kult um einen tragisch verstorbenen Jugendlichen namens Maximin gewidmet war. George stellte sich Maximin als einen wiedergeborenen Antinoos vor - den geliebten Freund des römischen Kaisers Hadrian, der in der kaiserlichen Religion vergöttert wurde, nachdem er auf mysteriöse Weise im Nil ertrunken war.

Im Gegensatz zur Zweideutigkeit von Brand und anderen - und überraschenderweise, wenn man seine scheinbar reaktionären Ansichten bedenkt - war George von Anfang an entschieden gegen die Nazis. Er träumte von einer neuen Zivilisation, aber einer eindeutig griechischen und nicht-deutschen. Er unterstützte den Elitismus einer geistigen und künstlerischen Aristokratie, hielt aber rassischen Elitismus für vulgär. Obwohl er in seinen Gedichten ausdrücklich den Aufstieg eines neuen Reiches prophezeite und den Begriff „Führer“ schon lange vor Hitlers Aufstieg populär machte, war er fest entschlossen, Hitler und seine Partei auf keinen Fall zu wählen. Die Hälfte des George-Kreises war jüdisch, und Stefan verscheuchte jeden, der rassistische Ideen oder Nazi-Sympathien äußerte. Auch aus seiner Kritik machte er keinen Hehl.

Das hielt die Nazis nicht davon ab, ihm 1933 eine Stelle als Dichterfürst des Dritten Reiches - oder jede andere Position, die er gewollt hätte - anzubieten. Sie waren überzeugt, dass seine Gedichte ihrer neuen Ordnung ein prophetisches Siegel verleihen würden. George lehnte nicht nur ab, sondern schickte Morwitz, einen Juden, um sein Ablehnungsschreiben zu überbringen. Aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal wie Nietzsche - der von den Nazis posthum verwertet wurde - floh George mit seinen engsten Anhängern in die Schweiz und schwor sich zu weigern, auf deutschem Boden begraben zu werden, solange Hitler noch an der Macht war. Wie Morwitz erzählt,

Im Dezember 1933 starb Stefan George im freiwilligen Exil am Lago Maggiore. Der Schweizer Bildhauer Uehlinger fertigte einen Abguss seiner Hände und zwei Totenmasken an, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurden. Die nationalsozialistische Regierung wollte seinen Leichnam in sein Heimatland überführen und in einer der berühmten mittelalterlichen Kathedralen feierlich beisetzen, was die nach Locarno gerufenen Freunde jedoch ablehnten. Sie trugen seinen Leichnam in eine kleine Kapelle, in der sich die Bauern zu Beerdigungen versammeln, und begruben ihn am frühen Morgen ohne jegliche Öffentlichkeit. Er liegt auf dem Friedhof von Minusio. Die graue Platte aus Alpengranit trägt nur seinen Namen in der Schrift, die er selbst entwickelt und für seine Werke verwendet hat.

Ian Young erzählt uns, dass Georges Jünger Wache hielten, damit Nazi-Grabräuber seinen Leichnam nicht ausgraben und nach Deutschland zurückbringen konnten. Während ihrer Wache schworen sie einen Eid, ihren Meister zu rächen, da sie annahmen, dass er an den Folgen des Stresses im Exil zu früh gestorben war.

Walter Benjamin hat viel über George geschrieben, sowohl zu seinen Lebzeiten als auch nach seinem Tod. 1933 schrieb Benjamin an Gershom Scholem: „Wenn Gott jemals einen Propheten zerschmettert hat, indem er seine Prophezeiungen erfüllte, dann ist dies der Fall bei George.“ Der Prophet hatte den Zorn Gottes vorausgesehen, die dunklen Tage, die 1914 begannen und noch nicht zu Ende waren. Nach seinem Tod habe die aufgehende Sonne des Naziregimes „neue Lichter und Schatten in seine tief zerfurchten Züge geworfen. Aber wir kennen noch nicht die Aura, mit der die Geschichte diese Züge an dem Tag beleuchten wird, an dem sie ihren Ausdruck in der Ewigkeit finden“. Für Benjamin führten George und sein Kreis mit ihrem Klassizismus einen „kanonischen Aufstand gegen die Zeit - einen heiligen Krieg gegen das Jahrhundert, den George selbst ausgerufen hat“, aber dieser Klassizismus blieb eine späte und staatsmännische Entdeckung. Benjamin wirft George vor, keine sinnvollen Vorschläge gemacht zu haben, um die Ordnung, die er im Sterben sah, hinwegzufegen. Die Gesinnung des George-Kreises war rein kritisch:

George, der die Katastrophe aufgrund seiner strengen Disziplin und seines angeborenen Gespürs für die Mächte der Finsternis voraussah, konnte als Führer und Lehrer nur schwache, von der Lebenswirklichkeit entfernte Handlungsanweisungen geben. In seinen Augen war die Kunst der siebte Ring, mit dem eine an allen Fronten zusammenbrechende Ordnung noch einmal zusammengehalten werden sollte.

Die Produkte dieses siebten Rings reichten aus, um Benjamins Aufmerksamkeit zu erregen, wenn auch nicht, um seine Zustimmung zu gewinnen. In einem früheren Brief an Scholem berichtet Benjamin: „Meine Hände wurden von den Dornen eines Rosenstrauches in Georges Garten geschunden, der in überraschend schöner, teilweiser Blüte stand.“ Diese Blüte war Max Kommerell, der eine Abhandlung über den deutschen Klassizismus geschrieben hatte. Benjamin selbst veröffentlichte eine kritische Besprechung dieses Werkes unter dem Titel „Gegen ein Meisterwerk“. In direkter Antwort auf Kommerells Behauptung, am Himmel über ihrem Kreis „eine Sonne, eine Morgenröte und die ewigen Sterne“ sehen zu können, antwortete Benjamin:

Wenn Bilder zeitlos sind, sind es Theorien sicher nicht. Nicht die Tradition, sondern ihre Vitalität bestimmt ihren Wert. Das authentische Bild mag alt sein, aber die authentische Idee ist neu. Sie ist von heute. Zugegeben, dieses „heute“ mag dürftig sein. Aber wie auch immer es aussieht, unsere Aufgabe ist es, es bei den Hörnern zu packen, um die Vergangenheit zu befragen. Es ist der Stier, dessen Blut das Grab füllen muss, wenn die Geister der Verstorbenen an seinem Rand erscheinen sollen. Es ist dieser tödliche Vorstoß von Ideen, der in der Arbeit des George-Kreises fehlt. Anstatt der Gegenwart Opfer zu bringen, meiden sie sie. Jede Kritik muss ein kämpferisches Element enthalten; auch sie kennt den Dämon des Kampfes.

