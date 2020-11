Dicas de Moda Para Pessoas com Coragem

Hoje em dia, independente de você estar envolvida em atividades ilegais, pode ser importante proteger sua privacidade enquanto participa de protestos públicos. Agentes de segurança locais e federais estão compilando enormes arquivos de todas aquelas que consideram suspeitas. Se você não quer que eles invadam sua privacidade, pode ser ótimo que você permaneça em anonimato enquanto exerce seu chamado “direito de liberdade de expressão”. O mesmo vale, duplamente, se você não tiver os privilégios de cidadania de um região ou temer discriminação no trabalho ou onde estuda por suas escolhas políticas. Considerando os desdobramentos das investigações desde os protestos de 2013 no Brasil e os recentes escândalos envolvendo vazamento de dados e vigilância de grupos e pessoas que se declaram antifascistas, é importante que militantes e o público em geral compartilhe esses conhecimentos.

Já publicamos muito textos sobre este tópico, principalmente no guia Black Blocs, Bloqueios & Bombas de Fumaça. O texto a seguir é em grande parte uma atualização para qualquer um que precisar, antes de ir ou voltar às ruas.

Dicas de Moda Para Pessoas Fabulosas e com Coragem

Você deseja ser um indivíduo autônomo em vez de uma engrenagem sem rosto, produzida em massa pela máquina? Ótimo! Isto é, a menos que você esteja marchando em um bloco – onde conformidade a é uma arma que você pode usar para destruir a própria máquina.

O objetivo do bloco como uma tática é fazer com que todos pareçam o mais semelhante possível, de modo que, idealmente, nenhum indivíduo possa ser identificado dentro da massa anônima. Isso ajuda a manter todo mundo mais seguro. Se apenas algumas pessoas dentro de um bloco tomarem essas precauções, os policiais poderão identificar e separar indivíduos e grupos mais facilmente, o que é perigoso tanto para aqueles que estão agindo dentro do bloco quanto para aqueles que não estão. Aqueles que se esforçam para permanecer anônimos podem chamar atenção extra da polícia; aqueles que não podem ser mais facilmente identificados, o que pode torná-los alvos mais fáceis. Nenhuma dessas situações é desejável.

Leve este material a sério! Se você está planejando realizar algo arriscado, é essencial tomar essas precauções. Se não está, você pode ajudar a proteger seus companheiros e evitar tornar-se um alvo.

Se você vai usar uma máscara, a mantenha em todos os momentos apropriados! Se você for capturado na câmera ou assistido a qualquer momento com a máscara desligada, poderá ser facilmente identificado com ela.

Seja extremamente consciente sobre onde e quando você veste e retira sua máscara e roupas anônimas; não deve haver câmeras ou testemunhas hostis. Se possível, explore a área com antecedência para encontrar espaços apropriados para a mudança. Lembre-se de que a polícia é especialmente capaz de visar indivíduos mascarados que não estão em uma multidão que está vestida de maneira semelhante. Se você vai usar uma máscara, a mantenha em todos os momentos apropriados! Se você for capturado na câmera ou assistido a qualquer momento com a máscara desligada, poderá ser facilmente identificado com ela.

Use roupas diferentes em camadas, uma sobre a outra, para que você esteja preparadoa para qualquer eventualidade. Idealmente, você deve ter uma roupa para chegar ao local da ação sem chamar atenção, seu equipamento anônimo para a ação em si e, em seguida, outra roupa por baixo para que você possa parecer um civil inofensivo ao sair da área. Não se esqueça de se manter hidratado, especialmente se todas essas roupas esquentarem.

