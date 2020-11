Após as eleições municipais no Brasil, mesmo que “representantes” da esquerda ou figuras “populares” vençam, não devemos esquecer que a única coisa que torna possível as políticas que queremos é a pressão social que podemos construir nas ruas e de forma autônoma. Nos Estados Unidos, a maior potência imperialista que já existiu sobre a terra, acompanhamos a eleição presidencial mais importante e mais polarizada da história. Mesmo que Trump tente roubar a eleição ou Biden vença e tente manter as mesmas políticas, precisamos nos unir para impedir suas agendas em nível global. Aqui, oferecemos uma seleção de materiais para nos prepararmos para a agitação pós-eleitoral, incluindo cartazes, vídeos e cartilhas sobre organização, protesto e segurança, além de informações sobre o que diferentes grupos estão se organizando em todo o país. Fora todos!

Uma plataforma para a Outra Campanha está sendo novamente articulada no Brasil, com um manifesto escrito e uma versão em vídeo produzidos pelos coletivos Antimidia e Facção Fictícia.

Vídeo da Outra Campanha lançado durante o período eleitoral brasileiro de 2020.

Se Donald Trump deixar o poder em janeiro, o crédito não será de Joe Biden, nem simplesmente de quem votou na eleição, mas dos movimentos sociais que demonstraram que os Estados Unidos serão ingovernáveis sob mais quatro anos de Trump. Independentemente de Trump deixar o poder ou não, não podemos contar com nenhum governo ou partido político para cuidar de nós — temos que fazer isso nós mesmas.

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, se manifestantes não tivessem enchido as ruas, se antifascistas não tivessem barrado a direita e supremacistas brancos que estavam tentando construir um movimento para silenciar a oposição de Trump, se pessoas com raiva e desiludidas não tivessem pressionado para que pautas como os assassinatos nas mãos da polícia, as prisões e deportações ganhassem espaço do discurso público, a classe dominante provavelmente teria dado todo o seu apoio à presidência de Trump, dando-lhe o dinheiro e o recursos de que precisava para se manter no poder, independentemente de quão impopular ele seja. Apenas nossa resistência estabeleceu um limite para o que ele pode fazer. As decisões dos juízes e a resistência dos políticos locais vieram depois de nossas mobilizações — e não podemos contar com eles, de qualquer forma, especialmente porque Trump continua a emparelhar o judiciário. Trump ainda está tentando descobrir como se manter no poder, mas está em uma posição muito mais fraca do que estaria se as pessoas tivessem ficado em casa esperando que a eleição resolvesse tudo.

Algumas pessoas têm falado sobre a possibilidade de uma greve geral nos EUA. Em 2020, quando o mercado já trata a maioria de nós como dispensáveis, uma greve geral deve ser muito diferente das greves de cem anos atrás. Se a ideia é fazer uma greve geral, não basta recusar-se a comparecer ao trabalho — temos que intervir para interromper o funcionamento da própria economia. Identifique a infraestrutura e as atividades essenciais para a circulação de mercadorias, a acumulação de lucros e a manutenção do controle. Estude os esforços anteriores para interrompê-los, como a greve geral de 2 de novembro de 2011 em Oakland, no auge do Movimento Occupy e dos bloqueios de portos que o acompanhavam.

Se houver um movimento poderoso o suficiente para mudar os resultados, ele não será propriedade de nenhum grupo organizador em particular, nem será limitado a qualquer estratégia ou código de conduta específico. Ele terá de reunir todos os diferentes participantes em todos os movimentos existentes — contra a violência policial, contra as prisões e deportações, contra o colonialismo e a destruição ecológica e o capitalismo e a contra guerras — juntamente com todas as táticas e percepções que desenvolveram ao longo de anos de experiência. Terá que ser diverso e inclusivo — um movimento no qual muitos movimentos se encaixam.

Vídeo da campanha “Everybody Out” nos EUA.

Fora todos significa que não se trata apenas de Trump ou “preservação da democracia”. Se Biden ganhar a eleição, não devemos permitir que sua administração continue as políticas de Trump, devemos continuar lutando contra todas as imposições à liberdade ou ao bem-estar de alguém. Se Biden vencer, ainda haverá polícia, prisões, deportações, destruição ecológica, capitalismo — uma vitória de Biden não é o fim desta luta, é apenas o começo de um novo capítulo. Se Biden se tornar presidente, em 20 de janeiro, devemos nos mobilizar nos centros de detenção do ICE e nas delegacias de polícia e prisões para mostrar que nossa oposição a todas essas instituições racistas e opressoras continuará até que sejam abolidas.