Benjamin sah viele Geister unter George und seinem Zirkel - Satyrn, Zentauren, Genius und Virtus, Kairos, Pan, Fortuna und Psyche und andere Dämonen -, aber es war vor allem der Geist des Kampfes, der fehlte, so dass die heroischen Ambitionen des Zirkels reine Fantasie waren. Ihr Racheschwur war noch nicht bekannt und sollte sich erst nach Benjamins Tod auf der Flucht vor den Nazis im Jahr 1940 erfüllen. Vor seinem Tod schrieb Benjamin in einem seiner letzten Briefe an Theodor Adorno, dass Adornos neues Buch über George und Georges frühen Schüler Hoffsmanthal sein größtes Werk sei. Er zitierte eine Passage aus Prousts Sodom und Gomorrha, in der er die Komplizenschaft der Homosexuellen mit der Komplizenschaft des jüdischen Volkes verglich, und beschrieb, wie sein alter Freund zu Georges Rettung kam, weil er den Trotz als poetische und politische Grundlage seines Werks erkannt hatte.

Walter Benjamin in Büchern stöbernd.

Adorno widmete die fertige Fassung seines Buches Benjamin, dessen Selbstmord noch frisch war, als die Tinte gesetzt wurde. Was er in George wahrgenommen hatte, war

Das leidenschaftliche Bemühen, sich in der Sprache auszudrücken, das Banale auf Distanz zu halten, der - wenn auch aussichtslose - Versuch, die Erfahrung ihrem Todfeind zu entreißen, der sie in der spätbürgerlichen Gesellschaft verschlingt: dem Vergessen. Das Banale ist dem Vergessen geweiht; das, was Gestalt annimmt, soll als geheime Geschichtsschreibung fortbestehen. […] Keine Macht der Welt kann der Vergänglichkeit widerstehen, die nicht selbst eine vergängliche Macht ist. Die Auflehnung gegen die Gesellschaft schließt die Auflehnung gegen ihre Sprache ein. […] Als treue Schüler von Baudelaire haben George und Hoffsmanthal das Glück dort etabliert, wo es diffamiert wurde. Was erlaubt ist, verdorrt und verschwindet für ihn, das Unnatürliche wird mit der Aufgabe betraut, die Vielzahl der Visionen wiederherzustellen, die durch das Primat der Fortpflanzung verzerrt wurden, das unverantwortliche Spiel sucht den ruinösen Ernst dessen zu überwinden, was ist. Beide erschüttern mit einem leisen Brüllen die persönliche Identität, deren Mauern die innerste Gefängniszelle der bestehenden Ordnung bilden.

In den letzten Worten seiner langen Abhandlung nennt Adorno das, was von der Auflehnung des George-Kreises übrig geblieben ist, „determinierte Negation“ - Konstitution durch Zerstörung.

Wir werden in Kürze auf den Rest dieser geheimen Geschichte zurückkommen. Zunächst müssen wir die zweite Hälfte des Reiseberichts von Daniel Guérin konsultieren, um den Rahmen für die Ereignisse abzustecken, die dem George-Kreis und anderen homosexuellen Guerillas einen Platz in der Ewigkeit verschaffen sollten.

Die Reservearmee der Unterwelt

Als Daniel Guérin 1933 nach Deutschland zurückkehrte, war er schockiert, wie radikal sich das Land in nur einem Jahr verändert hatte. Die linken Parteien und Gewerkschaften, die so viel Macht besessen hatten, waren verschwunden, ebenso wie die Vorstellung, dass Unterdrückung eine proletarische Revolution auslösen würde. Die Parteien hatten unterschätzt, wie schnell und rücksichtslos Hitler ihre Infrastruktur zerstören und die nützlichen Elemente in seinen eigenen Apparat assimilieren würde. Die Nazis verwandelten die ehemaligen Hauptquartiere ihrer Feinde in Büros der SS. Sie änderten die Texte alter kommunistischer Lieder wie „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“:

Brich das Joch der Tyrannen, die dich so grausam unterdrücken

Und schwenkt die blutrote Fahne

Über der Welt der Arbeiter

Die rote Fahne wurde zur Hakenkreuzfahne, und die Welt der Arbeiter wurde zum Arbeiterstaat. Gebäude, Lieder, Propaganda-Ästhetik, sogar der 1. Mai wurden gleichgeschaltet - in Übereinstimmung mit dem neuen Regime gebracht. Guérin schreibt von der Ausbildung der Nazi-Jugend in einem ehemals kommunistischen Viertel:

Wären da nicht die braunen Uniformen, könnte man glauben, es handele sich um die stolzen Rotfrontkämpfer, die ehemaligen Herren der Straßen. In den Fenstern und trotz der Hakenkreuze haben die Fahnen, wie gestern, die Farbe von Blut.

Auch frühere Genoss*innen wurden in den Einklang gebracht. Guérin „sieht, wie die Unentschlossenen mit beunruhigender Leichtigkeit von einem Lager ins andere abdriften“. Die Saat für diesen Verrat war bereits im Jahr zuvor aufgegangen. Guérin berichtet von einer Übernachtung in einer Jugendherberge, in der Faschisten, Kommunisten und unengagierte Jugendliche gemeinsam untergebracht waren. Nachts sangen sie gemeinsam, auch wenn sie sich am Ende in einer Kakophonie von „Rotfront!“ und „Heil Hitler!“ und anderen konkurrierenden Parolen gegenseitig übertönten. Doch bis zu diesem Moment ertönten alle Stimmen im Gleichklang:

Während wir Seite an Seite gehen,

Und die alte Luft singen,

Die die Wälder wiederhallen lassen,

Dann spüren wir, dass es geschehen muss:

Mit uns werden neue Zeiten kommen,

Mit uns werden neue Zeiten kommen.

Einer der Jugendlichen gestand Guérin, dass sie unter dem dünnen Deckmantel der Ideologie alle das Gleiche wollten: die Revolution, eine neue Art zu leben.

Nicht alle Jugendlichen warteten darauf, dass die Politiker ihnen dieses Leben schenkten. In Weimar war Guérin auf eine kleine Clique von sogenannten Wildfreien gestoßen, Vagabunden, die er als „eine bizarre Mischung aus Männlichkeit und Verweichlichung“ beschreibt. Als er mehr über diese zauberhafte Bande erfahren wollte, verwies ihn eine Genoss*in auf Christine Fournier, eine kameradschaftliche Soziologin, die diese studiert hatte. Als die beiden sich in Fourniers Büro trafen, gab sie ihm alles preis, was sie über die Bande wusste:

Wild Freie - eine wilde Bande, eine Gruppe von Jugendlichen, die vom Weg abgekommen sind, Asoziale, eine Gemeinschaft von Jugendlichen, die von der weiteren Gemeinschaft abgelehnt werden.

Sie lebten in einer Gemeinschaft, erklärte Fournier, mit einem starken Sinn für Kameradschaft und kriminelle Intimität. Sie reisten auf der Suche nach Gefahr und Abenteuer umher. Sie wanderten

um der Versuchung des Selbstmords zu entgehen. Sie erschaffen sich eine Fantasiewelt, eine Welt, die auf Regeln beruht, die sich völlig von denen der akzeptierten Moral unterscheiden, eine Welt, die dem ungezügelten Instinkt ausgeliefert ist, eine Welt des Hasses gegenüber der Gesellschaft, die sie im Stich gelassen hat.

