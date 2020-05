Minneapolis: ahora esta lucha tiene dos lados

Los eventos en Minneapolis expandirán la imaginación colectiva de lo que es posible, que se había contraído dolorosamente en los últimos años. Cambiarán el discurso sobre cómo ocurre el cambio social. Ha quedado claro que suplicar a quienes detentan el poder por medios electorales es un callejón sin salida. Intentar hacer un cambio por la fuerza principal es una apuesta, pero es la única opción realista que queda.

Es significativo que la movilización que nos llevó a través de este umbral fue una respuesta a la violencia policial contra los negros, iniciada por aquellos en el extremo receptor de la supremacía blanca y todos los demás vectores de opresión. Como hemos señalado al final de 2017, los levantamientos contra la violencia policial que se llevó a cabo en todo el país a partir de Ferguson a Baltimore y más alláprácticamente cesó después de la elección de Donald Trump. La razón por la que esto sucedió no está clara, pero ciertamente no cesaron porque la violencia policial disminuyó de alguna manera. El levantamiento en Minneapolis vuelve a poner en juego todas las deudas pendientes de esa época, pero en un contexto totalmente diferente, en el que mucha más gente se ha radicalizado, la sociedad está mucho más polarizada, y cada vez está más claro para todos que, ya sea por las balas de la policía, COVID-19 o el cambio climático global: nuestras vidas en juego.

Los enfrentamientos en Minneapolis dominan las noticias de Grecia a Chile. Para bien o para mal, Estados Unidos ocupa un lugar central en la economía de atención global, y gracias a la pandemia, todos en todo el mundo están experimentando presiones similares. Especialmente en el Sur global —Brasil, Indonesia, Sudáfrica— donde un gran número de personas experimentan la misma brutalidad que se aplica a personas como George Floyd, la rebelión en Minneapolis ofrecerá un ejemplo que otros imitarán en los próximos meses.

Graffiti solidario en Atenas, Grecia.

¿Cómo responderá la clase dominante? En los Estados Unidos, Trump y sus seguidores acusarán a los demócratas de que no pueden controlar los estados que gobiernan, utilizando esto para avivar el miedo racista entre los beneficiarios del privilegio blanco. Los demócratas centristas afirmarán que este tipo de disturbios es lo que sucede cuando no se respeta el estado de derecho en la Casa Blanca, con la esperanza de recuperar el poder a nivel nacional, a pesar de que Minnesota está ahora bajo el gobierno demócrata, y la ley siempre ha sido un instrumento de los blancos. supremacía. La izquierda institucional se presentará como intermediarios, ofreciéndonos sacarnos de la calle y bajo control a cambio de algunas concesiones.

Con suerte, en un momento en que el propio estado se está fracturando en facciones rivales, ninguno de estos grupos tiene el capital político que necesitan para llevar a cabo una represión masiva del estado sin correr el riesgo de ser abandonados por los demás. Parece que a cada facción le gustaría que las otras sean las responsables de escalar la situación. En cualquier caso, Trump ya no es el único que domina el ciclo de las noticias. Ahora esta guerra tiene dos lados.

Hace solo una semana, algunos elementos de la extrema derecha estaban tratando de enmarcarse como antipolicia debido a las protestas de “reapertura”. Anoche, en Minneapolis, miembros de la milicia armados con armas expresaron la posición incómoda de que apoyaban las protestas, pero se opusieron al saqueo, una contradicción que se vuelve notoriamente obvia tan pronto como se da cuenta de la dirección en la que apuntan con sus armas. El aparente asesinato de un manifestante en Minneapolis anoche por un vigilante que defendía una tienda debería dejar en claro que los vigilantes y los policías son lo mismo, los asesinos, ya sea con o sin uniforme.

¿Y que debemos hacer? Deberíamos hablar claramente con todos los que escucharán por qué las personas se defienden por sí mismas. Deberíamos compartir habilidades sobre cómo mantenerse seguros en la calle. Deberíamos fortalecer nuestras redes y prepararnos para participar en eventos similares en todo el mundo. Debemos resistir todos los esfuerzos para dividir a quienes actúan juntos en solidaridad contra la violencia policial, especialmente las teorías de conspiración sobre agitadores externos . Deberíamos explicar una vez más por qué el vandalismo y el saqueo son tácticas de protesta efectivas y legítimas.. Cada vez que las personas se defiendan contra el estado policial, debemos presentarnos en solidaridad, preparados para correr los mismos riesgos que aquellos a los que apoyamos todos los días. Sobre todo, deberíamos compartir visiones de un mundo sin opresión, sin jerarquía, sin policía, ni cárceles ni vigilancia, y demostrar estrategias a través de las cuales crearlo.

No le debemos nada a la policía que se ha aprovechado de la pandemia para asesinar a personas negras de manera aún más flagrante que antes. Nunca tuvieron la intención de mantenernos a salvo . No debemos nada a los multimillonarios que se han aprovechado de la pandemia para embolsarse aún más dinero del estado y arrinconar el mercado con sus monopolios. La vida para su economía significa la muerte para nosotros . No debemos nada a los políticos que apenas han levantado un dedo para proteger nuestra salud o vivienda. Han tenido su oportunidad. Necesitamos cambiar todo nosotros mismos .

El orden gobernante está condenado. Se colapsará tarde o temprano. Concentrar riqueza y poder en cada vez menos manos no es sostenible. La única pregunta es si lo aboliremos antes de que nos mate a todos y diezme el planeta. El tiempo es corto. Las vidas que pensábamos que estaban por delante ya nos han sido arrebatadas. Depende de nosotros crear otro futuro.

Gracias a todos en Minneapolis y Los Ángeles que arriesgaron su libertad, y quizás sus vidas, anoche para demostrar que el asesinato de George Floyd es inaceptable.