Forta todos significa não confiamos em nenhum político para controlar nosso futuro. Isso significa que não vamos legitimar instituições que nunca cuidaram de nós ou nos mantiveram em segurança. Significa nos reunir e nos organizar para determinar como nossas vidas deveriam ser, por nós mesmas e agindo diretamente.

Posters

Preparamos um poster promovendo essa campanha. Por favor, imprima e distribua esse material amplamente nessa última semana antes da eleição (e depois também! ), para que as pessoas saibam o que está por vir!

Clique na imagem para baixar o PDF.

Clique na imagem para baixar o PDF.

Aprenda como fazer grude (cola à base de farinha) para colar os cartazes clicando aqui.

Organização

Atualizaremos esta lista em breve, à medida que mais eventos e esforços de organização forem anunciados.

Na cidade de Nova York, pessoas planejaram três meses de eventos between the election and January 20.

Em Portland, as pessoas planejaram uma semana de eventos between November 4 and 11.

Denver, Chicago, Washington, DC, and Raleigh também estão se organizando para se preparar para a confrontos e agitação pós-eleitoral.

Sindicatos também convocaram uma greve geral no caso de Trump tentar roubar a eleição. Os 70.000 membros da AFL-CIO Rochester Labour Council se tornaram o primeiro órgão regional da AFL-CIO nos EUA a convocar uma greve geral. A Western Mass Area Labour Federation AFL-CIO aprovou uma resolução apelando ao movimento trabalhista para lançar uma greve geral para garantir uma “transição pacífica” de poder. O MLK Labour Council, de 100.000 membros, um órgão regional de grupos trabalhistas da AFL-CIO que representa mais de 150 sindicatos na área de Seattle, também está convocando uma greve geral. Embora nossos próprios valores e objetivos políticos possam diferir da liderança desses sindicatos, seu interesse por isso indica a escala de ruptura que pode ocorrer.

Uma coalizão centrista sob a bandeira “Protect the Results”, alegando representar milhões de pessoas, visa mobilizar se Trump “interferir” nos resultados, embora não esteja claro exatamente como eles definem “interferência”. É provável que qualquer reação institucional siga uma resposta popular, perseguindo o ímpeto popular em vez de galvanizá-lo. Claro, a política eleitoral geralmente funciona para manter as pessoas em um estado de espectador paralisado, esperando para ver um resultado em vez de tomar a iniciativa; se as notícias sobre os resultados das eleições são confusas, é possível que, a menos que rebeldes não afiliados ajam imediatamente, nada acontecerá.

Materiais e Ferramentas

O mandato de Trump está terminando da forma que começou, com grande chance de conflito nas ruas. Os guias abaixo oferecem muitas informações sobre como participar de protestos eficazes e ao mesmo tempo proteger você e sua comunidade.

Fazendo Contados

Cultura de Segurança

Você pode encontrar muitas informações importantes sobre segurança geral em situações de protesto aqui, em inglês.

Comunicações Digitais e Segurança

Um fio no Twitter spells out how to protect your privacy via proper phone safety at demonstrations—before, during, and after the protest.

Se Vestindo Para o Sucesso e com Segurança

Vestimentas de Segurança

Guia de Capacetes para Manifestantes

Guia de Máscaras de Gás e Óculos para Manifestantes—Everything you need to know to protect your eyes and lungs from gas and projectiles.

Você pode ler mais algumas dicas sobre equipamentos de protesto de manifestantes em Hong Kong aqui.

Estratégia, Planejamento e Táticas

Apoio Jurídico e Prisões

Quando as Coisas Saem Mal

Básico de Primeiros Socorros nas Ruas

Mais material gráfico sobre esse assunto aqui, em inglês.

Para Médicos Experientes

These four zines from the Rosehip Medic Collective include a range of useful information.

Essa coleção de recursos que apareceram pouco antes de Trump assumir o cargo inclui material mais atual, abordando a não violência, solidariedade, supremacia branca, colonialismo, patriarcado, capitalismo e muito mais.