Sie waren wie Piraten gekleidet und trugen derbe Tätowierungen und Piercings. Sie suchten Unterschlupf in Höhlen, Wäldern und verlassenen Gebäuden und statteten ihre Behausungen nur mit einer einzigen zentralen und gemeinschaftlichen Matratze aus - Stoszsofas - wörtlich „Ficksofas“. Am schockierendsten, so Fournier, waren die geheimen Initiationsriten, die sie manchmal in einem verlassenen Wald oder an einem malerischen See außerhalb Berlins vollzogen. Zu den Varianten dieser Rituale gehörten Messerkämpfe, das Untertauchen in Wasser, Feuer oder verdorbene sexuelle Handlungen. Um in einige der Banden aufgenommen zu werden, musste man mit jedem Mitglied sex haben oder auf Kommando ejakulieren.

Fournier errötete und ging auf die Toilette. Guérin öffnete ihre Akten und sah die fotografischen Beweise: wilde Banden, die sich in ihren seltsamen Gewändern versammelten, ihre Riten vollzogen und phallische Talismane zur Schau stellten. Als sie zurückkam, erzählte sie ihm:

Die Initiationsfeier artet immer in ein Saufgelage aus, in eine wahnsinnige Orgie. Natürlich mag das, was diese Jugendlichen gelesen haben, eine gewisse Rolle gespielt haben: Vielleicht ahmen sie primitive Riten nach. Aber ich glaube eher, dass es sich um eine spontane Rückkehr zur Barbarei handelt. Die Zivilisation ist ja nur ein sehr dünnes, junges und zerbrechliches Häutchen.

Ihr Bericht „Die Ring Jugendbanden“ von 1931 ist in der englischen Ausgabe von Guérins Buch enthalten. Darin versucht sie, „ein Gespenst zu dokumentieren, das weder zu fassen noch zu entlarven ist, das Gespenst der wilden Cliquen“. Sie nennt sie gemeinshafts-unguhige, eine Gemeinschaft derer, die nicht in einer Gemeinschaft leben können. Ihre Sozialarbeiterkollegenn schätzten, dass bis zu 14.000 Jugendliche zu diesen Banden gehörten. Sie vergleicht die Wild Freien mit dem Wandervogel und argumentiert, dass die letzteren

eine bessere Zukunft anstrebten, für die ihre Anhänger bereit waren zu arbeiten, umgekehrt dachten die Banden, ob bewusst oder unbewusst, hauptsächlich daran, das Bestehende zu zerstören […] Sie beherrschten nie die lebenswichtige Fähigkeit, sich der sozialen Realität anzupassen. Um Depressionen und Selbstmord zu vermeiden, erschaffen diese schwer misshandelten Jungen und Mädchen ihre eigene Fantasiewelt als Ausgleich für das entbehrungsreiche Leben, das sie zu führen gezwungen sind.

Ihre Verachtung, so behauptete sie, zeige sich an den Namen der Banden selbst: Schwarze Liebe, Roter Schwur, Todesverächter, Blutiger Knochen, Schmutzige Jungs, Wald und Feld Schläfer, Schildkröten, Schnapsdrossel, Schwarze Fahne, Waldpiraten, Nordlichter. Viele waren nach Stämmen der amerikanischen Ureinwohner benannt. Sie gingen kriminellen Aktivitäten nach oder übten Prostitution in Homosexuellen Bars wie dem Adonis aus. Ihre „Cliquenbullen“ wurden auf der Grundlage „eines Leistungsnachweises und eines Diploms über den Erfolg in verschiedenen kriminellen Aktivitäten und einer nachgewiesenen Beherrschung des gesamten Spektrums sexueller Aktivitäten“ ausgewählt. Jeder Bulle hatte eine ihm zugehörige Cliquenkuh, aber jede Bande hatte auch eine Geliebte, die für alle zugänglich war. Die Banden boten Kameradschaft, Anerkennung, sexuelle Erfahrung und Abenteuer. Sie waren die „Reservearmee der Unterwelt“, und jeder trug ein Edelweiß, um sich zu identifizieren.

Fournier machte sich Sorgen um diese Jugendlichen. Als fromme Reformerin wusste sie, dass nur eine gute sozialistische Erziehung sie retten könnte. Aber Guérin hatte eine andere Sorge, die ihn nachts umtrieb: Er wusste, dass die Kraft, die diese Cliquen disziplinieren könnte, in der Tat eine furchterregende sein würde. Auch er war mit einer Prophezeiung verflucht. Nach seiner Rückkehr erzählte ihm Fournier, dass sie eines Tages auf der Straße von einem besonders bösartigen SA-Hauptmann angesprochen worden sei. Sie war schockiert, als sie erkannte, dass dieser Nazi ein ehemaliger Bulle aus einer der Banden war, die sie studiert hatte.

Trotzdem versichert uns Guérin:

Nicht alle Wild Freien landeten im Dienst der Nazis. Im Gegenteil, es gab Gruppen von Jugendlichen, die während der gesamten Zeit der Naziherrschaft, einschließlich der Kriegsjahre, in den Wäldern „umherzogen“ und sich versteckten. Einige dieser Gruppen schikanierten aktiv die Hitlerjugend und waren an anderen regierungsfeindlichen Aktivitäten beteiligt.

In den letzten Jahrzehnten zirkulierten im anarchistischen Untergrund Flugblätter, in denen einige der Heldentaten dieser Banden beschrieben wurden. In einem solchen Text, der nach der gemeinsamen Parole „Ewiger Krieg gegen die Hitlerjugend“ benannt ist, feiert Wolfi Landstreicher die Unangepasstheit und den Widerstand dieser

Die Jugend, die größtenteils aus den ausgebeuteten Klassen stammte, griff die Herrschaft, unter der sie lebte, mit Kühnheit an, selbst als diese die Form eines völkermörderischen totalitären Polizeistaats der extremsten Art annahm.

Andere Berichte wurden auf libcom.org und von der Anarchistischen Föderation veröffentlicht. Alle Quellen stimmen darin überein, dass sich die Nazi-Behörden (insbesondere die Hitlerjugend und die Gestapo) ab 1938 zunehmend mit Arbeiterbanden befassten, die sie kollektiv als Edelweißpiraten bezeichneten. Zu ihren kleinen Revolten gehörten Absentismus, Graffiti, illegale Flugblattaktionen, Industriesabotage und physische Gewalt gegen Naziziele. Auf dem Lande und in den Städten wurden Überraschungsangriffe auf Zeltlager und Wandergruppen der Hitlerjugend verübt. Diese Gruppen hatten keine erkennbare Ideologie und nur informelle Strukturen. Die von den Nazis gestohlenen Lieder wurden ihrerseits gestohlen und erneut angepasst, um die Freiheit und die Freude über den Angriff zu preisen. Die Pirat*innen gewährten Flüchtlingen und Deserteuren Unterschlupf und verübten bewaffnete Überfälle auf Militärdepots. Im Jahr 1944 töteten sie einen Gestapo-Chef. In diesem Jahr gab Himmler selbst der SS den Befehl, die Jugendbanden zu bekämpfen. Einige wurden gefangen genommen und gehängt, aber unzählige andere blieben in Freiheit. Nach dem Krieg setzten viele der Edelweißpiraten ihren Aufstand gegen die neuen Herren fort: die alliierten Mächte.