Se você tem tatuagens que são ou poderiam ser visíveis, cubra-as! Você pode fazer isso com maquiagem ou corretivo, especialmente se você usar produtos resistentes projetados para esse fim. Muitos atores/atrizes e dançarinos/as usam o Dermablend para encobrir tatuagens, queimaduras e cicatrizes. Ele vem em várias cores que podem ser misturadas para combinar com seu tom de pele, e é resistente à água e avaliado por 12 horas de uso. É caro, mas mais barato que a fiança! Se você não consegue encontrar Dermablend ou um produto semelhante, cubra suas tatuagens com roupas que não vão subir. Coloque sua roupa se for necessário.

Da mesma forma, se você tiver piercings visíveis, retire-os ou, pelo menos, cubra-os para que não sejam expostos.

Não marche em um bloco vestindo suas roupas normais, especialmente se for diferente. Policiais podem ser estúpidos, mas provavelmente podem combinar as fotos da pessoa mascarada com a calça roxa com bolinhas nas fotos da mesma pessoa na mesma roupa, menos a máscara – mesmo que as fotos tenham sido tiradas em dias diferentes.

Se você for levar uma mochila ou uma sacola, não pegue a que você carrega no dia a dia. Não importa o quão perfeita seja a sua roupa, é tudo inútil se a sua bolsa for reconhecível – especialmente se, como muitas pessoas, você trocar de bolsa com muito menos frequência do que trocar de roupa.

O mesmo vale para os seus sapatos, por razões semelhantes – use tipos diferentes durante a ação do que você usa todos os dias. Isso também é importante porque os policiais podem tentar usar pegadas ou outros vestígios de sapatos como prova.

Não use remendos ou outras insígnias identificáveis em suas roupas enquanto estiver em um bloco, a menos que todos os demais tenham exatamente os mesmos, nos mesmos lugares.

Não cubra seu rosto! As bandanas são populares e convenientes, mas não escondem o suficiente. Cubra a cabeça completamente para que seu cabelo não seja visto, especialmente se for diferente. Em um black bloc, você pode fazer isso usando uma máscara de esqui ou tirando uma máscara de uma camiseta – estique o buraco no pescoço em seus olhos e amarre as mangas atrás da cabeça, com o resto da camisa cobrindo a cabeça e ombros. Em outras circunstâncias, você poderia tentar uma peruca, se isso se encaixa na estética de sua ação.

Se possível, cubra seus olhos. Os óculos de proteção podem fazer isso enquanto servem ao duplo propósito de proteger seus olhos das armas químicas; óculos escuros sem descrições também poderiam funcionar em um momento mais difícil. Ambos podem ser obtidos em forma de prescrição e são melhores para usar do que seus óculos regulares, especialmente se seus óculos regulares são distintos. As lentes de contato não são recomendadas em situações em que você possa entrar em contato com armas químicas.

Tenha cuidado para não deixar impressões digitais e provas de DNA! Use luvas de tecido – o couro e o látex podem reter as impressões digitais e até mesmo passá-las para objetos que você toca. Limpe as ferramentas e outros itens com álcool antecipadamente, para limpar as impressões digitais deles – você nunca sabe o que pode se perder no caos. Não se esqueça das baterias dentro das lanternas!

Pratique em casa! Não saia com uma roupa volumosa que você nunca usou antes de esperar realizar talentos de destreza. Você precisa estar familiarizado com a sua roupa e se movimentar confortavelmente nela; É importante que sua visão não seja comprometida também.

Não deixe que nada disso lhe dê uma falsa sensação de segurança. Seja cuidadosa! Avalie seu relacionamento para arriscar honestamente; Não faça nada se você não tiver certeza de que poderá viver com as piores consequências possíveis. Fique atenta ao seu redor e ouça seus instintos. Certifique-se de que conhece e confia nas pessoas com quem trabalha, especialmente quando se trata de atividades de alto risco. Pratique a cultura de segurança adequada em todos os momentos. Conheça e defina seus direitos legais, especialmente em situações estressantes. Se o fizer, pode não melhorar as coisas, mas não fazê-lo irá certamente piorá-las!

Não seja pega! Fique em segurança e destrua o Estado e o Fascismo!

Para Ler Mais