Eine Collage von Claude Cahun.

Die anarchistischen Pamphlete feiern den Widerstand der Wilden, die weiter umherzogen, verschweigen aber ihre queeren Rituale und Lebensformen. Diese Riten und Handlungen gaben ihnen die Freiheit, Zerstörerinnen und Schöpferinnen ihrer eigenen Kosmologie zu sein. Wenn Fournier davon spricht, dass sie in ihrer eigenen Welt lebten, meint sie nicht die individuellen Wahnvorstellungen des einen oder anderen Wild Freien, sondern die Empfindsamkeiten und die Konsensrealität, die sie teilten - ein Anderes Deutschland unterhalb der Oberfläche und im Krieg mit dem Dritten Reich.

Nach der Katastrophe verwies Guérin immer wieder auf dieses Andere Deutschland, das im Widerstand existierte. Er versuchte, uns auf eine gedankliche Reise mitzunehmen um

unsere Freunde aus dem Anderen Deutschland ausfindig zu machen - eine kleine Gruppe überzeugter Kämpfer*innen, die den Geschwisterzwist der Vergangenheit hinter sich gelassen haben und den Kampf unter den Bedingungen der Illegalität und des Terrors fortsetzen. Sie werden uns mit diesem einfachen Satz begrüßen: Wir sind dem treu geblieben, was wir waren.

Guérin lässt uns wissen, dass „die Internationale heute nur eine kleine Flamme gegen den weltweiten Ansturm ist. Aber sie brennt noch, und das ist schon etwas, genug, damit die Menschheit nicht verzweifelt […] trotz aller entschlossenen Bemühungen, sie zu löschen, brennt diese Flamme noch, aber im Schatten und in der Stille.“

In seinen Memoiren zeichnet er eine Abfolge von kleinen Feuern nach, die von militanten Einzelpersonen getragen und in den Feuerstellen der Unterschlüpfe gepflegt wurden. Diese kleinen Feuer verbreiteten sich über das Land und bildeten Konstellationen. Guérin fuhr mit dem Fahrrad von Verabredung zu Verabredung und überbrachte den Genoss*innen handgemachte Nachrichten und Ephemera.

Da sie keine Anführerinnen haben oder nur selten mit ihnen in Kontakt kommen, haben diese kleinen Gruppen gelernt, für sich selbst zu sorgen, Initiativen zu ergreifen und unter den Bedingungen der Illegalität zu improvisieren. Für die Proletarierinnen, die einst wie Rädchen in einer Maschine zur Aktivität gezwungen wurden, war dies ein erfolgreicher Test für ihren gesunden Menschenverstand.

Guérin verrät nicht zu viel. Auch bietet er nur wenige Schlussfolgerungen. Die Schlussfolgerungen, die er zieht, lassen sich mit den Worten zusammenfassen, dass die gemeinsame Verehrung unserer Märtyrer vielleicht zu Solidarität und Zusammenhalt führen könnte, dass die Linke es ein Jahrzehnt lang versäumt hat, dem faschistischen Phänomen die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, dass alle Revolutionäre ihre Bewegungen vom Nationalismus befreien müssen, um nicht Gefahr zu laufen, den Weg für den Nationalsozialismus zu ebnen, und dass der Faschismus nur durch ein lebendiges Beispiel, „ein Ideal aus Fleisch und Blut“, besiegt werden kann. Er beendet seinen Bericht auf dem Friedhof, auf dem die Toten der Revolution einer vergangenen Generation begraben sind: „Dies ist die einzige Ecke Deutschlands, die noch uns gehört. Verwelkte Blumen.“ Er bezeichnet sein Zeugnis als einen winzigen Ausschnitt einer flüchtigen Realität.

Eine Collage von Claude Cahun.

Das geheime Deutschland

In Ian Youngs Hagiographie sind mehrere Berichte über die Teilnahme von queeren Menschen an dieser flüchtigen Realität bewahrt.

Ab 1940 machte sich ein Adliger namens Graf Albrecht von Bernstorff daran, das Regime von innen heraus zu untergraben. Jahrelang pflegte er den Ruf eines Effeten, eines nutzlosen Verweichlichten und Gesellschaftsmenschen. Dies diente dazu, zu verbergen, dass er seine sozialen Beziehungen nutzte, um ein Fluchthilfenetzwerk zu organisieren, das Jüdinnen und Dissidentinnen dabei half Deutschland zu verlassen.

Letztendlich wurde er gefasst und im Konzentrationslager Dachau gefangen gehalten. Dort, wie einige Zeugen berichten, bemühte er sich, trotz der grausamen Behandlung und Folterungen durch die Bewacher, die anderen Gefangenen bei Laune zu halten. Er versprach, auf seinem Anwesen ein großes Fest für alle zu geben, wenn alles vorbei sei. Hunderte blieben dank seiner Bemühungen in Freiheit, er aber überlebte nicht und konnte die Party nicht mehr schmeissen.

Graf Albrecht hatte seine Kontakte in Holland vor der Nazi-Invasion gewarnt, noch bevor diese begann. Danach meldete die Naziführung in Holland immer wieder die Hartnäckigkeit von homosexuellen Unkraut in ihrem Garten.

In einem Fall zum Beispiel trafen die Mitglieder einer Schwulengesellschaft bereits vor dem deutschen Einmarsch Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Katastrophe. Der Herausgeber ihrer Zeitung Levensrecht verbrannte die gesamte Adressliste der Organisation. Während ein anderer Genosse, Arent van Santhorst, die gesamte Liste auswendig lernte.

Willem Arondaus und Sjoerd Baaker schlossen sich einer sehr schwulen Widerstandsgruppe in Amsterdam an, die mit Gerrit van der Veen in Austausch war. Sie verübten eine Reihe von Anschlägen, darunter die Sprengung einer Dienststelle mit Karteiregister, bei der die Gestapo-Akten über Tausende von mutmaßlichen Abweichler*innen vernichtet wurden. Die Gruppe fälschte auch 80.000 Ausweise. Dies gab Vielen den nötigen Vorsprung, um die Katastrophe zu überleben.

Jean Desbordes war ein alter Schützling von Jean Cocteau, der beschrieb, dass er sich von seinem „starren Blick“ gestört fühlte. Die Beiden verbrachten einen Sommer zusammen auf Reisen und besuchten unter anderem Gertrude Stein und Coco Chanel. Zu dieser Zeit schrieb Cocteau Le livre blanc, während Desbordes sein pantheistisches Buch J’adore verfasste. Zu seinen späteren Werken gehören ein Theaterstück und eine Studie über den Marquis de Sade. Nach dem Einmarsch der Nazis in Frankreich schloss sich Desbordes dem Widerstand an und fungierte als Bote zwischen der französischen Résistance und den Mitgliedern des polnischen Widerstands, die von London aus operierten. 1944 wurde er in Paris von der französischen Pro-Nazi Miliz verhaftet und in ein Folterzentrum der Gestapo gebracht; ein anderer Häftling berichtet, dass er dort in einem blutgetränkten Badezimmer seine durch Gewalt entstellte Leiche sah. Er hat bis zum Tod geschwiegen. Keiner seiner Komplizen wurde verhaftet.

Ein anderer Widerstandskämpfer, Robert Desnos, den Ian Young als „schwulen surrealistischen Dichter“ bezeichnet, schrieb Widerstandsgedichte und musste in einem Konzentrationslager sterben. Vor seinem Tod tröstete er andere, indem er ihnen mit Hilfe von Astrologie und Handlesekunst ihr Schicksal voraussagte. Susan Griffin erzählt eine Geschichte nach, in der er einer Person, die in der Schlange zur Gaskammer stand, aus der Hand las. Er verkündete ekstatisch ein langes Leben für sie, was zu einer Welle des Jubels in der Schlange führte. Die Störung war so verwirrend, dass die Wachen alle zurück in ihre Betten schickten.

Ein Porträt von Robert Desnos aufgenommen von Claude Cahun.

In seinem Gedicht „Wenn du nur wüsstest“ schrieb Desnos,

Wenn du nur wüsstest, wie sehr ich dich liebe, und obwohl du mich nicht liebst, wie glücklich ich bin, wie stark und stolz ich bin, mit deinem Bild in meinem Kopf,

das Universum zu verlassen.

Wie glücklich bin ich, dafür zu sterben.

Ein britischer Geheimagent namens Denis Rake schloss sich der französischen Résistance an. Als er in einem Interview für den Film The Sorrow and the Pity nach seinen zahlreichen Aktivitäten im Untergrund gefragt wurde, antwortete Rake,

Ich glaube, tief im Inneren wollte ich denselben Mut aufbringen wie meine Freunde, die Flieger geworden waren. Als Homosexueller war eine meiner größten Ängste, dass mir der Mut fehlte, bestimmte Dinge zu tun.“

Rake behauptete, dass seine frühere Karriere als Dragkünstlerin ihm als Geheimagent geholfen habe. Einmal hatte er eine Affäre mit einem deutschen Offizier, der deswegen an die Front versetzt und getötet wurde.

Am spektakulärsten war, dass 1944 ein invalider Wehrmachtsveteran namens Claus von Stauffenberg einen Koffer mit einer Bombe in eine Besprechung in Hitlers ostpreußisches Büro brachte und unter dem Besprechungstisch abstellte. Während ein Netzwerk von Verschwörern darauf vorbereitet war, nach dem Tod des Führers die Macht zu übernehmen. Die Bombe tötete beinahe alle Anwesenden, einschließlich des Führers selbst - hätte nicht jemand kurz vor der Explosion den Koffer hinter eine Marmorsäule geschoben. Hitler wurde daher nur leicht verletzt, in der Folgezeit wurden 12.000 mutmaßliche Dissidenten wegen des Verdachts der Verschwörung verhaftet.

Viele haben die Geschichte von von Stauffenbergs Attentat gehört, aber nur wenige wissen von seinem Hintergrund im George-Kreis. Von Stauffenberg war einer der zwölf Studenten, die Stefan George in die Schweiz begleiteten und an seinem Grab Wache hielten.

Stefan George und die von Stauffenberg Brüder.

Ian Young bezeichnet von Stauffenberg als „Geist aus Feuer“ und behauptet, dass er durch seinen spirituellen Hintergrund mit Stefan George gesteuert wurde. Er betont, dass des Kreises’

heroischer Vitalismus mit seiner Ehrfurcht vor der Kultur und der griechischen Tradition, seinem homoerotischen Mystizismus und seinem Glauben, dass die Lehre die Welt retten kann, wenn sie durch den Mut und die Integrität eines Eingeweihten in heroisches Handeln umgesetzt wird.

Von Stauffenberg inspirierte seine Kameraden zur Konspiration, indem er Georges Gedicht „Antichrist“ rezitierte:

Der Fürst des Geziefers verbreitet sein reich;

Kein Schatz der ihm mangelt, kein Glück das ihm weicht

Zu grund mit dem Rest der Empörer!

Ihr jauchzet, entzückt von dem teuflischen Schein;

Verprasset was blieb von dem früheren Seim

Und fühlt erst die Not vor dem Ende.

Dann hängt ihr die Zunge am trocknenden Trog ;

Irrt ratlos wie Vieh durch den brennenden Hof…

Und schrecklich erschallt die Posaune.

Von Stauffenberg nannte die Verschwörung das Versteckte oder Geheime Deutschland. Die Mitglieder des George-Kreises arbeiteten ein Jahrzehnt daran, die Nazipartei und das deutsche Militär zu infiltrieren und sich in der Nähe Hitlers zu positionieren, um dann ihren Heldenschwur zu erfüllen. Nach Georges Tod blieb ihnen nur noch die Aufgabe, Benjamins Herausforderung anzunehmen und dafür zu sorgen, dass ihre Toten vor dem Feind sicher waren.

Young argumentiert:

Georges Konzept einer halb geheimen Gesellschaft, einer aristokratischen Elite von Eingeweihten, die in eine idealisierte Version des attischen Griechenlands verliebt ist und die Lehren des kryptoreligiösen Maximin-Kults des Meisters in der modernen Welt anwendet, muss nach unseren heutigen Maßstäben arrogant, naiv und zumindest ein wenig lächerlich erscheinen. Doch das Leben von Claus von Staufenberg beweist, dass der Kreis bei aller Theatralik gar nicht so lächerlich war. Denn von allen Mitgliedern des Kreises spürte Stauffenberg die Bedeutung von Georges Ideen am stärksten und nahm sie auch am ernstesten. Und als die Zeit gekommen war, handelte er nach ihnen und gab sein Leben für sie.

Spirituelle Kriegsführung

Ein gleichzeitiger Ausbruch von Subversion innerhalb des deutschen Militärs auf der besetzten Insel Jersey können wir einem Paar queerer surrealistischer Stiefschwestern und Liebhaber, Claude Cahun und Suzanne Malherbe, zuschreiben. Ryan Helterbrands „Plastic / Explosive: Claude Cahun and the Politics of Becoming Otherwise“ bietet die umfassendste englischsprachige Abhandlung über Cahuns Werdegang und Widerstand, seit Wissenschaftler*innen in den 1980er Jahren wieder auf sie aufmerksam geworden sind. Während ihrer Kunst seit den 1990er Jahren viel Beachtung geschenkt wurde, befasst sich Helterbrand mit der revolutionären antifaschistischen Praxis der „Anderen Cahun“.

In Paris gründete Cahun 1935 zusammen mit Andre Breton und Georges Bataille die Gruppe Contre-Attaque, den „Kampfbund der revolutionären Intellektuellen“, um die Faschisten durch Kunst und auf der Straße zu bekämpfen. Sie wollten eine Organisation gründen, die außerhalb der stalinistischen Ideologie und der Strukturen des bürokratischen Kommunismus agieren sollte. Unzufrieden mit der Volksfront, die die Invasion bald nicht mehr verhindern konnte und die Revolution praktisch aufgab, gelobten sie, Faschisten und Kapitalismus gleichzeitig zu bekämpfen. Sie wollten mit allen Vorstellungen von Gemeinschaft auf der Grundlage von Nation oder Ideologie brechen, um Platz für neue Gemeinschaften zu machen, die auf Wahlverwandtschaften beruhen. In ihrer gemeinsamen Zeit beschrieb Breton Cahun als „im Besitz einer sehr weitreichenden magischen Kraft“.

Claude Cahun.

1937 war sie desillusioniert von den Straßenkämpfen und zog auf die Insel Jersey, die 1940 von den Nazis eingenommen wurde. Die anfängliche Bombardierung der Insel durch die Nazis war entsetzlich und kostete vielen Einwohner*innen das Leben. In ihrer Wut erinnerte sich Cahun an zwei Revolver, die sie von ihrem Onkel geschenkt bekommen hatte, und begann, ihre Treffsicherheit zu trainieren. Sie bereitete sich darauf vor, ein Attentat auf eine Versammlung von Nazi-Offizieren zu verüben, aber Suzanne inspirierte sie zu einer anderen Herangehensweise.

Anstatt in einer Schießerei zu sterben, bildeten sie eine Untergrundzelle: „Die namenlosen Soldaten und ihre Kameraden“. Sie veröffentlichten Tausende von Flugblättern, um mit Hilfe des Surrealismus einen Aufstand in den Reihen der deutschen Besatzungssoldaten anzuzetteln. Ihre Kriegsführung war geprägt von Cahuns Zeit in Contra-Attaque und der Theorie des Permanenten Aufstandes, die sie dort entwickelt hatte. Als das Paar 1944 verhaftet wurde, bezeichnete die Staatsanwaltschaft sie als „geistige Scharfschützen“. Cahun wurde für schuldig befunden, einen spirituellen Krieg gegen die Nazis geführt zu haben.

Helterbrand schreibt:

Was für einen echten Aufstand notwendig war, war weder blinder Glaube noch Unterwerfung unter eine bestimmte Partei oder politische Form, sondern das Vorhandensein und die Förderung psychischer Widersprüche und Komplexitäten. Nicht ideologische Gewissheiten, sondern psychologische Zweideutigkeiten. Die wahre Revolutionärin, die ihre aggressiven Triebe, ihre eigene innere Andersartigkeit umarmt, ist in der Lage ein neues Bewusstsein hervorzubringen.

Sie glaubte an das Schreiben, als ein Mittel, durch das sich sowohl die Autorin als auch die Leserin in ihrer Begegnung verwandeln könne. Sie verstand diese Transformation als Rekonfiguration der gemeinschaftlichen Verteilung des Sinnlichen. In Anlehnung an Batailles Acéphale Gesellschaft stellte sie fest, dass

die Organisation der Bewegung formlos sein musste, ohne Kopf, ohne Versammlungen, ohne Führer*in. Und jede, die sich von einem bestimmten Propagandastück angesprochen fühlte, konnte sich dem Widerstand anschließen, indem sie ihren eigenen Akt der Rebellion vollzog und diesen als namenloser Soldat unterzeichnete.

Dieser Aufstand der Empfindsamkeit zielte darauf ab, die Besatzung zu destabilisieren, indem Verwirrung und Paranoia innerhalb der Nazi-Führung gesät wurde und zu internen Sabotageakten anregte. Die namenlosen Soldaten erreichten dies, indem sie den Defätismus verherrlichten und die Soldaten zu Selbstbeobachtung und innerer Revolte anregten. Sie ermutigten sie, anders zu werden.

Helterbrand schlägt folgende Sichtweise vor

Cahuns anarchistisches und entschieden individualistisches Programm des antinazistischen Widerstands auf Jersey […] als ihre eigene Verkörperung einer kopflosen, akephalen Gemeinschaft, die sich der Rettung all jener aus den Schützengräben der Ideologie verschrieben hat, die von den einseitigen Sensibilitäten und Moralvorstellungen des Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus oder Kapitalismus „gehirngewaschen“ worden waren.

In einem ihrer frühesten Traktate heißt es

KÄMPFENKÄMPFENKÄMPFEN OHNE ENDE

SCHRECKLICHES KÄMPFEN OHNE ENDE

Andere Traktate wiederholen endlos einfach die Phrase ohne Ende. Sie waren eine Verschwörung ohne Namen und ohne Ziel. Da sie nicht auf eine Revolution in den Machthabern des Staates abzielten, sondern auf einen „immerwährenden Aufstand in den Gefühlen aller“, rüsteten sie sich mit neuen Waffen aus, die mit der Widersprüchlichkeit, Ambivalenz und Ungewissheit des Außen aufgeladen waren. Waffen ohne Namen. Waffen, die darauf ausgerichtet waren, innere und äußere Andersheit zu erzeugen. Zu diesen namenlosen Waffen gehörten Berichte aus dem Krieg, Tipps zur psychischen Selbstverteidigung, Anleitungen zur beiläufigen Sabotage, Aufforderungen zur Desertion („notfalls mit Gewalt“) und Aphorismen von Nietzsche, die Nationalismus und Staat verspotteten. Sie wurden in Deutsch auf Zigarettendrehpapier geschrieben, um den Anschein zu erwecken, dass sie von den Soldaten selbst stammten, und dann in Taschen und Zaunmaschen überall in der Stadt verteilt.

Claude Cahun und Suzanne Malherbe waren darauf vorbereitet, jeden Moment verhaftet zu werden. Als der Tag schließlich gekommen war, schluckten sie auf dem Weg zum Gefängnis Gift. Ihre Selbstmordversuche schlugen fehl, aber der Zufall wollte es, dass sie dadurch den letzten Transport in ein Konzentrationslager verpassten. Sie blieben auf Jersey inhaftiert, wo sie erfuhren, warum sie von ihren Feinden als eine solche Bedrohung angesehen wurden. Das Gefängnis war voll mit deutschen Soldaten, die revoltiert hatten oder versucht hatten zu desertieren. Sie alle schienen zu wissen, wer die Frauen waren, und erwiesen ihnen Fürsorge und Solidarität. Die Theorie des Schreibens als Mittel, Andere in einen Prozess des Werdens einzubeziehen, hatte sich bewährt: Die Bemühungen von Cahun und Malherbe waren erfolgreich, zumindest einen Teil der Soldaten auf das Andere Deutschland hinter all dem Nazi-Spektakel einzustimmen.

Die Gerichte verurteilten beide zum Tode. Ihre Hinrichtung sollte der letzte Akt in ihrem spirituellen Krieg sein, ein Opfer, zu dem sie bereit waren - doch es kam anders. Der Krieg endete, bevor auch sie zu Märtyrern der Unterwelt wurden. An dem Tag, an dem die Nazis auf der Insel kapitulierten, waren sie die Gefangenen, die zuletzt freigelassen wurden, da man sie als die gefährlichsten ansah.

Claude Cahun.

Epitaph

Ich lebte zu diesen Zeiten. Tausend Jahre lang

bin ich schon tot. Nicht gefallen, sondern gejagt;

Als aller menschlicher Anstand eingesperrt war,

War ich frei unter den maskierten Sklaven. -Robert Desnos, “Epitaph”

Stauffenberg, von Bernstorff, Arondaus, Bakker, Desbordes, Desnos, Rake… waren alle ganz unterschiedliche Menschen, aber dennoch im Geiste vereint, durch eine grausame Zeit, die denjenigen, die den Mut dazu aufbringen konnten, heroisches Handeln abverlangte. Zumindest im Fall von Jean Desbordes, den beiden Niederländern und den beiden Deutschen schien ihr Widerstand eng mit einem Idealismus verbunden zu sein, der in der Homosexualität oder einer homosexuellen Ideologie wurzelte. Bei Rake führte das Bemühen, sich als ebenso mutig wie auch als „normaler“ Mann zu erweisen, dazu, dass er sich noch mutiger erwies, als irgendjemand hätte erwarten oder erhoffen können.

Es gibt hier so etwas wie ein gemeinsames Muster: der frühreife Autor erotischer Gedichte, die amüsante Dragqueen. Die Art von Menschen, die die Amerikaner „Sissies“ nennen. Hinter dem blassen und vielleicht schlaffen Äußeren verbirgt sich oft ein Charakter von großer Stärke - stark genug, um Widrigkeiten zu überstehen und zu gedeihen. Stark genug sogar, um die Härte und die Nichtbeachtung dessen, was man Geschichte nennt, zu überleben.“ -Ian Young

Mehr brauchen wir nicht zu sagen. Es hat lange gedauert, und es wird Zeit brauchen, dass diese Geschichten und Geister sich in der Gegenwart Geltung verschaffen. Für den Moment können wir mit ein paar Gesten in Richtung weiterer Untersuchungen schließen.

Die Wild Freien bildeten ihre eigene Unterwelt. Der George-Kreis konspirierte im Namen eines geheimen Deutschlands, während Guérin und Cahun ihre Bemühungen darauf richteten, die Existenz dieses Deutschlands zu kommunizieren. Dieser Raum der Alterität wurde durch einen Aufstand gegen die Zeit im Bereich des Sinnlichen geschaffen; dieser Raum wurde mit Poesie, Ritual, Sexualität und Schießpulver errichtet. Alle Vorfahren, auf die wir uns hier berufen haben, wurden durch und durch die Art und Weise bestärkt, in der ihr Widerstand eine - geheime, verborgene, andere - Welt erschuf, die wiederum derjenigen Welt trotzte, in der die Nazis die totale Macht anstrebten.

Dieses Projekt der Totalität existierte in ununterbrochener Kontinuität zu dem Terror derjenigen Kräfte, die weltweit das System der Weißen Vorherrschaft konstruierten und etablierten, ein Terror, der die Apparate und Techniken der Ausbeutung und Ausrottung auf den europäischen Boden zurückbrachte, von dem aus diese ursprünglich in die Welt aufgebrochen waren. Genau aus diesem Grund gibt es kein „vorher“ oder „nachher“ der Katastrophe. Wie Benjamin es ausdrückt: Wo wir eine Kette von Ereignissen sehen, sieht der Engel der Geschichte einen einzigen Trümmerhaufen, der sich zum Himmel auftürmt. Der wahrgenommene Moment der Katastrophe war einfach eine Apokalypse im ältesten Sinne des Wortes: eine Enthüllung dessen, was bereits war, dessen, was wir bereits waren.

„So stellt man sich den Engel der Geschichte vor. Sein Gesicht ist der Vergangenheit zugewandt. Wo wir eine Kette von Ereignissen wahrnehmen, sieht er eine einzige Katastrophe, die immer wieder Trümmer anhäuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Der Engel würde gerne bleiben, die Toten erwecken und das Zerstörte wiederherstellen. Doch vom Paradies her weht ein Sturm, der sich mit solcher Gewalt in seinen Flügeln verfangen hat, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Der Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken zukehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm in den Himmel wächst. Dieser Sturm ist das, was wir Fortschritt nennen.“ -Walter Benjamin, Thesen zur Geschichtsphilosophie

Guérins Botschaft aus dem Untergrund - wir sind geblieben, was wir waren - gilt auch für die Nazis. Der Terror des Faschismus ist in die Struktur der Norm eingewebt. Die Nazis sahen ein tausendjähriges Reich voraus und stellten sich vor, ewig zu sein. Sie sind es, aber nicht wegen der Zukunft, die sie versprachen. Vielmehr sind sie die Erben einer jahrtausendelangen Entwicklung von Herrschafts- und Ordnungstechniken. Hocquenghem war 1980 ein Prophet, als er darauf hinwies, dass die damalige Schwulenbefreiung weder beispiellos noch unumkehrbar war; wir täten gut daran, uns heute an seine Warnung zu erinnern. Alle Staaten werden durch das Opfer des Anderen gebildet. „Schwuchtel“ hat einen gemeinsamen Signifikanten mit Fasces, einem Bündel von Stöcken, die für den Zusammenhalt der Gemeinschaft verbrannt werden. Wir waren schon oft der Andere - aber wir werden nicht so einfach wieder verschwinden. Wir können es uns nicht leisten, die gleichen Fehler noch einmal zu machen.

Unsere Feinde kämpfen für die Ewigkeit und wir auch. Die Wild Freien erklärten den „Ewigen Krieg“, und Cahun nannte es „Ewiger Aufstand“. Unsere Geister erwecken für uns das Potenzial einer Revolte ohne Ende. Die rechten und linken Revolutionäre des vorangegangenen Jahrhunderts waren von einer maskulinistischen Vorstellung von Männlichkeit beseelt und versuchten, den mythischen letzten Akt des Gekreuzigten zu wiederholen, indem sie den Tod selbst besiegten. Die Fantasie vom Triumph des Lebens über den Tod hat bereits ihre faulen Früchte getragen. Im Tod haben wir Zugang zu einer Ewigkeit, die den Transhumanisten unserer Zeit noch verwehrt ist. Unter den Toten finden wir unsere größten Mitverschwörer*innen. Die Tatsache, dass ihre Welten einen solchen Einfluss auf die Gegenwart haben, stellt uns vor die Aufgabe, ihre Bemühungen zu entschädigen. Edvard Munch entwickelte einen Vitalismus, der mit dem Tod verwoben ist, als er schrieb: „Aus meinem verrottenden Körper werden Blumen wachsen, und ich bin in ihnen, und das ist die Ewigkeit.“

In der rasanten Eskalation bewaffneter Angriffe durch Amokläufer fordern die heutigen Nazis ihre Fähigkeit zum Opfer zurück. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, diesen Opferimpuls des Faschismus im Namen des nicht-faschistischen Lebens, der Anarchie, zu opfern. Bestimmte Negation: durch unsere Nähe zum Tod miteinander verbunden zu sein, unsere persönlichen Beziehungen zu unseren gemeinsamen Toten, die den Humus für eine gemeinsame Welt bilden. In diesem Projekt können wir unsere Kritik am Faschismus nicht einschränken, weder aus ideologischer noch aus sozialer Bequemlichkeit. Unsere Feindseligkeit gegenüber dem Terror der Norm muss weitreichend sein, sie muss den Kern unseres Wesens treffen.

Die oben geschilderte Geschichte zeigt, dass es den Parteien und ihren Führern nicht gelungen ist, den Lauf der Katastrophe aufzuhalten. Es ist kein Wunder, dass Guérin sich dem Anarchismus zuwandte, nachdem er dieses Chaos miterlebt hatte. Vergesst nicht, dass es ein Bulle war, der zu einem Gestapo wurde; George musste sterben, damit sein Kreis aufblühen konnte; Claude und Suzanne waren bereit für den Märtyrertod, überlebten aber nichtsdestotrotz. Ryan Helterbrand schlug die Namenlosen Soldaten als Spiegel der Acéphale-Gesellschaft vor, die sich in den Jahren nach dem Contra-Angriff durch die bacchantische Anbetung einer kopflosen Figur auf die Katastrophe vorbereitete. Angeblich wollten sie einen der ihren opfern. Sie lösten sich auf, weil jeder das Opfer sein wollte, aber keiner das Messer halten wollte. Cahun gelang, woran Acéphale scheiterte: Sie opferte sich und ihre Feinde, indem sie den anbahnenden Ich-Tod der Metamorphose wählte. Die Initiation, der Ich-Tod, öffnet das Tor zur Immanenz einer anderen Wirklichkeit durch neu gewonnene Sensibilität. Die Reise des Narren endet mit dem Zugang zur Welt. Wir müssen bereit sein, unseren eigenen Kopf zu verlieren.

Auch Hitler hat seinen Kopf verloren. Und trotz der jahrzehntelangen antifaschistischen Ermahnung an die Neonazis, ihrem Führer zu folgen, bleibt ihre Welt bestehen. Nach dem Tod des Führers, dieser mit so viel psychischer und politischer Macht ausgestatteten Figur, ist sie in den Untergrund gegangen. Es würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen, das Überleben des Nationalsozialismus nachzuzeichnen, aber die apoliteischen Vorschläge von Julius Evola - die Welt der faschistischen Sensibilität durch Kunst und Mystik zu bewahren - haben sicherlich eine Schlüsselrolle gespielt. Auch der Faschismus ist eine Unterwelt, die in der Apokalypse der liberalen Demokratie um die Vorherrschaft ringt. Heute wie damals driften wir zwischen den Welten hin und her. Die Faschisten haben sich die Position des Außenseiters und das Versprechen der Brüderlichkeit zu eigen gemacht, um ihre Reihen mit unzufriedenen jungen Männern zu füllen. Heute wie damals begehen Queers wie Milo oder die Pick-me-Schwuchteln von X den Fehler der Zweideutigkeit angesichts der Katastrophe.

Noch beunruhigender sind jene Genossinnen, die entweder mit Nazi-Milizen oder mit dem Wahn der „Rettung der Demokratie“ oder, schlimmer noch, des Westens *zur Konformität gebracht wurden. Wir wünschten, es gäbe einfache Antworten auf das Dilemma, dass sich Freunde in Feinde verwandeln, während andere unerschütterlich bleiben, was sie waren. Wir wünschten, wir könnten es auf eine Frage der Willensstärke oder des antirassistischen Engagements reduzieren. Aber die Ewigkeit verlangt von uns Urteilsvermögen. Alles, was wir tun können, ist, unsere Freunde unter den Toten zu ehren und ihr Andenken die Lebenswege - queer, anarchisch, anders - nähren zu lassen, für die sie lebten und starben.

Bevor er sich in die Reihen der gesegneten Toten einreihte, schrieb ein anderer Willem,:

Meine Trans-Genoss*innen haben mich verändert und meine Überzeugung gefestigt, dass wir von denjenigen, die heute am meisten an den Rand gedrängt werden, in eine erträumte Zukunft geführt werden. Ich habe sie so klar geträumt, dass ich es nicht bedaure, nicht sehen zu werden, wie sie sich entwickelt. Danke, dass ihr mich so weit mitgenommen haben.

In den Jahren seither haben wir eine internationale Trans-Panik um die nur allzu vorhersehbare Figur des Kindes, diesmal des Trans-Kindes, erlebt. Wir haben schon vor über einem Jahrzehnt davor gewarnt, dass das Kind das schwarze Loch der gesamten Queer-Politik ist. Da es keine brauchbare politische Antwort gibt, verlangt dieser scheinbar unvermeidliche und ununterbrochene Weg in die Katastrophe, dass wir uns Auswege vorstellen, die die Sackgassen und Honigtöpfe der Repräsentation und Identität umgehen. Wir brauchen Methoden, die die kommenden Dilemmas vorwegnehmen. Wenn wir diese Lebenswege zusammenführen, können wir uns eine andere Landkarte ausmalen. Indem wir uns auf diese Geschichten berufen, beten wir für die spielerische Wirksamkeit ihrer Formen im Untergrund: Der George-Kreis kam Hitler am nächsten, die wilden Jungs setzten ihren Krieg fort, als alle anderen nachgaben, und zwei lesbische Dichterinnen, die sich selbst als namenlose Soldaten bezeichneten, inspirierten massenhaften Ungehorsam in den Reihen der Feinde.

Idris sah in Michael Reinoehl den Geist von John Brown wieder geboren In seinem Brief an den Ersteren ruft er den ewigen Krieg, den sie beide führten, in die Gegenwart. Fügen wir der unendlichen Litanei der Gefallenen dieses Krieges noch einige Namen hinzu. Welche Seelenwanderungen sind jetzt gefragt?

Ich stelle diese Namen, Bilder und heiligen Texte auf einen Altar. In der Mitte ein Spiegel, in dem wir uns selbst wiederfinden. Vor dem Spiegel eine Kerze für die kleine ewige Flamme des internationalen Untergrunds. Es ist eine schwarze Flamme, die von der Sonne in der Unterwelt brennt. Vor der Kerze ein Messer. Ich biete das Wasser der Erinnerung und die Blumen an, die sich aufgrund ihres geheimen Heliotropismus der Sonne zuwenden.

Nieder mit dem Parteiformat!

Es lebe die Revolte der Grenzgänger*innen!

Die Toten leben unter uns!

Şehîd namirin!

Bella ciao!

“Der Anarchist” von Sascha Schneider, ein schwuler Künstler, der zu Brands Der Eigene beigesteuert hat. Die Illustration am Anfang dieses Textes stammt ebenfalls von Schneider.

